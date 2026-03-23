¿Alguna vez has creado una indicación que funcionaba a la perfección... y luego has visto cómo dejaba de funcionar en cuanto alguien más la reutilizaba?

Porque lo difícil no es escribir una buena indicación. Lo difícil es asegurarse de que la indicación siga siendo correcta cuando cambia el contexto, las versiones varían o los modelos se comportan de forma diferente. Las indicaciones comienzan como experimentos, pero los equipos necesitan que se comporten como activos: revisadas, reutilizables y seguras de implementar en los flujos de trabajo cotidianos.

Descubre las plantillas de PromptOps. Te ofrecen una estructura repetible para crear, probar, documentar, aprobar y mejorar las indicaciones con el tiempo.

En esta entrada del blog, te guiaremos a través de 10 plantillas de ClickUp PromptOps para flujos de trabajo de IA que puedes copiar, personalizar y reutilizar.

Plantillas de PromptOps de un vistazo

A continuación, te ofrecemos una breve panorámica general de las plantillas de PromptOps que se tratan en esta guía y la parte del ciclo de vida de las indicaciones que cada una te ayuda a estandarizar.

¿Qué es PromptOps?

PromptOps (abreviatura de Prompt Operations) es la práctica de aplicar rigor técnico y operativo al ciclo de vida de las indicaciones utilizadas con modelos de lenguaje a gran escala (LLM). Es como un «DevOps para indicaciones», que aporta procesos sistemáticos a la forma en que se escriben, prueban, versionan, implementan y supervisan las indicaciones.

PromptOps suele incluir:

Control de versiones de las indicaciones y seguimiento de cambios

Pruebas y evaluación con entradas de muestra

Comparación de variantes de indicaciones

Implementación y reversión

Supervisión de los resultados en producción

Documentación sobre gobernanza, aprobaciones y cumplimiento normativo

✨ Bonus: Aquí tienes un vistazo a un flujo de trabajo de PromptOps 👇 Crear: Un Un ingeniero de indicaciones redacta una nueva indicación o actualiza una ya existente en un entorno de desarrollo

Versión y revisión: La indicación se guarda en La indicación se guarda en el control de versiones , es revisada por los compañeros de equipo y se documenta para garantizar su trazabilidad.

Prueba y evaluación: Las comprobaciones automatizadas evalúan la calidad, la coherencia, la seguridad y el coste de las respuestas antes de su publicación.

Lanzamiento: Un flujo de trabajo de implementación envía la indicación aprobada al entorno de prueba o de producción

Supervisión: Los equipos realizan el seguimiento de la calidad, la fiabilidad y el uso de los resultados para detectar problemas de forma temprana

Perfeccionamiento: Los conocimientos obtenidos de las evaluaciones, los comentarios de los usuarios y el rendimiento en producción guían la siguiente ronda de mejoras.

🧠 Dato curioso: Alan Turing ya esbozaba la idea central de la inteligencia artificial antes incluso de que esta tuviera nombre. En 1950, propuso el «juego de la imitación», y en notas posteriores a ese artículo señala que pensaba que, hacia el año 2000, las máquinas podrían engañar a los jueces humanos aproximadamente el 30 % de las veces tras cinco minutos de interrogatorio.

10 plantillas de ClickUp PromptOps para flujos de trabajo de IA

Gestionar las indicaciones en una hoja de cálculo independiente o en una herramienta específica obliga a tu equipo a cambiar constantemente de pestaña. Esta fricción rompe la concentración y garantiza que, con el tiempo, la gente dejará de usar la biblioteca de indicaciones por completo.

Mantén tus indicaciones exactamente donde se desarrolla tu trabajo con ClickUp. Ejecuta indicaciones directamente desde tu entorno de trabajo, convirtiendo el lenguaje natural en un flujo de trabajo activo sin salir nunca de la plataforma. Tu equipo adopta la IA a la perfección porque las plantillas están integradas directamente en sus tareas diarias y en los flujos de trabajo de IA.

Veamos, pues, las mejores plantillas que te ayudarán a estandarizar los flujos de trabajo de IA. 👇

1. Plantilla de indicaciones de ChatGPT para la gestión de proyectos de ClickUp

Los gestores de proyectos no deberían tener que reinventar cada semana la misma actualización, el mismo resumen o el mismo resumen de reunión. Pero cuando las indicaciones útiles se encuentran en notas aleatorias o en los marcadores del navegador de alguien, el equipo acaba recreando el trabajo en lugar de estandarizarlo.

