Débloquez l'efficacité de votre production : les 10 meilleurs logiciels de fabrication pour les petites entreprises

Votre recherche de logiciels de fabrication pour petites entreprises s'arrête ici !

La survie et la réussite des petites entreprises manufacturières dépendent de l'optimisation des processus.

L'objectif est de trouver des moyens de réduire les coûts, d'optimiser l'utilisation des ressources et de simplifier la gestion du cycle de vie des produits afin de rester compétitif et au sommet de votre art.

Heureusement, il y a un héros dans cette histoire : les logiciels de fabrication pour petites entreprises.

Ces programmes astucieux rationalisent et automatisent diverses tâches de fabrication, telles que la planification de la production et la gestion des stocks. Ils offrent également une visibilité en temps réel sur les aspects critiques des opérations, ce qui vous aide à cartographier vos processus et à identifier les goulots d'étranglement ainsi que les points à améliorer.

Dans cet article, nous allons passer en revue les 10 meilleurs logiciels de gestion de la production pour les petites entreprises et mettre en lumière leurs principales fonctionnalités, leurs tarifs, les avis des utilisateurs et leurs principaux inconvénients.

En choisissant le bon outil, vous pourrez améliorer vos processus, prendre des décisions éclairées et assurer un traitement efficace des commandes.

Aperçu des meilleurs logiciels de fabrication pour les petites entreprises

Voici un bref résumé avant de commencer :

ClickUp Environnement de travail IA convergent pour la planificationTaille de l'équipe : toutes tailles d'entreprises Gestion des tâches par IA, diagrammes de Gantt, documents sur les procédures opératoires normalisées et chat en temps réel. Gratuit à vie ; les forfaits payants commencent à 7 $/mois NetSuite ERP pour la fabrication numériqueTaille de l'équipe : en pleine croissance jusqu'à une taille moyenne Suivi des performances financières en temps réel, suivi des stocks et gestion de la chaîne d'approvisionnement. Tarification personnalisée Global Shop Solutions Surveillance de l'atelierTaille de l'équipe : Ateliers de petite à moyenne taille Suivi de la maintenance, rapports sur le travail en cours (WIP) et achats automatisés de stocks. Tarification personnalisée Katana Gestion des stocks multicentriqueTaille de l'équipe : petites et moyennes entreprises manufacturières Suivi des stocks en temps réel, planification de la production et suivi des lots et des dates de péremption. À partir de 299 $ par mois JobBOSS² Planification des ateliers de sous-traitanceTaille de l'équipe : petits et moyens ateliers de sous-traitance Planification par glisser-déposer, analyse de scénarios et devis rapides sans erreur. Tarification personnalisée CloudSuite Industrial Maintenance prédictive des machinesTaille de l'équipe : fabricants axés sur la technologie IA et XR pour la fiabilité des équipements, les alertes en cas de panne et l'automatisation de la facturation. Tarification personnalisée Cetec ERP Planification de la production adaptée aux appareils mobilesTaille de l'équipe : utilisateurs d'ERP pour petites entreprises Inventaire sérialisé, automatisation de l’allocation des ressources et données optimisées pour les tablettes. À partir de 50 $ par utilisateur et par mois Fishbowl Inventaire automatiséTaille de l'équipe : PME du secteur manufacturier Suivi multi-entrepôts, calendriers des ordres de travail et fonctionnalités MRP. À partir de 229 $/mois (Essentials) BatchMaster Efficacité des formules et des processusTaille de l'équipe : fabricants axés sur les processus Définitions des tests de contrôle qualité, catégorisation des éléments et intégration à QuickBooks. Tarifs personnalisés Odoo Flexibilité modulaire tout-en-unTaille de l'équipe : start-ups en pleine croissance PLM intégré, maintenance préventive et des milliers d'applications communautaires. Gratuit (1 application) ; forfaits payants à partir de 31 $/mois

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Qu'est-ce qu'un logiciel de fabrication pour les petites entreprises ?

