10 meilleurs outils logiciels d'automatisation des flux de travail en 2025

Vous voulez retrouver du temps dans votre journée ? Voici la recette éprouvée pour augmenter votre liste de choses à faire sans vous épuiser : Travaillez plus intelligemment, pas plus durement. 🧠

Les logiciels d'automatisation des flux de travail sont devenus l'arme secrète des équipes d'entreprise pour gagner d'innombrables heures chaque semaine. La mise en place de flux de travail prédéfinis permet aux équipes d'automatiser les tâches répétitives. Qu'il s'agisse d'envoyer des e-mails, de suivre des pistes de vente ou d'assigner des tâches à des subordonnés, les flux de travail rationalisent ces processus redondants - mais nécessaires - de l'entreprise.

Pour commencer à automatiser les tâches de l'entreprise, vous avez besoin du bon logiciel. Utilisez ces 10 meilleurs outils d'automatisation des flux de travail pour faire gagner de précieuses heures à votre équipe. ⏱️

Qu'est-ce qu'un logiciel d'automatisation du flux de travail ?

Le logiciel d'automatisation du flux de travail crée automatiquement les actions souhaitées sur la base de déclencheurs prédéfinis. Ces déclencheurs et ces actions peuvent être achevés sur la même plateforme, ou votre automatisation peut connecter des applications non liées par le biais d'une solution sans code.

En voici quelques exemples exemples d'automatisation que les gens peuvent utiliser pour rationaliser leur journée de travail :

Chaque fois qu'un prospect remplit un formulaire en ligne (déclencheur), vous recevez un e-mail (action)

Chaque fois que vous recevez un message Slack de votre patron (déclencheur), vous recevez une notification par SMS (action)

Chaque fois qu'une nouvelle tâche Asana vous est attribuée (déclencheur), la date d'échéance est copiée dans votre calendrier Gmail (action)

Chaque fois qu'un nouveau client effectue un achat en ligne via Shopify (déclencheur), il est ajouté en tant que client dans Salesforce (action)

Pas tous les automatisation du flux de travail aucune plateforme logicielle ne convient à toutes les équipes. Lorsque vous évaluez les différentes solutions pour votre entreprise, tenez compte des éléments suivants :

Pouvez-vous coder? Alors que certaines plateformes sont des solutions sans code qui offrent des interfaces faciles à utiliser, par glisser-déposer, d'autres peuvent nécessiter l'intervention d'un développeur pour les paramétrer. Si vous ne disposez pas d'une équipe de développement interne, vous aurez certainement intérêt à opter pour une solution sans code

Alors que certaines plateformes sont des solutions sans code qui offrent des interfaces faciles à utiliser, par glisser-déposer, d'autres peuvent nécessiter l'intervention d'un développeur pour les paramétrer. Si vous ne disposez pas d'une équipe de développement interne, vous aurez certainement intérêt à opter pour une solution sans code **Quelles applications faites-vous déjà ? Dans l'idéal, la solution que vous choisirez connectera les applications que vous utilisez déjà. Recherchez des solutions qui intègrent vos plateformes existantes d'e-mail, de CRM, de gestion de projet et de commerce électronique

**Les outils d'automatisation des flux de travail profitent à tous les membres de votre équipe, qu'il s'agisse des spécialistes de l'informatique, des spécialistes du marketing ou des assistants de direction. Assurez-vous de sélectionner une plateforme dont l'interface est facile à naviguer et que toute l'équipe comprendra

**Les plateformes varient en fonction du nombre d'applications, de fonctionnalités ou de places pour les utilisateurs. Fixez un paramètre, puis calculez le nombre de membres de votre équipe qui auront besoin d'un accès et les applications qu'ils utilisent quotidiennement

10 meilleurs logiciels d'automatisation de flux de travail en 2024

Vous cherchez un système de flux de travail intuitif qui peut.. automatiser les tâches quotidiennes ? Ces 10 solutions permettent de créer des flux de travail personnalisés pour votre entreprise.

