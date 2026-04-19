Claude Código vs. Copilot: ¿cuál se adapta mejor a tu flujo de trabajo?

Elegir entre Claude Code y Copilot es una de las decisiones más importantes que tomará tu equipo este año. Las investigaciones muestran que cada aumento del 25 % en la adopción de la IA está enlazado con una reducción del 7,2 % en la estabilidad de la entrega, lo que supone un coste de horas para los equipos en cada sprint.

Este análisis detalla el rendimiento de cada herramienta en flujos de trabajo reales para que puedas elegir la más adecuada para tu equipo. Además, analizamos cómo ClickUp salva la brecha de contexto al utilizar herramientas de IA como estas. 🪄

Claude Código frente a GitHub Copilot: resumen

Claude Code es el agente de programación basado en terminal de Anthropic. Describes una tarea en lenguaje sencillo y él lee todo tu código fuente, elabora un plan y te entrega cambios de código listos para combinar.

GitHub Copilot es el programador en pareja con IA de GitHub que se integra en tu editor de código, sugiriendo líneas y completando funciones a medida que escribes.

La diferencia fundamental se reduce a tres aspectos: dónde se ejecutan, cómo funcionan y en qué destacan. 👀

Funciones Claude Código GitHub Copilot Interfaz principal Terminal CLI Integrado en IDE (VS Code, JetBrains, Neovim) Ventana de contexto Hasta 1 millón de tokens con indexación completa del repositorio 32 000–128 000 tokens (dependiendo del modelo) Autocompletado en línea No Sí Modo agente Ejecución autónoma en varios pasos basada en terminal Modo agente de VS Code con bucles de autorreparación Cambios en varios archivos Planifica y ejecuta en todo el repositorio Dirigido por el desarrollador a través del modo agente Integración con GitHub Comandos de Git a través del terminal PR, problemas y acciones nativas; agente de programación Soporte MCP Más de 300 integraciones Extensiones del ecosistema de GitHub Ideal para Tareas autónomas complejas, refactorizaciones a gran escala Velocidad de programación diaria, equipos centrados en el editor

🧠 Dato curioso: La programación con IA ya es la norma, no la excepción. Alrededor del 84 % de los desarrolladores utilizan o tienen previsto utilizar herramientas de IA en su flujo de trabajo, lo que demuestra que la programación con IA ha pasado de ser algo experimental a convertirse en algo habitual.

¿Qué es Claude Código?

vía Anthropic

Claude Code es la herramienta de código con agente de Anthropic que se ejecuta en tu terminal. Le indicas qué hacer en lenguaje natural, y ella lee tu repositorio, analiza la arquitectura y ejecuta cambios de varios pasos por sí misma. Te pide tu aprobación antes de realizar cualquier confirmación.

Ventajas

Ejecución automatizada: delegas una tarea completa. Claude Code lee el repositorio, elabora un plan, realiza cambios en los archivos y te envía los cambios para que los apruebes.

Ventana de contexto de 1 millón de tokens: puede albergar toda tu capa de autenticación, puerta de enlace API, esquema de base de datos y conjunto de pruebas en una sola sesión sin perder de vista cómo se conectan entre sí.

Equipos de agentes: Puedes crear subagentes paralelos con ventanas de contexto dedicadas para realizar el trabajo en diferentes partes de una migración al mismo tiempo

Rendimiento en SWE-bench: Obtiene una puntuación Obtiene una puntuación del 80,86 % en SWE-bench Verified con Opus 4.6, que mide la capacidad de resolver de forma autónoma problemas reales de GitHub.

Compatibilidad con MCP: Más de 300 integraciones con Más de 300 integraciones con el Protocolo de Contexto de Modelos (MCP) le permiten extraer datos en tiempo real de Slack, Sentry, Linear, PostgreSQL y otras herramientas durante la ejecución.

📮 ClickUp Insight: El 19 % de las personas afirma que quiere que los agentes de IA les ayuden a gestionar los flujos de trabajo de los proyectos. Pero un flujo de trabajo de gestión de proyectos no es exactamente una lista de control. Es un sistema dinámico de concesiones, traspasos y prioridades cambiantes, en el que el plan de ayer rara vez refleja la realidad de hoy. Los Superagentes de ClickUp están diseñados para responder al estado de tu trabajo, no solo a las instrucciones. Ejecutan tareas según los horarios que tú definas y están atentos a desencadenantes como preguntas formuladas, nuevas tareas creadas o formularios enviados, ¡y pueden señalar problemas de forma proactiva!

