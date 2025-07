Modèle gratuit de proposition professionnelle pour les réseaux sociaux afin de gagner des clients

Pourquoi certains gestionnaires de réseaux sociaux décrochent-ils des clients très rémunérateurs tandis que d'autres sont ignorés ?

C'est simple : tout est dans le pitch.

65 % des responsables marketing affirment que lier les campagnes sociales aux objectifs commerciaux est la clé pour obtenir l'adhésion. Mais votre proposition risque d'être ignorée si elle ne répond pas à ces critères. Vous avez besoin d'un document structuré, stratégique et qui met en avant les résultats.

Nous avons compilé une liste de modèles gratuits de propositions pour les réseaux sociaux. Que vous soyez freelance ou une agence à part entière, le bon argumentaire peut transformer un « peut-être » en un « allons-y »

Alors, téléchargez gratuitement votre modèle ci-dessous et impressionnez vos clients avec vos objectifs marketing. Ensuite, gérez sans effort chaque campagne, tâche et échéancier dans ClickUp.

Que sont les modèles de propositions pour les réseaux sociaux ?

Les modèles de proposition pour les réseaux sociaux sont des documents pré-conçus qui aident les spécialistes du marketing, les freelancers et les agences à présenter leurs services à des clients potentiels de manière claire et stratégique.

Ils vous aident à aligner vos offres sur les défis de vos clients et à mettre en avant les résultats mesurables de votre approche. Grâce à leurs sections préformatées, ces modèles vous permettent de présenter facilement et de manière professionnelle vos objectifs, vos stratégies et vos résultats, vous aidant ainsi à gagner des clients sans perdre de temps.

👀 Le saviez-vous ? 40 % des consommateurs trouvent cool que les marques surfent sur une tendance virale, mais 33 % trouvent cela embarrassant.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de proposition pour les réseaux sociaux ?

Le modèle idéal de proposition de marketing sur les réseaux sociaux comprend tous les éléments essentiels d'une stratégie efficace sur les réseaux sociaux. Il comprend un résumé, un énoncé du problème, une solution proposée, des objectifs définis, un échéancier, un budget et un appel à l'action clair.

Vous pouvez communiquer votre proposition de valeur tout en personnalisant ces propositions de projet en fonction des objectifs uniques de chaque client : augmentation de l'engagement, croissance du nombre d'abonnés, lancement d'une nouvelle campagne, etc.

En bref, ces modèles de médias sociaux vous aident à présenter vos services comme la solution sur mesure aux besoins d'un client, à les étayer par des objectifs et des échéanciers concrets, à justifier le budget et à les inciter à dire « oui »

👀 Le saviez-vous ? 83 % des spécialistes du marketing estiment que les réseaux sociaux ont amélioré la visibilité de leur marque. Mieux encore, 73 % ont constaté une augmentation du trafic et 65 % ont vu leur nombre de prospects augmenter.

Modèles de propositions de gestion des réseaux sociaux

Imaginons que vous jonglez entre le lancement de trois campagnes, deux rapports clients et une refonte de dernière minute du calendrier de contenu. Sans logiciel de gestion des propositions, vous passeriez votre temps à basculer entre les documents, les feuilles de calcul, les fils de discussion et peut-être même à prier.

Ce n'est plus le cas, nous avons ici un modèle pour chaque cas d'utilisation.

1. Le modèle de tableau blanc pour proposition de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Modèle de tableau blanc pour proposition de projet ClickUp

65 % des entreprises du classement Fortune 500 en Amérique du Nord utilisent des tableaux blancs pour collaborer, car la pensée visuelle aide les équipes à s'aligner et à communiquer leurs idées plus rapidement.

