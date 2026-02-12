Vous vous préparez pour une présentation importante auprès d'un client lorsque vous vous rendez compte que vous avez cinq onglets ouverts, des carnets et des cartes de présentation éparpillés sur votre bureau, et aucun moyen rapide de tout rassembler.

NotebookLM pourrait bien être l'allié dont vous avez besoin. Grâce à l'IA, il aide les équipes commerciales à gérer leurs ressources, à extraire des informations clés et à rationaliser les flux de travail sans alourdir la charge de travail.

Dans cet article, nous allons voir comment utiliser NotebookLM pour l’équipe commerciale, en examinant ses avantages, ses limites et ses alternatives (parfois plus performantes). 💁

Qu'est-ce que NotebookLM ?

via NotebookLM

NotebookLM de Google Lab est un assistant de recherche et de prise de notes basé sur l'IA. Il utilise le modèle linguistique à grande échelle (LLM) de Google, Gemini, pour adapter ses réponses aux besoins spécifiques des utilisateurs.

La plateforme fonde ses recherches sur les données que vous fournissez, ce qui réduit le risque d'erreurs ou de résultats erronés. Vous pouvez poser des questions sur le contenu existant ou obtenir des résumés des informations que vous fournissez.

Conçu à l'origine comme un assistant alimenté par l'IA pour les chercheurs et les étudiants, NotebookLM est désormais plébiscité par de nombreux professionnels chargés de gérer de grands ensembles de données. Il aide à décomposer des informations complexes et génère des informations pertinentes à partir des données que vous avez collectées.

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Principales fonctionnalités de NotebookLM

Vous ne savez pas comment utiliser NotebookLM? Découvrons ses fonctionnalités en détail afin que vous puissiez les exploiter efficacement. 👀

Fonctionnalité n° 1 : Prise de notes et suggestions d'actions

NotebookLM vous aide à créer, organiser et gérer vos notes. Vous pouvez transformer une ou plusieurs notes en plan, en guide d'étude ou en résumé afin de tout classer de manière claire et d'y accéder facilement.

Cet outil vous permet également de créer un nouveau carnet pour différents projets, tout en conservant une hiérarchie claire dans l'organisation.

Fonctionnalité n° 2 : Intégration des sources et analyse basée sur l'IA

NotebookLM vous permet d'ajouter du contenu provenant de différentes sources, telles que Google Docs, des fichiers PDF, des vidéos YouTube, des articles de recherche et même des URL. Une fois le contenu téléchargé, la plateforme l'analyse, crée des résumés, met en évidence les thèmes clés et suggère des questions. Cela facilite l'assimilation et la compréhension d'informations complexes.

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Son assistant IA relie les concepts connexes, évalue les idées et fusionne les notes, ce qui facilite l'analyse et l'exploitation de votre contenu.

⚙️ Bonus : Essayez les modèles de prise de notes pour être sûr de ne rien oublier des points importants des réunions, discussions et présentations.

Fonctionnalité n° 4 : Compréhension des images et résumés audio

NotebookLM simplifie le travail avec des éléments visuels. Il peut interpréter les images de vos documents et y faire référence dans vos notes, garantissant ainsi que les détails essentiels sont toujours accessibles.

Ses résumés audio, présentés sous forme de podcast, vous permettent de passer en revue le contenu tout en restant actif. Écouter les points clés pendant vos trajets ou tout en effectuant des tâches courantes vous permet d'optimiser votre temps et de rester au fait de vos priorités sans rien manquer.

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Comment utiliser NotebookLM pour l'équipe commerciale

Pour améliorer la productivité de l’équipe commerciale, il faut rester organisé, bien connaître ses clients et fournir des informations précises en temps opportun. NotebookLM peut vous aider à rationaliser ces tâches, rendant ainsi votre flux de travail plus efficace et mieux ciblé.

Découvrons comment utiliser ses outils d'IA pour conclure des ventes plus rapidement. 🎯

Organisez et consultez vos documents commerciaux

NotebookLM est un logiciel de gestion de la recherche qui vous permet de centraliser tous vos documents commerciaux en un seul endroit. Vous pouvez y télécharger des fichiers texte, des PDF et des Google Docs, puis les organiser dans des carnets d'échantillons.

Cette organisation garantit que toutes les informations pertinentes sont regroupées, ce qui permet d’identifier facilement l’emplacement de ce dont vous avez besoin sans perdre de temps à parcourir des documents sans rapport avec votre recherche.

