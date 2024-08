Méthodes d'établissement de rapports sur les clients : Découvrez comment rédiger des rapports clients convaincants

Les rapports sur les clients sont un outil indispensable dans la boîte à outils de nombreux professionnels. 🧰

Bien qu'ils puissent parfois sembler une corvée, les rapports requièrent autant de soin que le travail que vous faites pour le client. En plus de tenir le client au courant, les rapports l'aident à comprendre vos efforts et la valeur qu'ils apportent à son entreprise. Ils vous permettent, à vous et au client, de rendre compte de votre travail tout en préservant votre relation.

Pour que vos rapports présentent ces avantages, vous devez suivre les bonnes pratiques en matière de rapports clients. Cet article présente les principaux éléments des rapports clients, aborde les problèmes les plus courants et propose des conseils pour faciliter le processus d'élaboration des rapports. À la fin, vous connaîtrez tous les secrets pour créer des rapports clients efficaces et le faire avec un minimum d'efforts.

Comprendre les rapports clients Rapports sur les clients désigne le processus consistant à informer les clients de votre progression vers des objectifs prédéterminés. Les rapports aux clients fournissent une décomposition détaillée de vos services et de leur impact sur l'entreprise du client. Ils comprennent généralement des indicateurs qui attestent de la valeur fournie.

Faire le travail pour le client le client ou la cliente n'est qu'une partie du travail. Vous devez également rester en contact avec lui pour maintenir la relation et vous assurer que vous êtes toujours sur la même page.

En général, la fréquence des rapports avec les clients varie d'une entreprise à l'autre. Il peut avoir lieu pendant que le travail est en cours ainsi qu'une fois achevé afin de jauger et d'analyser les résultats finaux.

Dans le champ du marketing numérique, un rapport client sert à tenir les clients informés de :

Les méthodes que vous avez utilisées

Les dernières performances de la campagne

La stratégie à venir

En fonction de la portée du projet le rapport du client peut être général ou spécifique. Il peut inclure des insights Google Analytics comme le trafic lié à l'optimisation des moteurs de recherche (SEO), les taux de conversion des e-mails, les médias sociaux les statistiques d'engagement et les dépenses publicitaires pour le paiement au clic (PPC).

Conseil de pro: En utilisant un outil de gestion de projet et d'automatisation de première évaluation tel que ClickUp peut simplifier les rapports sur les clients, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts. 🤖

Tirez parti de ClickUp et de son modèle de rapport sur le statut du projet pour produire des rapports complets et attrayants à l'intention des clients

ClickUp peut vous aider à forfaiter l'exécution de tout projet, à en suivre la progression, gérer les relations avec les clients et, surtout, de rédiger sans effort des rapports efficaces sur les clients.

L'importance des rapports clients

Il est dans l'intérêt de tous d'établir régulièrement des rapports détaillés sur les clients. Leurs principaux avantages sont les suivants :

Transparence: Le secret n'est intéressant que si vous êtes James Bond. Lorsqu'il s'agit de travailler avec des clients en chair et en os, la transparence est indispensable. une collaboration harmonieuse. Comme le client doit être clair sur ses besoins et ses attentes, vous devez également être clair sur vos capacités, vos pratiques et vos résultats. Avec un rapport sur le client, il n'y a aucun doute sur qui est compte de quoi et quelles sont les étapes suivantes

Le secret n'est intéressant que si vous êtes James Bond. Lorsqu'il s'agit de travailler avec des clients en chair et en os, la transparence est indispensable. une collaboration harmonieuse. Comme le client doit être clair sur ses besoins et ses attentes, vous devez également être clair sur vos capacités, vos pratiques et vos résultats. Avec un rapport sur le client, il n'y a aucun doute sur qui est compte de quoi et quelles sont les étapes suivantes Formation du client: Puisqu'il vous a engagé en tant que fournisseur prestataire, il y a de fortes chances que le client ne soit pas très familier avec votre champ de travail. Les rapports destinés aux clients leur permettent de comprendre ce que vous faites et les avantages qu'ils en retirent. Il les aide également à justifier l'investissement dans vos services. En rendant toutes les données pertinentes accessibles, il réduit le besoin d'appels, d'e-mails et de réunions

