10 plantillas de seguimiento de ingresos por suscripción que realmente detectan señales de pérdida de clientes

Si tu empresa de suscripción está perdiendo ingresos, la fuga casi nunca se encuentra en tu embudo de adquisición. Se encuentra en la brecha entre tu plataforma de facturación, tu CRM y la hoja de cálculo que alguien creó en 2022 y que todavía se utiliza para conciliar el MRR. Para cuando llega el cierre de fin de mes, la pérdida de clientes que comenzó hace seis semanas ya es un hecho.

Esta guía repasa 10 plantillas de seguimiento de ingresos por suscripción, para qué son realmente más adecuadas y señala las deficiencias de cada una. Si solo vas a elegir una, pasa directamente a la tabla comparativa que aparece a continuación.

Comparación rápida: 10 plantillas para el seguimiento de ingresos por suscripción

¿Qué es una plantilla de seguimiento de ingresos por suscripción?

Una plantilla de seguimiento de ingresos por suscripción es un marco prediseñado para supervisar los ingresos recurrentes —MRR, ARR, tasa de cancelación, expansión y fechas de renovación— en una vista centralizada. Sustituye a la combinación dispersa de exportaciones de facturación, informes de CRM y hojas de cálculo financieras con la que acaban la mayoría de las empresas de suscripción al segundo año.

Por qué es importante: los datos de ingresos suelen estar repartidos en tres o cuatro sistemas que no se comunican entre sí. La conciliación manual consume horas cada mes, los errores se acumulan y las primeras señales de pérdida de clientes quedan ocultas entre el ruido.

ClickUp Insight: El 47 % de los participantes en nuestra encuesta confía en tablas dinámicas, paneles de control y gráficos dentro de hojas de cálculo para comprender su trabajo. El problema es que una columna desplazada, una hoja renombrada o una fila adicional pueden romper silenciosamente fórmulas, intervalos o visualizaciones, y el informe sigue mostrando números que parecen correctos pero no lo son. Un espacio de trabajo basado en plantillas con datos en tiempo real evita el problema de las roturas silenciosas.

¿Sabías que...? Los datos de Recurly para 2025 muestran que el 25 % de los suscriptores optó por pausar su suscripción en lugar de cancelarla cuando se les dio la opción, lo que generó más de 200 millones de dólares en ingresos por reactivación. Se trata de ingresos que la mayoría de las empresas nunca ve porque no realiza el seguimiento de las fases del ciclo de vida de los suscriptores.

¿Por qué utilizar una plantilla de seguimiento en lugar de crear una desde cero?

Crear un sistema de seguimiento desde cero suele dar como resultado un sistema al que le falta una de estas tres cosas: definiciones coherentes, automatización o la capacidad de señalar las cuentas en riesgo antes de que se den de baja. Una plantilla prediseñada te ofrece las tres cosas desde el primer día.

Las ventajas concretas:

Cierre de fin de mes más rápido. Los cálculos automatizados eliminan la conciliación manual que convierte el cierre en un proyecto de varios días.

Previsiones basadas en datos, no en corazonadas. Los datos históricos estandarizados te permiten proyectar los dos próximos trimestres con puntos de referencia en lugar de basarte en corazonadas.

Detección temprana de la pérdida de clientes. Un sistema de seguimiento que detecta la disminución del uso, las bajadas de plan o los pagos omitidos te permite intervenir antes de que se cancele la cuenta.

Coordinación del equipo. Cuando los equipos de ventas, éxito y finanzas analizan los mismos números, se acaba la discusión sobre cuál es la definición correcta de MRR.

Un entorno de trabajo en lugar de cinco. Mantener los datos de ingresos junto con las notas de los clientes, las tareas de renovación y la elaboración de informes en una sola herramienta elimina la necesidad de cambiar constantemente de pestaña.

Lee también: 10 plantillas de listas de control para cierres que garantizan transiciones fluidas

¿Qué debe incluir una plantilla de seguimiento de ingresos por suscripción?

Un registro útil recoge tanto métricas financieras como señales operativas; estas últimas son las que marcan la diferencia entre un sistema de registro y uno que protege los ingresos. Busca estos ocho componentes:

Campos de MRR y ARR por cliente. Cifras de ingresos brutos, con una clara distinción entre MRR de nuevos clientes, expansión, contracción y abandono.

