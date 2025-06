Comment utiliser Notebook LM pour gérer vos recherches

La recherche peut être exaltante, car elle permet de découvrir de nouvelles connaissances et stimule la découverte. Mais elle peut aussi rapidement devenir accablante. Entre les montagnes d'articles, les notes interminables et la difficulté à tout synthétiser, un projet de recherche peut donner l'impression de nager à contre-courant.

Notebook LM aide à surmonter une grande partie de ces difficultés. Il s'agit d'un assistant virtuel puissant conçu pour faciliter votre processus de recherche et booster votre productivité.

Cet article explore comment cet outil innovant peut transformer votre approche et augmenter votre productivité en tant que chercheur ou travailleur du savoir.

Qu'est-ce que Notebook LM ?

Développé par Google AI, Notebook LM est un outil de recherche innovant qui exploite l'intelligence artificielle pour transformer votre flux de travail de recherche. Considérez-le comme un outil de prise de notes surpuissant avec un assistant de recherche virtuel intégré.

Notebook LM vous aide essentiellement à organiser vos documents de recherche, à analyser les informations et à générer des résultats créatifs basés sur vos conclusions.

via Notebook LM

Voici ce qui le rend unique :

Contrairement aux chatbots, NotebookLM hiérarchise vos notes et sources existantes. Il agit comme un collaborateur virtuel, analysant le texte pour vous permettre de mieux comprendre le contenu

NotebookLM peut résumer des informations, expliquer des idées complexes et même réfléchir à des connexions entre vos points de recherche

Imaginez une plateforme de prise de notes qui passe en douceur de la lecture à la rédaction, en passant par la formulation de questions basées sur vos recherches, le tout dans le même espace. NotebookLM vise à atteindre ce flux continu. Vous pouvez l'utiliser pour plusieurs documents à la fois

Fonctionnalités clés de Notebook LM

Notebook LM offre un intervalle de fonctionnalités que les chercheurs et les travailleurs du savoir peuvent utiliser :

1. Référencement des sources

via Notebook LM

Importez vos documents de recherche dans différents formats, notamment des fichiers Google Docs, des pages Web, des PDF, des articles de recherche, des livres électroniques et du texte simple. Notebook LM extrait et analyse intelligemment le contenu, créant ainsi une base de connaissances personnalisée spécifique à votre projet.

Cela élimine le passage d'une plateforme à l'autre et centralise tous vos documents de recherche.

2. Interface conversationnelle

via Notebook LM

Oubliez les menus et les commandes complexes. NotebookLM utilise une interface de type chat où vous pouvez poser des questions en anglais courant sur vos recherches. Vous obtenez ainsi facilement les informations dont vous avez besoin sans vous enliser dans le jargon technique.

Posez des questions pertinentes directement dans votre bloc-notes. Explorez les connexions entre les sujets, découvrez des modèles cachés dans vos ensembles de données et approfondissez votre compréhension de vos recherches.

Ne vous contentez pas de consommer passivement des informations ; Notebook LM facilite l'exploration active et la découverte d'idées connexes.

3. Tableau d'affichage

via Notebook LM

Enregistrez des extraits et collez du texte provenant de vos documents de recherche, de citations ou de vos propres notes pour pouvoir vous y référer facilement. Cela vous aide à garder une trace des informations importantes et à voir les connexions entre les différentes parties de votre recherche.

4. Assistance IA personnalisée

Générez des résumés, des plans et des formats de texte créatifs tels que des articles de blog, des résumés exécutifs et des propositions de recherche à partir de vos données. Laissez Notebook LM se charger de la création de contenu, ce qui vous permettra de vous concentrer sur l'analyse et l'interprétation.

5. Gestion des citations

Générez automatiquement des citations dans différents styles académiques en fonction de vos documents de recherche. Plus besoin de vous creuser la tête pour vous souvenir des détails d'une publication.

6. Transformation de contenu

via Notebook LM

Notebook LM peut prendre vos notes et vos recherches et les transformer en différents formats, comme un guide d'étude ou un e-mail pour résumer vos conclusions et suggérer des idées connexes. Cela vous permet d'économiser du temps et des efforts dans la mise en forme et l'organisation de multiples documents de recherche.

