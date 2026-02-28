10 plantillas gratuitas de flujo de trabajo para políticas de uso de IA

Su equipo está entusiasmado con la IA generativa, pero todos utilizan herramientas diferentes sin ningún tipo de supervisión. Sin unas directrices claras, está exponiendo a su empresa a la proliferación descontrolada de la IA, es decir, la proliferación no planificada de herramientas, modelos y plataformas de IA sin supervisión, estrategia ni control.

Esto conlleva riesgos para la privacidad de los datos, una calidad de trabajo inconsistente y grandes problemas de cumplimiento normativo, ya que los empleados introducen sin saberlo información confidencial en modelos de IA públicos.

Las lagunas de responsabilidad resultantes son difíciles y lentas de resolver, y el 69 % de las corporaciones sospechan o tienen pruebas de que sus empleados utilizan herramientas de IA prohibidas.

Este artículo le guía a través de 10 plantillas gratuitas de flujos de trabajo de políticas de uso de IA que transforman sus directrices escritas en procesos aplicables y rastreables.

10 plantillas gratuitas de flujos de trabajo de políticas de uso de IA de un vistazo

¿Qué es una política de uso de IA?

Una política de uso de IA es un documento formal que pone fin al caos. Es una única fuente de verdad que describe exactamente cómo los empleados pueden —y no pueden— utilizar las herramientas de IA en su trabajo. No se trata de otra directriz informal más, sino de una norma documentada y aplicable que protege a su organización.

Una política de IA eficaz para las empresas suele abordar:

Herramientas de IA aprobadas: una lista clara de las plataformas cuyo uso está autorizado.

Usos prohibidos: actividades explícitamente prohibidas, como introducir datos confidenciales de clientes en un chatbot público.

Tratamiento de datos: reglas sobre qué tipos de información se pueden utilizar de forma compartida con los sistemas de IA.

Revisión de resultados: requisitos de supervisión humana antes de utilizar contenido generado por IA.

Responsabilidad: una cadena de mando clara sobre quién es responsable de la aplicación de las políticas y gestiona las solicitudes.

El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita utilizarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad.

Por qué su equipo necesita un flujo de trabajo de políticas de uso de IA

Así que ha redactado una política de uso aceptable de la IA. El problema es que ahora está guardada en una unidad compartida, acumulando polvo digital. Una política que nadie lee es lo mismo que no tener ninguna política, lo que crea una falsa sensación de seguridad mientras se siguen produciendo comportamientos de riesgo sin control.

En lugar de esperar que las personas recuerden las reglas, debe integrar el cumplimiento directamente en sus operaciones diarias. Esta es la clave para una aplicación eficaz de las políticas de IA.

Una plantilla de flujo de trabajo transforma su política de un documento pasivo en un proceso activo y con automatización con claras ventajas:

Coherencia: todos los miembros del equipo siguen exactamente los mismos pasos para las solicitudes de herramientas de IA, las aprobaciones y la elaboración de informes sobre incidencias.

Visibilidad: los directivos obtienen un los directivos obtienen un registro auditable en tiempo real de cómo se utiliza la IA, quién la utiliza y con qué finalidad.

Adaptabilidad: a medida que cambian las normativas sobre IA, puede actualizar el flujo de trabajo una sola vez y el nuevo proceso se implementa al instante para todos sin necesidad de volver a formar a toda la empresa.

Responsabilidad: con una clara propiedad de las tareas para las revisiones, la gestión de excepciones y las auditorías de cumplimiento, nada se queda en el tintero.

Consejo profesional: ClickUp centraliza la creación de políticas, el seguimiento y la colaboración junto con los flujos de trabajo de proyectos de IA, lo que reduce la fragmentación de herramientas y mejora la gobernanza.

¿Qué debe incluir una política de uso de IA?

Antes de elegir una plantilla, debe saber cómo es una buena plantilla. Es posible que su equipo se sienta tentado a escribir unas cuantas reglas rápidas, pero una política débil le deja tan expuesto como si no tuviera ninguna. Una política integral sobre IA en el lugar de trabajo es su primera línea de defensa contra la expansión descontrolada de la IA y los riesgos de cumplimiento normativo.

