Modèles gratuits de tableaux de bord KPI pour le suivi des performances

Quels sont les paramètres qui distinguent les équipes les plus performantes ? La visibilité en temps réel. 🔎

Du coût d'acquisition client au taux de désabonnement, les informations en temps réel permettent de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides. Un modèle de tableau de bord KPI rassemble toutes ces informations. Fini les feuilles de calcul éparpillées ou les rapports tardifs, vous disposez désormais d'un accès instantané aux données qui stimulent la croissance.

Suivez les KPI, les bénéfices, les flux de trésorerie et les performances marketing à partir d'un tableau de bord centralisé et élégant.

Découvrez des modèles de tableaux de bord KPI professionnels, gratuits et faciles à personnaliser, qui vous aideront à suivre vos indicateurs, à surveiller les performances de votre entreprise et à stimuler la croissance.

🔍 Le saviez-vous ? Le secret d'un bon KPI réside dans le cadre SMART. Tout comme la définition d'objectifs, vos indicateurs clés de performance doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps ! Fini les indicateurs vagues, place aux informations précises et quantifiables !

*que sont les modèles de tableau de bord KPI ?

Un modèle de tableau de bord KPI vous aide à suivre et à visualiser les indicateurs de performance clés, tels que les performances de l'équipe commerciale, le coût d'acquisition des clients et la marge bénéficiaire nette.

Avec le modèle de tableau de bord KPI adapté, vous pouvez :

Surveillez les indicateurs clés en temps réel

Identifiez les tendances à l'aide des données historiques

Prenez plus rapidement des décisions fondées sur les données

Visualisez le trafic de votre site web, les taux de conversion et les taux d'évaluation

Restez en phase avec les objectifs stratégiques de tous les services

Améliorez l'efficacité opérationnelle et la satisfaction personnalisée

Imaginons que vous suiviez vos efforts marketing, vos dépenses publicitaires et le retour sur investissement de ces dernières. Grâce à un tableau de bord KPI financier, vous pouvez suivre les dépenses, la valeur moyenne des commandes et les nouveaux clients sans avoir à jongler entre différents outils.

*qu'est-ce qui fait un bon modèle de tableau de bord KPI ?

Un modèle de tableau de bord KPI bien conçu aide votre équipe à prendre rapidement des décisions éclairées. Il fournit une représentation visuelle claire de vos indicateurs de performance clés, s'appuie sur des sources de données fiables et offre des informations en un coup d'œil.

Voici ce qu'il faut rechercher dans les meilleurs modèles de tableaux de bord KPI :

suivi des données en temps réel :* choisissez un modèle qui s'appuie sur des sources de données en direct, permettant ainsi de prendre rapidement des décisions fondées sur les données grâce à des rapports KPI actualisés

*hiérarchie visuelle claire : sélectionnez un modèle de tableau de bord KPI qui donne la priorité aux indicateurs essentiels tels que les taux de conversion, la valeur vie client ou le taux de recommandation net à l'aide de graphiques, de diagrammes et de tableaux clairs pour une lecture facile

*personnalisable selon les cas d'utilisation : trouvez un modèle qui s'adapte à différentes Teams, qu'il s'agisse de gestion de projet, de ressources humaines ou de marketing, afin de suivre les KPI de gestion pertinents

Comparaisons de données historiques : optez pour un modèle qui aide les Teams à identifier les tendances et les schémas en affichant les données historiques à côté optez pour un modèle qui aide les Teams à identifier les tendances et les schémas en affichant les données historiques à côté des rapports KPI actuels

*alertes et déclencheurs opportuns : choisissez un modèle qui vous permet de définir des notifications pour les changements dans le taux de désabonnement, la satisfaction client ou la marge bénéficiaire afin de procéder à des ajustements en temps opportun

*disposition conviviale : optez pour un modèle de tableau de bord KPI qui garantit des tableaux de bord visuellement attrayants, intuitifs et adaptés aux appareils mobiles afin d'améliorer l'expérience utilisateur et de favoriser l'adoption par toutes les équipes

Aperçu des modèles de tableau de bord KPI

*modèles de tableaux de bord KPI pour visualiser vos données

Voici 11 modèles de tableaux de bord KPI pour vous aider à améliorer votre rentabilité, à booster vos performances opérationnelles et à identifier plus rapidement les opportunités :

1. Modèle KPI ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les KPI et transformez les données de l'entreprise en actions plus intelligentes grâce au modèle KPI ClickUp

Le suivi de vos indicateurs de performance clés ne devrait pas être une question de conjecture. Avec le modèle KPI ClickUp, vous disposez d'un moyen simplifié et visuel de gérer, surveiller et améliorer les performances de vos opérations commerciales. Suivez clairement le CAC, les conversions et les objectifs de l'équipe : cela vous permet de contrôler vos KPI.