Fonctionnalités potentielles futures de Notebook LM

Google Labs ajoute constamment de nouvelles fonctionnalités à Notebook LM. Voici ce à quoi nous pouvons nous attendre à l'avenir :

La possibilité de partager des carnets et de collaborer avec des collègues sur des projets de recherche améliorerait le travail d'équipe et le partage des connaissances.

2. Visualisation des données

L'intégration avec des outils de visualisation des données pourrait permettre aux utilisateurs de créer des diagrammes, des graphiques et d'autres représentations visuelles des résultats de leurs recherches, ce qui contribuerait à améliorer la communication et la compréhension.

Tarifs de Notebook LM

Notebook LM est actuellement en phase expérimentale et est proposé gratuitement. Cela en fait une option particulièrement intéressante pour les étudiants, les chercheurs disposant d'un budget limité ou toute personne souhaitant tester des outils de recherche basés sur l'IA.

Remarque : NotebookLM n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis.

Comment utiliser Notebook LM

Voici comment vous pouvez commencer à utiliser Notebook LM :

Rendez-vous sur le site Web de Google NoteBook LM et connectez-vous avec votre compte Google

Créez un nouveau carnet en cliquant sur le bouton « + » et en ajoutant un titre descriptif

Ajoutez vos documents de recherche à l'aide du bouton « + » dans la section « Sources ». Vous pouvez choisir parmi les documents Google Drive, télécharger des fichiers PDF ou copier-coller le contenu d'un site web

Notebook LM génère automatiquement un résumé de la source ajoutée. Explorez les thèmes clés et les questions suggérés par l'IA

Approfondissez vos recherches en posant vos questions directement dans le notebook. Vous pouvez cibler des sources spécifiques ou l'ensemble de la collection, en utilisant un langage naturel pour plus de facilité

Utilisez les fonctionnalités d'assistance IA pour générer des résumés, des plans ou des formats de texte créatifs à partir d'une ou plusieurs notes issues de vos recherches. Testez différents styles d'écriture pour trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins

Avantages de l'utilisation de Notebook LM

Notebook LM offre plusieurs avantages qui peuvent améliorer votre processus de recherche et de prise de notes. Les principaux avantages de l'utilisation de Notebook LM sont les suivants :

Organisation sans effort : simplifiez vos recherches en regroupant des documents provenant de différentes sources dans un emplacement central. L'extraction des points clés grâce à l'IA vous aide à saisir rapidement l'essence de vos recherches

Analyse améliorée : posez des questions pertinentes et explorez les connexions entre les sujets, ce qui vous permettra de mieux comprendre et identifier les thèmes émergents dans le cadre de vos recherches

Étincelle créative : générez des résumés, des plans et des formats de texte créatifs pour alimenter votre processus d'écriture et accélérer la réalisation de vos projets. Faites de Notebook LM votre partenaire pour la rédaction de vos travaux de recherche

Efficacité améliorée : automatisez des tâches telles que la gestion des citations et la création de contenu, libérant ainsi un temps précieux pour l'analyse, l'interprétation et la réflexion critique

Notebook LM vous permet de vous impliquer activement dans vos recherches et vos notes, favorisant ainsi une compréhension plus approfondie des connaissances que vous acquérez.

Problèmes courants rencontrés par les utilisateurs de Notebook LM

Bien que Notebook LM offre un ensemble d'outils de recherche puissants, il est encore en cours de développement. Certains utilisateurs ont signalé :

Types de sources limités : Actuellement, Notebook LM prend principalement en charge Google Docs, les PDF et le copier-coller de sites Web. L'intégration avec d'autres plateformes de recherche et logiciels de gestion des références n'est pas encore disponible

Inexactitudes occasionnelles : comme pour tous les outils d'IA générative, il existe un risque d'interprétation erronée des informations. Les utilisateurs recommandent de vérifier attentivement les résultats générés par l'IA, en particulier lorsqu'il s'agit de conclusions de recherche critiques

Fonctionnalités de collaboration limitées : la version actuelle ne dispose pas d'outils de collaboration, ce qui la rend moins adaptée aux projets de recherche en équipe

Avis sur Notebook LM sur Reddit

Sur Reddit, les utilisateurs ont souligné l'utilité de Notebook LM pour analyser de grandes quantités de texte :

L'utilisateur texo_optimo a écrit :

J'ai chargé plusieurs carnets (principalement liés au ML et au deep learning) pour m'aider à résumer et décomposer les points clés. Il semble plus utile que ChatGPT lorsque l'on utilise plusieurs documents, et il semble mieux analyser l'ensemble du document.