Puisqu'il vous a engagé en tant que fournisseur prestataire, il y a de fortes chances que le client ne soit pas très familier avec votre champ de travail. Les rapports destinés aux clients leur permettent de comprendre ce que vous faites et les avantages qu'ils en retirent. Il les aide également à justifier l'investissement dans vos services. En rendant toutes les données pertinentes accessibles, il réduit le besoin d'appels, d'e-mails et de réunions **fidélisation des clients : en prenant régulièrement des nouvelles, en rendant votre travail et vos résultats visibles et en informant vos clients, vous instaurez un climat de confiance. Des rapports réguliers permettent à vos relations de s'épanouir, ouvrant la voie à de futures collaborations. Lorsque la relation entre l'agence et le client est solide, vous pouvez utiliser les rapports comme une opportunité de vente additionnelle, en soulignant les points à améliorer et en proposant des services qui peuvent y remédier

Astuce : Vous avez besoin d'un raccourci pour fidéliser vos clients ? L'outil Modèle ClickUp pour la réussite des clients vous permet de surveiller la santé de vos relations clients de manière granulaire. Vous pouvez évaluer votre progression et vos performances sur chaque projet client en un coup d'œil. Utilisez les données du modèle pour créer des rapports mensuels pour chaque client et réduire le taux de désabonnement.

Assurez-vous que les besoins de chaque client sont réunis grâce au modèle de réussite client de ClickUp

Les éléments incontournables d'un rapport client qui influencent votre méthode de rapport

Votre méthode de rapport client dépend des informations que vous souhaitez que le rapport couvre. Ci-dessous, nous dressons la liste des principaux éléments d'un rapport client et donnons quelques exemples dans le contexte du marketing numérique.

### Ajouter un aperçu du projet

Les rapports clients commencent généralement par un aperçu du projet. Cette section résume toutes les données et met en évidence les points clés du rapport pour aider le lecteur à le traiter plus avant.

Inclure des repères et des objectifs

Les points de repère représentent des références auxquelles vous pouvez comparer vos résultats. Il peut s'agir de normes sectorielles ou de résultats antérieurs obtenus par vous-même ou par des entreprises concurrentes.

L'objectif n'est pas seulement de dépasser ces points de référence - vous devez également avoir des Objectifs à atteindre. De nombreux rapports incluent des jalon pour mettre en évidence les évènements significatifs qui indiquent que vous vous rapprochez de l'objectif.

Pour mieux comprendre, reprenons notre exemple de marketing. Si vous avez réussi à augmenter de 10 % le trafic organique de votre site web, ce sera votre benchmark pour le rapport abonné. L'objectif de votre stratégie pourrait être d'augmenter le trafic de 30 % au cours du prochain trimestre. Un milestone pourrait alors être d'atteindre une augmentation de 15 % à la fin du deuxième mois.

Conseil de pro: Utilisez Objectifs ClickUp pour renforcer votre forfait dans n'importe quel secteur d'activité. Définissez vos principaux Objectifs pour le trimestre, fixez des Cibles spécifiques et des Jalons et laissez ClickUp calculer automatiquement la progression pour vous. 🧮

Fixez des objectifs et des jalons pour les projets de vos clients, puis évaluez rapidement la progression grâce à ClickUp Objectifs

Clarifier les KPI et autres indicateurs

Les indicateurs clés de performance (ICP) constituent l'essentiel de vos rapports clients. Ils doivent être définis bien avant que vous ne commenciez à travailler sur le projet du client. **Vous utiliserez les indicateurs clés de performance pour déterminer dans quelle mesure vous êtes proche d'atteindre les objectifs du client

Outre les ICP, vous pouvez inclure des indicateurs supplémentaires qui présentent une valeur pour le client, mais qui ne sont pas spécifiques aux objectifs prédéterminés.

En matière de marketing numérique, des outils tels que Google Analytics, Semrush et Heap vous permettent de collecter des données et d'obtenir des informations exploitables pour évaluer vos efforts marketing. Commun numérique marketing KPIs et les indicateurs comprennent :

Pistes qualifiées pour le marketing ou l'équipe commerciale

Taux de discussion

Coût par lead

Classement SEO

Trafic organique

Sessions organiques

Liens retour

Abonnés et followers

Taux d'engagement moyen

Taux d'ouverture des e-mails

Taux de clics

Conseil pro: Si vous souhaitez simplifier votre processus de rapports, il est conseillé d'avoir un cadre robuste pour suivre les indicateurs et organiser toutes les données. Les Modèle KPI ClickUp est l'outil idéal pour cela. Il vous permet d'accéder facilement à vos résultats, de les analyser et d'en faire des rapports sur une seule page 😊

Suivez vos indicateurs de réussite avec le modèle d'indicateur de performance clé (KPI) de ClickUp

Résumer l'utilisation du budget

Dans la plupart des cas, les clients disposent d'un budget déterminé que vous devez respecter. Le rapport du client doit montrer comment vous utilisez ce budget pour atteindre ses objectifs

Pour démontrer la valeur que le client retire de son investissement, ajoutez des indicateurs de performance financière au rapport.