Indicadores de estado de los clientes. Estados codificados por colores para clientes activos, en periodo de prueba, en riesgo y que han abandonado el servicio, visibles de un solo vistazo

Fechas de renovación. Muestra las próximas renovaciones para que los equipos de éxito puedan ponerse en contacto entre 60 y 90 días antes de la fecha.

Historial de pagos. Registro de transacciones con fecha y importe, para conciliaciones y consultas sobre disputas

Registro de los motivos de la pérdida de clientes. Fecha y motivo de cada pérdida de cliente: sin ello, no es posible reconocer patrones.

Segmentación de ingresos. La capacidad de desglosar por nivel, plan o cohorte. El MRR agregado oculta el segmento que realmente está sangrando.

Alertas automáticas. Son desencadenantes cuando cambia el estado, falla un pago o se acerca la fecha de renovación.

Puntos de integración. Conexión con tu plataforma de facturación, CRM y herramienta de contabilidad para que el seguimiento no sea manual

Las 10 mejores plantillas para el seguimiento de ingresos por suscripción

Estas plantillas abarcan diferentes aspectos de la gestión de ingresos por suscripción, desde el seguimiento de KPI de alto nivel hasta el registro detallado de transacciones.

1. Plantilla de KPI del equipo de ventas de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Visualiza todos los KPI de tu equipo en un único panel de ventas con la plantilla de KPI de ventas de ClickUp

Las métricas de ventas que no se relacionan con tus ingresos reales por suscripción crean puntos ciegos para la dirección. No puedes ver qué comerciales generan más ingresos recurrentes ni dónde se está fallando tu embudo de conversión. Esto hace que sea imposible para la dirección obtener visibilidad en tiempo real del estado de las suscripciones sin tener que solicitar constantemente informes manuales.

La plantilla de KPI de ventas de ClickUp resuelve esto al realizar el seguimiento de las métricas más importantes para los ingresos por suscripción: tasas de conversión, tamaño medio de las operaciones e ingresos por representante, todo en un solo lugar. Dispondrás de paneles de KPI preconfigurados que muestran de un vistazo las tendencias en nuevas suscripciones, mejoras y rebajas de plan.

Por qué te gustará esta plantilla

Seguimiento de metas integrado: Asigna los KPI como tareas con los estados «Abierto» y «Completada» para que cada representante sepa exactamente en qué está trabajando.

Vistas semanales y mensuales: alterna entre el rendimiento semanal detallado y las tendencias mensuales más generales

15 Campos personalizados predefinidos: Realiza un seguimiento de métricas como intentos de venta adicional, ingresos por ventas repetidas y valor de los presupuestos sin tener que crear tu sistema de seguimiento desde cero

Tablero de ingresos mensuales: Visualiza los ingresos mensuales en un tablero de estilo Kanban para obtener una panorámica rápida y fácil de consultar.

Ideal para: Directores del equipo de ventas y responsables financieros que necesitan una vista en tiempo real de los KPI de suscripciones por comercial. Utiliza la plantilla para detectar a tiempo las caídas en la conversión.

2. Plantilla de informe mensual de ventas de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita La plantilla de informe mensual de ventas de ClickUp facilita el seguimiento y la medición del rendimiento de las ventas gracias a su diseño intuitivo

La creación de informes de ingresos mensuales a veces se convierte en una maratón de copiar y pegar. Para cuando terminas, los datos ya están desactualizados y las partes interesadas trabajan con números inconsistentes.

La plantilla de informe mensual de ventas de ClickUp estandariza el proceso al recopilar los ingresos, los gastos y las ganancias o pérdidas en un solo lugar.

Por qué te gustará esta plantilla:

Visualización de datos integrada: consulta las tendencias de ingresos en gráficos y gráficos sin necesidad de exportarlos a una herramienta externa

Vistas flexibles: Crea tu flujo de trabajo con las vistas Lista, Gantt, Carga de trabajo y Calendario

Informes colaborativos: Utiliza Utiliza ClickUp Docs para trabajar en el informe con tu equipo en tiempo real y realiza el uso compartido con las partes interesadas sin concederles acceso completo al entorno de trabajo

Seguimiento de metas: Establece metas de rendimiento mensuales y realiza el seguimiento del progreso directamente en la plantilla

Ideal para: Directores de ventas y equipos de operaciones de ingresos que necesitan un formato repetible y estructurado para la elaboración de informes mensuales. Este marco les ayuda a reducir el tiempo de cierre y a proporcionar números precisos a las partes interesadas cada mes.