Contras

Sin autocompletado en línea: No hay sugerencias de código en tiempo real en tu editor

Curva de aprendizaje más pronunciada: Pasas de «escribir código con la ayuda de la IA» a «delegar una tarea a un Pasas de «escribir código con la ayuda de la IA» a «delegar una tarea a un agente de programación basado en IA ».

Límites de tarifa en los planes de nivel inferior: los flujos de trabajo intensivos en agentes requieren planes de nivel superior

Solo modelos de Claude: no puedes cambiar entre ChatGPT, Gemini u otros modelos : no puedes cambiar entre ChatGPT, Gemini u otros modelos

🔍 ¿Sabías que...? Un estudio sobre el código abierto reveló que la productividad de los desarrolladores individuales solo aumentó un 5,5 %, lo que demuestra que la programación diaria es más compleja que las tareas de laboratorio.

¿Qué es GitHub Copilot?

a través de GitHub

GitHub Copilot es el asistente de programación con IA de GitHub que se integra en tu editor de código. Sugiere código a medida que escribes, tiene compatibilidad con múltiples modelos de IA y se integra directamente en el ecosistema de GitHub para revisiones de PR y tareas en segundo plano.

Ventajas

Autocompletado en línea: sugerencias en tiempo real a medida que escribes, que aprenden de tu archivo actual y de tus patrones de código

Compatibilidad con múltiples modelos: Cambia entre 21 modelos de chat, incluidos Claude Opus, ChatGPT y Gemini, para cada tarea sin salir de tu editor

Modo agente y agentes especializados: Cuatro agentes diseñados específicamente (Explore, Tarea, Code Review, Plan), además de un agente de codificación en segundo plano al que puedes asignar problemas

Integración con el ecosistema de GitHub: revisión nativa de PR, descripciones de confirmaciones, corrección automática mediante análisis de código e integración con Actions

Amplia compatibilidad con IDE: Funciona con VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim y GitHub Mobile

Para comprender mejor cómo los agentes de IA para la programación pueden transformar tu flujo de trabajo de desarrollo, mira esta panorámica que analiza las capacidades y las aplicaciones prácticas de los agentes de programación en los equipos de software modernos.

Contras

Contexto efectivo más reducido: La mayoría de las configuraciones funcionan con entre 32 000 y 128 000 tokens, lo que establece un límite para el razonamiento en repositorios únicos de gran tamaño.

Dirigido por el desarrollador para tareas complejas: el modo Agente sigue requiriendo que tú dirijas cada ciclo en el trabajo con múltiples archivos

No hay puntuación independiente en SWE-bench: Las métricas de rendimiento se centran en la velocidad, no en la realización autónoma de tareas

Límites de solicitudes premium: El modo Agente y las funciones de revisión de código consumen solicitudes premium que se acumulan

📖 Lee también: Cómo gestionan los desarrolladores las solicitudes de validación en equipos distribuidos

Comparación de funciones entre Claude Code y GitHub Copilot

Ahora que ya sabes qué hace cada herramienta, la siguiente pregunta es: ¿en qué aspectos las diferencias realmente influyen en tu trabajo diario? A continuación te mostramos cómo se comparan en seis aspectos. 🛠️

Función n.º 1: IA y capacidades de agente

Claude Código

Gracias al razonamiento agencial, Claude Code lee tu repositorio, elabora un plan de ejecución y genera diferencias, y luego espera tu aprobación antes de realizar la confirmación. Su función «Equipos de agentes» te permite ejecutar subagentes en paralelo en diferentes partes de una tarea grande al mismo tiempo.

GitHub Copilot

El modo agente de Copilot en VS Code itera sobre cambios en varios archivos, ejecuta comandos de terminal y se repara automáticamente cuando fallan las pruebas.

El desarrollador permanece al tanto de todo y guía cada ciclo. A su agente de codificación en segundo plano se le puede asignar un problema de GitHub y realizar el trabajo de forma asíncrona, creando una solicitud de incorporación de cambios (PR) cuando termine.

🏆 El veredicto: Claude Code destaca en la realización autónoma de tareas, en la que tú le pasas el trabajo y te vas. Copilot destaca en la asistencia interactiva, en la que el desarrollador participa en el proceso y tú sigues llevando las riendas.

