10 meilleurs outils d'évaluation des entreprises pour évaluer les projets en 2025

Les choix précipités et inconsidérés constituent le plus grand danger pour les petites et moyennes entreprises dans le paysage commercial concurrentiel d'aujourd'hui. Une erreur peut faire ou défaire une organisation, c'est pourquoi une planification et une évaluation minutieuses sont cruciales.

Les outils d'évaluation des entreprises sont vos armes secrètes pour prendre des décisions éclairées sur l'avenir de votre entreprise. Ils vous permettent d'évaluer vos points forts, d'identifier les domaines à améliorer et de déterminer si votre entreprise est sur la bonne voie.

Explorons donc ces outils et découvrons comment ils peuvent devenir votre étoile polaire dans le monde de l'évaluation des entreprises. 🌟

Que faut-il rechercher dans les outils d'évaluation des entreprises ?

Choisir le bon outil d'évaluation peut s'avérer difficile en raison de la multitude d'options. Même si le choix dépend des besoins particuliers et de l'état de votre organisation, vous pouvez suivre quelques lignes directrices générales pour trouver le logiciel le plus adapté. Lorsque vous choisissez des outils d'évaluation des entreprises, tenez compte des éléments clés suivants :

Analyse complète : Recherchez des outils qui offrent une évaluation complète, y compris des méthodes d'évaluation multiples (actif, revenu, marché), une évaluation des risques et une analyse comparative avec les pairs de l'industrie

: Recherchez des outils qui offrent une évaluation complète, y compris des méthodes d'évaluation multiples (actif, revenu, marché), une évaluation des risques et une analyse comparative avec les pairs de l'industrie Interface conviviale : L'outil doit avoir une interface intuitive et conviviale pour effectuer l'évaluation efficace et accessible à des utilisateurs ayant des niveaux d'expertise variés

: L'outil doit avoir une interface intuitive et conviviale pour effectuer l'évaluation efficace et accessible à des utilisateurs ayant des niveaux d'expertise variés Personnalisation : Assurez-vous que l'outil permet une personnalisation pour s'adapter aux exigences de votre entreprise, qu'il s'agisse de références spécifiques à l'industrie ou de critères d'évaluation uniques

: Assurez-vous que l'outil permet une personnalisation pour s'adapter aux exigences de votre entreprise, qu'il s'agisse de références spécifiques à l'industrie ou de critères d'évaluation uniques Exactitude des données : L'exactitude des données est essentielle. L'outil doit fournir des sources de données fiables et des calculs transparents afin d'apporter une assistance à la prise de décision

: L'exactitude des données est essentielle. L'outil doit fournir des sources de données fiables et des calculs transparents afin d'apporter une assistance à la prise de décision Rapports et visualisation : Robustesse fonctionnalités de rapports et des capacités de visualisation des données vous aident à communiquer efficacement les résultats aux parties prenantes

: Robustesse fonctionnalités de rapports et des capacités de visualisation des données vous aident à communiquer efficacement les résultats aux parties prenantes Intégration : Vérifiez si l'outil s'intègre à vos logiciels et systèmes existants afin de rationaliser la saisie et l'analyse des données

Les 10 meilleurs outils d'évaluation des entreprises à utiliser en 2024

Les outils d'évaluation des entreprises vous aideront à évaluer les projets, à prendre des décisions éclairées et à garder une longueur d'avance dans l'environnement dynamique des entreprises d'aujourd'hui. De l'évaluation de la valeur et de la performance à l'impact et à la la gestion de projet ces 10 outils sont vos alliés sur le chemin de la réussite.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Vues ClickUp /$$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une entreprise polyvalente outil d'évaluation qui simplifie la collecte de données grâce à son Affichage du formulaire fonctionnalité. Elle vous permet de collecter sans effort des informations à partir de clients les employés ou toute autre cible.

L'affichage des formulaires de ClickUp offre un large intervalle de types de champs, des options de personnalisation étendues et la possibilité de créer des tâches automatiquement à partir des réponses aux formulaires. Elle vous permet d'adapter votre processus de collecte de données à vos besoins.

Que vous ayez besoin de réponses détaillées, d'options de champ uniques ou d'une création de tâches rationalisée, l'affichage des formulaires optimise la collecte des données, vous assurant de recevoir et de gérer les informations de la manière la plus utile et la plus pratique.

