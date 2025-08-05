Les 11 meilleurs logiciels CRM de gestion d'évènements en 2026

Organiser un évènement est l'un des meilleurs moyens d'entrer en contact avec de nouveaux prospects et vos clients actuels. Cela vous aide (ou aide votre client, si vous êtes un organisateur d'évènements professionnel) à gagner en crédibilité et en confiance, à nouer des relations avec vos clients et, tôt ou tard, à augmenter vos ventes. 💰

Pourtant, le marketing des évènements demande beaucoup de temps et d'efforts. Il faut gérer des données, organiser la logistique et assurer l'interaction essentielle avec les clients avant, pendant et après l'évènement.

Pour le marketing et la planification d'évènements, un système de gestion de la relation client (CRM) performant est essentiel pour offrir la meilleure expérience possible aux participants et maximiser les opportunités liées à l'évènement.

Découvrons comment un logiciel de gestion d'évènements peut vous offrir de l'assistance tout au long du processus de planification. Nous vous proposerons également quelques-uns des meilleurs logiciels de gestion d'évènements disponibles aujourd'hui, car que vous organisiez une conférence virtuelle, un évènement en présentiel ou un évènement hybride combinant des éléments virtuels et en direct, l'automatisation du marketing est votre alliée. 🪄

Comment utiliser un CRM pour la gestion des évènements

Un système CRM basique fait exactement ce que son nom indique. Une plateforme CRM gère vos relations avec vos clients en effectuant le suivi de leurs coordonnées, de leurs besoins et de toutes les interactions que vous avez eues avec eux. 🙋‍♀️

Une plateforme CRM destinée aux organisateurs d'évènements va encore plus loin. Bien sûr, elle permet le suivi des informations relatives à vos clients, mais elle facilite également bien d'autres tâches. Par exemple :

Tirez parti des outils de gestion d'évènements, tels que les modèles de planification , pour vous assurer d'avoir pensé à tout, de l'inscription à l'évènement jusqu'aux communications de suivi.

Gérez vos fournisseurs de services afin de savoir exactement qui est responsable de quoi

Utilisez les outils de communication intégrés pour mener des campagnes de marketing par e-mail personnalisées, et susciter l'engagement des participants dès le départ

Suivez les inscriptions à votre évènement afin que votre organisateur ou votre équipe marketing puisse adapter votre campagne si nécessaire

Identifiez les VIP, les nouveaux clients ou les clients fidèles, ainsi que les autres participants clés, afin de savoir comment les traiter

Suivez l'arrivée des participants lors de l'évènement grâce à une application mobile qui met à jour toutes vos informations en temps réel

Assurez le suivi après l'évènement directement depuis votre logiciel CRM pour capitaliser sur votre réussite

En substance, les meilleures plateformes de gestion d'évènements vous fournissent une assistance tout au long du processus de gestion de projet.

Une excellente plateforme de gestion d'évènements simplifie la gestion des clients et la planification des évènements, ce qui permet aux organisateurs de gagner du temps et de réduire leurs efforts à bien des égards.

Par exemple :

Segmentez votre clientèle pour avoir une vision claire de votre public et planifier des campagnes ciblées par e-mail ou sur les réseaux sociaux

Centralisez les informations sur les fournisseurs pour trouver plus rapidement et plus facilement les meilleurs prestataires

Utilisez des formats prédéfinis, tels que des modèles d'itinéraire et d'agenda de conférence , pour personnaliser le déroulement des évènements

Suivez la participation en temps réel pour simplifier la gestion le jour même de l'évènement

Optimisez votre flux de travail pour les évènements en intégrant d'autres outils de votre pile technologique, tels que les systèmes de gestion des tâches

Recueillez des statistiques post-évènementielles, telles que le nombre de billets vendus par rapport au nombre de participants, et utilisez des sondages pour recueillir des commentaires en vue d'améliorations futures

Conservez toutes les informations sur vos clients au même endroit afin de permettre à votre équipe commerciale d'assurer un suivi efficace après l'évènement

