10 Outils d'IA pour les équipes et projets de fabrication en 2025

Au cours des dernières années, l'intelligence artificielle (IA) est passée d'un concept largement théorique à une part active de la gestion d'équipe et de projet. Qu'il s'agisse de la construction d'une usine de fabrication.. calendrier du projet ou l'exécuter à la lettre, l'IA a le potentiel de transformer la façon dont vous envisagez la gestion de votre entreprise manufacturière.
Une simple recherche rapide sur Google vous montrera que l'IA est un véritable Far West numérique. De nombreux fournisseurs tentent de vendre leurs services aux entreprises qui veulent désespérément sauter sur la tendance. C'est ce qui rend la recherche des meilleures plateformes IA pour les équipes et les projets de fabrication si délicate.
Vous êtes au bon endroit. Rejoignez-nous pour une discussion sur les outils IA dans l'industrie manufacturière, en commençant par un aperçu général des variables à rechercher avant de creuser plus profondément dans les meilleurs outils disponibles pour gérer les équipes et les projets aujourd'hui.
Que faut-il rechercher dans les outils d'IA pour l'industrie manufacturière ?
Les applications potentielles de l'IA sont très vastes. Les algorithmes d'apprentissage automatique, l'automatisation des processus robotiques et la maintenance prédictive basée sur l'IA sont tous des applications différentes du même processus. Cela dit, les meilleurs outils d'IA ont tous tendance à partager quelques points communs qui peuvent vous aider à améliorer votre entreprise :
- Facilité d'utilisation : En particulier avec une technologie aussi nouvelle et complexe que l'IA, l'outil que vous choisissez doit être suffisamment facile à utiliser sans détenir un diplôme d'ingénieur informatique avancé
- Opportunités de collaboration: Plus l'outil vous permet de travailler en équipe, plus il connaîtra de réussite dans l'amélioration de vos processus de fabrication
- Améliorations tangibles des processus: Les outils d'IA pour la fabrication sont, à la base,des outils d'amélioration des processus. Assurez-vous que les fonctionnalités qu'ils proposent sont susceptibles de déboucher sur des résultats tangiblesdes améliorations tangibles de l'efficacité des processus
- Accès flexible: Pouvez-vous utiliser l'outil IA sur des ordinateurs de bureau ainsi que sur des appareils mobiles ? Ses avantages devraient être agnostiques en termes d'emplacement, aidant à la fois dans les usines de fabrication et au bureau
- Capacités d'automatisation: Tout outil IA pour l'industrie manufacturière devrait automatiser au moins certaines pratiques typiquement manuelles pour gagner du temps de travail et stimuler l'efficacité
Le plus important, bien sûr, est que votre outil IA s'aligne sur votre stratégie d'entreprise stratégie de développement du projet . Plus il s'intègre à vos processus existants, mieux c'est.
Les 10 meilleurs outils d'IA pour la fabrication à utiliser en 2024
Prenez toutes les fonctionnalités ci-dessus et alignez-les sur l'industrie manufacturière, et vous obtenez la liste qui suit. Ce sont les meilleurs outils qui peuvent améliorer vos processus de fabrication, en tirant parti des algorithmes d'apprentissage automatique, de la maintenance prédictive et plus encore.
1. ClickUp
Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins
Vous connaissez peut-être ClickUp avant tout comme un logiciel de gestion de projet, mais c'est en coulisses que son travail est le plus efficace. Il s'agit notamment d'améliorer la gestion de vos opérations de fabrication et de vos projets et de créer un forfait complet de projet avec La fonctionnalité IA de ClickUp .
Avec ClickUp, l'IA se fraye un chemin à travers toutes les parties de l'équation de la productivité. Les outils d'IA peuvent résumer des documents stratégiques, générer des éléments d'action, traduire des instructions, et bien plus encore. En bref, c'est l'outil parfait pour optimiser votre productivité tout en créant et en optimisant un forfait de projet complet.
