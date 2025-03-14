10 modèles gratuits d'organigramme

Lorsqu'il s'agit de gestion de projet la gestion de projet, l'exécution des tâches essentielles dans le bon ordre est essentielle pour que votre projet soit mené à bien dans les délais impartis. Et lorsque plusieurs membres de l'équipe sont impliqués dans le processus, les choses peuvent se compliquer rapidement.

Les organigrammes simplifient les processus complexes et les rendent plus faciles à suivre. Ils permettent d'identifier les goulets d'étranglement, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer l'efficacité globale, ce qui en fait un outil précieux pour la résolution de problèmes et la prise de décision dans divers secteurs d'activité.

En utilisant un modèle d'organigramme, vous pouvez vous assurer que tout se déroule dans le bon ordre et avoir une meilleure idée des éléments suivants comment classer les tâches par ordre de priorité en représentant votre flux de travail sous la forme d'un graphique ou d'une infographie facile à comprendre.

Pour commencer à utiliser les organigrammes, il vous suffit de parcourir notre liste de 10 modèles d'organigrammes gratuits !

Un organigramme est une représentation visuelle d'un processus ou d'une structure d'entreprise qui utilise des repères tels que des cases et des flèches pour montrer comment tout s'imbrique.

Un diagramme de flux simple peut représenter un processus linéaire, tel qu'une feuille de route d'un produit ou carte du parcours client tandis qu'un organigramme plus complexe peut inclure plusieurs chemins ou branches pour montrer ce qui se passe si certaines conditions sont ou ne sont pas remplies.

Un modèle d'organigramme vierge est un organigramme préétabli destiné à un cas d'utilisation spécifique, que vous pouvez compléter avec les détails de votre propre projet.

Il existe de nombreux modèles différents, comme le modèle d'organigramme organisationnel ou le modèle d'organigramme circulaire. Un diagramme de flux de données montre comment les données circulent dans votre entreprise, tandis qu'un diagramme de flux circulaire montre comment les données circulent dans votre entreprise organigramme décrit votre structure organisationnelle, et un diagramme de flux de travail montre un processus étape par étape en profondeur.

Vous pouvez utiliser les organigrammes pour faciliter le remue-méninges ou la recherche de solutions la prise de décision ou comme modèle d'organigramme du processus d'embauche pour rationaliser l'intégration et plus encore.

10 modèles d'organigramme gratuits

La création d'un organigramme d'entreprise à partir de zéro peut représenter un travail considérable. Commencez donc par des modèles d'organigramme de base et développez-les à partir de là. Voici 10 modèles d'organigramme gratuits qui couvrent les flux de données, les flux d'utilisateurs, la cartographie des processus et bien d'autres choses encore.

1. Modèle d'organigramme ClickUp Swimlane

Utiliser un diagramme en nappe pour montrer qui est responsable de quelles tâches

Ce modèle Modèle d'organigramme Swimlane par ClickUp utilise un diagramme en couloir pour montrer un ensemble de tâches qui doivent être effectuées par plusieurs départements ou membres d'une équipe.

Qu'est-ce qu'un modèle de couloir de nage ? Il s'agit d'un modèle de diagramme qui affiche plusieurs responsabilités côte à côte, comme des couloirs parallèles dans une piscine.

Le principal avantage d'un organigramme en couloir est sa capacité à illustrer les interactions et les responsabilités entre les différents individus, équipes ou départements impliqués dans un processus. Il est facile de visualiser les tâches qui peuvent commencer en même temps et celles qui doivent être achevées avant de commencer la tâche suivante. Vous pouvez utiliser différents symboles d'organigramme pour indiquer les points de départ et d'arrivée, ainsi que les tâches décisionnelles et les points de contrôle. Télécharger ce modèle

2. Modèle d'organigramme de données ClickUp

Cet organigramme de données montre le mouvement de l'information dans une organisation

La circulation des informations au sein de votre organisation est rarement un processus simple. Vous devez savoir où les données entrent et sortent de votre système, où elles sont stockées et comment elles se déplacent d'une partie à l'autre de votre système. C'est là qu'un modèle de diagramme de flux de données s'avère utile !

Ce modèle Modèle d'organigramme de données ClickUp vous aide à visualiser ce processus à l'aide de cercles, de rectangles et d'autres formes d'organigramme codées par couleur. Réorganisez les formes et ajoutez des étiquettes au modèle d'organigramme de base pour le personnaliser.