Aperçu des meilleurs logiciels CRM de gestion d'évènements

Outil Meilleure fonctionnalité Cas d'utilisation principal Tarifs* ClickUp Environnement de travail événementiel tout-en-un avec CRM, IA, tâches et documents Équipes chargées de la gestion d'évènements de grande envergure ou complexes, de la planification au marketing en passant par le suivi Gratuit à vie ; personnalisation disponible pour les entreprises HubSpot CRM CRM + automatisation du marketing avec générateur de formulaires et modèles d'e-mails Les équipes marketing et commerciales ont pour objectif de convertir les participants en clients CRM gratuit ; forfaits payants à partir de 9 $ par utilisateur et par mois Cvent Logistique d’évènement complète pour les évènements virtuels et en présentiel Entreprises organisant des conférences et des évènements d'entreprise à grande échelle Contactez-nous pour connaître les tarifs Planning Pod Suivi des clients et des prestataires grâce à des plans des lieux et des checklists de tâches Organisateurs d'évènements gérant des lieux, des prestataires et des clients B2B Forfaits à partir de 59 $/mois (facturation annuelle) EventHub Gestion des sponsors et des exposants grâce à des outils de marketplace Organisateurs de salons, de foires commerciales et d'évènements en présentiel organisés par des exposants Contactez-nous pour connaître les tarifs EventMobi Un CRM axé sur l'engagement, avec des applications mobiles et la gamification Organisateurs d'évènements virtuels et hybrides qui privilégient l'interaction avec les utilisateurs Tarification personnalisée Monday Suivi de projet axé sur le visuel avec des flux de travail personnalisés Équipes de petite à moyenne taille gérant de manière collaborative des évènements internes ou destinés aux clients Gratuit ; forfaits payants à partir de 12 $ par utilisateur et par mois Glue Up CRM pour les associations à but non lucratif avec des outils de gestion des adhésions, des évènements et de l'engagement Associations et organisations à but non lucratif organisant des évènements récurrents axés sur leurs membres Contactez-nous pour connaître les tarifs Stova CRM de niveau entreprise avec fonctionnalités logistiques, modèles et intégrations Grandes équipes chargées de planifier des évènements d'entreprise à l'échelle mondiale ou dans plusieurs villes Contactez-nous pour connaître les tarifs Zoho CRM CRM axé sur l’équipe commerciale avec automatisation et marquage des évènements Utilisateurs de Zoho gérant des évènements axés sur l'équipe commerciale ou des campagnes internes Gratuit ; forfaits payants à partir de 20 $ par utilisateur et par mois Bitrix24 CRM avec profils de contacts à 360°, calendriers et outils marketing Petites entreprises soucieuses de leur budget et ayant besoin d'un CRM et d'un suivi des évènements Gratuit ; forfaits payants à partir de 61 $/mois

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur des recherches et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être assuré que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les 11 meilleurs logiciels CRM de gestion d'évènements

Un bon CRM pour évènements ne se contente pas de stocker des contacts : il favorise l'engagement, rationalise la planification et vous aide à tirer le meilleur parti de chaque interaction. Que vous organisiez des évènements virtuels ou des expériences en présentiel, ce guide vous aidera à choisir une plateforme adaptée à vos objectifs et à votre équipe.

Votre objectif est simple : gagner du temps, réduire l’effort et offrir une expérience d’évènement exceptionnel à toutes les personnes impliquées.

Dans cette optique, voici nos 11 meilleures recommandations. 🏆

1. ClickUp (Idéal pour gérer l'intégralité de l'évènement depuis un seul environnement de travail intelligent)

ClickUp n'est pas seulement un gestionnaire de tâches : c'est une application tout-en-un pour le travail entièrement personnalisable qui s'adapte à vos besoins en matière de planification d'évènements. Avec ses fonctionnalités CRM intégrées, ses échéanciers de projet, ses outils d'automatisation et de collaboration, ClickUp est la solution idéale pour les organisateurs d'évènements qui souhaitent regrouper plusieurs outils au sein d'une seule plateforme intelligente.

ClickUp vous aide à gérer les flux de travail liés aux évènements, la communication avec les invités, la coordination des prestataires et les rapports aux parties prenantes au sein d'un seul et même environnement de travail. La flexibilité de ClickUp en fait un choix de premier ordre pour les évènements complexes sur le plan opérationnel, de la planification de salons professionnels et de webinaires à l'organisation de conférences sur plusieurs jours.

