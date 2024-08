Comment créer un tableau de bord exécutif : Un guide étape par étape

Un tableau de bord exécutif efficace est comme une salle de contrôle de votre entreprise.

Il vous montre ce qui se passe à tout moment grâce à des données exploitables, sans vous encombrer de détails inutiles. Vous obtenez un aperçu visuel et clair de la santé financière de votre entreprise, des indicateurs clés de performance (ICP), de la gestion de la relation client et d'autres informations dont vous avez besoin pour prendre des décisions importantes en toute confiance. 💯

Le seul problème est que la création d'un tableau de bord de haut niveau n'est pas une mince affaire. Vous devez réunir un grand nombre de systèmes d'entreprise et d'indicateurs critiques, ce qui peut sembler décourageant.

Pour vous donner une longueur d'avance, nous allons vous montrer à quoi devrait ressembler un tableau de bord exécutif robuste et comment en créer un à partir de zéro sans travail fastidieux.

Qu'est-ce qu'un tableau de bord ?

Un tableau de bord est une représentation visuelle de données et d'indicateurs clés de performance que les cadres supérieurs utilisent pour suivre les processus d'entreprise et des activités. Il tire des informations de diverses sources pour fournir des informations exploitables sur les performances de l'entreprise.

En fonction de son objectif, le tableau de bord peut être un résumé de rapports et d'indicateurs clés de performance pour plusieurs fonctions de l'entreprise ou un aperçu de haut niveau d'un secteur spécifique. Dans tous les cas, il s'agit de transformer des masses de données brutes en un examen concis et dynamique qui aidera un cadre à prendre des décisions fondées sur des faits.

Afin de remplir efficacement cette fonction, un tableau de bord doit s'appuyer sur des données en temps réel (ou presque) et, de préférence, se mettre à jour sans travail manuel. Cela permet aux cadres de rester informés à tout moment de la progression du projet et de la performance globale. 📈

Avantages de la création d'un tableau de bord exécutif

Si vous êtes un décideur, vous devriez mettre en place des tableaux de bord exécutifs pour cinq raisons clés :

Vision Effacée-Vous ne pouvez (et ne devez) pas être directement impliqué dans tout ce qui se passe dans votre entreprise. Un tableau de bord exécutif vous donne la vision nécessaire pour maintenir une bonne maîtrise des activités de votre entreprise, ce que vous n'auriez peut-être pas obtenu de première main Shorterprocessus de prise de décision-Les décisions impactantes requièrentun forfait méticuleux; la dernière chose que vous souhaitez, c'est de prendre des décisions dans l'obscurité. Avec un tableau de bord robuste, toutes les données nécessaires seront sous vos yeux, de sorte que vous n'aurez pas besoin de passer des heures ou des jours à réfléchir à votre prochaine action Amélioration de la communication Que vous prépariez la réunion annuelle des actionnaires ou que vous deviez communiquer des changements importants à vos employés, un tableau de bord exécutif est inestimable pour créer votre matériel de présentation et étayer tout ce que vous dites avec des données actuelles Une meilleure performance de l'entrepriseUn tableau de bord vous donne un aperçu en temps réel de la santé globale de votre entreprise, que vous pouvez utiliser pour identifier les principaux domaines d'amélioration et d'amélioration de la performance de votre entrepriserenforcer vos opérations5. Suivi et alignement des objectifs-Vous pouvez utiliser un tableau de bord pour suivre les différents objectifs dans différents départements et s'assurer qu'ils s'alignent sur vos objectifs stratégie globale . Le partage du tableau de bord avec votre équipe peut également être un excellent moyen de maintenir leur motivation et leur engagement

5 types de tableaux de bord pour dirigeants

Il existe plusieurs types de tableaux de bord destinés à différents objectifs et utilisateurs cibles. Passons en revue les plus courants pour vous donner une idée générale de ce que chacun devrait inclure. 📊

Tableau de bord financier

Les tableaux de bord financiers sont utilisés par les directeurs financiers et les actionnaires qui ont besoin d'une vue d'ensemble de la situation financière d'une entreprise. Ils consolident généralement les rapports liés à ce qui suit :

Les états des flux de trésorerie

Comptes à payer et à recevoir

Marges bénéficiaires

Analyse des dépenses

Un aspect crucial des tableaux de bord financiers est l'analyse des tendances, qui utilise les données historiques pour identifier les schémas financiers et les anomalies (par exemple, les baisses saisonnières de revenus ou les pics de coûts). Ces tendances sont utilisées pour les prévisions financières et aident l'entreprise à à organiser son budget plus efficacement.

