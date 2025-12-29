Presentamos Super Agents™: los primeros agentes de IA similares a los humanos del mundo.

Los Super Agents son compañeros de equipo de IA similares a los humanos que viven dentro de ClickUp.

A diferencia de las herramientas de IA independientes, ven y comprenden exactamente cómo se conecta tu trabajo entre tareas, documentos, chats, reuniones, calendarios y herramientas conectadas. Tal y como lo hacéis tú y tu equipo.

Con todo el contexto, los Super Agents pueden ejecutar flujos de trabajo las 24 horas del día, colaborar con sus compañeros de equipo y operar dentro de los conocimientos, permisos y barreras de seguridad de su empresa.

En esta publicación se explica cómo funcionan, por qué es importante la arquitectura subyacente y qué los diferencia fundamentalmente de otros agentes que hayas podido ver.

Por qué los agentes de IA tradicionales aún no han dado resultados

La mayoría de las iniciativas de IA se estancan por unas cuantas razones sencillas:

Sin contexto real : los chatbots y los agentes genéricos no conocen realmente su trabajo. Ven una indicación, no sus proyectos, clientes o decisiones.

Herramientas desconectadas : tus tareas, documentos, tickets, correos electrónicos y análisis se encuentran en diferentes aplicaciones. Conseguir que la IA actúe en todas ellas es complicado.

Automatizaciones frágiles : puede programar flujos de trabajo puntuales, pero estos se rompen en el momento en que cambian sus procesos o herramientas.

Sin colaboración a nivel humano: no puedes asignarles trabajo, hacerles una mención en una conversación ni confiar en que «recuerden» lo que pasó la semana pasada.

El resultado: toneladas de experimentación con IA, muy poco impacto sostenible.

¿Qué son los superagentes?

Los Super Agents de ClickUp son compañeros de trabajo de IA que se integran directamente en tu entorno de trabajo de ClickUp. Aparecen como compañeros de equipo, porque en realidad están modelados como usuarios reales.

Usted puede:

Asigna tareas a los agentes : dales la propiedad de trabajos recurrentes, proyectos o flujos de trabajo completos.

@menciónalos en cualquier lugar : inclúyelos en documentos, tareas o chats para añadir contexto, responder preguntas o avanzar en el trabajo.

Envíales un mensaje directo : pide ayuda, delega tareas rutinarias u obtén actualizaciones como lo harías con un compañero de equipo.

Programa sus horarios y desencadenantes: haz que generen informes cada mañana, clasifiquen las nuevas solicitudes a medida que llegan o supervisen los flujos de trabajo en segundo plano.

El agente gestor de proyectos está diseñado específicamente para gestionar los flujos de trabajo de gestión de proyectos de principio a fin.

En lugar de limitarse a responder a las indicaciones, los Super Agents participan en su flujo de trabajo junto con los humanos. Y lo hacen de forma continua, proactiva y con total visibilidad del trabajo que están realizando.

Las tres capacidades principales de los superagentes

Super Agents se basa en tres pilares fundamentales: contexto, IA ambiental y seguridad.

1. Contexto: siempre inteligente

Los Super Agents extraen el contexto directamente de sus entornos de trabajo y de las aplicaciones conectadas en tiempo real para ofrecer una asistencia personalizada.

Los Super Agents son los primeros agentes con memoria y contexto verdaderamente humanos. Ellos:

Conéctese a todos sus archivos, aplicaciones y datos : los Super Agents se conectan a sus entornos de trabajo y a las herramientas conectadas, creando una única capa de inteligencia empresarial en lugar de fragmentos de conocimiento dispersos.

Ve el trabajo como lo ven los humanos : las tareas, los documentos, los chats, las reuniones y las actualizaciones no son texto aleatorio. Son un contexto estructurado y vivo por el que tu Super Agent puede navegar y actuar.

Almacenan y utilizan diferentes tipos de memoria , entre los que se incluyen: Memoria reciente: lo que acaba de suceder en una tarea, conversación o flujo de trabajo. Preferencias: cómo le gusta a tu equipo que se realice el trabajo: tono, formato, reglas de enrutamiento y mucho más. Memoria a largo plazo y episódica: decisiones clave, patrones e historial de proyectos almacenados en Docs que cualquier colaborador puede inspeccionar y perfeccionar.

