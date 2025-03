Vous préparez une présentation à un client important lorsque vous vous rendez compte que vous avez cinq onglets ouverts, des carnets de notes et des cartes de combat éparpillés sur votre bureau, et qu'il n'y a pas de moyen rapide de tout regrouper.

NotebookLM pourrait bien être l'allié qu'il vous faut. Alimenté par l'intelligence artificielle (IA), il aide les équipes commerciales à gérer les ressources, à distiller des informations clés et à rationaliser les flux de travail sans ajouter au désordre.

Dans cet article de blog, nous allons explorer comment utiliser NotebookLM pour les ventes, en examinant ses avantages, ses limites et ses alternatives (certaines plus puissantes). 💁

Qu'est-ce que NotebookLM?

via NotebookLM NotebookLM de Google Lab est un assistant de recherche et de prise de notes alimenté par l'IA. Il utilise le LLM (Large Language Model) de Google, Gemini, pour adapter ses réponses aux besoins spécifiques de l'utilisateur.

La plateforme fonde ses recherches sur le matériel que vous lui fournissez, ce qui réduit la possibilité d'erreurs ou d'hallucinations. Vous pouvez poser des questions sur le contenu existant ou obtenir des résumés des informations que vous fournissez.

Conçu à l'origine pour les chercheurs et les étudiants, Notebook LM est devenu populaire auprès de nombreux professionnels qui gèrent de grands ensembles de données. Il permet de décomposer des informations complexes et de créer des aperçus significatifs sur la base des informations recueillies.

Fonctionnalités clés de NotebookLM

Confusion sur comment utiliser NotebookLM ? Explorons ses fonctionnalités en détail afin que vous puissiez les exploiter efficacement. 👀

Fonctionnalité n°1 : Prise de notes et suggestions d'actions

NotebookLM permet de créer, d'organiser et de gérer des notes. Vous pouvez transformer une ou plusieurs notes en un plan, un guide d'étude ou un résumé pour que tout soit bien classé et facile d'accès.

L'outil vous permet également de créer un nouveau carnet pour différents projets, en maintenant une hiérarchie d'organisation claire.

Fonctionnalité #2 : Intégration des sources et analyse alimentée par l'IA

NotebookLM vous permet d'ajouter du contenu provenant de différentes sources, comme des Google Docs, des PDF, des vidéos YouTube, des documents de recherche et même des URL. Une fois que vous avez téléchargé le matériel, la plateforme l'analyse, crée des résumés, met en évidence les sujets clés et suggère des questions. Il est ainsi plus facile de s'intéresser à des informations complexes et de les comprendre.

via NotebookLM

Son assistant IA relie les concepts connexes, critique les idées et fusionne les notes, ce qui facilite l'analyse et l'exploitation de votre contenu.

⚙️ Bonus: Essayez les modèles de prise de notes pour vous assurer que vous saisissez tous les points importants des réunions, des discussions et des présentations.

Fonctionnalité #4 : Compréhension des images et résumés audio

NotebookLM simplifie le travail avec les images. Il peut interpréter les images dans vos documents et les référencer dans vos notes, en veillant à ce que les détails clés soient toujours accessibles.

Ses résumés audio de type podcast constituent un moyen facile de réviser le contenu tout en restant actif. Écouter les points clés pendant un trajet ou en effectuant des tâches courantes vous permet d'optimiser votre temps et de rester au fait de vos priorités sans perdre une miette.

Prix NotebookLM

Free

Explorons comment utiliser ses outils d'IA pour conclure des affaires plus rapidement. 🎯

Organiser et accéder aux documents commerciaux

NotebookLM est logiciel de gestion de la recherche qui vous permet de conserver tous vos documents d'équipe commerciale en un seul endroit. Vous pouvez télécharger des fichiers texte, des PDF et des Google Docs et les organiser dans des carnets d'échantillons.

Cette organisation garantit que toutes les informations pertinentes sont regroupées, ce qui facilite l'emplacement exact de ce qui est nécessaire, sans perdre de temps à chercher dans des documents sans rapport.

📌 Exemple: Un professionnel de la vente peut créer des carnets distincts pour des besoins spécifiques, comme un pour les documents de présentation, un autre pour les rapports de vente et un troisième pour les communications avec les clients.

