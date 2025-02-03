les 10 meilleurs outils d'IA pour le marketing par e-mail pour automatiser les e-mails en 2025

L'e-mail est devenu l'un des principaux outils de communication marketing grâce à sa un retour sur investissement incroyablement élevé, estimé à 36 dollars pour chaque dollar dépensé que vous dépensez. L'e-mail est également l'un des moyens les plus faciles de contacter directement votre cible, et de nombreux consommateurs le citent désormais comme leur moyen préféré d'interagir avec les marques. C'est un moyen peu stressant pour eux et qui offre un taux de conversion impressionnant pour vous.

Cependant, le marketing par e-mail est plus complexe que la rédaction d'un texte et l'envoi d'un message. Les e-mails les plus efficaces les plus efficaces sont soigneusement segmentées, testées et affinées pour offrir les meilleurs résultats. Tout cela prend du temps, mais grâce aux outils d'e-mail marketing IA, vous pouvez créer des campagnes d'e-mail marketing incroyables plus rapidement que jamais.

Que faut-il rechercher dans les outils d'e-mail marketing IA ?

Les outils d'e-mail marketing alimentés par l'IA offrent aux spécialistes du marketing une approche innovante de l'engagement avec leur public. L'IA peut vous aider à rédiger des textes convaincants, à segmenter votre public et à analyser les résultats. À l'heure où de nombreux outils IA inondent le marché, comment faire pour choisir la bonne plateforme d'e-mail marketing ?

L'une des premières choses à rechercher est un outil qui offre beaucoup de personnalisation. Les outils d'email marketing IA peuvent vous aider à créer des e-mails personnalisés, des lignes d'objet aux offres incluses, ce qui conduit à des taux d'ouverture et à des discussions plus élevés.

Vous voudrez également rechercher des fonctionnalités qui peuvent vous aider à rédiger du contenu pour créer des e-mails attrayants. Utilisez les outils d'IA pour trouver des idées ou laissez-le créer des messages pertinents pour votre public cible.

Les outils d'IA pour le marketing par e-mail peuvent également automatiser de nombreuses tâches liées au marketing par e-mail, comme l'envoi de messages de suivi ou la segmentation de vos listes. Cette automatisation peut libérer votre équipe pour qu'elle se concentre sur des initiatives marketing plus stratégiques et passe moins de temps à s'occuper de l'administration des e-mails.

Choisissez une plateforme d'e-mail marketing dotée d'outils d'analyse et de rapports robustes pour mieux comprendre les performances de vos campagnes. Les idées glanées à partir des données des e-mails peuvent éclairer les décisions marketing futures. Envisagez de tirer parti de l'IA pour analyser les résultats et repérer les opportunités d'optimisation.

En outre, sélectionnez une solution qui s'intègre à votre programme d'e-mail marketing existant et à vos applications de travail. Les intégrations facilitent l'automatisation des flux de travail, stimulent la productivité des équipes et permettent une collaboration transparente sur les campagnes d'e-mail. La rationalisation des processus vous permet d'accomplir plus en moins de temps tout en collaborant de manière transparente à travers les outils.

Les 10 meilleurs logiciels d'e-mail marketing de l'IA

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image.gif ClickUp Marketing par e-mail /$$$img/

Créez des lignes d'objet d'e-mail, des ébauches de texte, et plus encore avec ClickUp AI

ClickUp, votre plateforme de productivité tout-en-un préférée, est maintenant votre endroit favori pour créer et gérer l'e-mail marketing . Vous pouvez utiliser les outils d'e-mail marketing IA de ClickUp pour créer un hub centralisé pour la gestion des campagnes, la création de contenu engageant et le suivi des performances des campagnes.

La plateforme basée sur le cloud de ClickUp facilite l'organisation et le suivi des communications par e-mail. Gestion de projet e-mail ClickUp permettent de créer, stocker et gérer les brouillons d'e-mails, de suivre les taux d'ouverture et les taux de clics, et de paramétrer des flux de travail automatisés pour les e-mails de suivi. Intégrations ClickUp vous permet de vous connecter à d'autres environnements de travail pour envoyer des tâches par e-mail aux membres de votre équipe sans quitter votre espace de travail.

La plateforme s'intègre également avec des outils de marketing par e-mail populaires tels que Mailchimp et ActiveCampaign, ce qui vous donne encore plus de capacités de marketing par e-mail. Vous pouvez importer et exporter des contacts, programmer des campagnes et suivre les résultats au sein de ClickUp. Avec tout ce qui est accessible depuis l'environnement de travail, votre équipe peut partager des informations sans effort et prendre des mesures sur les résultats plus rapidement.

