10 alternatives à Google Workspace en 2026 : des outils similaires à G Suite

Le monde du travail moderne s'appuie fortement sur les outils de collaboration pour rester en connexion, assurer sa productivité et rester organisé. Les suites logicielles telles que Google Workspace (anciennement G Suite) ont transformé notre façon de travailler, en nous permettant de co-créer avec un collègue situé à l'autre bout du monde.

À partir de 5,40 $ (tarif réduit), les utilisateurs de Google Workspace bénéficient d'une adresse e-mail professionnelle personnalisée, d'un service client et d'outils de collaboration sur des documents tels que Drive, Docs, Slides, Meet, et bien plus encore. Il s'agit d'une large gamme de fonctionnalités, le tout dans l'univers familier de Google.

Cependant, les récentes hausses de prix ont poussé les petites et moyennes entreprises à rechercher des alternatives à Google Workspace.

Heureusement, il existe de nombreuses options adaptées à des équipes (et à des budgets) de différentes tailles. Dans cet article, nous allons passer en revue 10 alternatives à Google Workspace pour les PME, les grandes entreprises, les professionnels et les étudiants.

⏰ Résumé en 60 secondes Les 10 meilleures alternatives à Microsoft Office pour différents besoins : ClickUp (Idéal pour la productivité et la gestion de projet tout-en-un)

LibreOffice (Idéal pour la création de documents open source)

WPS Office (Idéal pour les tâches bureautiques sur mobile)

Google Workspace (Idéal pour la collaboration en temps réel)

Calligra Office (Idéal pour les professionnels de la création et l'intégration graphique)

Apple iWork (Idéal pour les utilisateurs de l'écosystème Apple)

Dropbox Paper (Idéal pour la prise de notes et la création de documents simples dans le cloud)

Apache OpenOffice (Idéal pour les fonctions bureautiques de base avec une assistance open source)

OfficeSuite (Idéal pour la modification en cours de documents multiplateforme)

Polaris Office (Idéal pour un accès multi-appareils avec une assistance mobile performante)

Que faut-il rechercher dans les alternatives à G Suite ?

Lorsque vous évaluez les alternatives à G Suite, demandez-vous quels types d'outils et de fonctionnalités de collaboration sont les plus importants pour vous. Pensez aux documents, aux bases de données, au partage de fichiers, aux visioconférences, aux e-mails et à tout ce qui favorise de manière significative la collaboration en temps réel au sein de votre équipe.

Dressez la liste des fonctionnalités indispensables et de celles qui seraient un plus. Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'un système de chat intégré, d'un suivi avancé des modifications apportées aux documents et d'une interface facile à utiliser pour les utilisateurs non techniciens.

Peut-être aimeriez-vous disposer d'options de disposition des e-mails et d'un suivi du temps intégré, mais ce ne sont pas pour vous des critères rédhibitoires. Dressez également la liste de ce que vous ne voulez pas ou dont vous n'avez pas besoin, comme un long processus d'intégration ou 100 To d'espace de stockage.

Une fois que vous avez défini vos besoins et votre budget, il est temps de rechercher des alternatives à G Suite et de découvrir ce que leurs utilisateurs en pensent. Vous êtes au bon endroit !

Examinons 10 plateformes susceptibles de remplacer Google Workspace. En savoir plus sur leurs fonctionnalités, leurs avantages et inconvénients, leurs forfaits et leurs évaluations moyennes.

Les 10 meilleures alternatives à Google Workspace

1. ClickUp

ClickUp est un logiciel de gestion de projet puissant. C'est une plateforme extrêmement personnalisable qui simplifie le processus de gestion des tâches.

Grâce à son interface par glisser-déposer, son utilisation est intuitive, même pour les étudiants et les utilisateurs non initiés à la technologie. Vous pouvez discuter avec les membres de votre équipe, créer des documents riches en fonctionnalités et visualiser les échéanciers et les charges de travail, le tout depuis un seul et même endroit.

Contrairement aux autres concurrents de Google Workspace, ClickUp dispose également d'outils natifs pour suivre les indicateurs clés de performance (KPI) des projets et visualiser les hiérarchies de projets. Les utilisateurs peuvent personnaliser le logiciel en fonction de leurs besoins spécifiques, ce qui leur permet de créer un système parfaitement adapté à leurs flux de travail.