Le modèle de tableau blanc pour proposition de projet ClickUp fait également quelque chose de similaire. Il fournit un canevas interactif pour mapper les objectifs du projet, définir les responsabilités et suivre visuellement les échéanciers et les budgets.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Abordez les éléments clés de la proposition à l'aide d'une checklist intuitive

Centralisez la collaboration des parties prenantes grâce à l'attribution de rôles et à des mises à jour en temps réel

Décomposez des idées de projets complexes en segments visuels faciles à gérer

📌 Idéal pour : Les premières étapes de la planification, lorsque les spécialistes du marketing numérique ont besoin de réfléchir, d'organiser et de présenter leurs idées dans un format qui suscite l'intérêt des parties prenantes et invite à donner leur avis.

2. Le modèle de proposition de services ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Modèle de proposition de services ClickUp

Présentez clairement ce que vous offrez, comment vous le fournissez et pourquoi cela est important grâce au modèle de proposition de services ClickUp. Vous pouvez présenter des études de cas, des prestations de services, des échéanciers et des structures tarifaires afin de garantir la transparence dans vos communications avec vos clients.

Ce modèle vous permet de :

Suivez les communications et les validations des clients dans un tableau de bord centralisé

Utilisez les champs personnalisés pour mettre en avant les éléments qui différencient chaque offre de service

Attribuez automatiquement les tâches de création et de révision des propositions aux équipes internes dans l'écosystème ClickUp

📌 Idéal pour : Les agences et consultants proposant des services récurrents ou personnalisés qui ont besoin d'un moyen reproductible mais personnalisé de présenter leur travail.

📖 À lire également : Modèles gratuits de planification média pour les équipes sociales

3. Le modèle de proposition pour agence créative ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de proposition pour agence créative ClickUp pour convaincre vos clients avec style et substance

Utilisez le modèle de proposition pour agence créative ClickUp pour convaincre vos clients avec style et substance

Le modèle de proposition pour agence créative ClickUp privilégie la créativité et la présentation des portfolios. Des sections consacrées aux moodboards, aux concepts visuels, aux ressources et aux briefs créatifs le rendent attrayant pour les clients qui recherchent une innovation en matière de design plutôt qu'une simple stratégie.

Vous pouvez :

Suivez le statut des propositions, de la version préliminaire à l'approbation, grâce à des flux de travail personnalisés intégrés

Collaborez avec vos clients grâce à des commentaires et des retours en temps réel

Présentez des livrables créatifs avec des aperçus visuels et des échéanciers

📌 Idéal pour : Les équipes créatives qui présentent des projets de branding, de contenu visuel ou multimédia à des clients ayant un sens du design.

Avec ClickUp pour le marketing, vos briefs de campagne, les commentaires des parties prenantes, les calendriers sociaux et même les tableaux de bord de performance en temps réel restent dans le même espace. Vous pouvez déposer vos propositions sur un tableau blanc prêt à l'emploi, mapper les livrables avec votre équipe, attribuer des tâches lors de sessions de brainstorming et livrer un forfait soigné en fin de journée.

4. Le modèle de demande de proposition ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Recueillez les réponses des fournisseurs à l'aide des vues de tâches organisées et des formulaires du modèle de demande de proposition ClickUp

Le modèle de demande de proposition ClickUp change la donne. Contrairement aux modèles qui présentent vos services, celui-ci est destiné à être utilisé lorsque vous êtes du côté du demandeur et que vous sollicitez des offres. Vous pouvez également répondre rapidement aux envois de demandes de propositions grâce à ce modèle.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez chaque échéance de proposition grâce à des échéanciers, des jalons et des rappels intégrés

Visualisez votre flux de travail RFP dans plusieurs vues pour l'adapter au style préféré de votre équipe

Comparez les propositions côte à côte à l'aide des champs personnalisés pour les évaluer

📌 Idéal pour : Les responsables des achats ou des projets qui doivent gérer les propositions des fournisseurs ou des partenaires.

💡 Conseil de pro : Si vous ne souhaitez pas utiliser un logiciel de planification marketing, adaptez les modèles à chaque besoin en matière de gestion des réseaux sociaux, comme les campagnes de promotion, la planification du contenu ou la fixation des budgets.