Préparer les réunions avec les clients

NotebookLM vous aide à préparer les réunions en organisant les documents clés tels que les e-mails passés, les notes de réunion et les informations sur les produits. Vous pouvez lui demander de résumer ces documents ou de générer des questions pertinentes pour guider votre discussion.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/prepare-for-meetings.png NotebookLM vous aide à préparer les réunions en organisant les documents clés tels que les e-mails passés, les notes de réunion et les informations sur les produits.

/$$$img/

via NotebookLM

Avec tout ce qu'il vous faut à portée de main, vous aborderez les réunions en toute confiance et serez prêt à établir des relations plus solides avec les clients.

📌 Exemple: Un vendeur qui se prépare à une négociation peut demander : "Quelles sont les objections clés du client lors des réunions précédentes ?"_ et recevoir des informations ciblées.

Créer des argumentaires personnalisés

NotebookLM peut vous aider à personnaliser votre équipe commerciale pour différents clients. Il analyse les interactions passées, les préférences et les tendances du marché pour suggérer la meilleure approche.

Un argumentaire plus personnalisé augmente vos chances de.. de convertir un client potentiel avec l'IA .

📌 Exemple: Pour un client intéressé par le développement durable, l'outil IA met en évidence les fonctionnalités écologiques des produits, en adaptant l'argumentaire pour un impact maximal.

À faire? L'expression "elevator pitch" est née à Hollywood. Les scénaristes devaient présenter leurs idées aux producteurs pendant de courts trajets en ascenseur, ce qui était souvent leur seule occasion de vendre des scénarios.

Suivre et analyser les tendances commerciales

Vous pouvez télécharger des rapports de ventes antérieures dans NotebookLM pour repérer les tendances et les modèles. L'IA vous aidera à déterminer les stratégies qui fonctionnent et celles que vous pouvez améliorer. Cela vous permet de garder une longueur d'avance et d'ajuster votre approche sur la base d'informations réelles, ce qui vous aide à affiner les tactiques de vente au fil du temps.

📌 Exemple: NotebookLM identifie un pic de ventes constant au cours du quatrième trimestre et suggère d'amplifier les efforts marketing pour cette période.

Formation et intégration

Notebook LM est un outil fiable pour la formation des nouveaux membres de l'équipe. Téléchargez tous les supports de formation, les bonnes pratiques et les études de cas dans un carnet dédié pour simplifier votre la vie d'un directeur commercial .

via NotebookLM

Son IA peut résumer les points clés, ce qui facilite la prise en main rapide des nouveaux embauchés.

📌 Exemple: Un nouveau membre de l'équipe peut rapidement accéder à des détails résumés sur les produits, aux fonctionnalités clés et aux réponses aux requêtes courantes des clients, ce qui lui permet de se mettre au diapason plus rapidement et de gérer les interactions avec les clients en toute confiance dès le début.

Analyse des concurrents

NotebookLM peut aider à l'analyse de la concurrence en organisant et en résumant les informations clés provenant des sites Web des concurrents, des descriptions de produits et des rapports de marché.

Demandez à l'IA d'identifier les tendances, les stratégies et les domaines dans lesquels les concurrents réussissent ou sont à la traîne. Cela vous permet d'affiner les objectifs commerciaux et d'ajuster les stratégies sur la base d'informations exploitables, ce qui vous permet d'être toujours prêt à rester compétitif.

📌 Exemple: Une équipe commerciale télécharge les prix des concurrents, les fonctionnalités des produits et les avis des clients dans NotebookLM. L'IA résume les forces et les faiblesses de l'offre de chaque concurrent. Sur la base de cette analyse, l'équipe s'attache à mettre en avant les fonctionnalités uniques de son produit et à proposer des prix compétitifs lors des présentations aux clients.

Gestion des abonnements

Vous pouvez enregistrer les détails de vos communications - e-mails, appels et notes de réunion - dans NotebookLM. L'IA organise ensuite ces informations, ce qui facilite l'examen des interactions passées et permet de décider quand un suivi est nécessaire.

Vous pouvez ensuite paramétrer des tâches de suivi en fonction des informations stockées, ce qui vous aide à garder le contrôle de la communication avec les clients.