ClickUp ajoute une couche supplémentaire d'efficacité en introduisant ses outils IA. ClickUp IA peut générer le texte de votre e-mail, y compris les lignes d'objet, les en-têtes et le corps du texte, sur la base d'invitations spécifiques ou d'une des modèles intégrés . Vous pouvez également utiliser ClickUp AI pour créer des tâches liées à la campagne d'e-mail.

Grâce à son gestion complète des e-mails , des intégrations transparentes et une génération de contenu alimentée par l'IA, ClickUp est un outil puissant qui aide les spécialistes du marketing par e-mail novices et expérimentés à tirer le meilleur parti de chaque e-mail qu'ils envoient.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Les outils d'automatisation gèrent une grande partie de l'administrateur pour vous, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des tâches répétitives et que vous pouvez plutôt vous concentrer sur des initiatives stratégiques

Outils d'IA d'e-mail marketing peuvent vous aider à rédiger des textes convaincants en quelques secondes, en créant sans effort des campagnes d'e-mails ciblées qui alimentent les discussions

Rationaliser les efforts de marketing par e-mail avec des intégrations puissantes, y compris des plateformes populaires comme MailChimp et ActiveCampaign

Limites de ClickUp

Les outils IA de ClickUp ne sont disponibles que sur les forfaits payants, mais heureusement, ceux-ci commencent à seulement 5 $ par environnement de travail

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

2. Mailchimp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Using-Mailchimp-templates-and-other-AI-email-marketing-tools.png Utilisation des modèles de Mailchimp et d'autres outils d'e-mail marketing de l'IA /$$img/

Via Mailchimp Mailchimp est une plateforme populaire de marketing par e-mail qui permet aux entreprises de créer, d'envoyer et de suivre des campagnes d'e-mails. Elle dispose d'une interface conviviale, de divers modèles et de formidables outils d'automatisation. Mailchimp offre également des fonctionnalités impressionnantes alimentées par l'IA, notamment des lignes d'objet intelligentes, des informations sur les clients et des tests A/B puissants. Il vous suggérera même des photos d'archives pour accompagner votre contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Mailchimp

L'éditeur de glisser-déposer rend super facile la création et la conception d'e-mails

Le solide forfait gratuit vous permet d'envoyer jusqu'à 2 000 e-mails par mois à un maximum de 2 000 abonnés, ce qui en fait une option viable pour les petites organisations

Les outils IA mettent l'apprentissage automatique au travail en faisant tout, de la création de copie à l'utilisation de l'analyse prédictive pour vous dire quels clients sont les plus susceptibles d'acheter

Les limites de Mailchimp

Aucun forfait Unlimited e-mail, même avec les options les plus chères

Prix de Mailchimp

Free

Essentiel: 13$/mois pour 500 contacts

13$/mois pour 500 contacts Standard: 20$/mois pour 500 contrats

20$/mois pour 500 contrats Premium: $350/mois pour des contacts illimités

G2: 4.4/5 (5,000+ reviews)

4.4/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (16,500+ avis)

3. Rédacteur intelligent

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Choosing-a-category-of-AI-email-marketing-content-through-Smartwriter.png Choix d'une catégorie de contenu d'e-mail marketing IA grâce à Smartwriter /$$$img/

Via Rédacteur intelligent Smartwriter est un outil de rédaction d'e-mails alimenté par l'IA. L'apprentissage automatique de la plateforme analyse votre cible aux côtés des données du secteur pour rédiger des e-mails convaincants pour vos campagnes. Il est pratique pour les e-mails personnalisés et peut exploiter les données des utilisateurs pour rédiger les campagnes d'e-mails les plus pertinentes et les plus ciblées. Il est également utile pour les tests A/B afin de savoir quelles campagnes fonctionnent mieux avec votre public.

