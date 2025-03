10 outils d'automatisation des ventes pour les petites entreprises

Votre équipe commerciale travaille d'arrache-pied pour développer ses activités, générer de nouvelles entreprises et alimenter son équipe commerciale en prospects. Avec une telle charge de travail, leur quotidien est rempli de listes de choses à faire qui font des kilomètres de long.

Pour ne rien arranger, la charge de travail des équipes commerciales augmente considérablement au fur et à mesure de leur réussite. Dans de nombreux cas, cela signifie que des opportunités sont manquées parce que l'équipe ne peut pas travailler assez vite pour satisfaire la demande.

C'est un bon problème, qui peut être résolu par l'utilisation de l'équipe commerciale logiciel d'automatisation des ventes de l'entreprise. Nous allons vous montrer ce que sont ces logiciels et passer en revue les avantages de l'automatisation pour votre équipe commerciale.

Nous vous présentons ensuite les 10 meilleurs outils d'automatisation des ventes. A partir de logiciel d'automatisation du marketing aux outils de gestion de projet, vous trouverez ce dont vous avez besoin pour faire évoluer vos équipes commerciales. 💪

Que sont les outils d'automatisation des ventes ?

Les outils d'automatisation des ventes sont conçus pour rationaliser les flux de travail en prenant en charge les tâches chronophages et répétitives. À la place d'un employé qui passe du temps à créer manuellement des tâches et des documents, ces outils font le travail pour les équipes commerciales, qui peuvent ainsi se concentrer sur des sujets plus importants. 🙌

Dans la plupart des cas, ces outils sont alimentés par des logiciels ou l'IA pour faire le travail automatiquement. La plupart des équipes commerciales visent à automatiser des tâches telles que :

La planification des réunions

Préparer des factures et des devis

Assurer le suivi auprès des clients personnalisés

L'envoi d'e-mails de prospection

Gestion des tâches récurrentes telles que les rapports

L'évaluation des pistes qualifiées dans l'équipe commerciale

Les meilleurs logiciels d'automatisation des ventes sont conçus pour gérer le travail intensif. Ces types de tâches répétitives demandent peu d'énergie cérébrale, mais éloignent même le meilleur représentant commercial d'un travail plus important.

Avantages de l'utilisation des outils d'automatisation des ventes

L'utilisation d'outils d'automatisation des ventes est une évidence. Ils permettent de libérer du temps et de se débarrasser du travail fastidieux que les équipes commerciales ne veulent pas faire. 👀

Voici d'autres avantages liés à l'utilisation d'outils d'automatisation des ventes :

Amélioration de la gestion des données : Ces outils stockent les informations en un seul endroit, ce qui facilite le suivi des données et..les indicateurs clés de performance (KPI) de l'équipe commerciale sans passer d'un outil à l'autre

Ces outils stockent les informations en un seul endroit, ce qui facilite le suivi des données et..les indicateurs clés de performance (KPI) de l'équipe commerciale sans passer d'un outil à l'autre Des rapports précis: Comme ces outils sont gérés par des machines, la probabilité d'une erreur humaine est éliminée. Cela signifie des rapports plus précis et de meilleure qualité lorsqu'il s'agit deindicateurs de l'équipe commerciale Collaboration en temps réel: Mon travail d'automatisation des ventes permet aux équipes commerciales de travailler ensemble, ce qui les rend plus efficaces tout au long du processus de vente

Comme ces outils sont gérés par des machines, la probabilité d'une erreur humaine est éliminée. Cela signifie des rapports plus précis et de meilleure qualité lorsqu'il s'agit deindicateurs de l'équipe commerciale Meilleure expérience client:Applications commerciales vous aident à mieux comprendre les prospects et à affecter le bon agent commercial au compte. Elles facilitent également la réponse rapide d'un agent commercial afin que vous puissiez devancer la concurrence dans les boîtes de réception de vos prospects

10 meilleurs outils d'automatisation des ventes 2024

Apprenez à automatiser vos équipes commerciales avec ces 10 meilleurs outils. Notre liste des meilleurs logiciels d'automatisation des ventes comprend des logiciels de gestion de projet, des programmes CRM et plus encore pour vous aider à faire le travail terminé. ✨

1. ClickUp

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

ClickUp est le rêve d'une équipe commerciale, avec des automatisations, des tableaux de bord et.. Outils de gestion de la relation client pour gérer les équipes commerciales et rationaliser les flux de travail. L'outil comporte des dizaines d'intégrations, ce qui facilite son utilisation aux côtés de vos autres logiciels essentiels.

