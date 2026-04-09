Las 10 mejores plantillas de ClickUp para experimentos con múltiples modelos de lenguaje (LLM)

Tres proveedores, doce variaciones de indicaciones y ninguna forma de reproducir tus mejores resultados: así es como acaban la mayoría de los experimentos con múltiples modelos de lenguaje (LLM) sin un sistema de seguimiento.

Estas plantillas de ClickUp proporcionan a tu equipo un marco compartido y coherente para planificar, ejecutar y comparar experimentos con múltiples modelos de lenguaje (LLM). ¿Y lo mejor de todo? Abarcan todo, desde el registro de hipótesis y la puntuación de calidad hasta la aprobación de las partes interesadas y los informes finales de investigación.

¡Empecemos! 👀

Plantillas para el seguimiento de experimentos con múltiples modelos de lenguaje (LLM) de un vistazo

A continuación, te ofrecemos una breve panorámica general de las plantillas de seguimiento de experimentos con múltiples modelos de lenguaje (LLM) que se tratan en esta guía:

📚 Lee también: Plantillas de ClickUp PromptOps para flujos de trabajo de IA

¿Qué es el seguimiento de experimentos con múltiples modelos de lenguaje (LLM)?

El seguimiento de experimentos con múltiples modelos de lenguaje grande (LLM) consiste en registrar, comparar y analizar de forma sistemática los resultados de dos o más modelos de lenguaje grande frente a las mismas indicaciones o criterios de evaluación. Cualquier equipo que decida qué LLM implementar —o que combine modelos para diferentes tareas— necesita una forma repetible de registrar lo que ha ocurrido, qué ha funcionado y por qué.

Sin una estructura, los equipos acaban con notas dispersas por diferentes herramientas. Nadie sabe qué versión del modelo se probó con qué indicación, y el uso compartido de los resultados con personas que no estaban presentes se convierte en una cuestión de conjeturas.

Esta proliferación descontrolada de la IA —la expansión no planificada de herramientas, modelos y plataformas de IA sin supervisión ni estrategia— afecta a todos los equipos que tienen que lidiar con múltiples herramientas de IA sin un entorno de trabajo unificado.

Esto es lo que abarca el seguimiento de experimentos con múltiples modelos de lenguaje (LLM):

Componente Ejemplos Modelos ClickUp Brain, Claude 3.7, GPT-4o, Gemini 1.5 Indicaciones Indicaciones del sistema, indicaciones del usuario, ejemplos de pocos disparos Parámetros Temperatura, tokens máximos, top-p Resultados Respuestas sin procesar, latencia, uso de tokens Métricas de evaluación Precisión, puntuaciones BLEU/ROUGE, valoraciones humanas, coste Metadatos Marcas de tiempo, versiones de conjuntos de datos, información del entorno

📝 Nota rápida: El seguimiento de experimentos y la observabilidad del aprendizaje automático no son lo mismo. El seguimiento es la capa de registro estructurado. La observabilidad se encarga de la supervisión y las alertas en tiempo real. Las plantillas cubren la parte del seguimiento sin requerir configuración técnica.

Qué buscar en las plantillas de seguimiento de experimentos con múltiples modelos de lenguaje (LLM)

Antes de elegir una plantilla, necesitas criterios de evaluación claros. ✨

Campos de experimento estructurados: campos específicos para el nombre del modelo, la versión de la indicación, los parámetros y el resultado; no es un documento en blanco que tengas que crear tú mismo.

Diseño de comparación en paralelo: Vea los resultados del Modelo A frente al Modelo B en la misma vista sin tener que cambiar de pestaña.

Seguimiento de métricas de evaluación: Colunas integradas para puntuar la precisión, la relevancia, la latencia, el coste por token y la tasa de alucinaciones

Estado y flujo de trabajo de decisiones: Marca los experimentos como planificados, en curso, completados o rechazados para que cualquiera pueda ver en qué punto se encuentran.

Funciones de colaboración: Los comentarios, las menciones y las personas asignadas mantienen sincronizados al experimentador y al responsable de la toma de decisiones

Panel o capa de elaboración de informes: agrupa los resultados individuales en una agrupa los resultados individuales en una vista de resumen para las revisiones de la dirección

Flexibilidad para diferentes tipos de experimentos: gestiona tanto comparaciones entre dos modelos como variaciones de indicaciones en un mismo modelo sin necesidad de rediseñar la plantilla.