Le modèle vous aide à aligner vos équipes, à définir des cibles et à vous concentrer sur ce qui fait bouger les choses. Il vous permet de mesurer en permanence les bons indicateurs et de prendre des décisions éclairées, fondées sur des données.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Identifiez facilement les tendances grâce à des échéanciers de performance organisés

Restez sur la cible en comparant les résultats réels aux objectifs fixés

Prenez de meilleures décisions grâce à des informations en temps réel sur les performances

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe, les responsables marketing, les responsables des opérations et les start-ups qui ont besoin de surveiller les performances, d'aligner la stratégie et de stimuler la croissance dans toutes les fonctions du Business.

2. Modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp*

Obtenir un modèle gratuit Suivez les échéanciers, les tâches et la progression de l'équipe grâce au modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp

La gestion de projets ne doit pas nécessairement être une tâche fastidieuse. Le modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp vous affiche une vue centralisée et en temps réel de tous les éléments en mouvement (tâches, échéances, ressources et progression) en un seul endroit.

Ce modèle intuitif de tableau de bord de gestion de projet vous aide à rester organisé, à suivre les performances et à collaborer efficacement avec votre équipe. Le plus gros avantage ? Vous disposerez d'une représentation visuelle de votre pipeline de projets, ce qui vous permettra de prendre des décisions plus rapidement et de fluidifier vos flux de travail.

De plus, vous pouvez utiliser les tableaux de bord ClickUp pour obtenir un aperçu centralisé et en temps réel de vos projets. Cette fonctionnalité vous aide à suivre facilement les échéanciers, à surveiller la charge de travail de l'équipe et à identifier les goulots d'étranglement en un coup d'œil.

Vous pouvez personnaliser les widgets pour visualiser les indicateurs clés tels que la progression des tâches et l'allocation des ressources, prendre des décisions rapides basées sur les données et assurer une parfaite coordination entre toutes les parties prenantes.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Surveillez la charge de travail de votre équipe pour gérer efficacement vos ressources

Identifiez les goulots d'étranglement et ajustez les priorités en temps réel

Facilitez la collaboration grâce au partage des mises à jour et des rappels

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les managers d'équipe et les PMO dans les domaines de la technologie, de la construction, du marketing ou des opérations qui gèrent des projets complexes, des équipes en distribution et des livrables urgents.

3. Modèle ClickUp pour les OKR et les objectifs de l'entreprise

Obtenir un modèle gratuit Définissez, harmonisez et mesurez les objectifs de l'entreprise grâce au modèle OKR et objectifs de l'entreprise ClickUp

Il est plus facile de suivre les performances d'une équipe lorsque chacun comprend comment son travail s'inscrit dans les objectifs généraux de l'entreprise. Le modèle OKR et objectifs de ClickUp Company vous aide à mettre en œuvre le cadre OKR dans l'ensemble de l'organisation, afin que votre équipe marketing, vos chefs de produit et vos responsables RH travaillent tous dans le même sens.

Utilisez ce modèle pour définir des objets de haut niveau, attribuer des résultats clés mesurables et responsabiliser les Teams grâce à des tâches liées et des mises à jour en direct sur la progression.

🎥 Regarder : Comment gérer les OKR dans ClickUp.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Centralisez les OKR de l'entreprise pour favoriser la clarté descendante entre les équipes

Créez la connexion entre le travail de chaque Teams aux résultats globaux de l'organisation

Suivez les résultats clés à l'aide d'indicateurs de performance mesurables et liés aux objectifs

Décomposez les grands objectifs en tâches réalisables et suivez la progression en un seul endroit

🔑 Idéal pour : les cadres, les managers d'équipe et les responsables des opérations travaillant dans des entreprises, des start-ups technologiques ou en pleine expansion qui souhaitent harmoniser les Teams, obtenir des résultats et assurer le suivi des objectifs à l'échelle de l'entreprise de manière claire.

