Modèles de tableaux de bord client gratuits pour simplifier les rapports clients et le suivi des projets

Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, offrir une visibilité en temps réel aux clients n'est pas seulement un plus, c'est une nécessité.

Pour les agences, les freelances et les équipes en contact avec la clientèle, cela représente à la fois un défi et une opportunité. Vous devez présenter une vue d'ensemble, des indicateurs de vente à la progression du projet en passant par les performances de la campagne, sans pour autant submerger vos clients.

C'est là que les tableaux de bord et les modèles de tableaux de bord spécialement conçus pour les rapports clients entrent en jeu. En regroupant plusieurs sources de données dans une vue unique et unifiée, les modèles de tableaux de bord clients offrent un emplacement centralisé pour suivre les indicateurs clés, rationaliser la communication et renforcer la confiance.

Découvrons quelques modèles ClickUp gratuits et personnalisables pour les rapports clients.

Aperçu des modèles de tableau de bord client

Voici un aperçu des meilleurs modèles gratuits de tableaux de bord clients et de rapports :

Que sont les modèles de tableau de bord client ?

Les modèles de tableau de bord client sont des dispositions prédéfinies et personnalisables qui affichent les données clés des clients, telles que les performances financières, les flux de trésorerie, les performances commerciales et les indicateurs de projet, dans une vue unique et organisée. Ils extraient des informations de plusieurs sources de données et les structurent sous forme de diagrammes, de tableaux et d'indicateurs clés de performance afin que les équipes puissent rapidement créer des tableaux de bord de rapports client sans partir de zéro. De cette façon, on obtient des informations exploitables pour prendre des décisions basées sur les données qui améliorent directement le retour sur investissement.

Les modèles de tableau de bord client sont particulièrement utiles pour les agences, les freelances et les entreprises qui doivent gérer plusieurs comptes clients et organiser leurs données dans un emplacement centralisé.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de tableau de bord client ?

Un modèle de tableau de bord client doit être suffisamment flexible pour prendre en charge différentes méthodes de rapports, afin que les parties prenantes puissent comprendre ce qu'elles voient sans avoir besoin d'explications.

Recherchez des modèles qui vous permettent de :

Organisez les informations client en sections pour les projets, les finances et les performances.

Effectuez la connexion et extrayez automatiquement des données à partir d'outils tels que Google Analytics, les CRM ou les applications financières.

Personnalisez les visuels à l'aide de diagrammes, de graphiques et de tableaux pour rendre les données complexes facilement accessibles.

Suivez avec précision les indicateurs clés de performance (KPI) tels que les flux de trésorerie, le taux de conversion et l'évolution des ventes.

Partagez des mises à jour en direct avec vos clients afin qu'ils puissent consulter des données précises et actualisées sans avoir à rafraîchir manuellement la page.

Modèles de tableau de bord client

La gestion des clients ne devrait pas ressembler à un travail de détective. Lorsque les détails d'un projet sont dispersés sur plusieurs plateformes et outils, vous perdez du temps à rechercher des informations au lieu de créer de la valeur. C'est ce qu'on appelle souvent la « prolifération des tâches ».

ClickUp résout ce problème en tant que premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde.

Les tableaux de bord ClickUp regroupent tous les éléments (échéanciers de projet, livrables, budgets et indicateurs de progression) dans une vue unique qui se met à jour en temps réel. C'est ainsi que ClickUp fait également office d'excellent logiciel CRM.

Il élimine toutes les formes de dispersion du travail pour fournir un contexte complet et un espace unique où les humains et les agents peuvent travailler ensemble.

ClickUp propose également une gamme de modèles de tableaux de bord personnalisables qui s'intègrent facilement à votre processus de rapports hebdomadaires ou mensuels. Découvrons-les ensemble.

1. Modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les jalons, les risques et les budgets en temps réel grâce au modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp.

Le modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp permet aux chefs de projet et aux équipes de visualiser et d'exécuter les tâches du projet avec une visibilité totale sur les échéanciers, les coûts et les risques.

