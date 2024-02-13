10 modèles gratuits d'ordre du jour de conférence en Word et ClickUp

L'élaboration d'un agenda pour chaque évènement, conférence ou réunion prend du temps et est répétitive. Que vous organisiez un grand évènement ou plusieurs évènements tout au long de l'année, ce temps empiète rapidement sur votre emploi du temps. Ne serait-ce pas génial s'il existait un moyen plus simple de rédiger vos agendas de conférence ? 👀

C'est là qu'interviennent les modèles d'agenda de conférence. Ces documents utiles vous donnent une base simple pour tous vos agendas d'évènements et de réunions, afin que vous ne partiez pas d'une page blanche à chaque fois.

Voyons de plus près pourquoi les modèles d'agenda de conférence sont si utiles et lesquels sont nos favoris, triés sur le volet, que vous pourrez utiliser en 2024.

Qu'est-ce qu'un modèle d'agenda de conférence ?

Un agenda de conférence permet aux participants de votre évènement de savoir ce qu'ils peuvent s'attendre à voir et quand. Votre agenda leur présente l'ensemble de vos conférences, séminaires et moments d'intérêt, ainsi que l'heure et le lieu où ils se déroulent.

L'utilisation d'un modèle d'agenda de conférence accélère le processus de création de votre propre agenda de réunion, en vous fournissant une base de travail utile. En réalité, un agenda de réunion est indispensable pour tout type de rassemblement, mais il est particulièrement important si vous organisez plusieurs suivis ou différents évènements parallèles que vos invités peuvent découvrir en plus du discours principal.

Détection et modification en cours, ajout de commentaires et intégration de liens dans ClickUp Docs

Documenter l'itinéraire de la conférence guide également votre propre équipe pour rester sur la bonne voie, avec des détails tels que les horaires et l'emplacement des salles ou des liens répertoriés aux côtés des évènements en ligne. ⏰

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'agenda de conférence ?

Comme tout type de modèle, l'objectif d'un modèle d'agenda de conférence d'entreprise doit être de faciliter votre processus ou votre flux de travail. Les meilleurs modèles d'agenda vous permettent d'économiser le temps passé à organiser les détails et à mettre en forme, afin que vous puissiez consacrer ce temps à des aspects plus importants de l'organisation d'évènements et de réunions d'équipe.

Un bon modèle d'agenda de conférence est :

Structuré: Tout est facile à trouver, que votre modèle se présente sous la forme d'un tableau, d'un tableau Kanban ou d'une liste

Tout est facile à trouver, que votre modèle se présente sous la forme d'un tableau, d'un tableau Kanban ou d'une liste Organisé: Votre modèle comporte des espaces dédiés aux titres des interventions, aux horaires, à l'emplacement des salles, et plus encore, afin que vous puissiez rester organisé

Votre modèle comporte des espaces dédiés aux titres des interventions, aux horaires, à l'emplacement des salles, et plus encore, afin que vous puissiez rester organisé Modifiable: Votre modèle doit être entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et inclure un élément de référence (/href/)un forfait pour les imprévus Facile à utiliser: L'utilisation de votre modèle est simple, avec des détails faciles à lire et une interaction intuitive (si hébergement en ligne)

Votre modèle doit être entièrement personnalisable en fonction de vos besoins et inclure un élément de référence (/href/)un forfait pour les imprévus **Vous pouvez travailler avec d'autres personnes pour créer et finaliser votre agenda

Compatibilité: Votre modèle travaille avec votre agenda existant logiciel de forfait d'évènement existant ou vous présente un nouvel outil pour tous vos besoins en matière de planification d'évènements

Votre modèle travaille avec votre agenda existant logiciel de forfait d'évènement existant ou vous présente un nouvel outil pour tous vos besoins en matière de planification d'évènements Free: Avec tant d'options gratuites disponibles, le prix ne devrait pas être un problème

10 modèles d'agenda de conférence à utiliser en 2024

Il existe de nombreux modèles d'agenda, mais comment faire pour savoir lequel fonctionne le mieux pour votre évènement ? Pour vous faire gagner du temps dans vos recherches, nous avons réuni les meilleurs modèles d'agenda de conférence à essayer en 2024.