La version gratuite de ClickUp est un excellent moyen pour les équipes de tester la plateforme et d'en découvrir le potentiel. De plus, si le logiciel vous convainc, vous pouvez passer à l'un des forfaits payants pour bénéficier de fonctionnalités plus avancées, telles que les échéanciers de projet et les analyses.

ClickUp Documents

ClickUp Docs vous permet de gérer tous vos documents et offre les avantages suivants.

Personnalisez votre documentation : créez des documents ou des wikis polyvalents avec des pages imbriquées, des options de mise en forme et des modèles. Ajoutez des signets, des tableaux et bien plus encore pour répondre à tous vos besoins.

Collaborez en temps réel : modifiez vos documents avec votre équipe, identifiez les membres dans vos commentaires, attribuez des tâches et suivez l'avancement directement dans vos documents.

Lier des documents à des flux de travail : intégrez des documents à des tâches, mettez à jour des flux de travail et gérez des projets, le tout depuis votre éditeur.

Organisez-vous avec Hub Documents : utilisez des wikis, des modèles et des outils de recherche vérifiés pour garder vos ressources organisées et facilement accessibles.

Partage sécurisé : contrôlez les paramètres de confidentialité et les permissions de modification, partagez via des liens et gérez les accès pour vos équipes, vos invités ou le grand public.

Principales fonctionnalités de ClickUp :

Une suite complète d'outils de collaboration et de productivité, comprenant ClickUp Docs , le partage de documents, des Tableaux blancs et la possibilité de discuter

15 façons d'afficher vos projets et vos tâches (listes, tableaux, vue Calendrier , diagrammes de Gantt, graphiques, etc.)

Tâches imbriquées pour les projets plus complexes

Planification intuitive du calendrier pour visualiser les échéanciers des projets et la charge de travail de l'équipe

Plus de 1 000 intégrations pour votre équipe, y compris des intégrations natives et via Zapier

Avantages :

La migration depuis d'autres plateformes, telles que Google Workspace, est simple et facile

La fonctionnalité d'automatisation permet aux utilisateurs de définir rapidement des flux de travail, ce qui leur fait gagner beaucoup de temps

Accédez à vos données où que vous soyez grâce au système cloud de ClickUp et à la synchronisation de votre compte sur plusieurs appareils

Recevez des mises à jour en temps réel sur le statut des tâches et tenez tout le monde informé

Formation gratuite pour les nouveaux utilisateurs et assistance disponible 24 heures sur 24

Inconvénients :

Les fonctionnalités avancées peuvent sembler trop complexes pour certains utilisateurs peu familiarisés avec les logiciels de gestion de projet

Les 15 vues ne sont pas toutes disponibles (pour l'instant) dans l'application mobile

Tarifs :

Évaluations et avis :

G2 : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

2. Microsoft 365

via Microsoft 365

Microsoft 365 regroupe les applications Microsoft Office au sein d'une seule plateforme cloud. Ses logiciels, tels que Word, Excel et PowerPoint, sont familiers à de nombreux utilisateurs ; vous n'aurez donc probablement pas besoin d'une formation approfondie pour les utiliser si vous maîtrisez déjà Google Docs, Sheets et Slides.

C'est toutefois l'une des alternatives à Google Workspace les plus chères de cette liste, ce qui la rend moins adaptée aux petites entreprises.

Principales fonctionnalités de Microsoft 365 :

Les applications Microsoft Office telles que Forms , Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams et OneDrive

Des aides intelligentes telles que « Analyser les données » dans Excel, « Recherche » dans Word et les e-mails de briefing pour vous aider à planifier votre journée

S'intègre à des milliers de logiciels et de services pour les entreprises via Microsoft AppSource

Avantages :

Stockage de fichiers sécurisé de niveau entreprise et protection avancée contre les menaces grâce à plusieurs niveaux de sécurité

Offre d'assistance pour l'engagement au sein des organisations et avec les partenaires externes grâce à Yammer, un outil de réseau social d'entreprise

Déploie régulièrement des mises à jour automatiques

Inconvénients :