J'ai chargé plusieurs carnets (principalement liés au ML et au deep learning) pour m'aider à résumer et décomposer les points clés. Il semble plus utile que ChatGPT lorsque l'on utilise plusieurs documents, et il semble mieux analyser l'ensemble du document.

En même temps, il existe des limites, telles que des problèmes de recherche sur le Web lorsque vous interagissez avec vos notes.

L'utilisateur theautodidact a déclaré :

Un outil très prometteur. Cependant, il fallait un abonnement Proton VPN (9,99 EUR/mois) pour y accéder depuis les États-Unis. Un inconvénient majeur était l'impossibilité d'effectuer des recherches sur le Web tout en interagissant avec mes notes. Cette limite était rédhibitoire pour moi, car j'avais besoin d'une approche plus intégrée. »

Un outil très prometteur. Cependant, il fallait un abonnement Proton VPN (9,99 EUR/mois) pour y accéder depuis les États-Unis. Un inconvénient majeur était l'impossibilité d'effectuer des recherches sur le Web tout en interagissant avec mes notes. Cette limite était rédhibitoire pour moi, car j'avais besoin d'une approche plus intégrée. »

Dans l'ensemble, les utilisateurs se sont dits impressionnés par les fonctionnalités de la plateforme. Un utilisateur, SmolBabyWitch, a souligné :

J'ai essayé Notebook LM et j'ai été très impressionné. J'ai pu télécharger des milliers de pages de mon journal dans Notebook. Les fichiers PDF volumineux contenant des notes manuscrites ne fonctionnaient pas toujours, mais les plus petits fonctionnaient et j'ai converti les plus volumineux en texte. J'ai été époustouflé. Je lui ai fait analyser toutes sortes de choses à mon sujet. J'utilise les prévisions prédictives pour beaucoup de choses. Il a été capable de résumer toutes mes journées dans l'ordre. Je lui ai demandé de me dire ce que je pensais des personnes dont j'avais parlé et c'était vraiment précis. Et bien plus encore. J'ai hâte de voir ce que cela va donner et les utilisations géniales que tout le monde va trouver. »

J'ai essayé Notebook LM et j'ai été très impressionné. J'ai pu télécharger des milliers de pages de mon journal dans Notebook. Les fichiers PDF volumineux contenant des notes manuscrites ne fonctionnaient pas toujours, mais les plus petits fonctionnaient et j'ai converti les plus volumineux en texte. J'ai été époustouflé. Je lui ai fait analyser toutes sortes de choses à mon sujet. J'utilise les prévisions prédictives pour beaucoup de choses. Il a été capable de résumer toutes mes journées dans l'ordre. Je lui ai demandé de me dire ce que je pensais des personnes dont j'avais parlé et c'était vraiment précis. Et bien plus encore. J'ai hâte de voir ce que cela va donner et les utilisations géniales que tout le monde va trouver. »

Si Notebook LM offre une approche unique de la recherche, il existe plusieurs autres applications de prise de notes que vous pouvez essayer :

Par exemple, l'application de prise de notes Evernote vous aide à organiser vos recherches. Bien qu'elle ne repose pas autant sur l'IA que Notebook LM, Evernote offre une plateforme robuste pour gérer les documents de recherche.

De même, le logiciel de gestion des références Mendeley offre des fonctionnalités d'annotation de PDF, de gestion des citations et d'organisation de base de la recherche.

ClickUp Brain est un autre outil d'IA pour la rédaction et la prise de notes. La suite de fonctionnalités d'IA de ClickUp le positionne comme un outil alternatif puissant pour la productivité, la recherche et la gestion de projet basées sur l'IA.

Utilisez l'IA pour partager des forfaits et des informations, suivre des questions, automatiser des tâches et améliorer votre écriture avec ClickUp Brain

Cet outil de recherche alimenté par l'IA intégré à ClickUp aide à gérer les projets de recherche, à organiser les notes, à faire ressortir les informations pertinentes et à automatiser les tâches.