Au sein de notre liste des meilleurs modèles d'agenda de conférence, vous trouverez des modèles de planification de conférence et d'agenda, ainsi qu'une sélection de modèles de réunion que vous pourrez facilement transformer en votre nouveau modèle d'agenda de conférence go-to. 🙌

Plongeons dans les meilleurs modèles d'agenda de conférence et de réunion.

1. Modèle de gestion de conférence ClickUp

Modèle de gestion de conférence ClickUp

Avant même d'en arriver à l'élaboration de votre agenda, vous devez mettre de l'ordre dans les éléments de base. L'ordre du jour Modèle de gestion de conférence par ClickUp vous offre un lieu central pour le forfait et l'organisation de votre conférence, afin que vous et votre équipe puissiez en assurer la réussite.

Vous pouvez voir d'un seul coup d'œil tous les éléments à faire, avec un aperçu de la personne à qui chaque tâche est assignée, de la date d'échéance et du statut de la tâche. Attribuez une catégorie à chaque tâche afin de pouvoir suivre sa progression et de connaître le budget alloué à chaque élément.

La barre du taux d'achèvement vous permet d'afficher rapidement la progression en cours, afin d'identifier les obstacles et de voir où vous en êtes. 🚦

Ce modèle de conférence vous permet de diriger facilement le processus de gestion de l'évènement et de guider votre équipe du début à la fin, afin que vous puissiez savoir que même les détails les plus fins sont pris en charge à temps et dans le respect du budget.

2. Modèle d'agenda de conférence ClickUp

Modèle d'agenda de conférence ClickUp

Pour une version plus attrayante d'un modèle d'agenda traditionnel, essayez ce modèle Modèle d'agenda de conférence par ClickUp . Au lieu de présenter votre conférence virtuelle si les participants à une conférence virtuelle ne disposent pas d'un document Word de base, présentez-leur cette alternative interactive et facile à naviguer.

L'une des meilleures fonctionnalités de ce modèle d'agenda de conférence est la possibilité de l'afficher sous plusieurs angles. Vous pouvez considérer votre agenda comme une liste d'activités ou de sessions, comme un calendrier ou comme un tableau de type Kanban, en fonction du travail qui vous convient le mieux. Quelle que soit la façon dont vous l'affichez, vous pourrez voir d'un coup d'œil les titres, les horaires et les emplacements des sessions.

Utilisez ce modèle d'agenda de conférence lorsque vous avez plusieurs pistes d'évènements ou de sessions en petits groupes parmi lesquelles les invités peuvent choisir. Grâce à la structure en tableau, il est facile pour les participants de voir ce qui se passe et de choisir la session à laquelle ils veulent assister. ✔️

3. Modèle de réunion ClickUp All Hands

ClickUp Modèle de réunion à mains levées

Il n'est pas nécessaire qu'un modèle soit spécifique aux conférences pour qu'il fonctionne bien. Prenez ce modèle Modèle de réunion "All Hands" par ClickUp par exemple. Bien qu'il ait été conçu pour les réunions internes d'information grâce à la nature personnalisable de ClickUp, il peut être transformé en un agenda d'évènement en quelques instants.

Séparez vos sessions ou conférences en catégories et présentez-les de manière organisée grâce à ce modèle de style liste. Affichez les conférences individuelles sous un en-tête de catégorie, à côté de champs personnalisés pour afficher des détails tels que le nom de l'orateur, la salle ou l'emplacement, ainsi que les heures de début et de fin.

Ce modèle d'agenda est idéal si vous avez beaucoup de détails à partager avec vos participants et que vous souhaitez leur donner un moyen facile de les comprendre. La vue Liste offre un bon aperçu de ce qui se passe, de sorte que votre équipe et les invités de votre évènement se sentent tous deux informés.

4. Modèle de procès-verbal de réunion ClickUp

Modèle de compte-rendu de réunion ClickUp

Que vous organisiez un grand évènement externe ou une conférence interne pour votre équipe, vous aurez besoin d'un moyen de consigner ce qui se passe. Le Modèle de procès-verbal de réunion par ClickUp vous donne de l'espace non seulement pour un agenda succinct, mais aussi pour consigner les notes de la réunion.