5. Le modèle de proposition marketing ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Concentrez-vous sur la vente de votre stratégie grâce au modèle de proposition marketing ClickUp

Vous avez besoin de forfaits marketing professionnels qui convertissent également ?

Le modèle de proposition marketing ClickUp combine une vision stratégique avec des détails tactiques et une analyse concurrentielle pour vous aider à synchroniser vos objectifs marketing directement avec les objectifs de l'entreprise et à atteindre des objectifs spécifiques.

Ce modèle vous permet de :

Définissez votre public cible et votre position afin de mettre en avant la pertinence et la précision de votre stratégie de marketing de contenu

Mappez les échéanciers et les jalons clés avec la vue Gantt et les dates limites pour un plan d'exécution clair

Décomposez les budgets et les tarifs à l'aide de champs personnalisés pour clarifier le coût des activités marketing

📌 Idéal pour : Les professionnels du marketing qui présentent des stratégies de campagne ou des services à des clients et des parties prenantes internes.

6. Le modèle de proposition de campagne ClickUp

Alors que la proposition marketing offre une vue d'ensemble, le modèle de proposition de campagne ClickUp se concentre sur des campagnes individuelles.

Ce modèle de campagne de stratégie promotionnelle a une orientation plus précise et à court terme, avec de l'espace pour la stratégie créative, les échéanciers de lancement, les estimations budgétaires et les plans de test.

Ce modèle vous permet de :

Réfléchissez à des idées de campagne à l'aide des tableaux blancs ClickUp pour organiser vos objectifs

Recherchez et documentez votre public cible dans le cadre de tâches dédiées afin de personnaliser votre argumentaire

Surveillez les performances de vos campagnes après leur lancement grâce aux automatisations et au suivi des statuts de ClickUp afin d'évaluer les résultats

📌 Idéal pour : Les responsables marketing, les spécialistes de la publicité et les équipes de croissance qui lancent des campagnes à court terme ou saisonnières.

Jodi Salice, directrice créative chez United Way Suncoast, a évalué ClickUp :

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je suis satisfait. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, ClickUp est tout simplement infaillible.

Je ne trouve pas les mots pour décrire à quel point je l'apprécie. Entre l'automatisation, les modèles et tous les différents types de suivi et d'affichage, impossible de se tromper avec ClickUp.

7. Le modèle de proposition commerciale ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Organisez tous les détails de votre offre dans le modèle de proposition commerciale ClickUp

Considérez le modèle de proposition commerciale ClickUp comme un hybride entre une proposition et un contrat commercial. Il se distingue par l'accent mis sur les aspects financiers et le retour sur investissement, avec des outils intégrés pour estimer les coûts des projets, prévoir les résultats et gérer les niveaux de prix.

Procurez-vous ce modèle pour :

personnalisés Organisez et suivez les étapes de vos propositions à l'aide de statuts et d'affichages

Collaborez en temps réel avec les membres de votre équipe et les parties prenantes pour les révisions, les modifications et les commentaires

Suivez votre transaction depuis la présentation jusqu'au lancement du projet dans un format organisé

📌 Idéal pour : Les transactions commerciales à enjeux élevés impliquant des contrats importants, des ventilations de prix et des considérations juridiques.

📖 À lire également : Gestion de projet sur les réseaux sociaux : le guide ultime

8. Le modèle de description de projet ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez des idées éparpillées en un récit cohérent et convaincant grâce au modèle de narration de projet ClickUp

Toutes les propositions ne visent pas à vendre. Le modèle de description de projet ClickUp met l'accent sur la narration pour documenter l'origine, les objectifs, l'impact attendu et la méthodologie d'un projet. Vous créez un récit convaincant autour de votre stratégie et de votre valeur afin de communiquer le pourquoi et le quoi.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Détaillez l'impact à long terme de votre projet dans un formulaire narratif clair afin d'attirer l'attention des décideurs

Mettez en avant la valeur humaine ou sociale de vos projets en détaillant leurs applications concrètes et leurs avantages

Transformez vos forfaits techniques en récits captivants destinés aux parties prenantes non techniques ou aux partenaires communautaires

📌 Idéal pour : les demandes de subventions, les demandes de financement à but non lucratif ou les projets basés sur la recherche où l'accent est mis sur la clarté narrative et l'alignement de la mission.