Consejo profesional: Una vez que tu informe mensual esté listo, el verdadero trabajo consiste en descifrar lo que te dicen las cifras. Ahí es donde entra en juego ClickUp Brain. ClickUp es un entorno de trabajo convergente con IA, por lo que Brain dispone de todo el contexto de tus tareas, documentos y datos. Pregúntale por qué bajó el MRR el mes pasado, qué cuentas se acercan a la renovación o dónde se está estancando tu cartera de proyectos, y obtendrá al instante las respuestas de tu entorno de trabajo.

3. Plantilla de informe de ventas de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Visualiza tendencias y detecta oportunidades con gráficos visuales gracias a la plantilla de informe de ventas de ClickUp.

Cuando la dirección pregunte por los ingresos de una región o un tipo de servicio concretos, tu equipo no debería tardar dos días en encontrar la respuesta. La plantilla de informe de ventas de ClickUp mantiene tus datos organizados en 10 Campos personalizados predefinidos y cinco vistas específicas. Así, cualquier pregunta que surja tendrá una respuesta que ya está al alcance de la mano.

Por qué te gustará esta plantilla:

Cinco vistas listas para usar: Cambia entre las vistas de Informe de ventas anual, Informe trimestral, Informe de ventas mensual y Ventas por tipo de servicio sin tener que volver a crear nada.

10 campos personalizados de ClickUp preconfigurados: Realiza un seguimiento de la región de ventas, el trimestre de ventas, el año de ventas y los objetivos de ventas sin necesidad de configuración adicional

Vistas de tabla y tablero: Utiliza la vista Tabla de ClickUp para analizar los números y la Utiliza la vista Tabla de ClickUp para analizar los números y la vista Tablero de ClickUp para visualizar el rendimiento de un vistazo

Establecimiento de metas integrado: Establece objetivos basados en los resultados de los informes y crea tareas periódicas de revisión para estar al tanto del progreso

Ideal para: Equipos de ventas que reciben con frecuencia solicitudes de elaboración de informes ad hoc. Resulta útil mantener los datos organizados por región, trimestre y tipo de servicio.

4. Plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Descubre dónde es mejor centrar tus esfuerzos de ventas con la plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp

Saber que tu equipo ha alcanzado el número es útil. Pero saber qué productos lo han impulsado, dónde se han mantenido los márgenes y qué comerciales van por buen camino es lo que realmente te ayuda a tomar decisiones. Ahora puedes obtener esa vista detallada con la plantilla de seguimiento de ventas de ClickUp.

Realiza un seguimiento de las ventas desde el pedido hasta el resultado, con 12 Campos personalizados que abarcan los costes unitarios, los gastos de envío, los objetivos de beneficio y las devoluciones, para que no se pierda nada entre la venta y el resumen.

Por qué te gustará esta plantilla:

Cinco estados de tareas personalizados de ClickUp : marca el progreso como «No iniciado», «En curso», «Meta alcanzada», «Meta no alcanzada» o «Completada» para que el estado del proceso de cada comercial sea visible de un vistazo marca el progreso como «No iniciado», «En curso», «Meta alcanzada», «Meta no alcanzada» o «Completada» para que el estado del proceso de cada comercial sea visible de un vistazo

Vista de volumen de ventas mensual: Observa cómo evoluciona el rendimiento a lo largo del tiempo sin necesidad de crear un informe aparte

Vista del estado de ventas por producto: Identifica rápidamente qué productos están alcanzando los objetivos y cuáles requieren atención

12 campos personalizados predefinidos: Realiza un seguimiento de los costes unitarios, los objetivos de beneficio, los gastos de envío y las devoluciones, junto con los datos de ventas principales

Ideal para: Directores de ventas que realizan un seguimiento del rendimiento a nivel de producto y de los márgenes de beneficio, y que desean estar al tanto del progreso individual y del equipo.

5. Plantilla de canalización de ventas de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Gestiona los datos de los clientes con una interfaz de arrastrar y soltar gracias a la plantilla de canalización de ventas de ClickUp

Un proceso de ventas que solo existe en la cabeza de alguien, o peor aún, en una hoja de cálculo compartida, no es realmente un proceso de ventas. Es solo una lista de cosas que podrían salir mal. Utiliza la plantilla de proceso de ventas de ClickUp para dar a todo tu embudo de ventas un único lugar donde residir.

