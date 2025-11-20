6 exemples et stratégies de cartographie des processus

Vous cherchez à devenir une équipe plus efficace, alors que que devez-vous faire pour vous améliorer ?

La cartographie des processus est peut-être l'outil dont vous ignorez encore avoir besoin.

Une cartographie des processus permet de visualiser ce qui se passe au sein d'une entreprise, qu'il s'agisse des opérations, de la gestion de projet, de la configuration de vos systèmes d'approvisionnement ou même de la manière dont vous traitez les tickets de service client entrants.

C'est un moyen infaillible d'identifier les inefficacités, les lacunes dans vos processus de réflexion et les goulots d'étranglement pouvant être résolus. Mais pour créer une cartographie des processus qui vous aidera à vous améliorer, vous devez vous familiariser avec tous les aspects de cette méthode.

Une fois que vous maîtriserez les symboles de cartographie et les bonnes pratiques, vous verrez à quel point il est facile de créer des cartes de processus pratiques à partir de zéro (ou d'utiliser un modèle prédéfini, ce qui peut aussi être très utile !) Préparez-vous et plongez-vous dans l'univers de la cartographie des processus ci-dessous.

Qu'est-ce que la cartographie des processus ?

La cartographie des processus est une représentation visuelle d'un processus qui aide à identifier ses composants les plus importants et ses éventuelles inefficacités. Elle offre un aperçu du processus, en décrivant la séquence des évènements, des tâches et des étapes nécessaires pour atteindre un résultat particulier.

Les entreprises ont recours à cette approche pour identifier les goulots d'étranglement dans leur flux de travail et, à terme, améliorer leurs résultats. Les cartographies de processus doivent essentiellement servir de plan d'action indiquant comment votre équipe mènera les projets à bien.

6 exemples de cartographie des processus

Les cartographies de processus peuvent être utilisées de différentes manières. Tout dépend des objectifs de votre équipe et de la structure actuelle de vos processus métier. Mais dans l'ensemble, il existe six types courants de cartographies de processus. Examinons chacune d'entre elles et leur fonctionnement.

Commencez à utiliser les tableaux blancs ClickUp Tirez le meilleur parti de vos flux de travail grâce aux Tableaux blancs et au modèle de diagramme de flux intégré à l'application ClickUp

Dans cette cartographie de processus standard, les formes et les symboles représentent différentes tâches et différents évènements. La cartographie de processus, du début à la fin, s'appuie généralement sur des organigrammes.

Lorsque vous cartographiez l'ensemble de votre processus, les diagrammes constituent des outils visuels utiles pour représenter une série d'étapes. Parmi les différents types de cartographies de processus, celle-ci permet de clarifier des procédures ou des systèmes complexes et facilite l'identification des domaines à améliorer ou à optimiser.

De plus, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Tableaux blancs de ClickUp pour faciliter la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe, en particulier lorsque vous travaillez sur des projets qui nécessitent plusieurs étapes ou impliquent plusieurs parties prenantes.

2. Diagrammes à couloirs

Télécharger ce modèle Les organigrammes à couloirs constituent un moyen efficace de visualiser les processus, d'aligner les équipes et de garantir la bonne exécution des projets.

Les couloirs d'une carte à couloirs représentent les responsabilités des différentes personnes ou services impliqués dans le processus. Les diagrammes à couloirs sont utiles pour cartographier des processus complexes impliquant plusieurs services.

Utilisez le modèle de diagramme de flux à voies de ClickUp pour clarifier qui, au sein de votre équipe, est responsable de chaque étape, qu'il s'agisse de plusieurs personnes ou d'équipes entières. En organisant les informations par voies, les diagrammes de flux à voies permettent d'identifier plus facilement les goulots d'étranglement ou les retards potentiels, afin que vous puissiez améliorer vos processus d'entreprise à l'aide d'une cartographie détaillée des processus.