Avec Automatisations ClickUp avec ClickUp Automations, le travail est terminé automatiquement pour vos équipes commerciales. Avec plus de 100 automatisations, les possibilités de rendre les flux de travail plus efficaces sont infinies. Par exemple, créez des tâches lorsqu'un prospect planifie une démo sur HubSpot ou lorsqu'un client s'inscrit à un essai.

Vous pouvez également envoyer des e-mails de félicitations à l'ensemble de l'équipe commerciale lorsque quelqu'un ferme une affaire, et assurer un suivi auprès des clients qui n'ont pas utilisé vos produits depuis un certain temps. Vous pouvez utiliser les automatisations pour l'e-mail marketing, le lead scoring, et.. objectifs commerciaux .

Avec les automatisations en place, utilisez Tableaux de bord ClickUp pour suivre la progression de tous vos projets commerciaux. Le tableau de bord entièrement personnalisable facilite l'allocation des ressources et met en évidence les goulets d'étranglement dans l'équipe commerciale.

Suivez l'ensemble de votre équipe commerciale en un seul espace grâce à ClickUp Ventes . L'installation simplifiée vous permet de voir l'ensemble de l'équipe commerciale en un coup d'œil. Vous pouvez suivre l'activité des comptes et collaborer avec les membres de l'équipe pour conclure des affaires.

De plus, vous pouvez utiliser Le CRM intégré de ClickUp pour recueillir des données et afficher les relations avec les clients. Les communications sont accélérées grâce aux portails centralisés de sensibilisation des clients. Construisez facilement votre base de données clients et attribuez des champs personnalisés et de priorité pour permettre aux équipes commerciales de mieux communiquer. 🛠️

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Il existe plus de 1 000 modèles, dont le modèleModèle de rapport quotidien sur les équipes commerciales de ClickUpqui facilite la visibilité des efforts et des tendances en matière de vente

L'automatisation des tâches rationalise les leads entrants et attribue le travail pertinent aux décideurs les plus importants

Les champs personnalisés et les statuts assurent le suivi de l'automatisation des e-mails, des campagnes de goutte-à-goutte et des activités de vente en ligne en un seul endroit

Travaillez dans un seul espace avec des dizaines d'intégrations

Limites de ClickUp

Pour l'instant, ClickUp AI est uniquement sur la version de bureau, mais le déploiement pour le mobile est en route

Le nombre de fonctionnalités fait qu'il faut un peu de temps pour s'approprier l'ensemble des fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois (essai gratuit)

G2: 4.7/5 (8,500+ reviews)

4.7/5 (8,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,700+ reviews)

2. Sales Cloud de Salesforce

via Salesforce Combinant l'IA, les données et la gestion de la relation client en un seul endroit, Sales Cloud de.. Salesforce permet aux équipes commerciales de faire plus facilement leur travail. Ce logiciel d'automatisation des ventes vous permet de plonger dans le parcours client pour obtenir des informations et stimuler l'engagement - ce qui améliore le processus de vente.

L'outil améliore également les relations avec les clients en créant instantanément des notifications lors du lancement de nouveaux produits et en automatisant les campagnes d'e-mailing en fonction de l'intention de l'utilisateur. D'autres fonctionnalités d'automatisation incluent la facturation récurrente, le suivi de la gestion des performances et des informations sur l'optimisation des revenus.

Les meilleures fonctionnalités de Sales Cloud

L'IA générative et prédictive intégrée facilite la création d'e-mails de vente personnalisés et de résumés d'appels en quelques secondes

La fonctionnalité Einstein GPT protège les informations sensibles de votre entreprise lorsque vous utilisez des modèles d'intelligence artificielle pour créer des séquences d'e-mails, des pages de renvoi et d'autres campagnes marketing

Le CRM tout-en-un rationalise la gestion du pipeline et offre des outils pour stimuler le chiffre d'affaires en fonction des clients existants

Offre un essai gratuit de son logiciel d'automatisation des ventes pour démarrer

Limites de Sales Cloud

Certains utilisateurs estiment qu'il y a trop de personnalisation, ce qui prend à leurs équipes commerciales plus de temps que nécessaire pour mettre en place des paramètres