Smartwriter meilleures fonctionnalités

S'intègre à des outils d'e-mail marketing populaires tels que Mailchimp et Sendinblue, ce qui vous permet d'utiliser les outils IA de Smartwriter pour rédiger votre texte et tout envoyer par le biais de votre plateforme favorite de manière transparente

Idéal pour créer des stratégies de marketing par e-mail axées sur les conversions, car l'outil IA suggérera le contenu le plus susceptible de transformer les lecteurs en acheteurs et de stimuler les performances du marketing par e-mail

L'interface agréable facilite l'utilisation des fonctionnalités de l'IA, même pour les utilisateurs novices

Limites du Smartwriter

Il peut être difficile de joindre l'assistance technique en cas de problème

Prix du Smartwriter

Basic: $59/mois

$59/mois Populaire: 149$/mois

149$/mois Pro: 359 $/mois

359 $/mois Réductions pour les abonnements annuels

G2: 4/5 (10+ commentaires)

4/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (14+ commentaires)

4. Phrasee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Example-of-using-Phrasees-AI-email-marketing-tools-1400x785.png Exemple d'utilisation des outils d'outils d'e-mail marketing IA de Phrasee /$$$img/

Via Phrasee Phrasee est un outil d'IA pour le marketing par e-mail qui vous aide à rédiger un meilleur contenu d'e-mail, des lignes d'objet aux signatures. La plateforme utilise l'apprentissage automatique pour identifier le langage le plus efficace à utiliser pour votre public. Vous pouvez également l'utiliser pour plus que votre stratégie d'e-mail marketing. Mettez la génération de langage naturel de Phrasee au travail, en créant des copies à consonance humaine pour les médias sociaux, les notifications push, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Phrasee

Les fonctionnalités de rapports détaillés vous donnent des indications précieuses sur les performances de vos campagnes d'e-mail auprès de votre public et sur les points à ajuster

La plateforme est facile à intégrer dans votre pile technologique actuelle, car elle s'intègre à Mailchimp, Salesforce, Adobe Campaign, etc

Excellent moyen de générer des e-mails personnalisés pour chacun de vos destinataires en plusieurs langues, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'augmentation de l'engagement

Limites de Phrasee

Destiné aux grandes agences de marketing, les petites entreprises risquent de trouver le logiciel hors de portée de leur budget

Prix de Phrasee

Contact pour des informations sur les prix

G2: 4.4/5 (20+ commentaires)

4.4/5 (20+ commentaires) Capterra: 4/5 (1+ commentaires)

5. Instantanément

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Automatically-creating-followup-emails-in-Instantlys-AI-email-marketing-tool-1400x981.png Création automatique d'e-mails de suivi dans l'outil de marketing par e-mail de l'IA d'Instantly /$$img/

Via Instantanément Instantly est une plateforme d'automatisation du marketing par e-mail tout-en-un. Les équipes marketing peuvent utiliser la plateforme pour automatiser de nombreuses tâches associées au marketing par e-mail, notamment l'envoi d'e-mails de suivi, d'e-mails de bienvenue et d'e-mails d'anniversaire.

La plateforme propose également des outils d'IA pour le marketing par e-mail afin de générer automatiquement des copies d'e-mails et de personnaliser vos campagnes d'e-mails. Ces outils d'IA peuvent rendre les e-mails plus pertinents et plus engageants pour votre public et stimuler vos taux de clics et de discussion.

Instantly meilleures fonctionnalités

La génération de contenu alimentée par l'IA facilite l'élaboration et l'envoi d'e-mails avec un contenu personnalisé, ce qui rend les campagnes plus percutantes

Offre des comptes illimités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de la réduction de votre liste d'abonnés ; idéal pour ceux qui envoient de gros volumes d'e-mails marketing

De belles analyses de campagne vous aident à mesurer les performances de la campagne, y compris les taux d'ouverture, les taux de réponse, les désabonnements, et plus encore

Limites instantanées

Il n'est pas possible d'utiliser la plateforme sur mobile, ce qui oblige les spécialistes du marketing mobile à rechercher d'autres solutions

Prix d'Instantly

Leads de croissance: 47$/mois

47$/mois Hyperleads: $197/mois

$197/mois Vitesse légère: 492$/mois

492$/mois Des réductions sont disponibles pour les abonnements annuels

G2: 4.9/5 (1,200+ reviews)

4.9/5 (1,200+ reviews) Capterra: 3.5/5 (4+ commentaires)

6. Dérive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Using-Drifts-inbox-management-tools-to-manage-AI-email-marketing-campaigns.png Utilisation des outils de gestion de la boîte de réception de Drift pour gérer les campagnes de marketing par e-mail de l'IA /$$img/

Via Dérive Drift est une plateforme de marketing conversationnel qui met l'IA au premier plan. La plateforme a entraîné son intelligence artificielle avec des millions de conversations commerciales et marketing B2B, avec l'idée qu'elle créerait des outils IA plus utiles pour des choses comme la qualification des prospects et les conversions.

