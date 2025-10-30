ChatGPT frente al modo IA de Google: ¿cuál es mejor para la productividad y la investigación?

Hay días en los que parece que tu cerebro está corriendo una maratón. Pasas de redactar (elaboración de) informes a buscar datos, todo ello mientras intentas no perder de vista el trabajo real.

Ahí es donde la IA puede darte un respiro. Pero, ¿recurres a ChatGPT, el compañero de IA generativa que recuerda el contexto y te ayuda a figura a tus ideas, o al modo IA de Google, el asistente de búsqueda de información con respuestas actualizadas al minuto?

En esta entrada del blog, compararemos ChatGPT y el modo IA de Google para ver cómo encajan en tu flujo de trabajo, su impacto en la productividad y la investigación, y cómo ClickUp reúne el poder de ambos, y mucho más, bajo un mismo techo. 💪

ChatGPT y el modo IA de Google de un vistazo

Aquí tienes una tabla comparativa de estos motores de búsqueda con IA:

Capacidad ChatGPT Modo IA de Google (Gemini en entorno de trabajo) Función principal IA conversacional para escribir, generar ideas, código y responder preguntas. Asistente de IA integrado en las aplicaciones de Google. Gestión de tareas No tiene un gestor de tareas integrado, pero puede generar listas de tareas/listas de control. Puede generar automáticamente elementos de acción a partir de correos electrónicos/documentos, pero no es un gestor de tareas completo. Programación Sugiere horarios, pero no establece una conexión directa con los calendarios. Se integra con Google Calendar para sugerir horarios de reuniones, establecer recordatorios y programar eventos automáticamente. Colaboración Chatear y documentos compartibles, pero sin funciones de edición en tiempo real ni de trabajo en equipo nativas. Profunda colaboración dentro del entorno de trabajo; edición en tiempo real, respuestas sugeridas, notas del equipo. Integraciones Complementos y API para herramientas externas; requiere configuración. Conectado de forma nativa a Gmail, Calendario, Drive, Reunión y Documento; integraciones externas con límite. Capacidades de IA Potente en la generación creativa (contenido, código, lluvia de ideas) con múltiples modelos de IA. Asistencia contextual dentro del entorno de trabajo de Google (resumir, borradores, notas de reunión, respuestas inteligentes). Precios* Versión gratuita, la versión de pago cuesta a partir de 20 $ al mes por usuario. Versión gratuita, la versión de pago cuesta a partir de 19,99 $ al mes por usuario.

¿Qué es ChatGPT?

ChatGPT es una IA conversacional avanzada desarrollada por OpenAI, entrenada para comprender y generar texto similar al humano utilizando aprendizaje profundo y otras técnicas de IA.

a través de ChatGPT

Puede responder preguntas, ayudar a redactar contenido, generar ideas, simplificar temas complejos e incluso escribir código o traducir entre idiomas, lo que lo convierte en un asistente versátil tanto para la productividad como para la creatividad.

Impulsado por modelos como GPT-4o y GPT-5, se adapta al contexto y al tono para ofrecer respuestas que resultan sorprendentemente naturales e inteligentes.

Funciones de ChatGPT

Exploremos tres de sus funciones más distintivas y destacadas.

Función n.º 1: Entrada y salida multimodal

Analiza archivos e interpreta imágenes con ChatGPT

ChatGPT permite a los usuarios escribir, cargar imágenes, archivos como PDF y CSV, o hablar directamente con la interfaz. Interpreta gráficos, extrae información de documentos, analiza hojas de cálculo y crea o explica contenido visual.

Esta capacidad multimodal resulta especialmente útil en aplicaciones como la presentación de informes completos, la simplificación de presentaciones con gran cantidad de datos y la asistencia en sesiones dinámicas de análisis de datos.

Función n.º 2: memoria, GPT personalizados y voces personalizadas.

Utiliza la memoria de ChatGPT en todas tus conversaciones

ChatGPT se adapta a tu estilo de trabajo. Su memoria puede realizar un seguimiento de tus preferencias, recordar nombres y conservar detalles sobre los proyectos en curso para que las respuestas se ajusten a tu contexto.

También puedes configurar GPT personalizados que actúen como asistentes especializados para tareas específicas, como orientación para la redacción o asistencia para la codificación. Si utilizas la aplicación móvil, la entrada y salida de voz hacen que las conversaciones sean más naturales y te permiten interactuar sin necesidad de usar las manos.