🧠 Dato curioso: El Transformer se presentó con uno de los títulos de artículo más contundentes de la historia: «Attention Is All You Need» ( La atención es todo lo que necesitas). El artículo proponía un modelo basado exclusivamente en mecanismos de atención, descartando por completo la repetición y las convoluciones, y esa arquitectura acabó sentando las bases de los LLM modernos.

📚 Lee también: Plantillas gratuitas de flujo de trabajo para indicaciones de IA

10 plantillas de ClickUp para el seguimiento de experimentos con múltiples modelos de lenguaje (LLM)

Todas las plantillas que aparecen aquí se encuentran en la biblioteca de plantillas de ClickUp. Puedes personalizar cada una de ellas con campos personalizados, estados, vistas, automatizaciones y mucho más.

1. Plantilla de ClickUp para el plan y los resultados de experimentos

Consigue la plantilla gratuita Compara experimentos de modelos y conserva las decisiones con la plantilla de ClickUp para planes y resultados de experimentos.

Los experimentos con múltiples modelos de lenguaje (LLM) son fáciles de ejecutar, pero mucho más difíciles de interpretar posteriormente. Un resultado puede parecer prometedor en ese momento, pero pierde valor rápidamente cuando el equipo no puede rastrear qué se probó, qué ajustes se utilizaron o cómo se tomó la decisión final.

La plantilla «Plan y resultados del experimento» de ClickUp ofrece a los equipos un único lugar donde definir el experimento antes de ejecutarlo y recopilar los datos tras su finalización. Esto facilita la comparación de modelos, indicaciones y configuraciones entre experimentos sin perder de vista el razonamiento que subyace a la decisión final.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Campo de hipótesis: Indica tu predicción antes de ejecutar cualquier prueba para evitar el sesgo de confirmación.

Sección de configuración de pruebas: Registra el proveedor, la versión del modelo y los ajustes de temperatura con Registra el proveedor, la versión del modelo y los ajustes de temperatura con los campos personalizados de ClickUp

Registro de decisiones: Deja que Deja que ClickUp Brain genere automáticamente resúmenes de los experimentos a partir de los datos de los resultados.

✅ Ideal para: gestores de productos de IA que realizan evaluaciones estructuradas de LLM.

💡 Consejo profesional: Los experimentos con múltiples modelos de lenguaje (Multi-LLM) pueden generar rápidamente una gran cantidad de resultados. ClickUp Brain te ayuda a darles sentido resumiendo los hallazgos, estandarizando las conclusiones y convirtiendo los resultados en trabajos que se pueden seguir en un único entorno de trabajo convergente. De esta forma, el experimento no termina siendo un montón de respuestas, sino algo que tu equipo puede revisar, sobre lo que puede actuar y a partir de lo cual puede construir.

2. Plantilla de pizarra para experimentos de crecimiento de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de pizarra «ClickUp Growth Experiments» para generar ideas, establecer prioridades y convertir las ideas en tareas.

Cuando tu equipo tiene más ideas de experimentos de las que realmente puede llevar a cabo, el reto pasa de las pruebas a la selección. Una comparación de indicaciones lleva a otras tres, los diferentes proveedores abren nuevas variables y, pronto, la lista de tareas pendientes empieza a crecer más rápido de lo que el equipo puede evaluar.

La plantilla de pizarra de experimentos de crecimiento de ClickUp te ofrece un espacio visual para ordenar esas ideas iniciales. Creada sobre un lienzo visual, ayuda a los equipos a correlacionar ideas, identificar las comparaciones más sólidas y poner en práctica las mejores.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Backlog visual de experimentos: Agrupa las pruebas por caso de uso o proveedor en un lienzo de formato libre con Agrupa las pruebas por caso de uso o proveedor en un lienzo de formato libre con ClickUp Pizarras

Votación de prioridades: Deja que los miembros del equipo voten qué comparaciones son las más importantes

Lluvia de ideas sobre IA: Utiliza ClickUp Brain para generar ideas para experimentos o replantear hipótesis

✅ Ideal para: gestores de proyectos y responsables de investigación que gestionan una gran cantidad de experimentos pendientes.

📚 Lee también: Plantillas personalizables y gratuitas para experimentos de crecimiento que impulsarán tu empresa

3. Plantilla de hoja de cálculo de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de las ejecuciones de los experimentos con puntuaciones y notas utilizando la plantilla de hoja de cálculo de ClickUp

Si tu equipo ha estado registrando los experimentos en Hojas de cálculo de Google o Excel, la plantilla de hoja de cálculo de ClickUp te resultará muy familiar. Se basa en la vista Tabla de ClickUp.