Un modèle d'organigramme de données précis fournit une représentation visuelle qui simplifie la compréhension, l'analyse, la conception et l'amélioration des systèmes et processus basés sur des données. Ils favorisent une communication efficace, facilitent la détection des erreurs et contribuent à l'efficacité et à la fiabilité globales du système. 📚 Télécharger ce modèle

3. Modèle d'organigramme de cartographie de projet ClickUp

Cet organigramme peut vous aider à regrouper les tâches en catégories pour faciliter la visualisation

Une carte de projet est l'un des moyens les plus efficaces de partager votre vision avec les parties prenantes et de vous assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. En affichant vos objectifs, votre calendrier et vos objectifs en matière de livrables sur une simple carte de projet, vous pouvez réduire un projet complexe en étapes concrètes qui sont toutes liées les unes aux autres. 🛠️

Ce projet Modèle d'organigramme de cartographie de projet par ClickUp utilise des icônes pour représenter les domaines du projet tels que les métriques et les opérations à l'aide d'un logiciel d'organigramme tel que Cartes mentales .

Une carte de projet n'est qu'un type de carte mentale que vous pouvez utiliser pour lancer des idées, gérer l'équipe ou faire preuve d'une de travail aux parties prenantes par le biais de diagrammes de flux de travail.

Try out Logiciel d'organigramme pour Mac ! Télécharger ce modèle

4. Modèle d'organigramme du processus ClickUp

Un organigramme permet de décomposer un processus complexe en étapes simples

Vous pouvez utiliser le modèle Modèle d'organigramme du processus ClickUp pour représenter presque tous les types de processus d'entreprise. Ce modèle d'organigramme du processus d'embauche est destiné aux équipes RH, avec des colonnes distinctes pour le recruteur, le responsable de l'embauche et le prospect, mais vous pouvez également l'utiliser pour votre processus d'intégration, votre processus de sortie ou toute autre structure organisationnelle ou processus d'organigramme.

Le modèle permet de visualiser le processus ou l'organigramme car les flèches indiquent l'ordre et la direction des tâches, tandis que les rectangles indiquent les tâches clés telles que "Envoyer l'e-mail de refus" ou "Planifier l'entretien final"

Vous pouvez utiliser des modèles d'organigramme comme celui-ci dans ClickUp pour personnaliser vos diagrammes de flux de travail. Télécharger ce modèle

5. Modèle de flux de processus ClickUp

Utiliser un modèle de flux de processus pour décrire les étapes clés d'un processus

Ce modèle Modèle de flux de processus ClickUp utilise des carrés codés par couleur pour montrer les étapes clés d'un processus commercial, notamment la planification, l'exécution et l'évaluation. Le plus grand avantage d'un diagramme de processus est qu'il fournit une représentation visuelle d'un flux de travail, ce qui permet d'identifier facilement les goulets d'étranglement, les inefficacités et les domaines à améliorer.

Bien que les modèles d'organigramme comme celui-ci restent simples, vous pouvez trouver d'autres modèles d'organigramme modèles de diagramme de processus pour ClickUp, Excel et Word pour les projets plus complexes nécessitant des diagrammes de flux de travail détaillés pour représenter visuellement un processus.

Que vous ayez besoin de visualiser un processus d'embauche, un processus de vente ou autre, l'utilisation de modèles d'organigramme de processus comme celui-ci est un excellent point de départ. Télécharger ce modèle

6. Modèle de flux d'utilisateurs ClickUp

visualisez l'expérience de l'utilisateur avec ce modèle de flux d'utilisateurs

Les modèles d'organigramme utilisateur vous aident à améliorer l'expérience utilisateur en visualisant ce qu'un utilisateur rencontre lorsqu'il visite votre site web ou utilise votre application.

Voulez-vous qu'il s'inscrive à votre liste de diffusion ou qu'il achète un produit ? Établissez les étapes, une par une, afin de voir combien d'actions sont nécessaires pour y parvenir grâce aux diagrammes de flux de travail visuels.

La visualisation du flux d'utilisateurs simplifie la compréhension du parcours du client et aide les équipes à optimiser l'expérience utilisateur afin d'améliorer leurs résultats KPIs . Il améliore également la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe en fournissant une représentation claire du parcours de l'utilisateur.

Vous pouvez utiliser ce Modèle de flux d'utilisateurs ClickUp pour commencer. Remplacez les images par des captures d'écran de votre propre site web ou de votre wireframe pour visualiser l'expérience de l'utilisateur dans vos modèles d'organigramme de processus. Télécharger ce modèle

7. ClickUp Concept Map Flowchart Template (Modèle d'organigramme)

ce modèle d'organigramme gratuit relie les concepts aux résultats

Ce modèle Modèle d'organigramme de la carte conceptuelle ClickUp est axé sur la créativité. Il est parfait pour les sessions de brainstorming et les premières étapes de la planification. Les organigrammes créatifs permettent de décomposer les grands concepts en sous-concepts et de voir quelles idées mènent à quels résultats.