Tirez parti de ClickUp Brain pour obtenir instantanément des propositions pour les réseaux sociaux

9. Le modèle de gestion des contrats ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de gestion des contrats ClickUp pour une documentation claire, collaborative et conforme

Contrairement aux autres modèles axés sur la présentation, le modèle de gestion des contrats ClickUp se concentre sur ce qui se passe après l'acceptation de la proposition. Des fonctionnalités telles que l'étiquetage, le téléchargement de documents, les champs personnalisés et le suivi du statut protègent votre transaction à long terme.

Ce modèle vous aide à :

Suivez le cycle de vie des contrats, de la rédaction à l'exécution, puis au renouvellement, grâce à des étiquettes de statut claires

Automatisez les rappels de renouvellement pour éviter les contrats expirés ou les opportunités manquées

Enregistrez les indicateurs de performance des contrats pour évaluer les relations fournisseur/client au fil du temps

📌 Idéal pour : les services juridiques, les responsables des opérations ou les agences gérant plusieurs contrats ou des engagements clients à long terme.

10. Le modèle de forfait de contenu pour réseaux sociaux de ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Transformez le modèle de plan de contenu pour réseaux sociaux ClickUp en calendrier éditorial de vos rêves

La conception et la planification de contenu social peuvent être chaotiques. C'est pourquoi le modèle de plan de contenu pour réseaux sociaux de ClickUp décompose les plateformes, les types de contenu, les objectifs cibles et les calendriers de publication en un pipeline de contenu facile à naviguer.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Mappez les piliers et les thèmes de votre contenu pour garantir la cohérence de votre marque sur toutes les plateformes

Réfléchissez ensemble à des idées et étiquetez-les par statut ou par membre de l'équipe afin de maintenir un flux de travail pour la création de contenu

Réutilisez du contenu intemporel en étiquetant les idées performantes pour les réutiliser

📌 Idéal pour : Les responsables des réseaux sociaux et les équipes de contenu qui ont besoin d'une feuille de route claire pour leurs publications.

🧠 Anecdote : Facebook a été le premier réseau social à atteindre le milliard d'utilisateurs, et il ne s'est pas arrêté là. Aujourd'hui, Meta possède quatre plateformes qui comptent chacune plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois : Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram.

11. Le modèle de campagne sur les réseaux sociaux ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle de campagne sur les réseaux sociaux ClickUp lorsque « simplement publier » ne suffit pas

Alors que le plan de contenu s'occupe des publications quotidiennes, le modèle de campagne sur les réseaux sociaux ClickUp se concentre sur les grandes campagnes. Utilisez-le pour planifier des campagnes sociales multi-plateformes avec des objectifs définis, des indicateurs de performance, des ressources créatives et des échéanciers promotionnels.

Ce modèle facile à utiliser vous permet de :

Forfait de déploiement de contenu multiplateforme avec des échéances et des tâches coordonnées

Alignez les objectifs de la campagne sur les objectifs de l'entreprise grâce à des indicateurs mesurables

Effectuez des analyses post-mortem grâce aux champs de réflexion et de rapports intégrés

📌 Idéal pour : Les équipes marketing et les responsables de marque qui mènent des campagnes ciblées avec des objectifs définis et des échéanciers de lancement.

12. Le modèle de proposition budgétaire ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Suivez les dépenses détaillées pour obtenir une ventilation des coûts dans le modèle de proposition budgétaire ClickUp

Plutôt que d'ensevelir vos parties prenantes sous des feuilles de calcul, le modèle de proposition budgétaire ClickUp ventile les coûts prévisionnels, le retour sur investissement et les justifications financières.