Utilice esta lista para asegurarse de que su política cubre todas las áreas críticas.

Mientras que el 34 % de los usuarios opera con total confianza en los sistemas de IA, un grupo ligeramente mayor (38 %) mantiene un enfoque de «confiar, pero verificar». Una herramienta independiente que no está familiarizada con su contexto de trabajo suele conllevar un mayor riesgo de generar respuestas inexactas o insatisfactorias.

10 plantillas gratuitas de flujos de trabajo de políticas de uso de IA

Empezar a gestionar la IA desde cero requiere mucho tiempo y esfuerzo. Te quedas pensando qué incluir, cómo estructurarlo y cómo hacerlo aplicable. Esto lleva a retrasos que aumentan el riesgo de tu empresa.

Estas plantillas de flujo de trabajo para políticas de uso de IA proporcionan la estructura que necesita para crear rápidamente un marco de gobernanza integral. En lugar de empezar desde cero, adapte estas plantillas a las necesidades específicas de su organización, ya sea una startup o una gran corporación.

1. Plantilla de manuales, políticas y procedimientos para empleados de ClickUp™.

Obtenga la plantilla gratuita Establezca expectativas claras y oriente a los empleados sobre cómo realizar su trabajo con las plantillas de manuales, políticas y procedimientos para empleados de ClickUp.

La plantilla de manuales, políticas y procedimientos para empleados de ClickUp es un marco completo para documentar todas las políticas de la empresa, incluidas las nuevas directrices de uso de la IA, en una ubicación centralizada y de fácil acceso.

Son perfectas para organizaciones que están elaborando su primera política formal sobre IA o que desean consolidar directrices dispersas en un único manual oficial.

Por qué le gustará esta plantilla:

Secciones de políticas predefinidas: comience con 12 cláusulas de políticas listas para usar que abarcan la clasificación de datos, las listas de herramientas aprobadas y la elaboración de informes sobre incidencias; personalice el lenguaje para adaptarlo a su sector.

Control de versiones: realice un seguimiento automático de cada actualización de su política de IA con el historial de revisiones integrado, para que siempre tenga un registro claro de lo que ha cambiado y cuándo.

Seguimiento de confirmaciones: Deje de perseguir firmas supervisando qué empleados han revisado y aceptado la política directamente en el sistema.

Campos personalizados de ClickUp: Organice sus políticas etiquetándolas por departamento, nivel de riesgo o fecha de próxima revisión para facilitar el filtrado y la elaboración de informes. Organice sus políticas etiquetándolas por departamento, nivel de riesgo o fecha de próxima revisión para facilitar el filtrado y la elaboración de informes.

2. Plantilla de política de empresa de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Utilice la plantilla de políticas de empresa de ClickUp para crear y mantener las políticas de su empresa en una ubicación fácil y accesible.

Utilice la plantilla de política de la empresa de ClickUp para crear un documento de política de uso de IA específico e individual con una estructura clara y flujos de trabajo de aprobación integrados.

Es ideal para equipos que necesitan una política de uso aceptable de la IA específica sin la complejidad que supone gestionar un manual completo para empleados.

Por qué le gustará esta plantilla:

Sección de panorámica de la política: defina el propósito, el alcance y la aplicabilidad de la política en la parte superior para que los lectores comprendan de inmediato lo que se cubre.

Flujo de trabajo de aprobación: elimine el intercambio de correos electrónicos con las asignaciones integradas elimine el intercambio de correos electrónicos con las asignaciones integradas de tareas de ClickUp , que envían automáticamente la política al departamento jurídico, de RR. HH. y a la dirección para su aprobación.

Seguimiento eficaz de la fecha de entrada en vigor: utilice utilice los campos personalizados de ClickUp para registrar cuándo entra en vigor una política y configure recordatorios automáticos para cuando sea necesario realizar la próxima revisión.

Recursos enlazados: mantenga todo conectado adjuntando materiales de formación, preguntas frecuentes o documentos de cumplimiento externos directamente a la política.

3. Plantilla de plan de gobernanza de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Cree una referencia para las políticas y procedimientos de la empresa al acceder a un recurso de TI utilizando la plantilla de plan de gobernanza de ClickUp.

