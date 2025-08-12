Modèles de protocole d'accord gratuits pour simplifier les accords commerciaux et les partenariats

Trouver le bon modèle de protocole d'accord n'est pas facile 🤔 La plupart sont trop vagues, trop complexes ou tout simplement peu pratiques.

Si vous passez plus de temps à parcourir des modèles qu'à faire avancer votre partenariat, vous avez besoin d'un outil simple, clair et facile à personnaliser.

Cet article vous présente les meilleurs modèles de protocole d'accord gratuits qui fonctionnent réellement. Pas de fioritures, juste des modèles prêts à l'emploi pour différents types de contrats afin de faciliter votre prochaine démarche commerciale.

Aperçu des modèles de protocole d'accord gratuits

Que sont les modèles de protocole d'accord ?

Les modèles de protocole d'entente sont des documents préformatés qui créent un « protocole d'entente » entre deux ou plusieurs parties. Ils décrivent les conditions de base d'un partenariat, telles que les objectifs, les responsabilités et les échéanciers, sans être juridiquement contraignants.

Ces modèles vous font gagner du temps en vous offrant une structure prête à être modifiée, ce qui vous permet de vous concentrer sur les clauses essentielles de l'accord au lieu de partir de zéro. 📝

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de protocole d'accord ?

Un modèle de protocole d'accord bien conçu pose les étapes pour des accords clairs et professionnels, en éliminant toute ambiguïté et en alignant toutes les parties dès le départ.

Voici les fonctionnalités clés à rechercher 👇

Personnalisable : choisissez un modèle facilement adaptable à votre partenariat, type de projet ou conditions commerciales spécifiques

Facile à utiliser : optez pour une disposition claire et intuitive qui vous permet de remplir rapidement les détails sans jargon juridique ni complexité

Clarté avant tout : obtenez un modèle qui décrit clairement les rôles, les responsabilités, les échéanciers et les attentes des deux parties

Prêt pour la collaboration : recherchez un modèle facile à partager et à mettre à jour avec les autres parties afin que tout le monde reste sur la même longueur d'onde

Ton professionnel : choisissez un modèle qui offre le juste équilibre entre convivialité et formalité

Prêt à signer : sélectionnez un modèle qui comprend un espace pour que toutes les parties puissent signer et officialiser l'accord

Les meilleurs modèles de protocole d'accord parmi lesquels choisir

Un modèle de protocole d'accord solide jette les bases d'une collaboration et d'une responsabilité sans faille.

Si vous cherchez à simplifier vos formalités administratives, ces modèles d'accord de collaboration sont un excellent point de départ :

1. Modèle d'accord de paiement simple ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Configurez les détails de paiement, les dates d'échéance et les montants en un seul endroit grâce au modèle d'accord de paiement simple de ClickUp

Le modèle d'accord de paiement simple de ClickUp clarifie les conditions financières entre les parties et facilite leur suivi. Ce modèle aide les freelancers et les entreprises à définir les montants des paiements, les dates d'échéance et les conditions de non-paiement sans jargon juridique.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Vous ne savez pas comment facturer un client ? Ce modèle vous aide à documenter tout ce dont vous avez besoin dès le départ

Utilisez la vue Tableur de ClickUp pour créer une feuille de calcul entièrement personnalisée et organiser les paiements par client, fréquence ou statut

Bénéficiez d'une structure qui vous permet de conserver vos accords bien organisés, faciles à rechercher et prêts à être utilisés à tout moment

✅ Idéal pour : les freelancers, les propriétaires de petites entreprises ou toute personne qui prête de l'argent et recherche un contrat de prêt clair et traçable

🏗️ Éléments constitutifs : même si les protocoles d'accord ne sont pas juridiquement contraignants, ils ont un poids moral et professionnel important. Un protocole d'accord signé peut influencer les négociations et démontrer un engagement. Les protocoles d'accord peuvent également évoluer vers différents types de contrats. Une fois que les deux parties sont à l'aise et que la confiance est établie, un protocole d'accord peut servir de base à un accord détaillé et juridiquement contraignant.