Vous pouvez utiliser l'outil d'IA conversationnelle pour vous aider à rédiger des e-mails, l'utiliser comme chatbot ou le laisser analyser le trafic client pour prendre des décisions marketing plus intelligentes.

Drift meilleures fonctionnalités

L'intelligence artificielle est entraînée sur des discussions B2B, de sorte que vous obtenez une copie conversationnelle personnalisée pour les entreprises et qui peut être adaptée à votre organisation

Il vous aide à capturer des données sur les visiteurs du site Web afin que vous puissiez voir les tendances dans les discussions et optimiser les efforts de marketing par e-mail en conséquence

L'outil de marketing IA vous aide à analyser le parcours client et à voir qui est prêt à se convertir afin que vous puissiez leur envoyer des campagnes personnalisées

Limites de Drift

Le service client peut être lent à répondre, alors soyez prêt à résoudre vos problèmes vous-même

Excellent pour créer des copies conversationnelles, mais ce n'est pas une plateforme d'e-mail marketing, vous devrez donc vous connecter à une autre plateforme pour faire le travail terminé

Prix de Drift

Premium: 2,500$/mois facturé annuellement

2,500$/mois facturé annuellement Contactez-nous pour connaître les tarifs des forfaits Advanced et Enterprise

Evaluations et critiques de Drift

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (190+ commentaires)

7. Septième sens

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Split-testing-integration-with-HubSpot-from-Seventh-Sense.png Intégration du Split testing avec HubSpot de Seventh Sense /$$img/

Via Septième sens Seventh Sense est une plateforme IA d'optimisation des e-mails qui utilise l'apprentissage automatique pour analyser et personnaliser les campagnes d'e-mails. Elle dispose de divers outils pour aider les marketeurs à optimiser les temps d'envoi des e-mails, à stimuler la délivrabilité des e-mails ou à personnaliser le contenu en fonction des préférences des destinataires. Elle offre également un suivi robuste des campagnes pour mesurer les performances et optimiser les efforts d'e-mail marketing.

Seventh Sense meilleures fonctionnalités

De puissants outils d'e-mail marketing IA vous aident à optimiser chaque partie de votre campagne, jusqu'aux heures d'envoi personnalisées pour maximiser les taux d'ouverture

Il vous aide à segmenter vos listes d'e-mail marketing en fonction de facteurs tels que les données démographiques, les intérêts et l'historique d'achat afin que vous puissiez créer des e-mails adaptés à leurs intérêts et à leurs besoins

Il analyse le contenu de vos e-mails pour optimiser le choix des mots, la structure des phrases et le ton afin d'optimiser les stratégies de marketing par e-mail

Limites de Seventh Sense

L'interface utilisateur peut être intimidante pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Seventh Sense

Pour HubSpot : les forfaits commencent à 80 $ par mois pour 5 000 contacts

: les forfaits commencent à 80 $ par mois pour 5 000 contacts Pour Marketo : les forfaits commencent à 450 $ par mois pour 50 000 prospects

: les forfaits commencent à 450 $ par mois pour 50 000 prospects 20% de réduction pour les forfaits annuels

G2: 4.8/5 (15+ commentaires)

4.8/5 (15+ commentaires) Capterra: 5/5 (3+ avis)

8. Unspam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Submitting-an-email-through-Unspam-to-build-a-library-of-high-quality-examples.jpg Soumission d'un e-mail par Unspam pour constituer une bibliothèque d'exemples de haute qualité /$$$img/

Via Unspam Unspam utilise l'IA pour aider les entreprises à identifier et à prévenir le spam dans les campagnes de marketing par e-mail. Il surveille la réputation des e-mails de votre organisation et formule des recommandations pour améliorer votre score d'expéditeur. Ces améliorations peuvent aider votre marketing par e-mail à éviter les filtres anti-spam et à atteindre de manière fiable les boîtes de réception de votre public.

