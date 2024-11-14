10 meilleurs outils logiciels d'IA CRM en 2025

Vous ne vous attendiez sans doute pas à laisser des robots s'occuper de vos relations. 🤖

Mais l'ajout de l'IA à votre processus de gestion de la relation client (CRM) peut accélérer les temps de réponse et améliorer la satisfaction des clients - car, comme nous le savons tous, le timing est essentiel.

C'est un peu comme lorsque votre partenaire vous demande s'il est beau, et que vous répondez "oui", mais que vous faites d'abord une pause. Cela vous coûtera cher. 🤦

De même, si vous faites une pause trop longue avant de donner suite à une piste, cela pourrait également vous coûter cher. Mais avec LES OUTILS CLICKUP AI pour la gestion de la relation client, vos équipes d'assistance client et de vente peuvent rester au fait de chaque interaction avec le client et ne jamais manquer un point de contact important. Et ce n'est pas tout ce que l'IA peut faire pour vous.

Des aperçus en temps réel et des données clients actualisées aux rappels opportuns et aux.. l'automatisation des flux de travail l'utilisation de l'intelligence artificielle est l'une des décisions les plus intelligentes que vous puissiez prendre pour votre entreprise Processus CRM . Nous partagerons les meilleurs outils d'IA pour la gestion de la relation client afin que votre équipe puisse travailler plus intelligemment, et non plus difficilement.

Que faut-il rechercher dans les outils d'IA CRM ?

Si vous voulez que votre équipe profite des avantages de l'IA, choisissez des outils intégrés à votre système CRM et conçus pour les ventes et l'assistance client. Voici les fonctionnalités clés à rechercher pour vous assurer que votre outil IA sera efficace pour votre équipe.

Traitement du langage naturel: Vos représentants commerciaux doivent pouvoir demander à votre outil IA de répondre à une question ou d'effectuer une tâche en anglais simple. Ensuite, l'IA doit répondre en anglais simple pour que tout soit clair, facile à utiliser et à comprendre - aucune expertise technique n'est requise

IA générative: Si votre outil d'apprentissage automatique peut rédiger du contenu original, il sera en mesure d'aider les membres de votre équipe à répondre aux clients, à rédiger des e-mails de suivi et à réécrire leur propre contenu pour s'assurer qu'il est clair et qu'il a un ton professionnel

En temps réel Recherche et données: L'IA peut parcourir Internet et compiler des recherches sur les clients ou des prévisions et rapports commerciaux complexes en quelques minutes, au lieu des heures qu'il faudrait à un humain. La vente étant un champ à forte concentration de chiffres, assurez-vous que votre outil IA est doté de fonctionnalités de rapports

Les 10 meilleurs outils d'IA pour la gestion de la relation client en 2024

Voici notre top 10 des logiciels de gestion de la relation client basés sur l'IA. Tous ces programmes peuvent achever des tâches spécifiques à la gestion de la relation client. Ils facilitent la compréhension du comportement des clients, la connexion avec les clients potentiels et l'amélioration des taux de vente et de rétention.

1. ClickUp - Bon pour l'automatisation des tâches de CRM

Essayez ClickUp pour les équipes CRM

Utilisez la suite CRM de ClickUp pour gérer les données, les tâches et la communication afin de rationaliser votre flux de travail logistique

Si vous voulez donner à vos équipes commerciales des superpouvoirs en matière de productivité, vous devez les doter d'un outil de gestion de la relation client (CRM) ClickUp .

Cette plateforme de productivité tout-en-un possède toutes les fonctionnalités clés dont les équipes commerciales et marketing ont besoin pour rationaliser votre processus de gestion de la relation client, automatiser les tâches CRM et suivre votre progression à chaque étape.

Vous pouvez visualiser votre équipe commerciale de plus de 15 façons différentes en utilisant les vues personnalisées de ClickUp, notamment le Calendrier, la Liste, le Tableau ou l'affichage de type Kanban. Et avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez accéder à vos données commerciales les plus importantes et les plus récentes en temps réel.