2. Modèle de lettre d'accord ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un accord commercial simple décrivant les rôles, les conditions et les attentes à l'aide du modèle de lettre d'accord ClickUp

Le modèle de lettre d'accord de ClickUp aide les équipes à définir clairement la portée, les rôles et les coûts de tout accord commercial.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Ils sont accompagnés de notes utiles, d'exemples et d'instructions afin que chacun sache exactement ce qui est attendu dès le départ

Vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour rédiger l'objet et les conditions du modèle dans un document collaboratif en temps réel

Pour rendre les choses plus visuelles et plus faciles à comprendre, la vue Tableau de ClickUp transforme chaque clause ou livrable en cartes que vous pouvez déplacer d'une étape à l'autre, comme « en cours de révision », « approuvé » ou « partagé »

✅ Idéal pour : Les fondateurs qui souhaitent rédiger une lettre d'accord pour leur partenariat commercial

3. Modèle de contrat de prêt ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rédigez et suivez les détails d'un prêt, tels que le montant, le taux d'intérêt et les conditions de remboursement, grâce au modèle de contrat de prêt ClickUp

Le modèle de contrat de prêt ClickUp est un moyen intelligent et structuré de formaliser les conditions d'emprunt et de prêt entre amis, freelances ou partenaires commerciaux. Il décrit les éléments clés tels que le montant total du prêt, le calendrier de remboursement, le taux d'intérêt et les conditions juridiques afin de garantir la transparence et d'éviter les litiges.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Créez des champs personnalisés dans ClickUp pour suivre des données spécifiques telles que les taux d'intérêt, les dates d'échéance ou la fréquence des paiements

Suivez la progression des prêts, définissez des rappels et filtrez ou triez les conditions de plusieurs accords, le tout dans une seule vue

✅ Idéal pour : Les propriétaires de petites entreprises ou toute personne qui prête de l'argent et recherche un contrat de prêt clair et traçable

4. Modèle de contrat d'achat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les conditions d'achat de biens ou de propriétés, y compris le prix et la livraison, à l'aide du modèle de contrat d'achat ClickUp

Le modèle de contrat d'achat ClickUp aide les entreprises à créer des documents clairs et professionnels pour confirmer les accords avec les fournisseurs, les vendeurs et les clients. Il comprend des champs pour ajouter les coordonnées de l'acheteur/du vendeur, les descriptions des produits, les conditions de paiement et les signatures.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Utilisez la fonction « Assigner des commentaires » de ClickUp pour ajouter des notes, suggérer des modifications ou clarifier des termes, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde avant de signer

Une fois les conditions finalisées, utilisez les tâches ClickUp pour attribuer les responsabilités en matière de signature, suivre le statut et définir des rappels

Faites avancer vos accords sans manquer une étape ni courir après les e-mails

✅ Idéal pour : Les équipes d'approvisionnement et les fournisseurs qui ont besoin d'un modèle de contrat d'achat simple et traçable, avec des responsabilités claires

5. Modèle d'accord d'achat et de vente ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des conditions d'achat et de vente claires, des délais de paiement et les conditions relatives aux actifs grâce au modèle d'accord d'achat et de vente ClickUp

Le contrat d'achat et de vente ClickUp est particulièrement utile pour les entreprises qui traitent régulièrement avec des fournisseurs et des clients, et qui gèrent des échanges formels de biens ou de services. Il vous offre un moyen structuré de documenter les détails clés tels que les informations sur l'acheteur/le vendeur, les spécifications du bien, les conditions de paiement et les échéanciers de transfert.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Suivez les dépendances et évitez les retards sans avoir besoin d'une microgestion

Gérez facilement les échéanciers de livraison à l'aide des jalons ClickUp

Automatisez les notifications via les automatisations ClickUp pour tenir toutes les parties prenantes informées

✅ Idéal pour : Les petites entreprises ou les fournisseurs qui gèrent des équipes commerciales de produits physiques ou numériques et qui souhaitent définir des conditions et des échéanciers

📚 À lire également : Modèles et contrats commerciaux simples gratuits

6. Modèle d'accord de partenariat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Clarifiez la propriété, les responsabilités et le partage des bénéfices entre les partenaires à l'aide du modèle d'accord de partenariat ClickUp

Le modèle d'accord de partenariat de ClickUp aide les équipes à définir la propriété, les responsabilités et les contributions dans le cadre d'un partenariat commercial. Le cadre facilite la définition des conditions du partenariat et la documentation des apports en capital. Le modèle vous donne également une ventilation détaillée des contributions monétaires et non monétaires, offrant une visibilité complète sur ce que chacun apporte, financièrement ou autrement.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Définissez comment les bénéfices, les pertes et les salaires seront gérés