Realiza un seguimiento de cada cliente potencial desde el primer contacto hasta el cierre de la venta, con 30 estados personalizados que reflejan exactamente en qué punto se encuentra cada operación, incluyendo «Cancelado», «Pendiente de renovación», «Requiere atención» y «Cliente potencial cualificado».

Por qué te gustará esta plantilla:

30 estados personalizados: Cubre todas las fases de tu proceso de ventas sin tener que encasillar los acuerdos en categorías genéricas que no se ajustan a tu proceso

Automatizaciones integradas: Tres automatizaciones preconfiguradas reducen las actualizaciones manuales de estado y mantienen tu proceso en marcha sin la carga de los administradores.

Vista Tablero de arrastrar y soltar: Utiliza Utiliza el tablero Kanban de ClickUp para mover los acuerdos por las distintas fases de forma visual y detectar los cuellos de botella de un vistazo

Vista de los procedimientos operativos estándar (POE) de ventas: Coordina a tu equipo con una vista dedicada a los procedimientos operativos estándar integrada directamente en la plantilla

Ideal para: Los equipos de ventas que gestionan un gran volumen de clientes potenciales en múltiples fases pueden utilizar este marco para mejorar la visibilidad del proceso de ventas.

Lee también: Cómo crear una guía para reducir la pérdida de clientes que realmente funcione

6. Plantilla de CRM de ventas de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Identifica clientes potenciales, cierra acuerdos y descubre información valiosa con decisiones basadas en datos gracias a la plantilla de CRM de ventas de ClickUp.

Tu CRM solo es útil si tu equipo realmente lo utiliza. Cuando queda relegado a una herramienta independiente que nadie abre a menos que sea necesario, los datos de los clientes se quedan obsoletos, se pierden los seguimientos y se pierden oportunidades de venta.

Entonces, ¿cuál es la solución? Prueba la plantilla de CRM de ventas de ClickUp y mantén la gestión de las relaciones con los clientes dentro del mismo entorno de trabajo en el que ya opera tu equipo de ventas. Realiza un seguimiento de cada conversación, supervisa el progreso de los clientes potenciales a través de 20 estados personalizados y obtén una visión en tiempo real de todo tu proceso de ventas sin salir de ClickUp.

Por qué te gustará esta plantilla:

20 estados personalizados: Mueve a los clientes por fases como Activo, En negociaciones, Incorporación e Inactivo con una visibilidad clara en cada paso

Vista Tablero para la segmentación: Visualiza los segmentos de clientes y gestiona tu proceso de ventas en un tablero Kanban interactivo

Automatizaciones integradas: Dos automatizaciones preconfiguradas se encargan de las actualizaciones rutinarias para que tu equipo pueda centrarse en la venta propiamente dicha.

Vistas de resumen y lista: Cambia entre una vista general del proceso de ventas y un desglose detallado a nivel de tareas sin tener que volver a crear nada

Ideal para: Equipos de ventas que desean disponer de funcionalidades de CRM sin tener que pagar por una herramienta independiente. El marco es útil para mantener los datos de los clientes, las comunicaciones y el progreso de los acuerdos en un único lugar que tu equipo realmente consultará.

Perspectiva de ClickUp: El profesional medio dedica más de 30 minutos al día a buscar información relacionada con el trabajo, lo que supone más de 120 horas al año perdidas rebuscando entre correos electrónicos, hilos de Slack y archivos dispersos. Un asistente inteligente con IA integrado en tu entorno de trabajo puede cambiar eso. Te presentamos ClickUp Brain. Ofrece información y respuestas instantáneas al mostrar los documentos, conversaciones y detalles de tareas adecuados en cuestión de segundos, para que puedas dejar de buscar y empezar a trabajar. Resultados reales: equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas a la semana utilizando ClickUp —eso supone más de 250 horas al año por persona— al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

La IA está transformando la forma de trabajar de los equipos de ventas a lo largo de todo el ciclo de vida de los ingresos. Ve esta guía práctica para descubrir cómo aprovechar la IA para optimizar tus procesos de ventas, mejorar la precisión de las previsiones y cerrar más acuerdos:

7. Plantilla de formulario de suscripción de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Facilita la recopilación y gestión de los datos de suscripción con la plantilla de formulario de suscripción de ClickUp

La plantilla de formulario de suscripción de ClickUp te ofrece un sistema de registro estructurado para recopilar y organizar la información de los suscriptores desde el momento en que alguien se registra. Los campos personalizados para el correo electrónico del suscriptor, sus intereses, la frecuencia de actualización y la duración de la suscripción te garantizan que puedas recopilar de forma sistemática los datos que realmente necesitas.