La valeur ajoutée réside dans son intégration transparente avec les tâches de gestion de projet, vous permettant de convertir les réponses aux formulaires en tâches exploitables. Utilisation Le modèle d'évaluation de projet de ClickUp avec le modèle d'évaluation de projet de ClickUp, vous pouvez suivre et présenter la progression et les résultats de votre projet à l'aide de visuels de qualité professionnelle, commodément regroupés en un seul endroit. 💯

Cette approche globale rationalise votre processus d'évaluation , permettant une optimisation efficace, le développement d'idées et une meilleure prise de décision au sein d'une plateforme unique et fiable.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Fournit des informations visuelles sur la progression du projet les performances de l'équipe et les indicateurs clés

Simplifie la collecte de données grâce à des formulaires personnalisables et à la création automatique de tâches à partir des réponses

Paramètre et surveille les objectifs de l'entreprise, en veillant à l'alignement avec les objets de l'évaluation

Se connecte de manière transparente avec des outils et des applications tiers pour une analyse et une évaluation complètes des données

Permet d'ajouter des champs personnalisés aux tâches et aux projets pour des critères d'évaluation spécifiques

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être difficile pour les nouveaux utilisateurs en raison de ses fonctionnalités étendues et de ses options de personnalisation

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Business Plus : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par mois Environnements de travail membre par mois

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. TolaData

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/TolaData.png Évaluation de TolaData /$$$img/

Via : TolaData TolaData propose une plateforme de suivi et d'évaluation en ligne spécialement conçue pour les organisations à but non lucratif, offrant une boîte à outils robuste pour le suivi, la gestion de projet et l'établissement de rapports. Ses fonctionnalités les plus remarquables englobent une gestion complète des indicateurs, facilitant la collecte de données, la planification et le suivi par rapport aux cibles. 🎯

La plateforme est dotée d'une interface intuitive avec une disposition conviviale et des tableaux de bord personnalisables pour le rapport des résultats. Outre le suivi budgétaire et l'engagement des parties prenantes, elle excelle également dans la gestion des activités et des tâches. TolaData est une ressource inestimable si vous êtes à la recherche d'une évaluation efficace et transparente de vos projets à but non lucratif, grâce à l'amélioration des éléments suivants collaboration et la transparence, ainsi qu'une intégration transparente avec des outils tiers pour l'harmonisation des données.

Les meilleures fonctionnalités de TolaData

Ensemble de paramètres robustes pour la gestion des indicateurs de projet

Fournit des tableaux de bord personnalisables qui permettent aux utilisateurs de visualiser et de rapporter les résultats du projet de manière efficace

Les capacités d'intégration avec des outils tiers facilitent la collecte et l'harmonisation des données provenant de diverses sources

Limites de TolaData

Graphiques limités

Pas de cibles pour les données désagrégées

Prix de TolaData

Essai gratuit

Démarrage : 99$/2 utilisateurs par mois

: 99$/2 utilisateurs par mois Petit : 229 $/5 utilisateurs par mois

: 229 $/5 utilisateurs par mois Moyenne : 449 $/10 utilisateurs par mois

: 449 $/10 utilisateurs par mois Grand : 999$/25 utilisateurs par mois

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : Pas de commentaires

: Pas de commentaires Capterra : 4.9/5 (5+ commentaires)

3. Adobe Captivate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Adobe-Captivate.png Adobe Captivate /$$$img/

Via : Adobe Captivate Si vous pensez que les outils Adobe ne servent qu'à modifier en cours les images, vous vous trompez. Adobe Captivate est un outil fantastique pour l'évaluation des entreprises, et voici pourquoi il est si utile.

Il est facile à utiliser, de sorte que même les débutants peuvent rapidement créer des contenus d'apprentissage en ligne attrayants. La facilité d'utilisation est cruciale lorsqu'il s'agit d'évaluer des programmes de formation ou de partager des informations de manière efficace. Les fonctionnalités interactives, comme les interactions personnalisables et les questions de contrôle des connaissances, stimulent l'engagement et la compréhension de l'apprenant. C'est un excellent outil pour évaluer le travail de vos supports de formation et vérifier si votre public a bien compris le message. 💌

De plus, Adobe Captivate propose des expériences de réalité virtuelle, qui peuvent vous donner un moyen unique d'évaluer le degré d'immersion de votre formation. Cet outil est précieux pour les agences RH et people ops et instrumental dans la mise en œuvre de nouveaux processus au sein d'une organisation. Ce dernier peut vous aider à évaluer et à déterminer l'impact de changements spécifiques sur la productivité globale de votre équipe.