Créez facilement un échéancier pour le cycle de vie de votre partenariat, comme les dates de début, les jalons de renouvellement ou les points de contrôle, grâce à la vue Calendrier de ClickUp

Réduisez les risques de non-respect des engagements ou de confusion ultérieure en mappant clairement et visuellement les dates

✅ Idéal pour : Les cofondateurs et les partenaires de petites entreprises qui souhaitent documenter les rôles, les parts et les attentes

🧠 Le saviez-vous ? Un protocole d'accord (MOU, Memorandum of Understanding) est souvent appelé « accord à l'amiable » dans les milieux juridiques, car il consigne les intentions et l'entente sans être juridiquement contraignant.

7. Modèle de contrat freelance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les livrables, planifiez les échéanciers, gérez l'exécution et clôturez les projets en toute simplicité grâce au modèle de contrat de freelance ClickUp

Le modèle de contrat de freelance ClickUp est une boîte à outils tout-en-un qui permet aux freelancers de définir leurs attentes, de protéger leurs droits et de fixer les conditions avec leurs clients lors de l'intégration d'un nouveau client. Grâce à des champs pour les échéanciers de projet, les tarifs et les conditions de facturation, vous pouvez éliminer toute ambiguïté dès le départ et gérer en toute confiance des situations telles que la manière de demander un paiement de manière professionnelle.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Accédez à des sections dédiées pour définir les livrables, l'étendue des services, la durée des paiements et le traitement de la propriété intellectuelle

La vue intégrée du calendrier du projet offre aux clients une ventilation claire de chaque phase, du lancement à l'achèvement, ce qui renforce la transparence et la responsabilité

Gérez les relations à long terme avec les freelances en abordant des questions telles que la confidentialité, le remboursement des frais et la résiliation du contrat

✅ Idéal pour : Les freelances ou consultants qui souhaitent des contrats clairs et sans litige

💡Conseil de pro : utilisez la fonctionnalité Talk to Text de ClickUp Brain MAX pour rédiger votre protocole d'accord en quelques minutes. Au lieu de taper chaque clause, prononcez simplement vos termes à voix haute : Brain MAX les transcrira et les structurera directement dans votre document ClickUp préféré. Capturez des idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches 4 fois plus rapidement avec la fonctionnalité Talk to Text de ClickUp Brain MAX Vous pouvez également créer des agents Autopilot personnalisés dans ClickUp pour signaler les clauses standard manquantes, suggérer un langage formel ou même aligner le ton du document sur celui des accords précédents stockés dans votre environnement de travail.

8. Modèle d'accord de partenariat 50/50 ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle d'accord de partenariat 50-50 de ClickUp pour répartir équitablement la propriété de l'entreprise et définir les tâches, les bénéfices et les responsabilités

Le modèle d'accord de partenariat 50-50 de ClickUp aide les partenaires à définir clairement la propriété, les responsabilités et les attentes de chacun. Les sections pré-établies pour les apports en capital, le partage des bénéfices, la résolution des litiges, les conditions de retrait, etc. facilitent l'installation juridique.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Suivez les échéanciers des décisions clés telles que les examens financiers et les périodes de renouvellement grâce à la vue Diagramme de Gantt de ClickUp

Restez aligné et responsable tout au long du partenariat

Définissez les processus décisionnels et les contributions financières en un seul endroit

✅ Idéal pour : Des partenaires commerciaux égaux qui souhaitent établir des accords de propriété transparents et équilibrés

9. Modèle d'accord de confidentialité ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Protégez les informations confidentielles de votre entreprise et fixez des limites claires grâce au modèle d'accord de confidentialité ClickUp

Le modèle d'accord de confidentialité ClickUp propose des sections clairement définies pour identifier les parties divulgatrices et réceptrices, garantissant ainsi que les deux parties sont pleinement conscientes de leurs rôles et responsabilités. Vous pouvez décider ce qui constitue une information confidentielle, spécifier des exclusions (comme les données du domaine public) et définir des limites d'utilisation pour empêcher toute utilisation abusive ou tout partage non autorisé.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Suivez le statut des accords, définissez des rappels et attribuez des collaborateurs pour les mises à jour

Une fois l'accord de confidentialité signé, utilisez les automatisations de ClickUp pour stocker les documents en toute sécurité et informer instantanément les parties prenantes du projet

Assurez la conformité et facilitez la récupération, idéal pour les équipes dynamiques qui traitent des données sensibles

Découvrez comment les automatisations ClickUp peuvent simplifier les flux de travail des accords de confidentialité, de l'attribution des tâches au déclenchement automatique des alertes.

