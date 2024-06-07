Comment utiliser l'IA pour la génération de leads et amplifier votre pipeline commercial ?

Faites-vous l'impression que votre équipe commerciale est occupée à courir après les prospects au lieu de conclure des affaires ? Cela pourrait être le symptôme de campagnes marketing inefficaces, en particulier d'activités de génération de leads médiocres.

Malheureusement, il n'y a pas de coupable. De nombreuses entreprises sont en concurrence pour générer des leads en ligne, 6 spécialistes du marketing sur 10 considèrent la génération de prospects comme la partie la plus difficile de leur travail.

Bien sûr, vous pouvez leur offrir un peu de répit avec le bon logiciel de gestion des prospects . De plus, un certain alignement entre les équipes commerciales et marketing et l'amélioration des processus peuvent combler l'écart. À faire pour maintenir un flux régulier de prospects de haute qualité ?

L'intelligence artificielle (IA) a touché même ce segment des opérations de l'entreprise pour le rendre plus efficace et productif. Pour illustrer ce point, voyons comment vous pouvez utiliser l'IA pour la génération de leads et rentabiliser votre entreprise !

Comprendre l'IA pour la génération de leads

La génération de leads est une partie éminente de l'activité d'une organisation stratégies d'acquisition de clients . En d'autres termes, c'est le précurseur d'une équipe commerciale saine et d'une entreprise rentable. L'utilisation d'outils IA pour générer des leads serait une décision intelligente et stratégique car elle offre :

Une efficacité Fermée: L'automatisation des tâches routinières et répétitives comme l'analyse des données, la qualification des leads et le scoring libère les équipes marketing et commerciales pour qu'elles se concentrent sur des tâches plus complexes ou à forte valeur ajoutée comme le lead nurturing ou la clôture

L'automatisation des tâches routinières et répétitives comme l'analyse des données, la qualification des leads et le scoring libère les équipes marketing et commerciales pour qu'elles se concentrent sur des tâches plus complexes ou à forte valeur ajoutée comme le lead nurturing ou la clôture Disponibilité 24 heures sur 24: Les chatbots alimentés par l'IA qui répondent aux requêtes de base, collectent des informations sur les leads et les qualifient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 garantissent qu'aucun client potentiel ne passe à travers les mailles du filet

Les chatbots alimentés par l'IA qui répondent aux requêtes de base, collectent des informations sur les leads et les qualifient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 garantissent qu'aucun client potentiel ne passe à travers les mailles du filet Prise de décision éclairée: Les données obtenues à partir de l'analyse de grands volumes de données mettent en évidence des tendances et des modèles qui peuvent indiquer des intentions fortes ou des signaux d'achat

Les données obtenues à partir de l'analyse de grands volumes de données mettent en évidence des tendances et des modèles qui peuvent indiquer des intentions fortes ou des signaux d'achat Contenu hyperciblé: La création d'un contenu dynamique qui trouve un écho auprès de la cible en fonction de ses interactions passées, de son comportement en ligne, de ses besoins spécifiques ou de ses défis peut améliorer la conversion

La création d'un contenu dynamique qui trouve un écho auprès de la cible en fonction de ses interactions passées, de son comportement en ligne, de ses besoins spécifiques ou de ses défis peut améliorer la conversion Parcours client personnalisé: L'IA pourrait personnaliser le parcours client de bout en bout - de la page d'atterrissage du premier contact au message marketing qui conduit à un achat - pour un plus grand engagement

L'IA pourrait personnaliser le parcours client de bout en bout - de la page d'atterrissage du premier contact au message marketing qui conduit à un achat - pour un plus grand engagement De meilleurs leads: Le scoring prédictif des leads par les outils d'IA de génération de leads analyse le comportement passé pour coller aux actions et intentions futures. Cela permet de donner la priorité aux prospects les plus susceptibles de se convertir

Le scoring prédictif des leads par les outils d'IA de génération de leads analyse le comportement passé pour coller aux actions et intentions futures. Cela permet de donner la priorité aux prospects les plus susceptibles de se convertir Rendement des coûts: Dérivé d'autres avantages tels que l'automatisation des tâches, l'évolutivité élevée, la personnalisation de l'expérience client, l'augmentation des revenus et la prise de décision basée sur les données - l'IA peut améliorer de manière significative votre rendement des coûts

Effacées, les campagnes de génération de leads peuvent grandement bénéficier d'une dose d'intelligence artificielle. Mais comment faire pour mettre en œuvre l'IA ? Jetons un coup d'œil.