Función n.º 2: Ventana de contexto y reconocimiento del código fuente

Claude Código

La ventana de 1 millón de tokens de Claude Code le permite incorporar todo tu código base, junto con los documentos de diseño y los registros de errores, en una sola sesión. Utiliza la compactación de contexto, es decir, resume el contexto anterior para dejar espacio a la nueva información, con el fin de gestionar sesiones de larga duración sin perder el hilo.

GitHub Copilot

El intervalo de 32k a 128k de Copilot funciona bien para la programación a nivel de archivo y de función. Escribir una nueva función, corregir un error en un solo archivo o generar pruebas para un módulo encaja perfectamente dentro de ese intervalo.

🏆 El veredicto: Claude Code tiene una ventaja estructural para repositorios únicos de gran tamaño y la depuración entre servicios. Copilot cubre la mayoría de las tareas diarias de programación en las que se trabaja con uno o dos archivos.

Función n.º 3: Cambios en múltiples archivos y a escala de repositorio

Claude Código

Claude Code identifica todos los archivos que deben modificarse, elabora un plan que tiene en cuenta las dependencias y aplica los cambios de forma secuencial. Los equipos han utilizado agentes paralelos para abordar simultáneamente diferentes partes de la migración de un marco de trabajo.

GitHub Copilot

El modo agente de Copilot recorre los archivos y ejecuta pruebas, pero normalmente tú defines el alcance de la tarea y revisas cada ciclo. El agente de programación se encarga de tareas más específicas cuando se le asigna un problema de GitHub.

🏆 El veredicto: Claude Code está diseñado específicamente para cambios a escala de repositorio que requieren un conocimiento profundo de la arquitectura. Copilot gestiona el trabajo con múltiples archivos, pero requiere una mayor coordinación por parte del desarrollador.

Función n.º 4: Integración con el IDE y experiencia del desarrollador

Claude Código

Claude Code requiere abrir un terminal y describir las tareas en lenguaje natural. Para los desarrolladores que ya utilizan git, Docker y make desde la línea de comandos, esto resulta natural.

La extensión de VS Code aporta algunas capacidades al editor, pero la potencia principal sigue estando en la CLI.

GitHub Copilot

La integración nativa de Copilot en VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim y GitHub Mobile hace que pase desapercibido en los flujos de trabajo existentes. Solo tienes que instalar la extensión y empezarás a recibir sugerencias. No es necesario cambiar de editor.

🏆 El veredicto: Copilot gana en cuanto a la adopción sin complicaciones de un IDE. Claude Code es la opción ideal para desarrolladores de backend y nativos de terminal que piensan en términos de delegación de tareas.

Testimonio de cliente: Atrato Las herramientas de programación con IA pueden acelerar la implementación, pero el lanzamiento sigue dependiendo de lo bien que tu equipo gestione los requisitos, los traspasos y la visibilidad del código. Atrato utilizó ClickUp para centralizar el desarrollo de productos, mejorar la colaboración interfuncional y crear un proceso de entrega más fiable. El resultado: un aumento del 30 % en la velocidad de desarrollo de productos, una reducción del 20 % en la sobrecarga de los desarrolladores y una reducción de 24 horas en el MTTR de los tickets. ClickUp no solo me permite mantener los proyectos bajo control y detectar riesgos de forma temprana, sino que también me ayuda, como colaborador individual, con mis tareas diarias. ClickUp no solo me permite mantener los proyectos bajo control y detectar riesgos de forma temprana, sino que también me ayuda, como colaborador individual, con mis tareas diarias.

Cómo ClickUp salva la brecha de contexto para los agentes de programación con IA

Tu herramienta de programación con IA puede escribir código excelente. Pero cuando no sabe por qué un cambio es importante —los criterios de aceptación, las especificaciones enlazadas, los comentarios de las partes interesadas que modificaron el alcance—, está trabajando a ciegas.

Esa desconexión entre las herramientas de código y el contexto del proyecto es lo que se conoce como «Context Sprawl», y es ahí donde los equipos pierden tiempo traduciendo tickets en indicaciones.

ClickUp reúne tu documentación, tus tareas y tus flujos de trabajo de desarrollo en un único entorno de trabajo. Tu contexto de ingeniería está junto a tu trabajo de código, por lo que las actualizaciones se reflejan al instante a medida que los proyectos evolucionan.