Unspam meilleures fonctionnalités

Améliore la réputation des e-mails de votre organisation en empêchant le spam, de sorte que votre score d'expéditeur reste impeccable et que vos e-mails parviennent à votre public (et non pas bloqués dans leur filtre anti-spam)

Augmente l'engagement en s'assurant que les destinataires reçoivent des e-mails pertinents et légitimes de votre part

Renforce la confiance de votre cible dans le domaine de l'e-mail marketing

Limites de l'Unspam

Tests limités sur les forfaits Free, vous devrez donc tenter votre chance ou utiliser un autre service pour les tests

Prix d'Unspam

Free

Basic: $9 par mois

$9 par mois Business: 19 $ par mois

19 $ par mois Agence: 29 $ par mois

29 $ par mois Contactez-nous pour obtenir des prix personnalisés sur les services en marque blanche

G2: 5/5 (2+ commentaires)

5/5 (2+ commentaires) Capterra: 4.9/5 (20+ avis)

9. Optimove

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Customer-segmentation-dashboard-in-Optimove-1400x779.jpg Tableau de bord de la segmentation des clients dans Optimove /$$img/

Via Optimove Optimove peut vous aider dans bien plus que votre marketing par e-mail. La plateforme d'engagement client alimentée par l'IA peut vous aider à optimiser les e-mails, les SMS et les notifications push. Elle analyse les données de vos clients, identifie les modèles, puis personnalise le parcours client en conséquence.

Optimove meilleures fonctionnalités

Crée des messages ciblés qui peuvent augmenter l'engagement des clients et améliorer les taux d'ouverture des e-mails

L'analyse prédictive peut identifier les clients qui risquent de sortir de votre entonnoir de vente et vous aider à prendre des mesures marketing proactives

Des outils d'analyse robustes vous affichent une vue globale de vos clients afin que vous puissiez prendre des étapes pour améliorer l'expérience client

Les limites d'Optimove

Il manque quelques fonctionnalités indispensables comme la priorisation

Prix d'Optimove

Contact pour des informations sur les prix

G2: 4.6/5 (140+ commentaires)

4.6/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (3+ avis)

10. Zeta

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Creating-reports-over-AI-email-marketing-campaigns-in-Zeta-1400x794.png Création de rapports sur les campagnes d'e-mail marketing de l'IA dans Zeta /$$img/

Via Zeta Zeta est une plateforme de marketing par e-mail alimentée par l'IA qui vous aide à créer et à envoyer des campagnes d'e-mails. La plateforme utilise l'apprentissage automatique pour analyser les données des clients et identifier le contenu et le timing les plus efficaces pour votre public spécifique. Elle propose des outils pour vous aider à automatiser vos flux de travail par e-mail, à segmenter les audiences et à créer du contenu personnalisé.

Zeta meilleures fonctionnalités

Les outils IA vous aident à segmenter vos listes d'e-mail marketing en fonction des données clients afin que vous puissiez envoyer des campagnes ciblées qui sont plus susceptibles de résonner avec eux

Excellent pour l'automatisation des tâches courantes de marketing par e-mail

L'analyse prédictive peut vous aider à réduire le taux de désabonnement et le coût d'acquisition de nouveaux clients

Les limites de Zeta

Certains utilisateurs signalent que la plateforme peut être boguée et connaître des décalages de chargement

Prix de Zeta

Contact pour des informations sur les prix

G2: 3.5/5 (10+ commentaires)

3.5/5 (10+ commentaires) Capterra: 5/5 (1+ commentaires)

Un meilleur e-mail, une IA plus intelligente avec ClickUp

L'e-mail marketing est un outil puissant, mais les équipes marketing doivent le forfaiter avec soin.

L'e-mail ne doit pas être une solution unique, mais doit être soigneusement adapté à votre public. Faire cela manuellement peut prendre du temps, mais mettre les outils IA au travail peut aider à rationaliser les efforts de marketing par e-mail et à améliorer votre retour sur investissement. L'IA peut vous aider à analyser les données des clients, à rédiger des e-mails convaincants et à affiner les performances de votre campagne.

Et ClickUp peut vous aider à gérer chaque tâche.

Faites de ClickUp le hub central de vos efforts d'e-mail marketing, en créant un espace où votre équipe peut collaborer et rester sur la même page pour chaque campagne. Créez des tâches, établissez des rôles et construisez des centres de connaissances pour que les efforts de marketing continuent d'avancer efficacement. Ensuite, laissez l'IA de ClickUp rédiger votre texte, vos lignes d'objet et envoyer des tâches de suivi aux membres de votre équipe.

Prêt à envoyer de meilleurs e-mails ? Ouvrir un compte ClickUp gratuit et commencez à explorer les possibilités de l'IA dans le domaine de l'e-mail marketing.