Rédigez un bref agenda de la réunion ou de l'évènement en haut du document, puis passez à la note des changements survenus depuis la dernière réunion. En dessous, il y a de l'espace pour les annonces, les points de discussion et les notes de réunion les éléments d'action .

Utilisez cette compte-rendu de réunion modèle pour consigner les points clés et les éléments d'action des exposés ou des sessions lors de votre conférence ou comme guide pour vos réunions internes de planification de la conférence. ⚒️

5. ClickUp Modèle de réunion debout quotidienne

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Daily-Stand-Up-Template-by-ClickUp.png ClickUp Modèle de réunion debout quotidienne https://clickup.com/templates/daily-standup-meeting-t-206515719 Télécharger ce modèle /$$cta/

Au fur et à mesure que vous planifiez votre conférence ou évènement, vous aurez besoin de faire le point avec votre équipe pour savoir comment les choses progressent. Utilisez le Modèle de réunion debout quotidienne par ClickUp pour avoir un aperçu de ce qui se passe afin que votre équipe soit toujours informée et sur la même page.

Ce modèle offre des fonctionnalités permettant à chaque membre de l'équipe de partager des mises à jour sur plusieurs jours ou semaines. Pour chaque compte rendu, invitez les membres de l'équipe à partager les dernières informations sur ce qu'ils ont accompli, ce sur quoi ils travaillent et quels sont les obstacles ou les défis à relever.

Un modèle de réunion d'équipe quotidienne comme celui-ci est idéal pour rester organisé tout au long du processus de planification de la conférence. Utilisez-le en même temps que outils de communication sur le lieu de travail pour améliorer la communication au sein de l'équipe . Vous pouvez voir non seulement la mise à jour d'aujourd'hui, mais aussi celle des jours précédents, ce qui vous permet de vérifier que les problèmes signalés précédemment ont bien été résolus. ✅

6. ClickUp Modèle d'agenda de réunion du Conseil d'administration

Modèle d'agenda de réunion du Tableau ClickUp

Les réunions de tout type peuvent être une source d'inspiration pour l'agenda de votre conférence. Prenez ce Modèle d'agenda de réunion de Tableau par ClickUp par exemple. Il convient parfaitement comme ordre du jour d'une réunion Tableau, mais il travaille également comme une alternative minimaliste à un agenda de conférence externe - ou simplement comme un agenda interne pour la planification d'une conférence.

Ce simple agenda de la réunion planifie les tâches sous forme de liste. Discutez d'un élément et transformez-le en une tâche réalisable en quelques clics, ce qui vous permet de gagner du temps en rédigeant manuellement des actions et en les assignant ultérieurement. Utilisez les drapeaux pour visualiser et hiérarchiser les tâches les plus importantes et organisez votre réunion de planification ou votre évènement comme un pro. 🌻

Utilisez ce modèle d'agenda de réunion de Tableau pour rester sur la bonne voie. Grâce aux tâches intégrées, il est facile de donner à vos discussions un caractère plus proactif et de faire avancer les activités qui doivent être achevées.

7. Modèle ClickUp Scrum

Modèle ClickUp Scrum

Si votre équipe de projet utilise la méthodologie Scrum, vous avez besoin d'un endroit pour partager vos mises à jour quotidiennes. Ce modèle Modèle Scrum par ClickUp vous offre un emplacement idéal pour toutes vos mises à jour et tous vos bloqueurs.

Ce qui distingue vraiment ce modèle, c'est sa mise en forme en Tableau blanc. Les membres de l'équipe peuvent ajouter leurs mises à jour sur ce qu'ils ont réalisé, ce sur quoi ils travaillent et les obstacles qu'ils rencontrent à l'aide de notes autocollantes numériques. Ainsi, les réunions de planification de votre conférence semblent plus interactives. 🤩

Ajoutez ce modèle Scrum aux réunions de statut quotidiennes de votre équipe pour créer une expérience plus attrayante et améliorer votre le management d'équipe compétences. Invitez chaque personne à partager ses mises à jour et ses défis soit de manière asynchrone ou en temps réel, afin que vous puissiez continuer à forfaiter votre réunion ou conférence la plus efficace à ce jour.