Les tableaux de bord de ClickUp récupèrent automatiquement les informations de vos espaces et listes de projet, vous fournissant ainsi des informations détaillées sur tous les aspects, de la progression à la performance. Grâce à une variété de widgets, vous pouvez personnaliser votre tableau de bord comme vous le souhaitez : barres de progression pour les taux d'achèvement, graphiques linéaires pour les tendances, diagrammes circulaires pour les contributions individuelles, widgets de charge de travail pour l'allocation des ressources, et plus encore.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Obtenez un échéancier visuel des activités du projet où vous pouvez facilement ajuster les dates et la durée des tâches en faisant glisser les éléments dans la vue Gantt

Suivez automatiquement la progression grâce à des champs basés sur des formules pour la durée et le budget restant, ce qui élimine les calculs manuels.

Affinez et rééquilibrez les charges de travail grâce à la vue Planification des capacités et vérifiez si les membres de l'équipe sont sous- ou surchargés.

📌 Idéal pour : les chefs de projet et les responsables d'équipe dans les domaines de la construction, de l'informatique, du marketing ou des opérations qui ont besoin d'un logiciel de tableau de bord pour surveiller les coûts, les dépendances et la capacité de l'équipe.

📮 ClickUp Insight : 31 % des managers préfèrent les tableaux visuels. D'autres s'appuient sur des diagrammes de Gantt, des tableaux de bord ou des vues de ressources. Mais la plupart des outils vous obligent à choisir une seule option. Si la vue ne correspond pas à votre façon de penser, cela ne fait qu'ajouter une source de friction supplémentaire. Avec ClickUp, vous n'avez pas à choisir. Passez d'un diagramme de Gantt alimenté par l'IA à un tableau Kanban, un tableau de bord ou une vue Charge de travail en un seul clic. Et avec ClickUp AI, vous pouvez générer automatiquement des vues ou des résumés personnalisés en fonction de l'utilisateur, qu'il s'agisse de vous, d'un cadre ou de votre designer. 💫 Résultats concrets : grâce à ClickUp, CEMEX a accéléré le lancement de ses produits de 15 % et réduit les délais de communication de 24 heures à quelques secondes.

2. Modèle de rapport analytique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Procurez-vous le modèle de rapport analytique ClickUp pour transformer vos données brutes en résumés visuels clairs, avec des repères et des tendances.

Le modèle de rapport analytique ClickUp fournit une feuille de route claire pour structurer les tableaux de bord de rapports client. Au lieu de partir d'une page blanche, vous disposez de sections prédéfinies pour obtenir un aperçu des données en fonction des indicateurs que vous souhaitez présenter.

Par exemple, vous pouvez créer un portail client pour démontrer l'efficacité d'un site web en mettant en avant les types de sessions, les visites de pages, les conversions, les transactions et d'autres indicateurs clés de performance. Vous pouvez insérer des nombres, télécharger différents types de diagrammes ou des images pertinentes pour afficher l'avancement ou le résultat de la mise en œuvre d'une stratégie.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Présentez les analyses sous forme de rapport mensuel, en passant des données d'audience aux informations sur les revenus.

Ajoutez du contexte à côté des diagrammes avec des invitations pour les comparaisons, les tendances et les conclusions qui rendent les rapports prêts à être présentés aux clients.

Transformez les analyses brutes en résumés exploitables à l'aide de sections prêtes à l'emploi pour le trafic, l'engagement, les ventes et les transactions, que les clients peuvent consulter en quelques minutes.

📌 Idéal pour : les agences, les freelances et les analystes internes qui souhaitent utiliser un modèle de rapports prêt à l'emploi pour visualiser les informations essentielles sur les clients.

💡 Conseil de pro : associez le modèle de rapport analytique à un modèle de tableau de bord KPI afin d'aligner vos rapports sur des objectifs commerciaux mesurables.

🧠 Astuce rapide : vous souhaitez anticiper les retards dans vos projets sans avoir à passer en revue différentes vues ? Avec ClickUp Brain MAX, vous pouvez poser des questions telles que « Quelles tâches dépassent le budget cette semaine ? » ou « Qui est surchargé dans le projet de déploiement Phoenix ? » et obtenir des réponses instantanées générées par l'IA à partir de l'ensemble de votre environnement de travail et des applications connectées. Recherchez tout, posez toutes vos questions : ClickUp Brain MAX met tout votre travail, vos applications et vos modèles d'IA à portée de main.

3. Modèle de rapport de marketing numérique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de rapport de marketing numérique ClickUp pour mettre en évidence le trafic, les conversions et le retour sur investissement de toutes les campagnes.

