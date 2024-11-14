10 meilleurs outils logiciels d'IA CRM en 2025

Vous ne vous attendiez sans doute pas à laisser des robots s'occuper de vos relations. 🤖
Mais l'ajout de l'IA à votre processus de gestion de la relation client (CRM) peut accélérer les temps de réponse et améliorer la satisfaction des clients - car, comme nous le savons tous, le timing est essentiel.
C'est un peu comme lorsque votre partenaire vous demande s'il est beau, et que vous répondez "oui", mais que vous faites d'abord une pause. Cela vous coûtera cher. 🤦
De même, si vous faites une pause trop longue avant de donner suite à une piste, cela pourrait également vous coûter cher. Mais avec LES OUTILS CLICKUP AI pour la gestion de la relation client, vos équipes d'assistance client et de vente peuvent rester au fait de chaque interaction avec le client et ne jamais manquer un point de contact important. Et ce n'est pas tout ce que l'IA peut faire pour vous.
Des aperçus en temps réel et des données clients actualisées aux rappels opportuns et aux.. l'automatisation des flux de travail l'utilisation de l'intelligence artificielle est l'une des décisions les plus intelligentes que vous puissiez prendre pour votre entreprise Processus CRM . Nous partagerons les meilleurs outils d'IA pour la gestion de la relation client afin que votre équipe puisse travailler plus intelligemment, et non plus difficilement.
Que faut-il rechercher dans les outils d'IA CRM ?
Si vous voulez que votre équipe profite des avantages de l'IA, choisissez des outils intégrés à votre système CRM et conçus pour les ventes et l'assistance client. Voici les fonctionnalités clés à rechercher pour vous assurer que votre outil IA sera efficace pour votre équipe.
- Traitement du langage naturel: Vos représentants commerciaux doivent pouvoir demander à votre outil IA de répondre à une question ou d'effectuer une tâche en anglais simple. Ensuite, l'IA doit répondre en anglais simple pour que tout soit clair, facile à utiliser et à comprendre - aucune expertise technique n'est requise
- IA générative: Si votreoutil d'apprentissage automatique peut rédiger du contenu original, il sera en mesure d'aider les membres de votre équipe à répondre aux clients, à rédiger des e-mails de suivi et à réécrire leur propre contenu pour s'assurer qu'il est clair et qu'il a un ton professionnel
- En temps réel Recherche et données: L'IA peut parcourir Internet et compiler des recherches sur les clients ou des prévisions et rapports commerciaux complexes en quelques minutes, au lieu des heures qu'il faudrait à un humain. La vente étant un champ à forte concentration de chiffres, assurez-vous que votre outil IA est doté de fonctionnalités de rapports
Les 10 meilleurs outils d'IA pour la gestion de la relation client en 2024
Voici notre top 10 des logiciels de gestion de la relation client basés sur l'IA. Tous ces programmes peuvent achever des tâches spécifiques à la gestion de la relation client. Ils facilitent la compréhension du comportement des clients, la connexion avec les clients potentiels et l'amélioration des taux de vente et de rétention.
1. ClickUp - Bon pour l'automatisation des tâches de CRM
Si vous voulez donner à vos équipes commerciales des superpouvoirs en matière de productivité, vous devez les doter d'un outil de gestion de la relation client (CRM) ClickUp .
Cette plateforme de productivité tout-en-un possède toutes les fonctionnalités clés dont les équipes commerciales et marketing ont besoin pour rationaliser votre processus de gestion de la relation client, automatiser les tâches CRM et suivre votre progression à chaque étape.
Vous pouvez visualiser votre équipe commerciale de plus de 15 façons différentes en utilisant les vues personnalisées de ClickUp, notamment le Calendrier, la Liste, le Tableau ou l'affichage de type Kanban. Et avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez accéder à vos données commerciales les plus importantes et les plus récentes en temps réel.