3. Carte des activités du processus

Comme son nom l'indique, cette cartographie fait exactement ce qu'elle promet. Elle montre quelles activités d'un processus ont le plus d'impact sur vos processus métier et lesquelles en ont le moins. Elle est utile pour déterminer quelles activités offrent le meilleur retour sur investissement, afin d'ajuster votre budget en conséquence lors de l'étape de cartographie des processus.

4. Carte de la chaîne de valeur

Télécharger ce modèle Obtenez des informations sur l'état de vos opérations actuelles afin de prendre de meilleures décisions et d'améliorer vos processus

Les cartes de la chaîne de valeur sont également appelées cartographie des flux de matériaux et d'informations. Elles décrivent les étapes d'un processus et les ressources utilisées à chaque étape. En effet, les cartes de la chaîne de valeur permettent de visualiser comment les informations et les matériaux circulent tout au long du processus, du début à la fin.

Utilisez le modèle de carte de flux de valeur ClickUp pour optimiser l'efficacité de vos opérations et analyser en profondeur votre situation actuelle. Ce modèle de carte de flux de valeur vous aide à élaborer un plan de mise en œuvre optimisé, afin que vous puissiez améliorer vos processus et mener votre organisation vers la réussite.

Bonus : découvrez le top 10 des modèles de cartographie de la chaîne de valeur pour améliorer les processus de votre équipe

5. Diagramme de flux des processus

Télécharger ce modèle Visualisez vos processus grâce au modèle de flux de processus de ClickUp

Ce diagramme facilite la prise de décision. En effet, il aide les équipes à mettre en œuvre des améliorations, car il décrit clairement le déroulement des processus pour atteindre les résultats souhaités, ce qui est très utile pour la gestion de projet. Considérez-le comme une carte mentale ou un Tableau blanc permettant de détailler votre flux global.

Vous pouvez faciliter encore davantage la création ou la mise à jour de votre flux de processus à l'aide d'un modèle. Utilisez le modèle de Tableau blanc de flux de processus ClickUp pour visualiser les flux de travail de vos projets et optimiser vos procédures de cartographie des processus.

6. Diagramme SIPOC

Télécharger ce modèle Affichez les fonctions depuis le fournisseur jusqu'à la matière première en utilisant divers processus grâce au modèle SIPOC de ClickUp

Ce diagramme représente les fournisseurs, les entrées, les processus, les sorties et les clients. Il présente les éléments clés d'un processus sous la forme d'un diagramme facile à comprendre. Un diagramme SIPOC est une cartographie utile lorsque vous essayez de déterminer la portée d'un projet.

Et sans surprise, ClickUp propose un modèle pour faciliter la cartographie des processus. Le modèle SIPOC de ClickUp utilise la vue Tableau pour détailler facilement les aspects importants de votre processus, ce qui permet de le décomposer et de le comprendre en toute simplicité.

ClickUp était la meilleure solution pour nous, car elle regroupe plusieurs outils de gestion de projet en un seul. Du mind mapping aux documents en passant par les Sprints, ClickUp est un outil dynamique qui permet d'organiser la gestion des tâches de n'importe quel service et d'offrir une visibilité à l'ensemble de l'entreprise.

ClickUp était la meilleure solution pour nous, car elle regroupe plusieurs outils de gestion de projet en un seul. Du mind mapping aux documents en passant par les Sprints, ClickUp est un outil dynamique qui permet d'organiser la gestion des tâches de n'importe quel service et d'offrir une visibilité à l'ensemble de l'entreprise.

Comment créer une cartographie des processus

Pour créer une cartographie détaillée des processus, vous devez bien comprendre les opérations de votre entreprise. Nous avons décomposé cette démarche en quelques étapes utiles afin de vous aider à vous lancer dans la cartographie des processus.

Étape 1 : Définir la portée du processus

Commencez par sélectionner le processus que vous souhaitez analyser et assurez-vous qu'il a un impact significatif sur vos opérations de l'entreprise. Vous devez également tenir compte de la portée du processus : déterminez s'il s'agit d'analyser un seul service, des processus interfonctionnels, voire des processus couvrant plusieurs emplacements.