Cada fila corresponde a una ejecución de experimento (modelo + indicación + parámetros), y las columnas recogen resultados, puntuaciones, latencia, coste y notas, pero con colaboración y automatización integradas.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Columnas con datos introducidos y filtrables: utiliza los campos personalizados de ClickUp para menús desplegables (proveedor del modelo), números (latencia) y valoraciones (puntuación de calidad)

Ordenación y filtrado masivo: Ordena cientos de ejecuciones de experimentos por cualquier campo sin problemas de rendimiento de las hojas de cálculo

Notificaciones automáticas: activa alertas cuando el estado de un experimento cambie a «Completado» utilizando activa alertas cuando el estado de un experimento cambie a «Completado» utilizando las automatizaciones de ClickUp

✅ Ideal para: equipos de operaciones de IA que gestionan registros de experimentos repetibles.

🧠 Dato curioso: Las redes neuronales son más antiguas que el término «IA». En 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts publicaron el primer modelo matemático de una neurona artificial.

4. Plantilla de comparación de software de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Compara proveedores de LLM según criterios comunes con la plantilla de comparación de software de ClickUp

Diseñada originalmente para evaluar herramientas según criterios comunes, la plantilla de comparación de software de ClickUp funciona a la perfección para comparar proveedores de LLM cara a cara.

En lugar de proveedores, estás comparando OpenAI, Anthropic, Google y Mistral en cuanto a calidad de salida, velocidad, coste, tamaño de la ventana de contexto y funciones de seguridad.

Cuando varios modelos parecen prometedores por diferentes motivos, esta plantilla te ayuda a compararlos según los mismos criterios de decisión y a tomar la decisión final con mayor confianza.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Analiza las ventajas y desventajas de los proveedores desde diferentes ángulos: utiliza utiliza las vistas de ClickUp para cambiar entre formatos de comparación

Gráficos de comparación visual: Convierte los datos en gráficos o tarjetas de resumen para Convierte los datos en gráficos o tarjetas de resumen para presentaciones a las partes interesadas utilizando los paneles de ClickUp

Síntesis asistida por IA: Deja que ClickUp Brain extraiga el contexto de los documentos de experimentos existentes para completar las notas de comparación.

✅ Ideal para: responsables de producto e ingeniería que analizan las ventajas e inconvenientes de los modelos con las partes interesadas en materia de seguridad o adquisiciones.

📮 Dato de ClickUp: El 45 % de los participantes en nuestra encuesta afirma que mantiene abiertas durante semanas las pestañas de investigación relacionadas con el trabajo. Para otro 23 %, estas preciadas pestañas incluyen hilos de chat de IA repletos de contexto. Básicamente, la gran mayoría está externalizando la memoria y el contexto a frágiles pestañas del navegador. Repite con nosotros: las pestañas no son bases de conocimiento. 👀 ClickUp Brain MAX cambia las reglas del juego en este ámbito. Esta superapp de IA te permite buscar en tu entorno de trabajo, interactuar con múltiples modelos de IA e incluso utilizar comandos de voz para recuperar contexto desde una única interfaz. Como MAX reside en tu PC, no ocupa espacio en las pestañas y puede guardar conversaciones hasta que las elimines.

📮 Dato de ClickUp: El 45 % de los participantes en nuestra encuesta afirma que mantiene abiertas durante semanas las pestañas de investigación relacionadas con el trabajo. Para otro 23 %, estas preciadas pestañas incluyen hilos de chat de IA repletos de contexto. Básicamente, la gran mayoría está externalizando la memoria y el contexto a frágiles pestañas del navegador. Repite con nosotros: las pestañas no son bases de conocimiento. 👀 ClickUp Brain MAX cambia las reglas del juego en este ámbito. Esta superapp de IA te permite buscar en tu entorno de trabajo, interactuar con múltiples modelos de IA e incluso utilizar comandos de voz para recuperar contexto desde una única interfaz. Como MAX reside en tu PC, no ocupa espacio en las pestañas y puede guardar conversaciones hasta que las elimines.

5. Plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Supervisa el estado y los resultados de los experimentos de distintos proveedores con la plantilla de panel de control de gestión de proyectos de ClickUp.