1. ClickUp

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, et laissez votre équipe se concentrer là où c'est le plus important

ClickUp est la solution zéro code pour rationaliser n'importe quel processus et éliminer le travail fastidieux de votre journée. Quelle que soit la taille de votre équipe, ClickUp est suffisamment puissant pour consolider votre travail à travers les applications en une seule plateforme collaborative et automatiser les processus d'entreprise. Cette solution de gestion de projet tout-en-un est dotée de centaines de fonctionnalités flexibles, notamment Automatisations ClickUp et ClickUp AI pour rationaliser, forfaiter, exécuter et suivre les flux de travail de toute nature.

En utilisant les Automatisations, les utilisateurs peuvent choisir l'un des 100+ flux d'Automatisation pré-fabriqués de ClickUp ou personnaliser le leur à partir de plus de 50 actions différentes. Que vous souhaitiez attribuer automatiquement des tâches ou des commentaires, modifier des statuts ou déclencher des notifications, les Automatisations de ClickUp peuvent y parvenir.

Et pour tout le reste ? ClickUp IA est là pour vous aider. Comme votre propre rédacteur virtuel, ClickUp IA peut générer du texte, des résumés, des mises à jour de tâches, des traductions et bien plus encore en appuyant sur un bouton. ClickUp intègre avec plus de 1 000 autres applications externes comme Twilio, Slack, Airtable et Dropbox, afin que les équipes travaillent plus efficacement.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Tirez parti de plus de 100 flux de travail prédéfinis afin que vous n'ayez pas à construire des Automatisations de flux de travail à partir de zéro

Choisissez parmi des centaines d'intégrations avec des applications externes pour rationaliser votre journée de travail

Mettez en œuvre des flux de travail pour chaque département grâce à la solution no-code

Sélectionnez plus de 50 actions pour créer des flux de travail personnalisés

Prévenez les erreurs de travail en définissant des paramètres spécifiques à l'aide de conditions exactes

Limites de ClickUp

Le grand nombre de personnalisations peut être accablant pour les nouveaux utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ reviews)

2. Zapier

via Zapier Zapier est un outil d'automatisation des flux de travail qui connecte plus de 6 500 applications grâce à sa solution zéro code. Grâce à l'éditeur drag-and-drop, vous construirez des flux de travail automatisés (appelés zaps) sans écrire une seule ligne de code.

Vous n'êtes plus limité à l'utilisation d'outils avec des intégrations intégrées. Il vous suffit d'utiliser l'API de Zapier pour paramétrer des déclencheurs et créer des actions en fonction de vos critères prédéfinis.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Choisissez parmi plus de 6 500 applications sur la plateforme

Créez des flux de travail personnalisés grâce à des règles if/then

Créez des zaps à plusieurs étapes pour automatiser plusieurs tâches simultanément

Utilisez des filtres pour n'exécuter les zaps que si certaines conditions sont réunies

Créez un calendrier personnalisé pour que les zaps ne s'exécutent qu'au bon moment

Les limites de Zapier

Bien qu'il offre une solution gratuite, vous devrez peut-être passer à un forfait payant pour créer des zaps avec des applications spécifiques

La création d'automatisations de processus en plusieurs étapes pourrait être déroutante pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Zapier

Forfait gratuit

Débutant: 19,99 $/mois

19,99 $/mois Professionnel: 49$/mois

49$/mois Teams: 69$/mois

69$/mois Entreprise:Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

3. Integrify

via Intégrer Integrify est une gestion de flux de travail qui aide les entreprises à fonctionner plus efficacement. Utilisez le constructeur de flux de travail à code bas pour assigner des tâches, collaborer sur des processus, créer des processus d'approbation, ou même joindre des documents pour diverses automatisations.

De plus, créez des rapports personnalisés, des formulaires en ligne ou utilisez l'API Integrify pour vous intégrer à d'autres plateformes.

