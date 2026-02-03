Cómo utilizar Claude para depurar código como un profesional

Más del 80 % de los desarrolladores utilizan o planifican utilizar herramientas de codificación con IA.

Entonces, ¿por qué los equipos siguen sintiendo que no están obteniendo todos los beneficios?

La razón es simple: aunque las herramientas pueden ser eficientes, los flujos de trabajo que las rodean no siempre lo son.

La depuración es un ejemplo perfecto. En un momento estás persiguiendo un mensaje de error críptico y, al siguiente, tienes 12 pestañas abiertas, estás saltando entre registros y configuraciones, y tratando de recordar qué ha cambiado desde la última implementación. Añádele las interrupciones de Slack y las preguntas del tipo «¿puedes echar un vistazo rápido?», y de repente un pequeño error se convierte en un evento de medio día.

E incluso cuando Claude le ayuda a encontrar rápidamente la causa raíz, ese descubrimiento puede desaparecer en el vacío si no se convierte en una tarea clara con un propietario y una prioridad.

Esta guía le muestra cómo utilizar Claude para depurar código y convertir esos descubrimientos en tareas rastreables. ¿La meta? Ayudar a su equipo a priorizar las correcciones, asignar la propiedad y evitar que los mismos problemas vuelvan a aparecer sprint tras sprint.

¡Empecemos!

¿Qué es el código Claude?

Claude Code es la herramienta de codificación agente de Anthropic que reside en su terminal y comprende toda su base de código. Piense en ella como un programador de IA con memoria fotográfica para su repositorio. Está diseñada para manejar la pesada carga cognitiva de la depuración mediante la indexación de la estructura de su proyecto, lo que le permite formular preguntas en inglés sencillo y obtener respuestas basadas en su código real.

A diferencia de las herramientas de IA basadas en chat que funcionan con fragmentos aislados, Claude Code opera directamente dentro de su entorno de desarrollo. Puede leer y escribir archivos, ejecutar comandos de terminal y rastrear la lógica en todo su proyecto.

a través del código de Claude

Cómo configurar Claude Code para la depuración

Poner en marcha Claude Code es muy sencillo y solo lleva unos minutos. A continuación te explicamos cómo empezar:

Instalar Claude Code: Puede instalarlo globalmente utilizando npm ejecutando npm install -g @anthropic-ai/claude-code en su terminal. Este es el paquete oficial de la CLI de Claude Code. También puede buscar e instalar la Puede instalarlo globalmente utilizando npm ejecutando npm install -g @anthropic-ai/claude-code en su terminal. Este es el paquete oficial de la CLI de Claude Code. También puede buscar e instalar la extensión oficial de VS Code directamente desde el marketplace. Genere una clave de API: inicie sesión en su consola de Anthropic, vaya a la sección de claves de API y cree una nueva clave. Asegúrese de copiarla inmediatamente en un lugar seguro, ya que no podrá volver a verla. Configure su entorno: La forma más segura de hacerlo es configurando la clave de API como una variable de entorno en su sistema. Esto evita que la clave se envíe accidentalmente a su base de código.

Cómo ajustar su clave de API como variable de entorno (buenas prácticas) macOS / Linux Para que se mantenga, añada esa línea a su ~/. zshrc o ~/. bashrc y, a continuación, reinicie su terminal. Windows (PowerShell) Vuelva a abrir su terminal después de ejecutar esto.

Una vez completada la configuración, deberá inicializar Claude Code en su proyecto.

Abra su terminal, navegue hasta el directorio raíz de su proyecto y ejecute el comando claude. La herramienta comenzará automáticamente a analizar su repositorio/escanear la estructura de su proyecto, lo que significa que está creando un mapa de sus archivos y sus relaciones para comprender el contexto.

En el caso de repositorios más grandes, esta indexación inicial puede tardar un momento, pero es lo que permite la depuración sensible al contexto que distingue a Claude Code.

💡 Consejo profesional: No dejes que la configuración se convierta en un trabajo. Crea una lista de control de configuración de Claude Code compartida en ClickUp Docs con los comandos exactos que tu equipo necesita: el paso de instalación, dónde generar la clave de API de Anthropic, cómo configurar la variable de entorno y cómo verificar que funciona. Cree documentos de configuración compartidos para las herramientas clave en ClickUp Docs, de modo que todo el mundo las instale de la misma manera. Fíjalo en tu espacio de desarrollo para que los nuevos miembros puedan ponerse en marcha en cuestión de minutos, ¡en lugar de horas!