📌 Exemple : Un commercial peut créer des carnets distincts pour répondre à des besoins spécifiques, par exemple un pour les supports de présentation, un autre pour les rapports de vente et un troisième pour la communication avec les clients.

Préparez-vous pour vos réunions avec les clients

NotebookLM vous aide à préparer vos réunions en organisant les documents clés tels que les e-mails antérieurs, les notes de réunion et les informations sur les produits. Vous pouvez lui demander de résumer ces documents ou de générer des questions pertinentes pour orienter votre discussion.

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Avec tout ce qui est à portée de main, vous aborderez vos réunions en toute confiance, prêt à renforcer vos relations avec vos clients.

📌 Exemple : Un commercial qui se prépare à une négociation pourrait demander : « Quelles sont les principales objections du client d'après les réunions précédentes ? » et obtenir des informations ciblées.

📖 À lire également : Outils d'automatisation des ventes pour les petites entreprises

Créez des argumentaires personnalisés

NotebookLM peut vous aider à personnaliser votre argumentaire de vente en fonction de chaque client. Il analyse les interactions passées, les préférences et les tendances du marché pour vous suggérer la meilleure approche.

Un argumentaire plus personnalisé augmente vos chances de convertir un prospect grâce à l'IA.

📌 Exemple : Pour un client intéressé par le développement durable, l'outil d'IA met en avant les fonctionnalités écologiques des produits, en adaptant l'argumentaire pour un impact maximal.

🔍 Le saviez-vous ? Le terme « elevator pitch » trouve son origine à Hollywood. Les scénaristes devaient présenter leurs idées aux producteurs lors de brefs trajets en ascenseur, ce qui constituait souvent leur seule occasion de vendre leurs scénarios.

Suivez et analysez les tendances commerciales

Vous pouvez importer vos anciens rapports de ventes dans NotebookLM pour identifier les tendances et les schémas récurrents. L'IA vous aidera à déterminer quelles stratégies fonctionnent et où vous pouvez vous améliorer. Cela vous permet de garder une longueur d'avance et d'ajuster votre approche en fonction d'informations concrètes, ce qui vous aide à affiner vos tactiques de vente au fil du temps.

📌 Exemple : NotebookLM identifie une hausse constante des ventes au quatrième trimestre et suggère d'intensifier les efforts marketing pendant cette période.

Formation et intégration

NotebookLM est un outil fiable pour former les nouveaux membres de votre équipe. Téléchargez tous les supports de formation, les bonnes pratiques et les études de cas dans un cahier dédié pour vous simplifier la vie en tant que responsable de l'équipe commerciale.

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Son IA permet de résumer les points clés, ce qui aide les nouvelles recrues à se mettre rapidement à niveau.

📌 Exemple : Un nouveau membre de l'équipe peut accéder rapidement à un résumé des informations sur les produits, à leurs principales fonctionnalités et aux réponses aux questions courantes des clients, ce qui lui permet de se mettre rapidement à niveau et de gérer les interactions avec les clients en toute confiance dès le début.

Analyse de la concurrence

NotebookLM peut vous aider à analyser la concurrence en organisant et en résumant les informations clés issues des sites web de vos concurrents, des descriptions de produits et des rapports de marché.

Demandez à l'IA d'identifier les tendances, les stratégies et les domaines dans lesquels vos concurrents réussissent ou sont à la traîne. Cela vous aide à affiner vos objectifs commerciaux et à ajuster vos stratégies en fonction d'informations exploitables, vous garantissant ainsi d'être toujours prêt à rester compétitif.

📌 Exemple : Une équipe commerciale importe les tarifs des concurrents, les fonctionnalités des produits et les avis clients dans NotebookLM. L'IA résume les forces et les faiblesses des offres de chaque concurrent. Sur la base de cette analyse, l'équipe s'attache à mettre en avant les fonctionnalités uniques de son produit et à proposer des tarifs compétitifs lors des présentations aux clients.

Gestion du suivi

Vous pouvez enregistrer vos communications (e-mails, appels et notes de réunion) dans NotebookLM. L'IA organise ensuite ces informations, ce qui vous permet de consulter facilement vos interactions passées et de déterminer quand un suivi est nécessaire.

Vous pourrez ensuite définir des tâches de suivi en fonction des informations enregistrées, ce qui vous aidera à rester à jour dans vos communications avec les clients.

