7 étapes utiles dans le processus décisionnel (avec modèles)

Les décisions font partie intégrante de la vie, qu'il s'agisse de choisir ce que vous allez manger pour le dîner, quel candidat embaucher pour votre rôle de responsable informatique ou quels produits commercialiser cette année. Chaque jour, nous faisons des choix qui peuvent mener à la progression ou aboutir à des conséquences.

Derrière ces décisions se cache un processus complexe en plusieurs étapes.

Maîtriser ce processus vous permet de prendre des décisions plus éclairées et d'obtenir davantage de réussite. Non seulement vous apprenez à prendre de bonnes décisions, mais vous tirez également les leçons de vos mauvaises décisions afin de ne pas refaire les mêmes erreurs.

Grâce à ce guide sur le processus décisionnel, vous apprendrez sept étapes essentielles pour prendre de meilleures décisions. Nous aborderons les différents types de méthodes décisionnelles que vous pouvez mettre à profit dans votre entreprise.

De plus, nous mettrons en avant des modèles de prise de décision pour aider votre équipe à développer des produits rentables et à atteindre les objectifs de l'entreprise. 👀

Qu'est-ce que le processus décisionnel ?

Le processus décisionnel est une procédure étape par étape conçue pour trouver des solutions à des problèmes en compilant des informations, en examinant les différentes options et en choisissant la marche à suivre.

De l'identification du problème à l'examen de toutes les options et à la mise en œuvre d'un plan d'action, ce processus décisionnel en sept étapes est parfaitement adapté aux décisions d'entreprise ainsi qu'aux choix personnels plus complexes. 🌻

Types de méthodes de prise de décision

Il existe plusieurs types de modèles décisionnels efficaces, notamment rationnels, créatifs et intuitifs, pour n'en citer que quelques-uns. Le choix du modèle approprié dépend de votre niveau de compétence en matière de prise de décision, du temps dont vous disposez, de la nature de la décision et de votre stratégie décisionnelle globale.

Voici un bref aperçu des différents modèles de prise de décision qui vous aideront à trouver des solutions possibles à vos obstacles. 🤔

Modèle de prise de décision rationnelle

Un modèle de décision rationnel et éclairé consiste à présenter de manière logique toutes les différentes solutions possibles. C'est le modèle le plus populaire, mais il peut également nécessiter beaucoup de temps en termes de recherche.

Grâce à ce modèle, vous identifierez toutes les solutions potentielles, puis vous travaillerez les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles afin de prendre une décision efficace. Il s'agit du meilleur modèle pour traiter les problèmes qui ont un impact important sur les projets ou l'entreprise dans son ensemble, car il implique une approche réfléchie et méthodique.

Modèle de prise de décision intuitive

Le modèle intuitif consiste à prendre des décisions basées sur les sentiments et l'instinct. Il est idéal dans les situations où le temps est compté, car il permet d'agir rapidement.

Cependant, cette approche est réservée aux décideurs expérimentés de l'entreprise qui ont déjà traité des problèmes similaires. Comme vous ne travaillez pas avec des données, vous devez avoir une expérience préalable de la reconnaissance de modèles pour l'utiliser efficacement.

Modèle décisionnel basé sur la reconnaissance

Ce modèle combine les approches rationnelles et intuitives, mais son facteur déterminant est que vous n'évaluez qu'une seule solution possible, plutôt que toutes les alternatives disponibles. Voici comment ce modèle travaille :

Identifiez le problème Travaillez sur une solution en visualisant mentalement les impacts et les résultats. Mettez le forfait en œuvre si le résultat attendu est acceptable.

Une fois encore, ce modèle décisionnel est particulièrement adapté aux experts et aux dirigeants d'entreprise. Il est idéal dans les situations où le temps presse.