Función n.º 3: navegación web, razonamiento e integración de herramientas

Realiza la selección de diferentes modos de búsqueda para refinar las respuestas dentro de ChatGPT

Utiliza ChatGPT para investigar, obteniendo información actualizada y solicitando fuentes y referencias. También puedes confiar en él para tareas como el razonamiento lógico, resumir y la traducción de idiomas.

Además, las funciones avanzadas, como la ejecución de código y la capacidad de trabajar con diferentes herramientas, te permiten gestionar flujos de trabajo más complejos.

🔍 ¿Sabías que...? Un estudio a gran escala demostró que los investigadores que utilizaban IA publicaban un 67 % más de artículos, obtenían tres veces más citas y se convertían en jefes de equipo aproximadamente cuatro años antes que sus compañeros que no utilizaban herramientas de IA.

Precios de ChatGPT

plan Free

Además: 20 $ al mes por usuario.

Equipo: 30 $ al mes por usuario

Ventaja: 200 $ al mes por usuario.

¿Qué es el modo IA de Google?

El modo IA de Google es un motor de búsqueda inteligente integrado en Google, diseñado para gestionar consultas complejas y ricas en contexto con facilidad de conversación.

a través de Google

Impulsado por las versiones avanzadas de Gemini, desglosa preguntas complejas, recurre a múltiples fuentes y ofrece respuestas sintetizadas y precisas directamente en la interfaz de búsqueda, sin obligarte a hacer clic en varias páginas.

Disponible a través de Search Labs en varias regiones, ofrece compatibilidad con entradas de voz, imagen y texto para que la búsqueda sea más fluida, inteligente y receptiva.

Funciones del modo IA de Google

Estas son sus mejores funciones.

Función n.º 1: IA multimodal y razonamiento adaptativo

Consulta las fuentes de referencia directamente con los resultados de tu búsqueda.

Habla, escribe o apunta con la cámara, y el modo IA lo procesará todo. Tanto si realizas tu consulta mediante texto, voz o imagen (o subiendo archivos PDF), este modo entiende y sintetiza la información en todos los formatos.

Utilizando las capacidades multimodales de Google Gemini y una estrategia de «fan-out de consultas», divide las indicaciones complejas en subpreguntas, las busca en paralelo y unifica los resultados en un resumen.

💡 Consejo profesional: Utiliza marcos temporales específicos para que las respuestas sean relevantes. Pregunta qué ha cambiado entre 2019 y 2023 o especifica los avances posteriores a la pandemia. Esto evita que el modelo mezcle información antigua y nueva sin distinción.

Función n.º 2: Canvas y espacio de trabajo persistente

Haz un adjunto de archivos para obtener capacidades de búsqueda más específicas

El panel lateral «Canvas» del modo IA actúa como un entorno de trabajo dinámico, lo que lo hace ideal para la planificación, las tareas de varias fases o la investigación de mercado con IA. Redacta borradores de planes, sube documentos, perfecciona ideas con preguntas de seguimiento y vuelve más tarde para continuar donde lo dejaste.

Transforma eficazmente la búsqueda en Google de una consulta puntual a una sesión colaborativa que evoluciona con el tiempo.

Función n.º 3: Búsqueda en tiempo real e integración con Chrome

Envía consultas de búsqueda a través de Google Lens integrado

¿Necesitas ayuda para interpretar lo que tienes delante? El modo IA integra Google Lens con IA en tiempo real a través de «Search Live». Solo tienes que apuntar con la cámara de tu móvil a un objeto o diagrama para preguntar sobre él.

En el escritorio, la nueva opción «Preguntar a Google sobre esta página» de Chrome te permite explorar el contenido de la página en una barra lateral sensible al contexto.

Precios del modo IA de Google

plan Free

Google IA Pro: 19,99 $ al mes por usuario.

Google IA Ultra: 249,99 $ al mes por usuario.

🔍 ¿Sabías que...? La IA puede lograr la automatización del 57 % de las tareas de generación de ideas. Los mejores investigadores aprovechan eso para centrarse en examinar y perfeccionar las sugerencias, lo que se traduce en un 44 % más de descubrimientos, un 39 % más de patentes y un 17 % más de productos nuevos.

💡 Consejo profesional: cada vez que preguntes algo, añade una cláusula como «y explica por qué es importante para las empresas» o «y cuáles son las implicaciones en el mundo real». Esto empuja al motor de búsqueda LLM más allá del conocimiento superficial.