La plantilla «ChatGPT Prompts for Gestión de Proyectos» de ClickUp ofrece a los equipos de proyecto una biblioteca compartida de indicaciones dentro de ClickUp Docs. Esto significa que tus indicaciones más útiles para el trabajo recurrente en los proyectos permanecen documentadas, son reutilizables y de fácil acceso en el flujo de trabajo, en lugar de perderse entre pestañas y herramientas.

Por qué te gustará esta plantilla:

Estandariza el trabajo repetitivo de gestión de proyectos: utiliza más de 190 indicaciones predefinidas para entregables habituales, como resúmenes de proyectos, actualizaciones para las partes interesadas y retrospectivas.

Mantén las indicaciones en contexto: guarda tu biblioteca de indicaciones en ClickUp Docs junto con el resto de la información de tu proyecto, para que los equipos sepan dónde encontrarlas y reutilizarlas.

Generador de registros de riesgos: Describe el Describe el alcance del proyecto para obtener una tabla de riesgos con formato y valoraciones de probabilidad e impacto.

✅ Ideal para: Gestores de proyectos y responsables de PMO que crean flujos de trabajo repetibles asistidos por IA.

¿Quieres ver cómo las plantillas agilizan los flujos de trabajo de planificación de proyectos en ClickUp? Tenemos una guía paso a paso para ti:

📚 Lee también: Las mejores indicaciones de ChatGPT para la gestión de proyectos

2. Plantilla de indicaciones de ChatGPT para la gestión de productos de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Crea indicaciones de producto reutilizables vinculadas al contexto de las funciones con la plantilla «ChatGPT Prompts for Product Management» de ClickUp

Las indicaciones de gestión de productos funcionan mejor cuando reflejan el panorama completo, incluyendo perfiles de usuario, metas empresariales y limitaciones técnicas. Sin ese contexto, incluso una indicación potente puede generar resultados que parecen demasiado genéricos para resultar útiles.

La plantilla «ChatGPT Prompts for Product Management» de ClickUp ayuda a los equipos a organizar las indicaciones en un solo lugar, lo que facilita su reutilización, perfeccionamiento y aplicación al trabajo real con productos.

Puedes vincular la plantilla a las tareas de ClickUp y a los documentos de apoyo pertinentes para una función, una épica o una iniciativa específicas. De este modo, tu equipo dispondrá de un único punto de partida a la hora de utilizar la IA para tareas recurrentes relacionadas con el producto, con fácil acceso al contexto del proyecto correspondiente.

Por qué te gustará esta plantilla:

Centraliza las indicaciones: Mantén más de 130 indicaciones de gestión de productos en un solo documento de ClickUp en lugar de dispersarlas entre notas, chats y pestañas

Encuentra indicaciones más rápido: agrupa las indicaciones por caso de uso del producto, para que tu equipo pueda acceder rápidamente a las indicaciones de diseño, planificación, investigación y documentación.

Estandariza los flujos de trabajo de IA: Convierte las indicaciones puntuales en un sistema repetible que tu equipo pueda reutilizar, perfeccionar y mejorar con el tiempo.

✅ Ideal para: Gestores de producto y especialistas en operaciones de producto que crean flujos de trabajo de IA reutilizables para PRD, investigación, planificación de lanzamientos y documentación de funciones.

🚀 Ventaja de ClickUp: ¿Alguna vez has tenido una indicación de producto «perfecta» que, de repente, empezó a generar resultados genéricos tras unos cuantos sprints? Eso es la deriva de las indicaciones, y es precisamente lo que PromptOps está diseñado para controlar. Añade un Super Agent de ClickUp a tu biblioteca de indicaciones para que cada ejecución recupere el contexto más reciente (PRD, tareas enlazadas, decisiones, restricciones), compruebe si hay lagunas y genere rápidamente un borrador coherente. También puedes actualizar el agente sobre la marcha a medida que evoluciona tu flujo de trabajo. Esto significa que puedes controlar sus instrucciones, cambiar lo que supervisa o añadir nuevos desencadenantes. De este modo, tu flujo de trabajo de indicaciones se mantiene preciso, repetible y preparado para el cambio. ¡Vaya, eso sí que es convergencia! 🤝 Acelera los flujos de trabajo con Super Agents en ClickUp

3. Plantilla de indicaciones de ChatGPT para ingeniería de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Captura indicaciones de ingeniería reutilizables para la depuración y la documentación con la plantilla «ChatGPT Prompts for Engineering» de ClickUp.

