10+ modèles d'itinéraires gratuits dans Google Docs, Excel et Word

Il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte pour planifier un voyage.

Il faut prévoir les vols, réserver les hôtels et les voitures de location, planifier les activités et s'assurer qu'elles s'inscrivent dans votre calendrier et votre budget !

Que vous soyez un voyageur chevronné ou simplement quelqu’un qui souhaite créer un programme bien organisé pour son prochain voyage, pensez à utiliser un modèle d’itinéraire.

Les modèles d'itinéraires vous aident à organiser vos activités, gérer votre temps vous permet de calculer vos dépenses, vous donne une ventilation de toutes les informations importantes avant un voyage et vous aide à tirer le meilleur parti de votre voyage d'affaires ou de vos vacances.

Consultez les sections ci-dessous pour découvrir ce qui fait un bon modèle d’itinéraire et explorez 11 modèles gratuits que vous pouvez utiliser pour planifier votre prochain voyage ! 🏝️

Qu'est-ce qu'un modèle d'itinéraire ?

Un itinéraire est un document qui décrit tous les détails de votre voyage, depuis vos réservations de vol et d'hôtel jusqu'aux activités prévues et au budget, afin de vous assurer que tout se passe bien.

Cela dit, les planificateurs de voyages devraient se tourner vers les modèles d'itinéraires pour obtenir des pages à remplir en blanc, prêtes à l'emploi et organisées, qu'ils peuvent utiliser pour tous les types de voyages.

Les modèles d'itinéraires peuvent aider les voyageurs d'affaires et de loisirs :

Gagner du temps, planifier plus efficacement et fournir un format organisé pour tous les détails importants de leur voyage

Disposer d'un planificateur numérique pour suivre tous les éléments à prendre en compte lors de la planification de leur voyage, tels que les dates, les lieux, les moyens de transport, les hébergements et les activités.

Accéder rapidement à tous les détails nécessaires en un seul endroit.

Aider à gérer plus efficacement les changements de dernière minute.

Considérez ces modèles d'itinéraires gratuits comme l'assistant de votre agent de voyage personnel. Ils sont là pour vous aider à planifier les parties les plus importantes de votre voyage, afin que vous passiez plus de temps à profiter de l'instant présent qu'à vous inquiéter de ce qui vous attend et de la façon dont vous allez vous y rendre.

De plus, élaborer un itinéraire de voyage détaillé est particulièrement avantageux lorsque vous explorez une ville ou un pays inconnu.

11 modèles d'itinéraire gratuits pour votre prochain voyage

1. Modèle d'itinéraire de voyage d'affaires de ClickUp

Veillez à ce que les voyages d'affaires soient planifiés efficacement pour gagner du temps et réduire les coûts en utilisant ce modèle

Vous voyagez pour le travail ?

Ce modèle

modèle d'itinéraire de voyage d'affaires de ClickUp vous permet de rassembler toutes vos informations de voyage importantes et vos horaires professionnels en un seul endroit.

Notez facilement vos dates de voyage, les informations sur l'hôtel, le numéro de vol et d'autres informations importantes dans un format Docs organisé et facile à suivre de ClickUp . Si vous avez plusieurs projets de voyage ou si vous souhaitez conserver vos documents d'itinéraires passés et futurs en un seul endroit, il vous suffit d'ajouter des pages imbriquées dans un seul document pour que tout soit bien organisé et accessible.

Grâce à ClickUp Docs, vous pouvez contrôler pleinement les autorisations de partage et la confidentialité : gardez vos pages privées pour protéger vos informations personnelles ou partagez-les de manière sécurisée avec des personnes sélectionnées via un lien.

Le meilleur dans tout cela ? ClickUp est également disponible sur

l'application mobile , ce qui vous permet d’emporter votre modèle d’itinéraire partout avec vous et d’y accéder à tout moment de la journée.

Utilisez ce modèle d'itinéraire de voyage gratuit pour simplifier votre

processus de planification de voyages d'affaires et établir un modèle d'itinéraire standard que vous pourrez réutiliser encore et encore.

Bonus : planificateurs de voyage avec l'IA ! Télécharger ce modèle

2. Modèle d'itinéraire de vacances de ClickUp

Simplifiez votre processus de planification de voyage à l'aide de ce modèle

Prévoyez-vous un road trip ou l’exploration d’une nouvelle ville ?

Quel que soit le type de vacances que vous planifiez, ce

modèle d’itinéraire de voyage pour les vacances par ClickUp peut vous aider à créer une feuille de route visuelle de vos activités prévues.