8. Modèle d'agenda de conférence Word par Template.net

via Template.net

Nous sommes de grands fans de ClickUp (évidemment), mais nous comprenons aussi que vous êtes parfois limité par le logiciel que l'on vous demande d'utiliser. Si vous ne pouvez pas passer immédiatement à ClickUp, ce modèle d'agenda de conférence Microsoft Word de Template.net est une bonne alternative.

L'apparence de ce modèle Word est familière et il suit un style d'agenda traditionnel. Il y a de l'espace pour les détails de l'évènement ou de l'entreprise, tels que le titre de l'évènement, la date et l'emplacement.

Il y a également de la place pour noter la liste des participants, l'objectif de la conférence ou de la réunion et ce que les invités doivent préparer avant l'évènement. Le modèle comprend ensuite un tableau pour l'agenda et une dernière section de notes pour tout autre détail important.

Utilisez ce modèle d'agenda de conférence Word si vous avez besoin d'un modèle à la fois simple et organisé. Il convient mieux aux réunions qu'aux conférences à grande échelle, mais vous pourriez l'adapter à un public plus large si vous le souhaitez. 📄

9. Agenda de conférence PowerPoint Modèle de diapositive par SlideTeam

via SlideTeam

Il n'est pas fréquent de voir des modèles PowerPoint pour des agendas de conférence, mais c'est une idée qui a du sens, surtout si vous souhaitez projeter l'agenda sur un grand écran dans votre salle principale.

Ce modèle d'agenda de conférence PowerPoint comporte 15 diapositives qui couvrent un intervalle de types de réunions et d'évènements, des réunions d'entreprise aux conférences sur le marketing. Le design de chaque diapositive est personnalisable, ce qui vous permet de modifier les couleurs, les polices et les caractères en fonction de votre évènement. 📊

Si vous souhaitez un modèle que vous pouvez facilement afficher sur des tableaux d'information et des écrans lors de votre événement en personne ou comme diapositives d'attente avant votre événement virtuel, ce modèle est une excellente option.

10. Word Agenda de réunion de comité Modèle par Vertex42

via Vertex42

Un outil comme ClickUp vous offre une grande flexibilité pour personnaliser votre agenda de conférence et l'afficher dans plusieurs styles. Si vous avez besoin d'un simple document Word, ce modèle d'agenda de comité est l'un des plus minimalistes que nous ayons vus.

Le modèle comporte un espace pour toutes les informations clés de la réunion, telles que la date, l'heure, l'emplacement et l'objectif de la réunion. Les éléments de l'agenda sont présentés sous la forme d'une liste simple, avec un espace pour inscrire le nom de l'intervenant à côté. Enfin, l'animateur dispose d'un espace pour partager des informations sur la date de la prochaine réunion ainsi que d'éventuelles notes.

Utilisez cet agenda de réunion du personnel lorsque vous souhaitez un moyen simple et rapide d'enregistrer vos réunions de planification d'évènements. Il travaille à cette fin, mais nous vous recommandons d'utiliser une forme plus engageante à partager avec les invités ou les parties prenantes. 🤝

Organisez-vous avec ces modèles gratuits d'agenda de conférence

Le forfait d'une conférence ou d'un évènement demande beaucoup de temps et de dévouement. Utilisez cette liste pour vous aider à trouver les meilleurs modèles pour vos réunions internes, la planification de conférences et l'affichage d'évènements.

Si vous cherchez une meilleure façon de planifier et d'organiser vos évènements, essayez ClickUp. Notre forfait tout-en-un vous offre un hub central pour la gestion des tâches, la productivité, la gestion des ressources, et plus encore. Elle contient tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place de meilleurs processus et flux de travail pour votre entreprise gestion de projets et d'évènements besoins.

Vous êtes prêt à adopter une approche plus productive de la gestion des évènements ? Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour découvrir pourquoi c'est l'application qui les remplace toutes. ✨