ClickUp CRM + IA = une organisation d'évènements plus intelligente

Le CRM ClickUp est particulièrement utile pour les petites entreprises ou les équipes réduites qui ont besoin d'une solution robuste mais abordable. Commencez avec un modèle de CRM flexible et personnalisez votre environnement de travail pour assurer le suivi de toutes les étapes du pipeline, des contacts clients aux budgets fournisseurs, en passant par les échéanciers et les livrables.

Mais ce qui rend ClickUp vraiment unique pour la gestion d'évènements, c'est ClickUp Brain, un assistant IA intégré qui vous aide à vous décharger des tâches fastidieuses et à prendre des décisions plus éclairées à chaque étape.

Cas d'utilisation de ClickUp Brain pour la planification d'évènements

Voici comment ClickUp Brain facilite la planification de vos évènements :

Créez des propositions ou des comptes rendus avec le ton et la façon de les mettre en forme appropriés, en un clin d'œil

Résumez instantanément les longs documents de planification et les fils de discussion avec les prestataires en informations concises

Rédigez des e-mails de suivi, des agendas d'évènements ou des biographies d'intervenants à l'aide de suggestions simples

Automatisez les tâches répétitives telles que la configuration de rappels, l'attribution de travaux ou l'envoi de mises à jour

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain Max pour bénéficier de fonctionnalités de transcription en temps réel lors de réunions en direct, de visites de sites ou de sessions de brainstorming — idéal pour convertir la parole en éléments structurés ou en résumés.

💡 Conseil de pro : utilisez le bloc-notes ClickUp AI lors de vos appels avec les prestataires, de vos réunions de synchronisation internes ou de vos réunions de planification en direct pour prendre automatiquement des notes, générer des résumés et transformer vos idées en tâches concrètes. Plus besoin de griffonner en plein milieu d'une conversation : concentrez-vous, et laissez l'IA s'occuper du reste.

Modèles d'évènements pour démarrer la planification

Plus besoin de partir de zéro : les modèles CRM pour évènements de ClickUp vous permettent de vous lancer en quelques minutes. Choisissez un guide de démarrage rapide pour mettre tout le monde d'accord dès le début, ou un environnement de travail complet pour gérer l'exécution de A à Z.

Obtenez un modèle gratuit Planifiez, organisez et suivez chaque étape de votre évènement, des tâches des prestataires aux échéanciers, dans un environnement de travail puissant

Un système de planification d'évènements complet et robuste intégré à ClickUp, idéal pour gérer les évènements à plusieurs volets, les prestataires, les échéances et les équipes d'exécution.

⭐ Ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Organisez les phases avant, pendant et après l'évènement dans un seul environnement de travail

Attribuez des tâches, fixez des dates d'échéance et suivez les dépendances de manière visuelle

Utilisez des vues telles que l’échéancier, le diagramme de Gantt et le Calendrier pour garder le contrôle sur la planification

Gérez les budgets, la logistique, les communications avec les prestataires et bien plus encore, le tout depuis un seul et même endroit

Personnalisez-le grâce à l'automatisation, aux formulaires, aux documents et à ClickUp Brain pour des flux de travail plus rapides

Le modèle de fiche d'évènement ClickUp vous permet de centraliser les informations clés de votre évènement : idéal pour les réunions de lancement en interne, les validations par les clients et la planification préliminaire. Définissez l'objectif, le public cible et le message de l'évènement, alignez les équipes grâce à un aperçu partagé et faites évoluer la stratégie au fur et à mesure que votre évènement prend forme.

🧾 Automatisez davantage avec ClickUp Formulaires

Les formulaires ClickUp sont votre arme secrète pour gérer sans chaos un volume important de données liées à vos évènements :

Simplifiez les inscriptions à vos évènements grâce au modèle de formulaire d'inscription à un évènement de ClickUp

Voici ce que vous pouvez gérer sans effort avec ClickUp Formulaires :

Inscription des participants et collecte des réponses

Offres des fournisseurs et comparaisons côte à côte

Formulaires de consentement et conditions générales

Sondages post-évènement et collecte de commentaires

💡 Conseil de pro : utilisez les automatisations ClickUp pour ajouter des étiquettes, attribuer des tâches et assurer le suivi des réponses des prestataires ou des commentaires sur les sessions en un clin d'œil, sans avoir à trier manuellement.