Problèmes de compatibilité avec les systèmes d'entreprise hérités et sur mesure

Plus cher que les plateformes concurrentes

Temps de téléchargement longs pour les mises à jour

Tarifs :

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Business Premium : 22 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 Applications pour l'entreprise : 8,25 $/mois par utilisateur

Forfait Office 365 Enterprise E1 : 8 $/mois par utilisateur

Forfait Office 365 Enterprise E3 : 20 $/mois par utilisateur

Forfait Office 365 Enterprise E5 : 35 $/mois par utilisateur

Forfaits pour les administrations publiques disponibles

Évaluations et avis :

G2 : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 13 000 avis)

3. Bitrix24

Via Bitrix24

Bitrix24 facilite la collaboration et la productivité grâce à ses outils de travail d'équipe, ses fonctionnalités complètes de gestion de projet et ses options de communication polyvalentes. Son haut niveau de personnalisation vous permet de l'adapter à vos besoins spécifiques : vous pouvez par exemple créer des tableaux de bord personnalisés pour suivre vos indicateurs clés de performance (KPI).

Mais Bitrix24 a ses inconvénients. Si vous passez de Google Workspace à Bitrix24, vous pourriez ne pas trouver l'interface utilisateur de Bitrix24 intuitive, ce qui pousse certains utilisateurs à rechercher des alternatives à Bitrix24.

Principales fonctionnalités de Bitrix24 :

CRM intégré avec base de données clients , entonnoir de conversion et automatisation des ventes

Modules RH tels que la planification des horaires des employés et les relevés de temps

Fonctionnalités de veille économique, notamment un tableau de bord analytique et des rapports interactifs

Une gamme complète d'applications intégrées, telles que des boutiques en ligne, des logiciels de comptabilité et des fonctionnalités de visioconférence

Avantages :

Pas besoin de connaître le langage SQL pour utiliser les outils de veille pour l'entreprise

Vous pouvez utiliser la plateforme hors ligne et vos travaux seront automatiquement téléchargés sur le cloud dès que vous serez connecté

Le service client est rapide et efficace

Inconvénients :

Options limitées en matière de rôles d'utilisateurs et de permissions d'accès

Impossible de personnaliser les statuts des tâches

Installation et interface utilisateur complexes

Tarifs :

forfait Free

Basic : 49 $/mois pour 5 utilisateurs

Standard : 99 $/mois pour 50 utilisateurs

Professional : 199 $/mois pour 100 utilisateurs

Entreprise : 399 $/mois pour 250 utilisateurs

Évaluations et avis :

G2 : 4,1/5 (plus de 400 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 600 avis)

4. Dropbox Business

via Dropbox

Dropbox a démarré avec une mission précise : simplifier le partage, la synchronisation et l'accès aux fichiers entre plusieurs utilisateurs. Aujourd'hui, il dispose de suffisamment de fonctionnalités pour en faire une alternative potentielle à Google Workspace.

Plus de 300 000 équipes professionnelles et plus de la moitié des entreprises du classement Fortune 500 utilisent Dropbox comme environnement de travail numérique et solution de stockage cloud. Mais si Dropbox est un outil puissant de partage de fichiers et de collaboration, il n'offre pas en natif les fonctionnalités de communication essentielles qui pourraient remplacer Gmail ou Meet.

Principales fonctionnalités de Dropbox Business :

Fonctionnalités avancées de gestion des fichiers telles que le contrôle des versions, les sauvegardes d'automatisation, la recherche de fichiers, les dossiers partagés, les commentaires et le partage externe

Suivi de l'activité pour vous donner un aperçu des actions des utilisateurs

Coordination de projets avec des échéanciers, des tableaux et des listes

S'intègre à des outils tiers tels que Slack et Zoom sans que vous ayez à quitter la plateforme

Avantages :

Des contrôles d'administration complets sont mis à la disposition des professionnels de l'informatique, ce qui facilite la gestion des comptes utilisateurs grâce à des paramètres de permission détaillés

Grâce à un contrôle de version amélioré, vous pouvez facilement revenir à des versions précédentes de vos fichiers si vous faites une erreur

Ne vous oblige pas à compresser vos fichiers

Inconvénients :

Ralentissements ou erreurs occasionnels lors de la synchronisation de fichiers entre appareils