De plus, votre solution CRM devient encore plus puissante lorsque vous l'associez à ClickUp Brain -le seul outil d'apprentissage automatique basé sur les rôles et adapté aux besoins exacts de vos équipes commerciales. Tel votre assistant commercial personnel, ClickUp Brain peut vous aider à générer des e-mails, des scripts et des réponses pour favoriser des relations significatives et fidéliser durablement vos clients.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Une fonction personnalisable deModèle CRM vous aide à paramétrer votre CRM en quelques paramètres

L'IA basée sur les rôles exécute des tâches spécifiques aux différentes responsabilités des membres de votre équipe, qu'il s'agisse de votre équipe d'assistance client, de votre équipe commerciale ou de votre équipe marketing

Des centaines d'invitations IA modélisées aident les membres de votre équipe à commencer à utiliser l'IA immédiatement et à découvrir de nouveaux cas d'utilisation de l'IA qui peuvent stimuler leur productivité

Les fonctionnalités IA pour les ventes vous aident à élaborer un forfait territorial, à rédiger un e-mail de prospection ou à créer un formulaire de demande d'informationprésentation d'ascenseur Les fonctionnalités IA pour rationaliser votre flux de travail peuvent résumer les interactions avec les clients, identifier les éléments d'action, les attribuer à un représentant et accélérer la prise de décision pour l'ensemble de vos tâches

Les fonctionnalités IA pour l'assistance client peuvent rédiger des réponses aux clients ou les modifier pour la grammaire, l'exactitude ou le ton

Renforcez les relations avec vos clients grâce au modèle de CRM de ClickUp en suivant les niveaux d'engagement et les scores de fidélité

Limites de ClickUp

Parce que ClickUp offre de nombreuses fonctionnalités, il peut y avoir une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs de la gestion de la relation client

Toutes les fonctionnalités de l'application web ClickUp ne sont pas disponibles dans l'application mobile

Prix de ClickUp

Inscrivez-vous pour un essai gratuit de ClickUp Brain . Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des fonctionnalités IA à n'importe quel forfait payant ClickUp pour un supplément de 5 $ par mois.

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7 $ par utilisateur et par mois

7 $ par utilisateur et par mois Business: 12 $ par utilisateur et par mois

12 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (8,810+ reviews)

4.7/5 (8,810+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,810+ commentaires)

2. HubSpot CRM - Bon pour les fonctionnalités combinées d'équipe commerciale et de marketing

via HubSpot HubSpot est un site web populaire SaaS CRM le logiciel de gestion de la relation client (CRM) est un programme de gestion de la relation client (CRM). Il connecte vos équipes de marketing, de contenu, de service client et de vente sous un même parapluie afin que personne ne soit oublié sous la pluie. ☔️

En plus de toutes les fonctionnalités CRM standard - comme le suivi des interactions avec les clients, les informations de contact, les étapes suivantes et la progression dans votre équipe commerciale - il intègre l'IA de HubSpot.

Ces outils IA vous aident à automatiser les processus d'entreprise répétitifs et à libérer votre équipe pour qu'elle se concentre sur l'établissement de relations plus significatives avec les clients. Ils peuvent également aider les membres de votre équipe à rédiger du contenu, comme des e-mails de sensibilisation, et à analyser les données clients en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

L'IA générative aide votre équipe à rédiger des e-mails, des légendes pour les médias sociaux, et plus encore, pour de meilleures interactions avec les clients

ChatSpot, le chatbot de HubSpot, peut répondre aux questions des membres de l'équipe, rechercher des clients potentiels et fournir des informations en temps réel

Les prévisions de ventes prédictives peuvent indiquer le montant des recettes auxquelles vous pouvez vous attendre et si vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs commerciaux

Les résumés des discussions peuvent rapidement mettre à jour..les profils des clients avec leurs dernières interactions