Utilisez ce modèle de proposition budgétaire lorsque l'approbation financière est votre principal obstacle, par exemple pour des présentations internes ou des demandes de financement au niveau du conseil d'administration.

Simplifiez votre travail grâce à ce modèle. Utilisez-le pour :

Estimez et justifiez les coûts du projet grâce à des éléments clairs et des résumés budgétaires

Prévoyez le retour sur investissement et les scénarios budgétaires en fonction de différents niveaux de financement

Présentez vos données financières à des équipes non financières de manière visuelle et facile à comprendre

📌 Idéal pour : Les fondateurs de start-ups, les chefs d'équipe et les professionnels de la finance qui créent des propositions axées sur le budget et se concentrent sur l'allocation des ressources.

📖 À lire également : Outils d'IA pour la génération de légendes pour les réseaux sociaux et les contenus vidéo

13. Le modèle de calendrier des réseaux sociaux ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Accédez à une vue à 360° de votre stratégie sur les réseaux sociaux grâce au modèle de calendrier pour réseaux sociaux de ClickUp

Considérez le modèle de calendrier des réseaux sociaux ClickUp comme l'échéancier principal de votre contenu social. Il offre une vue sous forme de calendrier de tout ce qui est prévu et comprend une planification par glisser-déposer, des rappels et des filtres spécifiques à chaque plateforme.

Mettez ce modèle à votre service et :

Planifiez vos publications par plateforme et fuseau horaire pour éviter les conflits et les chevauchements

Visualisez les lacunes dans le contenu ou les publications excessives grâce à un calendrier de contenu mensuel/hebdomadaire

Intégrez les analyses dans le tableau de bord ClickUp pour ajuster la publication en fonction des modèles d'engagement

📌 Idéal pour : les coordinateurs de réseaux sociaux, les agences et les freelances qui gèrent des calendriers de publication multicanaux.

14. Le modèle avancé pour les réseaux sociaux de ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Utilisez le modèle avancé ClickUp pour les réseaux sociaux afin d'activer/désactiver en quelques secondes la stratégie globale et les tâches liées au contenu

Les équipes axées sur les données qui souhaitent affiner leurs stratégies en fonction des performances plutôt que de leur intuition devraient opter pour le modèle avancé ClickUp Social Media. Il se distingue par des intégrations plus approfondies et des capacités de rapports qui font défaut aux modèles de planification de base.

Gagnez du temps grâce à ce modèle et :

Forfait, publiez et analysez vos publications sans changer d'outil ni de feuille de calcul

Liez les indicateurs clés de performance (KPI) et les tableaux de bord de performance aux campagnes sociales en temps réel pour obtenir un aperçu complet

Réalisez des audits des réseaux sociaux et des analyses de performance tous les trimestres grâce aux rapports intégrés

📌 Idéal pour : Les équipes à la recherche d'analyses avancées, d'un suivi de l'engagement, d'une segmentation des plateformes et de rapports au niveau des campagnes.

15. Le modèle ClickUp pour agences de marketing sur les réseaux sociaux

Obtenez un modèle gratuit Concentrez-vous sur la croissance de vos comptes plutôt que de les poursuivre avec le modèle ClickUp pour agences de marketing sur les réseaux sociaux

Adaptez votre contenu à toutes vos marques grâce au modèle ClickUp pour agences de marketing sur les réseaux sociaux. Il comprend des tableaux de bord clients, des environnements de travail pour les campagnes, des flux de travail pour les révisions et des outils de rapports pour gérer tous les éléments en mouvement sans rien manquer.

Personnalisez ce modèle pour :

Partagez des tableaux de bord destinés aux clients pour obtenir des approbations, connaître le statut et suivre l'avancement des campagnes

Collaborez avec vos équipes internes et celles de vos clients tout en contrôlant les accès

Définissez la portée et l'échéancier des services afin d'éviter tout dépassement du périmètre

📌 Idéal pour : Les scénarios multi-clients et multi-plateformes où l'efficacité et la personnalisation sont la clé.