ClickUp meilleures fonctionnalités
- Un ensemble avancé deOutils d'IA qui améliorent spécifiquement la productivité et le contrôle de la qualité grâce à l'automatisation des tâches répétitives et à une meilleure automatisation des processus
- Une vaste bibliothèque de modèles, y compris des options spécifiques à l'industrie, telles que l'Plan de projet de fabrication
- Outils de cartographie des processus pour cartographier vos processus de production, notamment des tableaux blancs et des cartes mentales, qui peuvent lier vos discussions stratégiques à l'exécution tactique basée sur l'IA
- Un accent sur les tableaux de bord visuels et la convivialité pour faciliter l'onboarding et l'utilisation des fonctionnalités de l'IA
Les limites de ClickUp
- L'application mobile dispose d'un ensemble limité de fonctionnalités, ce qui peut entraîner des problèmes de mobilité pour certains utilisateurs
- Les systèmes et outils IA sont encore relativement nouveaux, et davantage de fonctionnalités les implantent
Prix de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited : 7$/mois par utilisateur
- Business : 12$/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
- ClickUp IA : Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/membre de l'espace de travail/mois
Evaluations et commentaires sur ClickUp
- G2 : 4.7/5 (8,700+ commentaires)
- Capterra : 4.7/5 (3,800+ commentaires)
2. Odoo
via Odoo Odoo est une suite d'applications qui s'intègrent parfaitement pour optimiser l'ensemble de la structure de votre entreprise. CRM, ventes, eCommerce, Relevé de temps, Helpdesk, Facturation, Inventaire et Automatisation du marketing ne sont que quelques-unes des nombreuses applications que les entreprises manufacturières peuvent utiliser.
Les meilleures fonctionnalités d'Odoo
- Automatisation des dépenses alimentée par l'IA qui classe et valide automatiquement les factures numériques et papier
- Une vaste bibliothèque de systèmes IA et d'intégrations d'applis par des fournisseurs tiers, y compris l'étalonnage automatisé des équipements et les flux de travail de demande de matériel
- Un moteur IA compatible avec ChatGPT qui permet aux gestionnaires de projet d'utiliser des invitations textuelles pour créer et exécuter leurs flux de travail
- Une vaste communauté d'utilisateurs qui peut aider les entreprises qui découvrent le logiciel à en optimiser l'utilisation
Limites d'Odoo
- L'utilisation de plusieurs applications individuelles peut rendre la gestion de l'ensemble de l'entreprise parfois compliquée
- Des intégrations limitées avec des applications autres que celles d'Odoo, ce qui nécessite une validation totale du fournisseur pour tirer le meilleur parti de ses outils
Prix d'Odoo
- Free pour une application
- Standard : 24,90 $/mois par utilisateur
- Personnalisé : $37.40/mois par utilisateur
Évaluations et commentaires sur Odoo
- G2 : 4.2/5 (200+ avis)
- Capterra : 4.1/5 (700+ avis)
3. Asana
Via Asana Leader de longue date en matière de logiciel de gestion de projet de construction asana est en train de prendre le train de l'IA. L'accent qu'il met sur la conception de toutes les fonctionnalités pour connecter l'IA à ses fonctions existantes peut aider votre équipe à prendre de meilleures décisions, plus stratégiques, au sein de vos projets et entre eux.