Maintenant que vous comprenez la puissance et les capacités d'un logiciel de génération de leads alimenté par l'IA, examinons quelques cas d'utilisation et applications pratiques pour vous inspirer.

Construire des profils de clients idéaux (PIC)

Construisez votre client idéal à l'aide d'outils d'IA via

le profil du client idéal (ICP) généré par l'IA /%img/ _https://blog.hootsuite.com/buyer-persona/ la course à l'emploi /%href/

Les profils de clients idéaux (PIC) dressent un portrait clair et vivant de votre client parfait. Une fois que vous parvenez à affiner ce moule, il devient plus facile de repérer les prospects prometteurs.

Avec l'IA à vos côtés, vous pouvez capturer des données provenant de diverses sources pour créer votre PIC (et parfois, il y en aura plusieurs !). Des analyses de sites Web aux données CRM, les outils de génération de leads de l'IA peuvent éplucher de grands volumes d'informations pour construire des PCI détaillés. Ils définiront votre client idéal à travers un tableau de paramètres-démographiques, géographiques, psychographiques et comportementaux. Le profil final qui en résulte agit comme un plan directeur qui guide vos équipes marketing et commerciales.

par exemple, l'utilisation de l'IA pour la génération de leads peut révéler que vos clients idéaux sont des directeurs financiers de startups basées sur le SaaS et situées dans la région de la baie de San Francisco. Vous pourriez même découvrir des déclencheurs communs, tels que l'inscription à des webinaires, la visite de la page de tarification, etc. qui indiquent une intention.**_

L'évaluation et la qualification des prospects

Tous les prospects ne sont pas égaux. Certains sont des fruits à portée de main prêts à être discutés, tandis que d'autres peuvent amener l'équipe commerciale à faire des pieds et des mains en vain.

C'est pourquoi la génération de leads doit suivre une approche ciblée. Après tout, vous voulez consacrer votre temps, votre argent, vos efforts et vos ressources aux pistes qui ont le plus de chances d'être converties.

Le lead scoring joint une valeur numérique à chaque lead, indiquant sa probabilité de conversion. Ce score aide vos équipes marketing et commerciales à concentrer leurs efforts et à les hiérarchiser. Le lead scoring alimenté par l'IA rend ce calcul plus intuitif et axé sur les données. Vous pouvez quantifier l'intention d'achat à travers divers paramètres tels que les visites de pages spécifiques, le temps passé sur le site web, les téléchargements de contenu, etc.

**Par exemple, un prospect qui passe environ 2 à 3 minutes sur une page produit et télécharge le guide des prix est plus susceptible de se convertir qu'une personne qui se contente de s'inscrire à la lettre d'information. Par conséquent, le premier aura un score plus élevé

Découvrir les prospects inexploités

Avec la génération de leads par l'IA, vous pouvez découvrir de nouvelles opportunités inexploitées.

Nous avons déjà évoqué la façon dont les outils d'IA de génération de leads analysent les données provenant de sources multiples. Il peut s'agir de plateformes de médias sociaux et de bases de données tierces (avec la permission requise, bien sûr). En élargissant votre portée, vous pouvez découvrir un trésor de clients potentiels qui n'ont même pas encore interagi avec votre marque, mais qui présentent des signaux d'achat forts à travers leur comportement en ligne. Ainsi, qu'il s'agisse d'une source de génération de leads inexploitée ou d'un segment de marché complètement nouveau, l'IA peut être vos yeux et vos oreilles !