👀 Le saviez-vous ? 86 % des spécialistes du marketing utilisent Facebook pour le marketing, ce qui en fait le premier choix. Instagram arrive en deuxième position avec 79 %, suivi de LinkedIn avec 65 %.

16. Modèle de proposition pour les réseaux sociaux par Sprout Social

via Sprout Social

Le modèle de proposition pour les réseaux sociaux de Sprout Social suit le principe de la persuasion stratégique. Il s'appuie fortement sur la narration basée sur les données, permettant aux agences et aux freelances de lier chaque service à un retour sur investissement réel.

Ce modèle vous fournit un cadre pour :

Renforcez votre crédibilité grâce à des indicateurs préremplis qui reflètent les KPI courants dans tous les secteurs

Liez les services de proposition directement aux fonctionnalités de rapports de Sprout pour afficher des résultats mesurables

Intégrez des recommandations spécifiques à chaque plateforme en fonction des réseaux sociaux utilisés par le client

📌 Idéal pour : Les équipes utilisant Sprout Social qui souhaitent présenter les résultats d'un audit des réseaux sociaux pour étayer leur stratégie.

17. Modèle de proposition de marketing sur les réseaux sociaux par PandaDoc

via PandaDoc

Le modèle de proposition de marketing sur les réseaux sociaux de PandaDoc comprend des signatures électroniques intégrées, des tableaux de prix et des outils de personnalisation dans un format élégant et interactif. Il transforme vos propositions en documents commerciaux interactifs.

Faites confiance à ce modèle pour :

Automatisez la création de contrats avec les données spécifiques à chaque client grâce aux intégrations CRM de PandaDoc

Accélérez la conclusion des contrats grâce aux champs intégrés de signature électronique et de paiement

Suivez la durée d'ouverture de la proposition et le moment où elle a été ouverte grâce à des analyses

📌 Idéal pour : Les agences commerciales et les freelances qui souhaitent gagner des clients dans le domaine des réseaux sociaux grâce à l'automatisation des propositions et aux signatures numériques.

📖 À lire également : Comment utiliser le trendspotting (avec des exemples)

18. Modèle de proposition pour les réseaux sociaux par Proposify

via Proposify

Le modèle de proposition pour réseaux sociaux de Proposify fonctionne selon les principes de la psychologie commerciale. Il vous permet de présenter vos grandes idées de manière structurée et de guider vos prospects à travers un entonnoir de conversion au sein du document.

Utilisez cette approche structurée pour :

Créez un flux de proposition convaincant avec des jalons visuels et le placement de CTA

Intégrez des tableaux de prix avec des forfaits optionnels pour vendre des services supplémentaires

Ajoutez des vidéos explicatives pour contextualiser vos stratégies et réduire les allers-retours

📌 Idéal pour : Les professionnels créatifs qui souhaitent contrôler l'esthétique et collaborer de manière interactive dans le cadre d'un processus commercial.

📮 Insight ClickUp : Environ 43 % des employés envoient entre 0 et 10 messages par jour. Si cela suggère des discussions plus ciblées ou réfléchies, cela peut également indiquer un manque de collaboration fluide, les discussions importantes ayant lieu ailleurs (comme par e-mail). Pour éviter les changements inutiles de plateforme et de contexte, vous avez besoin d'une application tout-en-un pour le travail, comme ClickUp, qui combine projets, connaissances et chat en un seul endroit, le tout alimenté par une IA qui vous aide à travailler plus efficacement.

19. Modèle de proposition marketing sur les réseaux sociaux par Hootsuite

via Hootsuite

Ce modèle de proposition de marketing sur les réseaux sociaux est idéal si vous travaillez déjà dans l'écosystème Hootsuite. Il est utile pour les stratégies multicanales qui nécessitent une cartographie des objectifs, des grandes lignes de contenu, une logique de planification et des indicateurs d'évaluation.