Les tableaux de bord financiers peuvent également être utilisés pour l'analyse des risques. Par exemple, vous pouvez utiliser les données sur les flux de trésorerie du tableau de bord pour atténuer les risques de liquidité et vous assurer que vous ne manquez pas de fonds accessibles. 💸

Des rapports financiers réguliers sont essentiels pour surveiller les performances d'une entreprise, et un tableau de bord vous aide à rester au fait des indicateurs clés sans avoir à fouiller dans des rapports individuels. Il vous permet de respecter le budget et d'éviter les dépassements de coûts inutiles.

Tableau de bord stratégique

Un tableau de bord stratégique offre des informations précieuses sur les performances de votre entreprise en fonction de ses objectifs à long terme . Il peut englober divers ICP, allant de votre part de marché et du retour sur investissement de vos grands projets à l'engagement des employés et la satisfaction. Les spécificités dépendent des objectifs de votre entreprise, de sorte qu'il n'existe pas deux tableaux de bord identiques.

Les tableaux de bord stratégiques peuvent être utilisés à plusieurs fins, notamment :

La révision et l'ajustement des forfaits à long terme

L'affectation des ressources

L'alignement sur les objectifs à long terme de l'entreprise

Vous pouvez également utiliser un tableau de bord stratégique pour une analyse comparative en comparant vos performances à celles d'un concurrent. Vous aurez ainsi une meilleure idée de votre position sur le marché et pourrez déterminer la marche à suivre. ️

Tableau de bord opérationnel

Contrairement à un tableau de bord stratégique, un tableau de bord opérationnel est granulaire et se concentre sur les activités quotidiennes. Outre le fait qu'il donne au chef d'exploitation une vision plus approfondie de fonctions et de processus spécifiques, il aide les managers et les chefs d'équipe à combattre les inefficacités et à faire preuve d'efficacité optimiser les flux de travail .

L'aspect le plus important d'un tableau de bord opérationnel est l'existence de données en temps réel, car elles permettent de résoudre rapidement les problèmes. Le tableau de bord suit de nombreux indicateurs essentiels, tels que :

La productivité

Niveaux et tendances des stocks

Utilisation des ressources

Normes de qualité

S'ils sont bien conçus, les tableaux de bord opérationnels sont très dynamiques et interactifs, ce qui vous permet de suivre vos processus clés en continu et d'identifier les goulets d'étranglement. Vous pouvez utiliser les données fournies pour transformer votre entreprise en une machine bien huilée et vous assurer que tout se déroule sans heurts. 🏭

Tableau de bord de la gestion de projet

Un tableau de bord de gestion de projet est souvent utilisé pour suivre l'ensemble du portefeuille de projets de l'entreprise. Cependant, il peut également être utilisé pour des projets individuels qui nécessitent une attention particulière ou des ressources importantes.

Le tableau de bord doit comprendre des informations essentielles sur un projet, telles que :

Les tâches clés avec les assignés, les délais et d'autres détails

Objectifs avecles jalons correspondants et des indicateurs clés de performance

Coûts projetés et données en temps réel sur les dépenses réelles

De nombreux tableaux de bord de la gestion de projet utilisent des Diagrammes de Gantt pour présenter des échéanciers détaillés qui permettent aux décideurs de suivre la progression et de procéder à des ajustements si nécessaire. Ces tableaux de bord sont particulièrement utiles pour la communication avec les les parties prenantes du projet et les tenir au courant des dernières mises à jour.❗

Tableau de bord marketing

Les CMO doivent prendre de nombreuses décisions rapidement pour rester à l'affût des nouvelles tendances et exécuter des actions efficaces stratégies de marketing . C'est pourquoi un tableau de bord marketing complet est essentiel au maintien de l'avantage concurrentiel de votre entreprise.

Le tableau de bord doit fournir un aperçu des canaux de marketing clés de l'entreprise (annonces payantes, médias sociaux, canaux traditionnels, etc.) pour vous permettre d'évaluer rapidement leur efficacité. Vous pouvez utiliser ces données pour décider de ce qui fonctionne le mieux pour y mettre les bouchées doubles et élaguer les tactiques les moins efficaces.

Un tableau de bord marketing abrite également des informations importantes sur votre cible, ce qui vous permet de personnaliser vos efforts marketing pour en booster l'efficacité. 🎯

Le plus kPI les plus remarquables que l'on trouve couramment dans les tableaux de bord marketing sont les suivants :

Les coûts d'acquisition des clients

Indicateurs de référencement (taux de rebond, taux de clics, conversions, etc.)