Par exemple, supposons que votre entreprise propose une plateforme d'analyse marketing des médias sociaux pour le secteur de la santé. Cependant, l'outil de génération de leads de l'IA détecte un responsable marketing d'une startup technologique d'assurance qui publie, partage ou interagit fréquemment avec des posts LinkedIn sur l'automatisation du marketing. Cette personne et son réseau pourraient constituer des leads prometteurs au vu de leur intérêt, de leur comportement en ligne et de leur profil, même s'ils ne connaissent pas votre marque.

Astuce: Utilisez la fonction Modèle de plan de vente ClickUp pour contrôler facilement vos objets, modifier votre approche et maximiser vos résultats.

Gardez votre équipe de vente organisée et concentrée avec ce modèle gagnant pour le suivi des objectifs commerciaux, la visualisation de la progression et l'alignement des stratégies sur les exigences des clients. Obtenez une clé de réussite prête à l'emploi !

Lire aussi:

10 modèles d'entonnoir de vente pour générer plus de prospects

Pouvoirs des chatbots pour la segmentation des prospects

Les chatbots sont un puissant outil IA de génération de leads.

Les chatbots alimentés par l'IA peuvent capturer les informations des leads, répondre aux demandes de base ou aux questions fréquemment posées, qualifier ou noter les leads, et même planifier des consultations, le tout sans intervention humaine. Décharger ces tâches dans le processus de génération de leads permet à l'équipe commerciale de se concentrer sur les activités de construction de relations.

Vous avez remarqué que la plupart des sites web disposent désormais d'un chatbot qui s'affiche automatiquement lorsque vous visitez leur page d'accueil ? Les visiteurs du site web peuvent choisir dans un menu d'options le type d'assistance dont ils ont besoin.

Il existe également une option du type "Non merci, je ne fais que naviguer" Imaginez une personne qui choisit cette option et une autre qui prend rendez-vous. Naturellement, ces deux types de clients potentiels se classeraient dans des segments différents.

Par exemple, un chatbot interactif peut rendre l'expérience du site web plus attrayante que les méthodes traditionnelles, ce qui augmente l'engagement des clients et attire davantage de prospects.

Étude de cas: Bella Sante est une entreprise de med-spa basée à Lexington, MA. Elle a décidé de moderniser ses interactions avec les clients (en mettant fin à la formule du centre d'appels) et de mettre en œuvre un chatbot piloté par l'IA de Tidio sur son site web. Quelques semaines après la mise en œuvre, le chatbot IA a répondu à 75 % des requêtes des clients, ne laissant que 25 % à transférer à des opérateurs de discussion humains. Le chatbot a également aidé à rassembler des prospects plus efficacement, l'entreprise ayant vu 450 nouveaux prospects générés au cours des six premiers mois de la mise en œuvre. Comme le chatbot leur fait remplir des sondages préalables au chat, les leads sont hautement qualifiés. Ils peuvent ensuite être nourris et convertis par l'équipe commerciale.

Rédiger des messages de sensibilisation personnalisés

Les campagnes marketing génériques et les envois de messages devraient désormais appartenir au passé. Utilisez IA pour rédiger des e-mails de sensibilisation personnalisés en fonction des intérêts, des préférences et des données de chaque prospect. Cette considération, petite mais cruciale, dirige les taux d'engagement et de conversion.

Pour faciliter de telles campagnes d'e-mail marketing, branchez une plateforme d'e-mail marketing alimentée par l'IA avec votre CRM. La plateforme analysera les informations sur les prospects et suggérera des lignes d'objet personnalisées, des copies d'e-mail et des CTA. Vous pouvez intégrer des éléments dynamiques dans votre e-mail, qui s'alignent sur les besoins et les défis spécifiques du lead. Une telle approche personnalisée améliorera vos chances de conversion.

par exemple, vous pouvez envoyer un e-mail de suivi à un prospect qui a récemment téléchargé votre guide des prix. Personnalisez le devis pour qu'il corresponde à leurs besoins (si vous disposez des données) ou offrez une réduction pour maintenir l'engagement du lead.**_

Conseil de pro: Utilisez ClickUp Brain pour rédiger des e-mails efficaces en quelques secondes !