📌 Exemple : Un commercial enregistre un appel client dans NotebookLM, en notant que le client souhaite discuter d'une proposition la semaine prochaine. L'IA organise cette information avec les communications précédentes, ce qui facilite le suivi pour le commercial.

Rapports simplifiés

Au lieu de passer des heures à créer des rapports commerciaux, NotebookLM peut générer automatiquement des résumés à partir de vos données provenant de diverses sources. Qu'il s'agisse d'indicateurs de performance, de retours clients ou de tendances commerciales, l'IA compile rapidement ces informations dans des rapports clairs et faciles à lire.

📌 Exemple : NotebookLM regroupe les données de vente trimestrielles dans un rapport clair et lisible, idéal pour les présentations, ce qui vous permet de consacrer plus de temps à la planification stratégique des ventes.

🧠 Anecdote : Le concept de vente remonte à la Mésopotamie antique, où le troc constituait la « stratégie commerciale » originelle. Les marchands échangeaient des marchandises telles que des céréales et des textiles, sans utiliser de devise, mais uniquement leurs talents de négociateurs.

Avantages de l'utilisation de NotebookLM pour l'équipe commerciale

NotebookLM offre plusieurs avantages aux professionnels de l’équipe commerciale qui souhaitent améliorer leur productivité et leur efficacité. Parmi ceux-ci, on peut citer :

Une meilleure efficacité : résume les longs documents et aide les équipes commerciales à comprendre les points clés pour prendre des décisions plus rapidement

Productivité accrue : répond rapidement aux requêtes, ce qui permet à l’équipe commerciale de se concentrer davantage sur les interactions avec les clients

Une collaboration améliorée : Assure la cohésion de l'équipe commerciale autour des stratégies commerciales grâce à des informations et des mises à jour en temps réel

Informations basées sur l'IA : Génère des résumés et des informations pertinents, adaptés aux besoins des utilisateurs, pour des présentations commerciales plus efficaces

Organisation du contenu : Organise vos notes et vos documents pour faciliter la recherche d'informations lors des réunions avec les clients

🧠 Anecdote : Le « principe de réciprocité » est l'une des tactiques de vente les plus courantes. Lorsque les commerciaux offrent quelque chose gratuitement (comme une démonstration ou un essai), les clients se sentent obligés de rendre la pareille, souvent en effectuant un achat.

Problèmes courants avec NotebookLM

NotebookLM offre des fonctionnalités innovantes pour la création de contenu, notamment dans le domaine du podcasting. Cependant, il présente également plusieurs limites qui pourraient nuire à son utilité pour les professionnels de la vente et du marketing.

Voici quelques limites courantes liées à l'utilisation de NotebookLM en tant qu'outil d'IA pour l'équipe commerciale:

Personnalisation limitée : il ne permet pas aux utilisateurs il ne permet pas aux utilisateurs d'organiser leurs notes dans plusieurs carnets, ce qui rend la gestion des informations difficile

Préoccupations concernant la qualité du contenu : Il effectue la création de contenu sans supervision humaine, générant généralement des informations de mauvaise qualité.

Pas d'édition collaborative : La collaboration en temps réel n'est pas prise en charge, ce qui rend difficile le travail en équipe. La collaboration en temps réel n'est pas prise en charge, ce qui rend difficile le travail en équipe.

Manque de fonctionnalités de gestion de projet : Bien que NotebookLM soit un bon assistant pour la prise de notes, il ne facilite pas la gestion des tâches, la planification, le suivi du temps, etc.

🔍 Le saviez-vous ? Joe Girard, reconnu par le Guinness World Records comme le « meilleur vendeur au monde », a vendu 13 001 voitures en 15 ans. Son secret ? Des cartes d'anniversaire personnalisées et un suivi régulier auprès de chaque client.

Si vous envisagez d'autres solutions que NotebookLM pour l'équipe commerciale, voici quelques systèmes de prise de notes et de gestion des connaissances à découvrir :

Obsidian : Destiné principalement à la gestion des bases de connaissances, cet outil prend en charge le format Markdown, les liens retour et l'intégration de plugins pour relier les notes entre elles.

Roam Research : Réputé pour Réputé pour ses liens bidirectionnels et sa structure graphique, cet outil est idéal pour cartographier les relations complexes entre clients, transactions et autres.

Notion : Cette plateforme intègre des bases de données, des tâches et la prise de notes en un seul endroit, permettant ainsi aux équipes commerciales de gérer facilement leurs pipelines et leurs comptes-rendus de réunion.