Modèle de prise de décision créative

Cette approche décisionnelle combine des éléments du modèle rationnel et du modèle intuitif. Elle commence par la collecte d'informations sur le problème et la recherche de solutions potentielles. Au lieu d'analyser les avantages et les inconvénients de chacune d'entre elles, vous laissez votre intuition et votre subconscient prendre le dessus, ce qui vous conduit à une ligne de conduite qui est ensuite testée.

Cette solution itérative de résolution de problèmes est idéale pour le brainstorming et les décideurs expérimentés tels que les entrepreneurs.

Modèle décisionnel de Vroom-Yetton

Le modèle Vroom-Yetton utilise sept questions fermées (oui ou non) et cinq styles de prise de décision efficaces pour vous guider vers la meilleure décision. Il s'agit d'un des modèles les plus complexes, car vous devez utiliser un arbre de décision pour trouver la meilleure option en fonction de vos réponses aux questions et du style que vous choisissez.

Créez un nouveau tableau blanc vierge pour commencer à concevoir votre diagramme

Ce modèle est idéal pour les équipes et la prise de décision collaborative. Le cadre comprend des étapes intégrées pour segmenter le travail et attribuer les responsabilités en matière de prise de décision.

les 7 étapes du processus décisionnel

Prêt à découvrir une meilleure façon de prendre des décisions éclairées ? Suivez ce modèle de prise de décision en sept étapes lorsque vous êtes confronté à un dilemme difficile. De la collecte d'informations à l'évaluation de toutes les options, vous prendrez des décisions mieux informées qui vous permettront d'avancer vers vos objectifs. ✨

1. Identifiez la décision que vous devez prendre

La première chose à faire est de déterminer quelle décision vous essayez de prendre. Peut-être rencontrez-vous un obstacle dans l'exécution d'un projet ou manquez-vous de ressources.

Quel que soit le problème, vous devez clairement définir le problème et l'étendue du travail avant même de commencer à réfléchir à des solutions. Pour déterminer la décision que vous devez prendre, posez-vous les questions suivantes :

Quel est le problème spécifique ? Méfiez-vous des définitions trop générales ou du regroupement de plusieurs problèmes. Identifiez précisément le problème et les membres de l'équipe qui sont directement concernés

Cette décision est-elle liée à un objectif ? Donnez la priorité aux problèmes directement connectés aux objectifs du projet. Rendez le problème mesurable afin de pouvoir évaluer son impact sur l'objectif après avoir pris une décision

comment saurez-vous si la décision a eu un impact ?* Lorsque vous prenez des décisions, vous attendez des résultats. Déterminez comment vous évaluerez si la décision que vous avez prise est la bonne

Une matrice décisionnelle à grille d'hypothèses vous aide à déterminer les meilleurs résultats à l'aide d'informations pertinentes afin d'identifier des solutions alternatives

2. Recueillez des informations en interne et en externe

Prendre des décisions éclairées est presque toujours préférable à un choix aléatoire. Cette étape du processus décisionnel est essentielle à votre réussite.

Commencez par rassembler les informations pertinentes en interne. Recherchez des situations passées dans lesquelles votre équipe ou votre entreprise a traité un problème similaire et trouvé une solution. Examinez la documentation du projet pour comprendre ce qui a conduit au problème actuel.

Travaillez au sein de votre service et dans les services connexes pour collecter des données historiques sur des problèmes similaires et les décisions qui y sont liées. Passez en revue leurs expériences antérieures et note toute idée ou information pertinente.

Utilisez la fonctionnalité ClickUp Document pour collaborer avec votre équipe et recueillir des informations plus efficacement

Ensuite, sortez de votre organisation pour trouver des informations disponibles. Les études de marché sont un excellent moyen de voir si vos concurrents sont confrontés à des problèmes similaires. Examinez les études et envisagez de travailler avec un consultant si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou d'expertise.

3. Déterminez les solutions potentielles

Une fois que vous disposez de toutes les informations nécessaires, il est temps de commencer à examiner les options disponibles. Dans la plupart des cas, il y aura plusieurs solutions possibles au problème. Prendre la bonne décision dépendra des besoins de votre entreprise et de l'environnement du marché à un moment donné.