Les limites de stockage peuvent être contraignantes pour les entreprises qui gèrent de grandes quantités de données

Parfois, l'entreprise semble se concentrer davantage sur le déploiement de nouvelles fonctionnalités que sur le renforcement de ses fonctionnalités de base

Tarifs :

Standard : 15 $/mois par utilisateur

Forfait Advanced : 24 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour obtenir un devis

Évaluations et avis :

G2 : 4,4/5 (plus de 20 000 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 21 000 avis)

5. Asana

via Asana

Asana est une plateforme de collaboration et de gestion de projet basée sur le cloud qui aide les équipes à coordonner leurs tâches, à organiser leurs projets, à suivre leur avancement et à rester connectées. Elle offre un large éventail de fonctionnalités qui aident les équipes à travailler plus intelligemment et plus efficacement.

Bien qu'Asana soit un outil de gestion des flux de travail extrêmement puissant, il ne dispose pas d'outils dédiés à la création de documents, de présentations et de feuilles de calcul. Si vous souhaitez utiliser Asana comme alternative à Google Workspace, prenez le temps d'étudier ses intégrations d'applications afin de pouvoir établir des connexions avec tous les outils dont vous avez besoin sur une seule plateforme.

Principales fonctionnalités d'Asana :

Communiquez via les commentaires, les @mentions et les notifications personnalisables

Vous pouvez déléguer des tâches, fixer des dates d'échéance et hiérarchiser les flux de travail grâce à la fonctionnalité glisser-déposer

Affichez d'un seul coup d'œil les dépendances entre les tâches sous la forme d'un modèle de données Work Graph® et de diagrammes de Gantt

S'intègre à d'autres services tels que Dropbox, SurveyMonkey, Google Drive et plus de 1 000 applications tierces

Avantages :

Fonctionnalités de recherche avancées

Assistance mobile robuste et synchronisation en temps réel pour les applications (Apple iOS et Android)

Idéal pour coordonner et assurer le suivi de projets volumineux et complexes

Inconvénients :

Peut être difficile à utiliser si vous n'êtes pas familier avec les logiciels de gestion de projet

Manque de flexibilité dans la configuration des tâches récurrentes

Vous êtes automatiquement inscrit aux notifications par e-mail, ce qui peut saturer votre boîte de réception et faire passer inaperçues des notifications importantes

Tarifs :

Basic : Gratuit

Forfait Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : 24,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir un devis

Évaluations et avis :

G2 : 4,3/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 11 000 avis)

6. Zoho Workplace

via Zoho

Zoho Workplace est une suite bureautique basée sur le cloud conçue pour aider les entreprises, les équipes et les particuliers à collaborer, à communiquer et à accomplir leurs tâches. Elle comprend une multitude de fonctionnalités telles que la création et le stockage de documents, la gestion des tâches, l'hébergement de e-mail, la visioconférence et le suivi de projets.

Comparé à certaines des options de cette liste, Zoho Workplace n'est pas une alternative très connue à Google Workspace. Cela signifie que vous trouverez moins de ressources pour vous aider à tirer le meilleur parti de cette plateforme.

Principales fonctionnalités de Zoho Workplace :

Zia, un assistant IA dédié à la rédaction et à l'analyse de données

Un outil de e-mail riche en fonctionnalités

Fonctionnalité de recherche avancée dans toutes les applications Workplace

Avantages :

S'intègre parfaitement à l'écosystème Zoho, qui comprend une plateforme de CRM, de gestion financière et de marketing

Workplace Tableau de bord vous affiche une vue d'ensemble de vos applications, vous évitant ainsi de devoir passer d'un navigateur à l'autre

De nombreux modèles et designs pour les présentations, ainsi que la possibilité d'intégrer du contenu multimédia

Inconvénients :

Certains problèmes de fiabilité, comme le fait que le travail ne soit pas enregistré en cas de coupure d'Internet

Moins populaire que d'autres applications de collaboration , les ressources en ligne pour le dépannage et les idées sont donc limitées

Processus de récupération difficile pour les fichiers supprimés par inadvertance

Tarifs :

Free Forever

Standard : 3 $/mois par utilisateur

Professionnel : 6 $/mois par utilisateur

Mail Only : 1 $ par mois et par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir un devis

Évaluations et avis :

G2 : 4,4/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (3 avis)

7. LibreOffice

via LibreOffice

LibreOffice est une suite de productivité open source qui comprend des outils de traitement de texte, de tableurs, de présentations, de bases de données et bien plus encore. Elle est compatible avec un large intervalle de formats de fichiers, y compris les fichiers Microsoft et G Suite, et peut être utilisée sous Windows, macOS et Linux.