Una buena indicación de ingeniería puede ahorrar tiempo en la depuración, agilizar la documentación y ayudar a los desarrolladores a avanzar más rápido en el trabajo técnico repetitivo.

La plantilla «ChatGPT Prompts for Engineering» de ClickUp ofrece a los equipos un repositorio de indicaciones organizado por todos los casos de uso de ingeniería, con más de 200 indicaciones. En lugar de que los equipos tengan que recordar lo que funcionó, dispones de un sistema compartido para recopilar, reutilizar y mejorar las indicaciones para la programación, los informes de incidencias y otros flujos de trabajo.

Por qué te gustará esta plantilla:

Captura indicaciones probadas: guarda indicaciones de gran valor para la programación, la depuración y los informes de ingeniería antes de que se pierdan en chats o documentos personales.

Prueba y visualiza el uso: utiliza utiliza los paneles de ClickUp para hacer el seguimiento de cómo se utilizan las indicaciones en los flujos de trabajo de ingeniería e identifica qué enfoques vale la pena estandarizar

Automatiza las tareas repetitivas: utiliza utiliza las automatizaciones de ClickUp para conectar las tareas basadas en indicaciones a flujos de trabajo de ingeniería recurrentes y reducir los traspasos manuales

✅ Ideal para: equipos de ingeniería y desarrolladores sénior que crean flujos de trabajo de IA repetibles para la depuración, la generación de código y el uso compartido de conocimientos técnicos.

✨ Bonus: Cuando una de tus indicaciones de ingeniería dé con una solución real, envíala directamente a ClickUp Codegen. Haz una mención a @codegen (o asigna Codegen a la tarea), y este podrá utilizar el contexto para generar el código, responder preguntas e incluso crear una solicitud de incorporación de cambios (PR). Convierte indicaciones de ingeniería probadas en código y PR con ClickUp Codegen

📮 ClickUp Insight: El 62 % de los encuestados afirma verse involucrado habitualmente en incidencias o escalaciones. Cuando no se definen las vías de escalación, los problemas urgentes suelen recaer en siempre las mismas personas. Con el tiempo, estas se convierten en la red de seguridad extraoficial para todo lo que falla. Las reglas de escalado estructuradas distribuyen esa carga. Las automatizaciones de ClickUp pueden derivar las incidencias en función de la prioridad o los cambios de estado, mientras que los superagentes se encargan de los seguimientos rutinarios o de las tareas de baja gravedad.

4. Plantilla de indicaciones de ChatGPT para RR. HH. de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Protege las indicaciones confidenciales de RR. HH. y establece límites de acceso con la plantilla «ChatGPT Prompts for HR» de ClickUp

Los flujos de trabajo de recursos humanos implican información altamente confidencial relacionada con las personas que nunca debe pegarse en cuentas personales de IA.

Mantén estos datos confidenciales seguros en la plantilla «ChatGPT Prompts for HR» de ClickUp.

Además, puedes utilizar los permisos de ClickUp para restringir el acceso de vista y edición, manteniendo las indicaciones confidenciales seguras dentro del entorno de trabajo. De esta forma, tu equipo de RR. HH. podrá aprovechar todo el potencial de las operaciones de IA sin comprometer la privacidad de los empleados.

Por qué te gustará esta plantilla:

Organiza las indicaciones por flujo de trabajo: utiliza utiliza las vistas de ClickUp para estructurar las indicaciones de RR. HH. por categorías como la incorporación, las actualizaciones del manual del empleado, el desarrollo profesional y los flujos de trabajo relacionados con el comportamiento.

Conjunto de preguntas de entrevista: Introduce el tipo de rol y las competencias para recibir preguntas de comportamiento específicas

Generador de listas de control para la incorporación: Añade el departamento y la fecha de inicio para obtener un plan semanal para los nuevos empleados.

✅ Ideal para: responsables de RR. HH., especialistas en operaciones de personal y equipos internos de talento que gestionan flujos de trabajo repetitivos y confidenciales asistidos por IA.

🧠 Dato curioso: Que la IA sorprenda a los humanos con un movimiento inesperado no es nada nuevo. DeepMind afirma que el legendario movimiento 37 de AlphaGo tenía solo una probabilidad entre 10 000 de ser jugado por un humano, y se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos de la historia de la IA.