Los superagentes absorben continuamente las actualizaciones de tu entorno de trabajo. Así es como se mantienen precisos, fiables y realmente útiles a lo largo del tiempo.

2. IA ambiental: siempre en funcionamiento

Los Super Agents son personalizables y pueden encargarse de flujos de trabajo muy específicos por usted, con una configuración mínima.

La mayoría de las IA esperan a que usted haga una pregunta. Los Super Agents hacen lo contrario: trabajan en segundo plano para que usted no tenga que hacerlo.

Se trata de una inteligencia que:

Funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana : los Super Agents ejecutan el trabajo según los horarios que usted define y están atentos a desencadenantes como preguntas formuladas, nuevas tareas creadas o formularios enviados.

Utilizan habilidades de trabajo reales : no se limitan a llamar a una API. Pueden redactar documentos, actualizar tareas, enviar correos electrónicos, gestionar tickets, resumir reuniones y mucho más utilizando las mismas herramientas que utiliza tu equipo hoy en día.

Actúan como un compañero de equipo : puedes enviarles mensajes directos para pedirles ayuda puntual e incluso hacerles una mención en un documento para convertir una lluvia de ideas en un plan claro.

Los pasos para intervenir de forma proactiva: los Super Agents pueden escalar problemas, sacar a la luz información relevante y destacar riesgos antes incluso de que usted se dé cuenta de ellos.

¿Algún trabajo que normalmente asignaría a una persona y esperaría días para que se completara? Ahora puede delegarlo a un Super Agent y verlo ejecutarse en segundo plano.

3. Seguridad: siempre seguro

Decida exactamente dónde quiere que estén sus Super Agents y cómo, con ajustes de permisos a nivel granular.

Los Super Agents son usuarios de primera clase en tu entorno de trabajo. Eso es lo que hace que su modelo de seguridad sea diferente.

Heredan los mismos permisos de usuario que tu equipo, por lo que puedes:

Decida exactamente lo que cada Super Agent puede y no puede ver.

Controle quién puede ver, desencadenar o gestionar un Super Agent.

Proteja con confianza los datos de los clientes, los documentos internos y los proyectos confidenciales.

Cada acción que realiza un Super Agent se registra en registros de auditoría en tiempo real, para que siempre sepa qué ha sucedido, cuándo y por qué.

Y para las decisiones críticas, los Super Agents mantienen a los humanos informados, solicitando su aprobación antes de tomar medidas de gran impacto, como pedirle que revise el borrador de un correo electrónico antes de enviarlo. Usted mantiene el control mientras ellos se encargan del trabajo pesado.

Cómo funcionan realmente los superagentes: un flujo de trabajo paso a paso

Veamos cómo sería incorporar un Super Agent a tu equipo.

1. Describa el trabajo

Escribe tus necesidades de flujo de trabajo de los agentes en lenguaje natural para empezar.

Con Super Agent Studio, no es necesario diseñar flujos de trabajo, ser un experto en indicaciones ni escribir código.

Solo tienes que describir:

La tarea pendiente que quieres que realice el agente

El flujo de trabajo que desea automatizar

El trabajo rutinario que quieres delegar

A partir de ahí, el estudio configura las habilidades, herramientas y medidas de seguridad adecuadas. Si no estás seguro de por dónde empezar, puedes elegir entre plantillas probadas y Super Agents recomendados que ya han sido ajustados por ClickUp.

2. Conecta el contexto adecuado

Correlaciona tu Super Agent con la documentación y las ubicaciones de los entornos de trabajo adecuados para que siempre tenga el contexto correcto.

A continuación, puede refinar las fuentes de conocimiento a las que tienen acceso sus agentes:

Listas, carpetas o espacios en ClickUp

Documentos y wikis importantes para su trabajo

Aplicaciones conectadas como correo electrónico, calendarios o herramientas de soporte.

Dado que los Super Agents comparten el mismo modelo de usuario que los humanos, obtienen acceso implícito al conocimiento público de su entorno de trabajo y acceso explícito a cualquier información que usted decida compartir. No es necesario que gestione minuciosamente cientos de bases de conocimiento independientes.

3. Decida cuándo y cómo debe actuar

Defina los criterios para los flujos de trabajo, de modo que su Super Agent sepa exactamente cuándo debe actuar.