Valeur de la durée de vie des clients

Le score net du promoteur

Une fois que vous avez choisi le tableau de bord que vous souhaitez créer, suivez les étapes suivantes pour l'élaborer de A à Z :

Étape 1 : Choisissez votre logiciel de tableau de bord

Votre choix logiciel de tableau de bord doit cocher un grand nombre de Box, notamment :

Options de personnalisation étendues

Robustevisualisation des données fonctionnalités

Intégrations avec les plateformes les plus courantes

Une interface conviviale

Des fonctionnalités de délégation de tâches et de collaboration

Si vous avez besoin d'un plate-forme de gestion de projet visuelle qui couvre tout cela et bien plus encore, ClickUp peut être une excellente option. Avec Tableaux de bord ClickUp avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez visualiser les indicateurs clés et analyser les données pour prendre des décisions plus facilement.

Vous obtenez plus de 50 widgets que vous pouvez personnaliser à votre guise, ce qui assure une flexibilité achevée. La plateforme offre également diverses options de visualisation des données, des simples diagrammes circulaires et des roll-ups de progression aux diagrammes de Gantt complets pour le suivi des échéanciers des projets.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour créer des aperçus dynamiques des données les plus importantes de votre entreprise

Vous pouvez mettre en place un tableau de bord dynamique qui évoluera en même temps que vos données en le connectant à de nombreuses sources de données (que nous aborderons plus en détail un peu plus loin dans ce guide). Grâce à l'interface intuitive de ClickUp, vous pouvez construire un aperçu élaboré de tous vos indicateurs clés sans effort.

ClickUp est livré avec de nombreux modèles de tableaux de bord intégrés que vous pouvez utiliser pour réduire le travail manuel, tels que :

Chaque modèle de tableau de bord exécutif peut être adapté à votre flux de travail, à vos sources de données et à d'autres spécificités afin que vous puissiez tout peaufiner dans les moindres détails. 🔧

Étape 2 : Préciser l'objectif et les utilisateurs principaux

La définition de votre ou de vos objectifs est une étape essentielle de la création de votre tableau de bord, car elle déterminera tout ce qu'il affichera, notamment vos indicateurs clés de performance, vos projets et vos tâches, etc. 🗓️

Pour chaque type de tableau de bord exécutif, il existe plusieurs types d'indicateurs de performance objectifs spécifiques que vous pouvez paramétrer . Par exemple, si vous créez un tableau de bord stratégique, certains des principaux objectifs peuvent être les suivants :

Une augmentation de 12 % de la part de marché au cours des trois prochaines années

Expansion dans trois nouveaux pays au cours d'une période de deux ans

L'embauche de 20 nouveaux employés au cours des quatre prochaines années

Quel que soit l'objectif que vous vous fixez, Objectifs ClickUp peut vous aider à le suivre sans effort. Vous avez le choix entre différents graphiques et diagrammes en fonction de votre objectif (cibles monétaires, rouleaux de progression, pourcentages, etc.)

Utilisez ClickUp Objectifs pour rester au courant de la progression à tout moment grâce à des données exploitables

Vous pouvez également fixer des paramètres pour les objectifs et les tâches connexes afin de définir un échéancier précis. Partagez les objectifs avec toutes les personnes concernées pour qu'elles restent sur la même page, et vous favoriserez la transparence et la responsabilité.

Une autre considération importante est le groupe d'utilisateurs du tableau de bord, qui n'est peut-être pas aussi évident qu'il n'y paraît à première vue. Par instance, la création d'un tableau de bord marketing ne signifie pas nécessairement que le directeur marketing en sera le seul utilisateur. Le directeur financier pourrait également vouloir y accéder, car il lui permet de prendre des décisions importantes en matière d'allocation budgétaire. 💰

Dans ce cas, le tableau de bord doit contenir des données financières telles que le retour sur investissement de campagnes spécifiques et la ventilation des coûts. Pensez à tous les cadres susceptibles de bénéficier du tableau de bord et veillez à ce qu'ils obtiennent tous des données pertinentes.

Étape 3 : Choisissez vos ICP

Les données les plus importantes que vous verrez sur un tableau de bord sont liées à vos indicateurs clés de performance. Vous les suivrez pour vous assurer que vous progressez vers l'objectif choisi et prendre des mesures correctives si nécessaire.

Votre tableau de bord doit comprendre à la fois les ICP que vous essayez d'améliorer et ceux dont vous supervisez la maintenance. Les indicateurs spécifiques dépendent de votre objectif, alors concentrez-vous sur les plus impactants.