5. Plantilla de indicaciones de ChatGPT para la redacción de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Perfecciona las indicaciones de voz de la marca de forma colaborativa con la plantilla «ChatGPT Prompts for Writing» de ClickUp

Las indicaciones genéricas de IA para la creación de contenido producen textos genéricos y robóticos que no reflejan en absoluto la voz única de tu marca.

Guarda las directrices de voz de tu marca junto con las indicaciones compatibles en la plantilla «ChatGPT Prompts for Writing» de ClickUp. ¿Y lo mejor de todo? Podéis perfeccionarlas juntos en tiempo real. Esto significa que todos tus redactores y editores pueden actualizar simultáneamente los descriptores de tono y las frases de ejemplo. Las modificaciones se muestran en tiempo real, por lo que tu equipo siempre trabaja con la versión más actualizada de las indicaciones.

Por qué te gustará esta plantilla:

Generador de esquemas para blogs: Introduce la palabra clave y el público objetivo para obtener un esquema con sugerencias de enfoques específicos gracias a ClickUp Brain

Organiza las indicaciones por formato: agrupa las indicaciones de redacción para blogs, biografías, libros, textos argumentativos y mucho más en un único documento con función de búsqueda.

Perfecciona las indicaciones en equipo: utiliza ClickUp Documentos para actualizar de forma colaborativa y en tiempo real las directrices de tono, los ejemplos y la redacción de las indicaciones.

✅ Ideal para: responsables de contenido, equipos de marca y directores editoriales que crean flujos de trabajo de IA para la creación de contenido acorde con la marca.

💡 Consejo profesional: Utiliza la barra de comandos de IA de ClickUp para obtener el contexto exacto que necesita un redactor: tu wiki más reciente sobre la voz de marca, el documento aprobado con las «indicaciones de redacción» y las tareas enlazadas de campaña. En ClickUp, ábrela con Cmd + K / Ctrl + K. En la aplicación de escritorio, también puedes usar Cmd + J / Ctrl + J para buscar y consultar a la IA desde cualquier lugar de tu ordenador. Obtén el contexto de redacción aprobado más rápido con la barra de comandos de ClickUp AI

6. Plantilla de indicaciones de ChatGPT para finanzas de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Realiza el seguimiento de las solicitudes financieras revisadas a lo largo de las fases de aprobación con la plantilla «ChatGPT Prompts for Finance» de ClickUp

Cuando tu equipo utiliza la IA para notas presupuestarias, comentarios sobre desviaciones o la elaboración de informes, el reto se reduce a identificar las indicaciones revisadas, las versiones actuales y las opciones de reutilización seguras.

La plantilla «ChatGPT Prompts for Finance» de ClickUp te ayuda a gestionar esa biblioteca de indicaciones dentro de un marco de documento. Puedes agrupar las indicaciones financieras por caso de uso, perfeccionarlas con el tiempo y crear un sistema más controlado para el trabajo repetible con IA.

Combínalas con los estados personalizados de ClickUp para hacer avanzar las indicaciones por fases como Borrador, En revisión, Aprobado o Retirado.

Por qué te gustará esta plantilla:

Generador de informes trimestrales: Introduce métricas clave para obtener un resumen listo para la dirección que señale explícitamente las hipótesis.

Explicación del análisis de variaciones: Añade los elementos y los datos reales para obtener explicaciones en lenguaje natural sobre las desviaciones presupuestarias.

Soporte para flujos de trabajo financieros: Con Con ClickUp para equipos financieros , puedes establecer la conexión entre tu biblioteca de indicaciones y los ciclos de elaboración de informes, las aprobaciones y los paneles utilizados en las operaciones presupuestarias y financieras.

✅ Ideal para: responsables de FP&A, equipos de contabilidad y jefes de operaciones financieras que crean flujos de trabajo de IA controlados para la elaboración de informes y el análisis.

🎥 Hoy en día, la IA está transformando por completo la trayectoria contable de los equipos financieros. Desde el análisis predictivo hasta las auditorías, está presente en todas partes, lo que facilita los flujos de trabajo sin perder precisión. ¿Quieres verla en acción? Mira este vídeo:

7. Plantilla de indicaciones de Gemini de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Estandariza el uso de las indicaciones de Gemini en todos los equipos con la plantilla Gemini Prompts de ClickUp

Los distintos modelos de IA responden de forma diferente a una misma indicación, lo que significa que una indicación excelente para ChatGPT podría fallar por completo en Gemini de Google.