📊 Gardez le contrôle grâce aux tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de suivre l'avancement de votre évènement en un clin d'œil, des budgets et des échéanciers aux ventes de billets et au suivi. Créez des rapports entièrement personnalisés pour votre équipe interne, votre direction ou vos clients afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

💡 Conseil de pro : associez les tableaux de bord ClickUp aux objectifs ClickUp pour suivre les cibles de réponse, les revenus de parrainage ou les indicateurs de respect des délais.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Respectez vos délais et réduisez les retards en utilisant en utilisant les tâches ClickUp , sous-tâches et dépendances pour décomposer les grands projets d’évènement (tels que la réservation du lieu, la restauration et la prise de contact avec les intervenants) en éléments gérables

Collaborez en toute sécurité avec les prestataires, les clients et les sponsors en définissant des permissions détaillées pour les invités et en partageant seulement les informations dont ils ont besoin

Ne manquez plus jamais une échéance ou un jalon important grâce grâce aux rappels et aux automatisations ClickUp qui vous informent, vous et votre équipe, au moment opportun.

Assurez-vous d'une exécution sans faille le jour de l'évènement en attribuant des rôles et en utilisant en attribuant des rôles et en utilisant les checklists de tâches ClickUp pour suivre les tâches d'installation, les éléments du déroulement de l'évènement et les responsabilités de l'équipe

Optimisez la communication au sein de votre équipe grâce à grâce à ClickUp Chat , qui regroupe toutes les mises à jour des prestataires, les discussions sur les tâches et les décisions de dernière minute dans un fil de discussion centralisé

Restez connecté où que vous soyez grâce à grâce à l'application mobile ClickUp , qui vous offre un accès complet à votre environnement de travail pendant l'installation, les répétitions ou le déroulement de l'événement.

Accélérez les flux de travail de vente post-évènement en en intégrant ClickUp à Salesforce , afin que votre équipe commerciale puisse immédiatement assurer le suivi des prospects qualifiés captés pendant l'évènement

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités avancées de ClickUp peuvent nécessiter un certain temps d'adaptation pour les nouveaux utilisateurs

L'application mobile couvre l'essentiel, mais certains outils avancés sont plus efficaces sur un bureau

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 8 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 700 avis)

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées entre les chats, les e-mails et les feuilles de calcul. Sans un système unifié permettant de consigner et de suivre les décisions, les informations essentielles de l’entreprise se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir des discussions, des commentaires sur les tâches, des documents et des e-mails en un seul clic !

2. HubSpot CRM (Idéal pour convertir les inscriptions en ventes grâce à ses fonctionnalités marketing intégrées)

Via HubSpot

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une solution dédiée à la gestion d'évènements, le CRM de HubSpot offre de nombreuses fonctionnalités conçues pour aider les participants et générer davantage de ventes. Vous pouvez par exemple utiliser le générateur de formulaires de HubSpot pour intégrer des formulaires d'inscription sur votre site web, tandis que toutes les coordonnées des personnes inscrites seront automatiquement transférées vers le CRM.

Les liens de paiement de HubSpot vous permettent également d'encaisser les paiements directement depuis la plateforme. De plus, le CRM inclut toutes les fonctionnalités que vous êtes en droit d'attendre d'une solution de vente : gestion des transactions, des contacts et du pipeline, prévisions de ventes, communication omnicanale avec les clients, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot CRM :

Accédez à plus de 4 800 applications via HubSpot AppMarketplace — intégrations avec Eventbrite et Cvent incluses

Le CRM s'intègre aux autres plateformes de l'écosystème HubSpot, ce qui est idéal pour centraliser les données relatives à l'équipe commerciale, au service client et au marketing

Comprend un générateur de modèles d'e-mails avec des outils d'analyse pour maintenir l'engagement des participants et les tenir informés des dernières actualités et des évènements à venir

Outil CRM gratuit disponible

Limites de HubSpot CRM :

Comme il ne s'agit pas d'un outil dédié à la gestion d'évènements, sa personnalisation en fonction de vos besoins peut prendre un certain temps

Les écarts importants entre les forfaits payants peuvent poser un problème d'évolutivité

Tarifs de HubSpot CRM :