ClickUp Brain offre des fonctionnalités telles que :

Web Clipper sur l'extension Chrome ClickUp: enregistrez des informations directement à partir de pages web pour une collecte fluide de matériel de recherche avec l'extension Chrome IA de ClickUp extension Chrome ClickUp: enregistrez des informations directement à partir de pages web pour une collecte fluide de matériel de recherche avec l'extension Chrome IA de ClickUp

Ajoutez des sites web à vos tâches ou à vos documents afin de pouvoir y revenir à tout moment grâce à l'extension Chrome de ClickUp

Résumés : générez automatiquement des résumés de recherche à l'aide de simples invites en langage clair et accédez-y sans ouvrir de tâche grâce : générez automatiquement des résumés de recherche à l'aide de simples invites en langage clair et accédez-y sans ouvrir de tâche grâce aux champs personnalisés avec IA et au gestionnaire des connaissances par l'IA qui relie votre travail, vos tâches et vos documents pour des mises à jour contextuelles

Obtenez des résumés et des mises à jour de vos projets avec ClickUp Brain

: AI Writer for Work de ClickUp Cet outil vous permet de saisir des invites personnalisées pour générer toutes sortes de contenus, qu'il s'agisse de résumer de longs rapports, de créer des textes originaux pour des articles de blog, de documenter des projets, d'élaborer des feuilles de route pour des produits ou de répondre à la plupart des autres cas d'utilisation auxquels vous pouvez penser. Une fois le contenu généré, vous avez la possibilité de modifier les données saisies ou de relancer l'IA pour affiner le résultat

Écrivez sur tout ce qui vous passe par la tête avec ClickUp Brain

Fonctionnalités de modification : Vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour modifier du contenu généré par l'IA ou pour peaufiner du contenu existant. Testez ses fonctionnalités de vérification orthographique et grammaticale, jouez avec différents tons, traduisez votre texte dans plusieurs langues ou raccourcissez ou allongez simplement le texte selon vos besoins

Modifiez vos documents de recherche pour vérifier la grammaire, le ton, la longueur et plus encore à l'aide de ClickUp Brain

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par utilisateur et par mois

Business : 12 $/utilisateur par mois

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp Brain est disponible dans tous les forfaits payants pour 5 $ par membre et par environnement de travail par mois

Choisir le bon outil d'IA pour l'aide à la recherche

Il peut être difficile de garder la tête hors de l'eau avec la vague actuelle d'assistants de recherche IA sur le marché. Votre outil de recherche idéal est celui qui correspond parfaitement à vos besoins spécifiques et à votre flux de travail. Tenez compte des facteurs suivants lorsque vous faites votre choix :

Focus recherche : Pour la gestion de la recherche universitaire, les fonctionnalités de gestion des citations offertes par Mendeley peuvent s'avérer cruciales. Les besoins en matière de gestion de projet et d'automatisation peuvent privilégier ClickUp Brain

Besoins en matière de travail d'équipe : si la collaboration est essentielle, envisagez ClickUp Brain ou explorez les futures fonctionnalités collaboratives de Notebook LM. Vous pouvez également explorer des modèles de forfaits de recherche lorsque vous démarrez un projet de recherche à partir de zéro

Expertise technique : Notebook LM exploite le traitement du langage naturel, ce qui le rend convivial pour les utilisateurs familiarisés avec les outils d'IA. Evernote offre une interface de prise de notes familière pour les utilisateurs moins avertis en matière de technologie

Conseil de pro : profitez des essais gratuits ou des forfaits gratuits pour explorer différentes options avant validation.

L'avenir de la recherche avec l'IA (et ClickUp)

À mesure que la technologie de l'IA continue d'évoluer, avec des outils d'IA qui facilitent tout, des notes de réunion à l'analyse de recherche, l'avenir de la recherche s'annonce plus personnalisé, prescriptif, prédictif et démocratisé.

Les assistants virtuels IA deviendront plus aptes à comprendre les styles et préférences de recherche individuels et à adapter les fonctionnalités et recommandations en conséquence.

L'IA pourrait également anticiper les besoins en matière de recherche et suggérer des sources pertinentes, voire prédire les résultats de la recherche et proposer d'autres pistes d'exploration. Nous pouvons également nous attendre à ce que l'IA devienne plus conviviale, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes de mener des recherches efficaces.

Pour prendre une longueur d'avance et simplifier la gestion de la recherche, ClickUp Brain offre des fonctionnalités étendues basées sur l'IA pour tous vos besoins. Découvrez tout son potentiel en vous inscrivant à ClickUp dès aujourd'hui !