ChatGPT frente al modo IA de Google: comparación de funciones

ChatGPT impresiona con su verdadera entrada/salida multimodal, funciones de memoria, agentes autónomos y completas herramientas de productividad.

Por su parte, el modo IA de Google y los resúmenes de IA destacan por su razonamiento adaptativo, la integración perfecta con Chrome/Search, herramientas de plan avanzadas como Canvas y una profunda integración en el ecosistema.

Comparémoslos cara a cara:

Función n.º 1: personalización y flexibilidad

Tanto el modo IA de Google como ChatGPT permiten a los usuarios personalizar sus experiencias, pero lo hacen de forma diferente.

ChatGPT

ChatGPT te ofrece más posibilidades para personalizar tu búsqueda. Puedes crear GPT personalizados sin necesidad de código, ajustar los modelos con tus propios datos e integrarlos con herramientas de terceros como Canva, Notion y HubSpot.

Para los desarrolladores, ChatGPT ofrece API y conectores, lo que permite una automatización más profunda y soluciones personalizadas para sectores específicos.

Modo IA de Google

El modo IA de Google, por otro lado, centra su personalización a través de AI Studio, donde los desarrolladores pueden crear prototipos con modelos Gemini y exportar su trabajo a apps. Si bien esto es útil para los equipos técnicos, los usuarios cotidianos no obtienen la misma flexibilidad plug-and-play que ofrecen los GPT personalizados de ChatGPT.

🏆 Ganador: ChatGPT, por hacer que la personalización sea accesible tanto para particulares como para empresas.

Función n.º 2: Herramientas y automatización de Agentic

La automatización es donde ambos difieren más claramente.

ChatGPT

ChatGPT ha lanzado agentes que pueden realizar tareas complejas de forma independiente, como investigar, escribir código, crear presentaciones o navegar por interfaces de usuario web.

Funciones como ChatGPT Agent y Deep Research van más allá de responder preguntas para ejecutar tareas, lo que ahorra tiempo a los equipos que necesitan asistencia proactiva.

Modo IA de Google

El modo IA de Google se inclina más por apoyar la investigación y la organización que por la automatización.

Canvas te ayuda a crear planes de estudio estructurados, organizar notas o resumir archivos PDF. Es un potente asistente de planificación, pero no iguala la capacidad de ChatGPT para actuar y automatizar flujos de trabajo de forma independiente.

🏆 Ganador: ChatGPT, por sus capacidades de automatización personalizadas y sin intervención.

💡 Consejo profesional: Utiliza bucles de indicaciones: pregunta, refina, contradice y destila. Al cuarto o quinto turno, obtendrás respuestas que se acercan más a una síntesis de nivel experto que a un resultado superficial.

Función n.º 3: Control de la privacidad y la memoria

Las plataformas están mejorando en cuanto a personalización, al tiempo que abordan las preocupaciones relacionadas con los datos, pero con filosofías diferentes.

ChatGPT

ChatGPT te permite habilitar o deshabilitar la memoria, añadir instrucciones personalizadas y controlar cómo se almacenan tus datos. Aunque ofrece transparencia, sus funciones de memoria aún están en desarrollo y, en ocasiones, requieren una gestión manual.

Modo IA de Google

Este motor de búsqueda de intranet adopta una postura más firme en cuanto a la privacidad amigable para el usuario.

Ofrece la opción de chatear temporal que se elimina automáticamente después de 72 horas, memoria de contexto personal opcional y controles de actividad más claros. Estas funciones garantizan la personalización sin preocupaciones a largo plazo por los datos y ofrecen a los usuarios ajustes de privacidad más sencillos.

🏆 Ganador: el modo IA de Google, por ofrecer opciones de memoria más intuitivas y que dan prioridad a la privacidad.

📮 Información de ClickUp: Solo el 10 % de los participantes en nuestra encuesta utilizan asistentes de voz (4 %) o agentes automatizados (6 %) para aplicaciones de IA, mientras que el 62 % prefiere herramientas de IA en conversación como ChatGPT y Claude. La menor adopción de asistentes y agentes podría deberse a que estas herramientas suelen estar optimizadas para tareas específicas, como el funcionamiento manos libres o flujos de trabajo concretos. ClickUp te ofrece lo mejor de ambos mundos. ClickUp Brain es un asistente de IA conversacional que puede ayudarte con una amplia gama de intervalos de casos de uso de ChatGPT. Por otro lado, los agentes de IA de los canales de chat de ClickUp pueden responder preguntas, clasificar problemas o incluso gestionar tareas específicas.