Reprenons l'exemple de la part de marché, quelques indicateurs clés de performance que vous pouvez suivre incluent :

Nombre d'équipes commerciales dans un laps de temps donné

Taux de fidélisation de la clientèle

Le score net du promoteur

Les clients réguliers et les recommandations

Créez des tableaux de bord KPI détaillés dans ClickUp pour analyser, visualiser et prioriser votre travail

Il peut être judicieux de consulter vos équipes et d'autres parties prenantes lorsque vous décidez des ICP que vous suivrez, car ils pourraient vous donner des informations précieuses que vous ne pourriez pas obtenir autrement. 🤓

Lorsque vous choisissez vos ICP, n'oubliez pas que vous créez un tableau de bord à haute visibilité. Il n'y a pas de place pour les indicateurs de vanité et les ICP granulaires qui n'ont pas d'impact direct sur les décisions de la direction.

Par exemple, le nombre d'équipes commerciales annuelles est un ICP de haut niveau qui peut se ramifier en de nombreux ICP de bas niveau (trafic et discussions sur le site web, temps de conversion moyen, ratio devis/clôture, etc.) Au lieu d'inclure tous ces indicateurs de bas niveau, concentrez-vous sur la vue d'ensemble et laissez le responsable du département correspondant entrer dans les détails.

Étape 4 : Connecter le tableau de bord aux sources de données

Il n'y a pas grand intérêt à avoir un tableau de bord qui ne se synchronise pas fréquemment ou en temps réel, en fonction de vos objectifs et de vos indicateurs clés de performance. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de synchronisation manuelle, il est nécessaire de connecter le tableau de bord aux sources de données entrée de données qui peuvent entraîner des erreurs coûteuses, vous devez intégrer le tableau de bord aux différentes sources de données et plateformes utilisées par vos équipes.

Si vous créez un tableau de bord avec ClickUp, vous pouvez développer un écosystème cohérent sans tracas ni processus technique complexe. Par exemple, vous pouvez déléguer le travail en utilisant Tâches ClickUp et enrichissez votre tableau de bord avec des widgets qui tirent toutes les données nécessaires au projet en temps réel. 🕛

Améliorez votre productivité en rationalisant les tâches et en utilisant les ClickUp Views adaptables pour organiser et contrôler tous les types de travail

ClickUp offre également plus de 1 000 intégrations avec des applications tierces, de sorte que vous pouvez y connecter de nombreuses applications sans frais ! Cela rend la plateforme très adaptable à divers flux de travail, vous permettant de créer des tableaux de bord de haut niveau et granulaires en un rien de temps.

Si vous ne trouvez pas vos plateformes actuelles parmi les intégrations natives de ClickUp, vous pouvez utiliser l'option API ClickUp pour en créer de personnalisés.

Compte tenu de tout ce qui précède, ClickUp offre une liberté totale pour créer des tableaux de bord robustes et dynamiques qui minimisent le travail manuel et racontent l'histoire de votre entreprise avec autant ou aussi peu de détails que vous le souhaitez. Si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez consulter les sites suivants ces exemples de tableaux de bord ClickUp .

Étape 5 : Mise à jour du tableau de bord selon les besoins

Une fois que votre tableau de bord est opérationnel, demandez à ses utilisateurs de vous faire part de leurs commentaires afin que vous puissiez, si nécessaire, en améliorer la conception, la pertinence des données et la fonction globale. Il est préférable d'avoir un boucle de rétroaction continue afin que le tableau de bord présente la situation de votre entreprise avec une grande précision. 📍

Vous devez également mettre à jour le tableau de bord si la situation de votre entreprise évolue. Vous lancez peut-être un nouveau produit, vous restructurez certains services ou vous procédez à d'autres changements majeurs qui peuvent avoir un effet d'entraînement important sur l'ensemble de votre organisation. Dans ce cas, veillez à ce que le tableau de bord reflète ces changements afin de pouvoir en suivre l'impact.

Il peut être judicieux d'examiner le tableau de bord avec des responsables et des employés de différents niveaux afin d'obtenir un retour d'information global sur son efficacité. En associant toutes les parties concernées au processus, votre tableau de bord apportera son assistance à l'évolution de votre entreprise.

Créez un tableau de bord pour la direction et développez votre entreprise sans vous faire d'illusions

Un tableau de bord bien conçu peut considérablement faciliter la vie de votre équipe de direction. Suivez les étapes ci-dessus pour en créer un et vous vous épargnerez de nombreux maux de tête lors de la prise de décisions importantes. Vous garderez également un contrôle achevé sur tout ce qui se passe dans votre entreprise, ce qui vous apportera clarté et tranquillité d'esprit.

ClickUp peut vous aider à récolter ces avantages sans vous ruiner ni avoir besoin d'une équipe entière de spécialistes de la technologie. Toutes ses fonctionnalités clés sont présentées de manière intuitive, et vous obtiendrez de précieux conseils pour en tirer le meilleur parti. Pour créer un tableau de bord exécutif robuste sans effort, créez un compte ClickUp dès aujourd'hui !