Meilleures fonctionnalités d'Asana
- Analyser la capacité de l'équipe en fonction des charges de travail historiques et futures anticipées et faire des recommandations dynamiques sur la façon de déplacer la capacité
- Flux de travail automatisés qui créent des flux de projets plus efficaces et s'auto-optimisent au fil du temps en fonction de vos objectifs et de vos bonnes pratiques
- Des mises à jour dynamiques du statut du projet qui peuvent analyser la santé d'un projet et mettre à jour l'équipe en conséquence
- Capacité personnalisée d'activer et de désactiver les fonctions IA pour les processus qui nécessitent encore une touche manuelle plus lourde
Limites d'Asana
- Des fonctions de normalisation limitées, en particulier lorsqu'il s'agit de tâches récurrentes et de processus courants dans l'industrie manufacturière
- Une tendance à envoyer trop de notifications aux utilisateurs concernant les activités liées aux tâches, ce qui rend difficile de rattraper chaque notification sur les projets plus complexes
Prix d'Asana
- Premium : 10,99 $/mois par utilisateur
- Business : 24,99 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
Évaluations et commentaires sur Asana
- G2 : 4.3/5 (plus de 9 400 commentaires)
- Capterra : 4.5/5 (12 000+ avis)
4. Travail d'équipe
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/teamwork\_-\_switch-1400x1050.png Teamwork Outils d'IA pour les équipes et les projets de fabrication /$$img/
via Travail d'équipe Comme son nom l'indique, le travail d'équipe vise à faire exactement cela : aider votre équipe à mieux travailler ensemble pour atteindre les principaux objectifs de l'entreprise. Qu'il s'agisse de la création d'échéanciers de projets ou améliorer la façon dont votre entreprise de fabrication exécute des tâches individuelles, ses fonctionnalités peuvent vous aider à optimiser votre travail.
Meilleures fonctionnalités du travail en équipe
- Gestion automatisée des tâches qui rationalise les données et les projets de fabrication particulièrement complexes
- Vaste bibliothèque de modèles comprenant des ordres du jour de réunions simples et des forfaits de projets complexes
- Analyses avancées etoutils de rapports qui permettent de garder un aperçu et de suggérer des améliorations pour tous vos projets et d'assurer une prévision plus précise de la demande
- Loué pour l'excellence et la rapidité de son service à la clientèle
Limites du travail d'équipe
- API limitée qui a entraîné des problèmes d'exportation de données pour certains utilisateurs
- Malgré l'IA intégrée sur le backend, il n'y a pas de fonctionnalités d'IA explicites que les utilisateurs peuvent exploiter
Prix de Teamwork
- Free
- Starter : 5,99 $/mois par utilisateur
- Livrer : 9,99 $/mois par utilisateur
- Croissance : 19,99 $/mois par utilisateur
- Échelle : Contactez-nous pour connaître les tarifs
Teamwork évaluations et commentaires
- G2 : 4.4/5 (plus de 1 000 commentaires)
- Capterra : 4.5/5 (800+ commentaires)
5. WiPro
Via Wipro En tant que partenaire global de transformation numérique et d'innovation, WiPro est plus qu'un simple outil de fabrication d'IA. L'entreprise fournit des services d'IA complets qui ont le potentiel de transformer la façon dont vous faites des affaires.
WiPro meilleures fonctionnalités
- AI360 est un écosystème d'innovation qui intègre les modèles d'apprentissage automatique et l'IA dans tous vos outils et processus d'entreprise
- Une équipe de conseil et de mise en œuvre personnalisée pour chaque client afin d'améliorer votre processus de production et la gestion de votre chaîne d'approvisionnement
- Des conseils de bout en bout sur la stratégie initiale, l'exécution continue, la gestion de projet et la prévision précise de la demande
Limites de WiPro
- WiPro étant un service de conseil, il a tendance à être plus coûteux que les systèmes d'IA reposant uniquement sur la technologie
- L'entreprise peut retarder certains projets en raison de ses opérations mondiales et de sa base de clients
Prix de WiPro
- Contact pour les tarifs
WiPro évaluations et commentaires
- G2 : 4.1/5 (40+ commentaires)
- Capterra : Aucune critique à ce jour
6. Procore
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/pm\_hero\_screen\_us.webp Outils d'IA de Procore pour les équipes et les projets de fabrication /$$img/
Via Procore Procore est une solution de gestion de la construction de premier plan qui optimise le travail manuel, de l'appel d'offres initial à la clôture du projet, en passant par l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et la construction. Les outils IA qui maximisent l'efficacité peuvent améliorer la gestion financière, la gestion de projet et bien plus encore.