Meilleures fonctionnalités d'Integrify

Testez les tâches des processus automatisés avant leur déploiement

Utilisez les outils Foresight pour prévoir les dépendances des automatisations

Copier et exporter des processus pour reconstruire des automatisations

Permettre aux utilisateurs de joindre et de commenter des pièces

Limites d'Integrify

La personnalisation de l'interface utilisateur peut nécessiter une certaine connaissance des CSS

L'utilisation d'intégrations nécessite le recours à un développeur

Prix d'Integrify

Essai gratuit: Contact pour essai

Contact pour essai Integrify automatisation: $875/mois

G2: 4.4/5 (31 commentaires)

4.4/5 (31 commentaires) Capterra: 4.5/5 (23 commentaires)

4. Flokzu

via Flokzu Flokzu est un outil d'amélioration des processus qui permet aux équipes d'automatiser des tâches en quelques heures. Cet outil convivial permet de développer facilement vos propres formulaires ou flux de travail. De plus, la plateforme s'intègre à des centaines d'applications telles que Gmail, Dropbox, Trello et Asana, ce qui vous permet de gagner du temps dans votre travail.

Les meilleures fonctionnalités de Flokzu

Utilisez l'outil de création par glisser-déposer basé sur le cloud pour concevoir des flux de travail personnalisés

Obtenez des statistiques faciles à digérer pour comprendre quelles tâches sont les plus utiles à votre équipe

Exploitez plusieurs types de champs pour concevoir vos flux de travail d'entreprise

Permettez aux utilisateurs de joindre des pièces ou d'ajouter des commentaires aux tâches qui leur sont assignées

Les limites de Flokzu

Il n'y a pas autant d'intégrations que sur d'autres plateformes

D'autres plateformes offrent des conditions plus personnalisables

Prix de Flokzu

Standard: $17/mois par utilisateur

$17/mois par utilisateur Premium: 22$/mois par utilisateur

22$/mois par utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.9/5 (29 commentaires)

4.9/5 (29 commentaires) Capterra: 4.8/5 (71 commentaires)

5. Monday

via MondayMonday est une entreprise gestion des processus plateforme. Concevez votre propre flux de travail personnalisé ou partez d'un modèle. Ensuite, paramétrez des alertes d'équipe et construisez des tableaux de bord personnalisables pour gérer la progression.

De plus, la plateforme s'intègre à plus de 200 applications et stocke les données dans un emplacement centralisé, le tout sans utiliser une seule ligne de code.

Monday meilleures fonctionnalités

Co-éditez des documents en temps réel en les joignant à des processus

Attribuez des tâches, rédigez des commentaires ou partagezles produits livrables avec les membres de l'équipe interne ou les clients

Intégrez la plateforme à plus de 200 de vos outils favoris

Éliminez les processus manuels en créant des flux de travail personnalisables en quelques minutes

Les limites de Monday

L'installation initiale du tableau de bord et le processus d'onboarding peuvent prendre du temps

Certaines fonctionnalités de rapports sont plutôt rigides et manquent de personnalisation

Prix de Monday

Free (jusqu'à deux utilisateurs)

(jusqu'à deux utilisateurs) Basic: $8/mois par utilisateur

$8/mois par utilisateur Standard: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Pro: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

Consultez notre comparatif complet sur Monday vs Airtable */href/ * .

6. Kissflow

via KissflowKissflow permet aux utilisateurs de rationaliser les processus de flux de travail sans une seule ligne de code. La plateforme intuitive ne prend que quelques jours à mettre en place, et elle applique un système simple en trois étapes pour construire des flux de travail.

La plateforme permet aux dirigeants de l'entreprise d'assigner des tâches, de traiter les goulets d'étranglement avant qu'ils ne se produisent et de mesurer l'efficacité des flux de travail à l'aide d'indicateurs intégrés.

