Modèles de projet Smartsheet gratuits pour les Teams, les PMO et les freelances

🔍 Le saviez-vous ? Selon le PMI, le taux de performance moyen des projets est de 73,8 %, ce qui souligne qu'il existe une marge d'amélioration malgré le fait que la plupart des projets apportent une certaine valeur.

Chaque projet commence avec des objectifs spécifiques, des Teams motivées et des délais clairs. Mais entre le lancement et la livraison, les choses dérapent souvent. Les tâches s'accumulent, les priorités changent et les problèmes de communication s'aggravent.

Les modèles de gestion de projet Smartsheet sont conçus pour combler ces lacunes. Ils apportent structure, clarté et cohérence à votre flux de travail.

Au lieu de réinventer la roue à chaque fois, consultez ces modèles de projet de premier ordre, déjà conçus pour vous aider à réussir.

*que sont les modèles de gestion de projet Smartsheet ?

Les modèles de gestion de projet Smartsheet sont des feuilles de calcul prédéfinies et personnalisables conçues pour aider les équipes à planifier, suivre et gérer efficacement leurs projets. Ces modèles comprennent des fonctionnalités telles que des listes de tâches, des échéanciers, des diagrammes de Gantt et des outils de collaboration, qui rationalisent l'installation et l'exécution des projets au sein de la plateforme cloud Smartsheet.

Voici ce qu'un bon modèle de projet Smartsheet doit inclure :

*suivi des tâches : surveillez la progression à l'aide de checklist, de colonnes d'état et de responsabilités attribuées

diagrammes de Gantt* : visualisez les échéanciers et les dépendances des projets pour gérer efficacement les plannings

Outils d'automatisation : configurez des alertes, des rappels et des flux de travail pour réduire les mises à jour manuelles

Fonctionnalités de collaboration : partagez des feuilles, commentez en temps réel et attribuez des tâches aux membres de votre équipe

*dispositions personnalisables : adaptez les modèles aux besoins spécifiques de vos projets, de votre secteur d'activité ou de vos flux de travail

tableaux de bord et rapports* : résumer visuellement les données du projet pour améliorer la prise de décision et les mises à jour

gestion des ressources* : répartissez et effectuez le suivi de la charge de travail afin d'équilibrer efficacement la capacité de l'équipe

aperçu des meilleurs modèles de gestion de projet Smartsheet et ClickUp*

Voici un résumé du blog « Modèles de gestion de projet Smartsheet », qui comprend à la fois les alternatives Smartsheet et ClickUp. Il suit votre procédure opérationnelle standard pour plus de clarté, de cohérence et de bonnes pratiques en matière de référencement naturel (SEO) et d'intelligence artificielle (IA).

*qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de gestion de projet Smartsheet ?

Véritables outils de gestion de projet performants , les modèles Smartsheet rationalisent et clarifient l'exécution des projets. Voici ce qu'il faut rechercher :

*alignement du projet : choisissez un modèle adapté à votre cas d'utilisation spécifique. Un modèle de rétrospective de sprint n'est peut-être pas idéal pour la planification et le lancement d'un projet. De même, vous aurez peut-être besoin de modèles différents pour une charte de projet et un diagramme de flux de processus. Aligner le bon modèle au bon type de cas d'utilisation réduit les modifications en cours et garantit une planification fluide

Assistance au flux de travail : choisissez un modèle qui correspond aux processus existants de votre équipe. Un modèle personnalisé minimise la confusion et facilite l'adoption

Champ essentiels : recherchez les sections clés telles que les tâches, les échéances, le statut du projet, etc. afin de ne pas avoir à ajouter les informations de base. Cela permet également d'éviter l'encombrement et de rester concentré

*personnalisation : optez pour un modèle qui vous permet d'ajuster les champs, les titres, les descriptions et les catégories. Cela garantit la flexibilité du modèle pour répondre à différents besoins

*disposition claire : choisissez des modèles intuitifs et faciles à utiliser pour naviguer. L'objectif est de réduire la complexité de la gestion de projet, et non de passer la plupart de votre temps à comprendre le modèle

*les meilleurs modèles de gestion de projet Smartsheet à utiliser

Les modèles de gestion de projet Smartsheet sont utiles pour la plupart des composantes de la gestion de projet, notamment le suivi des tâches, la gestion des échéanciers et la mise à jour des parties prenantes. Ils vous donnent une longueur d'avance, vous permettant ainsi de passer moins de temps à mettre en forme les informations et plus de temps à les utiliser pour accomplir vos tâches.

Voici les modèles de projet Smartsheet que nous vous recommandons d'explorer :

modèle Smartsheet Projet avec gestion des ressources*

via Smartsheet

Le modèle « Projet avec gestion des ressources » de Smartsheet aide Teams à équilibrer les charges de travail, à allouer les ressources de manière judicieuse et à fournir une assistance aux décisions intelligentes.

Vous pouvez facilement suivre qui est disponible et sur quoi chacun travaille afin d'améliorer la productivité. Cela simplifiera la planification des ressources tout en couvrant toutes les tâches sans surcharger votre équipe.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Affichez le pourcentage d'allocation des ressources et le pourcentage d'achevé des tâches pour surveiller la charge de travail et la progression en un coup d'œil

Listez des détails tels que l'assigné, les prédécesseurs et la durée de la tâche en jours afin de garantir une planification adéquate

Ajoutez une brève description et des commentaires à chaque unité de travail afin d'améliorer la communication et la visibilité

🔑 Idéal pour : les chefs de projet et les équipes opérationnelles qui cherchent à améliorer l'allocation des ressources pour leurs projets

2. Ensemble de modèles de suivi et de cumuler de projet

via Smartsheet

L'ensemble de modèles de suivi et de cumuler de projet de Smartsheet est un fournisseur, prestataire, qui offre un moyen rapide et efficace de suivre les projets et d'assurer leur bon déroulement.