Cependant, si vous recherchez une plateforme tout-en-un qui augmente la productivité de votre équipe commerciale et la rend plus efficace, essayez ClickUp for Sales Teams! 🤩

C'est l'application tout-en-un pour le travail, qui offre un hub collaboratif et personnalisable pour visualiser votre pipeline de ventes, suivre vos activités et communiquer en interne comme en externe.

Découvrons ses fonctionnalités plus en détail. 👇

ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistant alimenté par l'IA de l'outil, aide les équipes à travailler plus efficacement en simplifiant les tâches et en facilitant la gestion des informations.

Obtenez des réponses rapides à vos questions contextuelles grâce à ClickUp Brain

La gestion des connaissances par l'IA sert de référentiel centralisé d'informations. Les équipes commerciales peuvent poser des questions telles que « Quel est le statut de la présentation client du quatrième trimestre ? » ou « Qui est chargé du suivi auprès du client X ? » et obtenir des réponses immédiates et contextualisées depuis leur environnement de travail ClickUp.

Essayez ClickUp Brain Obtenez des informations résumées sur les tâches, les documents et même les personnes de votre environnement de travail grâce à ClickUp Brain

Brain simplifie également la résumation en décomposant instantanément les documents, e-mails ou notes volumineux en points concis et faciles à assimiler.

Cet outil est idéal pour consulter les mises à jour des clients, préparer des réunions ou prendre rapidement connaissance des informations clés sans perdre de temps. Grâce à un résumé de toutes les informations à portée de main, vous restez informé et concentré sans effort.

Rédigez des e-mails de présentation professionnels en invitant ClickUp Brain en langage naturel

Une communication sur mesure est la clé de la réussite commerciale, et l'outil AI Writer for Work de ClickUp Brain rend cela plus facile que jamais. Avec seulement quelques informations, il peut rapidement rédiger des e-mails personnalisés, des présentations commerciales et des résumés.

Imaginons qu'un responsable de l'équipe commerciale ait besoin d'un e-mail de présentation personnalisé pour un client du secteur de la santé. Il demande de l'aide à Brain, qui analyse les préférences du client et les interactions passées pour créer un premier jet soigné et ciblé. Plus besoin de partir de zéro !

Vous cherchez des idées pour votre prochaine campagne commerciale ? Brain est là pour vous aider. Il peut vous inspirer de nouvelles idées, affiner vos stratégies et même résumer les informations sur le marché pour vous permettre de démarrer votre planification sur les chapeaux de roue.

ClickUp AI Notetaker

Enregistrez, transcrivez et résumez vos réunions grâce à ClickUp AI Notetaker

Imaginez conclure davantage de contrats à chaque appel, car vos réunions sont automatiquement enregistrées et transformées en informations exploitables. ClickUp AI Notetaker est conçu pour vous permettre de rester parfaitement concentré sur vos discussions commerciales, afin que vous ne manquiez jamais aucun détail essentiel. Voici comment cet outil dynamise votre processus de vente :

Participation automatique aux appels clients : enregistrez chaque argumentaire et chaque objection sans interrompre votre flux de travail

Transcription et résumés instantanés : passez rapidement en revue les informations clés sur vos clients pour adapter votre prochaine action

Extraction des éléments à entreprendre : créez automatiquement des relances pour ne laisser passer aucune opportunité

Intégration transparente : synchronisez vos notes avec votre CRM et vos tâches de l’équipe commerciale pour maintenir votre pipeline à jour sans effort

Avec ClickUp AI Notetaker, chaque appel commercial devient un tremplin vers votre prochaine grande réussite.

Clips ClickUp

Enregistrez une démonstration de vente pour former votre équipe commerciale avec ClickUp Clips

ClickUp Clips facilite la création de vidéos de démonstration commerciale et la gestion des suivis.

Enregistrez votre démonstration, et ClickUp Brain génère automatiquement une transcription comprenant les éléments clés, les actions à mener et les prochaines étapes.

Une fois la démo enregistrée, l'IA analyse la vidéo pour en extraire les informations essentielles, telles que les questions des clients ou leurs intérêts concernant les produits. Elle établit ensuite une liste claire des actions de suivi, ce qui vous aide à rester organisé et vous garantit de ne manquer aucun détail important lorsque vous contactez des prospects ou intégrez de nouveaux membres à votre équipe.

Pour permettre à vos nouveaux membres de l'équipe commerciale d'être rapidement opérationnels et faciliter leur intégration, essayez le modèle ClickUp Sales Onboarding.