utilisez ClickUp Brain pour rédiger des e-mails personnalisés et professionnels

Priorisation et ciblage des cibles

Nous avons vu comment les chatbots alimentés par l'IA peuvent segmenter et engager les leads. Cependant, les outils d'IA de génération de leads vont au-delà des chatbots. Ils s'appuient sur l'analyse prédictive pour parcourir les interactions passées, les données clients et d'autres facteurs, ce qui permet aux entreprises d'anticiper les comportements futurs. Ensuite, sur la base de ces informations, ces leads sont poussés vers le haut de la liste des clients potentiels outils de vente car ils ont plus de chances de convertir.

$$$a Par exemple, un outil de génération de leads IA peut découvrir que les leads ayant un score de 80+ ont 70 % de chances d'être convertis dans les 30 premiers jours. Sur cette base, l'équipe commerciale donne la priorité à tous les leads qui répondent à ce critère. Pour ce que vous en savez, ce mélange de campagnes marketing ciblées à priorité élevée et d'interactions personnalisées pourrait accélérer le parcours d'achat et les convertir en clients payants !**_

Automatisation des campagnes de maturation des prospects

Les outils d'IA peuvent jouer un rôle déterminant dans l'automatisation du processus de lead nurturing. En fait, ils sont plus fiables pour maintenir une cadence de communication fiable et un degré granulaire de personnalisation à l'échelle.

Intégrer Outils d'écriture IA , les systèmes d'automatisation du marketing et le CRM peuvent constituer un excellent point de départ pour cette automatisation. Vous obtenez des prospects segmentés et une liste de déclencheurs pour engager les prospects les plus prometteurs de multiples façons. Une fois que le lead effectue une action, l'outil de rédaction IA se met au travail pour rédiger une copie convaincante, que la plateforme d'automatisation du marketing délivre. Tout cela sans intervention humaine !

**_Par exemple, une personne télécharge un livre blanc sur votre site web. Les algorithmes de l'IA peuvent recommander des ressources supplémentaires, comme des blogs et des études de cas en rapport avec le livre blanc, susceptibles d'intéresser le lecteur. Vous gagnerez des points si vous parvenez à obtenir son adresse e-mail et à partager ces ressources utiles et significatives dans le cadre de campagnes d'e-mailing !

Optimiser le processus de génération de leads

Visualiser l'équipe commerciale sous forme de tableaux de bord pilotés par les données pour effectuer des optimisations

Puisque la génération de leads régit la santé globale de votre équipe commerciale, vous devez périodiquement mesurer les indicateurs de l'équipe commerciale pour évaluer l'efficacité du processus de génération de leads. Des indicateurs tels que le taux de discussion, la valeur du cycle de vie du client, la source du lead, etc. quantifient l'efficacité de vos stratégies de génération de leads.

Les algorithmes de l'IA analysent tous les nombres et présentent les informations dans un format exploitable et facile à mettre en forme. Dans le même temps, ils suivent ces indicateurs et effectuent des benchmarking pour revoir les stratégies marketing. Le résultat est double : vous mesurez les performances et vous avez la possibilité d'intervenir pour maximiser la génération de leads.

**_Par exemple, la plateforme de génération de leads de l'IA met en évidence que les leads générés par la publicité sur les médias sociaux ont des taux de conversion plus faibles. En revanche, les leads acquis par le biais de téléchargements de contenus de sites web ont des taux de conversion plus élevés. Savoir cela vous permet d'optimiser vos stratégies de génération de leads pour mettre l'accent sur le SEO, le trafic organique, etc. afin d'offrir plus de visibilité à votre site web et de capturer des leads de haute qualité. En orientant votre stratégie de génération de leads de cette manière, vous maximiserez votre retour sur investissement (ROI)

Défis de la génération de leads par l'IA [+ Solutions]

La génération de leads par IA est une solution puissante. Cependant, elle n'est pas exempte de défis. Voici un aperçu de certains problèmes clés auxquels vous pourriez être confronté en ajoutant l'IA à vos processus de génération de leads :

Garbage in, garbage out

Même l'algorithme d'apprentissage automatique le plus intuitif ne vaut que ce que valent les données sur lesquelles il est formé . Des données inexactes, obsolètes et incomplètes peuvent conduire à une génération de leads erronée, à un scoring inapproprié, à des PIC trompeurs, et bien plus encore. Cela annulerait à lui seul tous les avantages d'un logiciel de génération de leads alimenté par l'IA, car vos équipes commerciales et marketing poursuivraient les mauvais prospects.