Meilleures fonctionnalités d'Adobe Captivate

Nombreuses fonctionnalités interactives, notamment des interactions personnalisables, des branches automatisées et des questions de contrôle des connaissances

Expérience de réalité virtuelle

Création rapide et conviviale de contenu eLearning

Limites d'Adobe Captivate

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Crashs fréquents, selon certains évaluateurs

Prix d'Adobe Captivate

Essai gratuit

Abonnement : 33,99 $/mois

: 33,99 $/mois Réduction pour les étudiants : $399

: $399 **Licence complète : 1299

\NLes prix d'abonnement se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 3.9/5 (100+ commentaires)

: 3.9/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

4. Ouvrir en tant qu'application Application d'évaluation de l'entreprise

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Open-as-App-Company-Evaluation-App.png Ouvrir en tant qu'application Application d'évaluation de l'entreprise /$$$img/

Via : Ouvrir en tant qu'application Open as App L'application d'évaluation des entreprises rend l'évaluation des entreprises plus efficace et plus accessible. En quelques clics, vous pouvez saisir vos hypothèses et vos forfaits d'entreprise, et l'application vous fournira des informations essentielles telles que les diagrammes financiers et les flux de trésorerie actualisés. Vous gagnez ainsi du temps et pouvez prendre des décisions invitées, instructions. 🌪️

Plus, l'outil vous permet de visualiser vos forfaits Business et de tenir les parties prenantes et les investisseurs au courant de la valeur commerciale estimée de votre entreprise. Vous pouvez également partager ces informations sous forme de PDF pour une communication plus claire.

Open as App Company Evaluation App meilleures fonctionnalités

Rationalise l'évaluation des entreprises en quelques clics

Permet de visualiser les forfaits Business à l'aide de diagrammes financiers

Facilite le partage immédiat des informations par PDF pour une communication claire

Limites de l'application "Open as App" pour l'évaluation des entreprises

Le lien vers la calculatrice a une longue intro

Prix de l'application d'évaluation de la société Open as App

Version Free :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: : Business : 80 $/mois pour 10 utilisateurs

: 80 $/mois pour 10 utilisateurs Entreprise : Contacter l'entreprise

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Open as App Evaluation de l'entreprise App ratings and reviews

G2 : Pas de commentaires

: Pas de commentaires Capterra : 4.9/5 (5+ avis)

5. ExitAdviser

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ExitAdviser.png Outil d'évaluation ExitAdvisor /$$$img/

Via : Conseiller de sortie ExitAdviser vous aide à évaluer et améliorer la position de votre entreprise sur le marché. Cette analyse vous donne les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur les changements potentiels ou les nouvelles stratégies. À faire : entrer le bénéfice net de l'entreprise pour l'exercice fiscal le plus récent et anticiper la croissance de ses équipes commerciales pour recevoir une évaluation.

ExitAdviser fournit des données essentielles, notamment sur les paiements d'impôts des concurrents, les avantages sociaux et l'évaluation de la satisfaction des employés, ainsi que des points de référence spécifiques au secteur. Ces informations complètes vous affichent une vue globale de votre paysage concurrentiel, ce qui vous aide dans votre planification stratégique et dans la mise en œuvre de votre stratégie d'entreprise la prise de décision pour votre entreprise . 💼

Les meilleures fonctionnalités d'ExitAdviser

Fournit des données sur les paiements d'impôts et les avantages sociaux des concurrents

Permet de comparer les performances de votre entreprise à celles de vos concurrents

Fournit des repères sectoriels pour la planification stratégique

Limites d'ExitAdviser

Conception dépassée

Prix d'ExitAdviser

Version gratuite

Achat unique : 99 $ par utilisateur

G2 : Pas de commentaires

: Pas de commentaires Capterra : 4.5/5 (2 commentaires)