✅ Idéal pour : les équipes juridiques, les freelances et les entreprises qui gèrent plusieurs accords de confidentialité avec des clients soumis à des exigences strictes en matière de confidentialité

10. Modèle de contrat de sous-traitance ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un contrat personnalisable couvrant les services, les échéanciers, les paiements et les signatures avec le modèle de contrat ClickUp

Le modèle d'accord avec un entrepreneur de ClickUp vous aide à définir clairement les conditions entre votre entreprise et les entrepreneurs indépendants. Avec des sections personnalisables pour la portée du travail, les calendriers de paiement, les échéanciers de projet, la confidentialité et les clauses juridiques, il garantit une clarté mutuelle et une sécurité juridique dès le premier jour.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Incluez les conditions de renouvellement du contrat et les méthodes de résolution des litiges afin d'éviter toute confusion future

Divulguez vos responsabilités fiscales pour plus de clarté

Utilisez ClickApp E-mail , la fonctionnalité d'intégration de messagerie électronique de ClickUp, pour envoyer directement le contrat au contractant pour signature

✅ Idéal pour : Les entreprises qui recrutent des prestataires à distance et qui ont besoin d'un système fiable pour approuver les contrats

11. Modèle d'accord de consultation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez clairement les conditions des services de consultation, les honoraires et les échéanciers grâce au modèle de contrat de consultation ClickUp facile à modifier

Le modèle d'accord de consultation ClickUp aide à définir les services, les échéanciers, les conditions de rémunération et les clauses de confidentialité, minimisant ainsi les malentendus dans les relations entre les clients et les consultants.

Vous pouvez également utiliser les tableaux blancs ClickUp pour mapper visuellement des dispositions supplémentaires ou des échéanciers de service. Ces tableaux collaboratifs sont utiles pour brainstormer en temps réel avec les clients et aligner les attentes. N'hésitez pas à ajouter des notes autocollantes, à dessiner des flux de travail ou à mettre à jour les changements de portée.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Alignez vos attentes avec celles de vos clients pour un partenariat réussi

Définissez clairement la portée du travail et les livrables afin d'éviter la surcharge de travail

Créez un accord juridiquement contraignant pour éviter les maux de tête juridiques

Le modèle fonctionne également bien pour les entreprises qui envisagent d'externaliser la gestion de projet, en les aidant à formaliser les attentes et les responsabilités avec les consultants externes.

✅ Idéal pour : Les consultants indépendants et les agences qui souhaitent formaliser leurs nouveaux engagements avec leurs clients de manière claire et flexible

12. Modèle d'accord d'investissement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Sécurisez les conditions d'investissement, la distribution des capitaux propres et les rendements à l'aide du modèle d'accord d'investissement ClickUp

Le modèle d'accord d'investissement ClickUp vous aide à gérer les contrats de financement avec une précision juridique. Il reprend tous les détails essentiels, depuis la répartition des parts sociales et les conditions de versement des dividendes jusqu'à la définition des droits de vote et des clauses de confidentialité.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Vous pouvez attribuer des tâches, organiser les clauses dans des dossiers distincts et même ajouter des échéanciers pour vous assurer que les délais sont respectés

Grâce aux checklists de tâches et aux barres de progression mises à jour automatiquement, vous restez sur la bonne voie tout en évitant les allers-retours par e-mail

Que vous accueilliez des investisseurs providentiels ou que vous officialisiez un tour de table, ce modèle vous permet de rationaliser et de rendre transparent votre processus d'investissement.

✅ Idéal pour : Les start-ups, les fondateurs et les investisseurs qui souhaitent créer un accord d'investissement structuré et juridiquement solide qui protège à la fois l'argent et les droits de propriété

13. Modèle d'accord de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les attentes de l'équipe, les règles de collaboration et les flux de travail grâce au modèle d'accord de travail ClickUp

Le modèle d'accord de travail ClickUp aide les équipes à aligner leurs attentes, à améliorer la collaboration et à réduire les frictions internes grâce à des valeurs partagées et des normes de comportement claires.