Les logiciels destinés aux petites entreprises manufacturières sont des outils polyvalents conçus pour rationaliser les opérations de fabrication essentielles, de l'approvisionnement et la production jusqu'aux ventes et aux ressources humaines.

En automatisant des processus essentiels tels que la gestion des stocks, ces programmes permettent de réduire le risque de surstockage, de libérer des ressources humaines précieuses et de planifier les délais de production en fonction des matières premières disponibles. Ils facilitent également le suivi et la gestion des commandes, améliorant ainsi la relation client.

Les outils de fabrication destinés aux petites entreprises comblent le fossé entre la collecte de données et les informations exploitables, facilitant ainsi la mise en œuvre fluide des stratégies opérationnelles. En tirant parti de ces précieuses informations dans vos processus métier, vous serez en mesure de prendre de meilleures décisions qui stimuleront l'efficacité et maximiseront vos bénéfices.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de fabrication destiné aux petites entreprises ?

Avant de décider d'intégrer un logiciel de fabrication pour petites entreprises à vos processus, assurez-vous qu'il dispose des fonctionnalités et qualités essentielles suivantes :

Évolutivité et personnalisation : L'outil doit s'adapter à la complexité croissante et à l'augmentation du volume de données qui accompagnent l'expansion de votre entreprise et de votre portfolio de produits Facilité d'utilisation : votre personnel doit pouvoir tirer parti du logiciel même s'il n'est pas très à l'aise avec les technologies Planification de la production : Le logiciel doit permettre de gérer efficacement les plannings de production. Cela facilitera Le logiciel doit permettre de gérer efficacement les plannings de production. Cela facilitera l'allocation des ressources et réduira au minimum les temps d'arrêt. Intégration : Assurez-vous que le logiciel s'intègre parfaitement aux systèmes que vous utilisez déjà, tels que Assurez-vous que le logiciel s'intègre parfaitement aux systèmes que vous utilisez déjà, tels que les outils de gestion des commandes et de gestion de la relation client (CRM) Gestion des stocks : La capacité de l'outil à offrir une visibilité en temps réel sur les stocks en entrepôt est essentielle, car elle permet d'éviter les surstockages ou les ruptures de stock La capacité de l'outil à offrir une visibilité en temps réel sur les stocks en entrepôt est essentielle, car elle permet d'éviter les surstockages ou les ruptures de stock Contrôle qualité : Le logiciel doit faciliter les procédures de contrôle qualité en surveillant les processus de production et en fournissant des alertes automatiques en cas d'écarts Traitement des commandes : Le logiciel doit permettre d'optimiser les flux de travail de traitement des commandes en assurant leur suivi et en garantissant des livraisons dans les délais

Les 10 meilleurs logiciels de fabrication pour les petites entreprises

Si vous souhaitez automatiser et optimiser vos processus pour stimuler vos ventes et développer votre entreprise, découvrez notre sélection des 10 meilleurs logiciels de fabrication pour les petites entreprises.

1. ClickUp (Idéal pour la gestion unifiée des opérations et la gestion de projet)

En savoir plus ClickUp regroupe plus de 20 applications au sein d'une seule plateforme IA convergente, vous permettant ainsi d'avoir tout ce dont vous avez besoin avec un seul outil

Tout d'abord, il y a ClickUp, un espace de travail convergent basé sur l'IA qui aide les petites équipes de fabrication à gérer la production, la planification et la coordination à partir d'un seul système. Au lieu de gérer les flux de travail à travers des feuilles de calcul, des applications de messagerie et des outils de projet déconnectés, les fabricants peuvent coordonner les calendriers de production, la communication avec les fournisseurs, la planification des stocks et la documentation sur une seule plateforme connectée.

En regroupant des outils tels que ClickUp Brain, ClickUp Chat, ClickUp Automations, les tableaux de bord, les diagrammes de Gantt et les documents , la plateforme aide les équipes à rationaliser leurs flux de travail tout en réduisant les frais généraux liés à la gestion du travail sur plusieurs systèmes.