Le modèle vous aide à planifier, programmer et attribuer des tâches en fonction des phases du projet. Grâce au tableau de bord cumulé du projet, suivez les informations clés telles que l'achevé, la date de début, la date de fin et l'aperçu du projet en un seul endroit.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Visualisez un forfait de projet détaillé pour chaque phase

Créez des documents individuels pour les initiatives à risque, les jalons du projet et les tâches cumulées du projet

Remplissez les détails tels que l'assigné, les délais et le statut de chaque tâche pour faciliter le suivi

🔑 Idéal pour : les petites équipes à la recherche d'un modèle pour le suivi de la réussite de leurs projets

3. Modèle de tableau de bord pour forfait de gestion de projet

via Smartsheet

Le modèle de tableau de bord du forfait de gestion de projet de Smartsheet offre un moyen simplifié de suivre et de visualiser les indicateurs clés du projet.

Il comprend également une liste de tâches dynamique qui met automatiquement à jour votre diagramme de Gantt dans Smartsheet à mesure que les tâches avancent. Un widget de tableau de bord intégré résume l'état des tâches, les dépenses du projet et les éléments en attente. Cela permet aux chefs de projet, aux parties prenantes et aux équipes de rester alignés.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un échéancier pour toutes les tâches liées au projet

Suivez la priorité des tâches et les taux d'achevé pour un forfait simplifié

Listez le budget forfait et les dépenses réelles pour découvrir les possibilités d'optimisation

🔑 Idéal pour : les chefs de projet qui souhaitent forfaiter les tâches, suivre les budgets et assurer le bon déroulement des projets

4. Modèle de tableau des tâches pour projet d'équipe

Le modèle de tableau des tâches de projet d'équipe Smartsheet vous aide à visualiser et à suivre les projets de votre équipe dans une disposition simplifiée de type Kanban. Les colonnes structurées facilitent le suivi des pourcentages de progression, aident à identifier les lacunes dans l'allocation des ressources et à équilibrer la charge de travail en conséquence.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Voyez quelles tâches sont en progression, achevées et en suivi

Filtrez l'afficher par statut de tâche, assigné, service, objet et demandeur

Ajoutez des formules pour automatiser les calculs liés à la planification des ressources et à l'équilibrage de la charge de travail

🔑 Idéal pour : les chefs d'équipe et les Teams opérationnels à la recherche d'un outil pour rationaliser la planification des projets et la répartition des tâches

5. Modèle de projet agile simple

via Smartsheet

Vous souhaitez suivre la hiérarchie des projets par date, durée et statut ? Le modèle Simple Agile Project de Smartsheet vous aide à faire exactement cela.

Il vous permet de définir des dépendances, de visualiser l'échéancier du projet et de fournir des rapports sur la progression afin de garantir le bon déroulement du projet. Grâce à une approche structurée, le modèle vous aide à analyser et à optimiser les détails du projet à un niveau granulaire.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez des priorités pour simplifier la planification et voir si la tâche risque d'être retardée ou laissée inachevée

Ajoutez une brève description des tâches afin de garantir la clarté pour toutes les personnes impliquées

Surveillez les pourcentages d'attribution des tâches afin de mieux forfait la capacité

🔑 Idéal pour : les équipes agiles qui recherchent une approche structurée pour forfait leurs projets, allouer leurs ressources et suivre leur progression

6. Projet avec échéance stricte et modèle Gantt

via Smartsheet

🧠 Fait intéressant : 63 % des projets menés par des professionnels dotés d'un sens aigu de l'entreprise respectent le calendrier, contre seulement 59 % de ceux menés par d'autres.

Un projet qui respecte les délais a moins de chances d'entraîner des pertes financières et un gaspillage de ressources. Le modèle « Projet avec échéance fixe et diagramme de Gantt » de Smartsheet vous aide à planifier et à gérer le calendrier de votre équipe pour atteindre cet objectif.

Il vous permet également de définir des délais tampons et des délais de production pour les tâches, afin que vous puissiez compter sur les écarts en cours de route et les achever dans les délais impartis. À mesure que les dépendances sont introduites et mises à jour, les dates de livraison et les délais changent automatiquement, ce qui permet une planification précise.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des fichiers et des pièces jointes pour chaque tâche en un seul endroit afin de pouvoir les consulter ultérieurement

Organisez des discussions pour chaque tâche individuellement, grâce aux Messages intégrés

Planifiez les tâches et gérez mieux les dépendances grâce au calendrier diagramme de Gantt établi

🔑 Idéal pour : les petites équipes et les managers de projet à la recherche d'un outil permettant de mieux prévoir et gérer les échéances des projets

*limites de Smartsheet Gestion de Projet

Bien que Smartsheet soit populaire pour son interface de type tableur, il présente certaines limites :

Courbe d'apprentissage abrupte : l'interface n'est pas très intuitive pour les nouveaux utilisateurs ou les Teams non techniques. Cela peut souvent rendre le processus de gestion de projet improductif

modules complémentaires coûteux* : des frais supplémentaires sont facturés pour l'édition, les intégrations, la formation et l'assistance, ce qui rend le produit onéreux

*automatisation limitée : les flux de travail personnalisés peuvent manquer de flexibilité. Le manque d'automatisation réactive augmente le travail manuel et les inexactitudes

limites du logiciel* : le logiciel est limité à un maximum de 20 000 lignes, 400 colonnes et 500 000 cellules par feuille. Il n'est donc pas adapté aux projets de grande envergure impliquant des ensembles de données volumineux

problèmes de performances* : lorsque les feuilles approchent la limite de taille ou que vous accédez à des fonctionnalités avancées, l'application commence à se charger très lentement, ce qui nuit à l'efficacité

*modèles Smartsheet alternatifs

Les modèles Smartsheet facilitent dans une certaine mesure la vie des chefs de projet, mais ils ne répondent pas aux exigences spécifiques des grands projets.