Solution : Standardisez le processus de collecte des données tout en maintenant l'accent sur la qualité des données. Associez-le à des activités de maintenance de routine et de nettoyage des données qui s'étendent à l'ensemble des données de l'entreprise Composants de la gestion de la relation client pour que votre entreprise ne travaille qu'avec des données de haute qualité.

Biais algorithmique

Malgré leur prétention à l'objectivité, les algorithmes IA sont susceptibles d'hériter de biais. Ces biais peuvent provenir des formateurs ou des données sur lesquelles ils sont formés. Quoi qu'il en soit, il limite la portée et la compréhension de la cible, car vous risquez de passer à côté de prospects qualifiés issus de groupes démographiques sous-représentés ou ayant un comportement en ligne erratique.

les biais peuvent neutraliser l'utilisation de l'IA dans la génération de leads via_ WeForum Solution : La meilleure façon de lutter contre les biais serait de surveiller intentionnellement les outils d'IA de génération de leads. Tout biais susceptible de s'infiltrer dans le système doit faire l'objet d'invitations, d'instructions. De plus, la formation des algorithmes de l'IA sur des ensembles de données plus importants et plus diversifiés peut atténuer les biais.

Coût et complexité

Ne nous voilons pas la face : La mise en œuvre d'un outil de génération de leads alimenté par l'IA n'est ni bon marché ni facile. Toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre de franchir le pas. À supposer même qu'elles parviennent à mettre leur argent en commun et à couvrir l'investissement initial, il se peut qu'elles ne disposent pas de l'expertise technique ou des ressources nécessaires pour rester validées par une telle solution.

Solution : Plutôt que de mettre en œuvre une refonte du système, commencez petit. Introduisez des outils d'IA ciblés pour relever des défis spécifiques en matière de génération de leads. Une fois que vous aurez acquis de l'expérience et du confort, commencez à mettre à l'échelle et à élargir la portée de l'IA pour la génération de leads.

Intégration du système

Les outils d'IA peuvent ne pas s'intégrer facilement à votre infrastructure numérique existante. De plus, l'ajout d'un tel outil à votre liste de systèmes Business, tels que le CRM, la plateforme d'automatisation du marketing, etc. peut aboutir à la formation de silos. Une mauvaise intégration dilue l'impact et les avantages de l'intelligence artificielle.

Solution : Si vous procédez à une refonte de votre système, envisagez de passer à une plateforme tout-en-un telle que ClickUp . ClickUp se conforme à de multiples exigences, industries et cas d'utilisation. En revanche, choisissez des outils d'IA dotés de puissantes capacités d'intégration pour un flux de travail sans faille.

Opacité

Les algorithmes d'IA sont complexes. Comme il est difficile de comprendre le processus de prise de décision, le problème de la boîte noire peut faire qu'il est difficile de comprendre pourquoi certains prospects de haute qualité sont mal notés ou vice versa. Ce manque de transparence érode la confiance dans le système et crée des doutes.

Solution : Affectez les outils IA à des tâches telles que l'analyse des données et l'automatisation - des domaines dans lesquels elle excelle. En revanche, maintenez une supervision humaine pour interpréter les résultats de l'IA, établir des relations avec des leads qualifiés et prendre des décisions stratégiques.

L'une des plus grandes critiques à l'égard de l'intelligence artificielle est qu'elle entraîne une perte de la touche humaine dans la gestion de la relation client. Les algorithmes de l'IA ne font pas preuve du contexte et de la nuance nécessaires pour construire des relations de type humain. Cela tue la notion d'authenticité et d'authenticité dès l'étape de génération de leads de l'entonnoir de vente.