Par exemple, supposons que vous travailliez dans la gestion de projet marketing et que votre objectif pour ce trimestre soit d'augmenter les conversions de 300 %. Vos options possibles pourraient être d'investir dans la publicité payante, de créer du nouveau contenu pour votre blog ou de mener des campagnes sur les réseaux sociaux.

Il existe également des scénarios dans lesquels vous pouvez choisir plusieurs modèles ou solutions décisionnels plutôt qu'une seule ligne de conduite. Méfiez-vous des préjugés, en particulier si vous avez déjà travaillé sur un problème similaire par le passé.

Ce n'est pas parce qu'une solution a travaillé une fois qu'elle sera toujours la meilleure dans des situations similaires. ✍️

4. Évaluez les arguments en faveur de chaque option

Maintenant que vous connaissez vos options, il est temps de commencer à évaluer les éléments pour déterminer la meilleure ligne de conduite à adopter. Examinez comment votre entreprise ou vos concurrents ont réagi à des situations similaires dans le passé.

Dressez une liste des avantages et des inconvénients de chacune des options. Demandez-vous si certaines d'entre elles offrent des avantages supplémentaires en plus de résoudre le problème en question. Pour ce faire, utilisez des modèles et des méthodes de planification stratégique tels que l'analyse SWOT et les matrices décisionnelles.

5. Prenez la décision finale

Il est maintenant temps de prendre une décision finale et de choisir une ligne de conduite. En vous basant sur les informations que vous avez recueillies et sur votre analyse de toutes les options, décidez de la manière dont vous souhaitez procéder.

Vous combinerez peut-être certains aspects de plusieurs solutions différentes. Vous choisirez peut-être une approche spécifique pour résoudre le problème. Examinez tous les éléments, passez en revue les alternatives et choisissez la meilleure solution.

6. Passez à l'action après avoir pris votre décision

Vous avez pris le temps et fait l'effort d'examiner vos options et vous avez fait un choix. Ensuite, vous devez créer un forfait et le mettre en œuvre.

Créez un plan de projet qui identifie les parties prenantes concernées et les membres de l'équipe qui joueront un rôle. Traitez la question de l'allocation des ressources et planifiez le budget afin d'y inclure vos nouvelles solutions. Hiérarchisez les projets et les tâches et mettez en évidence toute dépendance susceptible d'affecter le résultat de votre plan d'action.

Créez un cadre clair définissant les attentes de tous les membres de l'équipe et identifiez les décideurs au cours de la phase d'action. Comme l'a déclaré Chris Small, vice-président de Soundstripe, « la communication est facile lorsqu'il n'y a qu'un seul canal entre la décision et l'action »

Divisez votre plan d'action en tâches assignées, sous-tâches et sous-tâches imbriquées dans ClickUp

Décomposez les tâches en phases faciles à gérer et veillez à ce que chacun sache qui est responsable de quelles décisions et actions. ✅

7. Procédez à un examen

À la première étape, vous avez établi des indicateurs et des critères d'évaluation pour les solutions au problème. Évaluez si vous avez pris la bonne décision en passant en revue le processus décisionnel.

Voici quelques questions à vous poser à la fin du processus décisionnel :

Avez-vous pris une bonne décision ?

Cette décision a-t-elle eu des répercussions négatives ?

Quel a été l'impact de cette décision sur les parties prenantes ?

Y avait-il une meilleure solution ?

Le problème a-t-il été résolu ?

En quoi auriez-vous pu terminer mieux le processus décisionnel ?

Il est important d'agir, mais il est tout aussi essentiel de prendre le temps d'examiner vos décisions. Prévoyez une révision de la prise de décision dans l'échéancier de votre projet afin de recueillir des informations sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Collaborez avec les membres de l'équipe pour discuter de leur vue sur le processus et les résultats.

