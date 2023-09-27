15 exemples d'automatisation des processus d'affaires (avec modèles)

Saviez-vous qu'une petite entreprise norvégienne est sur le point de lancer le projet le plus rapide de l'Union européenne ? processus de détection des dommages aux voitures le plus rapide dans l'histoire au moment de la publication de cet article ?

En moyenne, ce processus prend 15 minutes, mais grâce à la technologie de l'IA et à l'automatisation des processus d'affaires (BPA), Wenn a réussi à réduire ce chiffre à 6 secondes, soit 99,33 % de moins que la norme industrielle actuelle.

Bien que cela puisse sembler sortir d'un film de science-fiction, les perturbations de ce type sont de plus en plus fréquentes grâce à l'automatisation des processus d'entreprise (BPA).

Cependant, la relation entre l'automatisation et les processus d'entreprise n'est pas toujours claire, et l'une des meilleures façons de la comprendre est d'examiner des exemples, ce que nous allons faire dans cet article. Vous verrez des exemples concrets d'automatisation des processus d'entreprise, alimentés par les outils suivants outils de gestion des processus métier que chacun peut déployer en quelques minutes.

Définissons maintenant l'automatisation des processus métier afin d'être tous sur la même longueur d'onde avant de nous plonger dans les exemples !

Qu'est-ce que l'automatisation des processus métier ?

En termes généraux, l'automatisation des processus métier (BPA) fait référence à l'utilisation de la technologie pour automatiser et rationaliser les processus d'entreprise afin d'accroître l'efficacité opérationnelle, de réduire les erreurs humaines et les coûts, et d'améliorer la productivité globale.

Créez des recettes d'automatisation personnalisées ou préconstruites pour automatiser le travail de routine et simplifier votre flux de travail complexe

En résumé, l'objectif premier de l'APB est l'efficacité. ⚡️

L'APB est un effort planifié et de haut niveau visant à automatiser plusieurs tâches manuelles au sein de l'entreprise d'un processus afin d'améliorer la productivité et l'efficacité . C'est l'étoile polaire de toute stratégie d'APB, le principal moteur de tous les efforts d'automatisation des processus au sein d'une entreprise.

En améliorant l'efficacité des processus d'entreprise, l'automatisation des processus d'entreprise augmente la productivité, réduit les coûts et permet aux personnes de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée qui requièrent une expertise et une créativité humaines.

Cela se traduit par de multiples avantages, tels que :

La réduction des coûtscoûts opérationnels Moins de dépendance à l'égard des ressources humaines à forte intensité de capital

Évolutivité du processus

Moins d'erreurs dues aux saisies manuelles

Meilleur service à la clientèle

Rationalisation des opérations commerciales

Et plus encore

En plus de ces avantages tangibles et mesurables, le BPA peut améliorer la satisfaction des employés en supprimant les tâches les plus répétitives et en leur confiant des responsabilités qui font appel à l'esprit critique, à la créativité et aux compétences en matière de résolution de problèmes.

Dans l'ensemble, les avantages de l'APB sont clairs comme de l'eau de roche : ils aident les organisations à améliorer l'efficacité, la précision et la cohérence de leurs opérations, tout en réduisant les coûts et en améliorant la satisfaction des clients et des employés.

PRO TIP La cartographie des processus est un élément crucial dans l'exécution de flux de travail et de processus d'entreprise efficaces. Utilisez des outils de cartographie fiables et hautement fonctionnels outils de cartographie des processus et l'outil Modèle d'organigramme de processus par ClickUp pour créer une représentation visuelle de vos processus. La création d'un organigramme détaillé avant la mise en place de votre automatisation peut contribuer à garantir un processus fluide et exempt d'erreurs.

Utilisez le modèle de diagramme de processus de ClickUp pour schématiser vos processus et personnaliser le modèle en fonction de vos besoins

L'appel d'offres implique-t-il des solutions logicielles ?