Por qué te gustará esta plantilla:

4 estados de suscriptor: Realiza un seguimiento de cada contacto como Activo, Nuevo suscriptor, Desactivado o Dado de baja, para que tu lista refleje siempre la realidad

Vista dedicada del formulario de suscripción: Diseña y personaliza tu formulario de registro directamente dentro de la plantilla

Vista del estado de los suscriptores: Consigue una visión general del estado de tu base de suscriptores sin tener que rebuscar en registros individuales

Ideal para: Equipos de marketing y operaciones que gestionan una lista de suscriptores en crecimiento. Pueden utilizar la plantilla para aportar coherencia al proceso de captación y mantener la precisión de los datos de los suscriptores desde el primer día.

Consejo profesional: Utiliza tu herramienta de seguimiento de suscripciones para realizar un análisis mensual de la pérdida de clientes, no solo un informe de ingresos. Las cuentas que perdiste el mes pasado son los datos más útiles de los que dispones para proteger las que aún conservas.

8. Plantilla de gestión financiera de ClickUp

Consigue una plantilla gratis Realiza el seguimiento de tus finanzas y genera informes con facilidad con la plantilla de gestión financiera de ClickUp

Los ingresos por suscripción no existen de forma aislada. Afectan al flujo de caja, a la asignación presupuestaria y a la rentabilidad, pero muchos equipos siguen realizándolos por separado. Para cuando intentas atar cabos, te encuentras trabajando con números que no concuerdan entre sí.

La plantilla de gestión financiera de ClickUp ofrece a tu equipo financiero un único entorno de trabajo para realizar el seguimiento de los presupuestos, los gastos y el progreso financiero. Con 28 estados personalizados, 4 automatizaciones y análisis visuales integrados, está diseñada para equipos que necesitan supervisar las finanzas sin tener que lidiar con una proliferación de herramientas.

Por qué te gustará esta plantilla:

28 estados personalizados: Realiza un seguimiento de todas las tareas financieras, desde «Pendiente» hasta «Aprobado», «Firmado» y «Completada», sin que se pierda nada en el traspaso.

4 automatizaciones integradas: Configura recordatorios de facturación y desencadenantes de revisión de presupuesto para que no se te pasen por alto detalles clave entre ciclos de elaboración de informes

Vista de calendario: Planifica y programa las tareas financieras por fecha límite para adelantarte a los plazos en lugar de reaccionar ante ellos

Visibilidad del flujo de caja: Supervisa cómo entra y sale el dinero cada mes y ajusta las decisiones de gasto antes de que termine el mes

Ideal para: Equipos financieros y contables que necesitan un entorno de trabajo unificado para la elaboración de presupuestos, el seguimiento de gastos y la gestión de proyectos financieros.

Dato curioso: El estudio de McKinsey sobre el crecimiento del B2B en 2025 reveló que, de media, los clientes actuales generan un 10 % más de ingresos que los nuevos.

9. Plantilla de diario y libro mayor de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Realiza un seguimiento detallado de los ingresos y gastos con la plantilla de diario y libro mayor de ClickUp

La plantilla «Journal and Ledger» de ClickUp centraliza todas las transacciones financieras en una sola carpeta, para que no haya que reconstruir nada de memoria a final de mes.

Puedes realizar el seguimiento de los ingresos, los gastos y las transferencias mediante los campos de crédito y débito integrados, y transferir toda la información a los paneles de ClickUp para analizarla sin salir de tu entorno de trabajo.

Por qué te gustará esta plantilla:

Vista Lista de transacciones: Almacena y revisa todas las transacciones financieras en una única lista organizada sin tener que buscar en múltiples sistemas

Campos personalizados de crédito y débito: Registra los detalles de las transacciones con campos integrados diseñados para la contabilidad por partida doble estándar

Subtareas anidadas y rótulos de prioridad: Desglosa las transacciones complejas y marca todo lo que requiera revisión antes del cierre de fin de mes

Análisis del panel de control: Utiliza Utiliza los paneles de ClickUp para supervisar la actividad financiera y detectar discrepancias antes de que se conviertan en problemas mayores.