Cuando gestionas más de 50 ejecuciones de experimentos entre cuatro proveedores, las vistas de tareas individuales no son suficientes. La plantilla de panel de gestión de proyectos de ClickUp agrupa los datos de tus tareas de experimentación en widgets y los visualiza todos en una sola pantalla.

Esto resulta increíblemente útil cuando tu programa de experimentos empieza a ir más allá de unas pocas pruebas puntuales. En lugar de revisar cada ejecución por separado, puedes supervisar el estado de todo el proceso de pruebas y detectar dónde se está ralentizando el impulso.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Distribución del estado de los experimentos: Ve de un vistazo cuántos experimentos están planificados, en curso o completados.

Resultados por proveedor de modelos: compara qué modelo obtiene mejores resultados en todos los experimentos completados

Visibilidad de la carga de trabajo: Supervisa quién de tu equipo está sobrecargado con tareas de experimentación con Supervisa quién de tu equipo está sobrecargado con tareas de experimentación con la vista Carga de trabajo de ClickUp

✅ Ideal para: responsables de IA aplicada que gestionan el rendimiento de los experimentos entre investigadores, ingenieros de indicaciones y revisores.

🔮 Extra: La visibilidad es solo una parte de la ampliación de los experimentos con múltiples modelos de lenguaje (LLM). Los Superagentes de ClickUp proporcionan a tu equipo compañeros de trabajo de IA a los que se puede enviar mensajes directamente, asignarles trabajo y configurar con sus propios conocimientos y memoria. Más información aquí:

6. Plantilla de informe de estado semanal de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de informe de estado semanal de ClickUp para resumir las actualizaciones, el progreso, el trabajo pendiente y los obstáculos.

La plantilla de informe de estado semanal de ClickUp resulta muy útil para realizar el seguimiento de las pruebas completadas y los primeros resultados. Además, te ayuda a identificar cualquier obstáculo, como retrasos en el acceso a la API, conjuntos de datos que faltan o la espera de comentarios de los revisores.

Secciones como la panorámica del proyecto, los principales logros y las actualizaciones semanales facilitan mostrar el progreso sin tener que volver a crear el informe cada vez.

Funciona de maravilla cuando los experimentos avanzan a gran velocidad y la dirección necesita una visión clara de lo que ha cambiado esta semana.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Tareas de informe generadas automáticamente: Crea una nueva tarea de informe cada semana con la plantilla preaplicada mediante las automatizaciones de ClickUp

Resúmenes redactados por IA: Deja que ClickUp Brain extraiga información de las tareas completadas y redacte el Deja que ClickUp Brain extraiga información de las tareas completadas y redacte el resumen del estado en cuestión de minutos

Seguimiento de bloqueos: marca las dependencias para que la dirección sepa qué hay que desbloquear

✅ Ideal para: equipos de evaluación que realizan ciclos de pruebas recurrentes con diferentes indicaciones, proveedores y casos de uso.

💟 Bonus: Trabaja de forma más inteligente: ¡deja que un Super Agent se encargue de la elaboración de los informes de estado diarios de tus experimentos! Aquí tienes un vídeo que te muestra cómo hacerlo.

7. Plantilla de informe de actividad de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Realiza un seguimiento del historial de experimentos y de los próximos pasos con la plantilla de informe de actividad de ClickUp

Se implementa un cambio en el modelo. Dos semanas después, alguien pregunta por qué se revisó la indicación, quién aprobó la nueva versión y si el equipo registró el resultado en algún sitio. Si ese historial se encuentra disperso entre comentarios, tareas y notas sueltas, la respuesta tarda más de lo que debería.

La plantilla de informe de actividad de ClickUp proporciona a los equipos un registro claro de lo que ha sucedido a lo largo de un ciclo de experimentación. Puedes utilizarla para registrar en un solo lugar las tareas entregadas y pendientes, los próximos pasos, los pequeños logros y los problemas del proceso. Para los equipos que trabajan en entornos regulados o en cualquier flujo de trabajo que requiera trazabilidad, ese registro es fundamental.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Registro de auditoría que se rellena automáticamente: Registra automáticamente los cambios en las tareas, las adiciones de comentarios y las actualizaciones de estado con el seguimiento de actividad integrado de ClickUp.

Mantén el historial de la elaboración de informes claro: utiliza utiliza ClickUp Docs para registrar el trabajo entregado, los elementos pendientes, los próximos pasos y las notas del proceso en un único registro continuo

Registros con marca de tiempo: Asegúrate de que cada entrada incluya una marca de fecha y hora para garantizar Asegúrate de que cada entrada incluya una marca de fecha y hora para garantizar una trazabilidad completa

✅ Ideal para: equipos de gobernanza de IA que revisan el historial de indicaciones, modelos y aprobaciones a lo largo de los ciclos de experimentación.