Les limites de HubSpot

L'application mobile a moins de fonctionnalités que l'application web

Certains utilisateurs signalent que les modèles peuvent être difficiles à modifier et àpersonnaliser votre CRM pour qu'il corresponde à votre marque

tarifs de HubSpot

Outils gratuits

Débutant: 18 $ par mois

18 $ par mois Professionnel: $450 par mois

G2: 4.4/5 (10,750+ reviews)

4.4/5 (10,750+ reviews) Capterra: 4.5/5 (430+ avis)

3. Durable - Bon pour la facturation alimentée par l'IA

via Durable Plateforme alimentée par l'IA pour les petites entreprises, Durable propose un constructeur de site web, un CRM, un outil de facturation et un assistant virtuel. Elle vous aidera à lancer et à gérer votre entreprise en un clin d'œil.

Intégrez un formulaire de notation des prospects sur votre site Web Durable, et les fonctionnalités IA intégrées organiseront automatiquement les contacts dans votre CRM, répondront aux prospects, généreront des communications personnalisées et enverront des demandes d'examen.

Avec cette IA, c'est comme si vous aviez tout un équipage qui vous aidait, même si vous volez en solo. 🧑‍✈️

Meilleures fonctionnalités durables

L'assistant IA vous aide à rédiger, à faire des recherches ou à achever des tâches administratives

Un formulaire de génération de leads ajoute automatiquement les clients intéressés à votre CRM

La synchronisation des e-mails vous permet d'envoyer des e-mails de suivi générés par l'IA à des clients potentiels

Les demandes d'avis automatisées demandent aux clients de laisser des avis Google pour contribuer à la promotion de votre entreprise

Limites durables

Cet outil offre des fonctionnalités de conception limitées, ce n'est donc pas un bon choix si vous souhaitez construire un site Web avancé ou des pages personnalisées

Vous ne pouvez pas exporter le code vers votre site web, donc si vous souhaitez changer de plateforme, vous devrez reconstruire votre site à partir de zéro

Prix du logiciel Durable

Débutant: 12 $ par mois

12 $ par mois Business: $ 20 par mois

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

4. Zoho Zia - Bon pour la gestion des prospects

via Zoho Zia Zia est un outil d'IA intégré à Zoho CRM. En plus des fonctionnalités du CRM - comme la gestion des contacts, des affaires et des prospects - Zia aide votre équipe à gérer sa charge de travail.

S'inscrire à Teams, c'est comme embaucher un assistant pour tous les membres de votre équipe. Vous pouvez demander à ce chatbot de vous aider à collecter des données sur les clients, à rédiger des e-mails et des documents, ou à calculer des nombres commerciaux.

C'est une excellente option pour les entreprises de commerce électronique, car vous pouvez intégrer le bot sur votre site web pour répondre aux questions des clients. Il fera également des recommandations de produits basées sur le comportement d'un client, de sorte que vos clients voudront rester plus longtemps et faire plus d'achats. 🛍️

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Zia

Utilisez Zia pour identifier des modèles dans l'activité de votre équipe et suggérer des automatisations

Effectuez des recherches automatiques pour compléter les titres des clients, leurs coordonnées et plus encore

Améliorez l'expérience client avec des ventes croisées automatisées et des recommandations de produits ou de services susceptibles de les intéresser

Permettez aux représentants de passer moins de temps sur l'entrée de données en discutant avec Zia de leurs interactions avec les clients

Limites de Zoho Zia

Les personnalisations requièrent un niveau d'expertise technique et de connaissances en programmation plus élevé que sur beaucoup d'autres plateformes

Plusieurs utilisateurs rapportent que les intégrations de Zoho avec d'autres plateformes offrent des fonctions prestataires limitées

Prix de Zoho Zia

Standard: 14 $ par utilisateur et par mois

14 $ par utilisateur et par mois Professionnel: 23 $ par utilisateur et par mois

23 $ par utilisateur et par mois Enterprise: 40 $ par utilisateur et par mois

40 $ par utilisateur et par mois Ultimate: 52 $ par utilisateur et par mois

G2: 4/5 (2,480+ reviews)

4/5 (2,480+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,385+ reviews)

5. C3.IA

via C3.IA La plupart des options de cette liste sont des logiciels de CRM d'abord et des outils d'IA ensuite. Mais C3.ai a construit toute sa plateforme de gestion de la relation client autour de l'intelligence artificielle.