Le tableau blanc intégré de ClickUp facilite la création collaborative et visuelle de normes d'équipe, telles que les préférences de communication ou les règles de prise de décision. Vous pouvez également ajouter des sections de propositions ou des rétrospectives pour affiner les flux de travail au fil du temps.

Ce modèle est idéal pour toute équipe utilisant ClickUp, non seulement comme hub de collaboration, mais aussi comme logiciel complet de gestion d'entreprise permettant d'aligner les objectifs, les comportements et les processus.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Jouez avec des tableaux interactifs tels que la Carte des personnalités pour identifier les styles de travail individuels (introverti, homme d'action, penseur, etc.)

Essayez la section Aspirations , où les membres peuvent partager leurs espoirs pour l'équipe

Utilisez le tableau Résolution des sujets pour soulever des problèmes, proposer des solutions et documenter les accords

✅ Idéal pour : Les équipes qui mettent en place des normes de travail claires, en particulier dans des environnements de télétravail ou interfonctionnels

📚 À lire également : Modèles gratuits de propositions de projet dans Word, Excel et ClickUp

14. Accord de séparation ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez clairement les conditions relatives à la propriété, à la garde et aux aspects financiers grâce au modèle d'accord de séparation ClickUp

Le modèle d'accord de séparation de ClickUp permet aux couples de naviguer dans les complexités de la séparation avec un minimum de documentation. Il vous permet de créer et de gérer tous les documents clés liés aux arrangements financiers, au partage des biens, à la garde des enfants et à l'assistance. Chaque section bien structurée facilite l'alignement des attentes mutuelles et l'organisation des dossiers.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Réduisez les malentendus et les conflits tout au long du processus

Établissez une compréhension des droits et obligations de chaque partie

Déterminez une méthode mutuellement acceptable pour résoudre les litiges et les désaccords futurs

✅ Idéal pour : Les couples en instance de séparation qui souhaitent garantir la clarté, la préparation juridique et un accès facile aux documents

📚 À lire également : Modèles de demande de devis (Word et Excel) pour simplifier vos achats

15. Modèle de contrat de travail ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les rôles, les salaires, les avantages sociaux et les règles du lieu de travail à l'aide du modèle de contrat de travail ClickUp

Le modèle de contrat de travail ClickUp offre une disposition structurée pour définir les conditions d'emploi, les attentes professionnelles, les politiques salariales et le comportement sur le lieu de travail. Il est idéal pour les équipes RH qui souhaitent maintenir une communication claire entre les employeurs et les employés. Ses sections intégrées consacrées à l'assiduité, aux politiques en matière de congés, à la protection de la propriété intellectuelle, etc. garantissent une intégration en douceur tout en préservant les intérêts des deux parties.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Respectez le droit du travail grâce à un accord clairement défini

Protégez vos droits légaux

Bénéficiez d'un cadre structuré pour régler les litiges

Pour commencer, utilisez un programme de traitement de texte tel que ClickUp Docs pour rédiger votre accord en saisissant les informations relatives aux employés, leurs rôles et les clauses d'emploi. Vous aurez ainsi la garantie que votre document est modifiable et partageable au sein de votre environnement de travail. À partir de là, assurez le suivi de la conformité et des mises à jour dans ClickUp afin qu'aucune politique ne soit négligée.

✅ Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les propriétaires de petites entreprises qui souhaitent formaliser les conditions d'emploi des nouvelles recrues ou des membres de leur équipe à distance

16. Modèle de contrat de location commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les conditions de location d'un espace commercial, notamment le loyer, l'utilisation et l'entretien, à l'aide du modèle de contrat de location commerciale ClickUp

Le modèle de contrat de location commerciale ClickUp est conçu pour les propriétaires opérant dans l'État du Texas. Il fournit une structure prête à l'emploi pour créer des contrats de location résidentielle à durée déterminée. Il comprend tous les champs essentiels pour documenter les détails clés tels que les informations sur le propriétaire et le locataire, la durée du bail, le montant du loyer, l'ameublement, les conditions d'occupation et les services publics.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Précisez les frais de retard, les dépôts de garantie et les détails de l'inspection avant emménagement