📚 Lee también: Los mejores LLM para resumir textos

💡 Consejo profesional: Realizar experimentos con múltiples modelos de IA (LLM) suele implicar tener que hacer malabarismos con demasiadas pestañas. ClickUp Brain MAX reúne a ChatGPT, Claude y Gemini en una única aplicación de escritorio, para que puedas cambiar de modelo sin tener que dividir tus notas, preguntas y trabajos de seguimiento entre diferentes herramientas. Accede a múltiples modelos de IA desde una sola interfaz con ClickUp Brain MAX

8. Plantilla de lista de control de calidad de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Revisa la calidad de la configuración del experimento antes de su lanzamiento con la plantilla de lista de control de calidad de ClickUp

Una configuración incorrecta puede arruinar una comparación de modelos limpia. Un ajuste de temperatura omitido, una indicación modificada o una rúbrica de puntuación definida demasiado tarde pueden sesgar el resultado antes de que te des cuenta. Cuando eso ocurre, el experimento parece completo sobre el papel, pero es difícil confiar en los resultados.

La plantilla de lista de control de calidad de ClickUp ofrece a los equipos una forma estructurada de revisar la calidad de la configuración antes de que un experimento siga adelante. En la vista Lista de ClickUp, cada experimento puede tener su propia lista de control de ClickUp para garantizar la coherencia de las indicaciones, la revisión de los parámetros, la preparación para la puntuación y la aprobación final.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Comprobaciones de coherencia de parámetros: Verifica que las indicaciones, la temperatura, el número máximo de tokens y otros parámetros coincidan en todos los modelos que se están probando.

Confirmación de la rúbrica de evaluación: Asegúrate de que se hayan definido los criterios de puntuación antes de revisar los resultados.

Control de estado: Impide que un experimento pase al estado «Completado» hasta que se hayan marcado todos los elementos de la lista de control mediante las automatizaciones de ClickUp.

✅ Ideal para: responsables de control de calidad de IA que necesitan una comprobación repetible previa al lanzamiento para comparar modelos.

9. Plantilla de aprobación de pruebas de aceptación del usuario (UAT) de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Documenta las recomendaciones de modelos y las aprobaciones finales con la plantilla de aprobación de pruebas de aceptación del usuario (UAT) de ClickUp.

Un modelo puede ganar el experimento y, aun así, no estar listo para la producción. Alguien tiene que confirmar la recomendación, revisar los riesgos conocidos y aprobar la implementación.

La plantilla de aprobación de pruebas de aceptación del usuario (UAT) de ClickUp ofrece a los equipos una forma formal de salvar esa brecha. Úsala para documentar el resumen del experimento, la configuración recomendada del modelo, los resultados clave, las limitaciones conocidas y las aprobaciones finales en un solo lugar.

Funciona bien para programas con múltiples modelos de lenguaje (LLM) en los que la decisión final requiere algo más que un simple «sí» verbal.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Seguimiento del estado de aprobación: Registra la decisión de cada parte interesada (aprobado, rechazado, pendiente) mediante los campos personalizados de ClickUp

Notificaciones de aprobación automatizadas: activa alertas cuando se necesite una aprobación mediante las automatizaciones de ClickUp

Añade contexto antes de la decisión final: utiliza utiliza ClickUp Clips para grabar una breve demostración de los resultados, los casos extremos o los límites del modelo ganador, de modo que los revisores puedan evaluar la decisión más rápidamente.

✅ Ideal para: responsables de producto, ingeniería y cumplimiento normativo que necesitan un registro documentado de aprobaciones para cambios de IA de gran impacto.

10. Plantilla de informe de investigación de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Documenta los resultados de los experimentos y las recomendaciones con la plantilla de informe de investigación de ClickUp

Puedes completar una ronda sólida de experimentos con LLM y, aun así, tener dificultades para explicar lo que el equipo ha aprendido. Los datos pueden estar dispersos en tareas, cuadros de mando, paneles y comentarios. Las recomendaciones pueden encontrarse en otros lugares. Esto ralentiza la revisión y dificulta la reutilización del trabajo más adelante.