4. Modèle OKR ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos objectifs trimestriels en résultats mesurables grâce au modèle OKR de ClickUp

Le modèle OKR de ClickUp vous aide à transformer vos objectifs en résultats mesurables. La gestion des objets individuels ou des priorités à l'échelle de l'entreprise structure votre stratégie de définition d'objectifs grâce à des fonctionnalités intégrées de planification, de suivi et de rapports.

Le document d'alignement, l'échéancier visuel et les tableaux de bord de progression permettent aux équipes de rester concentrées et flexibles. Vous saurez toujours où en sont les choses, de la définition des objets à la mesure des résultats.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez des objectifs harmonisés pour les individus, les équipes et l'ensemble de l'entreprise

Forfaitez efficacement vos trimestres grâce à des documents de forfait OKR centralisés

Assurez le compte de chacun grâce à un suivi facile de la progression des tâches

🔑 Idéal pour : les Teams stratégiques, les chefs de service et les responsables RH qui souhaitent rationaliser les processus, harmoniser les objectifs organisationnels, améliorer la réalisation des objectifs et renforcer la transparence tout au long des cycles de planification trimestriels.

5. Modèle de cadre OKR ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Alignez vos objectifs et effectuez le suivi de leur impact grâce au modèle ClickUp OKR Framework

Lorsque votre équipe jongle entre des projets marketing, produit et équipe commerciale, il est facile de perdre de vue les objectifs de partage. Le modèle ClickUp OKR Framework vous aide à mettre de la commande dans ce chaos en vous permettant de définir des objectifs stratégiques, d'attribuer des résultats mesurables et de suivre leur exécution dans un tableau de bord visuel unique.

Considérez cela comme un plan évolutif pour assurer la réussite de vos OKR, particulièrement utile pour les startups en pleine croissance ou les équipes dont les priorités se chevauchent.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Utilisez une approche axée sur le cadre pour clarifier les objets, les résultats et les tâches

Visualisez la progression réalisée grâce à des tableaux de bord permettant de vérifier rapidement le statut

Identifiez rapidement les obstacles et adaptez vos objectifs en fonction des commentaires en temps réel

🔑 Idéal pour : Les fondateurs de start-ups, les chefs d'équipe et les responsables de service qui cherchent à améliorer l'alignement, la réalisation des objectifs et la visibilité stratégique entre les Teams dans des environnements de travail interfonctionnels en constante évolution.

📮 ClickUp Insight : 55 % des managers expliquent le « pourquoi » des projets en reliant les tâches à des défis ou des objectifs plus larges. Cela signifie que 45 % des employés privilégient par défaut les processus plutôt que les objectifs, ce qui peut entraîner un manque de motivation et d'enthousiasme parmi les membres de l'équipe. Même les employés les plus performants ont besoin de voir l'importance de leur travail et de trouver un sens à ce qu'ils font. Il est temps de combler le fossé. Connectez les tâches individuelles aux objectifs généraux dans ClickUp. Utilisez les relations et les dépendances intégrées pour montrer comment chaque effort contribue à la vision d'ensemble, rendant ainsi les tâches plus significatives pour tous les membres de votre équipe. 💫 Résultats concrets : Cartoon Network a utilisé les fonctionnalités de gestion des réseaux sociaux de ClickUp pour terminer la publication de contenu avec 4 mois d'avance et gérer deux fois plus de réseaux sociaux avec la même taille d'équipe.

*6. Modèle ClickUp SMART Objectifs

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos idées en actions pour réussir grâce au modèle ClickUp SMART Objectifs

Fixer un objectif est une chose, mais le rendre SMART en est une autre. Le modèle ClickUp SMART Objectifs aide les individus et les petites équipes à définir des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps grâce à des invites intégrées, afin que l'ambition ne se perde pas dans les détails.

Le modèle SMART Objectifs est idéal pour les programmes RH, le développement professionnel et les sprints d'équipe. Il vous permet de suivre vos objectifs du début à la fin.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Décomposez vos grandes ambitions en tâches spécifiques et mesurables

Clarifiez le « pourquoi » et alignez les objets sur les résultats globaux de l'entreprise

Restez responsable grâce aux échéanciers et au suivi de la progression

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les chefs d'équipe, les freelances et les équipes RH qui souhaitent créer des forfaits concrets, aligner les objectifs sur la stratégie et renforcer la responsabilité vis-à-vis des objectifs personnels et professionnels.