Si vous dirigez une agence de marketing, vos indicateurs peuvent inclure :

Retour sur investissement marketing

Retour sur les dépenses publicitaires

Coût par clic, par lead ou par acquisition

Coût total de la publicité

Conseil de pro: Le Modèle de budget marketing ClickUp vous aide à suivre l'utilisation des fonds. Il facilite le respect du budget et l'établissement de rapports sur les dépenses de votre campagne.

Maximisez votre retour sur investissement avec le modèle de budget marketing ClickUp. Prévoyez vos futures dépenses marketing, optimisez vos coûts et contrôlez totalement vos processus de budgétisation

Conclure avec les conclusions et les étapes suivantes

La dernière section de votre rapport client doit résumer ce que vous avez appris depuis la précédente. C'est également l'occasion pour vous de définir le forfait pour l'avenir. Expliquez ce que vous ferez ensuite pour rapprocher le client de ses objectifs et résoudre les problèmes que vous avez rencontrés. En cas d'erreurs, partagez ce que vous ferez pour les éviter à l'avenir.

Astuce: Pour résumer vos recherches ou vos rapports, tirez parti de la puissante fonction de ClickUp L'outil IA de ClickUp appelé ClickUp Brain . Il peut rédiger un texte à votre place, le relire, en améliorer la grammaire et la clarté, créer des tableaux et même transcrire des réunions à l'aide d'invitations et de commandes simples.

Créez un résumé de votre rapport client en quelques secondes avec ClickUp AI

Surmonter les défis liés aux rapports clients

Lors de la création de rapports clients, plusieurs obstacles doivent être surmontés :

Données inutilisables: Les données que vous utilisez pour rédiger vos rapports doivent être exactes, achevées, uniformes et à jour. Vous devez vérifier vos ensembles de données régulièrement et supprimer les éléments qui peuvent rendre votre rapport invalide ou incohérentSécurité des données . Ces outils leur permettent de consolider toutes les données, de présenter les indicateurs clés de manière compréhensible et de créer un rapport marketing interactif. Par exemple, Google Data Studio s'intègre de manière transparente aux autres outils Google, ce qui en fait un choix courant pour de nombreux spécialistes du marketing.

Certains logiciels de rapports clients offrent des fonctions de rapports plus diversifiées au sein d'une plateforme centralisée. Ces outils vous permettent de travailler plus efficacement en important des données analytiques à partir de d'autres plateformes de gestion des clients vous évitant ainsi d'interrompre votre travail pour passer d'une application à l'autre lors de la rédaction de vos rapports. Nous allons vous révéler un petit secret : $$Up est l'une d'entre elles

Lors de l'élaboration des rapports clients, exploitez les puissantes fonctionnalités de ClickUp à chaque étape du processus.

Créez un tableau de bord ClickUp personnalisé et générez des rapports clients efficaces sans effort Tableaux de bord ClickUp agissent comme votre centre de contrôle de mission, vous permettant de suivre en temps réel la progression et la performance de tous les projets de vos clients. Vous pouvez construire votre tableau de bord personnalisé idéal en utilisant plus de 50 cartes (rapports), y compris :

Des diagrammes personnalisés, tels que des barres, des lignes et des diagrammes circulaires

Progression des tâches

Charge de travail de l'équipe

Aperçu du statut du projet

Des widgets externes intégrés

Utilisez les filtres du tableau de bord et des cartes pour choisir exactement le type d'informations à afficher. Les filtres vous permettent de récupérer rapidement les données pour les mois, les semaines ou les jours fériés rapports quotidiens .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Tableau-view-simplified-1400x934.png Vue Tableau ClickUp /$$img/

La vue Tableau de ClickUp fournit un moyen visuellement attrayant de voir tout votre travail à venir

Vous pouvez gérer l'ensemble de votre travail et de vos données à l'intérieur de Tâches ClickUp . Créez des tâches, assignez-les, planifiez-les et ajoutez des sous-tâches et des checklists pour les rendre plus faciles à gérer.

Modifiez l'affichage de votre travail en choisissant parmi les différentes options suivantes Affichages ClickUp tels que Affichage du Calendrier et Vue Tableau . Pour distribuer les tâches de manière efficace, évaluez la capacité de l'équipe à l'aide de La vue Charge de travail de ClickUp . Chaque membre peut également suivre son temps au sein de ClickUp et contribuent à l'élaboration de rapports réalistes. ⏱️

En outre, ClickUp permet d'automatiser de nombreuses actions répétitives comme la mise à jour du statut des clients ou l'envoi de rapports par e-mail, afin de vous faire gagner du temps et de vous épargner des efforts. Vous pouvez choisir parmi 100 automatisations prédéfinies ou créer les vôtres.