📌 Exemple: Un représentant commercial enregistre l'appel d'un client dans NotebookLM, en notant que le client souhaite discuter d'une proposition la semaine prochaine. L'IA organise cette information avec les communications précédentes, ce qui facilite le suivi pour le représentant.

Rapports simplifiés

Au lieu de passer des heures à créer des rapports d'équipe commerciale, NotebookLM peut générer automatiquement des résumés à partir de vos données à travers diverses sources. Qu'il s'agisse d'indicateurs de performance, de retours clients ou de tendances commerciales, l'IA compile rapidement ces informations dans des rapports clairs et faciles à lire.

📌 Exemple: NotebookLM agrège les données de ventes trimestrielles en un rapport lisible pour les rapports, ce qui permet de libérer du temps pour les rapports le forfait commercial stratégique .

🧠 Fun Fact: Le concept de vente remonte à l'ancienne Mésopotamie, où le troc était la "stratégie commerciale" originelle Les marchands échangeaient des marchandises telles que des céréales et des textiles, sans utiliser de devise, mais en faisant appel à leurs compétences en matière de négociation.

Avantages de l'utilisation de NotebookLM pour les ventes

NotebookLM offre plusieurs avantages aux équipes commerciales qui cherchent à améliorer leur productivité et leur efficacité. Ces avantages sont les suivants

Meilleure efficacité: Résume les longs documents et aide les équipes commerciales à comprendre les points clés pour prendre des décisions plus rapidement

Résume les longs documents et aide les équipes commerciales à comprendre les points clés pour prendre des décisions plus rapidement **Amélioration de la productivité : les équipes commerciales répondent rapidement aux requêtes et peuvent ainsi se concentrer davantage sur les interactions avec les clients

Amélioration de la collaboration: Garantit l'alignement de l'équipe sur les stratégies commerciales grâce à des aperçus et des mises à jour en temps réel

Garantit l'alignement de l'équipe sur les stratégies commerciales grâce à des aperçus et des mises à jour en temps réel Les informations fournies par l'IA: Génère des résumés et des informations pertinents adaptés aux besoins de l'utilisateur pour des présentations commerciales plus efficaces

Génère des résumés et des informations pertinents adaptés aux besoins de l'utilisateur pour des présentations commerciales plus efficaces Organisation du contenu: Organise les notes et les documents pour que tout soit plus facile à trouver lors des réunions avec les clients

🧠 Fun Fact: Le "principe de réciprocité" est l'une des tactiques commerciales les plus courantes. Lorsque les vendeurs offrent quelque chose de gratuit (comme une démo ou un essai), les clients se sentent obligés de leur rendre la pareille, souvent en effectuant un achat.

Common Pain Points with NotebookLM (en anglais)

NotebookLM offre des fonctionnalités innovantes pour la création de contenu, notamment en matière de podcasting. Cependant, il présente également plusieurs limites qui pourraient affecter son utilité pour les professionnels de la vente et du marketing.

Voici quelques limites courantes de l'utilisation de NotebookLM en tant qu'outil de création de contenu Outil d'IA pour l'équipe commerciale :

Personnalisation limitée : Il ne permet pas aux utilisateurs d'organiser les notes sur plusieurs carnets, ce qui rend difficile la gestion des informations

Il ne permet pas aux utilisateurs d'organiser les notes sur plusieurs carnets, ce qui rend difficile la gestion des informations Concertations sur la qualité du contenu: Il automatise la création de contenu sans supervision humaine, générant généralement des informations de faible qualité

Il automatise la création de contenu sans supervision humaine, générant généralement des informations de faible qualité Pas de modification en cours: Pas d'assistance pour la collaboration en temps réel, ce qui complique le travail des équipes

Pas d'assistance pour la collaboration en temps réel, ce qui complique le travail des équipes Absence de fonctionnalités de gestion de projet: Bien que NotebookLM soit un bon assistant de prise de notes, il ne permet pas la gestion des tâches, la planification, le suivi du temps, et bien d'autres choses encore

🔍 Le saviez-vous? Joe Girard, reconnu par le Guinness World Records comme le "plus grand vendeur du monde", a vendu 13 001 voitures en 15 ans. Son secret ? Des cartes d'anniversaire personnalisées et un suivi constant de chaque client.