Planifiez et gérez vos calendriers de production grâce à plusieurs vues du flux de travail

Choisissez parmi plus de 15 vues de projet dans ClickUp

Les processus de fabrication comportent de nombreuses étapes interdépendantes, de l'approvisionnement et la planification de la production aux contrôles qualité et à l'expédition. ClickUp facilite la coordination de ces étapes grâce à des outils de planification de projet flexibles tels que la vue Calendrier, l'échéancier et la vue Diagramme de Gantt.

Le diagramme de Gantt ClickUp permet aux équipes de visualiser les dépendances entre les étapes de production, par exemple en s'assurant que les tâches d'assemblage ne commencent qu'après la réception des matières premières. Il est ainsi plus facile d'identifier les goulots d'étranglement, d'ajuster les plannings et de respecter les délais de fabrication.

Intégrez directement la documentation de fabrication à vos flux de travail

Les équipes de fabrication s'appuient fortement sur la documentation des processus, les normes de qualité et les procédures opérationnelles. Avec ClickUp Docs, les équipes peuvent créer des procédures opératoires normalisées (SOP), des instructions de production et des checklists qualité qui s'intègrent directement aux tâches et aux flux de travail qu'elles soutiennent.

Ces documents peuvent être liés aux tâches de production, ce qui permet aux opérateurs et aux responsables d'avoir toujours accès aux dernières instructions sans avoir à consulter des outils de documentation distincts. Les mises à jour des procédures peuvent être répercutées instantanément dans l'ensemble des flux de travail, ce qui aide les équipes à garantir la cohérence tout au long des cycles de production.

Les opérations de fabrication génèrent des mises à jour constantes au niveau des projets, des tâches et des communications. ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à la plateforme, aide les équipes à transformer ces mises à jour en informations opérationnelles claires.

ClickUp Brain peut automatiquement :

Générez des rapports sur le statut de la production à partir des activités des tâches

Résumez les discussions relatives aux projets dans ClickUp Chat

Rédigez votre document opérationnel dans ClickUp Docs

Identifiez les obstacles potentiels qui pourraient affecter les échéanciers de livraison

Cela permet de réduire le temps que les responsables des opérations consacrent à la collecte d'informations et à la préparation de rapports.

Configurez des Super Agents sans code pour déclencher des flux de travail et les étapes suivantes

Les flux de travail dans le secteur manufacturier reposent sur une coordination précise entre les équipes. Les Super Agents de ClickUp permettent de suivre l'activité sur l'ensemble des tâches, des discussions et des documents afin de s'assurer qu'aucune mise à jour importante ne passe inaperçue.

Par exemple, les agents peuvent :

Détectez les retards dans les tâches de production et signalez-les rapidement

Transformez automatiquement les décisions prises lors des réunions en tâches concrètes

Identifiez les risques lorsque les dépendances entre les tâches sont négligées

Informez vos équipes lorsque les jalons de la production sont achevés

Au lieu de s'en remettre à une coordination manuelle, ces outils permettent de garantir la cohérence du flux de travail de production.

Automatisez le travail opérationnel répétitif et suivez le travail en temps réel

Les équipes de production passent souvent du temps sur des tâches administratives répétitives telles que l'attribution des tâches, la mise à jour des statuts et la notification des parties prenantes. Les automatisations ClickUp permettent aux équipes de créer des flux de travail basés sur des règles qui réduisent la coordination manuelle.

Utilisez les fonctionnalités « AI Assign », « AI Prioritize » et « AI Cards » de ClickUp pour automatiser la gestion des tâches et obtenir instantanément des informations en temps réel.

Enfin, grâce aux tableaux de bord ClickUp, les responsables de la fabrication peuvent suivre les indicateurs opérationnels en temps réel. Les tableaux de bord permettent de suivre l'avancement de la production, la charge de travail des équipes, les délais de livraison et les tâches liées aux stocks depuis une seule et même interface.

Cette visibilité centralisée aide les responsables des opérations à identifier rapidement les retards, à répartir équitablement la charge de travail entre les équipes et à s'assurer que les cibles de production sont respectées.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Le nombre de fonctionnalités et d'outils peut sembler impressionnant pour les nouveaux utilisateurs

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 3 000 avis)

👉🏽 Notre Guide de l'IA pour les petites entreprises explique en détail comment utiliser l'IA pour réduire la complexité plutôt que d'ajouter de nouveaux outils.