Alors, comment surmonter ces limites ?

Voici quelques-uns des meilleurs modèles alternatifs Smartsheet à essayer :

modèle de gestion de projet ClickUp*

Obtenir un modèle gratuit Concentrez vos efforts sur la réussite de vos projets et maintenez votre efficacité opérationnelle grâce au modèle de gestion de projet ClickUp

Le modèle de gestion de projet ClickUp facilite la gestion de projet, du début à l'achevement.

Le modèle vous aide à identifier les objectifs, à forfaiter les éléments et les échéanciers, à suivre la réussite et à gérer le budget, le tout en un seul endroit. De plus, les affichages intégrés ClickUp, notamment la vue Gantt et la vue Calendrier, vous permettent de suivre d'un seul coup d'œil les tâches planifiées et en retard.

De plus, le logiciel de gestion de projet ClickUp offre des fonctionnalités avancées telles que des automatisations, des rappels, des alertes personnalisées et des notifications pour aider votre équipe à se concentrer et à s'adapter à n'importe quel projet.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des étiquettes et des dépendances pour définir les relations entre les tâches

Ajoutez des champs personnalisés pour ajouter des détails tels que les OKR, les indicateurs de réussite, le service et bien plus encore à vos tâches

Créez des formulaires ClickUp pour collecter des données sur le projet, des documents ClickUp pour rédiger et stocker la documentation du projet, et regroupez les tâches dans la vue Liste pour mieux organiser le projet

🔑 Idéal pour : les freelances et les gestionnaires de projet à la recherche d'un outil utilisateur et complet pour forfait plusieurs projets

2. Modèle de forfait de travail ClickUp*

Obtenir un modèle gratuit Fixez des objectifs réalistes, organisez les tâches et suivez la progression de votre projet grâce au modèle de plan de travail

La planification minutieuse de chaque détail du projet avant son lancement vous stresse ? Le modèle de forfait ClickUp facilite ce processus.

Le modèle est un fournisseur, prestataire, d'un cadre structuré pour classer les activités par étape, notamment la planification, la conception, le développement, l'assurance qualité et le déploiement. Le plus gros avantage ? Il crée un échéancier pour chaque étape et affiche toutes les tâches dans une vue calendrier pour vous aider à rester sur la bonne voie.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Indiquez l'effort nécessaire pour assurer la progression à chaque phase du projet

Créez et attribuez des tâches aux membres de votre équipe à l'aide du formulaire d'envoi de tâches simple et intégré

Utilisez des champs personnalisés tels que Calendrier, Effort, Durée réelle en jours, Date de début réelle et Durée en jours pour visualiser facilement l'échéancier du projet et éviter les retards

🔑 Idéal pour : les petites équipes et les freelances qui souhaitent forfaiter et suivre leurs projets tout en évitant les retards

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain, l'IA professionnelle la plus achevée au monde, facilite la planification des tâches et l'identification des lacunes pour une gestion de projet efficace. Comment ? Elle dispose du contexte complet de toutes les données de votre environnement de travail : tâches, dates d'échéance, échéanciers, assignés, priorités, dépendances, etc. Associez tous ces éléments et vous obtiendrez un assistant IA qui vous rendra 10 fois plus productif !

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la manière d'exploiter l'intelligence artificielle de ClickUp Brain pour vos flux de travail :

3. Modèle de structure de répartition du travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les tâches, coordonnez les membres de l'équipe et suivez la progression grâce au modèle de structure de répartition du travail ClickUp

Achever un projet ne sera plus un défi grâce au modèle de structure de répartition du travail ClickUp. Il vous aide à décomposer les projets plus importants en tâches et sous-tâches gérables qui peuvent être réalisées dans un ordre logique. Vous pouvez même rédiger des checklist ClickUp pratiques qui vous procurent une poussée de dopamine chaque fois que vous cochez une tâche.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Attribuez un nombre WBS unique à chaque tâche et ajoutez un commentaire détaillé pour plus de clarté

Organisez les tâches par priorité à l'aide d'un tableau de statut pour que l'équipe reste concentrée

Listez les ressources nécessaires, la hiérarchie des tâches et les flux de travail pour chaque tâche afin de pouvoir vous y référer facilement

🔑 Idéal pour : les responsables des opérations et les chefs d'équipe à la recherche d'une structure organisée pour décomposer les tâches d'un projet et suivre sa progression

4. Modèle de calendrier de projet ClickUp*

Obtenir un modèle gratuit Créez des échéanciers, organisez les tâches, fixez des objectifs et effectuez le suivi de la progression grâce au modèle de calendrier de gestion de projet ClickUp

Le modèle de calendrier de projet ClickUp est un outil simple qui vous permet de suivre l'état d'avancement de chaque tâche composant votre projet, de « en cours » à « achevé ». Il dispose également d'une vue dédiée pour signaler les problèmes et les risques susceptibles de compromettre l'échéancier et la livraison de votre projet.