Avec ClickUp Automatisations, vous pouvez ignorer toutes les tâches banales et vous concentrer sur votre travail principal

La plateforme fait également office de outil de gestion de la relation client (CRM) qui vous permet de collecter et d'organiser toutes les données relatives à vos clients. ClickUp peut être votre source de données unique, vous fournissant toutes les données et tous les outils dont vous avez besoin pour mener votre entreprise et assurer la sécurité de vos clients la réussite de vos clients .

Bonnes pratiques en matière de rapports clients

Suivez les bonnes pratiques ci-dessous en matière de rapports sur les clients pour vous assurer une bonne réussite :

1. Communiquer ouvertement dès le départ

Il n'y a pas d'approche universelle en matière de rapports clients. Chaque client est différent et a des besoins uniques.

Avant d'achever tout travail, vous devez avoir une discussion approfondie avec le client sur ses besoins. Vous avez peut-être l'expertise, mais c'est le client qui connaît le mieux son entreprise. Vous devez combiner ces connaissances et identifier ensemble les objectifs et les indicateurs de performance clés les plus importants. Ainsi, vous saurez sur quoi concentrer votre travail et vos rapports. 🎯

2. Des rapports courts et simples

Il peut être tentant d'inclure autant d'informations que possible dans le rapport. Plus d'informations signifie plus de valeur pour le client, n'est-ce pas ?

Ce n'est pas tout à fait le cas. Si les rapports des clients doivent être complets, ils ne doivent pas pour autant être longs, compliqués et accablants. 😫

Au contraire, ils doivent être cleans, concise, et skimmable. Ils doivent offrir un bref aperçu du travail que vous avez fait, des résultats que vous avez obtenus et de votre forfait pour l'avenir. C'est pourquoi les discussions initiales avec les clients sont cruciales. Ils vous permettent de hiérarchiser les résultats les plus importants et de créer des rapports personnalisés à l'intention des clients.

3. Rendre l'information facilement assimilable

Vous devez éviter tout langage trop technique dans le rapport, à moins que le client ne le demande expressément. Certains mots et concepts peuvent être accablants pour le client, même s'ils vous semblent évidents.

**Il ne suffit pas de présenter les données et de s'en tenir là : vous devez utiliser des explications contextuelles pour créer un récit convaincant qui retiendra l'attention du client.

Les aides visuelles telles que les diagrammes vous permettent de faire passer vos messages de manière efficace. Ils permettent à tout client de comprendre plus facilement les données et de les exploiter pour prendre des décisions. 📊

4. Adopter une approche proactive

Le rapport ne doit pas être compliqué, mais il doit tout de même être complet. En plus d'aborder les principales préoccupations du client, vous devez anticiper les questions du client, y répondre et signaler les problèmes potentiels. ☝️

Si vous pensez que des changements s'imposent, n'hésitez pas à les suggérer dans le rapport, en veillant à les étayer par des données. La plupart des clients apprécieront cet effort, même s'ils choisissent de ne pas donner suite à vos recommandations.

5. Automatisez autant de processus que possible

Lorsque votre agence de marketing débute, les feuilles de calcul Excel font le travail terminé. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe et que vous obtenez plus de clients, les nombreuses limites des rapports manuels sur les clients remontent à la surface. 🌊

Pour obtenir des rapports multicanaux efficaces, vous devez recourir à l'automatisation et aux outils de création de rapports sur les clients. Plus vous pourrez automatiser le processus de rapports clients, plus vous pourrez gagner du temps pour un travail crucial, comme l'analyse stratégique et l'optimisation des campagnes.

Utilisez ClickUp pour des rapports clients automatisés et efficaces

Les rapports clients sont un aspect crucial du travail avec les clients, c'est pourquoi vous devez les faire avec soin. Apprenez exactement ce dont le client a besoin pour créer des rapports concis et efficaces. En outre, vous pouvez décomposer les informations de manière simple et claire afin d'éviter les malentendus et de vous assurer que le client tire toute la valeur voulue du rapport.

Les outils d'automatisation et de rapports tels que ClickUp peuvent rendre le processus d'élaboration des rapports clients plus rapide et plus fluide. S'inscrire gratuitement et commencez à rationaliser tous les aspects du travail avec les clients, y compris les rapports sur les clients. 🌸