Avec ce modèle d'itinéraire de voyage gratuit, vous pourrez planifier vos destinations, utiliser les

champs personnalisés de ClickUp pour ajouter des détails importants tels que les adresses des hôtels, le type d'activité, les heures d'ouverture, le temps de trajet, les hébergements, les réservations, etc., pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour visiter tous les endroits que vous avez prévu de visiter lors de votre voyage !

De plus, ce modèle vous permet de visualiser votre itinéraire de road trip en affichage Carte, comme illustré ci-dessus, ainsi que dans d’autres affichages de ClickUp, comme Liste, Tableau intégré, et Document. Chaque affichage personnalisé offre une perspective unique sur votre itinéraire de voyage pour vous aider à organiser vos plans de la meilleure façon possible.

Utilisez ces modèles de planification de vacances pour vous donner la structure et l'organisation dont vous avez besoin pour planifier votre prochain voyage et passer une escapade sans stress ! Télécharger ce modèle

3. Modèle de planificateur de voyage et d'itinéraire de ClickUp

Utilisez le modèle de planificateur de voayage de ClickUp pour organiser un voyage sans tracas.

Utilisez le

modèle de planificateur de voyage ClickUp pour rester organisé pendant vos déplacements. Cela vous permet de lister des arrangements de voyage économiques, des fichiers liés au voyage et des tâches à faire avant et pendant votre voyage.

La planification de voyage peut être compliquée avec une multitude de détails à gérer. C’est pourquoi avoir un itinéraire complet est essentiel pour éliminer les incertitudes et organiser tout dans un seul endroit.

Le modèle de planificateur de voyage de ClickUp simplifie l’organisation de votre voyage en vous aidant à : Télécharger le modèle

4. Modèle de planification d'itinéraire d'événements de ClickUp

Rationalisez la planification de votre voyage avec le modèle de planificateur de voyage de ClickUp ! Dites adieu au chaos des détails dispersés et bonjour à un hub centralisé pour tous les éléments essentiels de votre voyage. Des vols aux hébergements, des activités aux budgets, ce modèle couvre tout. Gagnez du temps en organisant tout en un seul endroit et assurez-vous que rien ne soit oublié.

Avec des fonctionnalités personnalisables comme des statuts, des champs et des vues personnalisées, vous pouvez adapter le modèle à vos besoins spécifiques. Collaborez facilement avec vos amis et votre famille pour créer l'expérience de voyage ultime. Que vous partiez pour une escapade rapide ou que vous planifiiez un voyage d'affaires, ce modèle fournit les outils nécessaires pour un voyage réussi.

Définissez votre budget, recherchez des destinations, créez des itinéraires et finalisez les détails, tout cela dans la plateforme intuitive de ClickUp. Suivez les progrès, assignez des tâches et surveillez la productivité en toute simplicité. Du début à la fin, le modèle de planificateur de voyage ClickUp vous permet de planifier efficacement et efficacement votre voyage de rêve.

5. Modèle d'itinéraire de planification d'événements de ClickUp

Le modèle de planification d'événement ClickUp vous permet d'aligner votre équipe et vos ressources pour une collaboration harmonieuse afin d'accomplir le travail

Que vous soyez né avec des compétences naturelles en planification d'événements ou que vous soyez quelqu'un qui cherche à s'améliorer dans ce domaine, ce

modèle d'itinéraire de planification d'événements par ClickUp peut vous aider à planifier vos prochains événements en toute simplicité !

Ce modèle d'itinéraire de planification d'événements comprend trois vues visuelles très

pratiques de ClickUp qui peuvent être personnalisées pour tout besoin, de l'organisation et de la planification des dates d'événements sur une liste et un tableau à la planification par glisser-déposer sur un calendrier.

Chaque vue propose des champs personnalisés prédéfinis qui vous permettent, à vous et à votre équipe, d'ajouter des détails importants, tels que des barres de pourcentage de progression, l'état des paiements, les dates d'échéance, l'état du budget, et bien plus encore. Vous pouvez également créer des statuts de tâches personnalisés pour aider à identifier l'étape à laquelle se trouve chaque tâche, ce qui permet à tout le monde de savoir à tout moment où en est chaque tâche.

Vous pouvez télécharger l'application sur votre appareil mobile pour accéder à vos tâches quel que soit le lieu de votre événement. Utilisez ce modèle d'itinéraire pour vous aider à devenir un pro de la planification d'événements et commencer à gérer toutes les opérations de votre entreprise, vos équipes et votre personnelplanification d'événements en un seul endroit. Téléchargez le modèle

6. Modèle d'itinéraire de 24 heures de ClickUp

Ce modèle vous aide à rester concentré et organisé grâce à un programme quotidien clair

Parfois, il est préférable de prendre les choses au jour le jour, surtout lorsque votre charge de travail et vos listes de tâches deviennent ingérables.