Le modèle de rapport de marketing numérique ClickUp fournit aux équipes marketing un format de rapport prêt à l'emploi pour suivre les campagnes, les performances et le retour sur investissement.

Il offre également un haut niveau de personnalisation pour organiser les objectifs de la campagne, les indicateurs clés et bien plus encore dans un document unique, clair et visuellement attrayant. Chaque bloc est modifiable, ce qui vous permet d'ajouter des détails sur la campagne, de télécharger des visuels, de mettre en évidence les indicateurs clés et de fournir des coordonnées.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Effectuez les modifications en cours sur les sections prédéfinies pour les campagnes, les indicateurs clés de performance et les résultats sans avoir à créer de rapports à partir de zéro.

Utilisez des espaces réservés pour les diagrammes et les visuels afin de simplifier la présentation des données.

Personnalisez les éléments de marque (logo, couleurs, informations de contact) pour assurer la cohérence des rapports.

📌 Idéal pour : les agences, les freelances et les analystes internes qui souhaitent utiliser un modèle de rapports prêt à l'emploi pour visualiser les informations essentielles sur les clients.

⏱️ Conseils pour gagner du temps : Combinez les informations : regroupez les indicateurs de performance commerciale, marketing et financière dans un seul tableau de bord pour obtenir une vue d'ensemble sans avoir à changer d'onglet.

Automatisez la collecte de données : liez directement les champs CRM à votre tableau de bord afin que les données soient automatiquement mises à jour en temps réel.

Réutilisez, ne recréez pas : enregistrez vos meilleurs exemples de tableaux de bord sous forme de modèles et réutilisez-les pour de nouveaux clients ou projets.

4. Modèle de rapport marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mesurez les résultats des campagnes, l'impact sur le pipeline et les priorités futures grâce au modèle de rapport marketing ClickUp.

Pour les équipes marketing, le modèle de rapport marketing ClickUp permet de consolider les analyses de campagne, les performances du site web et des réseaux sociaux, ainsi que les informations sur les clients. Ce modèle comporte des sections dédiées aux campagnes, aux données e-mail, au trafic web et aux conversions clients. Vous pouvez ajouter des visuels et des notes tout en conservant les indicateurs clés bien en vue pour que les parties prenantes puissent les consulter.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Décomposez les analyses de campagne (publicités, e-mails et réseaux sociaux) à l'aide de diagrammes intégrés pour les impressions, les clics et les conversions.

Suivez les indicateurs de votre site web et de vos réseaux sociaux, tels que les sessions, le taux de rebond, la croissance du nombre d'abonnés et d'autres indicateurs similaires.

Présentez les données relatives aux prospects et aux clients à l'aide de visualisations claires des MQL, SQL et nouvelles acquisitions de clients.

📌 Idéal pour : les responsables marketing et les analystes qui ont besoin d'un modèle structuré pour présenter les résultats des campagnes, les indicateurs de performance et les opportunités de croissance sans perdre de temps à mettre en forme les rapports.

⚡Conseil pratique : utilisez les agents ClickUp AI pour afficher instantanément les données de votre environnement de travail dans vos tableaux de bord, telles que les mises à jour de projet, les performances des campagnes, les résumés de chat, les obstacles à la réalisation des tâches, etc. Ces agents intelligents peuvent vous aider à déterminer les indicateurs dont votre tableau de bord client a besoin (tâches achevées, échéances à venir, tâches bloquées, budget par rapport au temps passé, etc.) en fonction des informations dont vous avez besoin. Comme ils fonctionnent à partir de déclencheurs, de conditions, d'actions et de bases de connaissances, ils peuvent publier des mises à jour à intervalles réguliers et répondre aux requêtes concernant vos données. Utilisez des modèles prédéfinis ou créez des agents ClickUp AI Autopilot personnalisés.

5. Modèle de rapport de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de rapport de projet ClickUp pour présenter la progression, les obstacles et le travail à venir aux parties prenantes.

Si vous souhaitez présenter l'état général de leurs projets dans un document structuré et facile à partager, essayez le modèle de rapport de projet ClickUp. Il comprend des sections consacrées aux détails du projet, à son statut, aux points forts, aux risques et aux tâches à venir, ce qui facilite la communication de la progression sans omettre les détails importants.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle

Suivez le statut du projet grâce à des indicateurs clairs sur l'exécution, le budget, l'échéancier et la qualité.