💡 Consejo profesional: si el modelo utiliza un término que no conoces, cuestiona su uso. Pregunta de dónde proviene, si es ampliamente aceptado o si existe algún debate al respecto. Mantendrás tu agudeza mental y evitarás construir argumentos sin fundamento.

ChatGPT frente al modo IA de Google en Reddit

Hemos examinado las funciones y comparado las capacidades, pero ¿qué opinan los usuarios reales sobre ChatGPT y el modo IA de Google?

Para obtener una vista sin filtros, recurrimos a Reddit, donde los primeros usuarios hacen uso compartido de sus experiencias prácticas con ambas herramientas.

Esto es lo que los usuarios de Reddit opinan sobre ChatGPT:

Para mí, ChatGPT gana en todo. He probado otros LLM muchas veces, pero ChatGPT siempre sale ganando. Tiene la mayor base de usuarios, y los LLM necesitan eso para seguir aprendiendo. Creo que ChatGPT te ofrece un paquete completo. Cada vez que intento buscar algo o necesito ayuda, ChatGPT me da la mejor respuesta, con explicaciones claras y una secuencia lógica de ideas. Probé Gemini 2. 5 Pro (el mejor por ahora), pero la forma en que habla y explica las cosas es extraña. *

Para mí, ChatGPT gana en todo. He probado otros LLM muchas veces, pero ChatGPT siempre sale ganando. Tiene la mayor base de usuarios, y los LLM la necesitan para seguir aprendiendo. Creo que ChatGPT te ofrece un paquete para completar. Cada vez que intento buscar algo o necesito ayuda, ChatGPT me da la mejor respuesta, con explicaciones claras y una secuencia lógica de ideas. Probé Gemini 2. 5 Pro (el mejor por ahora), pero la forma en que habla y explica las cosas es extraña. *

Y esto es lo que los usuarios han observado sobre el modo IA de Google:

El nuevo modo IA se parece mucho más a ChatGPT o Gemini que a los SERP tradicionales. No hay páginas clasificadas por SEO, solo enlaces a las fuentes de las que extrajo el LLM... El CTR medio de las búsquedas tradicionales de Google es de entre el 8 % y el 9 %, mientras que los motores de búsqueda con IA elaboran informes que muestran un CTR que oscila entre el 3 % y el 7 %. Los usuarios parecen mucho menos inclinados a hacer clic en los enlaces de los resultados de IA.

El nuevo modo IA se parece mucho más a ChatGPT o Gemini que a los SERP tradicionales. No hay páginas clasificadas por SEO, solo enlaces a las fuentes de las que extrajo el LLM... El CTR medio de las búsquedas tradicionales de Google es de entre el 8 % y el 9 %, mientras que los motores de búsqueda con IA registran entre el 3 % y el 7 %. Los usuarios parecen mucho menos inclinados a hacer clic en los enlaces de los resultados de IA. *

Algunos especialistas añaden que ambas herramientas aún se encuentran en una fase temprana en lo que respecta a la IA y la búsqueda:

La IA y la búsqueda son un sector nuevo y prometedor... OpenAI es el equivalente actual de AskJeeves. Google va camino de convertirse en IBM. *

/IA y la búsqueda son un sector nuevo y prometedor... OpenAI es el equivalente actual de AskJeeves. Google está en camino de convertirse en IBM. *

💡 Consejo profesional: Intenta plantear indicaciones con una contradicción en mente. Por ejemplo, después de obtener una definición, pregunta: «¿Dónde fallaría esta definición en la práctica?». Esto obliga al modelo a pensar más allá de lo que dice el libro de texto.

Reunión: ClickUp: la mejor alternativa a ChatGPT y al modo IA de Google.

ChatGPT es ideal para la creación de contenido multimodal, mientras que el modo IA de Google es beneficioso para el razonamiento adaptativo y su integración con Chrome.

Sin embargo, ambas herramientas comparten un límite importante: funcionan como asistentes independientes. No gestionan directamente los proyectos, no centralizan el conocimiento ni traducen los conocimientos en flujos de trabajo. Esto da lugar a una dispersión del trabajo, en la que los usuarios tienen que saltar de una herramienta, app, o página a otra, solo para terminar su trabajo.