Les modèles d'organigramme comme ceux-ci utilisent la fonction Whiteboards de ClickUp, ce qui signifie que vous pouvez faire glisser et déposer des éléments dans l'organigramme, intégrer des documents Word et même dessiner. Utilisez-le pour concevoir des organigrammes créatifs afin de fournir une explication visuelle attrayante des concepts que vous avez à l'esprit.

Bonus: Modèles de diagramme de contexte ! Télécharger ce modèle

8. Modèle PowerPoint d'organigramme simple par SlideModel

slideModel_

Si vous avez besoin de modèles d'organigrammes prêts à être présentés pour Microsoft PowerPoint, ce modèle d'organigramme simple pour PowerPoint de SlideModel pourrait vous convenir. Ce format fonctionne dans le style d'un modèle de diagramme de processus de gestion et utilise des formes et des couleurs simples pour vous aider à distinguer les différentes idées et les flèches pour que vous puissiez voir comment elles sont liées.

Remplacez simplement le texte par vos propres idées et images grâce à ces modèles d'organigramme conçus pour PowerPoint.

Bien qu'il s'agisse d'un modèle d'organigramme PowerPoint gratuit, vous devrez payer pour Microsoft PowerPoint afin d'utiliser toutes ses fonctionnalités. Vous aurez alors accès à une bibliothèque d'images et pourrez choisir parmi des animations et des transitions attrayantes. Télécharger ce modèle

9. Modèle d'organigramme Excel par Infinity Excel

via Infinity Excel_

Excel est peut-être réputé pour sa capacité à calculer des chiffres, mais il dispose également d'une gamme de modèles d'organigrammes que vous pouvez utiliser avec d'autres logiciels.

Si vous ne connaissez pas comment créer un organigramme dans Excel pour commencer, utilisez ce modèle d'organigramme Excel d'Infinity Excel. Il vous montrera comment créer de nouvelles formes, des lignes de connexion et des points d'ancrage pour ajouter plus de pizazz à vos feuilles de calcul Excel. ✨ Télécharger ce modèle

10. Modèle d'organigramme Microsoft Word par Template.net

Via Template.net

Microsoft Work est avant tout un logiciel de traitement de texte, mais il est utile de savoir que l'on peut utiliser un organigramme comment créer un organigramme dans Microsoft Word afin que vous puissiez incorporer des organigrammes dans vos documents.

Ce modèle d'organigramme Microsoft Word de Template.net est disponible en plusieurs tailles, de sorte que vous pouvez l'imprimer, le télécharger ou l'exporter au format PDF. Télécharger ce modèle

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'organigramme ?

Un bon modèle d'organigramme est facile à personnaliser et décrit des processus complexes d'une manière visuellement intéressante. C'est là tout l'intérêt de l'utilisation d'un organigramme ! En fait, les modèles d'organigramme qui sont encombrés, qui utilisent des formes ou des couleurs inhabituelles ou qui contiennent des symboles d'organigramme mystérieux n'atteindront pas l'objectif visé.

Il est important de choisir les meilleurs modèles d'organigramme pour chaque cas d'utilisation, en particulier si vous les partagez avec de nouveaux membres de l'équipe ou des parties prenantes externes qui absorbent ces informations pour la première fois. Ils doivent être en mesure de "comprendre" votre organigramme immédiatement.

Vous pouvez également rechercher logiciel d'organigramme qui s'intègre bien à vos outils ou applications existants et vous permet d'intégrer ou de lier d'autres ressources externes.

Améliorez votre productivité avec des modèles d'organigramme gratuits

Ces modèles d'organigramme gratuits ne servent pas uniquement à donner de la vie à vos présentations. Lorsque vous documentez vos processus dans un organigramme, vous pouvez mieux visualiser ce qui doit être fait et utiliser les outils de gestion de l'information l'automatisation du flux de travail pour augmenter votre productivité .

De plus, ces aides visuelles pratiques vous permettent d'avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe et de vous assurer que toutes les parties prenantes et tous les collaborateurs sont sur la même longueur d'onde.

Commencez par ces 10 modèles d'organigramme gratuits ou rendez-vous sur le site de la Centre de modèles ClickUp où vous trouverez encore plus de superbes modèles organisés par catégorie.