« Libre » signifie « gratuit » en espagnol, et c'est exactement ce qu'est LibreOffice. Il ne regorge pas de fonctionnalités sophistiquées, mais il constitue une alternative valable à Google Docs, Sheets et Slides.

Principales fonctionnalités de LibreOffice :

Traitement de texte, feuilles de calcul, présentations, bases de données et plus encore

Suite bureautique comprenant des outils de traitement de texte, de tableurs et de création de présentations

De puissantes fonctionnalités d'analyse des données

Automatisation des processus d'entreprise grâce à des macros et des scripts

Avantages :

Travail sur n'importe quel système d'exploitation

Prend en charge un large intervalle de formats de fichiers pour l'exportation

Déploie en permanence des mises à jour de ses fonctionnalités

Inconvénients :

N'étant pas basé sur le cloud, les fichiers doivent être stockés localement ou sur un serveur

Il manque un programme d'e-mail

Pas de collaboration en temps réel pour les équipes dispersées

Tarifs :

Free

Évaluations et avis :

G2 : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

8. OnlyOffice

Via OnlyOffice

OnlyOffice est une suite bureautique conçue pour aider les équipes à collaborer et à accomplir leur travail. Vous pouvez la déployer soit dans le cloud, soit sur site. C'est une bonne alternative à G Suite si vous effectuez une grande partie de votre travail sur des logiciels de traitement de texte, de tableur et de présentation.

Si vous optez pour une solution sur site, vous devrez investir dans un serveur privé (et en assurer la maintenance).

Principales fonctionnalités d'OnlyOffice :

Comprend une suite d'outils de collaboration, notamment la gestion de projet, l'e-mail, le Calendrier, le CRM et les communications

Fonctionne sur plusieurs plateformes (Linux, Mac, Windows)

Propose un large intervalle de modèles de documents

Offre d'assistance pour les extensions pour vous permettre d'ajouter davantage de fonctions

Avantages :

Propose des options dans le cloud et sur site

Facile à utiliser et à prendre en main

Bénéficiez d'un meilleur contrôle sur vos données et votre confidentialité en optant pour un déploiement sur site

Inconvénients :

Incompatibilités de mise en forme avec les types de fichiers les plus courants, tels que les documents Word et les feuilles de calcul Excel

N'est pas idéal pour créer des documents, des bases de données et des présentations complexes

Pas de client de e-mail ni d'application de calendrier

Tarifs :

Cloud

Free

Entreprise : 5 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir un devis

Sur site

Enterprise : 2 200 $/serveur pour 50 utilisateurs

Enterprise Plus : 3 300 $/serveur pour 50 utilisateurs

Enterprise Premium : 4 450 $/serveur pour 50 utilisateurs

Évaluations et avis :

G2 : 4,4/5 (56 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 300 avis)

9. Wrike

Via Wrike

Wrike est une plateforme de gestion de projet basée sur le cloud, conçue pour aider les équipes à travailler ensemble plus efficacement. Elle comprend une multitude de fonctionnalités telles que des listes de tâches, la gestion des ressources, le suivi du temps et la création de rapports, des tableaux de bord personnalisés, des flux de travail automatisés, et bien plus encore.

Wrike propose également une application mobile qui vous permet d'accéder à vos projets où que vous soyez.

Contrairement à la facilité d'utilisation de Google Workspace et d'autres concurrents de Wrike, vous ne serez probablement pas opérationnel dès le départ si vous optez pour Wrike. Demandez à l'équipe Wrike de vous aider à mettre en place un système adapté aux processus et aux besoins de votre entreprise.