Outil CRM gratuit disponible

Sales Hub Starter : 9 $/mois par agent

Sales Hub Professional : 90 $/mois par agent

Sales Hub Enterprise : 150 $/mois par agent

Évaluation et avis sur HubSpot CRM

G2 : 4,4/5 (plus de 12 000 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 4 000 avis)

3. Cvent – Idéal pour organiser des conférences à grande échelle avec une logistique d’évènement complète

Via Cvent

Cvent est une plateforme dédiée à la gestion d'évènements qui effectue l'automatisation de toutes les étapes, de la recherche d'un lieu à la planification de votre échéancier, en passant par l'inscription des participants et le suivi du retour sur investissement (ROI). Elle peut être utilisée pour des conférences en présentiel à grande échelle, des petits ateliers, des événements virtuels tels que des webinaires, et tout ce qui se trouve entre les deux.

Axé sur l'engagement des participants et des clients, ce système vous aide à créer un site web à l'image de votre marque et à personnaliser l'ensemble de vos actions marketing. Vous pouvez également gérer les demandes et les validations sur la plateforme, interagir avec les prestataires, suivre votre budget et présenter des rapports à vos parties prenantes.

Les meilleures fonctionnalités de Cvent

Planifiez et faites la promotion de votre évènement directement depuis la plateforme

Accédez à un réseau mondial de lieux et de prestataires

Collaborez avec votre équipe où que vous soyez grâce à l'application mobile

Enregistrez les participants depuis la plateforme et imprimez les badges au fur et à mesure de vos besoins

Utilisez Cvent pour gérer plusieurs évènements en même temps

Le service client est disponible 24 h/24 et 7 j/7, vous pouvez donc compter sur lui à tout moment.

Limites de Cvent

Certains utilisateurs trouvent que la plateforme est relativement chère et préféreraient une formule moins onéreuse

C'est un système très complexe qui peut sembler un peu intimidant si vous n'êtes pas très à l'aise avec la technologie.

Tarifs de Cvent

Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Cvent

G2 : 4,3/5 (plus de 1 700 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 900 avis)

4. Planning Pod (Idéal pour les organisateurs professionnels qui gèrent des clients, des lieux et des prestataires)

via Planning Pod

Planning Pod est un outil de gestion de la relation client destiné aux organisateurs d'évènements professionnels et aux équipes chargées de la gestion des lieux ou des prestataires. Il vous aide à créer une page web dédiée à l'évènement et à mettre en place des checklists, des itinéraires et des tâches de projet, et intègre même des formulaires d'inscription en ligne.

Ce logiciel de gestion d'évènements fait passer la gestion des contacts au niveau supérieur, vous permettant notamment de voir à quels évènements vos clients participent, de consulter les documents associés et leurs factures, entre autres. Une fois qu'un prospect est enregistré dans le système, vous pouvez gérer son pipeline de vente, organiser des réunions et personnaliser la communication. 📤

Les meilleures fonctionnalités de Planning Pod

Optimisez la communication grâce à son intégration avec les plateformes de e-mail et les réseaux sociaux

Intégrez un formulaire web personnalisable à votre site web pour générer des prospects

Utilisez le système pour concevoir votre plan de salle et la disposition des places

Acceptez les paiements en ligne via la plateforme

Limites de Planning Pod

Il n'est pas toujours facile pour les organisateurs d'évènements de trouver rapidement les informations dont ils ont besoin dans un système

Le module du site web dédié à l'évènement n'est pas très personnalisable, ce qui limite ce que vous pouvez faire.

Tarifs des forfaits de Planning Pod

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Planning Pod

Pas assez d'avis

Via EventHub

EventHub est une plateforme de gestion destinée aux organisateurs d'évènements en présentiel, ainsi qu'une place de marché pour les fournisseurs, les exposants et les sponsors à la recherche d'opportunités de partenariat.

Cette solution de gestion de la relation client pour la gestion d'évènements propose une gamme d'applications numériques, notamment un système de documentation permettant les signatures électroniques, des plans d'étage en temps réel facilitant la conception de la disposition de l'évènement et une fonction de paiement en ligne.