La réponse est oui. L'automatisation des processus d'entreprise s'effectue principalement à l'aide de produits logiciels dédiés ou de codes personnalisés, généralement, mais pas exclusivement, en combinant les deux.

Les logiciels d'APB peuvent faire appel à diverses technologies, notamment le code, l'automatisation des processus robotiques (RPA), l'automatisation des flux de travail basée sur le cloud, l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et le traitement du langage naturel.

En outre, plusieurs outils peuvent être utilisés simultanément pour automatiser les processus métier. Par exemple, une entreprise peut utiliser des outils d'APR pour automatiser des processus impliquant des applications patrimoniales ou auto-hébergées, puis utiliser un autre ensemble d'outils pour automatiser des processus et des flux de travail impliquant des applications basées sur le cloud ou des API internes.

Les outils et les logiciels qui permettent aux entreprises d'automatiser les processus métier sont les suivants ClickUp et Faire il existe d'autres processus d'affaires, notamment si votre pile d'applications est basée sur le nuage, mais il existe aussi d'autres processus d'affaires logiciel d'automatisation que vous pouvez envisager en fonction de vos besoins, des applications que vous utilisez et des processus en place.

PRO TIP Le Intégration ClickUp et Make peut vous faire gagner du temps et automatiser tous les processus entre ClickUp et d'autres applications de travail - aucune compétence technique n'est requise. Lorsque vous utilisez ClickUp en tant que logiciel BPA et que vous le connectez à Make, vous pouvez concevoir, construire et automatiser des flux de travail simples ou complexes afin de rationaliser votre travail. Il vous suffit de définir des déclencheurs et des conditions pour automatiser des centaines d'actions, et d'utiliser des modèles prédéfinis pour vous aider à démarrer immédiatement.

Utilisez des modèles d'automatisation prédéfinis et créez une intégration personnalisée avec Make et ClickUp

Quels types de processus entrent dans la catégorie BPA ?

Il est important de noter que l'APB couvre de nombreuses activités, depuis les processus manuels quotidiens jusqu'aux processus de gestion des ressources humaines la saisie de données à l'automatisation de processus, de flux de travail et de tâches entiers. La différence entre les deux réside dans la complexité, le nombre de tâches ou d'étapes et les sous-tâches impliquées.

Par exemple, votre stratégie d'APB pourrait envisager l'automatisation d'un processus complet d'embauche de candidats ou d'intégration d'employés. Ce processus comprendrait également un flux de travail et des tâches spécifiques. Un exemple de flux de travail au sein de ce processus consisterait à coordonner les tâches suivantes processus d'entretien avec les candidats et programmer des sessions de formation.

Utilisez des recettes d'automatisation prédéfinies dans ClickUp ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus

Au sein de ce flux de travail, des tâches spécifiques peuvent également être automatisées, telles que la création de réunions Zoom, l'envoi d'invitations à ces réunions par e-mail, le stockage des enregistrements de réunions pour une analyse ultérieure, etc. L'automatisation des processus numériques simplifiera et rationalisera toutes ces tâches, flux de travail et processus.

Quels sont les processus d'entreprise à automatiser ?

Le nombre de processus d'entreprise pouvant être automatisés se compte par milliers. En fait, la plupart des processus d'entreprise peuvent être automatisés, entièrement ou partiellement, sans tenir compte du domaine ou du département.

En voici un exemple, Les RH peuvent automatiser les processus tels que recrutement l'accueil et l'intégration des employés. Le marketing peut automatiser presque tous les processus manuels, de la recherche de mots clés à la production de contenu, en passant par les campagnes publicitaires et la gestion de la relation client la gestion des médias sociaux . L'informatique, bien sûr, est un autre domaine qui peut rationaliser les processus grâce à l'automatisation, y compris le suivi des bogues, la surveillance, développement d'applications la gestion des bases de données et d'autres processus manuels.