Ajoutez les points forts et les réalisations pour mettre en avant les succès ainsi que les résultats mesurables.

Enregistrez les risques et les obstacles avec les propriétaires et les plans d'action afin de garantir la responsabilité.

📌 Idéal pour : les chefs de projet et les responsables d'équipe qui doivent présenter clairement les mises à jour du projet à la direction, aux clients ou aux parties prenantes interfonctionnelles sans passer des heures à mettre en forme les rapports.

6. Modèle de rapport commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Procurez-vous le modèle de rapport commercial ClickUp pour analyser en un coup d'œil la santé du pipeline, les taux de réussite et les prévisions précises.

Le modèle de rapport commercial ClickUp aide les responsables commerciaux et les équipes à suivre les mises à jour et les performances en temps réel sur plusieurs mois, trimestres et années dans une vue structurée.

Grâce aux vues intégrées telles que les rapports annuels, mensuels et trimestriels, ainsi qu'à la vue Tableau et aux cartes IA, vous pouvez passer d'informations générales à des analyses spécifiques. De plus, les champs personnalisés tels que le montant réel des ventes, les prévisions de ventes, les résultats de ventes et la région facilitent le filtrage et la comparaison des tendances de performance.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Activez/désactivez les rapports de ventes annuels, mensuels ou trimestriels sans avoir à recréer les dispositions.

Suivez les performances en matière de revenus grâce à des champs personnalisés pour les chiffres réels, les projections et le pourcentage de réalisation.

Utilisez les vues Tableau et tableau de bord pour accéder à la santé du pipeline et la visualiser, ainsi que les tendances régionales.

📌 Idéal pour : les responsables commerciaux, les responsables régionaux et les équipes chargées des opérations commerciales qui ont besoin d'un système permettant de surveiller les cibles de vente, de suivre les tendances en matière de performances et de générer des rapports sur différentes périodes.

7. Le modèle de rapport hebdomadaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de rapport hebdomadaire de ClickUp pour consigner les réussites, les priorités et les obstacles de la semaine sans avoir à rédiger de longs e-mails.

Le modèle de rapport hebdomadaire de ClickUp offre aux équipes un moyen fiable de communiquer les progrès, de mettre en avant les réussites et de signaler les points nécessitant une attention particulière, le tout dans un seul et même document. Il rassemble les mises à jour importantes (des tâches achevées et des jalons à venir aux obstacles et aux zones à risque) dans un rapport structuré. Ainsi, les clients obtiennent un aperçu clair de l'état d'avancement du projet sans avoir besoin d'explications supplémentaires. Voici pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Répartissez les activités par tâche, propriétaire et statut pour une visibilité rapide.

Consignez vos réalisations hebdomadaires en un seul endroit afin de passer clairement d'un jalon à l'autre.

Aidez les parties prenantes à voir ce qui a été fait et ce qui est à venir, avec des liens vers les tâches associées si nécessaire.

📌 Idéal pour : les chefs de projet, les équipes en contact avec la clientèle et les équipes interfonctionnelles qui ont besoin d'une mise à jour hebdomadaire régulière pour les dirigeants, les sponsors et les clients.

8. Modèle de rapport de statut de plusieurs projets ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Procurez-vous le modèle de rapport d'état de plusieurs projets ClickUp pour bénéficier d'une visibilité au niveau du portfolio sur la santé, le coût et l'échéancier des projets.

Le modèle de rapport sur le statut des projets ClickUp est idéal pour afficher la situation des projets en cours en un seul endroit. Vous pouvez naviguer entre plusieurs projets à partir d'un seul tableau de bord et obtenir une ventilation détaillée des livrables, des risques, des coûts et des indicateurs de qualité pour chacun d'entre eux.

Des indicateurs de statut sont disponibles pour évaluer la santé du projet (statut : sain, à risque, en retard), afin que votre équipe sache où en sont les choses.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Mettez en évidence les performances relatives (par exemple, le projet A est en avance, le projet B est en retard).

Vérifiez les dépendances lorsque les projets ont des ressources partagées ou des échéanciers conflictuels.

Remplissez les champs « Estimé » et « Réel » dans le tableau des coûts et utilisez le budget restant pour mettre en évidence les dépassements ou les économies.