La plantilla de plan de gobernanza de ClickUp es una plantilla de planificación estratégica que le ayuda a establecer el marco organizativo completo necesario para crear, aplicar y actualizar sus políticas de IA a lo largo del tiempo.

Son ideales para organizaciones que implementan una gobernanza formal de la IA con roles, responsabilidades y procesos de toma de decisiones definidos.

Por qué le gustará esta plantilla:

Mapeo de la estructura de gobernanza: defina visualmente quién es el responsable de las decisiones sobre políticas de IA, desde los patrocinadores ejecutivos hasta los responsables a nivel de departamento.

Secciones de evaluación de riesgos: cree un repositorio central para documentar cree un repositorio central para documentar los posibles riesgos de la IA y las estrategias de mitigación que utilizará para abordarlos.

Seguimiento de la cadencia de las reuniones: programe y gestione las revisiones periódicas del comité de gobernanza para garantizar una supervisión coherente.

Registro de decisiones: mantenga un registro auditable de las decisiones clave de gobernanza, incluyendo los fundamentos y los resultados, para futuras consultas.

Consejo profesional: Permita a los usuarios autogestionarse y comprender las políticas de forma independiente en ClickUp. Unifique todas sus políticas en un único hub con ClickUpDocs y marque las más importantes como wikis. La búsqueda empresarial en ClickUp garantiza que los usuarios puedan obtener rápidamente respuestas y resúmenes de IA según sea necesario.

4. Plantilla de seguridad informática de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Visualice y gestione todos sus protocolos de seguridad informática con la plantilla de seguridad informática de ClickUp.

Aborde la base técnica de su gobernanza de IA documentando los controles de acceso, las medidas de protección de datos y los protocolos de seguridad de los proveedores. La plantilla de seguridad informática de ClickUp está diseñada para equipos de TI y seguridad que dan prioridad a los aspectos técnicos del uso de la IA, como las restricciones de entrada de datos y la verificación de herramientas.

Por qué le gustará esta plantilla:

Documentación de control de acceso: defina exactamente quién puede utilizar qué herramientas de IA y con qué niveles de permiso para aplicar defina exactamente quién puede utilizar qué herramientas de IA y con qué niveles de permiso para aplicar el acceso basado en roles.

Matriz de clasificación de datos: correlacione niveles de sensibilidad de los datos con permisos específicos de uso de IA, lo que proporciona a los empleados una orientación clara sobre lo que es seguro compartir.

Procedimientos de respuesta a incidencias: documente de forma proactiva los procedimientos paso a paso para documente de forma proactiva los procedimientos paso a paso para gestionar una brecha de seguridad relacionada con la IA antes de que se produzca.

Lista de control para la evaluación de proveedores: Estandarice la forma en que evalúa a los nuevos proveedores de herramientas de IA en función de los requisitos de seguridad de su empresa.

5. Plantilla de procesos y procedimientos de ClickUp

Obtenga una plantilla gratis. Documente los procesos paso a paso con claridad utilizando esta plantilla de procesos y procedimientos de ClickUp.

Convierta sus declaraciones de políticas de alto nivel en procedimientos concretos y repetibles que los empleados puedan seguir sin tener que hacer conjeturas. La plantilla de procesos y procedimientos de ClickUp es perfecta para equipos que necesitan mostrar a los empleados exactamente cómo solicitar, utilizar e elaborar informes sobre las herramientas de IA en su trabajo diario.

Por qué le gustará esta plantilla:

Desglose paso a paso de las tareas: defina cada fase del flujo de trabajo de uso de la herramienta de IA, desde la solicitud inicial hasta la revisión final de los resultados.

Asignación de roles: aclare quién es responsable de cada paso del procedimiento para eliminar confusiones y garantizar la rendición de cuentas.

Listas de control de ClickUp: Incorpora puntos de control de cumplimiento directamente en tus procedimientos utilizando listas de control anidadas que deben completarse en cada fase. Incorpora puntos de control de cumplimiento directamente en tus procedimientos utilizando listas de control anidadas que deben completarse en cada fase.

Visualización del flujo de procesos: represente visualmente sus procedimientos mediante diagramas para que todos puedan comprenderlos de un vistazo.