C3 est une entreprise axée sur l'IA qui promet un retour sur investissement impressionnant. Ils disent que leur CRM alimenté par l'IA peut vous donner une augmentation de 30% de la productivité de vos représentants et une diminution de 60% de votre taux de désabonnement.

Bien sûr, il est toujours préférable de suivre votre propre retour sur investissement , mais C3.IA fait des insights impressionnants pour responsabiliser votre équipe. Il s'agit notamment des prévisions de vente, de la recherche de données externes, de l'analyse du pipeline et des perspectives de relations.

C3.IA meilleures fonctionnalités

Prévoyez votre chiffre d'affaires à l'échelle de l'entreprise ou ventilé par territoires, produits, comptes, et plus encore

Recevez des alertes sur les risques et les facteurs émergents qui ont un impact sur vos équipes commerciales

Visualisez les zones les plus importantes de vos équipes commerciales grâce à des analyses automatiques

Surveillez la santé des relations afin de pouvoir tendre la main et améliorer l'engagement des clients lorsque c'est le plus important

Limites de C3.IA

Les utilisateurs ont constaté des décalages occasionnels dans le temps de réponse du programme

Les rapports exportés contiennent parfois des erreurs

Prix de C3.IA

Contactez-nous pour la tarification

G2: 4.5/5 (1+ commentaires)

4.5/5 (1+ commentaires) Capterra: Pas de commentaires disponibles

6. Zendesk Sell - Bon pour le service client

via Zendesk Vendre Zendesk fait Logiciel de gestion de la relation client pour les entreprises de services et les équipes commerciales. Cette plateforme comprend le processus de vente de services. Donc, si vous voulez un outil adapté à votre secteur d'activité, celui-ci pourrait vous convenir parfaitement. 👔

Leurs outils facilitent la connexion de vos clients avec vous et celle de votre équipe avec davantage de clients. Grâce à Zendesk IA, vous pouvez libérer vos représentants d'un travail chargé avec des automatisations. Et lorsque les représentants travaillent avec les clients, l'IA peut fournir des suggestions pour résoudre les problèmes des clients.

Zendesk IA est construit sur le modèle de traitement du langage naturel GPT d'OpenAI, ce qui le rend facile à utiliser : posez-lui simplement des questions comme vous le feriez avec n'importe quel autre collègue. Vous pouvez ajouter des intégrations avec Zapier ou ChatGPT pour étendre encore davantage la fonction IA de votre CRM.

Zendesk Sell meilleures fonctionnalités

Suivez toutes les interactions avec vos clients pour pouvoir leur offrir une expérience personnalisée

Analysez votre processus et suivez votre progression vers..objectifs commerciaux grâce à des fonctionnalités de rapports intégrées

Assistez votre équipe d'assistance à la clientèle avec Zendesk IA, qui suggère des réponses et analyse le comportement des clients pour fournir des données d'intention

Intégrez votre CRM avec Zapier pour automatiser les tâches répétitives et avec ChatGPT pour ajouter un assistant chatbot IA

Limites de Zendesk Sell

Certains utilisateurs estiment que l'interface semble datée et qu'elle est moins intuitive que d'autres systèmes CRM

Plusieurs utilisateurs signalent que l'équipe d'assistance client de Zendesk peut être lente à réagir