Ahora, veamos cómo ClickUp para equipos de software da soporte a los flujos de trabajo de programación reales. 👇

Pregunta a la IA cualquier cosa sobre tu trabajo

Pregunta a ClickUp Brain sobre los procesos actuales de tu departamento

ClickUp Brain es la capa de IA contextual de tu entorno de trabajo y lo abarca todo. Conecta tus tareas, documentos, chat, reuniones y aplicaciones de terceros como GitHub, para que puedas hacer preguntas en lenguaje natural y obtener respuestas basadas en los datos reales de tu entorno de trabajo.

Imagina que un desarrollador se une a un proyecto a mitad de un sprint.

En lugar de buscar en cinco hilos para entender el proceso de implementación actual, escriben «@Brain, ¿cuál es nuestro proceso de implementación de aplicaciones móviles?» y obtienen una respuesta a partir de tus documentos, comentarios de tareas anteriores y debates del equipo en cuestión de segundos.

ClickUp Brain también se encarga de gran parte de las tareas operativas que nadie quiere hacer manualmente:

Genera resúmenes de IA que resumen las tareas y los obstáculos del día cuando inicias sesión

Asigna tareas automáticamente en función de la carga de trabajo, las habilidades y el historial de proyectos anteriores

Te permite cambiar entre ChatGPT, Claude Opus, Gemini y más, dependiendo de lo que requiera la tarea

Escribe código cuando se le hace una indicación, basándose en el contexto del entorno de trabajo

Da una indicación a ClickUp Brain para que escriba código para tus proyectos

Automatiza las solicitudes de validación con agentes

Asigna tareas de desarrollo de software directamente al agente ClickUp Codegen

Brain responde. Codegen actúa. El agente Codegen de ClickUp es un desarrollador de IA que reside en tu entorno de trabajo. Asígnale una tarea o menciónalo con @ en un comentario, y leerá todo lo relacionado con esa tarea. Esto incluye la descripción, los documentos enlazados y los comentarios anteriores antes de escribir una sola línea de código. A continuación, abre una solicitud de incorporación de cambios lista para producción y mantiene al equipo informado.

Esa es la verdadera diferencia con respecto a las herramientas de programación con IA independientes. Herramientas como Claude Code o Copilot empiezan desde cero. Codegen ya cuenta con los requisitos necesarios, ya que se encuentra en la misma tarea a la que ha sido asignado.

Por ejemplo, supongamos que un ingeniero de control de calidad reporta una incidencia relacionada con un fallo en el proceso de pago en dispositivos móviles. Se lo asignan al agente Codegen, que lee las especificaciones técnicas enlazadas, rastrea el problema, escribe la corrección y abre una solicitud de incorporación de cambios (PR) sin que ningún ingeniero tenga que copiar y pegar el contexto en una herramienta independiente.

Mantén tus especificaciones actualizadas

Los agentes de programación rinden mejor cuando la documentación está actualizada y vinculada a las tareas que están ejecutando.

Mantén los documentos del producto en ClickUp Docs

ClickUp Docs es donde se almacenan tus PRD, especificaciones técnicas, referencias de API y notas de arquitectura. Estos documentos están enlazados directamente a las tareas y sprints a los que dan soporte. Así, cuando cambia una especificación, cambia en su contexto. Codegen la recoge. Los ingenieros la encuentran. Nadie trabaja a partir de un PDF enviado por correo electrónico hace tres semanas.

Algunos aspectos que son especialmente importantes para los equipos de desarrollo:

Comentarios en línea que se convierten en tareas con seguimiento con un solo clic

Compatible con bloques de código, tablas, subpáginas anidadas y contenido multimedia incrustado

ClickUp Brain integrado para redactar, resumir o responder preguntas sobre la documentación

Esto es lo que un usuario real nos ha contado sobre su experiencia con ClickUp:

Considero que ClickUp es increíblemente valioso, ya que consolida funciones en una única plataforma, lo que garantiza que todo el trabajo y la comunicación se reúnan en un solo lugar, proporcionándome un contexto completo. Esta integración me simplifica la gestión de proyectos, mejorando la eficiencia y la claridad. Me gusta especialmente la función Brain AI, ya que actúa como un agente de IA que ejecuta mis comandos, realizando tareas de forma eficaz en mi nombre. Este aspecto de automatización es muy útil porque agiliza mi flujo de trabajo y reduce el esfuerzo manual. Además, la configuración inicial de ClickUp fue muy sencilla, lo que facilitó la transición desde otras herramientas. También valoro que ClickUp se integre con otras herramientas que utilizo, como Slack, Open AI y GitHub, creando un entorno de trabajo cohesionado. En general, por estas razones, recomendaría encarecidamente ClickUp a otras personas.