Ce modèle est idéal lorsque vous avez besoin d'un cadre organisé pour responsabiliser le chef de projet et les collaborateurs vis-à-vis de leurs objectifs respectifs. La possibilité d'ajouter des commentaires pour chaque tâche simplifie le suivi et la consultation du contexte pour la prise de décision.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Classez les projets par phases et indiquez clairement les dépendances afin de garantir que les tâches sont réalisées dans l'ordre prévu

Définissez des automatisations ClickUp conditionnelles pour faire passer sans effort les tâches par différentes étapes lorsque les conditions sont remplies

Attribuez des niveaux de risque et de problème en fonction de leur gravité

5. Modèle de charte de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Obtenez un aperçu complet du projet, partagez les documents clés et assurez-vous que toutes les parties prenantes restent sur la même longueur d'onde grâce au modèle de charte de projet ClickUp

Créez un plan achevé et enregistrez la portée de votre projet à l'aide du modèle de charte de projet ClickUp. Il fournit une structure claire pour définir et simplifier la communication au sein de l'équipe pendant le projet.

Vous pouvez suivre qui sont les principales parties clés et les membres de l'équipe du projet, ainsi que les livrables, les contraintes et les indicateurs de réussite. Le résultat ? Une charte complète qui permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde du début à la fin.

Vous avez besoin de réfléchir à certains aspects spécifiques ou de faire réviser une section avant de finaliser votre projet ? Étiquetez vos collègues ou ajoutez des commentaires directement dans le document de charte du projet pour accélérer le processus.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez des objectifs SMART dans ClickUp et attribuez des tâches en cascade à des membres spécifiques de l'équipe

Documentez les risques liés au projet dans un tableau clair qui vous permet de voir clairement l'impact de chaque risque et comment le gérer

Suivez la progression à l'aide de champs personnalisés, de balises et d'automatisations adaptés à votre flux de travail

🔑 Idéal pour : les petites équipes et les freelances qui souhaitent disposer d'un moyen structuré pour définir les objectifs et les livrables d'un projet, tout en gérant les risques anticipés

6. Modèle de forfait de gestion de projet de haut niveau ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une vue d'ensemble du projet, organisez les tâches et définissez des objectifs généraux à l'aide du modèle de forfait de gestion de projet de haut niveau ClickUp

Vous souhaitez créer un aperçu de votre projet, des objectifs et attentes aux ressources et échéanciers ?

Le modèle de forfait de gestion de projet de haut niveau ClickUp est le fournisseur idéal pour cela. Il offre une structure claire pour la liste et le classement des livrables par fonction, telle que la conception ou les finances. De plus, vous pouvez indiquer l'étape actuelle de chaque livrable pour un suivi amélioré.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez des affichages personnalisés pour chaque catégorie de projet afin de simplifier la planification et le suivi

Affichez les pourcentages d'achevé des tâches en un coup d'œil pour suivre la progression en temps réel

Ajoutez des checklist détaillées et des ressources à chaque tâche pour une exécution plus fluide

🔑 Idéal pour : les équipes opérationnelles et les managers de projet à la recherche d'un modèle structuré pour forfait des projets de haut niveau

⚡️ Bonus : apprenez à créer un forfait de projet de haut niveau en moins de 30 minutes dans cette vidéo !

7. Modèle d'échéancier de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez vos projets, définissez des tâches et des échéances, et suivez la progression grâce au modèle d'échéancier de gestion de projet ClickUp

Les délais non respectés appartiennent désormais au passé grâce au modèle d'échéancier de gestion de projet ClickUp. La disposition du tableau blanc facilite la planification et la visualisation de chaque étape de votre projet.

Définissez les étapes, ajoutez des notes autocollantes et des formes pour plus de contexte, et conservez tous les détails au même endroit. Vous pouvez modifier l'échéancier et déplacer les tâches grâce à la fonction simple de glisser-déposer. Maintenez un flux de travail fluide grâce aux libellés de priorité, aux étiquettes et aux commentaires.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez des cartes de tâches contenant des informations détaillées pour chaque étape du projet

Planifiez des tâches récurrentes dans ClickUp pour revoir et ajuster régulièrement les échéances de vos projets

Attribuez un code couleur à votre échéancier en fonction des étapes du projet et des étapes prévues pour faciliter la navigation

🔑 Idéal pour : les équipes de développement, les équipes marketing et les chefs de projet à la recherche d'un moyen efficace de planifier et de gérer l'échéancier d'un projet

8. Modèle de portfolio de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les projets dans tous les services et programmes grâce au modèle de portfolio de gestion de projet ClickUp

Le modèle de portfolio de gestion de projet ClickUp simplifie la complexité de la gestion simultanée de plusieurs projets.

Il comporte des fonctionnalités de suivi de la santé du projet et détaille votre feuille de route PMO. Il vous aide également à suivre chaque activité en fonction de son statut d'achevé, ce qui simplifie et consolide la planification de diverses initiatives.