📌 Idéal pour : les PMO, les gestionnaires de programmes/portefeuilles, les responsables d'agence ou de livraison, et les équipes opérationnelles supervisant plusieurs projets et ayant besoin d'échéanciers prêts à être présentés à la direction.

9. Modèle de rapport mensuel sur l'état d'avancement des activités de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de rapport mensuel sur l'état d'avancement des activités de ClickUp pour transformer les mises à jour mensuelles en actions assignées avec des propriétaires et des dates d'échéance.

Vous cherchez un point de départ pour des rapports de haut niveau ? Le modèle de rapport mensuel sur l'état d'avancement des activités de ClickUp permet aux responsables et aux équipes d'examiner l'avancement des projets, les données financières, les indicateurs clés de performance et les objectifs. Vous y trouverez des blocs prêts à être modifiés pour les mises à jour rapides, les tâches achevées, les tâches à venir et les défis à relever.

Personnalisez le modèle pour y inclure les indicateurs et catégories spécifiques que vous souhaitez, tels que le nombre total de livrables, les heures facturables, les tâches reportées et les éléments à risque.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Traduisez les faits marquants du mois en étapes claires à suivre en attribuant des tâches ou des propriétaires.

Repérez instantanément les changements de périmètre et les livrables manquants grâce aux vérifications oui/non intégrées.

Ajoutez du contexte avec des notes, des commentaires, des propriétaires et des échéances pour clarifier les responsabilités.

📌 Idéal pour : les responsables des opérations, les chefs de service et les chefs de projet qui ont besoin d'un tableau de bord mensuel concis et reproductible pour les cadres et les parties prenantes interfonctionnelles.

10. Modèle d'analyse des réseaux sociaux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les indicateurs clés de performance (KPI) multicanaux grâce à des tableaux de bord prêts à l'emploi pour les clients à l'aide du modèle d'analyse des réseaux sociaux de ClickUp.

Le modèle d'analyse des réseaux sociaux de ClickUp fournit un aperçu exhaustif permettant aux équipes chargées des réseaux sociaux de mesurer les indicateurs clés de performance (KPI) sur tous les canaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest et Snapchat.

Il peut être transformé en un tableau de bord opérationnel entièrement fonctionnel avec des champs personnalisés pour les références, les résultats cibles et les résultats réels, vous permettant ainsi de voir où les campagnes sont performantes ou en retard.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Comparez les performances des campagnes sur toutes les plateformes sans avoir à exporter les données dans des feuilles de calcul.

Regroupez les indicateurs clés de performance par responsable, étiquettes ou priorité afin que les responsabilités et les obligations restent claires.

Utilisez les champs personnalisés pour les références, les cibles, les résultats réels et les plans d'action afin d'aller au-delà des rapports superficiels.

Activez/désactivez les différents affichages, tels que la vue Liste ou la vue Tableur , pour obtenir des analyses au niveau de la plateforme et des comparaisons entre les différents canaux.

📌 Idéal pour : les responsables des réseaux sociaux, les équipes marketing internes et les agences à la recherche de rapports multi-plateforme avec des indicateurs clés de performance en temps réel et une attribution claire des responsabilités.

Voici un tutoriel étape par étape pour créer un tableau de bord en moins de 15 minutes !

11. Modèle KPI ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle KPI de ClickUp pour mesurer les objectifs par rapport aux résultats et signaler de manière proactive les indicateurs qui s'écartent de la trajectoire prévue.

Grâce au modèle KPI de ClickUp, vous pouvez facilement suivre les cibles, les références et les résultats réels en un seul endroit, ce qui vous permet de mesurer les KPI en temps réel.

Utilisez la liste Résumé pour afficher le statut de tous les indicateurs clés de performance (KPI) ou passez à OKR départemental pour examiner les résultats des KPI par équipe. Vous pouvez également utiliser le tableau de progression et la vue Échéancier qui vous permettent de regrouper par statut, responsable ou département. C'est un excellent moyen de repérer les lacunes en matière de propriété et les conflits de dates.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Définissez une automatisation dans ClickUp , par exemple « Lorsque le résultat réel est inférieur de 10 % à la cible → définir le statut sur « À risque » et @mentionner le propriétaire pour qu'il intervienne avant que les objectifs ne soient manqués ».

