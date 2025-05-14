10 Outils d'IA pour les équipes et projets de fabrication en 2025

Au cours des dernières années, l'intelligence artificielle (IA) est passée d'un concept largement théorique à une part active de la gestion d'équipe et de projet. Qu'il s'agisse de la construction d'une usine de fabrication.. calendrier du projet ou l'exécuter à la lettre, l'IA a le potentiel de transformer la façon dont vous envisagez la gestion de votre entreprise manufacturière.

Une simple recherche rapide sur Google vous montrera que l'IA est un véritable Far West numérique. De nombreux fournisseurs tentent de vendre leurs services aux entreprises qui veulent désespérément sauter sur la tendance. C'est ce qui rend la recherche des meilleures plateformes IA pour les équipes et les projets de fabrication si délicate.

Vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous pour une discussion sur les outils IA dans l'industrie manufacturière, en commençant par un aperçu général des variables à rechercher avant de creuser plus profondément dans les meilleurs outils disponibles pour gérer les équipes et les projets aujourd'hui.

Que faut-il rechercher dans les outils d'IA pour l'industrie manufacturière ?

Les applications potentielles de l'IA sont très vastes. Les algorithmes d'apprentissage automatique, l'automatisation des processus robotiques et la maintenance prédictive basée sur l'IA sont tous des applications différentes du même processus. Cela dit, les meilleurs outils d'IA ont tous tendance à partager quelques points communs qui peuvent vous aider à améliorer votre entreprise :

Facilité d'utilisation : En particulier avec une technologie aussi nouvelle et complexe que l'IA, l'outil que vous choisissez doit être suffisamment facile à utiliser sans détenir un diplôme d'ingénieur informatique avancé

En particulier avec une technologie aussi nouvelle et complexe que l'IA, l'outil que vous choisissez doit être suffisamment facile à utiliser sans détenir un diplôme d'ingénieur informatique avancé Opportunités de collaboration: Plus l'outil vous permet de travailler en équipe, plus il connaîtra de réussite dans l'amélioration de vos processus de fabrication

Plus l'outil vous permet de travailler en équipe, plus il connaîtra de réussite dans l'amélioration de vos processus de fabrication Améliorations tangibles des processus: Les outils d'IA pour la fabrication sont, à la base,des outils d'amélioration des processus. Assurez-vous que les fonctionnalités qu'ils proposent sont susceptibles de déboucher sur des résultats tangiblesdes améliorations tangibles de l'efficacité des processus Accès flexible: Pouvez-vous utiliser l'outil IA sur des ordinateurs de bureau ainsi que sur des appareils mobiles ? Ses avantages devraient être agnostiques en termes d'emplacement, aidant à la fois dans les usines de fabrication et au bureau

Les outils d'IA pour la fabrication sont, à la base,des outils d'amélioration des processus. Assurez-vous que les fonctionnalités qu'ils proposent sont susceptibles de déboucher sur des résultats tangiblesdes améliorations tangibles de l'efficacité des processus Capacités d'automatisation: Tout outil IA pour l'industrie manufacturière devrait automatiser au moins certaines pratiques typiquement manuelles pour gagner du temps de travail et stimuler l'efficacité

Le plus important, bien sûr, est que votre outil IA s'aligne sur votre stratégie d'entreprise stratégie de développement du projet . Plus il s'intègre à vos processus existants, mieux c'est.

Les 10 meilleurs outils d'IA pour la fabrication à utiliser en 2024

Prenez toutes les fonctionnalités ci-dessus et alignez-les sur l'industrie manufacturière, et vous obtenez la liste qui suit. Ce sont les meilleurs outils qui peuvent améliorer vos processus de fabrication, en tirant parti des algorithmes d'apprentissage automatique, de la maintenance prédictive et plus encore.

1. ClickUp

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

Vous connaissez peut-être ClickUp avant tout comme un logiciel de gestion de projet, mais c'est en coulisses que son travail est le plus efficace. Il s'agit notamment d'améliorer la gestion de vos opérations de fabrication et de vos projets et de créer un forfait complet de projet avec La fonctionnalité IA de ClickUp .