Le plus gros avantage ? L'IA intégrée simplifie la hiérarchisation des tâches, la définition des délais et l'estimation de durée nécessaire à la réalisation de chaque tâche.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Surveillez la santé de vos projets grâce à des champs personnalisés qui indiquent les budgets, les indicateurs de réussite, etc

Vérifiez la charge de travail de l'équipe et les tâches non attribuées afin d'équilibrer les responsabilités dans l'ensemble de votre portfolio de projets

Suivez les performances par projet, service et étape à l'aide des tableaux de bord ClickUp personnalisables

🔑 Idéal pour : les chefs de projet à la recherche d'un cadre pour gérer simultanément différents projets et tâches connexes dans leur portfolio

9. Modèle de suivi de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez mieux les dépendances et les échéances grâce au modèle ClickUp Project Tracker

Plus besoin de jongler entre plusieurs projets, tâches et délais serrés dispersés dans différents outils : le modèle ClickUp Project Tracker organise tout cela pour vous. Il comporte des fonctionnalités de champs personnalisés prédéfinis que vous pouvez modifier ou conserver en fonction des besoins de votre projet.

De plus, vous pouvez créer des dossiers avec des sous-tâches et des checklist pour décomposer clairement chaque tâche. Cela permet également à votre équipe de rester sur la bonne voie grâce à des automatisations personnalisées de gestion de projet qui réduisent le travail manuel et augmentent la productivité.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Affichez les tâches classées par étapes de projet pour faciliter le suivi et la planification

Suivez le temps automatiquement ou enregistrez-le manuellement via le suivi du temps de projet intégré à ClickUp

Indiquez le statut RAG de chaque tâche afin de mettre en évidence la progression réalisée et les niveaux de risque

🔑 Idéal pour : les équipes agiles et les freelances à la recherche d'une solution pour le suivi de la réussite de leurs projets

10. Modèle de planification agile de sprint ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez des sprints, visualisez les échéanciers et effectuez le suivi des progrès grâce au modèle de planification agile de sprints ClickUp

👀 Le saviez-vous ? Les recherches montrent systématiquement qu'il existe une connexion étroite entre une planification minutieuse et la réussite d'un projet. Dans plusieurs études, cette connexion est frappante : en moyenne, la planification compte environ 33 % de la variation en termes d'efficacité et 34 % de la réussite globale d'un projet.

Vous souhaitez organiser votre travail, suivre la progression et gérer les ressources sans effort tout au long des sprints ? Essayez le modèle de planification de sprint agile ClickUp. Définissez des objectifs de sprint clairs, décrivez les étapes pour les atteindre et décomposez tout en tâches gérables.

Vous bénéficiez de vues personnalisées telles que la vue Sprint Backlog pour le suivi et la hiérarchisation des éléments, la vue Development Status pour visualiser la progression des tâches sur un tableau Kanban et la vue Calendrier pour garder un œil sur les échéances et respecter le calendrier. Le plus gros avantage ? Les tableaux de bord intuitifs du modèle fournissent des mises à jour en temps réel sur l'avancement des tâches afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Gérez et organisez votre backlog de sprint, et suivez leur progression réelle en un seul endroit

Affichez la charge de travail de l'équipe pour répartir les tâches sans surcharger ni sous-utiliser les ressources

Ajoutez des champs de formule qui calculent automatiquement les heures utilisées et les heures restantes pour chaque sprint

🔑 Idéal pour : les responsables des opérations, les équipes agiles, les responsables financiers et les responsables marketing à la recherche d'une approche structurée pour forfait et gérer les sprints

📮 ClickUp Insight : 19 % des managers affirment que le plus grand défi en matière de visibilité est d'obtenir des mises à jour régulières de la part des membres de leur équipe. Mais même lorsque des mises à jour sont fournies, elles sont souvent incohérentes. Certaines sont vagues, d'autres trop détaillées, et d'autres encore manquent complètement. Cette incohérence crée du bruit au lieu de clarifier les choses. Les cartes IA et les résumés de statut et de discussion générés par IA de ClickUp permettent d'uniformiser la manière dont les rapports de progression sont fournis. Les membres de l'équipe peuvent générer des mises à jour structurées en un clic, tandis que vous obtenez une vue d'ensemble claire et lisible de ce qui est en bonne voie et de ce qui nécessite votre attention. 💫 Résultats concrets : Pigment a amélioré l'efficacité de la communication au sein de ses Teams de 20 % grâce à ClickUp, qui permet aux Teams de rester mieux connectées et alignées.

11. Modèle de liste à faire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez des checklists pour faciliter la planification et le suivi des tâches grâce au modèle de liste de tâches ClickUp

De nombreux chefs de projet sont adeptes des listes à faire, et pour cause. Elles permettent de réduire l'encombrement mental en transférant les tâches de votre tête vers un support papier (ou une application), ce qui augmente la productivité et réduit le stress.

Le modèle de liste de tâches ClickUp vous permet de simplifier la gestion des tâches en créant vos propres listes à faire. Grâce à des checklists et des outils de suivi de statut faciles à modifier, son mise en forme claire vous permet de rester sur la bonne voie pour une exécution sans faille de vos projets.

Utilisez-le pour vous concentrer sur les priorités du projet sans oublier une étape. Que vous gériez un objectif personnel ou collaboriez à un projet d'équipe, ce modèle vous aide à planifier, organiser et rester sur la bonne voie, le tout en un seul endroit.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Convertissez les éléments de checklist en tâches ClickUp exploitables que vous pouvez attribuer et dont vous pouvez suivre la progression

Liez des tâches ou des documents pour créer des relations claires et des références faciles

Importez les détails de vos projets depuis d'autres outils pour vous lancer rapidement

🔑 Idéal pour : les freelances et les petites équipes qui recherchent une disposition claire et simple pour liste et suivi des tâches d'un projet

12. Modèle ClickUp Problème Tracker

Obtenir un modèle gratuit Signalez les bugs, suivez-les et améliorez la collaboration au sein de votre équipe grâce au modèle ClickUp Issue Tracker

Vous craignez que des bugs ne perturbent le flux de travail de votre projet ? Essayez le modèle ClickUp Issue Tracker pour consigner les problèmes.