Outils alternatifs pour les équipes commerciales à utiliser à la place de NotebookLM

Si vous envisagez de remplacer NotebookLM pour les équipes commerciales, voici quelques outils de prise de notes et d'aide à la décision systèmes de gestion des connaissances à explorer :

Obsidian: Destiné principalement à la gestion des bases de connaissances, l'outil assiste le markdown, le backlinking et les intégrations de plugins pour interconnecter les notes

Destiné principalement à la gestion des bases de connaissances, l'outil assiste le markdown, le backlinking et les intégrations de plugins pour interconnecter les notes Roam Research: Connu pour ses liens bidirectionnels et sa structure graphique, cet outil permet de cartographier des relations complexes entre les clients, les transactions, etc

Connu pour ses liens bidirectionnels et sa structure graphique, cet outil permet de cartographier des relations complexes entre les clients, les transactions, etc Notion: Il intègre les bases de données, les tâches et la prise de notes dans une seule plateforme, permettant aux équipes commerciales de gérer les pipelines et les notes de réunion en toute simplicité

Toutefois, si vous recherchez une plateforme tout-en-un qui rende votre équipe commerciale plus productive et plus efficace, essayez les outils suivants ClickUp pour les équipes commerciales ! 🤩

C'est l'application Tout pour le travail,offrant un hub personnalisable et collaboratif pour visualiser votre équipe commerciale, suivre vos activités et communiquer en interne et en externe.

Explorons ses fonctionnalités plus en détail. 👇

ClickUp Brain ClickUp Brain , l'assistant alimenté par l'IA de l'outil, aide les équipes à travailler plus efficacement en simplifiant les tâches et en facilitant la gestion des informations.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Brain-7-1400x658.png Obtenez des réponses rapides à des questions contextuelles avec ClickUp Brain /$$img/

Obtenez des réponses rapides à des questions contextuelles avec ClickUp Brain

La gestion des connaissances par IA agit comme un référentiel d'informations centralisé. Les équipes commerciales peuvent poser des questions telles que : " Quel est le statut de la présentation client du quatrième trimestre ? " ou " Qui est responsable des suivis avec le client X ? " et recevoir des réponses immédiates et contextuelles depuis leur espace de travail ClickUp.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Get-summarized-insights.png Obtenez des informations résumées avec ClickUp Brain https://app.clickup.com/login?product=ai&ai=true Essayez ClickUp Brain /$$$cta/

Brain simplifie également le fait de résumer en décomposant instantanément de longs documents, e-mails ou notes en points concis et faciles à digérer.

C'est l'outil idéal pour passer en revue les mises à jour des clients, préparer les réunions ou rattraper rapidement les détails clés sans perdre de temps. Tout étant résumé à portée de main, vous pouvez rester informé et concentré sans effort.

Rédiger des pitchs professionnels par e-mail en invitant ClickUp Brain en langage naturel

La communication sur mesure est la clé de la réussite commerciale, et l'AI Writer for Work de ClickUp Brain la rend plus facile que jamais. Avec juste un peu d'entrée, il peut créer des e-mails personnalisés, des pitchs decks et des résumés rapidement.

Imaginons qu'une équipe commerciale ait besoin d'un e-mail de présentation personnalisé pour un client du secteur de la santé. Il demande l'aide de $$$a, qui analyse les préférences du client et les interactions passées pour créer une première version ciblée et soignée. Plus besoin de partir de zéro !

Vous avez besoin d'idées pour votre prochaine équipe commerciale ? Là aussi, le cerveau est là pour vous aider. Il peut susciter de nouvelles idées, affiner vos stratégies et même résumer des informations sur le marché pour que votre planification démarre sur les chapeaux de roue.

ClickUp Clips

Enregistrez une démonstration d'argumentaire de vente pour former votre équipe avec ClickUp Clips ClickUp Clips permet de créer des vidéos de démonstration de vente et de gérer les abonnements en toute transparence.

Enregistrez votre démonstration et ClickUp Brain génère automatiquement une transcription avec les points clés, les éléments d'action et les étapes suivantes.