Les meilleures fonctionnalités de Kissflow

Créez des formulaires et des flux de travail à l'aide d'un générateur intuitif de glisser-déposer

Créez des affectations dynamiques pour attribuer des tâches à une personne, à plusieurs personnes ou à des départements entiers. Ou créez un round-robin pour assigner les tâches de manière aléatoire

Établir des délais fixes pour chaque tâche

Utilisez la logique conditionnelle pour éviter les erreurs humaines avec des flux de travail plus complexes

Limites de Kissflow

Le modèle de tarification peut ne pas convenir aux petites entreprises ou aux entreprises à échelle réduite

Les nombreuses fonctionnalités du logiciel nécessitent une courbe d'apprentissage considérable

Prix de Kissflow

Basic: 1,500$/mois

1,500$/mois Enterprise: Prix personnalisé

G2: 4.3/5 (500+ reviews)

4.3/5 (500+ reviews) Capterra: 3.9/5 (39 commentaires)

7. Zoho Creator

via Zoho CreatorZoho Créateur est une plateforme low-code tout-en-un qui vous permet de créer votre propre application. Grâce à une plateforme de glisser-déposer, créez des solutions personnalisées qui répondent à pratiquement tous les besoins de l'entreprise.

Tirez parti de ses fonctionnalités d'automatisation du flux de travail pour répondre aux interactions des utilisateurs, planifier des actions, acheminer des processus d'approbation et même traiter des commandes en fonction de la réussite des paiements et de la facturation.

Meilleures fonctionnalités de Zoho Creator

Intégration avec plusieurs passerelles de paiement pour configurer des flux de travail avec les nouveaux clients en ligne

Paramétrez des délais entre les déclencheurs et les actions pour créer un flux de travail selon votre calendrier

Obtenez des notifications par SMS, e-mail ou mobile en fonction d'un certain nombre d'actions différentes

Créez et déployez des schémas directeurs pour que même les tâches manuelles restent dans les temps

Limites de Zoho Creator

Des connaissances pratiques en matière de code sont nécessaires

Si vous ne souhaitez pas créer votre propre application, cette solution d'automatisation du flux de travail peut s'avérer trop complexe

Prix de Zoho Creator

Standard: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Professionnel: 20$/mois par utilisateur

20$/mois par utilisateur Enterprise: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Flex:Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (150+ commentaires)

4.3/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (150+ commentaires)

8. Jira (Atlassian) Gestion du travail

via JiraJira Mon travail est une solution logicielle permettant aux équipes de gestion de projet de coordonner, de collaborer et, en fin de compte, de faire plus en moins de temps. Plusieurs vues (liste, calendrier, Tableau et Échéancier) permettent aux collègues de suivre leur progression d'un point de vue global ou au niveau de l'échéancier.

De plus, les fonctionnalités d'automatisation permettent aux équipes de rationaliser certaines tâches et d'élaborer de superbes rapports pour effectuer une analyse du flux de travail .

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Effectuer des modifications en cours sur les automatisations de flux de travail par le biais de modifications en masse

Accédez à une bibliothèque de modèles de flux de travail pour les ressources humaines, le marketing, les ventes et d'autres équipes afin d'exécuter des tâches en mode automatique

Obtenez plus rapidement la signature des processus d'approbation en envoyant automatiquement un message aux parties prenantes

Utiliser l'affichage du calendrier pour recréer automatiquement les tâches mensuelles

Limites de Jira

Certains rapports intégrés ne peuvent pas être personnalisés

L'installation initiale du fichierlogiciel de gestion du flux de travail peut être accablante et difficile à comprendre

Prix de Jira

Free (jusqu'à 10 utilisateurs)

(jusqu'à 10 utilisateurs) Standard: 5$/mois par utilisateur (jusqu'à 3 500 utilisateurs)

5$/mois par utilisateur (jusqu'à 3 500 utilisateurs) Premium: 10 $/mois par utilisateur (jusqu'à 3 500 utilisateurs)

G2: 4.3/5 (5,000+ reviews)

4.3/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13,000+ avis)

9. OnTask

via OnTask OnTask est une plateforme de gestion de documents pilotée par l'IA. Rédigez des documents, obtenez des signatures sur des contrats juridiques, exploitez des modèles préconstruits, et collectez et transférez des données. Votre équipe gagnera un temps précieux en utilisant le no-code builder pour automatiser les tâches quotidiennes.