Il vous offre une vue d'ensemble des opérations via un tableau de bord convivial. Le système est personnalisable et évolutif, vous pouvez donc le configurer pour répondre aux besoins de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités d'EventHub

Regroupez vos tâches par date ou par priorité à l'aide de filtres personnalisés

Trouvez des fournisseurs et des exposants, et gérez toutes vos communications avec eux via la plateforme

Programmez des mises à jour groupées et des notifications push en temps réel afin que toutes les personnes concernées soient toujours informées

Accédez aux informations relatives à votre évènement où que vous soyez, car l'ensemble du système est basé sur le cloud 🌥️

Limites d'EventHub

Il est principalement conçu pour les évènements en présentiel plutôt que pour les évènements virtuels

L'application mobile pourrait bénéficier de quelques améliorations supplémentaires

Tarifs d'EventHub

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur EventHub

G2 : 4,7/5 (3 997 avis)

Capterra : 3,8/5 (130 avis)

6. EventMobi (Idéal pour créer des évènements hybrides et virtuels captivants grâce à des applications personnalisées)

Via EventMobi

EventMobi est une plateforme de planification d'évènements de bout en bout conçue pour renforcer l'engagement des participants.

Il vous guide pas à pas dans la création d'un site web dédié au marketing de votre évènement et d'invitations par e-mail avec une image de marque personnalisable. Et si votre évènement est virtuel, vous pouvez appliquer la même image de marque à votre espace événementiel virtuel.

Les participants peuvent s'inscrire en ligne, puis vous pouvez les enregistrer via la plateforme EventMobi lors de l'évènement. Une application mobile personnalisée aide vos invités à s'orienter et les fidélise grâce à des fonctions telles que la gamification et les sondages, en les récompensant pour leur engagement.

Cet outil de gestion de la relation client leur permet également de nouer des contacts avec d'autres participants, exposants et sponsors, et même d'organiser des réunions en personne ou en ligne. 🤝

Les meilleures fonctionnalités d'EventMobi

Gérez des évènements en présentiel, virtuels ou hybrides depuis la plateforme EventMobi

Créez des listes personnalisées de tâches liées à l'évènement en fonction de l'emplacement et de la priorité

Suivez toutes vos statistiques en temps réel depuis un tableau de bord centralisé, qui facilite également la création de rapports sur votre retour sur investissement

Utilisez Zapier pour créer des connexions via des interfaces de programmation d'applications (API) afin de les intégrer à d'autres éléments de votre infrastructure technologique

Ce CRM destiné aux organisateurs d'évènements est disponible en 23 langues

Limites d'EventMobi

Certains utilisateurs trouvent les options de conception un peu limitées, par exemple le choix des polices de caractère et des widgets

Les paramètres avancés qui permettent une plus grande personnalisation peuvent prendre du temps à maîtriser

Tarifs d'EventMobi

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur EventMobi

G2 : 4,6/5 (plus de 240 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 80 avis)

7. Monday (Idéal pour planifier des évènements organisés en équipe grâce à un suivi simple et visuel des tâches)

Via Monday

Monday est conçu pour vous aider à planifier tous types d'évènements, des petites réunions internes et rencontres de réseautage aux grandes conférences et évènements en ligne. 👪

Utilisez la plateforme pour collaborer avec votre équipe, d'autres équipes et des prestataires pendant les phases de planification et de déroulement de l'évènement. Planifiez vos promotions et gérez vos supports marketing, puis intégrez-les aux réseaux sociaux pour susciter l'enthousiasme autour de l'évènement.

Inscrivez vos participants à l'aide de formulaires personnalisables qui s'intègrent à votre flux de travail. Ensuite, envoyez des messages de bienvenue, créez et gérez des tâches, et suivez l'évènement en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Monday

Offre une expérience utilisateur simple et intuitive

Simplifie la gestion des tâches et la collaboration pour rationaliser les flux de travail

Mises à jour en temps réel pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde tout au long du processus

Fonctionne dans le cloud et s'adapte facilement aux équipes de toutes tailles

Limites de Monday

Il s'agit d'un outil de gestion de projet qui vous aide à planifier et à coordonner l'évènement, mais il ne permet pas aux organisateurs d'évènements de prendre des réservations ou d'être payés via le système

Certains utilisateurs estiment que le tableau de bord devrait être plus personnalisable en fonction de leurs besoins

Tarifs de Monday

Free

Formule de base : 12 $ par utilisateur et par mois

Standard : 14 $ par utilisateur et par mois

Pro : 24 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Monday

G2 : 4,7/5 (plus de 13 650 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 800 avis)

8. Glue Up (Idéal pour les associations et les organisations à but non lucratif organisant des évènements récurrents pour leurs membres)

Via Glueup

Glue Up est une solution CRM destinée à la gestion de l'engagement au sein des organisations à but non lucratif et des communautés. Elle offre une plateforme numérique qui vous aide à mieux comprendre vos membres, à gérer les processus d'adhésion, ainsi que à établir des connexions et à développer des relations.