ClickUp adopta un enfoque diferente al integrar la IA directamente en tu espacio de trabajo. Es la IA para el trabajo más completa del mundo.

Pide a ClickUp Brain que te informe sobre el progreso en todo tu entorno de trabajo.

Con ClickUp Brain, puedes reunir la creación de contenido, la búsqueda empresarial, la gestión del conocimiento y la automatización en un solo lugar. En lugar de tener que cambiar entre diferentes herramientas, dispones de un asistente de IA que se conecta con tus tareas, documentos y proyectos, por lo que se integra de forma natural en tu flujo de trabajo.

Además, los usuarios de ClickUp Brain tienen acceso a modelos de IA externos premium como ChatGPT, Gemini y Claude, directamente desde su entorno de trabajo, por lo que las respuestas siempre son contextuales y totalmente seguras.

A continuación, analizamos más detenidamente qué es lo que distingue al software de búsqueda de la corporación.

Ventaja n.º 1 de ClickUp: IA y automatizaciones

ClickUp Brain entiende el contexto de tu espacio de trabajo, lo que significa que el contenido que produce se conecta directamente con los proyectos que ya están en marcha.

Da una indicación a ClickUp Brain para correlacionar campañas de promoción

Cuando le pides que cree un resumen para el lanzamiento de una campaña, extrae los resultados de las tareas, las pautas de tono de ClickUp Documento y los plazos de la hoja de ruta. El borrador aparece dentro del entorno de trabajo donde el equipo ya colabora, lo que mantiene la información precisa y procesable.

Tomemos como ejemplo a un director de marketing que trabaja en el lanzamiento de un producto. En lugar de empezar desde cero, la IA de conexión genera un comunicado de prensa que ya refleja las notas del producto, el lenguaje aprobado de la base de conocimientos y los plazos a los que se ha confirmado el equipo. El director dedica su tiempo a perfeccionar la narrativa en lugar de recopilar información.

Mira este vídeo sobre cómo ClickUp AI se integra en cada parte de tu trabajo:

Mantén el flujo durante proyectos complejos.

Cambia entre ClickUp Brain, Gemini y ChatGPT en Brain MAX para completar tareas

ClickUp Brain MAX amplía esas capacidades a un complemento completo para el escritorio. Unifica los datos de ClickUp, las aplicaciones conectadas y los resultados web en un único espacio de IA.

El objetivo es ofrecer una compatibilidad más profunda para proyectos complejos, lo que lo convierte en algo más que una herramienta de escritura bajo demanda.

Una diferencia importante es la flexibilidad: los usuarios pueden cambiar entre ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, Claude y otros grandes modelos de lenguaje con compatibilidad sin salir de la aplicación. Eso significa que no estás limitado a un solo modelo de IA, sino que puedes elegir el mejor motor para la tarea que tengas entre manos.

Imagina a un gestor de proyectos preparando una evaluación de riesgos para la dirección. Brain MAX analiza los cronogramas de las tareas, toma nota de las dependencias y detecta los obstáculos señalados en las últimas actualizaciones. A continuación, genera un informe estructurado con archivos de apoyo. Este informe refleja el estado actual del proyecto, no un resumen estático.

¿Aún mejor? Brain MAX acepta entradas de voz con la función Talk to Text, por lo que se adapta a flujos de trabajo en los que la interacción manos libres es fundamental. Vea este vídeo para obtener más información sobre la magia de Brain MAX:

Mantén los proyectos en marcha sin retrasos.

Elige entre más de 100 plantillas de automatización de ClickUp para simplificar tu flujo de trabajo.

La automatización de ClickUp elimina los pasos repetitivos que a menudo ralentizan a los equipos. Las automatizaciones desencadenan acciones basadas en condiciones como cambios de estado, fechas de vencimiento o campos personalizados, lo que garantiza que los proyectos avancen sin intervención manual.

Instancia, cuando el departamento de desarrollo completa una función y pasa la tarea a «Listo para control de calidad», una automatización puede asignarla al responsable de control de calidad, establecer una fecha límite para las pruebas y notificarlo al probador. Si el control de calidad descubre un obstáculo, la misma automatización puede reabrir la tarea, etiquetar al desarrollador y alertar al gestor de productos. El flujo de trabajo continúa sin interrupciones, lo que reduce la posibilidad de que se pierdan traspasos o se paralicen tareas dentro del software de gestión del conocimiento.

