10 meilleurs outils d'IA pour les équipes de vente en 2023

L'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique ont fait un pas de géant. La technologie IA était autrefois ressentie comme une source d'assistance peu fiable, mais c'est désormais un moyen puissant pour les représentants commerciaux d'automatiser les tâches, d'obtenir des informations précieuses et d'obtenir de meilleurs résultats.

Les assistants commerciaux IA ne manquent pas aujourd'hui, mais lesquels valent la peine d'investir ? Nous avons fait des recherches pour vous proposer ce guide d'experts sur les meilleurs outils commerciaux IA pour les équipes en 2023.

Plongeons-y.

Que faut-il rechercher dans les outils d'IA pour les équipes commerciales ?

Tous les outils d'IA commerciale ne sont pas construits de la même manière. Certains sont conçus pour les énormes entreprises, tandis que d'autres sont plus adaptés aux startups fraîches. Certains outils se concentrent sur la gestion et la performance des équipes commerciales, tandis que d'autres utilisent le ChatGPT pour faciliter la rédaction des e-mails de vente.

Lorsque vous envisagez différents outils d'IA commerciale, pensez à :

Caractéristiques: Fait-il les fonctionnalités dont vous avez besoin ? À fait-il quelque chose d'unique ?

Fait-il les fonctionnalités dont vous avez besoin ? À fait-il quelque chose d'unique ? Facilité d'utilisation: L'outil d'IA commerciale est-il facile à utiliser ? À fait-il l'objet d'une courbe d'apprentissage abrupte ?

L'outil d'IA commerciale est-il facile à utiliser ? À fait-il l'objet d'une courbe d'apprentissage abrupte ? Tarification : L'outil de vente est-il abordable ?

L'outil de vente est-il abordable ? Contrat: Pouvez-vous obtenir un contrat mensuel ou êtes-vous lié à un contrat annuel ?

Pouvez-vous obtenir un contrat mensuel ou êtes-vous lié à un contrat annuel ? **Compatibilité : À fait l'outil avec votre collection existante ?

Évolution : L'outil peut-il s'adapter à votre croissance ?

Service personnalisé: L'assistance client de l'outil est-elle bien évaluée ?

Suivez facilement les statuts, les dates de clôture et d'échéance, les budgets, la taille des comptes, et plus encore dans un CRM personnalisable dans ClickUp

Vous pouvez ainsi établir une liste restreinte de applications commerciales qui répondent réellement à vos besoins. À partir de là, testez-en quelques-unes et profitez des essais et des forfaits gratuits pour vous faire une idée de leur travail. Vous aurez bientôt une boîte à outils des meilleurs outils de vente qui conviennent parfaitement à votre objectifs commerciaux , oKRs de l'équipe commerciale et le style de travail. 🧰

Les 10 meilleurs outils d'IA pour les équipes commerciales à utiliser en 2023

Avec autant d'outils d'IA pour les ventes, il est difficile de savoir lesquels considérer en premier. Plongez dans notre liste des meilleurs d'entre eux Outils d'IA pour les équipes commerciales et découvrez un outil pour chaque usage - des systèmes de gestion de la relation client (CRM) pour les ventes aux assistants virtuels IA.

1. ClickUp

ClickUp AI permet aux équipes commerciales d'être plus confiantes dans leurs communications en révisant, en raccourcissant ou en rédigeant des copies d'e-mails

Lorsqu'il s'agit d'outils d'assistants commerciaux IA qui vous donnent tout en un seul endroit, ClickUp est la meilleure option. Les fonctionnalités commerciales de ClickUp vous permettent de gérer l'ensemble de vos opérations à partir d'un hub central.

Prenez en charge vos opérations commerciales du début à la fin avec le CRM, le suivi des prospects, la gestion du pipeline de vente, la collaboration sur les affaires, l'accueil des clients, et bien plus encore. Vous pouvez faire tout cela au sein du hub de productivité et de gestion de projet qu'est ClickUp.