Avec ClickUp, l'IA se fraye un chemin à travers toutes les parties de l'équation de la productivité. Les outils d'IA peuvent résumer des documents stratégiques, générer des éléments d'action, traduire des instructions, et bien plus encore. En bref, c'est l'outil parfait pour optimiser votre productivité tout en créant et en optimisant un forfait de projet complet.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Un ensemble avancé de Outils d'IA qui améliorent spécifiquement la productivité et le contrôle de la qualité grâce à l'automatisation des tâches répétitives et à une meilleure automatisation des processus

Une vaste bibliothèque de modèles, y compris des options spécifiques à l'industrie, telles que l'Plan de projet de fabrication Outils de cartographie des processus pour cartographier vos processus de production, notamment des tableaux blancs et des cartes mentales, qui peuvent lier vos discussions stratégiques à l'exécution tactique basée sur l'IA

Un accent sur les tableaux de bord visuels et la convivialité pour faciliter l'onboarding et l'utilisation des fonctionnalités de l'IA

Les limites de ClickUp

L'application mobile dispose d'un ensemble limité de fonctionnalités, ce qui peut entraîner des problèmes de mobilité pour certains utilisateurs

Les systèmes et outils IA sont encore relativement nouveaux, et davantage de fonctionnalités les implantent

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/membre de l'espace de travail/mois

G2 : 4.7/5 (8,700+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (3,800+ commentaires)

2. Odoo

via Odoo Odoo est une suite d'applications qui s'intègrent parfaitement pour optimiser l'ensemble de la structure de votre entreprise. CRM, ventes, eCommerce, Relevé de temps, Helpdesk, Facturation, Inventaire et Automatisation du marketing ne sont que quelques-unes des nombreuses applications que les entreprises manufacturières peuvent utiliser.

Les meilleures fonctionnalités d'Odoo

Automatisation des dépenses alimentée par l'IA qui classe et valide automatiquement les factures numériques et papier

Une vaste bibliothèque de systèmes IA et d'intégrations d'applis par des fournisseurs tiers, y compris l'étalonnage automatisé des équipements et les flux de travail de demande de matériel

Un moteur IA compatible avec ChatGPT qui permet aux gestionnaires de projet d'utiliser des invitations textuelles pour créer et exécuter leurs flux de travail

Une vaste communauté d'utilisateurs qui peut aider les entreprises qui découvrent le logiciel à en optimiser l'utilisation

Limites d'Odoo

L'utilisation de plusieurs applications individuelles peut rendre la gestion de l'ensemble de l'entreprise parfois compliquée

Des intégrations limitées avec des applications autres que celles d'Odoo, ce qui nécessite une validation totale du fournisseur pour tirer le meilleur parti de ses outils

Prix d'Odoo

Free pour une application

Standard : 24,90 $/mois par utilisateur

Personnalisé : $37.40/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (200+ avis)

Capterra : 4.1/5 (700+ avis)

3. Asana

Via Asana Leader de longue date en matière de logiciel de gestion de projet de construction asana est en train de prendre le train de l'IA. L'accent qu'il met sur la conception de toutes les fonctionnalités pour connecter l'IA à ses fonctions existantes peut aider votre équipe à prendre de meilleures décisions, plus stratégiques, au sein de vos projets et entre eux.

Meilleures fonctionnalités d'Asana

Analyser la capacité de l'équipe en fonction des charges de travail historiques et futures anticipées et faire des recommandations dynamiques sur la façon de déplacer la capacité

Flux de travail automatisés qui créent des flux de projets plus efficaces et s'auto-optimisent au fil du temps en fonction de vos objectifs et de vos bonnes pratiques

Des mises à jour dynamiques du statut du projet qui peuvent analyser la santé d'un projet et mettre à jour l'équipe en conséquence

Capacité personnalisée d'activer et de désactiver les fonctions IA pour les processus qui nécessitent encore une touche manuelle plus lourde

Limites d'Asana

Des fonctions de normalisation limitées, en particulier lorsqu'il s'agit de tâches récurrentes et de processus courants dans l'industrie manufacturière

Une tendance à envoyer trop de notifications aux utilisateurs concernant les activités liées aux tâches, ce qui rend difficile de rattraper chaque notification sur les projets plus complexes

Prix d'Asana

Premium : 10,99 $/mois par utilisateur

Business : 24,99 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.3/5 (plus de 9 400 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (12 000+ avis)

4. Travail d'équipe

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/teamwork\_-\_switch-1400x1050.png Teamwork Outils d'IA pour les équipes et les projets de fabrication /$$img/

via Travail d'équipe Comme son nom l'indique, le travail d'équipe vise à faire exactement cela : aider votre équipe à mieux travailler ensemble pour atteindre les principaux objectifs de l'entreprise. Qu'il s'agisse de la création d'échéanciers de projets ou améliorer la façon dont votre entreprise de fabrication exécute des tâches individuelles, ses fonctionnalités peuvent vous aider à optimiser votre travail.