Après l'enregistrement d'une démo, l'IA analyse la vidéo pour en extraire les détails essentiels, comme les questions des clients ou les intérêts des produits. Elle crée ensuite une liste claire des actions de suivi, ce qui vous aide à rester organisé et vous permet de ne manquer aucun détail important lorsque vous contactez des abonnés ou que vous intégrez de nouveaux membres de l'équipe.

Pour que les nouveaux membres de votre équipe soient rapidement opérationnels et que l'intégration se fasse en douceur, essayez l'application Modèle d'intégration des équipes commerciales ClickUp .

ClickUp CRM

Au-delà de cela, Le logiciel de gestion de la relation client de ClickUp vous aide à garder le contrôle sur les interactions avec les clients, à gérer les prospects et à organiser votre équipe commerciale sans effort. Grâce à des fonctionnalités telles que le suivi des prospects, l'attribution de tâches et la gestion de la relation client, le logiciel CRM de ClickUp vous permet de garder le contrôle sur les interactions avec les clients, de gérer les prospects et d'organiser votre pipeline de vente sans effort Affiches personnalisées dans ClickUp vous permet de hiérarchiser les opportunités et de maintenir une visibilité claire sur l'ensemble de l'équipe commerciale.

En outre, des fonctionnalités telles que les automatisations personnalisées et sans code aident les équipes commerciales à dire adieu au travail chargé, tandis que des tableaux de bord détaillés offrent un aperçu en temps réel de la santé du pipeline, des taux de conversion et des performances de l'équipe, ce qui permet de prendre des décisions fondées sur des données et d'assurer une gestion proactive. Automatisations

Automatisez les tâches répétitives de votre équipe commerciale avec ClickUp Automations ClickUp Automatisations éliminent les tâches répétitives de votre flux de travail, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qu'elle fait le mieux : la Fermé. Avec l'automatisation, vous pouvez paramétrer des déclencheurs qui exécutent automatiquement des actions en fonction de conditions spécifiques.

Par exemple, lorsqu'un nouveau prospect est ajouté à votre pipeline, vous pouvez automatiser des actions telles que l'envoi d'un e-mail de bienvenue, l'affectation du prospect à un représentant commercial et la planification d'une tâche de suivi. Cela permet d'apporter une réponse rapide et cohérente à chaque prospect, sans que personne n'ait à paramétrer manuellement des rappels ou des dates de suivi.

🧠 Fun Fact: Avant les CRM numériques, les commerciaux utilisaient des Rolodex pour garder une trace des contacts et des prospects des clients. Ces dossiers de cartes tournantes étaient un élément de base sur le bureau de chaque vendeur.

Tableaux de bord

Visualisez votre entonnoir de vente avec les tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp offre aux équipes commerciales un hub centralisé pour le suivi des performances et la visualisation des indicateurs clés en temps réel. Ils permettent de surveiller les équipes commerciales, les cibles de revenus et les indicateurs de performance individuels en un coup d'œil.

Vous pouvez utiliser les tableaux de bord pour comparer les résultats commerciaux réels aux prévisions afin d'ajuster les stratégies de manière proactive. Par instance, si vous remarquez une baisse des taux de conversion, vous pouvez rapidement identifier les goulots d'étranglement et prendre des mesures correctives.

Vous pouvez également consulter la page Modèle de suivi des ventes ClickUp pour créer des équipes commerciales mieux organisées.

ClickUp pricing

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7/mois par utilisateur

Vendu sur ClickUp déjà?

NotebookLM offre un moyen dynamique de capturer, d'organiser et de référencer les connaissances en matière d'équipe commerciale, ce qui facilite plus que jamais la préparation et la concentration. Mais pourquoi se contenter d'un simple outil de prise de notes alors qu'il est possible de maximiser votre équipe commerciale ?

ClickUp offre des fonctionnalités robustes qui simplifient même les flux de travail commerciaux les plus complexes. Et ce n'est pas tout ! Grâce à des fonctionnalités telles que les tableaux de bord, les Automatisations, les Clips et bien plus encore, vous passerez moins de temps à gérer votre pipeline et plus de temps à conclure des affaires. S'inscrire à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui ! ✅