Simplifiez les flux de travail de votre équipe commerciale grâce à ClickUp IA . Notre outil alimenté par l'IA permet de gagner du temps grâce à des résumés et des éléments d'action générés instantanément. Rédigez des e-mails commerciaux plus percutants avec notre outil de rédaction IA, et utilisez notre intelligence IA pour susciter des idées nouvelles pour votre prochaine campagne commerciale. ✨

ClickUp meilleures fonctionnalités :

Déplacez l'ensemble de votre entonnoir et de votre processus de vente sur une seule plateforme facile à utiliser

Utiliser ClickUp Automatisations pour vous aider à accomplir les tâches répétitives qui prennent beaucoup de temps et assigner automatiquement des tâches en fonction du processus de votre cycle commercial

Déclenchez des mises à jour de statut et alertez votre équipe commerciale sur ce sur quoi elle doit se concentrer ensuite

Organisez votre liste de tâches personnelles et d'équipe et restez productif grâce aux tâches intégrées

Gérez votre équipe commerciale et vos ressources

Recueillez des réponses et qualifiez vos prospects avec Formulaires ClickUp Les directeurs commerciaux peuvent visualiser l'ensemble des processus de vente, superviser les représentants commerciaux et suivre les prospects en un seul endroit - à travers une variété de types de vues différentes comme la vue Tableau, la vue Tableur et la vue Liste

Personnalisez votre expérience avec un code couleur, des statuts personnalisés, des affichages multiples, etc

Utiliser Tâches ClickUp pour rester organisé, et travaillez en équipe de manière collaborative grâce aux commentaires en temps réel et au système de discussion intégré

Rationalisez vos processus avecdes modèles de rapports d'équipe commerciale etmodèles de devis Limites de ClickUp :

ClickUp AI est relativement nouveau, des fonctionnalités supplémentaires seront donc ajoutées au fil du temps

Avec autant de fonctionnalités et d'options de personnalisation, certains utilisateurs peuvent prendre un certain temps avant d'utiliser pleinement les fonctionnalités

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. 6sense

via 6sens 6sense Revenue IA™ for Sales est l'offre de l'éditeur de logiciels pour les équipes commerciales qui veulent des renseignements sur les clients potentiels en un seul endroit. La plateforme d'intelligence commerciale B2B utilise l'apprentissage automatique de l'IA pour rationaliser les flux de travail, faire remonter à la surface les opportunités de vente et utiliser les informations sur les données pour hiérarchiser les comptes à poursuivre en priorité. ▶️

6sense meilleures fonctionnalités :

Hiérarchiser les comptes en fonction des signaux d'intention d'achat

Données de haute qualité sur les comptes

Possibilité de segmenter les données en groupes pertinents

Les limites de 6sense :

Il peut être difficile de l'intégrer à d'autres systèmes d'information Systèmes CRM en dehors de quelques sélections, certains utilisateurs signalent

Certains utilisateurs mentionnent que la plateforme est lente à utiliser, ce qui a un impact sur l'expérience de l'utilisateur

Prix de 6sense :

Gratuit

Teams: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Growth: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification Entreprise: Contactez-nous pour une offre de prix

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (10+ avis)

3. Pipedrive

via PipedrivePipedrive est une plateforme de gestion de la relation client (CRM) conçue spécifiquement pour les équipes commerciales. Elle permet aux membres de l'équipe de visualiser l'ensemble de leur équipe commerciale et de la personnaliser en fonction de leurs besoins. Segmentez les leads, voyez les interactions précédentes avec les clients, utilisez des formulaires web pour générer des leads qualifiés et consultez les estimations de prévisions commerciales. Profitez de l'outil d'assistant commercial IA de Pipedrive pour améliorer la productivité commerciale et prendre des décisions plus stratégiques.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive :

Définissez facilement des rappels pour assurer le suivi des clients potentiels

Personnalisez les pipelines en fonction de vos équipes commerciales

Assistant commercial IA intégré qui vous invite sur les prochaines étapes

Limites de Pipedrive :

Pour les utilisateurs non techniques, l'installation et la première expérience peuvent sembler écrasantes

Certains utilisateurs signalent que le processus d'entrée des données peut sembler répétitif

Prix de Pipedrive :

Essentiel: $14.90/mois par utilisateur

$14.90/mois par utilisateur Avancé: $27.90/mois par utilisateur

$27.90/mois par utilisateur Professionnel: $49/90/mois par utilisateur

$49/90/mois par utilisateur Power: $64.90/mois par utilisateur

$64.90/mois par utilisateur Enterprise: $99/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de Pipedrive :

G2: 4.2/5 (1,000+ reviews)

4.2/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ commentaires)

4. Surpasser

via Outplay Outplay est un outil d'engagement commercial alimenté par l'IA pour les équipes qui veulent voir la réussite avec les appels de vente sortants, les e-mails et la sensibilisation par SMS. La fonctionnalité de la plateforme est l'intelligence de la discussion, l'automatisation des ventes, la sensibilisation multicanal, l'analyse des ventes et le suivi des prospects, le tout en un seul endroit. 📞