Les meilleures fonctionnalités de OnTask

Remplir automatiquement des données provenant de sources multiples pour générer des documents plus rapidement

Acheminer des données à partir de formulaires en ligne pour examen et approbation

Suivi automatique des signatures sécurisées, juridiquement contraignantes et conformes à la loi HIPAA pour tout document

Exploiter la bibliothèque de modèles pour créer rapidement des flux de travail pour pratiquement tous les aspects des activités de l'entreprise

Limites d'OnTask

Les flux de travail plus complexes requièrent de nombreuses connaissances, ce qui peut s'avérer difficile pour les nouveaux utilisateurs

Il peut être difficile de modifier les SMS et les e-mails par défaut

Prix d'OnTask

Particulier: $9/mois par utilisateur (1 utilisateur)

$9/mois par utilisateur (1 utilisateur) Business: $24/mois par utilisateur (2 utilisateurs)

$24/mois par utilisateur (2 utilisateurs) Business Pro: $99/mois par utilisateur (3 utilisateurs)

$99/mois par utilisateur (3 utilisateurs) Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (5 commentaires)

4.6/5 (5 commentaires) Capterra: 4.7/5 (63 commentaires)

10. Pipefy

via Pipefy Pipefy's outils de flux de travail ont été conçus spécifiquement pour les services d'approvisionnement, de ressources humaines et d'informatique. La plateforme pilotée par l'IA permet aux professionnels des RH d'embaucher, d'intégrer et de désintoxiquer facilement les nouveaux employés, tandis que les décisions en matière d'approvisionnement peuvent obtenir des devis, examiner les fournisseurs et envoyer les nouveaux fournisseurs pour approbation par la direction.

Tirez parti des flux de travail d'automatisation intégrés, sans code, ou concevez vos propres flux à partir de zéro.

Les meilleures fonctionnalités de Pipefy

Tirez parti des automatisations de bout en bout préconstruites pour les RH, les achats et les cas d'utilisation de l'informatique

Concevez vos propres flux de travail personnalisés à l'aide de champs personnalisés

Suivez les tâches en cours grâce à des rapports et des tableaux de bord personnalisés

Contrôlez qui voit quoi (et quand) grâce à des rôles et des niveaux de permission personnalisés

Limites de Pipefy

Il y a moins de modèles préconstruits en dehors des départements RH, IT et achats

Les e-mails automatisés sont parfois envoyés dans les spams plutôt que dans les boîtes de réception des clients

Prix de Pipefy

Débutant: 0$/mois par utilisateur

0$/mois par utilisateur Business: 25$/mois par utilisateur

25$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Pipefy évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (200+ avis)

4.6/5 (200+ avis) Capterra: 4.6 (300+ avis)

Choisissez le meilleur logiciel d'automatisation de flux de travail pour votre Business

L'automatisation des flux de travail et des tâches répétitives peut faire gagner d'innombrables heures par semaine. Lorsque vous évaluez les outils d'automatisation des flux de travail, recherchez une solution dont le code de construction est faible ou inexistant, qui s'intègre à votre système d'information et à votre système de gestion des ressources humaines gestion des tâches ou des applications de gestion de projet, et qui correspond à votre budget.

Les Automatisations ClickUp sont achevées avec plus de 100+ flux de travail préconstruits, 50+ actions à choisir, et des intégrations intégrées avec vos outils favoris. Pour voir comment ClickUp peut vous aider à gagner du temps chaque semaine, inscrivez-vous dès aujourd'hui . 💡