Les meilleures fonctionnalités de Procore
- Analyse prédictive avancée qui peut prendre des données de construction et construire des modèles de prévision de la demande plus précis tout en estimant les impacts futurs pour tout, y compris les matériaux et les échéanciers
- Flux de travail basés sur l'IA pour rationaliser la prise de décision et les processus de construction
- Visualisation intelligente des données qui peut montrer les statuts actuels et futurs des projets
- Des capacités de personnalisation pour tenir compte des différents projets et processus de construction dans l'entreprise
Les limites de Procore
- En tant qu'outil destiné uniquement au secteur de la construction, sa flexibilité est limitée
- L'interface utilisateur n'est pas nécessairement intuitive pour les utilisateurs qui découvrent la gestion de projet numérique
Prix de Procore
- Contact pour les prix
Procore évaluations et commentaires
- G2 : 4.6/5 (2,000+ avis)
- Capterra : 4.5/5 (2,600+ avis)
7. Monday
Via Monday Solution de gestion de projet populaire, Monday ajoute l'IA à son répertoire. Au fur et à mesure de son déploiement, elle sera disponible sur davantage d'applications et pour davantage d'utilisateurs cherchant à rationaliser leur gestion de projet sur la plateforme.
Les meilleures fonctionnalités de Monday
- Création de tâches automatisée qui construit des flux de travail et des projets plus efficaces en votre nom
- Modèles de documents basés sur l'IA pour éviter de repartir de zéro avec de nouvelles instructions de travail ou de nouveaux documents de projet
- Le Formula Builder vous permet de décrire une tâche ou un objet, pour lequel il construit ensuite un processus efficace en votre nom
- L'interface utilisateur intuitive et les systèmes alimentés par l'IA facilitent l'utilisation de l'outil, même pour les nouveaux utilisateurs
Les limites de Monday
- La fonction IA est actuellement une version bêta qui n'est accessible qu'à un nombre limité de clients
- Elle n'est disponible que sur quelques applications de base de Monday avant le déploiement complet
Prix de Monday
- Free
- Basic : 8 $/mois par utilisateur
- Standard : 10 $/mois par utilisateur
- Pro : $16/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
Monday évaluations et commentaires
- G2 : 4.7/5 (plus de 8 600 commentaires)
- Capterra : 4.6/5 (4,100+ commentaires)
8. Aperçu du projet
via Aperçu du projet Project Insight a conçu son système de gestion de projet dans un souci de simplicité, c'est pourquoi il ne vante pas ses capacités en matière d'IA. Au lieu de cela, il les tisse subtilement dans sa fonction principale, aidant les gestionnaires de la fabrication à construire et à optimiser plus facilement leurs projets.
Les meilleures fonctionnalités de Project Insight
- Processus automatisés d'approbation des tâches et des livrables pour rationaliser le travail des équipes plus importantes, ce qui permet de réaliser des économies potentiellement significatives
- Un forfait dynamique qui prend en compte l'ensemble du portefeuille de projets, des tâches et des flux de travail d'une entreprise
- Des rapports sur les performances des projets qui analysent les données et évaluent les projets de fabrication pendant et après leur achevé
- Des formulaires personnalisés qui s'intègrent directement dans les flux de travail et les tâches dynamiques pour la réception et la transmission des informations
Limites de Project Insight
- Vous ne pouvez pas optimiser certaines fonctionnalités, telles que les mises à jour du statut des projets
- Paramètres de fonctionnalité relativement limités par rapport à d'autres outils de gestion de projet de cette liste
Prix de Project Insight
- Free Forever : gratuit
- Modules complémentaires : 3$/mois pour chaque fonctionnalité ajoutée
- Enterprise : 45$/mois
Project Insight : évaluations et commentaires
- G2 : 3.6/5 (10+ avis)
- Capterra : 4.4/5 (40+ avis)
9. Wrike
Via Wrike Wrike est une entreprise de premier plan dans le domaine de la gestion des ressources humaines logiciel de gestion de projet d'entreprise et ce, pour de bonnes raisons. Sa conception lui permet d'améliorer la collaboration et le travail des équipes de fabrication les plus importantes, et ses outils IA jouent un rôle important pour y parvenir.