2. NetSuite (Idéal pour la fabrication numérique et la visibilité financière)

Source : NetSuite

NetSuite est une solution de fabrication numérique conçue pour rationaliser la manière dont vous gérez vos stocks, votre temps et vos opérations de production.

En vous fournissant des informations en temps réel sur vos niveaux de stock, cet outil réduit le risque de surstockage ou de détérioration des produits. Avec NetSuite, vous pouvez dire adieu aux coûts inutiles liés au stockage excessif des stocks.

NetSuite garantit également une gestion optimale des commandes en facilitant l'envoi rapide de factures sans erreur et le suivi minutieux des paiements. Cela permet à votre entreprise de passer en douceur des devis de vente à l'exécution efficace des commandes.

Ce programme vous offre une vue en temps réel des performances financières de votre entreprise, vous permettant ainsi de planifier stratégiquement et de vous adapter rapidement aux tendances et aux fluctuations du marché.

Les meilleures fonctionnalités de NetSuite

Système de suivi pour surveiller les stocks et garantir la satisfaction des demandes des clients

Des outils de gestion des commandes pour garantir que vos clients reçoivent leurs factures en temps voulu

Système de gestion financière pour une vue d'ensemble des performances financières

Système de gestion de la chaîne logistique pour faciliter l'expédition de biens et de services aux clients

Assistance pour 27 langues et 190 devises

Limites de NetSuite

Le temps de chargement et de rafraîchissement est particulièrement long

Il faut du temps pour apprendre à utiliser efficacement toutes les fonctionnalités

Tarifs NetSuite

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur NetSuite

G2 : 4,0/5 (plus de 2 000 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 1 000 avis)

📖 En savoir plus : Comment créer votre source unique de vérité pour une entreprise en pleine croissance

3. Global Shop Solutions (Idéal pour la surveillance et la maintenance de l'atelier)

Via : GlobalShopSolutions

Global Shop Solutions s'attache à simplifier les processus complexes liés à la production, à la supervision de l'atelier et au suivi des commandes.

Les fonctionnalités de rapports sur le travail en cours de cet outil vous aident à surveiller la production et vous permettent d'identifier et de réagir facilement à tout dysfonctionnement du processus.

De plus, le programme dispose de fonctionnalités uniques de suivi de la maintenance qui vous informent lorsqu'un équipement nécessite une intervention de maintenance préventive. Cette fonctionnalité est particulièrement utile car elle permet d'éviter les temps d'arrêt de production dus à des pannes de machines.

Global Shop Solutions fournit également des données complètes sur les stocks physiques et effectue l'automatisation des achats lorsque les niveaux de stock sont bas afin d'éviter les pertes liées aux ruptures de stock. Cette fonctionnalité fait partie intégrante de la planification des besoins en matériaux, car elle aide à déterminer quoi produire et à quel moment.

Les meilleures fonctionnalités de Global Shop Solutions

Fonctionnalités de planification pour une gestion efficace de la production

Système de suivi pour surveiller les travaux en cours, les factures, les coûts et les paiements

Système de suivi de la maintenance pour éviter les temps d'arrêt dus à des pannes de machines

Achats automatisés dès que les niveaux de stock sont bas pour éviter les ruptures de stock

Génération de devis et de commandes automatiques

Limites de Global Shop Solutions

Le système d'exploitation rencontre des ralentissements au chargement

Former les utilisateurs à utiliser efficacement le logiciel nécessite généralement beaucoup de temps

Tarifs de Global Shop Solutions

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Global Shop Solutions

G2 : 3,8/5 (plus de 10 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 60 avis)

4. Katana (Idéal pour la gestion des stocks multi-sites)

Via : Katana

Si vous avez du mal à suivre et à gérer les niveaux de stock entre différents entrepôts, Katana pourrait bien être la solution à vos problèmes.