Puede asignar cada agente a:

Horarios («Todos los días laborables a las 8 de la mañana, resume el trabajo del día anterior y envía un informe»).

Desencadenantes («Cuando se crea una incidencia de alta prioridad, clasifíquela y notifíquela al equipo adecuado»).

Flujos de trabajo bajo demanda («Cuando te mencione en una tarea, limpia la descripción y añade un plan de acción claro»).

A partir de ahí, el agente funciona como un reloj, colaborando con tu equipo en tareas, documentos y chats, y escalando cada vez que un humano necesita intervenir.

Qué pueden hacer los Super Agents en tu equipo

Al estar basados en sus flujos de trabajo reales, los Super Agents se adaptan a casi cualquier equipo.

A continuación se muestran algunos ejemplos:

Para responsables de operaciones y proyectos.

Automatización de la elaboración de informes sobre el estado : cada mañana, su Super Agent recopila las actualizaciones de los proyectos clave, destaca los riesgos y envía a las partes interesadas un resumen claro.

Aplique los manuales de estrategias : cuando llega una nueva solicitud, etiqueta, enruta y estructura el trabajo según su proceso.

Mantén los proyectos al día: realiza el seguimiento de las fechas límite, las dependencias y los obstáculos, y luego avisa a los propietarios antes de que se produzcan retrasos en los elementos.

Para equipos de comercialización y equipo de soporte.

Clasificación de solicitudes entrantes : clasifica, prioriza y envía automáticamente tickets, correos electrónicos de clientes o envíos de formularios.

Redacta respuestas personalizadas : utiliza tu base de conocimientos y conversaciones anteriores para sugerir respuestas que tu equipo pueda revisar y enviar rápidamente.

Mantenga sincronizados el CRM y los entornos de trabajo: registre las actualizaciones clave, las notas y los seguimientos dondequiera que trabajen sus equipos.

Para productos e ingeniería

Resuma los comentarios en acciones : agregue los comentarios de las tareas, los documentos y los chats en temas claros y listas de tareas pendientes priorizadas.

Supervise los lanzamientos : observe las señales de error, los comentarios de los clientes y los datos de adopción, y luego destaque lo que requiere atención.

Gestiona el mantenimiento recurrente: desde la preparación de los trabajos pendientes hasta la actualización de las notas de lanzamiento, los agentes pueden encargarse del trabajo repetitivo.

Para líderes

Obtenga un pulso en tiempo real sobre la empresa : pregunte a un Super Agent por las últimas novedades sobre iniciativas clave y obtenga respuestas basadas en sus tareas, documentos y debates reales.

Detecta patrones que de otro modo pasarías por alto: descubre qué tipos de trabajo ralentizan a los equipos, qué proyectos se retrasan constantemente y en qué aspectos la IA puede aliviar la carga de trabajo de las personas.

En todos los casos, la meta es la misma: los humanos se centran en el juicio, la creatividad y las relaciones. Los Super Agents se encargan de todo lo demás.

Política de facturación súper justa

Cuando optimizamos, usted ahorra dinero.

Cuando nuestros equipos ahorran en costes de IA, te lo trasladamos a ti. Cuando se producen aumentos repentinos en los costes de IA como resultado de nuevos modelos u otros cambios, subvencionamos el coste para que no veas ningún aumento repentino en el uso del crédito.

Una nueva era para los seres humanos, con Super Agents.

Con ClickUp Super Agents, usted:

Dedique menos tiempo a las actualizaciones de estado, el enrutamiento y las tareas repetitivas.

Proporcione a cada miembro del equipo sus propios compañeros de trabajo de IA que realmente entienden su trabajo.

Crea un sistema en el que el trabajo avance incluso cuando nadie esté mirando el tablero.

Tú eliges en qué centrarte. Tus Super Agents se encargan del resto.

Empiece a utilizar su primer Super Agent

No necesitas un equipo de ciencia de datos, una implementación de seis meses ni un montón de scripts para empezar.

Literalmente, cualquiera puede crear Super Agents con nuestro generador gratis, que le guía paso a paso para maximizar realmente su productividad.

¿Estás listo para descubrir cómo es la vida con compañeros de trabajo de IA?

Obtenga más información sobre los superagentes de ClickUp y cree su primer agente hoy mismo.