Principales fonctionnalités de Wrike :

Gestion de projet avec diagramme de Gantt et tableaux Kanban, associée à une visibilité sur la charge de travail de chaque membre de l'équipe pour une gestion optimale des ressources

Affichez des rapports personnalisés sur le statut des projets grâce à des données en temps réel et des tableaux de bord visuellement attrayants

Suivez les échéanciers et comparez le travail réel aux coûts estimés pour respecter votre budget

Plus de 400 intégrations prêtes à l'emploi

Avantages :

Les demandes soumises via des formulaires peuvent être automatiquement transformées en tâches

Mise à jour automatique des échéances sur les diagrammes de Gantt lorsque les échéanciers des projets sont modifiés

Les équipes commerciales et d'assistance adoptent une approche consultative pour vous aider à adapter Wrike à vos besoins opérationnels

Inconvénients :

Il faut un certain temps pour s'y habituer et s'y mettre, car vous devez adopter une nouvelle façon d'envisager l'organisation des projets de votre entreprise

Manque d'options pour configurer les notifications par e-mail concernant les mises à jour

Selon certains avis, l'interface utilisateur n'est pas très intuitive et il peut être difficile d'identifier l'emplacement d'un élément.

Tarifs :

Free

Équipe : 9,80 $/mois par utilisateur

Business : 24,80 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir un devis

Pinnacle : Contactez-nous pour obtenir un devis

Évaluations et avis :

G2 : 4,2/5 (plus de 3 000 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 1 000 avis)

10. Monday.com

Monday.com est un système d'exploitation professionnel en ligne qui vous permet d'intégrer des applications comme des blocs pour créer la suite de productivité dont vous avez besoin. Il comprend une multitude de fonctionnalités telles que des tableaux de tâches, des tableaux de bord, le partage de fichiers, la messagerie, et bien plus encore.

Bien que son approche par « blocs » soit novatrice et créative, elle ne convient pas à tout le monde, ce qui pousse certains à rechercher des alternatives à Monday. Poursuivez votre lecture pour déterminer si Monday est vraiment l'alternative à Google Workspace dont vous avez besoin.

Principales fonctionnalités de Monday :

Suivez facilement votre progression et vos OKR grâce à des tableaux, des échéanciers et des diagrammes par glisser-déposer, ainsi qu'à des tableaux de bord personnalisables

Des produits conçus pour des cas d'utilisation spécifiques : gestion du travail, marketing, équipe commerciale, projets et développement informatique

Travaillez avec des fichiers provenant d'autres plateformes telles que Microsoft 365, Dropbox et Google Workspace grâce à des intégrations et des recettes sans code

Créez des automatisations et des déclencheurs personnalisés, ou utilisez l'API monday.com pour mieux intégrer les processus de votre entreprise

Avantages :

Des libellés clairs et des menus intuitifs que même les utilisateurs novices peuvent comprendre rapidement, ce qui accélère la prise en main

La fonctionnalité glisser-déposer est facile à utiliser et simplifie la création de flux de travail

Vous bénéficiez d'un meilleur contexte sur les tâches grâce aux pièces jointes et aux discussions au niveau des tâches

Inconvénients :

Peut s'avérer difficile à utiliser comme base pour des opérations à grande échelle en raison de son manque de fonctionnalités utiles pour les projets d'entreprise

L'importation et l'exportation de projets depuis et vers d'autres outils de gestion de projet peuvent parfois s'avérer difficiles, même pour les utilisateurs expérimentés.

Options de mise en forme du texte limitées

Tarifs :

Free Forever

Basic : 8 $/mois par utilisateur

Standard : 10 $/mois par utilisateur

Pro : 16 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour obtenir un devis

Évaluations et avis :

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 3 000 avis)

Trouvez une alternative à Google Workspace qui dépasse vos attentes

Comme vous pouvez le constater, il existe toute une gamme d'alternatives à Google Workspace qui offrent des fonctionnalités puissantes conçues pour aider les équipes à collaborer et à accomplir leur travail.

Que vous recherchiez une solution abordable ou des fonctionnalités plus avancées, les options présentées dans cet article devraient répondre à vos besoins. Chaque plateforme présente ses propres avantages et inconvénients ; assurez-vous donc de bien vous renseigner avant de choisir celle qui vous convient le mieux.

Avec toutes ces alternatives à G Suite désormais disponibles, il n'a jamais été aussi facile de trouver l'outil de collaboration idéal pour votre équipe !