Ce modèle vous permet de :

Synchronisez les livrables de vos propositions avec le calendrier de publication de Hootsuite

Présentez des échéanciers de campagne structurés avec des jalons et des indicateurs de performance clés

Fournissez des forfaits d'évaluation des performances intégrés à vos clients potentiels grâce à Hootsuite Analytics

📌 Idéal pour : Les équipes expertes en données qui utilisent déjà le kit de marque Hootsuite pour l'exécution.

20. Modèle de proposition de gestion des réseaux sociaux par SocialBee

via SocialBee

Le modèle de proposition de gestion des réseaux sociaux intègre le parcours d'intégration du client dans la proposition. Il offre des aperçus des flux de travail, des calendriers de communication et des plans de création de contenu pour plus de clarté.

Utilisez ce modèle pour :

Présentez vos livrables mensuels en termes de contenu, de planning et de rapports

Visualisez les échéanciers des flux de travail, de l'intégration à la révision des cycles

Incluez vos politiques de communication et vos délais d'exécution, ainsi que des témoignages de clients à titre de preuve

📌 Idéal pour : Les freelances ou les petites agences qui proposent une gestion complète des réseaux sociaux et souhaitent gagner la confiance de leurs clients dès le premier contact.

21. Modèle de proposition pour les réseaux sociaux par Indeed

via Indeed

Le modèle de proposition pour les réseaux sociaux d'Indeed se distingue par son processus axé sur le recrutement. Il met l'accent sur les réseaux sociaux en tant qu'outil d'attraction des talents, en combinant des stratégies de marketing de recrutement avec le ciblage de plateformes, donnant ainsi aux équipes de recrutement les atouts dont elles ont besoin pour présenter leurs campagnes internes.

Commencez avec ce modèle pour :

Proposez des campagnes de recrutement sur les réseaux sociaux ciblant des rôles de niche

Alignez vos objectifs de recrutement sur les objectifs marketing de votre marque

Définissez une stratégie de contenu spécifique à l'engagement des candidats et aux conditions contractuelles

📌 Idéal pour : Les responsables de l'image de marque des employeurs, les consultants en marketing RH ou les agences qui créent des campagnes de recrutement sur les réseaux sociaux.

22. Modèle de proposition pour les réseaux sociaux par Later

via Later

Le modèle de proposition pour les réseaux sociaux couvre la narration visuelle pour des plateformes telles qu'Instagram, TikTok et Pinterest. Il fournit des dispositions pour storyboarder votre contenu, présenter des concepts esthétiques et mettre en avant les collaborations avec des influenceurs.

Laissez ce modèle vous guider pour :

Déterminez les indicateurs de performance clés à l'aide de cadres analytiques intégrés

Liste des protocoles à suivre pour la révision, les modifications et le lancement du projet

Définissez des livrables précis, jusqu'à la fréquence et la plateforme, pour atteindre vos objectifs sur les réseaux sociaux

📌 Idéal pour : Les responsables de l'image de marque des employeurs, les consultants en marketing RH ou les agences qui créent des campagnes de recrutement sur les réseaux sociaux.

Créez de meilleures propositions avec les modèles ClickUp

Vous présentez une campagne créative ou gérez des services de réseaux sociaux ? Le bon modèle de proposition peut vous faire gagner des heures et vous permettre de devancer vos concurrents. Ces 22 modèles uniques et axés sur l'action vous offrent une boîte à outils indispensable pour tous les scénarios de proposition imaginables.

Petit conseil : si vous travaillez avec une grande équipe ou si vous souhaitez mettre en place ces modèles dans un écosystème évolutif, passez à ClickUp. Ses capacités de gestion tout-en-un et ses plus de 1 000 intégrations ClickUp vous aideront à mieux utiliser ces cadres.

Alors, sans plus attendre, inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui !