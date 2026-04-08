10 plantillas gratuitas de flujo de trabajo de indicaciones de IA

Hoy en día, muchos equipos confían en las herramientas de IA. Sin embargo, al carecer de indicaciones estandarizadas, obtienen resultados muy inconsistentes que requieren un gran trabajo de revisión.

El informe «State of IA» de Deloitte lo corrobora: el 37 % de las organizaciones sigue utilizando la IA a un nivel superficial, con pocos o ningún cambio en los procesos.

Este artículo explica qué son realmente las plantillas de flujo de trabajo para indicaciones de IA y por qué son el eslabón que faltaba entre tu equipo y unos resultados fiables de la IA. Además, te presenta 10 opciones listas para usar que abarcan contenidos, gestión de proyectos, ingeniería, recursos humanos, finanzas y mucho más.

¿Qué es una plantilla de flujo de trabajo de indicaciones de IA?

Una plantilla de flujo de trabajo de indicaciones para IA es un documento reutilizable que combina una estructura de indicaciones probada con los pasos del flujo de trabajo que la rodean. Incluye marcadores de posición para elementos como el rol, el contexto, las restricciones y el formato de salida, de modo que no tengas que escribir indicaciones desde cero cada vez que necesites resultados de IA.

Sin estandarización, hemos visto equipos en los que la misma solicitud —«escribe un correo electrónico de actualización del proyecto»— produce resultados que están dentro de un intervalo que va de 50 a 500 palabras, con tonos y niveles de detalle muy diferentes. Nadie sabe qué indicaciones funcionan realmente.

Una buena plantilla de flujo de trabajo de indicaciones de IA combina tres elementos:

El esquema de la indicación: un formato estructurado con espacios en blanco claros para variables como la audiencia, el tono y el tipo de resultado.

El contexto del flujo de trabajo: qué es el desencadenante de la indicación, quién revisa el resultado y cuál es el siguiente paso del resultado

Notas de iteración: qué ha cambiado y por qué, para que la plantilla mejore con el tiempo

🎥 Antes de profundizar en las plantillas de flujo de trabajo, es útil comprender los fundamentos para formular preguntas a la IA de manera eficaz. Este vídeo repasa las técnicas esenciales para obtener mejores respuestas de las herramientas de IA:

📚 Lee también: Plantillas de ClickUp PromptOps para flujos de trabajo de IA

Por qué las plantillas de indicaciones de IA ahorran tiempo a los equipos

Hoy en día, todos los equipos utilizan la IA en el lugar de trabajo. Sin embargo, la mayoría se salta el paso de acordar cómo utilizarla: McKinsey descubrió que menos de un tercio de las organizaciones sigue las prácticas adecuadas de adopción y escalado de la IA generativa.

El uso de plantillas de indicaciones de IA ofrece muchas ventajas:

Calidad de resultados coherente: cuando todo el mundo utiliza el mismo esquema de indicaciones, un empleado recién incorporado produce borradores del mismo nivel que un miembro sénior del equipo

Cambios más rápidos: los marcadores de posición claros te permiten cambiar el público, el tono o el resultado final en segundos, en lugar de tener que reescribirlo todo desde cero

Conocimiento que perdura: Las buenas indicaciones son valiosas. Las plantillas convierten la fórmula secreta de una persona en un recurso compartido que sobrevive a los cambios de personal.

Menos cambios de herramienta: cuando las plantillas de indicaciones se encuentran en el mismo entorno de trabajo donde gestionas los proyectos y las tareas, se reduce la fricción de tener que cambiar constantemente de aplicación

📮ClickUp Insight: La mitad de nuestros encuestados tiene dificultades para adoptar la IA; el 23 % simplemente no sabe por dónde empezar, mientras que el 27 % necesita más formación para realizar tareas avanzadas. ClickUp resuelve este problema con una interfaz de chat familiar que se parece mucho a chatear. Los equipos pueden empezar directamente con preguntas y solicitudes sencillas, y luego descubrir de forma natural funciones de automatización y flujos de trabajo más potentes a medida que avanzan, sin la intimidante curva de aprendizaje que frena a tanta gente.

📮ClickUp Insight: La mitad de nuestros encuestados tiene dificultades para adoptar la IA; el 23 % simplemente no sabe por dónde empezar, mientras que el 27 % necesita más formación para realizar tareas avanzadas. ClickUp resuelve este problema con una interfaz de chat familiar que se parece mucho a chatear. Los equipos pueden empezar directamente con preguntas y solicitudes sencillas, y luego descubrir de forma natural funciones de automatización y flujos de trabajo más potentes a medida que avanzan, sin la intimidante curva de aprendizaje que frena a tanta gente.

Las 10 mejores plantillas de flujo de trabajo de indicaciones de IA

Algunas de estas plantillas están diseñadas para ClickUp, otras para ChatGPT o Copilot, y una organiza las indicaciones mediante Microsoft Listas. Elige la que mejor se adapte a tu entorno. 👀

1. Indicaciones y guía de IA para entradas de blog de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Estandarice las fases de redacción de blogs con la plantilla «AI Prompt and Guide for Blog Posts» de ClickUp

Esta plantilla de ClickUp con indicaciones y guía de IA para entradas de blog ofrece a los equipos de contenido un flujo de trabajo de indicaciones repetible para esquemas, borradores y resúmenes de blog.

👀 Ejemplo de indicación: «Eres un estratega de contenido sénior. Redacta un esquema de 1200 palabras para una entrada de blog sobre [TEMA] con el objetivo de llegar a [PÚBLICO]. Utiliza un tono coloquial. Incluye un título H1, cinco secciones H2 y una llamada a la acción ($$$cta) final para [ACCIÓN]. Da prioridad a los consejos prácticos frente a la teoría.»

Por qué te gustará esta plantilla:

Los campos prellenados para el tema, el público, el tono, las palabras clave de SEO y la llamada a la acción eliminan las conjeturas a la hora de crear indicaciones

Vinculadas a las tareas de ClickUp , de modo que se realiza un seguimiento de cada publicación a medida que avanza por las fases de redacción, revisión y publicación.

Incorpora los fundamentos de la ingeniería de indicaciones , como la asignación de roles y las restricciones de resultados, para que los primeros borradores sean útiles, no genéricos

🚀 Ideal para: Equipos de marketing de contenido con un calendario de publicación periódico.

📚 Lea también: Plantillas gratuitas de flujos de trabajo para políticas de uso de la IA

2. Indicaciones de ChatGPT para la gestión de proyectos

Consigue una plantilla gratis La plantilla «ChatGPT Prompts for Gestión de Proyectos» te ayuda a ser más eficiente y a gestionar proyectos como un profesional

La plantilla «ChatGPT Prompts for Gestión de Proyectos» de ClickUp te ofrece indicaciones de ChatGPT predefinidas para redactar resúmenes de proyectos, resumir actualizaciones de estado, crear registros de riesgos y dividir epopeyas en tareas. Cada indicación incluye espacios en blanco para el nombre del proyecto, el cronograma, el tamaño del equipo y los entregables.

👀 Ejemplo de indicación: «Actúa como gestor de proyectos. Resumir la siguiente actualización del proyecto en tres puntos clave para un público ejecutivo. Destaca: (1) el progreso respecto a los hitos, (2) el principal riesgo, (3) la prioridad de la próxima semana. Actualización del proyecto: [PEGAR ACTUALIZACIÓN]. »

Los campos en blanco estructurados te obligan a proporcionar a la IA el contexto que necesita, lo que significa que el primer resultado es útil en lugar de vagamente genérico. Y si quieres saltarte por completo el paso de copiar y pegar, ClickUp Brain puede generar resúmenes y desgloses de tareas directamente a partir de los datos de tareas existentes.

Por qué te gustará esta plantilla:

Cubre todo el ciclo de vida de la gestión de proyectos: resúmenes, actualizaciones, registros de riesgos y desglose de epopeyas

Los espacios en blanco para los detalles específicos del proyecto reducen el número de rondas de ajuste de las indicaciones

Las indicaciones están estructuradas para obtener resultados listos para los ejecutivos, no párrafos inconexos

Se integra perfectamente con ClickUp Brain si quieres extraer datos de tareas automáticamente

🚀 Ideal para: Gestores de proyectos y jefes de equipo que utilizan ChatGPT junto con su herramienta de gestión de proyectos

🚀 Ideal para: Gestores de proyectos y jefes de equipo que utilizan ChatGPT junto con su herramienta de gestión de proyectos

💡 Consejo profesional: Elimina por completo los espacios en blanco con ClickUp Brain. Todas las plantillas de esta lista tienen [ESPACIOS EN BLANCO] que debes rellenar manualmente: nombre del proyecto, público objetivo, cronograma y entregables. Funciona, pero es lento, y tú mismo tienes que recopilar el contexto. ClickUp Brain ya conoce los nombres de tus tareas, las personas asignadas, las fechas límite, las descripciones y los datos de las aplicaciones conectadas. En lugar de pegar el contexto en una indicación, Brain lo extrae directamente de tu entorno de trabajo. Una indicación de estado que lleva cinco minutos de copiar y pegar en ChatGPT se realiza en segundos en ClickUp porque el contexto ya está ahí. Obtén respuestas en todo tu entorno de trabajo en segundos con la IA contextual de ClickUp Brain

3. Indicaciones de ChatGPT para la gestión de productos

Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla «ChatGPT Prompts for Product Management» para automatizar tareas y dominar todos los aspectos de tu trabajo

La plantilla «ChatGPT Prompts for Product Management» de ClickUp abarca los PRD ( documentos de requisitos del producto ), borradores de historias de usuario, temas de comentarios de los clientes y notas de lanzamiento. Las indicaciones están organizadas por fase del ciclo de vida del producto, por lo que no es necesario desplazarse por una lista plana para encontrar la adecuada.

Cada indicación incorpora de forma integrada el contexto del rol, y el formato de historia de usuario «Como… quiero… para que…» ya es un estándar en las indicaciones de IA para los gestores de producto. Al incorporarlo a la plantilla, los resultados se presentan en una estructura que tu equipo ya utiliza, sin necesidad de reformatear.

👀 Ejemplo de indicación: «Eres gestor de producto. Redacta cinco historias de usuario con el formato “Como [tipo de usuario], quiero [acción] para que [resultado]” para una función que [DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN]. Priorízalas según el impacto estimado en el usuario.»

Por qué te gustará esta plantilla:

Las indicaciones se correlacionan con las fases reales del producto: descubrimiento, definición, desarrollo y lanzamiento

Los resultados de las historias de usuario siguen el formato estándar del sector desde el primer momento.

Incluye indicaciones para sintetizar los temas de los comentarios de los clientes, no solo para redactar documentos

El rol en cada indicación evita que la IA dé respuestas genéricas y superficiales

🚀 Ideal para: Gerentes de producto y equipos de operaciones de producto que gestionan carteras de proyectos y hojas de ruta.

🚀 Ideal para: Gerentes de producto y equipos de operaciones de producto que gestionan carteras de proyectos y hojas de ruta.

🚀 Estas indicaciones de IA ayudan a los gestores de proyectos a pensar mejor, actuar con mayor rapidez y evitar tener que empezar desde cero cada vez.

4. Indicaciones de ChatGPT para ingeniería

Consigue una plantilla gratis Utiliza la plantilla de indicaciones de ChatGPT para ingeniería y aprovecha las ventajas de ChatGPT en tu trabajo

La plantilla «ChatGPT Prompts for Engineering» de ClickUp incluye listas de control para la revisión del código, documentación técnica, plantillas de informes de errores y registros de decisiones de arquitectura. Cada indicación incluye espacios en blanco para el lenguaje, el marco de trabajo y el nivel técnico del público, de modo que el resultado se adapte a tu pila de tecnologías real.

La restricción de resultados numerados en indicaciones como la que se muestra a continuación obliga a obtener comentarios fáciles de leer y aplicables, en lugar de un muro de texto. Esa es la diferencia entre los resultados de IA que realmente utilizas y los que solo ojeas y cierras.

👀 Ejemplo de indicación: «Revisa el siguiente fragmento de código para [LANGUAGE]. Identifica: (1) posibles errores, (2) problemas de rendimiento, (3) mejoras en la legibilidad. Explica cada hallazgo en una frase. Código: [PEGAR CÓDIGO]. »

Por qué te gustará esta plantilla:

Las indicaciones abarcan todo el flujo de trabajo de ingeniería: revisión de código, documentos, informes de errores y ADR.

Los espacios en blanco para el lenguaje y el marco garantizan que los resultados sean relevantes para su pila

Las restricciones de resultados numerados facilitan la revisión de los comentarios de la IA y la aplicación de medidas al respecto

Los ajustes por tipo de público te permiten generar documentos para ingenieros o para partes interesadas sin conocimientos técnicos

🚀 Ideal para: Ingenieros de software, directores de ingeniería y equipos de DevOps.

💡 Consejo profesional: Envía indicaciones desde cualquier lugar (incluso por voz) con ClickUp Brain MAX . Las plantillas de indicaciones solo son útiles si puedes acceder a ellas cuando te llega la inspiración, no solo cuando por casualidad tienes abierta la pestaña correcta del navegador. Brain MAX es un asistente de IA de escritorio que reside en la bandeja del sistema y se inicia con un solo atajo de teclado. Úsalo para ejecutar indicaciones, realizar búsquedas en ClickUp y en aplicaciones conectadas como Google Drive, GitHub y SharePoint, y obtener respuestas sin cambiar de ventana. Y si escribir una indicación detallada te resulta una tarea tediosa, la función «Talk to Text» de Brain MAX te permite dictar las indicaciones de forma natural. Solo tienes que hablar como si le explicaras la tarea a un compañero de trabajo, y la IA se encarga del resto.

5. Indicaciones de ChatGPT para RR. HH.

Consigue una plantilla gratuita Plantilla de indicaciones de ChatGPT para RR. HH. de ClickUp

Esta plantilla de indicaciones de ChatGPT para RR. HH. de ClickUp gestiona procesos fundamentales de recursos humanos, como descripciones de puestos, bancos de preguntas para entrevistas, listas de control para la incorporación y resúmenes de encuestas a empleados. Incluye directrices como «Utiliza un lenguaje no sexista» y «Evita requisitos que no sean estrictamente necesarios para el rol».

Las instrucciones de protección contra sesgos ayudan a superar los retos habituales de la IA al evitar que esta recurra de forma predeterminada a patrones lingüísticos excluyentes, algo que ocurre con más frecuencia de lo que se podría pensar si no se aplican.

👀 Ejemplo de indicación: «Redacta una descripción del puesto de [TÍTULO DEL PUESTO] en una empresa de [TAMAÑO DE LA EMPRESA] del sector [SECTOR]. Incluye: resumen del puesto, cinco responsabilidades clave, cualificaciones requeridas y cualificaciones deseadas. Utiliza un lenguaje neutro en cuanto al género en todo el texto.»

Por qué te gustará esta plantilla:

Cubre todo el ciclo de operaciones de personal: contratación, incorporación, compromiso y salida de la empresa

Las medidas de prevención de sesgos están integradas de forma predeterminada en las indicaciones

Las indicaciones de las entrevistas se estructuran por competencias, no solo por rol

Las indicaciones para el resumen de encuestas te ayudan a sintetizar rápidamente los comentarios de los empleados en temas

🚀 Ideal para: directores de RR. HH., responsables de selección de personal y equipos de operaciones de personal.

6. Indicaciones de ChatGPT para el sector financiero

Consigue una plantilla gratuita Indicaciones de ChatGPT para el sector financiero

La plantilla de ClickUp «ChatGPT Prompts for Finance» gestiona explicaciones de variaciones presupuestarias, resúmenes narrativos ejecutivos, reglas de categorización de gastos y matrices de comparación de proveedores. Cada una incluye campos para el periodo de elaboración de informes, la moneda y el nivel jerárquico del público destinatario.

Las instrucciones de salida párrafo por párrafo en indicaciones como la que se muestra a continuación reflejan el formato de gestión de proyectos que los equipos ya presentan a la dirección. En lugar de tener que reelaborar un bloque de texto generado por IA para que resulte presentable, obtienes una narrativa estructurada que puedes incluir directamente en una presentación.

👀 Ejemplo de indicación: «Resumir los siguientes datos presupuestarios trimestrales en un informe ejecutivo de tres párrafos. Párrafo 1: rendimiento general frente al plan. Párrafo 2: los tres principales factores de variación. Párrafo 3: acciones recomendadas. Datos: [PEGAR DATOS]. »

Por qué te gustará esta plantilla:

Las indicaciones están estructuradas para un público ejecutivo, no son simples volcados de datos sin procesar

Los campos en blanco para el periodo de elaboración de informes, la moneda y la antigüedad permiten que los resultados estén listos para su presentación

Las indicaciones para la comparación de proveedores generan matrices comparativas, no textos descriptivos

Las indicaciones para la explicación de la varianza te ayudan a explicar el «porqué» que hay detrás de los números

🚀 Ideal para: Analistas financieros, controladores y equipos de FP&A.

💟 Bonificación: ¡Convierte tu mejor indicación en un superagente siempre activo! Una vez que encuentres una indicación que funcione, como un resumen semanal del estado o una lista de control para la clasificación de incidencias, deja de ejecutarla manualmente. En su lugar, crea un Superagente de ClickUp en torno a ella. Los Superagentes son compañeros de equipo impulsados por IA que residen dentro de ClickUp con todo el contexto del entorno de trabajo. Pueden ejecutar flujos de trabajo de varios pasos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desencadenados por cambios en el estado de las tareas, programaciones o una simple @mención. Tú controlas a qué herramientas y fuentes de datos acceden, quién puede ser el desencadenante y dentro de qué límites operan. Es la diferencia entre una indicación que te acuerdas de usar y un proceso autónomo que nunca se olvida. Más información sobre Super Agents aquí 👇

7. Indicaciones de ChatGPT para la redacción

Consigue una plantilla gratuita Plantilla de ClickUp con indicaciones de ChatGPT para la redacción

La plantilla «ChatGPT Prompts for Writing» de ClickUp va más allá de la creación básica de contenido y abarca correos electrónicos, textos para redes sociales, memorandos internos y descripciones de propuestas. Incluye un patrón de «imitación de estilo» en el que se pega una muestra del tono de tu marca y se le pide a la IA que lo imite.

La imitación de estilos es el truco menos utilizado para crear reconocimiento de marca con IA. En lugar de describir tu voz en términos abstractos como «profesional pero amigable», le muestras a la IA cómo es. El resultado se acerca más a la identidad de marca desde el primer borrador.

👀 Ejemplo de indicación: «Escribe un [FORMATO: correo electrónico / publicación en LinkedIn / nota interna] sobre [TEMA] para [PÚBLICO]. Tono: [TONO]. Longitud: [NÚMERO DE PALABRAS]. Adapta el estilo de redacción a esta muestra: [PEGAR MUESTRA]. »

Por qué te gustará esta plantilla:

Cubren todos los formatos de trabajo habituales: correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, notas y propuestas.

Las indicaciones que imitan el estilo te permiten obtener resultados acordes con la marca sin necesidad de largas descripciones del tono

Los campos para el formato, el público y el recuento de palabras garantizan que los resultados sean concisos y dirigidos al objetivo

Funciona para cualquier equipo que redacte, no solo para marketing

🚀 Ideal para: Equipos de marketing, profesionales de la comunicación y cualquier persona que escriba en el trabajo.

8. Indicaciones de Gemini de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Saca el máximo partido a Gemini con Gemini Prompts de ClickUp

La plantilla Gemini Prompts de ClickUp es un documento de ClickUp listo para usar que incluye 600 indicaciones preescritas para Google Gemini, organizadas por función empresarial.

Tanto si necesitas ayuda con textos de marketing, análisis de datos, planificación de proyectos o comunicación con los clientes, hay una indicación que puedes utilizar directamente en lugar de escribir una desde cero.

Y como se encuentran en un documento de ClickUp, tu equipo puede realizar la edición de forma colaborativa, añadir notas y desarrollar las indicaciones que mejor se adapten a tus flujos de trabajo.

👀 Ejemplo de indicación: «Analiza los siguientes datos de comentarios de clientes e identifica los cinco temas más recurrentes. Para cada tema, proporciona un resumen de una frase y realiza una valoración de su tono como positivo, neutro o negativo. Datos: [PEGAR COMENTARIOS]. »

Por qué te gustará esta plantilla:

600 indicaciones para múltiples funciones empresariales, para que nunca tengas que empezar desde cero en cada página

Se entregan como un documento de ClickUp, lo que facilita el uso compartido, la edición y la personalización con tu equipo

Indicaciones aptas para principiantes y listas para usar desde el primer momento; no se necesita experiencia en ingeniería de indicaciones

Se integra a la perfección con ClickUp Brain, que te da acceso a múltiples modelos de IA (incluido Gemini) en un solo entorno de trabajo

🚀 Ideal para: Equipos que utilizan Google Gemini y desean disponer de una biblioteca de indicaciones amplia y organizada que puedan personalizar con el tiempo.

📚 Lee también: Cómo utiliza ClickUp la automatización de tareas para eliminar las actualizaciones manuales de los proyectos

9. Automatización del correo electrónico con la plantilla de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Optimiza la automatización de tu correo electrónico con la plantilla de automatización de correo electrónico de ClickUp

Esta plantilla de automatización de correo electrónico con ClickUp combina flujos de trabajo de indicaciones de IA con las automatizaciones de ClickUp. Las automatizaciones se basan en desencadenantes, condiciones y acciones, y esta plantilla te muestra cómo integrar la automatización del correo electrónico en tu flujo de trabajo de tareas existente. ✨

Cuando el estado de una tarea cambia a «Completada», una automatización activa ClickUp Brain utilizando el nombre, la persona asignada y la descripción de la tarea como contexto, y el borrador del correo electrónico se envía a un documento de ClickUp enlazado para su revisión.

Nadie tiene que acordarse de redactar el correo electrónico de actualización, ya que se escribe automáticamente cuando cambia el estado.

👀 Ejemplo de indicación: «Utilizando el nombre de la tarea, la persona asignada, la fecha de finalización y la descripción que figuran a continuación, redacta un correo electrónico profesional para informar al cliente. Confirma la finalización, resume lo que se ha entregado y indica el siguiente hito. Tono: cordial pero profesional.»

Por qué te gustará esta plantilla:

Los correos electrónicos se redactan automáticamente en cuanto una tarea se marca como completada

Incorpora automáticamente datos reales de las tareas (nombre, persona asignada, descripción) en la indicación

Los borradores se envían a un documento enlazado para su revisión antes de enviarlos, por lo que nada sale sin revisar

Elimina el paso más fácil de olvidar en la comunicación con el cliente: redactar la actualización.

🚀 Ideal para: Equipos de atención al cliente y gestores de cuentas que envían correos electrónicos de actualización repetitivos

📚 Leer también: Cómo realizar la automatización de la documentación con IA y ahorrar horas cada semana

10. Galería de indicaciones de Copilot de Microsoft

a través de Microsoft 365

La Galería de indicaciones de Copilot de Microsoft es una biblioteca navegable de indicaciones listas para usar para Microsoft 365 Copilot, organizadas por flujo de trabajo: Ponerse al día, Crear, Analizar, Código, Ejecutar, Programar y más. En lugar de quedarse mirando un cuadro de chat vacío, eliges una indicación basada en una tarea y Copilot la aplica a tus correos electrónicos, reuniones, documentos y proyectos.

Estas indicaciones extraen automáticamente el contexto de tus datos de Microsoft 365. Una indicación de «ponerse al día con una reunión» resume las decisiones y los elementos pendientes de tu Calendario real. Una indicación de «obtener correos electrónicos pendientes de respuesta» analiza tu bandeja de entrada real. Las indicaciones recopilan el contexto por ti.

👀 Ejemplo de indicación: «Ayúdame a ponerme al día con lo que me he perdido en las últimas reuniones, incluyendo decisiones clave, elementos de acción pendientes y próximos pasos.»

Por qué te gustará esta plantilla:

Las indicaciones están organizadas por flujo de trabajo (poner al día, crear, analizar, código, etc.) para que encuentres rápidamente lo que necesitas

Cada indicación extrae contexto en tiempo real de tus datos de Microsoft 365: correos electrónicos, reuniones, documentos y proyectos

Abarca un amplio intervalo de tareas, desde resúmenes semanales y clasificación de correos electrónicos hasta traducción de código y análisis de la competencia.

No es necesario diseñar las indicaciones, ya que la galería se encarga de la estructura; solo tienes que hacer clic y listo.

🚀 Ideal para: Organizaciones que ya utilizan SharePoint o Microsoft 365.

📮Perspectiva de ClickUp: El 62 % de nuestros encuestados utiliza herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot, con la que están familiarizados, y sus versátiles capacidades —para generar contenido, analizar datos y mucho más— podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores. Sin embargo, si un usuario tiene que cambiar a otra pestaña cada vez que quiere hacer una pregunta a la IA, los costes asociados al cambio de pestaña y al cambio de contexto se acumulan con el tiempo. Pero no con ClickUp Brain. Se integra directamente en tu entorno de trabajo, sabe en qué estás trabajando, entiende indicaciones en texto sin formato y te ofrece respuestas muy relevantes para tus tareas. ¡Duplica tu productividad con ClickUp!

Buenas prácticas para los flujos de trabajo de indicaciones de IA

Ya tienes las plantillas. Ahora te explicamos cómo conseguir que tu equipo las utilice de verdad. 👀

Asigna versiones a tus indicaciones: asigna a cada plantilla un número de versión y un registro de cambios. En ClickUp Docs, cada edición se registra automáticamente en el historial de versiones, por lo que puedes revertir los cambios si una nueva versión no funciona como esperabas.

Asigna un propietario de las indicaciones: Alguien debe encargarse del mantenimiento de cada plantilla. Sin propiedad, las indicaciones quedan obsoletas. Añade una línea: «Propietario: [Nombre]. Última revisión: [Fecha]».

Prueba con diferentes modelos de IA: una indicación que funciona muy bien en GPT-4o puede fallar en Claude o Gemini. Prueba con los modelos que utiliza tu equipo y toma nota de qué combinaciones funcionan mejor

Diseña primero el flujo de trabajo: Diseña primero Diseña primero la automatización de tu flujo de trabajo : decide qué es el desencadenante de la indicación, quién revisa el resultado y cuál es el siguiente paso. Automatiza los pasos de desencadenante y enrutamiento con ClickUp Automations para que los humanos solo tengan que revisar

Plan para resultados erróneos: cada plantilla debe indicar al usuario qué hacer cuando la IA no da en el blanco: una indicación alternativa, un revisor humano o un paso de regeneración.