La vue Liste permet de garder chaque problème visible et facile à gérer. De brèves descriptions offrent un aperçu rapide du contexte, et la vue Gantt met en évidence les échéances et les dépendances afin d'offrir une assistance à la résolution rapide des problèmes. Des informations clés telles que le service, le statut de résolution et la catégorie de risque vous aident à anticiper les goulots d'étranglement.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Ajoutez des checklists à chaque problème pour rationaliser le processus de résolution

Définissez les dépendances pour chaque problème afin de simplifier le suivi et la planification, et décrivez son impact sur le projet

Créez un formulaire de journal des problèmes personnalisé en fonction des exigences de votre projet

🔑 Idéal pour : les équipes de projet et les équipes de développement à la recherche d'une disposition simple pour le suivi et la résolution des bugs

13. Modèle d'allocation des ressources ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez la disponibilité des ressources et optimisez leur utilisation grâce au modèle d'allocation des ressources ClickUp

Vous en avez assez de vous demander où vont les ressources ou le budget de votre équipe ? Le modèle d'allocation des ressources de ClickUp vous offre une visibilité totale, vous permettant de suivre l'utilisation des ressources en temps réel et d'attribuer les tâches précisément là où elles sont le plus nécessaires.

La vue Charge de travail offre une visibilité sur les calendriers de l'équipe, avec des durées, des filtres et des paramètres de charge de travail flexibles. Elle vous permet de repérer rapidement les surcharges ou les sous-utilisations et de réattribuer le travail là où il doit être effectué.

Vous pouvez également utiliser les statuts de tâches personnalisables dans ClickUp (tels que « en cours », « À faire », « Révision client », etc.) pour standardiser votre flux de travail et rendre chaque étape de votre processus transparente. De plus, l'ajout de champs personnalisés qui capturent les détails clés du projet, tels que le budget, le type de livrable et l'étape du projet, garantit une coordination parfaite entre les Teams.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez un processus de livraison rationalisé avec des étapes telles que « À faire », « Préparation », « Idéation », « Exécution » et « Livraison »

Ajoutez des notes de référence à chaque tâche en tant que fournisseur de contexte et d'amélioration de la clarté

Classez vos projets par type et par client pour une meilleure gestion et un meilleur suivi

🔑 Idéal pour : les managers de projet, les managers d'équipe et les Teams opérationnels à la recherche d'une approche intuitive pour gérer et optimiser l'utilisation des ressources

14. Modèle de planning de gestion du temps ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des estimations de durée précises pour que le projet respecte le calendrier prévu grâce au modèle de gestion du temps ClickUp

Jongler entre plusieurs projets est un jeu d'enfant grâce au modèle de planning de gestion du temps ClickUp.

Le modèle vous permet d'enregistrer les activités de chaque projet avec des estimations de durée spécifiques, le type d'activité, la date de début et la date d'échéance. La vue Charge de travail affiche les estimations de durée quotidiennes pour chaque tâche. Cliquez sur n'importe quel bloc de temps pour l'agrandir et afficher les détails spécifiques à la tâche.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Liste les tâches quotidiennes pour chaque projet afin de forfait efficacement toute la semaine

Utilisez l'outil de suivi du temps intégré pour contrôler les heures passées et améliorer la gestion du temps

Définissez le statut de priorité de chaque tâche afin d'aider votre équipe à se concentrer sur les tâches les plus urgentes

🔑 Idéal pour : les freelances et les membres d'équipe qui souhaitent gérer et optimiser le temps consacré aux projets

Voici ce qu'Alfred Titus, responsable de l'assistance administrative chez Brighten A Soul Foundation, a à dire sur l'utilisation de ClickUp pour la gestion de projet :

Pour toute organisation qui peine à gérer ses projets, ClickUp facilitera la collaboration sur les tâches. Grâce à ce logiciel, les utilisateurs peuvent suivre leur liste de tâches à faire et les accomplir dans les délais impartis. Il aide également l'équipe de gestion de projet à suivre la progression globale des projets afin de garantir le respect des délais.

15. Modèle ClickUp SMART Objectifs

Obtenir un modèle gratuit Définissez des objectifs SMART, organisez les tâches et suivez la progression grâce au modèle d'objectifs SMART de ClickUp

Grâce au modèle ClickUp SMART Objectifs, vous pouvez définir des objectifs clairs et précis, puis les visualiser à l'aide d'images et d'une couleur pour une navigation fluide.

Définissez facilement qui, quoi, quand, où et pourquoi derrière chaque objectif. Le plus intéressant ? La vue Tableau affiche l'état des objectifs (en bonne voie, en retard, en cours, achevé ou à faire), ce qui facilite le suivi des performances.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Personnalisez la feuille de travail SMART et définissez vos propres objectifs en fonction des besoins spécifiques de votre projet

Suivez les détails au niveau des tâches et voyez comment ils s'intègrent dans les initiatives globales sous l'onglet « Objectifs de l'entreprise »

Effectuez l'évaluation de l'effort requis pour chaque tâche sur une échelle de 1 à 10 et regroupez-les en conséquence

🔑 Idéal pour : les managers de projet, les équipes marketing et les équipes opérationnelles à la recherche d'un outil permettant de définir des paramètres d'objectifs spécifiques et de suivre les résultats

16. Modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos projets, examinez leur progression et visualisez les données de performance essentielles grâce au modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp

Transformez des flux de travail de projet désordonnés en un suivi de projet fluide et clair grâce au modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp. Ce modèle offre à toute votre équipe un hub visuel partagé pour communiquer et résoudre rapidement les problèmes.