Considero que ClickUp es increíblemente valioso, ya que consolida funciones en una única plataforma, lo que garantiza que todo el trabajo y la comunicación se reúnan en un solo lugar, proporcionándome un contexto completo. Esta integración me simplifica la gestión de proyectos, mejorando la eficiencia y la claridad. Me gusta especialmente la función Brain AI, ya que actúa como un agente de IA que ejecuta mis comandos, realizando tareas de forma eficaz en mi nombre. Este aspecto de automatización es muy útil porque agiliza mi flujo de trabajo y reduce el esfuerzo manual.

Además, la configuración inicial de ClickUp fue muy sencilla, lo que facilitó la transición desde otras herramientas. También valoro que ClickUp se integre con otras herramientas que utilizo, como Slack, Open AI y GitHub, creando un entorno de trabajo cohesionado. En general, por estas razones, recomendaría encarecidamente ClickUp a otras personas.

Conecta tus PR con la gestión de proyectos

La integración de ClickUp con GitHub se conecta a tus repositorios de GitHub, de modo que las confirmaciones, las ramas y las solicitudes de validación se enlazan automáticamente a las tareas cuando incluyes un ID de tarea de ClickUp en el nombre de una rama, en el mensaje de confirmación o en la descripción de una solicitud de validación.

A partir de ahí, tu equipo puede ver el estado de las solicitudes de incorporación de cambios, las asignaciones de revisores, los cambios en el código y el estado de combinar directamente dentro de la tarea, sin necesidad de cambiar de contexto.

Consulta el estado de las solicitudes de incorporación de cambios (PR) de GitHub y los detalles de los revisores dentro de una tarea de ClickUp enlazada

También puedes crear automatizaciones de ClickUp basadas en esto, por ejemplo:

Mueve una tarea a «En revisión» en cuanto se abra una solicitud de incorporación de cambios (PR) relacionada con ella

Marca como «Terminado» automáticamente cuando la solicitud de combinación de cambios se combine con la rama principal

Crea un problema en GitHub a partir del envío de un formulario de error a ClickUp

Y como ClickUp Brain tiene visibilidad de tu actividad en GitHub, puedes preguntarle cosas como «¿qué commits están enlazados a esta tarea?» y obtener una respuesta concreta.

Mira este vídeo para obtener más información sobre cómo realizar la automatización de tus flujos de trabajo:

¿Qué herramienta de programación con IA deberías elegir?

Si quieres delegar una tarea compleja y volver a encontrar un diff listo para revisar, Claude Code es tu mejor opción.

Al mismo tiempo, si quieres que las sugerencias de IA se integren en tu editor sin cambiar nada de tu flujo de trabajo, GitHub Copilot destaca por su facilidad de uso y su facilidad de adopción.

Pero, independientemente de la herramienta que elijas, el código solo es tan bueno como el contexto que lo sustenta. ClickUp proporciona a tus agentes de IA todo lo que les falta: las especificaciones, los requisitos, las decisiones y el historial completo del proyecto, todo en un solo lugar. ¡Regístrate gratis hoy mismo!

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Se puede usar el código de Claude dentro de GitHub Copilot?

Sí. Claude Code está disponible como agente de terceros dentro de los planes Copilot Pro+ y Enterprise, aunque muchos equipos también buscan alternativas a Claude Code para diferentes flujos de trabajo.

¿En qué se diferencia Cursor de Claude Code y GitHub Copilot?

Cursor es un editor de código nativo de IA (una bifurcación de VS Code) que combina la finalización de código en línea con la edición de múltiples archivos mediante agentes, situándose a medio camino entre la integración en el IDE de Copilot y la profundidad autónoma de Claude Code.

¿Qué modelo de Copilot es el mejor para tareas de programación?

Para razonamientos complejos, Claude Opus dentro de Copilot ofrece un gran rendimiento; para completamientos rápidos en línea, los modelos basados en GPT suelen ser más ágiles, y Copilot te permite cambiar de modelo según la tarea.

Sí, Copilot se ejecuta en el IDE para la programación diaria, mientras que Claude Code se encarga de tareas complejas en la terminal, y la asignación de trabajo a través del agente Codegen de ClickUp proporciona a ambas herramientas el contexto completo del proyecto de forma automática.