De plus, votre solution CRM devient encore plus puissante lorsque vous l'associez à ClickUp Brain -le seul outil d'apprentissage automatique basé sur les rôles et adapté aux besoins exacts de vos équipes commerciales. Tel votre assistant commercial personnel, ClickUp Brain peut vous aider à générer des e-mails, des scripts et des réponses pour favoriser des relations significatives et fidéliser durablement vos clients.
ClickUp meilleures fonctionnalités
- Une fonction personnalisable deModèle CRM vous aide à paramétrer votre CRM en quelques paramètres
- L'IA basée sur les rôles exécute des tâches spécifiques aux différentes responsabilités des membres de votre équipe, qu'il s'agisse de votre équipe d'assistance client, de votre équipe commerciale ou de votre équipe marketing
- Des centaines d'invitations IA modélisées aident les membres de votre équipe à commencer à utiliser l'IA immédiatement et à découvrir de nouveaux cas d'utilisation de l'IA qui peuvent stimuler leur productivité
- Les fonctionnalités IA pour les ventes vous aident à élaborer un forfait territorial, à rédiger un e-mail de prospection ou à créer un formulaire de demande d'informationprésentation d'ascenseur
- Les fonctionnalités IA pour rationaliser votre flux de travail peuvent résumer les interactions avec les clients, identifier les éléments d'action, les attribuer à un représentant et accélérer la prise de décision pour l'ensemble de vos tâches
- Les fonctionnalités IA pour l'assistance client peuvent rédiger des réponses aux clients ou les modifier pour la grammaire, l'exactitude ou le ton
Limites de ClickUp
- Parce que ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités, il peut y avoir une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs de la gestion de la relation client
- Toutes les fonctionnalités de l'application web ClickUp ne sont pas disponibles dans l'application mobile
Prix de ClickUp
Inscrivez-vous pour un essai gratuit de ClickUp Brain . Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des fonctionnalités IA à n'importe quel forfait payant ClickUp pour un supplément de 5 $ par mois.
- Free Forever (gratuit pour toujours)
- Unlimited: 7 $ par utilisateur et par mois
- Business: 12 $ par utilisateur et par mois
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
ClickUp évaluations et commentaires
- G2: 4.7/5 (8,810+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (3,810+ commentaires)
2. HubSpot CRM - Bon pour les fonctionnalités combinées d'équipe commerciale et de marketing
via HubSpot HubSpot est un site web populaire SaaS CRM le logiciel de gestion de la relation client (CRM) est un programme de gestion de la relation client (CRM). Il connecte vos équipes de marketing, de contenu, de service client et de vente sous un même parapluie afin que personne ne soit oublié sous la pluie. ☔️
En plus de toutes les fonctionnalités CRM standard - comme le suivi des interactions avec les clients, les informations de contact, les étapes suivantes et la progression dans votre équipe commerciale - il intègre l'IA de HubSpot.
Ces outils IA vous aident à automatiser les processus d'entreprise répétitifs et à libérer votre équipe pour qu'elle se concentre sur l'établissement de relations plus significatives avec les clients. Ils peuvent également aider les membres de votre équipe à rédiger du contenu, comme des e-mails de sensibilisation, et à analyser les données clients en temps réel.
Les meilleures fonctionnalités de HubSpot
- L'IA générative aide votre équipe à rédiger des e-mails, des légendes pour les médias sociaux, et plus encore, pour de meilleures interactions avec les clients
- ChatSpot, le chatbot de HubSpot, peut répondre aux questions des membres de l'équipe, rechercher des clients potentiels et fournir des informations en temps réel
- Les prévisions de ventes prédictives peuvent indiquer le montant des recettes auxquelles vous pouvez vous attendre et si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs commerciaux
- Les résumés des discussions peuvent rapidement mettre à jour..les profils des clients avec leurs dernières interactions
Les limites de HubSpot
- L'application mobile a moins de fonctionnalités que l'application web
- Certains utilisateurs signalent que les modèles peuvent être difficiles à modifier et àpersonnaliser votre CRM pour qu'il corresponde à votre marque
tarifs de HubSpot
- Outils gratuits
- Débutant: 18 $ par mois
- Professionnel: $450 par mois
Évaluations et commentaires sur HubSpot
- G2: 4.4/5 (10,750+ reviews)
- Capterra: 4.5/5 (430+ avis)
3. Durable - Bon pour la facturation alimentée par l'IA
via Durable Plateforme alimentée par l'IA pour les petites entreprises, Durable propose un constructeur de site web, un CRM, un outil de facturation et un assistant virtuel. Elle vous aidera à lancer et à gérer votre entreprise en un clin d'œil.