Remplissez les champs « référence » (valeur actuelle ou moyenne passée) et « cible » (ce que vous visez) pour obtenir des comparaisons pertinentes.

objectifs ClickUp afin que la progression soit automatiquement intégrée au suivi des objectifs et Liez les indicateurs clés de performance (KPI) auxafin que la progression soit automatiquement intégrée au suivi des objectifs et aux tableaux de bord exécutifs.

📌 Idéal pour : les responsables des opérations, du marketing, de l'équipe commerciale, des ressources humaines et du PMO qui ont besoin d'un tableau de bord KPI pratique que leurs équipes utiliseront réellement.

12. Modèle OKR et objectifs de l'entreprise ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle OKR et objectifs de ClickUp Company pour comparer les cibles aux résultats réels et suivre la progression des projets.

Le modèle OKR et objectifs de ClickUp Company est ce dont vous avez besoin pour gérer les flux de travail OKR de bout en bout. Utilisez le formulaire Envoi OKR (Créer → Paramètres → Aperçu) pour saisir le demandeur, le sponsor, la base de référence et la cible, puis créez automatiquement des tâches OKR dans votre liste Objectifs avec les champs mappés et les propriétaires définis.

Utilisez Tous les éléments OKR associés pour examiner et approuver les propositions dans un seul tableau, planifier les points de contrôle dans le Calendrier OKR et suivre la progression dans les vues Liste/Tableau avec le statut et la priorité.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Standardisez la saisie des OKR grâce à des formulaires d’envoi qui créent instantanément des tâches dans votre environnement de travail pour un acheminement et une révision rapides.

Approuvez et déployez plus rapidement vos objectifs en filtrant Tous les éléments OKR associés par Étape d'approbation et en attribuant en masse les propriétaires, les dates et les priorités.

Respectez les délais de livraison grâce à un calendrier OKR et à un calcul automatique de la progression (référence → cible → réel) avec une visibilité pour les responsables et les équipes.

📌 Idéal pour : les responsables PMO/opérations qui déploient des OKR à l'échelle de l'entreprise et qui ont besoin d'un système unique pour la saisie, l'approbation, la planification et le suivi.

13. Modèle de plan d'action SMART objectif de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp pour définir des objectifs structurés et mesurables et suivre leur exécution sans effort.

Pour les équipes qui ont besoin d'un tableau de bord de travail pour des objectifs SMART qu'elles peuvent réellement atteindre, le modèle de plan d'action SMART Goal de ClickUp vient à la rescousse.

Utilisez ce modèle pour suivre la progression à l'aide de champs personnalisés tels que « Taux d'achèvement » et « Santé de l'objectif », consigner les obstacles et transformer les objectifs clés en jalons ClickUp. En outre, pensez à ajouter un Calendrier pour planifier les points de contrôle ou un tableau de bord pour visualiser les tendances, afin que le plan d'action reste visible sans avoir à effectuer de vérifications manuelles auprès de chaque membre de l'équipe.

Voici pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Faites glisser les objectifs entre les étapes SMART pour effectuer des vérifications hebdomadaires réelles (aucun rapport de statut séparé n'est nécessaire).

Regroupez par objectif ou équipe principale pour voir quels flux de travail font avancer les choses.

Promouvez les éléments clés en les transformant en jalons et épinglez une vue Calendrier pour renforcer la cadence des révisions.

📌 Idéal pour : les managers et les fondateurs qui ont besoin d'un système simple et aligné sur la méthode SMART pour transformer leurs objectifs en actions réalisables et mesurables.

Transformez vos rapports clients en informations en temps réel grâce à ClickUp

Les rapports statiques appartiennent désormais au passé. Ce dont les clients ont vraiment besoin, c'est d'un hub d'informations en temps réel où les données de performance, les mises à jour sur l'avancement, l'analyse des risques et les résultats commerciaux sont continuellement (et automatiquement) mis à jour.

Grâce aux tableaux de bord, aux automatisations, aux modèles personnalisables et aux agents alimentés par l'IA de ClickUp, vous pouvez extraire des données en direct de tous vos projets et les visualiser à l'aide de diagrammes dynamiques et de widgets interactifs.

Vous souhaitez donner à votre équipe et à vos clients une visibilité instantanée et leur permettre de prendre des décisions plus éclairées ?