Por eso tienes la plantilla Gemini Prompts de ClickUp. Se trata de un hub de indicaciones categorizadas, organizado en subpáginas en las que se puede hacer clic (Estrategia y planificación, Marketing y ventas, RR. HH., Asuntos legales, Tecnología y más). Esto ayuda a los equipos a explorar, reutilizar y perfeccionar las indicaciones por función. Es ideal para que los equipos estandaricen el uso de Gemini en todos los departamentos, sin convertir el uso compartido de indicaciones en un proyecto secundario.

Por qué te gustará esta plantilla:

Analizador de hojas de cálculo: Sube una captura de pantalla o un archivo para obtener un resumen en lenguaje sencillo de las tendencias y los valores atípicos.

Mantén las indicaciones actualizadas: actualiza la redacción, los ejemplos y las directrices en un solo documento y, a continuación, utiliza el historial de versiones para realizar el seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo.

Explora por departamento: Las indicaciones se encuentran en subpáginas específicas, como Finanzas, Operaciones y Atención al cliente, lo que permite «encontrar la indicación adecuada» con un solo clic.

✅ Ideal para: responsables de operaciones o equipos de capacitación que implementan directrices de uso de Gemini en múltiples funciones.

8. Plantilla de indicaciones y guía de IA para entradas de blog de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Estandariza las fases de redacción de blogs con la plantilla «AI Prompt and Guide for Blog Posts» de ClickUp

Los equipos de contenido suelen tener dificultades para integrar las fases de investigación, redacción y edición de una entrada de blog en un único flujo de trabajo de IA coherente.

Puedes estandarizar todo este proceso utilizando la plantilla «AI Prompt and Guide for Blog Posts» de ClickUp. Cuando un redactor comienza una nueva entrada, al aplicar la plantilla se generan automáticamente las subtareas de ClickUp necesarias para la estructura, el borrador y la edición.

Las subtareas añaden un nivel adicional de organización a tu jerarquía, desglosando el contenido más extenso en pasos manejables con las indicaciones exactas enlazadas a cada paso.

Por qué te gustará esta plantilla:

Generador de grupos temáticos: Introduce una palabra clave inicial para obtener un mapa de grupos con ideas de artículos relacionados.

Redactor de la sección: Añade el encabezado del esquema y el objetivo de recuento de palabras para recibir un borrador que se ajuste a tus instrucciones de tono.

Sugeridor de enlaces internos: Describe tu biblioteca de contenido actual para recibir recomendaciones de enlaces altamente contextuales

✅ Ideal para: responsables de contenido y gestores de blogs que buscan un flujo de trabajo repetible y asistido por IA para redactar, realizar la edición y optimizar el SEO de las entradas del blog.

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain en cada subtarea del blog (esquema → borrador → edición) para que cada paso sea coherente. Brain puede redactar y perfeccionar el texto utilizando el contexto de tu entorno de trabajo, para que no tengas que volver a pegar las instrucciones cada vez. Redacta y mejora tus textos con ClickUp Brain Si el enfoque cambia a mitad del borrador, solo tienes que pedirle a Brain que actualice solo esa sección (introducción, un único H2, preguntas frecuentes) en lugar de volver a empezar todo el artículo. Y lo que es mejor, cuando ya lo tengas todo listo, pídele a Brain que asigne el artículo al editor. ¡Un único flujo de trabajo para gestionarlo todo!

9. Plantilla de procedimientos operativos estándar de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Estandariza los pasos para la creación de blogs con la plantilla «AI Prompt and Guide for Blog Posts» de ClickUp

Alguien modifica una indicación, se salta la evaluación, la envía de todos modos... y dos semanas después, nadie sabe explicar por qué bajó la calidad ni qué versión se publicó.

La plantilla de procedimientos operativos estándar de ClickUp es un manual basado en documentos para equipos que gestionan indicaciones como si fueran activos de producción. Es donde se define el flujo de trabajo de las indicaciones —redacción de reglas, puntos de control de revisión, pasos de evaluación, comprobaciones de implementación y supervisión— y se mantiene actualizado a medida que el sistema evoluciona.

Crea una wiki de POE anidada: una página por flujo de trabajo (nueva indicación, edición de indicación, reversión de indicación), además de subpáginas para normas como el tono, la seguridad, el formato y las expectativas de las pruebas.