🧠 Anecdote amusante : le premier tableau de bord de données de l'histoire pourrait vous surprendre. Il est souvent attribué à Florence Nightingale au milieu du XIXe siècle ! Elle a utilisé des diagrammes polaires (similaires aux diagrammes circulaires) pour représenter visuellement les taux de mortalité pendant la guerre de Crimée, influençant ainsi fortement les réformes sanitaires.

7. Modèle de forfait SMART ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos objectifs et franchissez chaque jalon grâce au modèle de plan d'action SMART de ClickUp

Une fois que vos objectifs sont SMART, le modèle de forfait SMART Objective de ClickUp vous aide à planifier la « manière ». Définissez chaque étape, attribuez des propriétaires et des dates d'échéance, et suivez chaque jalon. Vous saurez toujours exactement ce qui doit être fait ensuite, et quand.

Utilisez ce modèle pour passer de la stratégie à l'exécution, en particulier lorsque vous gérez des objectifs nécessitant plusieurs étapes ou collaborateurs.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Décomposez les objectifs en éléments concrets avec des échéanciers clairs et une responsabilité bien définie

Attribuez des tâches, fixez des dates d'échéance et visualisez la progression à l'aide de checklist

Adaptez-vous rapidement en fonction de la progression réalisée ou des commentaires des parties prenantes

Fixez des échéances pour garantir une progression régulière et l'achevement des objectifs

Ajustez rapidement vos forfaits en fonction des commentaires ou de l'évolution des besoins

🔑 Idéal pour : les professionnels, les coachs, les chefs d'équipe et les personnes motivées par des objectifs qui souhaitent planifier et atteindre des objectifs SMART en matière de développement personnel, de forfait Business ou de réalisation de projets.

8. Modèle de rapport analytique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Comprenez les indicateurs de performance et stimulez la croissance grâce au modèle de rapport analytique ClickUp

Le modèle de rapports analytiques ClickUp simplifie la création de rapports tout en garantissant une organisation et une exploitabilité optimales. Que vous suiviez l'équipe commerciale, l'engagement ou la productivité de votre équipe, ce modèle vous aide à présenter vos conclusions dans un format structuré, visuel et facile à digérer.

De la définition des KPI aux paramètres de partage d'informations détaillées avec les parties prenantes, vous gagnerez du temps, réduirez les erreurs et saurez toujours où en est votre Business.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez les données pour découvrir des tendances et des opportunités de croissance

Organisez vos rapports et vos informations dans un espace de travail partageable

Collaborez avec les parties prenantes grâce aux commentaires et aux mises à jour

🔑 Idéal pour : les équipes marketing, les analystes commerciaux, les responsables des opérations et les cadres qui ont besoin de rédiger des rapports, de visualiser et d'agir sur les informations clés issues des données afin d'améliorer les performances des projets ou des services.

9. Modèle de rapports de marketing numérique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez la réussite de vos campagnes et prenez des décisions fondées sur des données grâce au modèle de rapport de marketing numérique ClickUp

Le modèle de rapport de marketing numérique ClickUp vous aide à clarifier les performances de vos campagnes sans chaos. Au lieu de jongler avec plusieurs outils et feuilles de calcul, vous pouvez collecter, analyser et visualiser tous vos indicateurs de marketing numérique en un seul endroit.

Le modèle vous permet de prendre plus rapidement des décisions fondées sur des données en suivant les KPI sur tous les canaux et en présentant les informations sous une mise en forme visuelle et facile à comprendre. Cela se traduit par un marketing plus innovant grâce à des rapports rationalisés qui alignent votre équipe et les parties prenantes.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Visualisez les indicateurs de campagne à l'aide de graphiques et de rapports attrayants et pertinents

Identifiez les tendances et les domaines à améliorer afin d'optimiser vos stratégies marketing

Collaborez avec vos collègues pour interpréter les résultats et façonner les prochaines étapes

🔑 Idéal pour : les responsables marketing, les spécialistes du référencement, les agences numériques et les équipes de contenu qui cherchent à consolider leurs données marketing, à suivre le retour sur investissement et à améliorer stratégiquement les performances de leurs campagnes.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Brain pour analyser instantanément vos rapports marketing. Il vous suffit d'entrer vos données et ClickUp Brain se charge de résumer les performances, d'identifier les meilleurs canaux et de mettre en évidence les changements significatifs au niveau des indicateurs. Cela vous aide à identifier rapidement les tendances et les anomalies, et constitue un fournisseur d'informations cruciales pour optimiser vos stratégies sans avoir à effectuer de recherches manuelles. ClickUp Brain vous aide à résumer les rapports et à en tirer des conclusions