Des clauses relatives à la résiliation anticipée aux dommages matériels, en passant par les animaux domestiques et le stationnement, chaque section est préformatée et personnalisable afin de respecter la législation du Texas

✅ Idéal pour : les propriétaires ou gestionnaires immobiliers basés au Texas qui recherchent un modèle de bail fiable couvrant tous les aspects juridiques essentiels et pouvant être adapté à des situations de location spécifiques

🧠 Le saviez-vous ? Dans le droit américain, les protocoles d'accord, les protocoles d'entente (MOA) et les lettres d'intention sont souvent traités de manière similaire. Dans de nombreux cas, ils sont utilisés de manière interchangeable comme outils juridiques préliminaires.

17. Modèle de contrat de services ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un contrat clair couvrant la portée des services, les paiements et les échéanciers grâce au modèle d'accord de service ClickUp

Le modèle d'accord de service ClickUp définit les attentes entre les fournisseurs de services et les clients avec des sections consacrées aux services, aux échéanciers et aux conditions de paiement, ce qui facilite l'harmonisation des responsabilités.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Conservez les coordonnées de vos clients et autres informations utiles à portée de main, au même endroit

Documentez chaque phase du projet afin de présenter le travail, le processus, les conditions de paiement et les scénarios possibles d'achèvement anticipé

Évitez que la confusion, les paiements manqués et les changements de portée n'affectent votre entreprise

✅ Idéal pour : Les freelances, les consultants et les agences qui ont besoin d'un moyen simple mais structuré pour rédiger et formaliser des contrats de service

18. Modèle d'accord fournisseur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez ce que le fournisseur fournit, les conditions de paiement et les attentes en matière de livraison grâce au modèle d'accord avec le fournisseur de ClickUp

Le modèle d'accord fournisseur ClickUp résume les responsabilités, les attentes en matière de service, les tarifs et les échéanciers de livraison afin d'aider les entreprises à formaliser leurs conditions avec leurs fournisseurs. Chaque section, de la portée du travail à la confidentialité, rend l'accord juridiquement exécutoire et facile à comprendre.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Rationalisez les approbations et les demandes de modification

Protégez votre entreprise grâce à des clauses de propriété intellectuelle et d'indemnisation

Accédez à un outil de collaboration avec les clients qui simplifie et protège les intérêts de votre entreprise lorsque vous travaillez avec des freelancers, des agences ou des fournisseurs

✅ Idéal pour : Les propriétaires d'entreprise qui travaillent régulièrement avec des fournisseurs externes et souhaitent mettre en place un accord clair et professionnel

📚 En savoir plus : Conseils pour améliorer le processus des comptes fournisseurs et rationaliser votre flux de travail

19. Modèle de contrat de location ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez les loyers, les dépôts, les conditions et les responsabilités à l'aide du modèle de contrat de location ClickUp

Le modèle de contrat de location de ClickUp aide les propriétaires à établir des conditions claires et juridiquement contraignantes qui couvrent tous les aspects de la location. Dans les sections désignées, vous pouvez ajouter des détails tels que le montant du loyer, le dépôt de garantie, la durée du bail et l'adresse du bien immobilier.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Établissez des règles relatives à la conduite des locataires, à l'utilisation des biens et au paiement des services publics sous un même toit

Définissez des clauses de résiliation pour plus de transparence et pour éviter tout litige juridique à l'avenir

Protégez vos droits en tant que propriétaire tout en vous assurant que vos locataires comprennent leurs obligations

✅ Idéal pour : Les propriétaires indépendants ou les gestionnaires immobiliers qui souhaitent définir des attentes claires et éviter les litiges avec leurs locataires

20. Modèle d'accord d'exploitation LLC ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les règles, les obligations des membres et la propriété de votre SARL à l'aide du modèle d'accord d'exploitation ClickUp

Le modèle d'accord d'exploitation ClickUp est votre document juridique de référence pour créer une SARL. Il vous aide à définir le fonctionnement de votre entreprise, en couvrant les détails relatifs à la propriété, les rôles des membres, le partage des bénéfices et les processus décisionnels.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Définissez clairement les droits et responsabilités de chaque membre

Couvrez les questions financières, les exigences en matière de tenue de registres et les procédures de liquidation de l'entreprise

Prévenez les litiges et garantissez la conformité avec les lois nationales

✅ Idéal pour : Les entrepreneurs qui créent une SARL et qui recherchent un moyen simple de structurer la propriété, les responsabilités et les règles internes

📌 Gain rapide : ajoutez une clause de résiliation à votre protocole d'accord, même s'il ne s'agit pas d'un contrat. Cela permettra aux deux parties de se séparer à l'amiable si les choses ne se passent pas comme prévu.