Prix de Zendesk Sell

Teams: 19 $ par utilisateur et par mois

19 $ par utilisateur et par mois Équipe de vente et de développement: 55 $ par utilisateur et par mois

55 $ par utilisateur et par mois Suite Growth: 89 $ par utilisateur et par mois

89 $ par utilisateur et par mois Vente Professionnel/Suite Professionnel: $115 par utilisateur par mois

G2: 4.2/5 (475+ commentaires)

4.2/5 (475+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (150+ avis)

7. Pipedrive - Bon pour les équipes commerciales et les débutants

via Pipedrive Pipedrive a été créé par des vendeurs pour des vendeurs. Il dispose d'une disposition conviviale avec tous les rappels dont vous avez besoin pour suivre les affaires et ne jamais manquer un suivi. Ainsi, chaque prospect reçoit l'attention qu'il mérite.

Vous pouvez paramétrer vos équipes commerciales en fonction de vos besoins parcours client afin que vous puissiez visualiser où en sont vos prospects, de la première prise de contact à la vente finale. Pipedrive excelle dans sa disposition visuelle, ce qui permet de savoir en un coup d'œil ce que vous devez faire ensuite. Nous aimons le voir. 👀

Il s'agit d'une bonne CRM pour Mac ou les utilisateurs Microsoft, avec des applications mobiles pour iOS et Android.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

L'installation facile ne nécessite que la saisie des étapes de votre entonnoir de vente pour commencer

La disposition en tableau Kanban vous permet de visualiser vos équipes commerciales et de voir où se trouve chaque affaire dans le processus

La technologie IA identifie les opportunités de vente au sein de votre pipeline et vous permet d'automatiser les processus d'entreprise répétitifs

Les fonctionnalités de segmentation des clients vous aident à fournir des communications plus personnalisées en fonction des données démographiques, des intérêts ou des besoins des clients

Les rapports et les prévisions de revenus permettent de suivre la progression de vos objectifs commerciaux

Limites de Pipedrive

Certains utilisateurs signalent que l'interface de l'application mobile est moins intuitive que celle de l'application web et qu'il y a parfois des problèmes de performance sur mobile

Bien que Pipedrive offre de nombreuses options de personnalisation de base, la personnalisation avancée est limitée, ce qui peut rendre difficile l'adaptation du CRM à un processus de vente unique

Prix de Pipedrive

Essentiel: $14.90 par utilisateur et par mois

$14.90 par utilisateur et par mois Avancé: $27.90 par utilisateur et par mois

$27.90 par utilisateur et par mois Professionnel: $49.90 par utilisateur et par mois

$49.90 par utilisateur et par mois Power: $64.90 par utilisateur et par mois

$64.90 par utilisateur et par mois Enterprise: $99.00 par utilisateur et par mois

G2: 4.2/5 (1,660+ reviews)

4.2/5 (1,660+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,870+ commentaires)

8. Freshworks - Bon pour le marketing multicanal

via Salesforce Sales Cloud (nuage de ventes) Les Salesforce CRM ou Sales Cloud, est conçu pour l'automatisation. Vous pouvez déclencher des mises à jour automatiques et des actions de sensibilisation en fonction de l'endroit où se trouvent les clients potentiels dans l'entonnoir des ventes.

Alors que les outils d'automatisation aident à rationaliser les tâches répétitives, l'essentiel des capacités d'IA de Salesforce provient d'Einstein, un adorable assistant virtuel. Einstein de Salesforce a même des cheveux fous, comme le scientifique qui porte son nom.