6. Plantilla de gestión de la implementación de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita La plantilla de gestión de la implementación de ClickUp está diseñada para ayudarte a gestionar la implementación de tus servicios de IA en un solo lugar.

Trate la implementación de su política de IA como un proyecto formal con hitos, tareas y plazos claros para asegurarse de que nada se pase por alto durante la puesta en marcha. La plantilla de gestión de la implementación de ClickUp está diseñada para equipos que lanzan una nueva política de IA en el lugar de trabajo y necesitan gestionar todos los aspectos, desde la redacción hasta la formación y la adopción.

Por qué le gustará esta plantilla:

Cronograma de implementación: planifique el lanzamiento de su política por fases, con las dependencias y los plazos claramente visibles en un planifique el lanzamiento de su política por fases, con las dependencias y los plazos claramente visibles en un diagrama de Gantt de ClickUp.

Seguimiento de la comunicación con las partes interesadas: registre todas las comunicaciones con los diferentes departamentos y realice el seguimiento de su estado de reconocimiento en un solo lugar.

Gestión de tareas de formación: asigne y supervise la completación de las sesiones de formación sobre políticas de IA para todos los empleados pertinentes.

Métricas de adopción: utilice los Campos personalizados de ClickUp para realizar el seguimiento del conocimiento de las políticas y los índices de cumplimiento en toda la organización tras su lanzamiento.

💡 Consejo profesional: Ambient Answers, un agente Autopilot preconfigurado disponible en los canales de chat, proporciona respuestas detalladas, precisas y contextuales a las preguntas de su equipo. Obtenga respuestas rápidas a sus consultas con IA Answers en ClickUp.

7. Plantilla de lista de control de auditoría interna de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Mejora la protección de los empleados y los clientes garantizando los estándares de calidad mediante la plantilla de lista de control de auditoría interna de ClickUp.

Realice revisiones periódicas del uso de la IA en su empresa en comparación con las políticas establecidas con la plantilla de lista de control de auditoría interna de ClickUp. Está diseñada para equipos de cumplimiento, riesgo y auditoría interna que necesitan realizar auditorías de políticas de IA de forma periódica.

Por qué le gustará esta plantilla:

Lista de control de criterios de auditoría: ahorre tiempo con elementos predefinidos que verificar durante cada auditoría de políticas de IA, lo que garantiza la coherencia en todas las revisiones.

Recopilación de pruebas: adjunte documentación justificativa, capturas de pantalla o registros directamente a cada elemento de auditoría para crear un registro completo y defendible.

Categorización de hallazgos: Etiqueta los problemas según su gravedad (por ejemplo, alta, media, baja) y las medidas necesarias para ayudar a priorizar los esfuerzos correctivos.

Seguimiento de las medidas correctivas: asigne medidas correctivas para cualquier resultado de la auditoría y supervise su estado hasta que se resuelvan por completo.

8. Plantilla de lista de control interna de ClickUp

Obtenga la plantilla gratuita Refuerce el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos con esta plantilla de lista de control de control interno de ClickUp.

Pase de la auditoría reactiva al control proactivo verificando periódicamente que sus medidas de seguridad de IA funcionan según lo previsto. La plantilla de lista de control de ClickUp ayuda a los equipos a prevenir las infracciones de las políticas de IA antes de que se produzcan, en lugar de limitarse a detectarlas a posteriori.

Por qué le gustará esta plantilla:

Objetivos de control: defina claramente qué pretende prevenir o detectar cada control interno (por ejemplo, «Evitar que se introduzca información de identificación personal en herramientas de IA públicas»).

Procedimientos de prueba: documente los pasos exactos necesarios para verificar que cada control funciona correctamente.

Controle las asignaciones de propietarios: aclare las responsabilidades asignando cada medida de seguridad a una persona o equipo específico de los diferentes departamentos.

Registro de excepciones: cree un proceso formal para realizar el seguimiento de las instancias en las que se han eludido los controles y documente la justificación comercial.

9. Plantilla de política de auditoría de ClickUp

Obtenga una plantilla gratuita La plantilla de política de auditoría de ClickUp facilita la creación de una política de auditoría eficaz y unificada que se adapta a los requisitos específicos de su organización.