Guarda las indicaciones donde se realiza el trabajo: una biblioteca de indicaciones en una aplicación independiente genera una biblioteca de indicaciones en una aplicación independiente genera una proliferación de herramientas , lo que da lugar a una duplicación de esfuerzos y a una visibilidad nula de la huella de IA de tu organización. Encuentras la indicación en una herramienta, la ejecutas en otra y pegas el resultado en una tercera. Para obtener la máxima eficacia, mantén las indicaciones conectadas a tu trabajo.

💡 Consejo profesional: Elimina el cambio de contexto entre la ventana de chat y el tablero de proyectos: guarda las indicaciones en ClickUp Docs, enlázalas a las tareas de ClickUp y ejecútalas con ClickUp Brain, todo en un mismo entorno de trabajo.

Deja de introducir indicaciones. Empieza a crear flujos de trabajo.

Las plantillas de indicaciones son un excelente punto de partida, pero siguen siendo manuales. El verdadero cambio se produce cuando tus indicaciones incorporan contexto, se ejecutan mediante desencadenantes en lugar de memoria y se encadenan entre sí sin que tengas que supervisar cada paso.

Aquí es donde el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp se lleva la palma.

ClickUp Brain extrae automáticamente el contexto de tu trabajo, por lo que las indicaciones son más inteligentes desde el primer resultado. Brain MAX te permite ejecutarlas desde cualquier lugar de tu escritorio, mediante el teclado o la voz. Y cuando encuentras una indicación que vale la pena repetir, los Super Agents la convierten en un compañero de equipo siempre activo que ejecuta flujos de trabajo completos mientras tú te centras en el trabajo que realmente requiere intervención humana.

Los equipos que superan los retos de la adopción de la IA no son los que cuentan con los modelos más sofisticados. Son aquellos que han estandarizado cómo se comunican con la IA, y lo han integrado en el mismo entorno donde se realiza el trabajo.

Empieza gratis con ClickUp. 🙌

Preguntas frecuentes sobre las plantillas de flujo de trabajo de indicaciones de IA

¿Cuál es la diferencia entre una plantilla de indicaciones de IA y una biblioteca de indicaciones?

Una plantilla de indicaciones te ayuda a redactar indicaciones para la IA al proporcionar una única estructura reutilizable con marcadores de posición que puedes rellenar para una tarea específica. Una biblioteca de indicaciones es una colección de numerosas plantillas, organizadas y categorizadas para que los equipos puedan encontrar la adecuada para cualquier caso de uso: es como comparar un archivador con el documento concreto que contiene.

Sí. La mayoría de las plantillas de indicaciones son independientes de la herramienta y funcionan con ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude o ClickUp Brain. Utiliza la automatización de la introducción de datos para eliminar el copiar y pegar manual al consultar datos de trabajo: ClickUp Brain se ejecuta dentro de tu entorno de trabajo con acceso completo a tus tareas, documentos y contexto del proyecto.

¿Cómo puedo lograr el uso compartido de los flujos de trabajo de indicaciones de IA entre varios departamentos?

Crea un proceso de transferencia de conocimientos escalable almacenando las plantillas en una ubicación compartida y centralizada a la que todos los departamentos puedan acceder, como ClickUp Documento o una plantilla de biblioteca de indicaciones de Microsoft Lists. Etiqueta cada plantilla por departamento y caso de uso para que los usuarios puedan filtrar lo que les resulte relevante.

¿Las plantillas de indicaciones de IA funcionan de manera diferente según el modelo de IA?

Las técnicas eficaces de indicación de IA son más importantes que la elección del modelo para la mayoría de las tareas empresariales, pero algunos modelos gestionan determinados formatos de resultados, como tablas, código o narraciones extensas, mejor que otros. Prueba tus plantillas con distintos modelos y documenta los resultados en la propia plantilla.