Les meilleures fonctionnalités de Wrike
- Outils d'IA génératifs pour générer rapidement du contenu, y compris des notes de projet initiales et des forfaits complets
- Analyse des facteurs de risque au sein des projets qui utilise les données historiques pour recommander comment éviter les retards, optimiser le travail, et plus encore
- Création dynamique de tâches basée sur les briefs et les discussions qui permet de gagner du temps sur les projets complexes
- Une interface simple et rationalisée qui simplifie l'intégration des petites et grandes équipes
Limites de Wrike
- Les appareils de bureau voient une interface utilisateur optimisée ; l'expérience de l'application mobile est moins cohérente
- Certaines fonctionnalités IA, telles que l'assistant de travail et la recherche intelligente, sont encore en cours de développement et ne sont pas encore disponibles
Prix de Wrike
- Free
- Teams : 9,80 $/mois par utilisateur
- Business : 24,80 $/mois par utilisateur
- Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs
- Pinnacle : Contacter pour les prix
Evaluations et commentaires sur Wrike
- G2 : 4.2/5 (3,400+ commentaires)
- Capterra : 4.3/5 (2,400+ commentaires)
10. Salesforce Einstein
/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/analytics\_templates-1.webp Outils d'IA de Salesforce Einstein pour les équipes et les projets de fabrication /$$img/
Via Salesforce Einstein est le composant IA du CRM le plus populaire au monde (sans mentionner une meilleur CRM pour l'industrie manufacturière ). Il stimule la productivité et améliore la qualité de l'information la communication avec les clients grâce à des intégrations IA et linguistiques avancées qui s'accrochent directement à votre compte Salesforce.
Meilleures fonctionnalités de Salesforce Einstein
- Des e-mails générés par l'IA qui apprennent des messages les plus performants et s'améliorentla communication avec les clients au fil du temps
- Des informations prédictives qui permettent une prise de décision plus stratégique et axée sur les données
- Interface visuelle qui permet aux utilisateurs sans aucune expertise de développeur de tirer parti de toutes ses fonctions
- Intégration directe avec les comptes et installations Salesforce existants
Limites de Salesforce Einstein
- La portée a tendance à être limitée, à la fois à Salesforce et aux fonctions de Salesforce
- Selon certains utilisateurs, le modèle linguistique volumineux nécessite une formation supplémentaire pour devenir plus fiable
Prix de Salesforce Einstein
- Essentiel : 25 $/mois par utilisateur
- Professional : 75 $/mois par utilisateur
- Enterprise : 150 $/mois par utilisateur
- Unlimited : 300 $/mois par utilisateur
Évaluations et commentaires sur Salesforce
- G2 : Aucune évaluation à ce jour
- Capterra : 4/5 (2+ avis)
Trouver le bon outil IA pour optimiser votre processus de fabrication
Il est temps de devenir plus efficace lors de la gestion de votre processus de fabrication et de vos projets. Avec le bon outil IA, vous pouvez y arriver - et cet outil est ClickUp.
Nos capacités en matière d'IA sont solides et continuent de se développer. Plus important encore, elles sont conçues pour optimiser votre travail et améliorer votre flux de travail, en vous aidant à gérer vos processus et vos équipes plus efficacement.
Mais trêve de bavardages. Il est temps de le tester par vous-même ! Créer un compte gratuit pour commencer et découvrir pourquoi ClickUp est le meilleur outil IA pour l'industrie manufacturière.