6. CalcXML

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/CalcXML.png Outil d'évaluation CalcXML /$$$img/

Via : CalcXML CalcXML offre une évaluation approfondie de la bien-être financier de votre entreprise. Il plonge dans des détails cruciaux tels que les flux de trésorerie et les ratios d'endettement, vous aidant à mettre le doigt sur les domaines qui doivent être améliorés ou sur les opportunités potentielles sur lesquelles capitaliser. 📈

L'un des meilleurs aspects de l'outil est que les données CalcXML peuvent être facilement incorporées dans d'autres applications telles que QuickBooks Online. En conséquence, vous pouvez améliorer votre planification financière et votre prise de décision et faire des choix plus judicieux en ce qui concerne les fonds disponibles.

Cet outil est simple et fonctionne avec Google Sheets et Microsoft Excel. Quel que soit votre niveau d'expérience en matière de compte, vous pouvez facilement accéder à vos données financières et les analyser sans avoir besoin d'être un expert en tableurs complexes.

CalcXML meilleures fonctionnalités

Fournit une évaluation détaillée de la santé financière de votre entreprise, y compris les flux de trésorerie et les ratios d'endettement

S'intègre à Microsoft Excel et Google Sheets

Permet d'importer les données de manière transparente dans d'autres outils

Limites de CalcXML

Absence d'analyse qualitative

Prix de CalcXML

Contacter la société

G2 : 5/5 (1 avis)

: 5/5 (1 avis) Capterra : 4.5/5 (2 commentaires)

7. Calculateur d'évaluation d'entreprise BizEx

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/BizEx-Business-Valuation-Calculator.png Calculateur d'évaluation d'entreprise BizEx /$$$img/

Via : BizEx BizEx est une plateforme robuste pour l'évaluation des entreprises, axée sur la méthode "Multiple of Earnings ", qui est la plus largement utilisée dans l'évaluation des petites entreprises. Le multiple est comparable au flux de trésorerie actualisé ou au taux de capitalisation généralement utilisé par les meilleurs évaluateurs et analystes d'entreprises, mais BizEx le simplifie pour les propriétaires de petites entreprises. Ce qui le distingue, c'est la sophistication de son Calculateur d'évaluation d'entreprise, qui surpasse la plupart des modèles gratuits. 🧮

Une analyse complète des revenus discrétionnaires et des bénéfices multiples de l'entreprise vous permet de générer rapidement des intervalles d'évaluation en fonction de divers facteurs. BizEx va encore plus loin en offrant l'option gratuite de discuter de ces nombres avec un courtier, ce qui vous garantit des conseils d'experts pour une évaluation d'entreprise bien informée.

Meilleures fonctionnalités de la calculatrice d'évaluation d'entreprise BizEx

Fournit une ventilation détaillée des revenus discrétionnaires et des multiples de bénéfices, ce qui permet de générer instantanément des intervalles d'évaluation

Option de connexion à un courtier

La calculatrice offre des résultats complets et fiables

Limites de la calculatrice d'évaluation d'entreprise BizEx

Pas de commentaires

Prix du calculateur d'évaluation d'entreprises BizEx

Version gratuite

Calculateur d'évaluation d'entreprise BizEx évaluations et critiques

G2 : Pas de commentaires

: Pas de commentaires Capterra : Pas de commentaires

8. Sopact

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Sopact-1400x700.png Outil d'évaluation Sopact /$$$img/

Via : Sopact Sopact est une solution complète conçue pour les organisations axées sur l'impact qui cherchent à améliorer leurs pratiques de mesure et de gestion de l'impact.

Avec le logiciel d'évaluation de Sopact, vous disposez d'un outil tout-en-un qui fait de la mesure de votre impact un jeu d'enfant. Fini les feuilles Excel compliquées et les enquêtes qui vous font perdre du temps. Au lieu de cela, vous disposez d'un tableau de bord simple qui suit vos cours, vous aide à repérer les domaines à améliorer et vous permet de partager facilement vos histoires d'impact.