Par exemple, vous pouvez cartographier votre processus de vente en mettant l'accent sur ses interactions avec vos services marketing et de service client.

Étape 2 : Constituer une équipe de cartographie des processus

Réunissez une équipe ! Plus vous réunirez de personnes pour créer une cartographie de processus cohérente, mieux ce sera. Faites appel à des personnes possédant une expertise dans les différentes étapes de la procédure de cartographie des processus.

Cela vous permet d'avoir une vue d'ensemble complète. De plus, c'est aussi un moyen d'obtenir l'adhésion des parties prenantes. Encouragez la communication ouverte et la collaboration au sein de l'équipe. 🤝

Étape 3 : Recueillir des informations détaillées

C'est là que les choses sérieuses commencent. Il est temps de mener une étude approfondie du processus. Cela peut impliquer d'interroger les employés, d'observer le processus en action et d'examiner les documents pertinents tels que les procédures opérationnelles standard, les consignes de travail et les indicateurs de performance clés.

Visez à bien comprendre chaque étape du processus, ainsi que les entrées, les sorties et les ressources nécessaires à chacune d'entre elles.

Étape 4 : Identifier les points de départ et d'arrivée

Où le processus commence-t-il et où se termine-t-il ? Assurez-vous que les limites du processus sont claires. Définissez toutes les conditions préalables, les déclencheurs et les conditions postérieures pertinents pour le processus.

Comparez visuellement la charge de travail des équipes et suivez la progression grâce à la vue Échéancier de ClickUp

Par exemple, dans un processus de traitement des commandes, le point de départ pourrait être la réception de la commande, tandis que le point d'arrivée pourrait être l'expédition de la commande ou sa livraison au client.

Étape 5 : Décomposer les étapes

Décomposez le processus en ses différentes étapes. Identifiez toutes les tâches, décisions et évènements qui se produisent du début à la fin du processus.

Soyez aussi précis que possible tout en tenant compte des sous-processus, des dépendances et des exceptions susceptibles de survenir au cours du processus. Vous créerez ainsi une cartographie complète qui met véritablement en évidence les subtilités du processus de l’entreprise. 💪

Étape 6 : Ordonnancer les étapes et identifier les rôles

Vous disposez des étapes de votre processus ? Il est maintenant temps de les organiser dans l'ordre où elles se déroulent et d'attribuer les rôles ou les services chargés de vérifier l'exactitude de chaque étape.

Le brainstorming, l'attribution des tâches et la visualisation des flux de travail deviennent un jeu d'enfant avec ClickUp Tableau blanc

Documentez tous les transferts ou points de communication entre les rôles ou les services afin de garantir un flux fluide du processus. Cela nécessite une collaboration.

Vous aurez donc besoin d'outils collaboratifs. Avec les tableaux blancs ClickUp, les équipes peuvent facilement esquisser des cartographies de processus, attribuer des libellés aux symboles et partager leurs cartes avec l'ensemble de l'entreprise afin que tout le monde soit au courant.

Étape 7 : Ajouter des symboles et des annotations de processus

Utilisez des symboles et des notations standard pour représenter les différents éléments du processus. La cohérence est la clé pour faciliter la lecture et la compréhension.

Voici quelques symboles courants :

Ovale : point de départ ou point d'arrivée

Rectangle : Tâche ou activité

Diamant : Point de décision

Flèche : sens du flux

Cercle : connecteur ou point de continuation

Voici une astuce : ajoutez des couloirs à votre cartographie de processus pour représenter les rôles ou les services. Cela vous aidera à visualiser la répartition des responsabilités et les interactions au sein du processus.

Passez en revue la cartographie des processus avec l'équipe chargée de cette tâche et les autres parties prenantes concernées. Vous cherchez ici à en valider l'exactitude afin de vous assurer qu'elle reflète fidèlement votre processus le plus récent.