Intégrez un formulaire de notation des prospects sur votre site Web Durable, et les fonctionnalités IA intégrées organiseront automatiquement les contacts dans votre CRM, répondront aux prospects, généreront des communications personnalisées et enverront des demandes d'examen.
Avec cette IA, c'est comme si vous aviez tout un équipage qui vous aidait, même si vous volez en solo. 🧑✈️
Meilleures fonctionnalités durables
- L'assistant IA vous aide à rédiger, à faire des recherches ou à achever des tâches administratives
- Un formulaire de génération de leads ajoute automatiquement les clients intéressés à votre CRM
- La synchronisation des e-mails vous permet d'envoyer des e-mails de suivi générés par l'IA à des clients potentiels
- Les demandes d'avis automatisées demandent aux clients de laisser des avis Google pour contribuer à la promotion de votre entreprise
Limites durables
- Cet outil offre des fonctionnalités de conception limitées, ce n'est donc pas un bon choix si vous souhaitez construire un site Web avancé ou des pages personnalisées
- Vous ne pouvez pas exporter le code vers votre site web, donc si vous souhaitez changer de plateforme, vous devrez reconstruire votre site à partir de zéro
Prix du logiciel Durable
- Débutant: 12 $ par mois
- Business: $ 20 par mois
Évaluation et commentaires sur Durable
- G2: Pas de commentaires disponibles
- Capterra: Pas de commentaires disponibles
4. Zoho Zia - Bon pour la gestion des prospects
via Zoho Zia Zia est un outil d'IA intégré à Zoho CRM. En plus des fonctionnalités du CRM - comme la gestion des contacts, des affaires et des prospects - Zia aide votre équipe à gérer sa charge de travail.
S'inscrire à Teams, c'est comme embaucher un assistant pour tous les membres de votre équipe. Vous pouvez demander à ce chatbot de vous aider à collecter des données sur les clients, à rédiger des e-mails et des documents, ou à calculer des nombres commerciaux.
C'est une excellente option pour les entreprises de commerce électronique, car vous pouvez intégrer le bot sur votre site web pour répondre aux questions des clients. Il fera également des recommandations de produits basées sur le comportement d'un client, de sorte que vos clients voudront rester plus longtemps et faire plus d'achats. 🛍️
Les meilleures fonctionnalités de Zoho Zia
- Utilisez Zia pour identifier des modèles dans l'activité de votre équipe et suggérer des automatisations
- Effectuez des recherches automatiques pour compléter les titres des clients, leurs coordonnées et plus encore
- Améliorez l'expérience client avec des ventes croisées automatisées et des recommandations de produits ou de services susceptibles de les intéresser
- Permettez aux représentants de passer moins de temps sur l'entrée de données en discutant avec Zia de leurs interactions avec les clients
Limites de Zoho Zia
- Les personnalisations requièrent un niveau d'expertise technique et de connaissances en programmation plus élevé que sur beaucoup d'autres plateformes
- Plusieurs utilisateurs rapportent que les intégrations de Zoho avec d'autres plateformes offrent des fonctions prestataires limitées
Prix de Zoho Zia
- Standard: 14 $ par utilisateur et par mois
- Professionnel: 23 $ par utilisateur et par mois
- Enterprise: 40 $ par utilisateur et par mois
- Ultimate: 52 $ par utilisateur et par mois
Zoho Zia évaluations et commentaires
- G2: 4/5 (2,480+ reviews)
- Capterra: 4.3/5 (6,385+ reviews)
5. C3.IA
via C3.IA La plupart des options de cette liste sont des logiciels de CRM d'abord et des outils d'IA ensuite. Mais C3.ai a construit toute sa plateforme de gestion de la relation client autour de l'intelligence artificielle.