La plantilla de informe de investigación de ClickUp te permite convertir el trabajo experimental en un informe claro. Creada en ClickUp Docs, incluye secciones para el resumen ejecutivo, la metodología, los resultados, las referencias y mucho más.

Funciona bien para evaluaciones internas en las que los equipos necesitan documentar por qué se probó un modelo, cómo se puntuó y qué mostraron los resultados.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Mantén los datos del informe vinculados a la ejecución: utiliza utiliza las tareas de ClickUp para conectar las ejecuciones de los experimentos, los propietarios, los estados y los datos de los resultados con el informe final.

Redacción asistida por IA: Deja que ClickUp Brain extraiga información de las tareas de experimentos completadas y resuma los resultados, reduciendo considerablemente el tiempo de redacción.

Edición colaborativa: Recibe comentarios y menciones directamente dentro del documento

✅ Ideal para: Investigadores de IA o jefes de producto que presenten metodologías, conclusiones y recomendaciones de implementación a la dirección.

Empieza a realizar el seguimiento de tus experimentos con múltiples modelos de lenguaje (LLM)

A medida que tu equipo pasa de evaluar uno o dos LLM a gestionar estrategias multimodelo en distintos casos de uso, el seguimiento estructurado se vuelve prácticamente indispensable.

Ya has visto cómo cada plantilla se encarga de una parte diferente del ciclo de vida del experimento. Empieza con la plantilla «Plan y resultados del experimento» para tu próxima comparación de modelos y, a medida que vayas ampliando la escala, añade la plantilla «Panel».

El verdadero obstáculo para un seguimiento eficaz de los experimentos es la falta de una estructura compartida que permita registrar lo que se ha probado, lo que se ha descubierto y, en última instancia, lo que se ha decidido. Cuando esos datos se dispersan entre cuadernos, hilos de chat y hojas de cálculo personales, tu equipo no puede aprender de pruebas anteriores ni tomar decisiones sobre los modelos con seguridad.

Ahí es donde entra en juego el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp. Al mantener las tareas de los experimentos, los datos y las conversaciones del equipo en un solo lugar, todo ello conectado mediante IA, ClickUp proporciona a tu equipo la estructura unificada que necesita.

Empieza gratis con ClickUp y configura hoy mismo tu primera plantilla de seguimiento de experimentos. ✅

Preguntas frecuentes sobre los experimentos con múltiples modelos de lenguaje (LLM)

Las plantillas proporcionan marcos estructurados para documentar los experimentos, garantizando que se registren todos los detalles importantes para su análisis futuro. Por su parte, las herramientas de observabilidad permiten supervisar en tiempo real el rendimiento del sistema, con alertas automáticas ante anomalías y datos de telemetría completos adecuados para entornos de producción. Muchos equipos utilizan ambas herramientas conjuntamente, combinando el enfoque organizado de las plantillas con la información inmediata que proporcionan las herramientas de observabilidad.

¿Puedo realizar el seguimiento de los experimentos de OpenAI, Anthropic y proveedores de LLM de código abierto en la misma plantilla de ClickUp?

¡Por supuesto! En ClickUp, dispones de campos personalizados que te permiten definir metadatos específicos del proveedor para cada entrada de experimento. Esto te permite registrar y comparar resultados de cualquier proveedor sin tener que cambiar de herramienta. Además, puedes añadir paneles para obtener una vista general mejorada de cada experimento.

¿Qué métricas debo registrar al comparar varios LLM en paralelo en ClickUp?

Al comparar múltiples LLM en ClickUp, las métricas clave que hay que registrar abarcan cuatro áreas: rendimiento (latencia, tokens por segundo, uso de la ventana de contexto), calidad (precisión, tasa de alucinaciones, puntuación de relevancia y consistencia en el seguimiento de instrucciones), coste (recuento de tokens de entrada/salida y coste por solicitud) y fiabilidad (tasa de error, recuento de reintentos y tiempos de espera). Para evaluaciones específicas de tareas, incluye también puntuaciones BLEU/ROUGE para resumir, Pass@k para la generación de código o la precisión de las llamadas a herramientas para tareas de tipo agente.

¿Necesito conocimientos de ingeniería para configurar el seguimiento de experimentos con múltiples modelos de lenguaje (LLM) en ClickUp?

No, las plantillas de ClickUp vienen preconfiguradas, por lo que puedes empezar a registrar experimentos de inmediato, y ClickUp Brain te ayuda a personalizar campos y configurar automatizaciones utilizando lenguaje natural.