Encouragez les commentaires et intégrez les modifications nécessaires pour affiner la cartographie. Cette étape permet de créer une cartographie des processus qui fait l'unanimité parmi toutes les personnes concernées.

Étape 9 : Optimiser le processus

Analysez la cartographie des processus pour identifier les points à améliorer, tels que les goulots d'étranglement, les redondances ou les inefficacités. C'est là que les équipes peuvent utiliser la cartographie des processus pour faciliter les discussions, rationaliser les flux de travail ou automatiser les tâches répétitives.

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Les avantages de la cartographie des processus pour votre équipe

La cartographie des processus offre plusieurs avantages qui aident les entreprises à améliorer leurs opérations et les éléments clés de la gestion des processus.

La cartographie des processus permet d'utiliser vos ressources plus efficacement

Si vous êtes chef de projet, vous devez notamment vous assurer que votre équipe tire le meilleur parti de ses ressources. Cela signifie moins de temps perdu et davantage d'énergie consacrée à des tâches axées sur les résultats, qui offrent à votre équipe le meilleur retour sur investissement.

Des attentes floues sont un cauchemar pour toutes les personnes concernées. Votre équipe ne sait pas vers quel objectif tendre et les jalons risquent davantage d'être manqués. La cartographie des processus permet de remédier à cela en harmonisant les attentes entre les équipes.

Un organigramme de processus améliore la communication au sein de l'équipe et la documentation

Les cartographies de processus garantissent que les équipes travaillent à partir d'une source unique et fiable. Cela permet de réduire la confusion, les malentendus et les retards. Il est essentiel que les équipes soient sur la même longueur d'onde concernant un élément aussi fondamental pour une entreprise que les processus.

À mesure que les équipes s'agrandissent, ces problèmes découlent souvent de la dispersion des tâches , c'est-à-dire lorsque les tâches, la documentation, les validations et les mises à jour sont réparties entre trop d'outils déconnectés les uns des autres. La cartographie des processus permet de mettre en évidence les points de fragmentation du travail, tandis que des plateformes telles que ClickUp réduisent la dispersion des tâches en regroupant les processus, les tâches et la documentation en un seul et même endroit.

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La création d'un document de processus unique, hébergé dans un tableau de bord et facilement partageable, réduit considérablement les risques d'erreur et les occasions manquées lors de la cartographie de vos processus. Les processus et les flux de travail évoluent au fil du temps, à mesure que de nouvelles données arrivent, qu'une nouvelle personne rejoint l'équipe ou que de nouveaux projets doivent être pris en charge.

Gardez à l'esprit que la documentation des processus passés facilite la création de nouveaux processus. Une cartographie détaillée des processus peut également aider les employés à comprendre leurs rôles et leurs responsabilités.

Ils ont besoin de voir comment leurs tâches s'inscrivent dans une vision d'ensemble et de comprendre comment leur travail contribue au processus global. La cartographie des processus est un moyen proactif d'améliorer la communication au sein des équipes entre les différents services, y compris avec les partenaires externes ou les clients.

Travaillez avec des flux de travail plus agiles

La cartographie des processus permet aux entreprises de gagner en agilité en identifiant les domaines dans lesquels des changements peuvent être mis en œuvre rapidement.

Grâce à une compréhension claire du processus, les entreprises identifient les domaines dans lesquels elles peuvent rationaliser leurs opérations, réaliser l'automatisation de tâches ou même externaliser certaines activités. Il devient alors beaucoup plus facile de s'adapter plus efficacement à l'évolution des conditions du marché ou des besoins des clients. ⚙️

Bonnes pratiques en matière de cartographie des processus

Voici quelques conseils qui vous aideront à améliorer vos prochaines initiatives de cartographie des processus :

Définissez des objectifs clairs dès le départ : avant de commencer, identifiez les objectifs spécifiques que vous souhaitez atteindre grâce à votre cartographie des processus. Cela vous aidera à rester concentré sur l'essentiel et à mettre en œuvre des améliorations significatives.