Ce logiciel de gestion des stocks basé sur le cloud vous permet de suivre les produits spécifiques stockés dans chaque entrepôt, évitant ainsi les problèmes de surstock ou de sous-stock.

Les fonctionnalités de gestion de la production de Katana vous aident à déterminer quoi produire et quand, en fonction de la disponibilité des matières premières et de la demande du marché pour des produits spécifiques. Cela facilite ainsi la planification efficace de la production.

De plus, ce programme vous aide à prendre de meilleures décisions en identifiant vos produits les plus rentables et vos meilleurs clients.

Les meilleures fonctionnalités de Katana

Système avancé de suivi des stocks qui surveille les niveaux de stock dans différents entrepôts

Système de gestion de la production qui planifie les opérations en fonction de la disponibilité des matières premières, du temps et de la demande des clients

Système de suivi permettant d'identifier les lots défectueux ou périmés avant leur livraison

Des informations en temps réel sur les tendances des marges bénéficiaires et les canaux de vente les plus réussis

Limites de Katana

Les nouveaux utilisateurs pourraient trouver l'interface un peu compliquée

La vitesse de chargement peut être lente lorsque l'on traite plusieurs entrées

Tarifs de Katana

À partir de 299 $ par mois

Évaluations et avis sur Katana

G2 : 4,4/5 (plus de 30 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 150 avis)

📊 Une source unique d'informations pour des équipes plus réactives La suite ClickUp pour petites entreprises regroupe les projets, les documents, le chat, les tableaux de bord et l'IA dans un seul environnement de travail, permettant ainsi aux équipes de travailler à partir d'un système unique plutôt que de cinq outils disparates. Cela permet d'éliminer les frais généraux opérationnels qui nécessitent généralement des rôles de coordination supplémentaires. Lorsque les tâches, les connaissances, les discussions et les rapports sont tous regroupés dans un seul système : Les mises à jour de statut sont générées automatiquement

La documentation a une connexion directe avec l'exécution

Les flux de travail permettent d'attribuer des tâches, d'envoyer des notifications et de suivre la progression sans suivi manuel Le résultat : un modèle opérationnel allégé où une seule plateforme prend en charge le travail qui nécessitait auparavant plusieurs outils et jusqu'à trois niveaux de coordination. Votre équipe a la même taille. Mais c'est le système qui assume la charge opérationnelle. Découvrez comment ! L'impact est mesurable : Un retour sur investissement de 384 % grâce à la consolidation du travail sur la plateforme ClickUp

92 400 heures économisées par l'ensemble des équipes sur trois ans

Gagnez une journée de travail par semaine grâce à grâce à une collaboration optimisée pour les petites entreprises

Réduction significative des tâches manuelles et répétitives grâce à l'automatisation intégrée et à l'IA

5. JobBOSS (Idéal pour la planification et l'établissement de devis dans les ateliers de sous-traitance)

Via : JobBOSS

L'une des clés du succès de JobBOSS en tant que logiciel de fabrication pour les petites entreprises réside dans ses solides fonctionnalités de planification et de contrôle de l'atelier.

JobBOSS prend en compte les défis auxquels sont confrontés les fabricants lorsqu'ils doivent adapter leurs opérations à l'évolution rapide des demandes des clients. Il résout ce problème en permettant aux utilisateurs de glisser-déposer et d'ajuster les plannings de production en toute simplicité.

De plus, sa fonctionnalité d'analyse de scénarios permet d'optimiser les flux de travail en vous aidant à anticiper les conséquences d'une modification des calendriers de production avant de mettre en œuvre tout changement.

Avec JobBOSS, le risque de perdre des contrats en raison de devis tardifs appartiendra au passé. Cet outil est capable de générer instantanément des devis sans erreur, en utilisant des chiffres actualisés.