Einstein peut rechercher des clients potentiels, analyser les appels commerciaux pour offrir des informations précieuses, et utiliser l'analyse prédictive pour fournir des prévisions de vente basées sur des données.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce Sales Cloud

La technologie d'IA générative aide les équipes commerciales à rédiger des e-mails et à transcrire les appels de vente

Les insights de discussion peuvent identifier les objets des clients et donner aux équipes commerciales des suggestions pour les prochaines étapes

L'assistant de recherche alimenté par l'IA fournit des informations sur les prospects et les leads qualifiés directement depuis votre site web

Les prédictions de l'IA aident les représentants à prioriser les affaires les plus importantes et à prévoir les équipes commerciales

Limites de Salesforce Sales Cloud

L'apprentissage de ce programme peut être difficile pour les utilisateurs débutants, et votre équipe peut avoir besoin d'une formation au cours du processus d'onboarding

Le stockage de grandes quantités de données dans votre Salesforce CRM Cloud peut entraîner des frais supplémentaires

Prix de Salesforce Sales Cloud

Débutant: 25 $ par utilisateur et par mois

25 $ par utilisateur et par mois **Professionnel : 80 $ par utilisateur et par mois

**Enterprise : 165 $ par utilisateur et par mois

Unlimited: 330 $ par utilisateur et par mois

330 $ par utilisateur et par mois Unlimited+: 500 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.3/5 (18,240+ reviews)

4.3/5 (18,240+ reviews) Capterra: 4,4/5 (17 825+ avis)

10. itransition - Bon pour configurer les CRM Salesforce

via itransition Si vous êtes à la recherche d'une expérience sur mesure, itransition vous aide à affiner votre Stratégie CRM et trouver la bonne combinaison de fonctionnalités pour votre organisation. Ils mettront en place pour vous des flux de travail personnalisés, migreront vos données, testeront votre plateforme, formeront votre équipe et assureront la maintenance du logiciel, de sorte que vous n'ayez pas à lever le petit doigt. 👆

Avec 10 ans d'expérience dans la création de solutions CRM, itransition peut créer une solution personnalisée ou optimiser votre plateforme CRM actuelle pour l'adapter à votre secteur d'activité et à vos processus - parce qu'un CRM pour une entreprise de fabrication diffère d'un CRM pour une agence de marketing . Ils sont spécialisés dans la configuration des CRM Salesforce, et si vous choisissez cette solution, vous aurez accès aux outils IA de Salesforce.

itransition meilleures fonctionnalités

La configuration personnalisée vous permet d'obtenir les fonctionnalités CRM exactes dont vous avez besoin

L'installation incluse signifie que vous n'avez pas à vous soucier d'importer des données ou de tester le système

La formation permet à votre équipe de savoir comment utiliser le CRM et ses outils IA

L'assistance continue permet de maintenir votre CRM à jour et d'aider les utilisateurs à résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent

itransition limitations

Les programmes prêts à l'emploi ont des options de personnalisation limitées et peuvent être plus coûteux au fil du temps en raison des frais de licence permanents

L'option personnalisée a des coûts initiaux élevés et nécessite une équipe de développeurs

itransition pricing

Contacter pour la tarification

G2: Pas de commentaires disponibles

Pas de commentaires disponibles Capterra: Pas de commentaires disponibles

Gérer les relations avec les clients grâce à l'IA

Il n'y a rien d'artificiel dans les informations en temps réel que vous pouvez obtenir grâce aux outils d'IA pour la gestion de la relation client. Ces plateformes aident les équipes commerciales à déterminer quand et comment assurer le suivi des clients. Elles peuvent libérer une plus grande partie du temps des membres de votre équipe pour qu'ils se concentrent sur ce qui compte vraiment : créer des interactions significatives avec les clients.

Grâce aux fonctionnalités CRM et IA de ClickUp, vous pouvez rationaliser votre service client et vos processus de vente avec des automatisations, des insights, des rappels et des tâches d'abonné. Et vous savez les jeux de rôle que vous faites dans les formations à la vente ? ClickUp AI est très doué pour les jeux de rôle. 🎭

C'est la toute première IA basée sur les rôles, programmée pour aider les membres de votre équipe à l'utiliser pour des tâches liées à leur travail immédiatement. Essayez-le gratuitement et voyez à quel point vous pouvez être plus productif.