Solution : Si le maintien d'une touche humaine est impératif pour votre entreprise, maintenez votre première ligne d'agents humains. Cependant, permettez-leur d'utiliser la technologie IA pour compléter leurs compétences existantes. Si ce n'est pas possible, investissez dans des technologies de pointe comme le traitement du langage naturel (NLP) pour interagir avec les clients. Bien entendu, maintenez une transparence absolue avec les clients et faites-leur savoir si et quand vous exploitez l'IA pour communiquer avec eux.

Préoccupations en matière de confidentialité des données

Les problèmes de confidentialité des données sont omniprésents dans toutes les applications de la technologie de l'IA. Il en va de même pour la génération de leads par l'IA. Les clients potentiels peuvent hésiter à partager leurs informations personnelles, ce qui vous fait passer à côté d'opportunités disponibles.

les consommateurs ont des réserves quant à l'utilisation de l'IA via *[lES CONSOMMATEURS ONT DES RÉSERVES QUANT À L'UTILISATION DE L'IA PAR L'INTERMÉDIAIRE DE ]( https://cdp.com/articles/report-consumers-open-to-ai-in-marketing-but-privacy-concerns-remain/)* Solution : Maintenez la transparence sur vos pratiques de collecte de données. Cela inclut de divulguer que vous utilisez un outil IA pour la capture de leads, d'obtenir le consentement explicite des prospects tout en collectant leurs données, et de les éduquer sur la façon dont vous prévoyez d'utiliser leurs données. De telles divulgations sont des indicateurs de confiance et de pratiques éthiques.

Utilisation d'un logiciel d'IA pour la génération de leads

Malgré les défis occasionnels, l'utilisation de l'IA pour la génération de leads dresse en grande partie un tableau positif. Cela devrait vous encourager à explorer vos options en matière d'outils d'IA pour la génération de leads.

Cependant, avant de vous lancer à corps perdu dans la recherche d'une solution dédiée à la génération de leads par IA, permettez-nous de vous donner un aperçu détaillé de ce que ClickUp Brain peut faire.

le cerveau de ClickUp peut vous aider dans vos stratégies de génération de leads

Même si ClickUp Brain n'est pas un outil traditionnel de génération de leads alimenté par l'IA, il s'inscrit dans l'objectif plus large de la croissance de l'entreprise. Tout d'abord, il fait partie de la suite ClickUp. Cela signifie que vous pouvez digitaliser l'ensemble de votre entonnoir commercial et de vos stratégies marketing. Utilisez une approche "lift-and-shift" pour mapper les activités de génération de leads sur l'outil de gestion de projet. En conséquence, vous obtiendrez tous les avantages de traiter le processus de génération de leads comme un projet. De la hiérarchisation des tâches à l'automatisation des flux de travail, tout y passe.

Ceci étant dit, examinons plus en détail comment vous pouvez tirer parti de ClickUp Brain dans votre processus de génération de leads :

Exploitation des données clients: Analysez une multitude de données clients réparties dans l'environnement ClickUp. Des profils de clients aux données historiques en passant par le comportement en ligne, ClickUp Brain exploite les données suivantes Recherche universelle dans chaque tâche, document ou projet pour apprendre tout sur vos clients . Doté de ces connaissances, ClickUp Brain vous aide à construire des PIC qui peuvent guider vos équipes commerciales et marketing. Il peut également réfléchir avec vous à des stratégies pertinentes de génération de leads basées sur ces informations

Analysez une multitude de données clients réparties dans l'environnement ClickUp. Des profils de clients aux données historiques en passant par le comportement en ligne, ClickUp Brain exploite les données suivantes Recherche universelle dans chaque tâche, document ou projet pour . Doté de ces connaissances, ClickUp Brain vous aide à construire des PIC qui peuvent guider vos équipes commerciales et marketing. Il peut également réfléchir avec vous à des stratégies pertinentes de génération de leads basées sur ces informations Nurturing leads with targeted content: Générer du contenu de haute qualité et des lead magnets est un bon moyen d'augmenter votre nombre de leads et de conversions. Le contenu de haute qualité comme les articles de blog, les guides pratiques, les explicateurs, etc. capte les prospects et les fait passer de l'étape de sensibilisation à l'étape de conversion. ClickUp Brain's IA Writer peut vous aider à créer du contenu personnalisé pour chaque étape différente du parcours client

le cerveau de ClickUp aide à la génération de contenu pour permettre la capture de leads