Organiser des évènements en ligne ou hors ligne pour vos membres ou vos prospects est simple, car la plateforme rationalise votre flux de travail. Vous pouvez créer des pages d'évènement, proposer différents niveaux de tarification pour les membres et les non-membres, et choisir les options de paiement.

Les participants peuvent ensuite s'inscrire et payer en ligne, et vous pouvez utiliser le scanner de billets intégré pour les enregistrer si l'évènement se déroule en présentiel. 📱

Les meilleures fonctionnalités de Glue Up

Faites le buzz autour de votre évènement et développez votre base d'adhérents grâce à des campagnes d'e-mails par glisser-déposer

Inscrivez de nouveaux membres grâce à des formulaires d'inscription numériques personnalisables, qui les ajoutent directement à votre base de données d'adhérents

Envoyez un rappel automatique par e-mail via le système lorsque les cotisations sont dues

Configurez et mesurez les indicateurs clés de performance de votre évènement dans le système

Limites de Glue Up

Cette plateforme CRM est assez complexe et comporte de nombreuses fonctionnalités, ce qui implique un certain temps d'adaptation.

Certains utilisateurs trouvent Glue Up un peu cher, en particulier pour les petites organisations et les associations à but non lucratif

Tarifs de Glue Up

Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Glue Up

G2 : 4,6/5 (plus de 120 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 160 avis)

9. Stova (Idéal pour les évènements d'entreprise avec des flux de travail personnalisés et des intégrations avancées)

Via Stova

Aventri, qui fait désormais partie de Stova, est un logiciel CRM de gestion d'évènements hautement flexible et évolutif, conçu pour offrir une assistance aux organisations et aux organisateurs de toutes tailles.

De la coordination des réunions de planification à la gestion des réservations de salles, des devis des prestataires et des budgets, la plateforme Stova regroupe tous les aspects de votre flux de travail au sein d'un système centralisé. Vous pouvez accéder à des modèles prêts à l'emploi pour créer rapidement des sites web d'évènements et générer des modèles d'e-mails réutilisables afin de rationaliser vos communications.

Le processus d'inscription des participants s'intègre parfaitement aux réservations de voyage et d'hôtel, tandis que le système fournit également l'assistance pour l'impression des badges, des invitations et des certificats, le tout en un seul endroit. 📃

Grâce à la centralisation de toutes vos données liées aux évènements, le suivi des performances et la génération de rapports personnalisés deviennent un jeu d'enfant.

Les meilleures fonctionnalités de Stova

Collaborez avec toutes vos équipes de planification via le système Stova

Tirez parti de la publicité et du parrainage grâce à des outils de gestion et à une application mobile qui permet le partage du contenu sponsorisé avec les participants

Intégrez-le à d'autres solutions logicielles utiles, telles que Salesforce ou Marketo, grâce à des API intégrées

Limites de Stova

Les tarifs s'adressent aux utilisateurs haut de gamme, ce qui rend ces solutions moins accessibles aux petites équipes ou aux organisateurs indépendants.

De nombreuses fonctionnalités sont proposées en modules complémentaires, et déterminer exactement ce dont vous avez besoin peut rapidement devenir compliqué

Tarifs de Stova

Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Stova

G2 : 4,3/5 (plus de 190 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 30 avis)

10. Zoho CRM (Idéal pour les utilisateurs de Zoho qui organisent des évènements et souhaitent bénéficier de fonctionnalités intégrées de capture de prospects et d'automatisation)

via Zoho CRM

La solution CRM de Zoho s'inscrit dans l'écosystème plus large de Zoho et est parfaitement adaptée à la planification d'évènements. Elle vous permet de suivre plusieurs évènements différents, le tout depuis un seul et même endroit.