Cree la metacapa de su programa de gobernanza formalizando cómo, cuándo y quién llevará a cabo las auditorías de su política de IA. La plantilla de política de auditoría de ClickUp AI está destinada a organizaciones que están preparadas para estandarizar su enfoque de las revisiones de cumplimiento con normas y calendarios documentados.

Por qué le gustará esta plantilla:

Definición del alcance de la auditoría: especifique qué actividades, herramientas y equipos de IA entran dentro del alcance de sus revisiones de auditoría.

Frecuencia de auditoría: establezca una cadencia de revisión clara, ya sea trimestral, anual o como desencadenante de eventos específicos, como la adopción de una nueva herramienta.

Cualificaciones de los auditores: defina los criterios y la formación necesarios para las personas autorizadas a realizar auditorías de políticas de IA.

Requisitos de elaboración de informes: Estandarice el formato para documentar los resultados de las auditorías y comunicarlos a la dirección y otras partes interesadas.

Consejo profesional: ¿Necesita ayuda para modificar las políticas de IA existentes en su lugar de trabajo? La IA generativa de ClickUp Brain puede ayudarle. Solo tiene que darle indicaciones sobre lo que necesita y modificará el texto según sus necesidades.

10. Plantilla de política de uso de IA de HubSpot para startups

a través de HubSpot.

Consigue una política de IA de inicio rápido sin tener que crearla desde cero con la plantilla de política de uso de IA de HubSpot for Startups, un documento listo para usar diseñado para equipos pequeños y startups. Es una opción excelente para empresas en fase inicial que necesitan establecer una gobernanza ahora mismo, pero que pueden carecer de personal dedicado a cuestiones legales o de cumplimiento normativo.

Por qué le gustará esta plantilla:

Lenguaje adaptado a las startups: la política se ha redactado teniendo en cuenta a los equipos que no cuentan con conocimientos especializados en materia de cumplimiento normativo.

Secciones principales de la política: cubre los aspectos esenciales, incluyendo el uso aceptable, las restricciones de datos y los requisitos de divulgación.

Guía de personalización: la plantilla incluye notas útiles sobre cómo adaptar las diferentes secciones a sectores o modelos de empresa específicos.

Rápida implementación: están diseñadas para una rápida implementación, lo que le permite establecer una política básica con un mínimo de revisiones.

La gobernanza de la IA requiere algo más que un documento estático: necesita flujos de trabajo que integren la política en las operaciones diarias, una propiedad clara y revisiones periódicas. Los equipos que adoptan la IA sin políticas estructuradas se enfrentan a la expansión descontrolada de la IA, a riesgos de cumplimiento y a prácticas inconsistentes.

Las plantillas de flujo de trabajo de IA proporcionan la estructura necesaria para regular el uso de la IA sin tener que partir de cero. A medida que las capacidades de la IA se amplían y las regulaciones se endurecen, las organizaciones que cuenten con políticas documentadas y aplicables se adaptarán más rápidamente que aquellas que se apresuren a ponerse al día.

Preguntas frecuentes

Una política de uso de IA define las reglas diarias para los empleados, mientras que una política de gobernanza de IA es el marco de alto nivel para la gestión del riesgo y la estrategia de IA de su organización. Piense en el uso como el «qué» y en la gobernanza como el «cómo y por qué».

Las plantillas de flujo de trabajo convierten su política en un proceso interactivo. Incorporan puntos de control de cumplimiento y aprobaciones directamente en las tareas diarias, creando un registro de auditoría automático y garantizando que se sigan las reglas sin depender de la memoria.

Una política corporativa de uso de IA debe abarcar a todos los empleados, contratistas y proveedores externos que accedan a los sistemas o datos de la empresa. Básicamente, debe incluir a cualquier persona que pueda utilizar herramientas de IA en el curso de su trabajo para la organización.

La mayoría de las organizaciones revisan sus políticas de uso de IA trimestralmente o cada vez que se produce un cambio significativo, como la adopción de una nueva herramienta de IA, una actualización normativa importante o una incidencia de seguridad. Su política debe incluir una cadencia de revisión definida para evitar que quede desactualizada.