Les meilleures fonctionnalités de JobBOSS

Un système de planification de la production qui facilite le suivi des commandes et de la production

Suivi des matériaux et des stocks

Facilement accessible sur ordinateur et sur mobile

Génération rapide de devis gratuits pour vos clients à partir des chiffres actuels

Limites de JobBOSS

Les serveurs logiciels peuvent être lents, ce qui nuit à l'efficacité du flux de travail

Difficultés d'accès et d'utilisation de certaines fonctionnalités

Tarifs de JobBOSS

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur JobBOSS

G2 : 3,8/5 (plus de 40 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 800 avis)

📖 En savoir plus : Modèles gratuits pour petites entreprises

6. CloudSuite Industrial d'Infor (Idéal pour la maintenance prédictive et l'innovation)

Source : Infor

Si vous subissez des arrêts fréquents et des temps d'arrêt imprévus qui affectent votre productivité globale, il est temps d'envisager d'intégrer CloudSuite Industrial à vos opérations.

CloudSuite Industrial est une solution complète qui utilise l'intelligence artificielle (IA) et la réalité étendue (XR) pour prédire les besoins de maintenance des machines, renforçant ainsi la fiabilité des équipements. ⚒️

Cet outil est particulièrement efficace pour vous alerter dès qu'un incident susceptible d'affecter l'exécution des commandes est détecté. Cela vous aide à prendre des décisions éclairées et à réagir de manière proactive, garantissant ainsi que vos produits parviennent au client cible dans les délais prévus.

De plus, CloudSuite Industrial accélère l'innovation produit en comparant les coûts et les performances par rapport à des produits déjà établis. Cela contribue en fin de compte à affiner les stratégies de développement de nouveaux produits.

Les meilleures fonctionnalités de CloudSuite Industrial

Utilise l'intelligence artificielle (IA) et la réalité étendue (XR) pour effectuer une maintenance prédictive qui prévient les temps d'arrêt des machines

Fonctionnalités d'avertissement qui vous alertent des perturbations potentielles susceptibles d'affecter l'exécution des commandes

Automatise le traitement des factures, ce qui réduit les erreurs et accélère le processus de validation

Système de planification des ressources d'entreprise (ERP) qui facilite la planification efficace de la production

Limites de CloudSuite Industrial

Courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs inexpérimentés

Il se peut qu'il n'offre pas les meilleures solutions d'expédition de produits

Tarifs de CloudSuite Industrial

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CloudSuite Industrial

G2 : 3,9/5 (plus de 50 avis)

TrustRadius : 7,6/10 (plus de 10 avis)

📊 Mini-étude de cas : remplacer plus de 5 outils par un seul environnement de travail Lorsque l'agence de marketing Hit Your Mark Media a examiné ses opérations, le problème était évident. Le travail était réparti entre Slack, Miro, Toggl, Loom et d'autres outils. Les projets avançaient plus lentement qu'ils n'auraient dû, car les informations étaient dispersées entre plusieurs outils. L'équipe a donc tout regroupé dans ClickUp. ⚡ Les résultats ont été immédiats : Plus de 5 outils remplacés dans les domaines de la communication, de la planification et des rapports

3 000 $ d'économies par an grâce à l'abandon de Slack après le passage à ClickUp Chat

Tableaux de bord en temps réel permettant le suivi des points de sprint, de la charge de travail et des performances

Des versements de primes plus rapides grâce à des données de productivité claires et mesurables Le fondateur Derek Archer affirme que ce changement a transformé le mode de fonctionnement de l'agence. Au lieu de devoir jongler entre plusieurs applications pour suivre les mises à jour, l'équipe gère désormais les projets clients, la communication, la documentation et les rapports à partir d'un seul environnement de travail.

7. Cetec ERP (Idéal pour la planification de la production sur mobile)

Via : CetecERP

Cetec ERP est un logiciel ERP complet destiné aux petites entreprises manufacturières, qui propose diverses solutions pour la gestion des stocks, la planification de la production et la gestion des plannings.

Cette plateforme résout efficacement les problèmes liés au suivi des stocks en vous permettant de numéroter les matières premières et les produits finis pour faciliter leur identification. De plus, les fonctionnalités de gestion des stocks de l'outil vous permettent de surveiller les niveaux de stock, en veillant à ce qu'ils restent dans les limites prédéfinies par votre entreprise.