Meilleures fonctionnalités du travail en équipe

Gestion automatisée des tâches qui rationalise les données et les projets de fabrication particulièrement complexes

Vaste bibliothèque de modèles comprenant des ordres du jour de réunions simples et des forfaits de projets complexes

Analyses avancées etoutils de rapports qui permettent de garder un aperçu et de suggérer des améliorations pour tous vos projets et d'assurer une prévision plus précise de la demande

Loué pour l'excellence et la rapidité de son service à la clientèle

Limites du travail d'équipe

API limitée qui a entraîné des problèmes d'exportation de données pour certains utilisateurs

Malgré l'IA intégrée sur le backend, il n'y a pas de fonctionnalités d'IA explicites que les utilisateurs peuvent exploiter

Prix de Teamwork

Free

Starter : 5,99 $/mois par utilisateur

Livrer : 9,99 $/mois par utilisateur

Croissance : 19,99 $/mois par utilisateur

Échelle : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (plus de 1 000 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (800+ commentaires)

5. WiPro

Via Wipro En tant que partenaire global de transformation numérique et d'innovation, WiPro est plus qu'un simple outil de fabrication d'IA. L'entreprise fournit des services d'IA complets qui ont le potentiel de transformer la façon dont vous faites des affaires.

WiPro meilleures fonctionnalités

AI360 est un écosystème d'innovation qui intègre les modèles d'apprentissage automatique et l'IA dans tous vos outils et processus d'entreprise

Une équipe de conseil et de mise en œuvre personnalisée pour chaque client afin d'améliorer votre processus de production et la gestion de votre chaîne d'approvisionnement

Des conseils de bout en bout sur la stratégie initiale, l'exécution continue, la gestion de projet et la prévision précise de la demande

Limites de WiPro

WiPro étant un service de conseil, il a tendance à être plus coûteux que les systèmes d'IA reposant uniquement sur la technologie

L'entreprise peut retarder certains projets en raison de ses opérations mondiales et de sa base de clients

Prix de WiPro

Contact pour les tarifs

G2 : 4.1/5 (40+ commentaires)

Capterra : Aucune critique à ce jour

6. Procore

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/pm\_hero\_screen\_us.webp Outils d'IA de Procore pour les équipes et les projets de fabrication /$$img/

Via Procore Procore est une solution de gestion de la construction de premier plan qui optimise le travail manuel, de l'appel d'offres initial à la clôture du projet, en passant par l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et la construction. Les outils IA qui maximisent l'efficacité peuvent améliorer la gestion financière, la gestion de projet et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Procore

Analyse prédictive avancée qui peut prendre des données de construction et construire des modèles de prévision de la demande plus précis tout en estimant les impacts futurs pour tout, y compris les matériaux et les échéanciers

Flux de travail basés sur l'IA pour rationaliser la prise de décision et les processus de construction

Visualisation intelligente des données qui peut montrer les statuts actuels et futurs des projets

Des capacités de personnalisation pour tenir compte des différents projets et processus de construction dans l'entreprise

Les limites de Procore

En tant qu'outil destiné uniquement au secteur de la construction, sa flexibilité est limitée

L'interface utilisateur n'est pas nécessairement intuitive pour les utilisateurs qui découvrent la gestion de projet numérique

Prix de Procore

Contact pour les prix

G2 : 4.6/5 (2,000+ avis)

Capterra : 4.5/5 (2,600+ avis)

7. Monday

Via Monday Solution de gestion de projet populaire, Monday ajoute l'IA à son répertoire. Au fur et à mesure de son déploiement, elle sera disponible sur davantage d'applications et pour davantage d'utilisateurs cherchant à rationaliser leur gestion de projet sur la plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Création de tâches automatisée qui construit des flux de travail et des projets plus efficaces en votre nom

Modèles de documents basés sur l'IA pour éviter de repartir de zéro avec de nouvelles instructions de travail ou de nouveaux documents de projet

Le Formula Builder vous permet de décrire une tâche ou un objet, pour lequel il construit ensuite un processus efficace en votre nom

L'interface utilisateur intuitive et les systèmes alimentés par l'IA facilitent l'utilisation de l'outil, même pour les nouveaux utilisateurs

Les limites de Monday

La fonction IA est actuellement une version bêta qui n'est accessible qu'à un nombre limité de clients

Elle n'est disponible que sur quelques applications de base de Monday avant le déploiement complet

Prix de Monday

Free

Basic : 8 $/mois par utilisateur

Standard : 10 $/mois par utilisateur

Pro : $16/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (plus de 8 600 commentaires)

Capterra : 4.6/5 (4,100+ commentaires)

8. Aperçu du projet

via Aperçu du projet Project Insight a conçu son système de gestion de projet dans un souci de simplicité, c'est pourquoi il ne vante pas ses capacités en matière d'IA. Au lieu de cela, il les tisse subtilement dans sa fonction principale, aidant les gestionnaires de la fabrication à construire et à optimiser plus facilement leurs projets.