📮ClickUp Insight : Notre sondage sur l'efficacité des réunions a révélé que, si 47 % des réunions durent une heure ou plus, 14 % des personnes interrogées parviennent à conclure leurs réunions en seulement 15 minutes. Un pourcentage modeste mais significatif qui prouve qu'il est possible d'organiser des réunions rapides et efficaces. En testant des formats de réunion plus courts, les équipes pourraient améliorer à la fois l'engagement et l'efficacité. ClickUp peut vous aider à effectuer cette transition en toute simplicité ! Dites adieu aux discussions interminables en capturant le contexte détaillé via des extraits audio, des commentaires sur les tâches et bien plus encore grâce à ClickUp Tasks. 💫 Résultats concrets : Des équipes comme celle de Trinetrix ont réduit de 50 % les discussions et les réunions inutiles grâce à ClickUp

ClickUp CRM

De plus, le logiciel CRM de ClickUp vous aide à suivre de près les interactions avec vos clients, à gérer vos prospects et à organiser votre pipeline de ventes sans effort. Grâce à des fonctionnalités telles que le suivi des prospects, l'attribution des tâches et les vues personnalisées dans ClickUp, vous pouvez hiérarchiser les opportunités et bénéficier d'une visibilité claire sur l'ensemble du processus de vente.

De plus, des fonctionnalités telles que les automatisations personnalisées sans code aident les équipes commerciales à se débarrasser des tâches fastidieuses, tandis que des tableaux de bord détaillés offrent des informations en temps réel sur l'état du pipeline, les taux de conversion et les performances de l'équipe, permettant ainsi de prendre des décisions fondées sur les données et d'adopter une gestion proactive. Automatisations

Automatisez les tâches répétitives de votre pipeline commercial grâce aux automatisations ClickUp

Les automatisations ClickUp éliminent les tâches répétitives de votre flux de travail, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qu'elle fait le mieux : conclure des ventes. Grâce à l'automatisation, vous pouvez configurer des déclencheurs qui exécutent automatiquement des actions en fonction de conditions spécifiques.

Par exemple, lorsqu'un nouveau prospect est ajouté à votre pipeline, vous pouvez automatiser des actions telles que l'envoi d'un e-mail de bienvenue, l'attribution du prospect à un commercial et la planification d'une tâche de suivi. Cela garantit une réponse rapide et cohérente à chaque prospect sans que personne n'ait à définir manuellement des rappels ou des dates de suivi.

🧠 Anecdote : Avant l'apparition des CRM numériques, les commerciaux utilisaient des Rolodex pour suivre les coordonnées de leurs clients et de leurs prospects. Ces fichiers à cartes rotatives étaient un incontournable sur le bureau de chaque commercial.

Tableaux de bord ClickUp

Visualisez votre entonnoir de vente grâce aux tableaux de bord ClickUp

ClickUp Dashboards offre aux équipes commerciales une plateforme centralisée pour suivre les performances et visualiser les indicateurs clés en temps réel. Ces tableaux de bord vous permettent de suivre d'un seul coup d'œil les pipelines de vente, les cibles de chiffre d'affaires et les indicateurs de performance individuels.

Vous pouvez utiliser les tableaux de bord pour comparer les résultats de vente réels aux prévisions afin d'ajuster vos stratégies de manière proactive. Par exemple, si vous constatez une baisse des taux de conversion, vous pouvez rapidement identifier les goulots d'étranglement et prendre des mesures correctives.

Vous pouvez également consulter le modèle ClickUp Sales Tracker pour créer des processus de vente mieux organisés.

📖 À lire également : Les meilleurs outils logiciels CRM basés sur l'IA

Tarifs de ClickUp

Avez-vous déjà adopté ClickUp ?

NotebookLM offre un moyen dynamique de saisir, d'organiser et de consulter les connaissances de l'équipe commerciale, ce qui vous permet plus que jamais de rester préparé et concentré. Mais pourquoi se contenter d'un simple outil de prise de notes alors que vous pouvez maximiser votre potentiel commercial ?

ClickUp propose des fonctionnalités robustes qui simplifient même les flux de travail de vente les plus complexes. Et ce n'est pas tout ! Grâce à des fonctionnalités telles que les tableaux de bord, les automatisations, les Clips et bien d'autres, vous passerez moins de temps à gérer votre pipeline et plus de temps à conclure des ventes.

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