Cetec ERP vous aide à planifier vos calendriers de production en vous proposant automatiquement des solutions pour répartir les matériaux et le temps en fonction des dates d'échéance des commandes.

Les meilleures fonctionnalités de Cetec ERP

Système de suivi des stocks qui surveille les niveaux de stock et veille à ce qu'ils restent dans les limites prédéfinies

Un progiciel de gestion intégré (ERP) pour les petites entreprises qui suggère automatiquement des moyens d'allouer des ressources limitées

Fournit des informations et des fonctionnalités accessibles sur une tablette mobile

Planifie automatiquement la production en fonction des dates d'échéance des commandes et des capacités de l'atelier

Limites de Cetec ERP

Les utilisateurs rencontrent parfois des problèmes techniques avec les nouvelles mises à jour

Les utilisateurs novices en matière de systèmes ERP pourraient avoir des difficultés à s'adapter au logiciel

Tarifs de Cetec ERP

À partir de 50 $ par utilisateur et par mois

Avis et évaluations sur Cetec ERP

G2 : 3,9/5 (plus de 20 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 40 avis)

8. Fishbowl (Idéal pour l'inventaire automatisé et les opérations d'entrepôt)

Via : Fishbowl

Fishbowl est conçu pour surveiller et gérer efficacement vos niveaux de stock dans différents entrepôts grâce à des inventaires automatisés. Il vous permet de vérifier sans effort vos stocks dans différents entrepôts depuis un emplacement centralisé, où que vous soyez.

Le programme propose également des fonctions de calendrier des ordres de travail qui permettent une planification proactive et une production dans les délais, bien avant la date de livraison de la commande.

De plus, sa fonction de planification des ressources matérielles (MRP) facilite la planification de la production en vous indiquant quand et où les matériaux sont nécessaires.

Les meilleures fonctionnalités de Fishbowl

Comptage automatisé des stocks pour éviter les surstockages ou les ruptures de stock

Calendrier des ordres de travail permettant de planifier les calendriers de production et de garantir que les produits sont prêts à être expédiés le jour de la livraison

Des informations en temps réel accessibles depuis n'importe quel emplacement

Fonctionnalités de suivi avancées permettant de surveiller les niveaux de stock dans plusieurs entrepôts

Limites de Fishbowl

Difficulté à naviguer parmi certaines fonctionnalités de la plateforme

Une assistance technique instable entraînant des problèmes fréquents

Tarifs Fishbowl

Essentials : À partir de 229 $

Growth : À partir de 429 $ par mois

Scale : À partir de 729 $ par mois

Avancé : Personnalisé

Évaluations et avis sur Fishbowl

G2 : 4,0/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,1/5 (plus de 800 avis)

📖 En savoir plus : Les meilleures applications pour petites entreprises afin de simplifier votre travail

9. BatchMaster (Idéal pour la fabrication par formules et par processus)

Via : BatchMaster

BatchMaster est un outil de planification des ressources d'entreprise (ERP) qui renforce l'efficacité des processus en assurant un suivi minutieux de la production, de la qualité, de la gestion des stocks et de la planification des besoins en matériaux.

Ces logiciels vous aident notamment au suivi de vos stocks en classant les éléments en fonction de leur poids, de leur volume et de leur emplacement dans l'usine. Cela permet à votre équipe de trouver les matières premières les plus adaptées à la fabrication de produits spécifiques.

Cette fonction de suivi des stocks facilite la planification des besoins en matériaux en vous indiquant quand acheter des stocks afin d'optimiser les niveaux de stock.

BatchMaster vous permet également de définir des tests de contrôle qualité et des valeurs acceptables, garantissant ainsi que les produits fabriqués répondront systématiquement aux exigences strictes de vos clients.