Il n'y a pratiquement aucune limite à ce que vous pouvez faire avec les bons outils et les bonnes plateformes, et c'est ce que nous allons vous montrer ensuite : Des exemples d'automatisation d'APB que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement grâce à l'intégration de Make et ClickUp.

Pour vous aider à décider si vous devez automatiser un processus, posez-vous les questions suivantes :

Le processus fait-il perdre du temps à votre équipe ?

Implique-t-il des tâches répétitives ou la saisie manuelle de données ?

Implique-t-il de multiples étapes et parties au sein de votre organisation ?

L'erreur humaine est-elle un facteur dans ce processus ?

Si vous avez répondu par l'affirmative à l'une de ces questions, cela indique clairement que l'APB peut contribuer à améliorer l'efficacité et la précision de ce processus.

PRO TIP Apprenez à construire l'automatisation dans ClickUp et jetez un coup d'œil à 10 exemples d'automatisation pour vous aider à créer des flux de travail automatisés, à augmenter votre productivité et à utiliser des modèles pour gagner du temps.

15 exemples réels d'automatisation des processus d'entreprise

Exemple 1 : Documentation sur le processus d'entreprise #### Idée d'automatisation : Flux de travail pour la révision des documents

L'examen des documents est une tâche que l'on retrouve dans de nombreux processus dans la plupart des organisations.

Qu'il s'agisse de contrats, d'accords de niveau de service, d'articles de blog ou de communiqués de presse, les entreprises passent d'innombrables heures à s'assurer que les documents sont révisés avant d'atteindre leur objectif. Et bien que la partie révision puisse être délicate, toutes les étapes qui l'entourent peuvent être facilement automatisées avec des outils comme Make.

Processus automatisé de révision des documents : Créer des tâches ClickUp à partir de nouveaux téléchargements Google Drive et envoyer un message Slack

Ce modèle inclut Google Drive, ClickUp, Make et Slack et vous permet de automatiser le processus de révision des documents en général en "surveillant" les nouveaux documents Google dans un dossier Google Drive.

Une fois qu'un fichier est téléchargé sur Google Drive, Make crée et assigne une tâche dans ClickUp, et envoie le fichier en question via Slack à la personne chargée de l'examiner.

Le résultat est un processus de révision de documents agile qui fournit des documents aux réviseurs et crée les traces écrites nécessaires, le tout sans intervention humaine.

Bonus: Réingénierie des processus d'affaires !

Exemple 2 : Ventes

Idée d'automatisation : Déclencher des tâches pour nourrir et convertir de nouveaux prospects

Les opportunités Salesforce déclenchent généralement une série de tâches connexes qui contribuent à la conclusion d'une affaire potentielle. Ces tâches peuvent aller de l'envoi de documents contenant des informations supplémentaires à l'affectation d'un spécialiste. Souvent, le déclenchement de ces tâches nécessite une action manuelle de la part de la personne qui a créé l'opportunité Salesforce en premier lieu.

Cette situation est loin d'être idéale, car elle consomme des ressources et est sujette à des erreurs (en général, quelqu'un oublie d'assigner les tâches requises). Cependant, il est possible de l'éviter et il est facile de l'automatiser.

Processus automatisé de maturation des prospects : Utilisez ce modèle pour créer automatiquement une tâche ClickUp et envoyer une notification Slack lorsqu'une nouvelle opportunité Salesforce est créée

Ce modèle, qui inclut ClickUp, Make, Salesforce, Slack et Flow Control, est incroyablement utile pour cela, car il vous permet de automatiser le processus de maturation des prospects -Déclencher toutes les tâches imaginables après la création d'une opportunité dans Salesforce.

Imaginons un cas d'utilisation simple : Vous avez un livre électronique pour générer des prospects et vous l'offrez gratuitement à ceux qui vous fournissent leurs coordonnées.