L'interface utilisateur prend du temps à apprendre pour certaines équipes commerciales et n'est pas toujours intuitive

Prix de Sales Cloud

Démarrage: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Professionnel: 80 $/mois par utilisateur

80 $/mois par utilisateur Enterprise: $165/mois par utilisateur

$165/mois par utilisateur Unlimited: $330/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (15,700+ reviews)

4.3/5 (15,700+ reviews) Capterra: 4.4/5 (17 700+ avis)

3. Hub commercial de HubSpot

via HubSpotHubSpot est l'un des meilleurs outils de marketing qui existent, mais son offre commerciale est également utile pour les équipes qui souhaitent rationaliser les flux de travail. La plateforme CRM vous permet de créer automatiquement des e-mails à envoyer à des segments de clients et d'organiser votre pipeline en fonction du statut des tâches. ✅

Utilisez HubSpot Sales pour améliorer le lead nurturing, obtenir des informations pour la prévision des ventes et créer des flux de travail automatisés. À la recherche d'une rationalisation des tâches administratives comme les rapports ou des tâches commerciales comme la création et l'envoi d'e-mails sortants, cet outil fait le travail.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

L'application mobile de gestion de la relation client permet de faire du travail n'importe où, même lorsque vous courez entre deux réunions avec des clients potentiels

Automatisation des tâches afin de libérer du temps pour que l'équipe commerciale puisse rechercher activement de meilleurs prospects en deux fois moins de temps

Le suivi des appels enregistre automatiquement les appels des équipes commerciales afin d'accroître l'efficacité

Les limites de HubSpot

Les forfaits augmentent rapidement, mais il existe des options d'essai gratuites pour les équipes commerciales

Il n'y a pas beaucoup d'intégrations, de sorte que certains utilisateurs se sont sentis obligés de l'utiliser comme un outil tout-en-un alors qu'ils préféraient utiliser un mélange d'outils

Prix de HubSpot

Free: 0$

0$ Débutant: 45$/mois

45$/mois Professionnel: $450/mois

$450/mois Enterprise: 1 200 $/mois

G2: 4.4/5 (10,500+ reviews)

4.4/5 (10,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (400+ avis)

4. Overloop

via Surboucle Overloop est une plateforme d'automatisation des ventes et une solution de productivité conçue pour rendre la vie des équipes commerciales plus facile que jamais. L'outil d'automatisation des ventes vise principalement à rationaliser les campagnes commerciales et à stimuler l'engagement des clients.

Commencez par construire des listes de clients potentiels et envoyez automatiquement des campagnes à travers les canaux. Gérez le pipeline de la prospection à l'intégration et utilisez les informations générées pour améliorer vos processus.

Les meilleures fonctionnalités d'Overloop

Les intégrations avec des outils d'e-mail comme Gmail et Office 365 facilitent l'envoi d'e-mails froids et permettent de suivre les taux d'ouverture et les réponses

L'outil Email Finder permet de localiser les adresses e-mail des contacts potentiels

La fonctionnalité d'importation CSV vous permet d'importer des e-mails et des informations de contact à partir d'outils tels que HubSpot et Pipedrive

Limites de l'overloop

Certains utilisateurs ont estimé que l'outil n'était pas évolutif, ce qui le rend difficile pour les entreprises qui se développent rapidement

Par rapport à la concurrence, les utilisateurs estiment qu'il devrait y avoir plus de fonctionnalités d'e-mailing

Prix d'Overloop

Base: $99/utilisateur/mois

$99/utilisateur/mois Agence Tarification : Tarifs personnalisés

G2: 4.3/5 (100+ reviews)

4.3/5 (100+ reviews) Capterra: 4/5 (1+ avis)

5. Growbots

via Les robots de culture Growbots est un outil d'automatisation des ventes sortantes qui vise à faciliter la recherche de votre prochain client. L'ouverture d'un compte vous donne accès à plus de 180 millions de prospects vérifiés. Réduisez la liste en choisissant parmi 15 critères, notamment le secteur d'activité et le chiffre d'affaires.

En fonction de vos entrées, vous obtiendrez une liste de prospects avec leurs coordonnées, y compris les e-mails, les comptes de médias sociaux et les numéros de téléphone. Vous ne payez que pour les prospects que vous souhaitez obtenir. Utilisez ensuite les tableaux de bord intégrés pour effectuer des tests A/B, automatiser les e-mails sortants et contrôler les réponses.