Ventaja n.º 2 de ClickUp: búsqueda de corporación

Encuentre respuestas más rápido con ClickUp Enterprise Search

ClickUp Enterprise Search ofrece una función de búsqueda unificada y basada en IA en todo tu ecosistema, incluyendo Drive, Notion, Slack, Gmail y documentos y tareas internos.

Estas son algunas de las funciones específicas de esta búsqueda en la base de conocimientos:

Búsqueda conectada: obtenga información más allá de los nombres de los archivos para ofrecer respuestas completas, elementos procesables y resúmenes detallados.

Búsqueda profunda: explora contenido difícil de encontrar dentro de ClickUp (tareas, documentos, chatear), incluso aquellos que están ocultos o tienen años de antigüedad.

Preguntas y respuestas contextuales y resumen: Revisa el contexto completo para resumir reuniones, extraer información de tareas y comentarios, y mostrarlos al instante.

La búsqueda web amplía las consultas a Internet, por lo que la investigación y la información competitiva aparecen en la misma vista que tu conocimiento interno.

📣 Opinión de los clientes: Victoria Berryman, de Seequent, comparte: Tener la documentación de los procesos y la gestión de tareas de nuestro equipo en un solo lugar nos ayuda a ahorrar tiempo en la búsqueda de información. También nos proporciona una única fuente de información veraz*. Tener la documentación de los procesos y la gestión de tareas de nuestro equipo en un solo lugar nos ayuda a ahorrar tiempo en la búsqueda de información. También nos proporciona una única fuente de información veraz*.

Ventaja n.º 3 de ClickUp: gestión del conocimiento

Convierte documentos dispersos en respuestas instantáneas con ClickUp AI Knowledge Management

La gestión del conocimiento con IA de ClickUp permite a los equipos crear wikis, construir bases de conocimiento y enlazarlas directamente a las tareas. Esto significa que los resultados generados por la IA se basan en recursos aprobados por la empresa, en lugar de en información inconexa.

Por ejemplo, un equipo de éxito del cliente que mantenga un manual en Documento puede enlazarlo a los tickets de soporte. Cuando ClickUp Brain genera una respuesta al cliente, hace referencia automáticamente al manual. Las respuestas se mantienen coherentes con los estándares de la empresa y las actualizaciones del manual mejoran los resultados futuros.

📖 Lea también: Cómo utilizar ClickUp AI para mejorar la productividad y la eficiencia

Las integraciones de ClickUp mantienen la conexión de las plataformas externas y facilitan la incorporación de conocimientos históricos al entorno de trabajo.

Aprovecha los conocimientos del equipo importándolos desde otras herramientas mediante las integraciones de ClickUp.

Los importadores listos para usar permiten a los equipos importar hojas de cálculo y documentos de otras herramientas con seguridad. Todo se transfiere en el mismo formato, por lo que no se pierde ningún conocimiento valioso durante la transición.

Supongamos que un equipo gestiona los requisitos de los productos en Hojas de cálculo de Google y almacena las políticas en Confluence. Con los importadores de ClickUp, pueden trasladar ambos a ClickUp y mantenerlos enlazados a las tareas activas. De esta manera, cuando se ejecutan las funciones de automatización o IA, se basan en el mismo conocimiento que antes se encontraba disperso en diferentes herramientas. En combinación con integraciones como Slack o Figma, esto garantiza que tanto el trabajo nuevo como el conocimiento heredado convivan en un único espacio conectado.

⚙️ Bonificación: Para ayudar a los equipos a empezar rápidamente, ClickUp ofrece plantillas de base de conocimientos que proporcionan estructuras ya preparadas para casos de uso comunes.

Elimine los silos de búsqueda con ClickUp.

ChatGPT destaca por sus respuestas claras y bien estructuradas, mientras que el modo IA de Google está revolucionando las búsquedas con resúmenes, pero aún no ha logrado captar del todo el interés de los usuarios.

Ambos son útiles, pero siguen pareciendo «herramientas adicionales» en lugar de parte de tu trabajo diario.

ClickUp, por otro lado, es la app, aplicación integral para el trabajo, que reúne tareas, documentos, metas y colaboración en un solo lugar.

Y con ClickUp Brain y Brain Max, la IA se integra directamente en ese flujo de trabajo, buscando en todas tus herramientas, respondiendo en contexto y automatizando sin silos.

Regístrate en ClickUp y descubre cómo es el trabajo cuando la IA forma parte de tu entorno de trabajo.