C3 est une entreprise axée sur l'IA qui promet un retour sur investissement impressionnant. Ils disent que leur CRM alimenté par l'IA peut vous donner une augmentation de 30% de la productivité de vos représentants et une diminution de 60% de votre taux de désabonnement.
Bien sûr, il est toujours préférable de suivre votre propre retour sur investissement , mais C3.IA fait des insights impressionnants pour responsabiliser votre équipe. Il s'agit notamment des prévisions de vente, de la recherche de données externes, de l'analyse du pipeline et des perspectives de relations.
C3.IA meilleures fonctionnalités
- Prévoyez votre chiffre d'affaires à l'échelle de l'entreprise ou ventilé par territoires, produits, comptes, et plus encore
- Recevez des alertes sur les risques et les facteurs émergents qui ont un impact sur vos équipes commerciales
- Visualisez les zones les plus importantes de vos équipes commerciales grâce à des analyses automatiques
- Surveillez la santé des relations afin de pouvoir tendre la main et améliorer l'engagement des clients lorsque c'est le plus important
Limites de C3.IA
- Les utilisateurs ont constaté des décalages occasionnels dans le temps de réponse du programme
- Les rapports exportés contiennent parfois des erreurs
Prix de C3.IA
- Contactez-nous pour la tarification
C3.IA évaluations et commentaires
- G2: 4.5/5 (1+ commentaires)
- Capterra: Pas de commentaires disponibles
6. Zendesk Sell - Bon pour le service client
via Zendesk Vendre Zendesk fait Logiciel de gestion de la relation client pour les entreprises de services et les équipes commerciales. Cette plateforme comprend le processus de vente de services. Donc, si vous voulez un outil adapté à votre secteur d'activité, celui-ci pourrait vous convenir parfaitement. 👔
Leurs outils facilitent la connexion de vos clients avec vous et celle de votre équipe avec davantage de clients. Grâce à Zendesk IA, vous pouvez libérer vos représentants d'un travail chargé avec des automatisations. Et lorsque les représentants travaillent avec les clients, l'IA peut fournir des suggestions pour résoudre les problèmes des clients.
Zendesk IA est construit sur le modèle de traitement du langage naturel GPT d'OpenAI, ce qui le rend facile à utiliser : posez-lui simplement des questions comme vous le feriez avec n'importe quel autre collègue. Vous pouvez ajouter des intégrations avec Zapier ou ChatGPT pour étendre encore davantage la fonction IA de votre CRM.
Zendesk Sell meilleures fonctionnalités
- Suivez toutes les interactions avec vos clients pour pouvoir leur offrir une expérience personnalisée
- Analysez votre processus et suivez votre progression vers..objectifs commerciaux grâce à des fonctionnalités de rapports intégrées
- Assistez votre équipe d'assistance à la clientèle avec Zendesk IA, qui suggère des réponses et analyse le comportement des clients pour fournir des données d'intention
- Intégrez votre CRM avec Zapier pour automatiser les tâches répétitives et avec ChatGPT pour ajouter un assistant chatbot IA
Limites de Zendesk Sell
- Certains utilisateurs estiment que l'interface semble datée et qu'elle est moins intuitive que d'autres systèmes CRM
- Plusieurs utilisateurs signalent que l'équipe d'assistance client de Zendesk peut être lente à réagir
Prix de Zendesk Sell
- Teams: 19 $ par utilisateur et par mois
- Équipe de vente et de développement: 55 $ par utilisateur et par mois
- Suite Growth: 89 $ par utilisateur et par mois
- Vente Professionnel/Suite Professionnel: $115 par utilisateur par mois
Évaluations et commentaires sur Zendesk Sell
- G2: 4.2/5 (475+ commentaires)
- Capterra: 4.3/5 (150+ avis)
7. Pipedrive - Bon pour les équipes commerciales et les débutants
via Pipedrive Pipedrive a été créé par des vendeurs pour des vendeurs. Il dispose d'une disposition conviviale avec tous les rappels dont vous avez besoin pour suivre les affaires et ne jamais manquer un suivi. Ainsi, chaque prospect reçoit l'attention qu'il mérite.