10. Modèle de rapport marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Résumer, partager et optimiser votre stratégie marketing grâce au modèle de rapport marketing ClickUp

Le modèle de rapport marketing ClickUp vous offre un moyen plus intelligent de gérer, d'analyser et de rendre compte de vos efforts marketing sans chaos. Il rassemble toutes les données de vos campagnes dans un espace centralisé afin que vous puissiez facilement suivre les KPI, mesurer les performances et créer des rapports percutants.

Le modèle vous fait gagner du temps en vous offrant des outils d'automatisation et des outils visuels qui simplifient chaque étape des rapports. Vous pouvez ainsi vous concentrer davantage sur la stratégie et moins sur les feuilles de calcul.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez les activités marketing et mesurez les performances sur tous les canaux clés

Collaborez avec votre équipe pour rassembler du contenu et des informations dans un seul et même espace

Documentez le retour sur investissement et les performances budgétaires pour valider l'impact marketing

🔑 Idéal pour : les responsables marketing, les stratèges numériques, les équipes de contenu et les agences qui doivent fournir des rapports sur les résultats des campagnes, analyser les données marketing et prendre rapidement des décisions fondées sur les données afin d'optimiser leurs efforts futurs.

11. Modèle OKR de marketing stratégique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Élaborez des stratégies marketing ciblées qui alignent les objectifs, les Teams et les résultats mesurables grâce au modèle OKR de marketing stratégique ClickUp

Créer une stratégie marketing efficace ne doit pas nécessairement être une tâche herculéenne. Avec le modèle OKR de marketing stratégique ClickUp, vous disposez d'un cadre clair et exploitable pour aligner vos efforts marketing sur des objectifs commerciaux plus larges. Il vous aide à définir des objectifs, à identifier les bons canaux et à suivre la progression dans un espace centralisé.

Ce modèle vous aide à planifier plus intelligemment et à agir plus rapidement, de la définition des objets à l'ajustement des tactiques en temps réel. Vous disposerez de tous les outils nécessaires pour mettre en œuvre un forfait marketing qui semble parfait sur le papier et qui donne des résultats.

Pourquoi vous allez l'adorer :

Définissez des objectifs marketing clairs, alignés sur les objets de l'entreprise générale

Plannez les initiatives marketing aux OKR pour améliorer la clarté stratégique

Forfait des campagnes sur plusieurs canaux grâce à une visibilité transversale

Hiérarchisez les initiatives en fonction de leur impact, de leur coût et des ressources disponibles

🔑 Idéal pour : les responsables marketing, les fondateurs de start-ups, les stratèges de contenu et les responsables de marque qui souhaitent structurer leur stratégie, harmoniser les efforts de leur équipe et améliorer leurs performances grâce à des décisions fondées sur des données et un suivi cohérent des OKR.

💡 Conseil de pro : Ne confondez jamais les objets et les résultats clés ! 🎯 Considérez votre objet comme un rêve ambitieux (par exemple, satisfaire nos clients). Vos résultats clés sont la preuve mesurable que vous êtes en train de le réaliser (par exemple, atteindre un NPS de 70 ou réduire le taux de désabonnement des clients à 5 %). Séparez-les et atteignez vos objectifs !

*tableaux de bord KPI gratuits dans Excel, Google Sheets et Power BI

Bien que ClickUp offre une plateforme robuste et tout-en-un pour gérer et suivre les KPI en temps réel, de nombreuses équipes continuent de s'appuyer sur des tableaux de bord basés sur des feuilles de calcul ou des outils BI pour des besoins plus simples ou des processus hérités.