21. Modèle d'accord de non-concurrence ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évitez la concurrence et protégez les secrets commerciaux grâce au modèle d'accord de non-concurrence ClickUp

Le modèle d'accord de non-concurrence de ClickUp aide les entreprises à protéger leurs informations confidentielles et à conserver un avantage concurrentiel. Il définit clairement les restrictions imposées aux anciens employés, leur interdisant de rejoindre ou de créer une entreprise concurrente pendant une période déterminée après leur départ de l'entreprise.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Limitez la capacité des employés à débaucher des clients ou des collègues grâce à la clause de non-sollicitation

Protégez les données sensibles de votre entreprise, telles que les secrets commerciaux et les listes de clients, grâce à la section confidentialité

Simplifiez le suivi des contrats juridiques grâce aux commentaires, à la modification collaborative, à l'automatisation, à l'IA et plus encore

✅ Idéal pour : Les employeurs qui souhaitent prévenir la concurrence déloyale et sécuriser les données de leur entreprise après le départ d'un employé

22. Modèle d'accord parental ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Harmonisez les responsabilités en matière de garde, de visite et d'éducation des enfants à l'aide du modèle d'accord parental de ClickUp

Le modèle d'accord parental ClickUp permet aux coparents de documenter leurs responsabilités et leurs décisions en matière d'éducation. Il aide à définir les attentes, à répartir les tâches clés et à gérer des questions telles que la garde, les droits de visite, l'assurance médicale et la pension alimentaire.

De plus, grâce aux plus de 15 vues personnalisées de ClickUp, telles que Liste, Calendrier, etc., les co-parents peuvent visualiser et gérer efficacement les tâches et les horaires liés à la parentalité, minimisant ainsi les malentendus et les conflits.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Organisez les documents relatifs à la parentalité dans un espace partagé et sécurisé

Obtenez une feuille de route pratique pour résoudre les litiges

Créez un calendrier partagé pour une distribution équitable des tâches et des responsabilités parentales

✅ Idéal pour : Les coparents qui recherchent un moyen clair, flexible et collaboratif de gérer les tâches parentales partagées et de rester en phase sur les responsabilités

23. Modèle d'accord de non-responsabilité ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Limitez la responsabilité et documentez les accords de risque à l'aide du modèle d'accord de non-responsabilité ClickUp

Le modèle d'accord de non-responsabilité ClickUp aide les entreprises ou les fournisseurs de services à créer un contrat qui définit les responsabilités entre les parties. Il établit une décharge de responsabilité claire, garantissant qu'une partie s'engage à ne pas tenir l'autre responsable des risques potentiels associés à des services ou activités spécifiques.

Vous pouvez facilement rédiger le champ d'application de l'accord, mettre en évidence les exceptions, remplir les clauses d'indemnisation et clarifier quelle partie est responsable des risques ou incidents spécifiques.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Documentez les activités et les services protégés par l'accord

Dressez facilement la liste des lois régissant l'accord

Précisez clairement les types de protection, y compris les indemnités ou les renonciations

✅ Idéal pour : Les entreprises qui cherchent à formaliser des accords comportant des risques potentiels, en s'assurant que toutes les parties sont conscientes de leurs responsabilités et de l'étendue de la protection en matière de responsabilité

24. Modèle de contrat de mariage ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les conditions du mariage en matière de finances, de biens et de responsabilités grâce au modèle de contrat de mariage ClickUp

Le modèle de contrat de mariage ClickUp est un document juridique structuré qui aide les couples à définir leurs droits, leurs responsabilités et leurs questions financières avant le mariage. Il comprend des sections sur la propriété, le partage des dettes, la pension alimentaire, les enfants mineurs et les circonstances pouvant mener au divorce.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Simplifiez des sujets complexes tels que les revenus, l'assurance maladie et les arrangements bancaires