Vous pouvez paramétrer vos équipes commerciales en fonction de vos besoins parcours client afin que vous puissiez visualiser où en sont vos prospects, de la première prise de contact à la vente finale. Pipedrive excelle dans sa disposition visuelle, ce qui permet de savoir en un coup d'œil ce que vous devez faire ensuite. Nous aimons le voir. 👀
Il s'agit d'une bonne CRM pour Mac ou les utilisateurs Microsoft, avec des applications mobiles pour iOS et Android.
Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive
- L'installation facile ne nécessite que la saisie des étapes de votre entonnoir de vente pour commencer
- La disposition en tableau Kanban vous permet de visualiser vos équipes commerciales et de voir où se trouve chaque affaire dans le processus
- La technologie IA identifie les opportunités de vente au sein de votre pipeline et vous permet d'automatiser les processus d'entreprise répétitifs
- Les fonctionnalités de segmentation des clients vous aident à fournir des communications plus personnalisées en fonction des données démographiques, des intérêts ou des besoins des clients
- Les rapports et les prévisions de revenus permettent de suivre la progression de vos objectifs commerciaux
Limites de Pipedrive
- Certains utilisateurs signalent que l'interface de l'application mobile est moins intuitive que celle de l'application web et qu'il y a parfois des problèmes de performance sur mobile
- Bien que Pipedrive offre de nombreuses options de personnalisation de base, la personnalisation avancée est limitée, ce qui peut rendre difficile l'adaptation du CRM à un processus de vente unique
Prix de Pipedrive
- Essentiel: $14.90 par utilisateur et par mois
- Avancé: $27.90 par utilisateur et par mois
- Professionnel: $49.90 par utilisateur et par mois
- Power: $64.90 par utilisateur et par mois
- Enterprise: $99.00 par utilisateur et par mois
Évaluation et commentaires sur Pipedrive
- G2: 4.2/5 (1,660+ reviews)
- Capterra: 4.5/5 (2,870+ commentaires)
8. Freshworks - Bon pour le marketing multicanal
via Salesforce Sales Cloud (nuage de ventes) Les Salesforce CRM ou Sales Cloud, est conçu pour l'automatisation. Vous pouvez déclencher des mises à jour automatiques et des actions de sensibilisation en fonction de l'endroit où se trouvent les clients potentiels dans l'entonnoir des ventes.
Alors que les outils d'automatisation aident à rationaliser les tâches répétitives, l'essentiel des capacités d'IA de Salesforce provient d'Einstein, un adorable assistant virtuel. Einstein de Salesforce a même des cheveux fous, comme le scientifique qui porte son nom.
Einstein peut rechercher des clients potentiels, analyser les appels commerciaux pour offrir des informations précieuses, et utiliser l'analyse prédictive pour fournir des prévisions de vente basées sur des données.