Utilisez des champs personnalisés riches tels que le coût prévu, le niveau de problème, le coût réel, la phase du projet et le budget restant pour surveiller en détail les finances, les risques et les étapes du projet. Associés à des statuts personnalisés tels que À faire, en cours, en attente et Achevé, ils vous aident à standardiser le flux des tâches et à mettre en évidence les goulots d'étranglement instantanément.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Envoyez des rappels et des mises à jour à l'équipe par e-mail afin qu'aucune tâche ne soit oubliée

Visualisez les échéances en un coup d'œil et planifiez facilement vos échéanciers à l'aide de l'afficher Calendrier

Utilisez des vues telles que « Performance de l'équipe » et « Planification des capacités », ainsi que des informations sur la charge de travail, pour détecter les pénuries de ressources, les membres de l'équipe surchargés et les tâches bloquées avant qu'ils ne s'aggravent

🔑 Idéal pour : les chefs de projet et les managers d'équipe qui souhaitent disposer d'un espace centralisé pour mener à bien leurs projets

17. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Maintenance de l'efficacité de vos Teams en décomposant les objectifs ambitieux en tâches de taille modeste grâce au modèle de gestion des tâches ClickUp

Vous recherchez un modèle qui aide votre équipe à trouver le meilleur cadre de travail pour le travail ? Essayez le modèle de gestion des tâches ClickUp.

Organisez vos tâches en segments intuitifs afin que votre équipe reste concentrée sur ce qui est prêt à être mis en œuvre, garde à l'esprit les idées innovantes et sache ce qui est encore en cours de planification.

En un coup d'œil, voyez qui est affecté à chaque tâche, quand les tâches doivent être terminées et combien de temps elles pourraient prendre. Vous pouvez également ajouter des champs personnalisés pour les budgets, les URL, les pièces jointes ou tout autre détail essentiel à votre projet.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez des listes de tâches individuelles pour les retards, les actions à mener, les idées et d'autres aspects clés du projet, classées par priorité et par service

Ajoutez des détails précis aux cartes de tâche pour une consultation rapide et une meilleure clarté

Planifiez facilement vos tâches à l'aide de la fonction glisser-déposer dans l'afficher Calendrier

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les managers d'équipe et les freelances qui recherchent un cadre pour forfait, gérer et suivre les différents aspects d'un projet

18. Modèle de forfait de communication ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Optimisez la collaboration au sein de votre équipe et la réussite de vos projets grâce au modèle de forfait de communication ClickUp

Utilisez le modèle de forfait de communication ClickUp pour rationaliser la communication autour du projet et maintenir les efforts dans la même direction. Il vous aide à planifier, surveiller et gérer les messages et les processus de communication en fonction des objectifs de votre projet.

Le modèle vous aide également à évaluer l'efficacité de la communication au sein de l'équipe et à identifier les domaines à améliorer, afin de rendre votre stratégie plus ciblée et axée sur les résultats.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Réalisez des analyses PEST, SWOT et concurrentielles pour fournir de l'assistance à votre forfait stratégique

Créez une liste des parties prenantes et attribuez des rôles et des responsabilités clairs

Transformez vos objectifs de communication en tâches concrètes pour une exécution rationalisée

🔑 Idéal pour : les équipes de service client, les équipes marketing et les managers de projet qui cherchent à rationaliser la communication avec les clients, les parties prenantes et les équipes internes

🧠 Anecdote amusante : lorsque le cortisol (l'hormone du stress) domine, il réduit notre concentration et notre créativité. Pour contrer cela, un « cocktail cérébral » soigneusement équilibré de substances neurochimiques positives (ocytocine, dopamine et endorphines) peut débloquer le flux et les idées radicales. La manière la plus simple ? Encouragez le travail d'équipe et la confiance collaborative par des gestes simples tels que le contact visuel, le rire, le partage de moments drôles ou embarrassants, ou le jumelage de personnes qui ne collaborent pas normalement.

19. Modèle de rapport sur le statut du projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Prenez des décisions agiles, effectuez le suivi des données et identifiez les tendances grâce au modèle de rapport d'état de projet ClickUp

Le modèle de rapport d'état de projet ClickUp simplifie le suivi de la progression des projets. Il vous permet de classer les rapports de projet par service, étape et statut pour obtenir des informations personnalisées.

Il vous aide également à définir le calendrier et la portée de vos projets. Son échéancier linéaire avec code couleur fournit un aperçu visuel, ce qui permet de repérer facilement les éléments en retard. Grâce à une vue structurée de chaque détail, il permet d'organiser vos rapports de statut de projet et de les gérer facilement.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Suivez les budgets pour déterminer si le projet est terminé, à risque ou en dessous du budget

Configurez des automatisations pour le partage de rapports de suivi avec les parties prenantes et pour obtenir des mises à jour en temps réel

Ajoutez le nom du service et du chef d'équipe à côté de chaque tâche afin d'assurer la maintenance d'un compte clair

🔑 Idéal pour : les chefs de projet et les équipes opérationnelles à la recherche d'un format structuré pour le suivi du statut et du budget des projets

20. Modèle ClickUp pour les exigences en matière de gestion de projet

Obtenir un modèle gratuit Déterminez la portée du projet, organisez les tâches et suivez la progression grâce au modèle ClickUp Gestion de Projet Requirements Template

Lancez vos projets sur des bases claires et harmonisées grâce au modèle de gestion de projet ClickUp, idéal pour les débutants comme pour les chefs de projet chevronnés. Ce modèle prêt à l'emploi sous forme de liste rationalise la manière dont les Teams définissent et documentent les exigences du projet, aidant ainsi tous les acteurs, des parties prenantes aux collaborateurs, à rester sur la même page.