Les meilleures fonctionnalités de Project Insight

Processus automatisés d'approbation des tâches et des livrables pour rationaliser le travail des équipes plus importantes, ce qui permet de réaliser des économies potentiellement significatives

Un forfait dynamique qui prend en compte l'ensemble du portefeuille de projets, des tâches et des flux de travail d'une entreprise

Des rapports sur les performances des projets qui analysent les données et évaluent les projets de fabrication pendant et après leur achevé

Des formulaires personnalisés qui s'intègrent directement dans les flux de travail et les tâches dynamiques pour la réception et la transmission des informations

Limites de Project Insight

Vous ne pouvez pas optimiser certaines fonctionnalités, telles que les mises à jour du statut des projets

Paramètres de fonctionnalité relativement limités par rapport à d'autres outils de gestion de projet de cette liste

Prix de Project Insight

Free Forever : gratuit

Modules complémentaires : 3$/mois pour chaque fonctionnalité ajoutée

Enterprise : 45$/mois

G2 : 3.6/5 (10+ avis)

Capterra : 4.4/5 (40+ avis)

9. Wrike

Via Wrike Wrike est une entreprise de premier plan dans le domaine de la gestion des ressources humaines logiciel de gestion de projet d'entreprise et ce, pour de bonnes raisons. Sa conception lui permet d'améliorer la collaboration et le travail des équipes de fabrication les plus importantes, et ses outils IA jouent un rôle important pour y parvenir.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Outils d'IA génératifs pour générer rapidement du contenu, y compris des notes de projet initiales et des forfaits complets

Analyse des facteurs de risque au sein des projets qui utilise les données historiques pour recommander comment éviter les retards, optimiser le travail, et plus encore

Création dynamique de tâches basée sur les briefs et les discussions qui permet de gagner du temps sur les projets complexes

Une interface simple et rationalisée qui simplifie l'intégration des petites et grandes équipes

Limites de Wrike

Les appareils de bureau voient une interface utilisateur optimisée ; l'expérience de l'application mobile est moins cohérente

Certaines fonctionnalités IA, telles que l'assistant de travail et la recherche intelligente, sont encore en cours de développement et ne sont pas encore disponibles

Prix de Wrike

Free

Teams : 9,80 $/mois par utilisateur

Business : 24,80 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Pinnacle : Contacter pour les prix

G2 : 4.2/5 (3,400+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (2,400+ commentaires)

10. Salesforce Einstein

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/analytics\_templates-1.webp Outils d'IA de Salesforce Einstein pour les équipes et les projets de fabrication /$$img/

Via Salesforce Einstein est le composant IA du CRM le plus populaire au monde (sans mentionner une meilleur CRM pour l'industrie manufacturière ). Il stimule la productivité et améliore la qualité de l'information la communication avec les clients grâce à des intégrations IA et linguistiques avancées qui s'accrochent directement à votre compte Salesforce.

Meilleures fonctionnalités de Salesforce Einstein

Des e-mails générés par l'IA qui apprennent des messages les plus performants et s'améliorentla communication avec les clients au fil du temps

Des informations prédictives qui permettent une prise de décision plus stratégique et axée sur les données

Interface visuelle qui permet aux utilisateurs sans aucune expertise de développeur de tirer parti de toutes ses fonctions

Intégration directe avec les comptes et installations Salesforce existants

Limites de Salesforce Einstein

La portée a tendance à être limitée, à la fois à Salesforce et aux fonctions de Salesforce

Selon certains utilisateurs, le modèle linguistique volumineux nécessite une formation supplémentaire pour devenir plus fiable

Prix de Salesforce Einstein

Essentiel : 25 $/mois par utilisateur

Professional : 75 $/mois par utilisateur

Enterprise : 150 $/mois par utilisateur

Unlimited : 300 $/mois par utilisateur

G2 : Aucune évaluation à ce jour

Capterra : 4/5 (2+ avis)

Trouver le bon outil IA pour optimiser votre processus de fabrication

Il est temps de devenir plus efficace lors de la gestion de votre processus de fabrication et de vos projets. Avec le bon outil IA, vous pouvez y arriver - et cet outil est ClickUp.

Nos capacités en matière d'IA sont solides et continuent de se développer. Plus important encore, elles sont conçues pour optimiser votre travail et améliorer votre flux de travail, en vous aidant à gérer vos processus et vos équipes plus efficacement.

Mais trêve de bavardages. Il est temps de le tester par vous-même ! Créer un compte gratuit pour commencer et découvrir pourquoi ClickUp est le meilleur outil IA pour l'industrie manufacturière.