Saisissez la journée et restez productif (et motivé) en utilisant le

modèle d'itinéraire de 24 heures de ClickUp ppour vous guider lors de la création de votre programme quotidien !

Ce modèle d'itinéraire gratuit comprend des champs personnalisés et des statuts de tâches personnalisés prédéfinis pour vous aider à planifier et à visualiser facilement vos tâches quotidiennes. Et comme ces fonctionnalités sont entièrement personnalisables, vous pouvez modifier et ajouter les champs et les statuts qui conviennent le mieux à votre flux de travail.

Utilisez ce modèle pour vous aider à la planification quotidienne pour vous permettre de visualiser facilement toutes vos tâches, de rester concentré sur ce que vous avez à faire chaque jour et de tirer le meilleur parti de chaque journée ! Télécharger ce modèle

7. Modèle d'itinéraire de base de ClickUp

Utilisez ce modèle pour créer un agenda organisé pour vos voyages

Les réunions sont un excellent moyen de se synchroniser avec les gens en temps réel.

Cependant, sans un agenda approprié, vous risquez d'oublier de discuter des points importants, de perdre le contrôle du déroulement de la réunion et de vous égarer, laissant les participants avec plus de questions que de réponses ou pensant : « Cela aurait pu être un email ». 😅

Ne laissez pas cela vous arriver !

Que vous organisiez une réunion en personne ou virtuelle, avoir un agenda préparé à l'avance permet de rendre vos réunions productives et de maximiser le temps de vos participants. Le modèle d'agenda gratuit de ClickUp peut vous aider à préparer votre prochaine réunion.

Ce modèle vous offre des sections pour les détails de la réunion, les participants, et bien plus encore. Et comme ce modèle est disponible dans ClickUp Docs vous pouvez facilement formater la page pour prendre en charge tout type de réunion, intégrer des liens pour ajouter plus de détails à votre agenda, et le partager facilement avec votre équipe avant la réunion afin qu'ils puissent se préparer avec des informations ou des questions.

Utilisez ce modèle d'itinéraire pour vous aider à planifier et à garder vos prochaines réunions productives ! Téléchargez ce modèle

8. Modèle d'itinéraire de conférence de ClickUp

Les organisateurs d'événements peuvent utiliser ce modèle d'agenda de conférence pour aider tout le monde à être sur la même longueur d'onde lorsqu'il s'agit de planifier et d'organiser des événements.

Planifiez-vous une conférence et avez-vous besoin d'un modèle d'agenda de conférence ?

Ceci modèle d'itinéraire de conférence par ClickUp peut vous aider à créer, visualiser et gérer vos événements en un seul endroit centralisé.

Ce modèle offre des vues préétablies, telles que la vue Box, le calendrier et la vue Liste, ainsi que des champs personnalisés et des statuts de tâches personnalisés pour vous permettre de créer l'itinéraire idéal pour votre événement. De plus, vous pouvez ajouter des balises personnalisées à vos tâches pour ajouter une autre couche d'organisation à votre itinéraire et ajouter de nouveaux champs personnalisés pour détailler davantage vos tâches à mesure que vous planifiez vos événements de

conférence virtuels ou en direct.

Et si vous avez besoin d'aide pour commencer, pas de problème. Il est livré avec un guide de démarrage pour vous familiariser avec le modèle et vous aider à planifier votre prochain événement ! Télécharger ce modèle

8. Modèle d'itinéraire de vacances avec Excel

Le modèle d'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration de ClickUp sert de canevas pour se concentrer sur les questions clés et les aborder rapidement, et pour s'assurer que tout le monde est d'accord sur ce qui doit être fait

L'ordre du jour d'une réunion est indispensable, en particulier pour les réunions du conseil d'administration.

L'ordre du jour Modèle d'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration dans ClickUp propose des champs personnalisés prédéfinis pour aider les membres du conseil d'administration et les dirigeants à créer un ordre du jour de haut niveau et organisé, et à organiser des réunions productives. Vous pouvez également ajouter une ou plusieurs personnes à chaque tâche et sous-tâche pour indiquer clairement qui est responsable de la réalisation de la tâche ou de la présentation des sujets et les cocher sur la liste au fur et à mesure que chaque tâche ou sujet a été discuté afin de suivre et de noter facilement ce qui doit encore être réalisé.