Utilisez différents niveaux de granularité : créez des cartographies de processus avec des niveaux de détail variables pour répondre aux besoins de différents publics. Des cartographies de haut niveau pour la planification stratégique et : créez des cartographies de processus avec des niveaux de détail variables pour répondre aux besoins de différents publics. Des cartographies de haut niveau pour la planification stratégique et des cartographies plus détaillées pour les améliorations opérationnelles vous permettent de répondre à l'ensemble des besoins de votre équipe.

N'hésitez pas à intégrer des données : enrichissez votre cartographie des processus en y ajoutant des données pertinentes ! Envisagez d'y inclure des indicateurs de performance des processus, des durées de cycle ou même des indicateurs d'utilisation des ressources. Cela permet : enrichissez votre cartographie des processus en y ajoutant des données pertinentes ! Envisagez d'y inclure des indicateurs de performance des processus, des durées de cycle ou même des indicateurs d'utilisation des ressources. Cela permet de prendre des décisions éclairées et met en évidence les domaines qui pourraient nécessiter davantage de votre attention.

Intégrez la documentation des processus : liez votre cartographie des processus à la documentation existante, telle que les procédures opérationnelles standard ou les instructions de travail. Cela permet de créer une source unique de référence pour votre équipe et simplifie la gestion des changements de processus à l'avenir.

Identifier les critères de décision : lors de la cartographie des points de décision, inclure les critères utilisés pour prendre ces décisions. Cela permet d'assurer la cohérence et de clarifier la logique qui sous-tend chaque choix.

Visualiser les interactions interfonctionnelles : utilisez des couloirs ou d'autres techniques visuelles pour représenter les interactions entre les rôles ou les services. Cela permet de mettre en évidence les points de friction potentiels et d'encourager la collaboration. : utilisez des couloirs ou d'autres techniques visuelles pour représenter les interactions entre les rôles ou les services. Cela permet de mettre en évidence les points de friction potentiels et d'encourager la collaboration.

Optimiser les flux de travail grâce aux cartes de processus

En créant une représentation visuelle d'un processus, les entreprises identifient les inefficacité potentielles, réduisent les erreurs et améliorent la qualité. L'utilisation d'une plateforme telle que ClickUp facilite vos efforts de cartographie des processus grâce à des modèles, des tableaux blancs interactifs et même des outils de cartes mentales pour détailler tout à l'intention de votre équipe.

Créer une cartographie des processus qui améliorera les opérations et aidera les équipes à visualiser les axes d'amélioration est simple. Votre cartographie des processus ne doit pas être trop compliquée, tout comme le logiciel que vous utilisez pour la créer.

Grâce à ce guide détaillé, vous êtes parfaitement préparé à créer une cartographie complète des processus qui aidera votre équipe à comprendre, analyser et optimiser les opérations essentielles de l’entreprise.

FAQ (Foire aux questions)

Les traiter comme des documents statiques. Dans ClickUp, vous pouvez mettre à jour les cartes de manière dynamique à mesure que les flux de travail évoluent, ce qui évite les processus obsolètes et la confusion.

L'IA peut résumer les flux de travail, identifier les étapes redondantes et même suggérer des déclencheurs d'automatisation. ClickUp Brain intègre cette intelligence directement dans votre espace de travail.

Idéalement, tous les trimestres — ou chaque fois qu'un changement majeur intervient dans les processus. Grâce aux modèles et aux tableaux de bord ClickUp, la mise à jour de votre cartographie ne prend que quelques minutes, et non plusieurs heures.

Les outils visuels de ClickUp (Tableaux blancs, organigrammes et tableaux de bord) permettent aux équipes de collaborer en temps réel, réduisant ainsi les malentendus et les étapes doublées.