Mieux encore, Sopact utilise la technologie IA pour fournir des informations en temps réel et affiner continuellement votre impact, ce qui vous permet de vous adapter rapidement aux changements et d'atteindre vos objectifs plus vite. 🤖

Les meilleures fonctionnalités de Sopact

Le tableau de bord convivial facilite le suivi de la progression, l'identification des domaines d'amélioration et la communication de l'impact aux parties prenantes

La technologie IA apporte une assistance aux insights en temps réel

Offre une solution achevée pour mesurer et gérer l'impact de votre organisation, en simplifiant le processus d'évaluation

Les limites de Sopact

Pas d'évaluation

Prix de Sopact

Version gratuite

Forfait de démarrage : 99$/mois

Sopact évaluations et critiques

G2 : 5/5 (2 commentaires)

: 5/5 (2 commentaires) Capterra : Pas de commentaires

9. Vessie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Valuadder.png Outil d'évaluation Valuadder /$$img/

Via : Vessie de valeur Valuadder utilise trois approches standard - actif, revenu et marché - pour évaluer en profondeur la valeur de votre entreprise. Après avoir téléchargé le logiciel, vous pouvez calculer la valeur en fonction des bénéfices et des taux de capitalisation, ce qui vous permet d'avoir une idée de votre santé financière et de votre potentiel. 🤑

Valuadder évalue également le goodwill et le risque, en veillant à ce que vous compreniez toutes les facettes de votre entreprise. En comparant votre entreprise à des pairs du secteur, vous pouvez définir des paramètres précieux, calculer des intervalles de prix, des moyennes et des médianes, et créer des évaluations approfondies. Ces fonctionnalités vous aideront à prendre des décisions fondées sur des données, à améliorer votre compétitivité et à maximiser la valeur et la rentabilité de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Valuadder

Comparez votre entreprise à des pairs du secteur pour obtenir des informations précieuses et une position concurrentielle

Calculez les intervalles de prix, les moyennes et les médianes pour optimiser les stratégies de prix

Utilisez les calculs de la valeur actuelle nette et du taux de rendement interne pour prendre des décisions d'investissement éclairées.

Limites de Valuadder

Pas d'essai gratuit

Structure de prix complexe

Disponible uniquement pour les ordinateurs

Prix de Valuadder

Contactez l'entreprise

G2 : Pas de commentaires

: Pas de commentaires Capterra : Pas de commentaires

10. Zoho Learn

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Zoho-Learn-1400x789.png Outil d'évaluation de Zoho Learn /$$img/

Via : Zoho Learn Zoho Learn facilite considérablement l'évaluation des entreprises grâce à une solide plateforme de gestion des connaissances et de formation. Elle vous permet de créer des programmes de formation et des évaluations personnalisés, vous aidant ainsi à évaluer efficacement votre entreprise. Grâce à des rapports approfondis, vous pouvez mesurer l'impact des initiatives de formation, fournissant ainsi des informations précieuses pour l'évaluation des entreprises.

La plateforme comprend des outils de rapports qui vous permettent de d'analyser les performances et les résultats des cours. Zoho Learn vous permet de créer des quiz et des évaluations hautement personnalisables qui peuvent évaluer et noter automatiquement les envois, fournissant ainsi des données essentielles à l'évaluation. Il peut s'agir d'un outil précieux pour évaluer l'impact et la productivité des nouveaux processus au sein de votre équipe. 🌞

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Learn

Créez des programmes de formation attrayants et interactifs adaptés aux besoins de votre organisation

Évaluer la performance des apprenants et suivre l'efficacité des programmes de formation

Accédez à des rapports complets pour connaître la progression des apprenants et l'efficacité des programmes de formation

Limites de Zoho Learn

Interface utilisateur complexe par rapport à d'autres outils

Prix de Zoho Learn

Version gratuite

Express : 1$/mois par utilisateur

: 1$/mois par utilisateur Version professionnelle : 3$/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation mensuelle

G2 : 4.2/5 (20+ commentaires)

: 4.2/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 commentaires)

Évaluer, en cours, et impressionner

Ces 10 outils d'évaluation d'entreprise vous permettront d'accélérer votre prise de décision, d'évaluer la réussite de vos projets et d'atteindre vos objectifs plus efficacement. Que vous souhaitiez examiner la santé financière de votre entreprise, surveiller l'effet de vos projets ou améliorer vos efforts de gestion des connaissances et de formation, ClickUp est sans aucun doute celui qu'il faut prendre en considération. 👍