Les meilleures fonctionnalités de BatchMaster

Fonctionnalité de gestion des stocks qui regroupe les articles en fonction du volume, du poids et de l'emplacement dans l'usine

Système de planification des besoins en matériaux (MRP) qui vous indique quand acheter des stocks

Intégration avec QuickBooks, Sage 100 et 300, Microsoft Dynamics GP et SAP Business One

Fonctionnalités de numérisation, de recherche et de récupération de documents fournissant les données essentielles nécessaires à la réalisation d'audits et d'inspections de qualité

Limites de BatchMaster

Une formation approfondie est nécessaire pour maîtriser toutes les fonctionnalités

Comprendre les différents modules demande du temps et de l'effort

Tarifs de BatchMaster

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur BatchMaster

G2 : 3,6/5 (4 avis)

Capterra : 4,8/5 (5 avis)

10. Odoo Manufacturing (Idéal pour sa flexibilité modulaire et sa personnalisation open source)

Via : Odoo

Odoo est une solution ERP modulaire tout-en-un qui est devenue la préférée des petits fabricants. Contrairement aux systèmes traditionnels rigides, Odoo vous permet d'installer uniquement les modules dont vous avez besoin, ce qui garantit une interface épurée et des coûts gérables pour les petites équipes.

Le module de fabrication repose sur une logique moderne basée sur les « centres de travail ». Il vous permet de définir des nomenclatures (BOM) complexes comportant plusieurs niveaux et des instructions de routage. L'une de ses fonctionnalités phares est l'intégration de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), qui permet à vos équipes d'ingénierie et de production de collaborer sur les modifications de conception et le contrôle des versions directement au sein du même système.

Pour l'atelier, Odoo affiche une interface optimisée pour tablette qui permet aux opérateurs de déclencher des demandes de maintenance, d'afficher des instructions au format PDF et d'enregistrer des contrôles qualité d'un simple geste. Comme il s'agit d'un logiciel open source, il est également hautement personnalisable pour s'adapter à des processus de fabrication spécialisés que les logiciels « prêts à l'emploi » ne peuvent souvent pas prendre en charge.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

Architecture modulaire : commencez par les applications « Fabrication » et « Stock », puis ajoutez « Comptabilité » ou « Ventes » ultérieurement en un seul clic

PLM intégré : Gérez les modifications techniques (ECO) et le contrôle des versions de vos produits sans quitter le tableau de bord de fabrication

Maintenance et qualité : applications intégrées pour la maintenance préventive et les points de contrôle qualité qui se déclenchent automatiquement pendant la production

Plan directeur de production (PDP) : des outils de planification avancés qui vous aident à réaliser des prévisions de production en fonction de la demande et des stocks actuels

Interface moderne pour l'atelier : une interface visuelle et intuitive sur écran tactile permettant aux employés de suivre le temps et les matériaux en temps réel pour le suivi du temps et des matériaux

Limites d'Odoo

Si les applications de base sont faciles à utiliser, leur personnalisation avancée nécessite souvent l'intervention d'un développeur ou d'un partenaire officiel

La nature « open source » de ces logiciels implique que la qualité des modules développés par des communautés tierces peut parfois être inégale.

Tarifs Odoo

Une application gratuite : vous pouvez utiliser une seule application (comme Inventory) gratuitement

Personnalisé : Tarification personnalisée pour les déploiements multi-entreprises ou sur site

Évaluations et avis sur Odoo

Capterra : 4,1/5 (plus de 900 avis)

G2 : 4,3/5 (plus de 280 avis)

Rationalisez vos opérations grâce aux meilleurs logiciels de fabrication pour petites entreprises

Face à la concurrence croissante dans le secteur manufacturier, il est devenu essentiel d'optimiser les opérations à l'aide de solutions logicielles de fabrication destinées aux petites entreprises.

Ces outils assurent l'automatisation des tâches, offrent une visibilité en temps réel sur les performances opérationnelles et garantissent l'exécution des commandes.

Avec ses multiples vues, ses capacités d'intégration étendues et ses centaines de modèles, ClickUp s'impose comme l'outil idéal pour fournir de l'assistance aux petites entreprises manufacturières, de la gestion des stocks et du suivi des commandes à l'optimisation des pipelines de vente.

Alors inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et mettez votre entreprise sur la voie de la réussite !