Ses checklists et ses sous-tâches guident l'exécution du projet. De puissants champs personnalisés (étape d'approbation, livrable, classification, achèvement et approbateur) sont des fournisseurs de contexte essentiel et rationalisent la navigation entre les tâches.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Définissez et clarifiez les objectifs de votre projet, ce que vous allez livrer et dans quels délais, le tout dans un espace organisé

Faites évoluer les exigences grâce à des statuts faciles à utiliser tels que « À faire », « En cours », « En attente » et « Achevé », afin que la progression soit toujours transparente

Calculez automatiquement les totaux pour le budget, le taux d'achèvement et d'autres indicateurs quantitatifs à l'aide des champs de formule

🔑 Idéal pour : les petites équipes et les responsables opérationnels à la recherche d'une approche structurée pour forfaiter les exigences d'un projet

21. Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Tenez les parties prenantes informées, visualisez l'échéancier de votre projet et consultez les mises à jour sur la progression grâce au modèle de feuille de calcul ClickUp pour la gestion de projet

Que vous gériez une grande ou une petite équipe, organiser vos projets peut représenter un défi de taille. Le modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp résout ce problème grâce à une disposition claire et structurée.

Il regroupe tous les livrables, ainsi que leur statut, la phase du projet et l'étape d'approbation, en un seul endroit pour faciliter la consultation. De plus, l'onglet dédié au processus d'approbation indique les livrables qui nécessitent une attention particulière et ceux qui ont franchi toutes les étapes du processus d'approbation.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Affichez le niveau de problème pour chaque livrable et notez la résolution à titre de référence

Définissez les dépendances entre les livrables à l'aide de relations telles que « en attente » et « bloquant »

Activez le suivi automatique du temps, affectez des membres à votre équipe et ajoutez des commentaires pour une collaboration fluide

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les responsables marketing, les responsables des opérations et les petites équipes qui souhaitent disposer d'un modèle de feuille de calcul structuré pour forfait, gérer et collaborer

22. Modèle de gestion de projet ClickUp Budget

Obtenir un modèle gratuit Organisez les séquences de tâches, hiérarchisez les tâches en fonction du budget et surveillez les coûts du projet grâce au modèle de gestion de projet ClickUp Budget

Assurez le bon déroulement financier de vos projets avec clarté et précision grâce au modèle de gestion de projet budgétisé de ClickUp. Conçu pour les chefs de projet et les équipes financières qui gèrent des initiatives sensibles aux coûts, ce modèle rationalise la budgétisation, la séquence des tâches et le suivi des coûts en temps réel.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Effectuez le suivi du budget alloué, des coûts réels et du budget restant pour votre projet

Ajoutez des notes détaillées pour inclure des références, du contexte ou des commentaires à des fins de contrôle financier

Choisissez parmi cinq affichages distincts : guide de démarrage, aperçu du budget, calendrier du projet, phases du projet et statut d'avancement des activités pour accéder aux informations pertinentes, au moment où vous en avez besoin

🔑 Idéal pour : les freelances, les responsables marketing, les équipes de développement et les équipes opérationnelles qui souhaitent maintenir le budget du projet sous suivi

23. Modèle de guide de gestion de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les tâches de l'équipe, suivez la progression et assurez la cohésion des Teams grâce au modèle de guide de gestion de projet ClickUp

Le modèle ClickUp Project Management Playbook offre une feuille de route claire pour une exécution réussie de vos projets.

Il vous aide à définir des processus, à fixer des objectifs et à établir des indicateurs de performance clés pour chaque étape. Le tableau de bord affiche un aperçu des ressources, des documents, des assignés et des échéanciers.

De plus, l'onglet « Résumé » met en évidence chaque phase du projet en un coup d'œil. Cela facilite le suivi de la progression, afin que votre équipe puisse rester alignée tout au long du projet.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier :

Créez des documents distincts pour chaque phase du projet afin de maintenir une structure détaillée en maintenance

Transformez chaque phase en tâches réalisables et suivez-les à l'aide de la vue Liste

Analysez l'échéancier du projet et effectuez des ajustements en temps réel pour rester sur la bonne voie

🔑 Idéal pour : les chefs de projet, les managers d'équipe et les équipes opérationnelles qui recherchent une approche organisée pour forfait et exécuter les phases d'un projet

rationalisez la planification et la gestion de projet avec ClickUp*

Les modèles de projet Smartsheet offrent un espace centralisé pour organiser les tâches, les ressources et les objectifs. Cependant, à mesure que la taille de l'équipe augmente, les limites en matière d'évolutivité, d'automatisation et de performances commencent à ralentir les choses.

C'est là que ClickUp entre en étape. En tant qu'application tout pour le travail, elle simplifie la gestion de projet grâce à de puissants outils de collaboration, de suivi et d'analyse, ainsi qu'à un large intervalle de modèles prêts à l'emploi.

Vous en avez assez de courir après les délais et de perdre vos fichiers ? Inscrivez-vous à ClickUp et prenez le contrôle des objectifs, des échéanciers et des résultats de votre équipe.