Utilisez ce modèle d'itinéraire pour vous aider à créer un plan de travail organisé agenda de réunion l'ordre du jour de la réunion permet à chacun d'être informé avant la réunion et favorise une discussion ouverte entre tous les participants, ce qui peut conduire à des décisions plus fortes et à de meilleurs résultats. Télécharger ce modèle

via Microsoft Excel

Si vous utilisez Excel, ce modèle est fait pour vous.

Microsoft Excel propose un modèle d'itinéraire de vacances pratique que vous pouvez utiliser pour organiser tous les détails de votre voyage. Que vous souhaitiez commencer un itinéraire de voyage en voiture avec des amis ou un itinéraire personnalisé de votre voyage complet, ce modèle d'itinéraire de voyage comprend des entrées pour les informations sur les vols, l'hébergement, les contacts en cas d'urgence, les activités, etc.

Une fois que vous avez rempli le modèle avec les détails de votre voyage, il vous suffit de l'enregistrer sur votre ordinateur ou de l'imprimer pour emporter une copie physique de votre itinéraire avec vous ou en laisser une copie à vos amis et à votre famille pendant que vous êtes en vacances. Télécharger ce modèle

9. Modèle d'itinéraire de voyage avec Google Docs

via Template.net

Si vous aimez garder les choses simples lorsque vous planifiez vos voyages, ce modèle d'itinéraire de voyage répondra à vos besoins.

Ce modèle vous permet d'ajouter et de modifier les détails de votre voyage, tels que les destinations, le transport, l'hébergement et ce que vous devez emporter pour votre voyage, dans des tableaux organisés dans Google Docs (où vous pouvez également vous connecter à Google Sheets).

C'est l'un des nombreux modèles personnalisables qui sont gratuits à télécharger. Enregistrez-le sur votre ordinateur ou imprimez une copie à emporter avec vous ! Télécharger ce modèle

10. Modèle d'itinéraire de voyage d'affaires avec Microsoft Word

via Microsoft

Faites en sorte que vos voyages d'affaires soient sans stress autant que possible en créant un itinéraire de vol détaillé, un programme de réunions et plus encore, le tout sur une seule page.

Utilisez le modèle d'itinéraire de voyage d'affaires de Microsoft Word pour noter les dates importantes, les heures de départ et d'arrivée, les adresses de destination, les numéros de téléphone, la durée du voyage et d'autres notes concernant chaque élément de votre itinéraire. Télécharger ce modèle

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'itinéraire de voyage ?

Il existe plusieurs types de modèles d'itinéraires pour différentes occasions. Les modèles les plus utilisés et les plus recherchés concernent les voyages d'affaires, les vacances, l'organisation d'événements et les voyages nationaux et internationaux.

Bien qu'il existe de nombreux types de modèles d'itinéraires, les meilleurs d'entre eux présentent les éléments de base suivants :

Un langage clair et concis

Un format organisé et facile à lire

Personnalisables et faciles à modifier

Facilement accessibles et partageables

Si vous devez modifier vos plans en raison de changements inattendus, un modèle d'itinéraire de voyage solide doit être suffisamment souple pour vous permettre d'apporter des modifications sans compromettre le déroulement de votre voyage. Il ne doit pas non plus vous obliger à recommencer votre itinéraire depuis le début.

En fin de compte, ces modèles devraient vous aider à créer un itinéraire de voyage personnalisé, à gagner du temps et à rester organisé pour devenir un meilleur planificateur.

Commencez à planifier votre prochain voyage avec les modèles d'itinéraires de voyage

Lorsque vous planifiez un voyage, avoir un itinéraire est essentiel.

Mais nous comprenons que créer un itinéraire détaillé peut être assez chronophage. C'est pourquoi utiliser un modèle d'itinéraire peut être un excellent outil ! Restez organisé et utilisez les modèles ci-dessus comme point de départ pour créer votre propre itinéraire personnalisé pour vos voyages et événements à venir.

Et si vous êtes fan de personnalisations, vous allez adorer ClickUp.

Il offre une plateforme entièrement personnalisable avec des centaines de fonctionnalités et de modèles pour vous permettre de créer une expérience personnalisée, de connecter toutes vos notes et de travailler ensemble, et de construire un flux de travail et des itinéraires qui vous conviennent.

Accédez à des modèles personnalisables de ClickUp gratuitement aujourd'hui, et commencez à vous réjouir de la planification de votre prochain événement !

Bon voyage ! 👋