Voici une comparaison rapide des outils gratuits les plus courants pour créer des tableaux de bord KPI :

Outil Idéal pour *principales fonctionnalités Limites Excel Équipes financières, analystes, suivi de projets Tableaux croisés dynamiques, mise en forme conditionnelle, visualisations de diagrammes Mises à jour manuelles, problèmes de contrôle des versions Google Sheets Équipes collaboratives, équipes à distance Accès au cloud, formules, diagrammes, intégration de Google Data Studio Automatisation à la limite, problèmes de performances avec des données volumineuses *power BI (forfait Free) Teams traitant de grandes quantités de données et ayant besoin d'informations approfondies Tableaux de bord visuels, modélisation des données, filtres avancés Courbe d'apprentissage, fonctionnalités gratuites avec une limite sans licence Pro

Si votre équipe a besoin d'automatisation, d'un suivi en temps réel et d'une collaboration allant au-delà des feuilles de calcul, pensez à utiliser les tableaux de bord ClickUp pour rationaliser et adapter vos rapports KPI.

*exemples de tableaux de bord KPI par équipe

Toutes les équipes ne mesurent pas la réussite de la même manière. Un bon modèle de tableau de bord KPI doit refléter les indicateurs spécifiques qui font progresser votre service.

Voici un aperçu des catégories de KPI courantes par équipe :

*kPI marketing : suivez des indicateurs tels que le ROAS (retour sur investissement publicitaire), le trafic sur le site web, le taux de rebond, le coût par prospect et les taux de conversion des prospects pour évaluer l'efficacité des campagnes

*kPI de l'équipe commerciale : concentrez-vous sur le taux de conclusion, la durée du cycle de vente, la valeur du pipeline, la réalisation des quotas et les nouveaux revenus pour optimiser les performances et la prévision

Indicateurs clés financiers : surveillez la marge bénéficiaire nette, les flux de trésorerie, les dépenses d'exploitation, la marge brute et le coût d'acquisition des clients pour maintenir une bonne santé financière

*kPI RH : utilisez le délai de recrutement, la fidélisation des employés, le taux de rotation, le taux d'achèvement des formations et l'eNPS (Employee Net Promoter Score) pour améliorer la croissance et la satisfaction de votre équipe

*kPI opérationnels : surveillez la durée du cycle, le taux d'exécution, la ponctualité des livraisons, l'évaluation des défauts et l'utilisation de la capacité afin d'optimiser l'efficacité

💡 Conseil de pro : personnaliser votre tableau de bord en fonction des priorités de chaque service permet non seulement d'affiner les informations, mais aussi d'améliorer l'adoption, la responsabilité et l'alignement au sein de votre organisation.

suivez vos performances de manière plus intelligente, développez-vous plus rapidement et atteignez tous vos KPI grâce à ClickUp !*

Vos KPI sont bien plus que de simples nombres : ils sont au cœur de votre stratégie. Cependant, sans un système clair pour le suivi, les objectifs de performance peuvent se perdre dans le chaos.

C'est là que les puissants modèles de tableaux de bord KPI de ClickUp entrent en jeu ! Ils vous aident à visualiser la progression, à aligner les équipes et à rester concentré sur ce qui fait vraiment la différence.

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, permet aux chefs de projet, aux analystes et aux chefs d'équipe de suivre les KPI en temps réel, d'optimiser les entonnoirs de vente et d'améliorer la satisfaction des clients. Grâce à l'automatisation, aux tableaux de bord, au suivi des objectifs et aux rapports, le tout en un seul endroit, votre équipe peut prendre des décisions plus intelligentes, plus rapidement.

Et le meilleur dans tout ça ? ClickUp propose plus de 1 000 modèles personnalisables pour booster votre flux de travail.

Foire aux questions

Un modèle de tableau de bord KPI est un cadre prédéfini permettant le suivi et la visualisation des indicateurs de performance clés de votre équipe. Il permet de centraliser les données, d'identifier les tendances et de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées.

N'incluez que les indicateurs les plus essentiels et les plus exploitables. Ceux-ci peuvent varier selon les services, mais comprennent souvent le chiffre d'affaires, le taux de désabonnement, l'avancement des tâches, les taux de conversion ou la satisfaction client, en fonction de vos objectifs commerciaux.

Commencez par vos objets et travaillez à rebours. Utilisez le cadre SMART pour vous assurer que vos KPI sont spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps.

ClickUp est idéal pour les équipes grâce à son tableau de bord flexible, sans code, avec des mises à jour en temps réel et une automatisation. Parmi les autres outils disponibles, citons Excel, Google Data Studio, Tableau et Power BI.

Oui ! Grâce à des outils tels que ClickUp Dashboards, vous pouvez utiliser plusieurs widgets et filtres pour suivre les objectifs, les tâches et les indicateurs de différentes équipes, le tout dans une vue centralisée.