Marketing par e-mail personnalisé: Grâce à son accès aux interactions passées et aux données CRM (si connecté à ClickUp), ClickUp Brain peut élaborer des messages marketing convaincants . Chaque e-mail est adapté aux intérêts de chaque prospect, qu'il s'agisse d'un CTA qui mérite d'être cliqué ou d'une ligne d'objet personnalisée

Grâce à son accès aux interactions passées et aux données CRM (si connecté à ClickUp), ClickUp Brain peut élaborer des . Chaque e-mail est adapté aux intérêts de chaque prospect, qu'il s'agisse d'un CTA qui mérite d'être cliqué ou d'une ligne d'objet personnalisée Automatisation des campagnes de maturation des prospects : ClickUp Brain peut vous aider à créer des flux de travail automatisés pour nourrir les prospects. Par instance, vous pouvez définir des déclencheurs qui peuvent conduire à des actions spécifiques automatiquement (par exemple, lorsque le statut de la tâche passe à " Intéressé ", envoyer un e-mail d'étude de cas).

De plus, le CRM de ClickUp facilite la gestion des prospects. Il vous permet de visualiser votre équipe commerciale et de suivre la progression de vos leads à mesure qu'ils franchissent les différentes étapes. Il propose également des modèles dédiés pour vous aider à mieux planifier vos activités commerciales.

Le modèle

Modèle de pipeline de vente ClickUp

fournit une structure prédéfinie pour votre pipeline de vente, y compris les étapes communes telles que la qualification des prospects, la proposition et la Fermé, garantissant que tous les membres de votre équipe suivent un processus de vente abonné. Il vous permet également d'ajouter des champs personnalisés et des statuts pour évaluer vos pistes et hiérarchiser les plus prometteuses.

Avenir de l'IA dans la génération de leads

L'avenir de l'IA dans la génération de leads est sans aucun doute brillant et prometteur. L'accent mis sur la culture de la confiance et de la transparence jumelé aux avancées technologiques ouvrira la voie à des outils d'IA encore plus puissants pour la génération de leads.

En parlant de progrès, l'analyse prédictive changerait absolument la donne dans le domaine de la génération de leads. Elle entraînerait un changement tectonique dans les activités de génération de leads, qui deviendraient plus proactives que passives. Résultat : les entreprises pourraient identifier des clients potentiels avant même qu'ils ne tombent sur la marque ! En outre, elles peuvent établir des connexions tout en identifiant les clients potentiels les plus susceptibles de se convertir à des produits ou services spécifiques.

Au-delà de l'analyse prédictive, la génération de leads par l'IA bénéficierait grandement des nouvelles technologies et interfaces d'application. Par instance, l'IA discussionnelle pourrait donner naissance à des chatbots plus vrais que nature qui mènent des interactions de type humain tout en qualifiant les leads. De même, l'automatisation marketing alimentée par l'IA deviendrait plus sophistiquée tout en capturant davantage de leads à travers de nombreuses sources.

Le triptyque automatisation, centrage sur le client et prise de décision stratégique annonce un nouveau départ pour l'avenir de l'IA dans la génération de leads.

Préts à prendre les devants avec ClickUp?

La combinaison de l'IA et de la génération de leads est un mariage parfait.

L'IA va dynamiser les activités de génération de leads en les rendant plus ciblées, plus axées sur les données et plus automatisées. Les spécialistes du marketing seront ainsi plus libres de se consacrer à des tâches de plus grande valeur, telles que le nurturing des leads, l'établissement de relations et la préparation des leads à la vente. La polyvalence que l'IA apporte aux efforts de génération de leads est un autre atout.

Avec des outils de gestion de projet par IA comme ClickUp, vous disposez d'un hub centralisé pour voir, suivre et gérer toutes les informations relatives à vos leads. Pour en savoir plus,

inscrivez-vous gratuitement

dès maintenant !