Outplay meilleures fonctionnalités :

Envoyez des e-mails et des SMS rapidement en utilisant des modèles préconstruits et personnalisables

Effectuer des mises à jour rapidement grâce à des fonctionnalités de modification en cours

S'intègre aux principaux outils de gestion de la relation client (CRM) pour donner un aperçu de la progression

Les limites de l'Outplay :

Certains utilisateurs souhaiteraient que le logiciel dispose de fonctionnalités d'analyse et de rapports plus détaillés

La courbe d'apprentissage peut être abrupte lors du passage à la plateforme, selon certains utilisateurs

Prix d'Outplay :

Gratuit

Croissance: 79$/mois par utilisateur

79$/mois par utilisateur Entreprise: Contact pour les prix

Outplay évaluations et critiques :

G2: 4.5/5 (200+ commentaires)

4.5/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ avis)

5. IA sans faille

via Seamless.IA Le logiciel de vente Seamless IA fournit aux équipes commerciales modernes les données dont elles ont besoin pour commencer à passer des appels et à faire des présentations aux bonnes personnes. Cet outil logiciel de vente fournit des adresses e-mail vérifiées, des numéros de téléphone portable et des numéros directs pour les détenteurs de comptes clés. Les représentants du développement commercial peuvent s'en servir pour gagner du temps sur les recherches manuelles et améliorer les résultats en atteignant les bons contacts. 👤

Les meilleures fonctionnalités de Seamless IA :

Grande base de données de contacts de haute qualité

Recherche et filtrage pour trouver des prospects pertinents pour votre équipe commerciale

Gagnez du temps en important les données directement dans votre système de gestion de la relation client (CRM)

Limites de l'IA sans faille :

Certains utilisateurs signalent que parfois les données ne sont pas aussi précises qu'ils le souhaitaient, ce qui nécessite des étapes de vérification supplémentaires

Alors que certains utilisateurs pourraient apprécier la gamification intégrée, d'autres utilisateurs souhaiteraient avoir la possibilité de la désactiver

Prix de l'IA sans couture :

Free

Basic: Contact pour la tarification

Contact pour la tarification Pro: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.2/5 (plus de 1 000 commentaires)

4.2/5 (plus de 1 000 commentaires) Capterra: 3.8/5 (100+ avis)

6. Dérive

via Dérive Drift est une plateforme conversationnelle intelligente de vente et d'engagement client alimentée par l'IA. Ce logiciel de vente et outil de chatbot permet aux vendeurs de hiérarchiser les clients et de personnaliser les expériences client grâce à des fonctionnalités telles que les scores d'engagement, les performances commerciales passées et les signaux d'achat. Recevez des notifications en temps réel pour l'engagement, et discutez en direct avec des clients potentiels pendant qu'ils naviguent sur votre site web. 🤖

Drift meilleures fonctionnalités :

Générez des leads directement à partir de votre site web avec le chat en direct

Utilisez les insights pour entrer en contact avec les leads au moment où ils sont le plus intéressés

Suivez votre progression et analysez la réussite de vos interactions commerciales

Limites de la dérive :

La structure tarifaire de Drift le met hors de portée des équipes commerciales au budget serré

Certains utilisateurs ont constaté que les clients ne voulaient pas s'engager avec le chat alimenté par l'IA

Prix de Drift :

Premium: 2 500 $/mois

2 500 $/mois Avancé : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (1,000+ commentaires)

4.4/5 (1,000+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

7. LeadIQ

via LeadIQ LeadIQ est une plateforme de prospection commerciale alimentée par l'IA conçue pour aider les équipes commerciales à planifier des réunions avec des prospects de qualité. Découvrez les données des prospects, suivez les déclencheurs de vente et composez des messages personnalisés pour faire grimper le taux de vos réunions. 📈

LeadIQ meilleures fonctionnalités :

Construire rapidement des listes commerciales avec des profils de contacts riches en données

Vérifiez l'exactitude de vos données grâce à la validation des données intégrée

Insérez des données de LinkedIn dans LeadIQ pour la prospection

Limites de LeadIQ :

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il y ait l'option d'exporter en masse les données des clients

Certains utilisateurs signalent que la qualité des prospects n'est pas aussi élevée qu'ils l'espéraient

Prix de LeadIQ :

Gratuit

Essentiel: 39 $/mois par utilisateur

39 $/mois par utilisateur Pro: 79$/mois par utilisateur

79$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Evaluations et critiques de LeadIQ :