Meilleures fonctionnalités de Salesforce Sales Cloud
- La technologie d'IA générative aide les équipes commerciales à rédiger des e-mails et à transcrire les appels de vente
- Les insights de discussion peuvent identifier les objets des clients et donner aux équipes commerciales des suggestions pour les prochaines étapes
- L'assistant de recherche alimenté par l'IA fournit des informations sur les prospects et les leads qualifiés directement depuis votre site web
- Les prédictions de l'IA aident les représentants à prioriser les affaires les plus importantes et à prévoir les équipes commerciales
Limites de Salesforce Sales Cloud
- L'apprentissage de ce programme peut être difficile pour les utilisateurs débutants, et votre équipe peut avoir besoin d'une formation au cours du processus d'onboarding
- Le stockage de grandes quantités de données dans votre Salesforce CRM Cloud peut entraîner des frais supplémentaires
Prix de Salesforce Sales Cloud
- Débutant: 25 $ par utilisateur et par mois
- **Professionnel : 80 $ par utilisateur et par mois
- **Enterprise : 165 $ par utilisateur et par mois
- Unlimited: 330 $ par utilisateur et par mois
- Unlimited+: 500 $ par utilisateur et par mois
Salesforce Sales Cloud évaluations et commentaires
- G2: 4.3/5 (18,240+ reviews)
- Capterra: 4,4/5 (17 825+ avis)
10. itransition - Bon pour configurer les CRM Salesforce
via itransition Si vous êtes à la recherche d'une expérience sur mesure, itransition vous aide à affiner votre Stratégie CRM et trouver la bonne combinaison de fonctionnalités pour votre organisation. Ils mettront en place pour vous des flux de travail personnalisés, migreront vos données, testeront votre plateforme, formeront votre équipe et assureront la maintenance du logiciel, de sorte que vous n'ayez pas à lever le petit doigt. 👆
Avec 10 ans d'expérience dans la création de solutions CRM, itransition peut créer une solution personnalisée ou optimiser votre plateforme CRM actuelle pour l'adapter à votre secteur d'activité et à vos processus - parce qu'un CRM pour une entreprise de fabrication diffère d'un CRM pour une agence de marketing . Ils sont spécialisés dans la configuration des CRM Salesforce, et si vous choisissez cette solution, vous aurez accès aux outils IA de Salesforce.
itransition meilleures fonctionnalités
- La configuration personnalisée vous permet d'obtenir les fonctionnalités CRM exactes dont vous avez besoin
- L'installation incluse signifie que vous n'avez pas à vous soucier d'importer des données ou de tester le système
- La formation permet à votre équipe de savoir comment utiliser le CRM et ses outils IA
- L'assistance continue permet de maintenir votre CRM à jour et d'aider les utilisateurs à résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent
itransition limitations
- Les programmes prêts à l'emploi ont des options de personnalisation limitées et peuvent être plus coûteux au fil du temps en raison des frais de licence permanents
- L'option personnalisée a des coûts initiaux élevés et nécessite une équipe de développeurs
itransition pricing
- Contacter pour la tarification
itransition évaluations et commentaires
- G2: Pas de commentaires disponibles
- Capterra: Pas de commentaires disponibles
Gérer les relations avec les clients grâce à l'IA
Il n'y a rien d'artificiel dans les informations en temps réel que vous pouvez obtenir grâce aux outils d'IA pour la gestion de la relation client. Ces plateformes aident les équipes commerciales à déterminer quand et comment assurer le suivi des clients. Elles peuvent libérer une plus grande partie du temps des membres de votre équipe pour qu'ils se concentrent sur ce qui compte vraiment : créer des interactions significatives avec les clients.
Grâce aux fonctionnalités CRM et IA de ClickUp, vous pouvez rationaliser votre service client et vos processus de vente avec des automatisations, des insights, des rappels et des tâches d'abonné. Et vous savez les jeux de rôle que vous faites dans les formations à la vente ? ClickUp AI est très doué pour les jeux de rôle. 🎭
C'est la toute première IA basée sur les rôles, programmée pour aider les membres de votre équipe à l'utiliser pour des tâches liées à leur travail immédiatement. Essayez-le gratuitement et voyez à quel point vous pouvez être plus productif.