Utilisez des critères personnalisés pour créer une liste de contacts ciblés à partir de votre base de données existante et envoyez-leur des e-mails directement depuis la plateforme. Vous pouvez configurer des réponses d'automatisation afin que, lorsque ces contacts s'inscrivent pour participer, ils reçoivent des e-mails de confirmation et de suivi pour entretenir la discussion. 📨

Pendant l'évènement, une application de numérisation capable de lire 17 langues recueille directement les données des cartes de visite. Les nouveaux prospects générés par l'évènement sont ensuite automatiquement ajoutés à la base de données — avec une étiquette spécifique à cet évènement — afin d'élargir votre audience.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho CRM

Surveillez les mentions des participants sur les réseaux sociaux afin d'évaluer votre portée et de répondre directement aux publications

Filtrez toutes vos données pour analyser et générer des rapports sur les informations dont vous avez besoin

Évaluez la réussite de votre évènement en mesurant les ventes générées par vos nouveaux prospects

Limites de Zoho CRM

L'interface utilisateur peut sembler compliquée lorsque vous commencez à l'utiliser

Certains utilisateurs se sont plaints du manque d'efficacité de l'équipe de service client pour résoudre leurs problèmes

Tarifs de Zoho CRM

Free

Standard : 20 $ par utilisateur et par mois

Professionnel : 35 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : 50 $ par utilisateur et par mois

Ultimate : 65 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Zoho CRM

G2 : 4,1/5 (plus de 2 800 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 6 900 avis)

11. Bitrix24 (Idéal pour les petites équipes à la recherche d'un CRM et d'une boîte à outils de planification d'évènements abordables)

Via Bitrix24

Bitrix24 est un CRM destiné aux organisateurs et gestionnaires d'évènements, qui peut être utilisé pour des évènements en ligne ou hybrides. Les outils de gestion de projet et les calendriers partagés vous aident à planifier et à organiser votre logistique. 🗓️

Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez effectuer une connexion avec vos contacts existants dans votre base de données ou collecter des données sur de nouveaux prospects susceptibles d'être intéressés par vos évènements. Il vous permet également de gérer vos prestataires, en enregistrant des informations sur leurs services et leurs tarifs.

Les outils marketing vous permettent de communiquer facilement avec vos contacts par e-mail ou par téléphone. La vue à 360 degrés du profil de contact vous affiche un aperçu détaillé de l'historique de la relation avec chaque client, ce qui enrichit votre engagement.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Profitez du nombre illimité d'enregistrements autorisés — avec de nombreux champs personnalisés — sur leur CRM basé sur le cloud

Importez ou exportez des données CRM depuis ou vers un fichier Excel ou CSV selon vos besoins

Utilisez la plateforme Bitrix via un navigateur ou sous forme d'application sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile iOS ou Android

Limites de Bitrix24

La prise en main est difficile pour les nouveaux utilisateurs, et il faut parfois un certain temps pour se familiariser avec le système

L'interface utilisateur est assez compliquée et n'est pas très intuitive

Tarifs de Bitrix24

Free

Forfait de base : 61 $/mois

Standard : 124 $/mois

Professionnel : 249 $/mois

Enterprise : 499 $/mois

Évaluations et avis sur Bitrix24

G2 : 4,2/5 (plus de 500 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 900 avis)

Organisez des évènements irréprochables grâce à un CRM adapté

L'organisation d'un évènement nécessite bien plus qu'une simple checklist : une coordination précise, des processus rationalisés et une collaboration étroite au sein de l'équipe. De la logistique et des inscriptions à l'accueil et au suivi après l'évènement, chaque étape compte.

C'est là que les CRM de gestion d'évènements entrent en jeu. Ils automatisent les tâches fastidieuses, réduisent les erreurs et vous libèrent du temps pour vous concentrer sur l'essentiel : générer des prospects, nouer des relations et conclure des ventes. 📈

ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos évènements, du lancement au suivi, le tout en un seul endroit. Planifiez plus rapidement, respectez vos délais et impressionnez vos participants grâce à une expérience fluide.

👉 Inscrivez-vous gratuitement et commencez à planifier votre prochain évènement de manière plus intelligente.