Dès qu'un nouveau prospect apparaît, vous créez l'opportunité Salesforce et devez l'entretenir par e-mail et le recibler avec des publicités Facebook.

Avec le modèle ci-dessus, vous pouvez déclencher ces tâches (et bien d'autres) automatiquement à chaque fois.

Exemple 3 : Analyse du Web

Idée d'automatisation : Suivre et agréger les données de performance web

Tout comme l'examen des documents, le suivi des performances des sites web est une tâche que la plupart des entreprises, si ce n'est toutes, doivent effectuer en permanence.

Mais il y a un hic : Google Analytics n'est pas vraiment une application rapide comme l'éclair, et se connecter tous les jours pour obtenir les données est une énorme perte de temps.

Mais vous pouvez aussi automatiser l'ensemble du processus et commencer à recevoir les données au lieu de les chercher.

Analyse automatisée : Chaque fois qu'un nouveau rapport est généré dans Google Analytics, Make ajoutera automatiquement les données à une feuille Google et créera une nouvelle tâche dans une liste ClickUp de votre choix

En plus de agrégation de données analytiques sur une feuille de calcul make peut confier à n'importe qui la tâche de l'examiner en créant une tâche sur ClickUp - de cette façon, aucun événement clé ne sera laissé de côté.

Exemple 4 : Marketing d'influence #### Idée d'automatisation : Créer des tâches d'approche des influenceurs

Le processus manuel consistant à contacter les influenceurs, à suivre leurs réponses et à assurer le suivi peut prendre beaucoup de temps. L'automatisation de ce processus peut permettre à votre équipe d'économiser beaucoup de temps et de ressources.

Exemple 5 : Assistance à la clientèle

Idée d'automatisation : Réponse automatique aux tickets de support client

L'automatisation de la réponse initiale aux demandes des clients peut garantir un accusé de réception rapide et permet également de classer les problèmes en fonction de leur nature pour une résolution efficace.

Exemple 6 : Gestion de projet

Idée d'automatisation : Attribuer des rôles et des responsabilités

L'attribution automatique des rôles et la délégation des tâches au sein d'un projet peuvent améliorer la productivité en éliminant la délégation manuelle et le suivi des responsabilités.

Apprenez à automatiser les processus avec *Les logiciels de gestion de projet gratuits* !

Exemple 7 : Comptabilité

Idée d'automatisation : Automatiser la génération de factures

La génération de factures pour des services achevés ou des produits livrés peut être automatisée, ce qui permet de réduire les erreurs manuelles et de garantir l'envoi des factures dans les délais impartis. Automatiser des processus tels que la comptabilité élimine non seulement le risque d'erreur humaine, mais garantit également une gestion précise et opportune des documents financiers, ce qui contribue à améliorer la prise de décision au sein de l'entreprise.

Exemple 8 : Assurance qualité

Idée d'automatisation : Tests déclenchés automatiquement

L'automatisation du déclenchement des contrôles de qualité et des tests après chaque mise à jour ou changement permet de maintenir la qualité du produit de manière constante.

Check out the Outils de test d'assurance qualité !

Exemple 9 : RH

Disposer d'un système automatique de collecte et d'analyse des commentaires des employés peut aider les services des ressources humaines à comprendre les sentiments des employés de manière efficace et opportune.

Apprenez comment automatiser les processus RH avec Les logiciels RH !

Exemple 10 : Marketing

Idée d'automatisation : Programmation de contenu

L'automatisation de la planification du contenu pour différentes plateformes peut aider les équipes marketing à assurer une présence et un engagement cohérents de la marque sur les différents canaux.

Check out these Modèles de calendrier de contenu pour commencer à automatiser le calendrier de contenu de votre équipe.

Exemple 11 : Informatique

Idée d'automatisation : Rapports générés automatiquement

L'automatisation de la génération et de l'envoi de rapports informatiques permet de gagner un temps considérable tout en assurant un suivi et un reporting réguliers de l'infrastructure informatique.