G2: 4.3/5 (300+ commentaires)

4.3/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (20+ avis)

8. Apollo

via Apollo Apollo est un outil logiciel de vente IA de bout en bout qui met les données de contact entre les mains de votre équipe commerciale. Trouvez des données, exécutez des campagnes de sensibilisation auprès de vos leads et utilisez des flux de travail d'engagement pour rationaliser l'expérience et conclure plus d'affaires. 🤝

Apollo meilleures fonctionnalités :

Sourcez des données de contact et divisez-les en catégories pour une sensibilisation ciblée

Suivre les réponses, les rebonds et les demandes de désabonnement des campagnes de sensibilisation par e-mail

Intégration à un outil de gestion de la relation client (CRM) pour des flux de travail ininterrompus et rationalisés

Limites d'Apollo :

Selon certains utilisateurs, les rapports automatiques ne font pas la distinction entre les e-mails non délivrés et les e-mails avec réponse

Certains utilisateurs signalent que les limites d'exportation et d'envoi d'e-mails peuvent sembler restrictives

Prix d'Apollo :

Gratuit

Basic: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Professionnel: 79 $/mois par utilisateur

79 $/mois par utilisateur Organisation: 99 $/mois par utilisateur

Apollo évaluations et critiques :

G2: 4.8/5 (5,000+ reviews)

4.8/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (300+ avis)

9. Plus chaud

via Chauffer.IA Warmer est un outil de rédaction d'e-mails alimenté par l'IA. Les équipes commerciales et marketing peuvent utiliser Warmer pour rédiger et envoyer rapidement des e-mails personnalisés, chauds ou froids, à des prospects grâce à un processus alimenté par l'IA qui tient compte de votre objectif d'e-mail et des données de votre prospect. ✉️

Les meilleures fonctionnalités de Warmer :

Envoyer des e-mails personnalisés à un rythme plus rapide

Des e-mails rédigés par l'IA avec une sensation très personnelle

Inspirations de données provenant du site web ou du profil LinkedIn de votre prospect

Limites de l'échauffement :

Warmer se concentre sur la personnalisation des e-mails, de sorte que les utilisateurs qui souhaitent un outil de rédaction d'IA plus général peuvent préférer un autre outil à la place

Certains utilisateurs peuvent préférer un modèle de tarification par mois par rapport à un système basé sur le crédit

Prix de Warmer :

Gratuit

Forfaits payants disponibles

Évaluations et critiques de Warmer :

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Vente de produits frais

via Freshworks (site en anglais) Freshsales est un outil salesforce de l'éditeur de logiciels Freshworks. Cette plateforme est une solution de bout en bout qui donne aux équipes commerciales les outils nécessaires pour conclure plus de contrats plus rapidement et garantir des ventes plus cohérentes dans l'ensemble. Parmi les fonctionnalités clés, citons les insights et le contexte client, la sensibilisation multicanal, les outils d'automatisation des ventes et le scoring des contacts grâce à l'assistant commercial Freddy IA. ⚒️

Les meilleures fonctionnalités de Freshsales :

Lead scoring basé sur des algorithmes et des insights alimentés par l'IA

Rassemblez votre gestion commerciale, votre base de données de contacts et votre marketing par e-mail en un seul endroit

Simplifiez les flux de travail avec des modèles d'e-mails de vente prédéfinis

Limites de Freshsales :

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il y ait plus de fonctionnalités d'automatisation pour l'activité commerciale

Il peut être difficile de trouver et d'exporter des données CRM, rapportent certains utilisateurs

Prix de Freshsales :

Gratuit

Croissance: 15$/mois par utilisateur

15$/mois par utilisateur Pro: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Enterprise: $69/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,000+ reviews)

4.5/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

Plus de réussite avec ces outils d'outils d'IA commerciale

Il existe une quantité infinie d'outils d'assistants commerciaux IA, mais pour les directeurs commerciaux, seuls certains d'entre eux valent la peine d'être investis. Utilisez ce guide pour vous aider à trouver vos outils d'IA commerciale de référence pour stimuler la génération de leads et accéder à des informations basées sur des données afin de fermer plus de marchés.

Si vous cherchez un endroit où vous pouvez tout faire, faites de ClickUp votre prochain investissement. Nos fonctionnalités d'intelligence artificielle et de vente signifient que vous pouvez tout gérer à partir d'un hub central avec la gestion des pipelines de vente, le suivi des prospects, la gestion de l'équipe commerciale et plus encore. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui . 🤩