Ideal para: Contables y administradores que necesitan un sistema claro y organizado para registrar transacciones y estar preparados para una auditoría.

Lee también: Cómo utiliza ClickUp los paneles personalizados para obtener visibilidad en tiempo real

10. Plantilla. net: Herramienta de seguimiento de gastos de suscripción

Gestiona tus suscripciones con la plantilla de seguimiento de gastos de suscripción de Template.net

Pasar por alto los gastos de suscripción es una de las formas más fáciles de que los pequeños costes se acumulen sin que te des cuenta. Entre versiones de prueba de software, herramientas de streaming, almacenamiento en la nube, aplicaciones de diseño y renovaciones que nadie recuerda haber aprobado, los gastos recurrentes pueden descontrolarse rápidamente.

Realiza un seguimiento de lo que gasta tu empresa en suscripciones con el «Template.net Subscription Expense Tracker». A diferencia de las demás plantillas de esta lista, esta realiza un seguimiento de los costes recurrentes que paga tu empresa o equipo, no de los ingresos por suscripción que te pagan los clientes. Te ofrece un formato sencillo, similar al de un documento, para registrar los gastos de suscripción mensuales y anuales en un solo lugar.

Por qué te gustará esta plantilla:

Seguimiento de gastos mensuales: Haz una lista de cada suscripción, su coste, el ciclo de facturación y la próxima fecha de pago para que puedas ver rápidamente qué hay que pagar y cuándo.

Panorámica de costes anuales: Calcula el gasto total anual de cada suscripción para identificar herramientas caras, aplicaciones duplicadas o renovaciones que merezcan ser revisadas

Visibilidad manual de los gastos: utiliza el formato estático de Word, Documentos de Google o PDF para documentar los costes recurrentes sin necesidad de un panel ni de realizar la configuración del software

Revisión sencilla de cancelaciones: detecta suscripciones no utilizadas u olvidadas antes de que se renueven, desde herramientas SaaS hasta cuentas de almacenamiento en la nube y software para equipos.

Ideal para: Realizar un seguimiento de lo que gastas en suscripciones, no de lo que te pagan tus clientes.

Si necesitas realizar un seguimiento de los ingresos por suscripción, utiliza una de las plantillas centradas en los ingresos de esta lista. Cuando tu flujo de trabajo financiero requiera alertas de renovación, aprobaciones o seguimientos periódicos, pasa a la plantilla de gestión financiera de ClickUp y combínala con <46>las automatizaciones de ClickUp .

Por dónde empezar

Una plantilla de ingresos por suscripción ayuda a los equipos a realizar el seguimiento de los ingresos recurrentes, la tasa de cancelación, las renovaciones, las oportunidades de expansión y la salud de los clientes en un solo lugar. Con métricas de suscripción más claras, los equipos pueden detectar los riesgos de retención antes y tomar decisiones de crecimiento más rápidamente.

ClickUp reúne el seguimiento de suscripciones, la comunicación con los clientes, las tareas del equipo y los datos analíticos basados en IA en un único entorno de trabajo de IA convergente. Empieza a usar ClickUp gratis hoy mismo.

Preguntas frecuentes

Las actualizaciones semanales funcionan mejor para métricas que cambian rápidamente, como el MRR y la tasa de cancelación. Las fechas de renovación y el estado de los clientes deben actualizarse en tiempo real a medida que se producen cambios. La conciliación mensual detecta cualquier dato que se haya pasado por alto.

¿Puedo utilizar una plantilla de seguimiento de ingresos por suscripción si tengo varios niveles de precios?

Sí. La mayoría de las plantillas tienen compatibilidad con la segmentación de ingresos a través de Campos personalizados. Crea un campo para el nivel de suscripción y filtra tus vistas según este. Esto te permite comparar las tasas de MRR, abandono y renovación entre los distintos planes sin necesidad de crear rastreadores independientes.

¿Cuál es la diferencia entre un gestor de ingresos por suscripción y un CRM?

Un CRM realiza un seguimiento de las relaciones y el historial de comunicaciones. Un gestor de ingresos por suscripción se centra en métricas financieras: MRR, tasa de cancelación, fechas de renovación y estado de los pagos. Ambos funcionan mejor juntos, por lo que plantillas como la plantilla de CRM de ventas de ClickUp resultan útiles: reúnen los datos de los clientes y el seguimiento de los ingresos en un mismo entorno de trabajo.