Exemple 12 : Opérations

Idée d'automatisation : Gestion des stocks Automatisation de la gestion des stocks peut aider à suivre les niveaux de stock, à déclencher des commandes supplémentaires si nécessaire et à réduire les risques de ruptures de stock ou de stocks excédentaires.

Exemple 13 : Logistique

Idée d'automatisation : Optimisation automatisée des itinéraires

L'automatisation de la planification et de l'optimisation des itinéraires de livraison peut aider les entreprises de logistique à réduire les coûts de temps et de carburant tout en augmentant l'efficacité. Exemple 14 : Engagement des clients

Exemple 14 : Engagement des clients

Idée d'automatisation : Contenu personnalisé généré automatiquement

Automatiser la personnalisation de communication avec les clients peut garantir une expérience plus personnalisée pour les clients, ce qui accroît l'engagement et la fidélité.

Exemple 15 : Finance

Idée d'automatisation : Rapports financiers automatisés

L'automatisation de la création de rapports financiers peut faire gagner un temps considérable aux équipes financières tout en réduisant les risques d'erreurs dans les rapports financiers.

Il existe deux façons simples de commencer à automatiser les processus ClickUp.

La première consiste à s'appuyer sur Automatisation de ClickUp clickUp Automation est une série de solutions natives proposées par ClickUp.

Vous trouverez beaucoup de valeur dans cette offre si vous comptez sur ClickUp pour exécuter et suivre les processus d'affaires de base.

Les automatismes sont utilisés pour déclencher des résultats lorsqu'une action se produit automatiquement. Par exemple, en utilisant l'automatisation "lorsque le statut change", nous appliquons un modèle à une tâche pour s'assurer qu'aucune information précieuse n'est perdue lors des transferts de clients

La deuxième option consiste à utiliser une plateforme d'automatisation telle que Faire qui vous permet de concevoir, de construire et d'automatiser n'importe quoi dans une plateforme visuelle.

Si vous disposez d'une pile d'applications en croissance, orientée vers le cloud, et que vous souhaitez faire évoluer votre stratégie d'automatisation, vous trouverez dans Make une solution unique capable de gérer n'importe quel type de processus.

Optimiser les flux de travail avec l'automatisation des processus métier

L'une des choses les plus intéressantes à propos de l'automatisation est que, selon la rapport 2023 sur l'état des SaaSOps 7 entreprises sur 10 ont déjà automatisé au moins un processus clé, et 4 sur 10 ont mis en place des rôles dédiés à l'automatisation.

Cela en dit long sur l'automatisation des processus d'entreprise : Il ne s'agit pas d'une simple possibilité, comme quelque chose qui peut se produire ou non.

Au contraire, il s'agit d'un processus qui est déjà en cours de déploiement dans les plus grandes entreprises.

À la lumière de ce constat et de la convivialité des outils d'automatisation, ce n'est qu'une question de temps avant que toutes les entreprises commencent à se débarrasser des tâches ennuyeuses et répétitives et à passer à des activités gratifiantes pour faire progresser leur activité et réduire les risques liés à l'erreur humaine.

Et la meilleure façon de lancer ces efforts est d'utiliser deux puissants outils d'automatisation logiciel d'automatisation des processus d'entreprise ensemble : Cliquez sur et Faire . Grâce à ces outils, vous pourrez facilement créer des processus d'entreprise automatisés avec un minimum d'intervention humaine et d'efforts.

Il est temps de donner un coup de fouet à votre entreprise. Commencez dès aujourd'hui votre transformation numérique avec le logiciel BPA - automatisez les processus manuels pour travailler plus rapidement et plus intelligemment que jamais auparavant. ⚡️ ---

Rédacteur invité:

martin Etchegaray est gestionnaire de contenu et rédacteur en chef chez Make. Il aime lire et écrire sur l'histoire, la science et la technologie