Les meilleures fonctionnalités de Growbots

La base de données des prospects est continuellement mise à jour à l'aide d'une vérification en direct des e-mails, ce qui garantit l'actualité des informations

Les filtres avancés vous permettent d'affiner votre cible lors de l'envoi d'e-mails de sensibilisation

Personnalisez vos campagnes en créant des modèles d'e-mails illimités, en ajoutant des tâches telles que des appels téléphoniques aux séquences et en planifiant la prise de contact en fonction du fuseau horaire des prospects

Limites de Growbots

Certains utilisateurs ont trouvé que l'interface de la plateforme était confuse

D'autres ont estimé qu'il devrait y avoir plus de personnalisation lors de la prise de contact avec de nouveaux prospects

Prix de Growbots

Outreach: 49$/mois

49$/mois Tout-en-un: 199 $/mois

199 $/mois Pro: Prix personnalisé/mois

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (40+ commentaires)

6. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive est un CRM commercial doté d'une équipe commerciale visuelle qui permet de suivre la progression et d'accélérer la croissance. Les fonctionnalités de collaboration en équipe facilitent le travail avec d'autres équipes commerciales et permettent de célébrer les victoires. Utilisez Pipedrive pour simplifier l'entrée des données, automatiser la planification des réunions et découvrir de nouvelles approches pour vos équipes commerciales. 👩🏽‍💼

Des filtres personnalisés vous permettent de segmenter les marchés cibles pour mieux les atteindre. Les tableaux de bord des rapports et les prévisions de revenus permettent à votre équipe de rester responsable. Intégration de ClickUp dans Pipedrive vous permet de synchroniser automatiquement les tâches et de connecter votre CRM à votre outil de gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

La technologie IA donne des indications sur les campagnes et les automatisation des flux de travail pour une sensibilisation plus efficace des équipes commerciales

Vous pouvez créer des rappels d'activité pour surveiller votre entonnoir de vente et augmenter l'engagement commercial avec des campagnes opportunes

L'interface conviviale est facile à utiliser pour les débutants, ce qui en fait un excellent choix pour les équipes avec des représentants commerciaux débutants

Limites de Pipedrive

Toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles sur le forfait le moins cher

Certains utilisateurs ont eu du mal à obtenir de l'assistance de la part du service client

Prix de Pipedrive

Essentiel: 21,90 $/mois par utilisateur

21,90 $/mois par utilisateur Avancé: $37.90/mois par utilisateur

$37.90/mois par utilisateur Professionnel: $59.90/mois par utilisateur

$59.90/mois par utilisateur Power: $74.90/mois par utilisateur

$74.90/mois par utilisateur Enterprise: $119/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (1,600+ reviews)

4.2/5 (1,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,800+ reviews)

7. UpLead

via En tête UpLead est un outil d'automatisation des ventes conçu pour permettre aux entreprises B2B de créer rapidement des listes de prospects. Alors que d'autres outils récupèrent automatiquement des millions d'e-mails et de données, celui-ci se concentre sur la fourniture des prospects les plus qualifiés, avec un taux de précision de 95 % ou plus.

Les meilleures fonctionnalités d'UpLead

Les fonctionnalités de numérotation directe et mobile vous permettent d'obtenir des informations téléphoniques précises pour chaque prospect

Les données axées sur l'intention vous permettent d'accéder à des prospects qui sont déjà à la recherche de vos produits et services

La vérification des e-mails en temps réel vous permet de contacter des prospects valides et actifs

Limites d'UpLead

Certains utilisateurs ont estimé que l'interface utilisateur était obsolète

Les abonnements sont renouvelés automatiquement, il faut donc penser à les annuler

Prix d'UpLead

Essai gratuit: 0$ pour un essai de sept jours

0$ pour un essai de sept jours Essentiel: 74 $/mois

74 $/mois Plus: 149$/mois

149$/mois Professionnel:Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (70+ reviews)

4.7/5 (70+ reviews) Capterra: 4.7/5 (70+ avis)

8. Freshsales par Freshworks

via Freshworks (site en anglais) Freshsales est un CRM intelligent conçu pour aider les équipes commerciales à fermer les pistes plus rapidement et plus efficacement. L'outil commercial utilise l'IA pour noter les prospects, ce qui vous aide à identifier plus rapidement les cibles les plus importantes.