Modèles de prise de décision pour votre équipe

Prêt à mettre en œuvre de bons processus décisionnels ? Ces modèles décisionnels de ClickUp vous facilitent la vie, que vous soyez un propriétaire chargé de prendre des décisions d'entreprise ou un chef de projet à la tête d'une équipe de choc. 💪

1. Document-cadre pour la prise de décision

Créez une mapper pour la prise de décision et l'impact des projets à l'aide du document « Cadre décisionnel » de ClickUp.

Le document « Decision-Making Framework » (Cadre décisionnel) de ClickUp est un moyen simple de créer une étude pour résoudre un problème et choisir la meilleure solution.

Remplissez les étapes du modèle, notamment en identifiant le problème, les solutions potentielles et les répercussions sur l'entreprise. Ce cadre vous permet de regrouper toutes vos idées en un seul endroit, ce qui facilite l'analyse.

2. Arbre décisionnel

Plan les choix que vous pouvez faire et leurs résultats potentiels à l'aide du modèle d'arbre décisionnel ClickUp.

Utilisez l'arbre décisionnel de ClickUp pour mapper les options et solutions possibles sur un tableau blanc visuel. Ce modèle est idéal pour les équipes qui cherchent à promouvoir les discussions internes sur les meilleures approches.

Les étapes codées par couleur permettent d'identifier facilement les obstacles et les défis tout au long du processus. Mieux encore, le modèle est conçu pour être collaboratif, ce qui vous permet d'obtenir l'avis de différents membres de l'équipe dans tous les services.

3. Journal des décisions relatives à la gestion de projet

Utilisez le journal des décisions de gestion de projet de ClickUp pour classer chaque étape de votre processus décisionnel.

Grâce au journal des décisions de gestion de projet de ClickUp, enregistrez et suivez tous les processus décisionnels dans un tableau de bord facile à gérer. Cinq options de statut différentes et trois champs personnalisés permettent de voir facilement à quelle étape du processus se trouve chaque décision.

Les quatre types d'affichage vous permettent d'afficher par calendrier pour voir ce qui se passe actuellement ou d'afficher le tableau de décision pour avoir un aperçu plus large.

4. Journal des décisions

Le journal décisionnel complet de ClickUp facilite le suivi et l'évaluation de la prise de décision au sein des services, des projets et au niveau de l'entreprise.

Documentez les critères de décision, suivez la progression et évaluez les résultats grâce au journal des décisions de ClickUp. Conçu comme un outil complet, il est idéal pour gérer votre processus de prise de décision rationnelle du début à la fin. Utilisez-le pour créer un plan de résolution des problèmes au sein des services, au niveau de l'entreprise et sur des projets spécifiques.

À lire également : Exemple et modèle de diagramme RACI

Maîtrisez le processus décisionnel avec ClickUp

Vous prenez des décisions tous les jours, et dans le monde de l'entreprise, c'est un élément essentiel pour atteindre vos objectifs. Que vous soyez gestionnaire de projet ou entrepreneur, il est essentiel de prendre le temps de choisir la bonne approche en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise.

Que vous preniez des décisions importantes qui affectent les résultats financiers de l'entreprise ou que vous recherchiez des moyens innovants de servir vos clients, il est essentiel de bien réfléchir aux décisions que vous prenez. Agir précipitamment peut conduire à des erreurs, mais des processus appropriés, tels que le cadre en sept étapes et les méthodes ci-dessus, peuvent vous aider à prendre de meilleures décisions.

Préparez-vous, vous et votre équipe, à la réussite, et commencez par utiliser ClickUp pour optimiser vos processus décisionnels. Des modèles qui facilitent l'enregistrement des décisions aux arbres décisionnels qui vous aident à mapper votre processus de réflexion, vous trouverez d'innombrables façons de prendre des décisions plus efficacement. 🙌