Por qué te gustará esta plantilla:

Criterios de revisión: Especifica qué hace que una indicación sea aprobada en función de la calidad de los resultados y la coherencia del formato.

Reglas de versionado: Establece reglas claras sobre cuándo crear una nueva versión y cuándo realizar la edición de una indicación existente.

Proceso de eliminación: Describe los pasos exactos para marcar y eliminar las indicaciones obsoletas que ya no producen buenos resultados.

✅ Ideal para: Ingenieros de indicaciones y equipos de IA que desean estandarizar los cambios, revisiones y evaluaciones de las indicaciones.

🧠 Dato curioso: ELIZA, el primer chatbot famoso, era tan convincente que incluso su creador, Joseph Weizenbaum, se sintió desconcertado por la rapidez con la que la gente le atribuía capacidad de comprensión. Esa reacción se hizo famosa como el efecto ELIZA.

10. Plantilla de manual de implementación de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Utiliza la plantilla «Implementation Playbook» de ClickUp para planificar implementaciones, coordinar equipos y realizar el seguimiento de las métricas de adopción.

La implementación de una nueva estrategia de IA en toda una organización suele fracasar porque los directivos carecen de visibilidad sobre las tasas de adopción reales. Realiza el seguimiento del éxito de tu biblioteca de indicaciones y de la implementación de la guía de implementación utilizando la plantilla de guía de implementación de ClickUp.

De hecho, también puedes combinarlo con los paneles de ClickUp para obtener una representación visual de alto nivel de los datos de tu entorno de trabajo. Esto resulta muy útil a la hora de supervisar el número de indicaciones añadidas, las tasas de uso semanales y los departamentos que participan activamente. Así te aseguras de que tu estrategia de PromptOps realmente genere valor empresarial en lugar de quedarse sin usar.

Por qué te gustará esta plantilla:

Auditoría del uso de la IA: Haz un inventario de quién utiliza actualmente qué herramientas de IA y dónde se encuentran sus indicaciones.

Plan piloto: Selecciona un departamento para crear su biblioteca inicial y definir métricas de éxito claras

Seguimiento de la adopción: Mide las indicaciones añadidas y las valoraciones medias de calidad de los resultados para asegurarte de que el sistema funciona realmente.

✅ Ideal para: responsables de programas de IA que están implementando PromptOps y realizando el seguimiento de su adopción en los distintos departamentos.

Crea un sistema de PromptOps repetible con ClickUp

El mayor obstáculo para la adopción de la IA es siempre el caos operativo. Las indicaciones se encuentran en documentos aleatorios, las aprobaciones se realizan en el chat, el contexto está disperso y nadie sabe con certeza qué versión es segura para reutilizar.

Las plantillas de PromptOps resuelven el problema de la estructura. Y ClickUp te ayuda a mantener esa estructura activa.

Cuando tu biblioteca de indicaciones, los procedimientos de gobernanza y el trabajo que impulsan se encuentran en un único entorno de trabajo convergente, las indicaciones resultan más fáciles de mantener, generan más confianza y se pueden escalar entre equipos. Y los equipos que pongan esto en práctica ahora multiplicarán su ventaja a medida que los modelos sigan mejorando.

¿Listo? Empieza gratis con ClickUp. ✅

Preguntas frecuentes

Una plantilla de indicaciones es una estructura reutilizable de rellenar los espacios en blanco diseñada para una tarea específica, mientras que la ingeniería de indicaciones es la habilidad más amplia de crear indicaciones efectivas desde cero. Piensa en la ingeniería de indicaciones como el arte técnico y en las plantillas de indicaciones como el producto final que cualquier miembro del equipo puede utilizar fácilmente.

Guarda las plantillas de indicaciones en una ubicación compartida y con función de búsqueda que todo tu equipo ya utilice para el trabajo diario, en lugar de dispersarlas entre notas personales. Etiqueta cada plantilla con metadatos del departamento y el caso de uso para que tus compañeros de equipo puedan filtrar y encontrar las instrucciones adecuadas en cuestión de segundos.

La estructura básica de una plantilla de indicaciones es válida para todos los modelos, pero los resultados finales variarán, ya que cada modelo interpreta las instrucciones de forma diferente. Prueba cada plantilla en todos los modelos que utilices y toma nota de cuál funciona mejor para esa tarea específica.