Automatisez le travail de gestion des leads et les processus de vente afin de libérer du temps pour d'autres projets. Utilisez des modèles pour créer des rappels et rédiger des e-mails de sensibilisation à froid. 📨

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales

Les séquences commerciales basées sur le comportement vous aident à cibler les clients potentiels qui sont prêts à utiliser vos produits et services

Utilisez les silos pour plonger plus profondément dans l'état d'esprit des clients et les rencontrer là où ils en sont dans leur parcours

Des facteurs de notation automatiques facilitent l'identification des prospects qualifiés et permettent de prioriser les prospects les plus importants

Limites de Freshsales

Certains utilisateurs ont trouvé que l'interface n'était pas aussi intuitive qu'ils l'auraient souhaité

L'outil ne définit pas toujours les leads avec précision

Prix de Freshsales

Free: 0$ pour un maximum de trois utilisateurs

0$ pour un maximum de trois utilisateurs Croissance: 18$/mois par utilisateur

18$/mois par utilisateur Pro: 47$/mois par utilisateur

47$/mois par utilisateur Enterprise: $83/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

9. Zendesk Sell

via Zendesk Zendesk Sell est une plateforme d'automatisation des ventes qui offre une meilleure visibilité sur votre pipeline de vente et met votre équipe commerciale en pilote automatique. Le logiciel CRM de haute qualité vous permet d'automatiser les tâches manuelles pour stimuler la productivité et rationaliser les procédures de gestion des ventes.

Utilisez Zendesk pour voir ce que veulent vos clients à différents points de l'entonnoir de vente. Obtenez des analyses pour élaborer de meilleures campagnes de sensibilisation. Ensuite, allez plus loin en utilisant l'API pour connecter votre pile technologique et l'intégrer aux applications que vous utilisez quotidiennement.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Les outils de gestion des contacts intégrés facilitent le suivi des prospects et la prise de contact par SMS, appels téléphoniques directs et e-mails

Vous pouvez créer des modèles personnalisés et envoyer des e-mails en masse en deux fois moins de temps

Des déclencheurs personnalisés et des tâches automatisées permettent à l'équipe commerciale, en particulier aux commerciaux, de respecter le calendrier

Limites de Zendesk

Les fonctionnalités les plus avancées ont tendance à être coûteuses

Il y a une courbe d'apprentissage, ce qui rend le système plus difficile pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Zendesk

Teams: 25 $/mois par agent

25 $/mois par agent Vente croissance: 69 $/mois par agent

69 $/mois par agent Vente Professionnelle: $149/mois par agent

Évaluations et critiques de Zendesk

G2: 4.2/5 (400+ commentaires)

4.2/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (100+ avis)

10. Keap

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/dashboard\_large.webp Tableau de bord de Keap /$$$img/

via Clapet Keap est un outil conçu pour les petites entreprises qui cherchent à faire évoluer leur processus de vente. Utilisez l'interface intuitive pour recueillir des prospects, créer des automatisations personnalisées pour limiter le travail occupé et envoyer des messages engageants à votre public.

Les meilleures fonctionnalités de Keap

Les automatisations permettent d'économiser des heures, libérant du temps pour que votre équipe s'engage mieux avec les prospects qualifiés

Grâce à une organisation claire des contacts, vous pouvez atteindre les segments appropriés avec des produits ciblés

Les rapports en temps réel sur le tableau de bord Accueil vous permettent de constater la progression par rapport aux cibles commerciales

Limites de Keap

Certaines actions impliquent plus d'étapes que nécessaire, ce qui ralentit le processus de vente

Avec de grandes quantités de données, certains indicateurs prennent beaucoup de temps à charger

Prix du Keap

Pro: 199$/mois

199$/mois Max: 289$/mois

G2: 4.2/5 (1,400+ reviews)

4.2/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,200+ reviews)

Mieux vendre avec des outils d'automatisation des ventes comme ClickUp

Avec les meilleurs logiciels d'automatisation des ventes, vous êtes sûr de trouver des moyens de servir vos clients plus efficacement. Des outils d'automatisation des tâches aux générateurs de leads, il y a un outil sur cette liste pour chaque objectif commercial. 🌻 Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour commencer à automatiser les flux de travail, construire de meilleurs pipelines de prospects, et s'engager avec vos clients. Gagner du temps en créant automatiquement des tâches pour le travail occupé, et utilisez les fonctionnalités du CRM pour organiser vos prospects.