Faites confiance à un format prêt à l'emploi qui élimine toute confusion dans un processus hautement sensible

Établissez des objectifs ClickUp communs pour aligner vos attentes mutuelles

✅ Idéal pour : Les couples qui souhaitent aborder de manière proactive les aspects logistiques du mariage et établir un accord transparent et juridiquement valable avant de se passer la corde au cou

25. Modèle de révision de contrat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Examinez, commentez et approuvez les contrats de manière collaborative grâce au modèle de révision de contrat ClickUp

Le modèle de révision de contrat de ClickUp est un environnement de travail puissant conçu pour simplifier et organiser l'ensemble de votre processus de gestion des contrats. Chaque vue est soigneusement structurée à l'aide des champs personnalisés, des étiquettes et des statuts de ClickUp, ce qui permet de repérer facilement les éléments à réviser, ceux qui ont été approuvés et l'étape à laquelle se trouve actuellement un contrat.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

La vue Liste de tous les contrats offre un aperçu complet des contrats et les regroupe par « type d'entreprise » pour faciliter leur suivi

Dans la vue Tableau du processus de révision des contrats , chaque contrat est affiché sous forme de carte de tâche, avec les champs personnalisés mis en évidence pour faciliter la consultation

Il suffit de cliquer sur une carte de tâche pour afficher les informations détaillées du contrat, puis de glisser-déposer la carte dans la colonne appropriée pour mettre à jour le statut d'un contrat

✅ Idéal pour : Les entrepreneurs et les chefs d'entreprise qui souhaitent garder un œil sur leurs accords contractuels

📮 Insight ClickUp : 46 % des travailleurs du savoir s'appuient sur une combinaison de discussions, de notes, d'outils de gestion de projet et de documentation d'équipe pour suivre leur travail. Pour eux, le travail est dispersé sur des plateformes déconnectées, ce qui rend plus difficile l'organisation. En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp unifie tout. Grâce à des fonctionnalités telles que la gestion de projet par e-mail ClickUp, les notes ClickUp, le chat ClickUp et ClickUp Brain, tout votre travail est centralisé en un seul endroit, consultable et connecté de manière transparente. Dites adieu à la surcharge d'outils et bonjour à la productivité sans effort.

26. Modèle d'avenant à un contrat ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Apportez des modifications formelles aux contrats existants sans tout réécrire à l'aide du modèle d'avenant à un contrat ClickUp

Le modèle d'avenant à un contrat de ClickUp facilite considérablement la documentation et la gestion des modifications apportées aux contrats. Qu'il s'agisse d'ajouter des clauses, de mettre à jour des conditions ou de clarifier des points clés, ce modèle garantit que toutes les parties restent alignées à tout moment.

Voici pourquoi vous allez l'apprécier

Les documents ClickUp facilitent la rédaction, la modification et le stockage de vos avenants contractuels directement dans votre environnement de travail

Collaborez avec les parties prenantes en temps réel, laissez des commentaires et assurez-vous que chaque clause est revue avant la finalisation

La vue Tableau de ClickUp vous aide à organiser visuellement chaque étape du processus d'ajout d'avenant, qu'il s'agisse d'un brouillon, d'un document en cours de révision ou d'un document signé, ce qui facilite le suivi de la progression en un coup d'œil

✅ Idéal pour : Les professionnels du droit, les chefs de projet et les propriétaires d'entreprise qui modifient fréquemment des accords et ont besoin d'un moyen rapide et structuré pour documenter ces changements

Créez des accords clairs et professionnels avec ClickUp

Vous souhaitez conclure un accord avec un client, définir les attentes de votre équipe ou établir les grandes lignes d'un partenariat ? ClickUp est le logiciel de gestion des contrats idéal, où les accords, les commentaires, les échéances et les suivis sont regroupés au même endroit.

Ses modèles prêts à l'emploi vous offrent un moyen simple et organisé de créer, partager et stocker tout type d'accord. Il vous suffit de choisir le modèle dont vous avez besoin, de le personnaliser en fonction de vos conditions et de l'envoyer.

De plus, si vous avez besoin d'aide pour rester au courant de tout, ClickUp Brain vous fournit des rappels alimentés par l'IA pour établir des priorités, détecter les obstacles et assurer le bon déroulement du processus.

Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et simplifiez vos contrats, vos accords et tout ce qui se trouve entre les deux.