Flujo de trabajo de depuración paso a paso con Claude Code

Incluso con un potente asistente de IA, la depuración puede complicarse rápidamente si no se sigue un proceso sencillo. Si empiezas con algo tan vago como «¿por qué mi código no funciona?», normalmente obtendrás respuestas vagas, y es entonces cuando la gente decide que la herramienta «no funciona» y vuelve a la antigua (y lenta) forma de hacer las cosas.

El mejor enfoque es tratar el código Claude como si fuera un ingeniero sénior con el que trabajas en pareja: proporciónale un contexto claro, déjale investigar, cuestiona sus suposiciones y verifica cada corrección antes de enviarla. Esta colaboración estructurada convierte la depuración de errores en un juego de adivinanzas en una ciencia.

Le guiaremos paso a paso para que aprenda a hacerlo:

Comience con un informe de errores claro.

La calidad de la asistencia de Claude Code es directamente proporcional a la calidad de su informe inicial de errores. Para obtener los mejores resultados, debe definir el problema con precisión.

Tu informe de incidencias siempre debe incluir esta información clave:

Comportamiento observado: Describa exactamente lo que está sucediendo.

Comportamiento esperado: Explique lo que debería ocurrir en su lugar.

Pasos para reproducir el error: Proporcione una guía clara y detallada sobre cómo utilizar el desencadenante del error.

Contexto relevante: Incluya cualquier mensaje de error, trazas de pila o detalles sobre cambios recientes que puedan estar relacionados.

📌 Por ejemplo, una buena indicación sería algo así: «El punto final /api/usuarios devuelve un error 500 cuando se llama con un cuerpo de solicitud vacío. Debería devolver un error de validación 400. Puede reproducir esto enviando una solicitud POST con un objeto JSON vacío. Esto comenzó después de la refactorización de ayer del middleware de validación». Proporcionar este nivel de detalle desde el principio minimiza las idas y venidas y permite a Claude comenzar su investigación desde un contexto profundo.

La plantilla de informe de incidencias de ClickUp le ofrece una forma práctica de documentar esta información esencial para su equipo en un lugar estructurado.

Obtenga una plantilla gratuita Documente los informes de incidencias y supervise la resolución de incidencias de principio a fin con la plantilla de informe de incidencias de ClickUp.

Incluye:

Formularios ClickUp personalizables para recopilar informes detallados de incidencias.

Un conjunto claro de estados personalizados para supervisar el progreso de la resolución de incidencias de principio a fin.

Vistas y filtros para priorizar las correcciones en función de su impacto y urgencia.

🎥 Bonificación: Vea esta guía rápida sobre las buenas prácticas para redactar informes de errores eficaces que le permitirán obtener los resultados que necesita de Claude Code y su equipo.

💡 Consejo profesional: Encontrar el error es solo la mitad del trabajo. Una vez que Claude le ayude a identificar el problema, aún tendrá que gestionar su ciclo de vida, desde el descubrimiento hasta la implementación. Convierta cada error que Claude encuentre en una tarea estructurada y ejecutable utilizando la plantilla de gestión de tareas de ClickUp. Asigne la propiedad, establezca prioridades y realice el seguimiento de su estado desde «Pendiente» hasta «Terminado», asegurándose de que cada corrección se gestione con claridad y responsabilidad. Esto convierte el caótico proceso posterior a la depuración en un proceso claro en el que todo el mundo ve lo que se está corrigiendo y quién se encarga de ello. Divida las grandes metas en tareas manejables y rastreables con la plantilla de gestión de tareas de ClickUp.

Utilice el modo Plan para realizar un análisis de errores seguro.

Antes de permitir que una IA realice cambios en su código, especialmente en un área sensible, es conveniente ver primero qué está pensando. El modo Plan es la función de investigación de «solo lectura» de Claude Code que le permite hacer precisamente eso. Cuando se activa, Claude analizará su código y propondrá un plan de acción paso a paso sin modificar ningún archivo.

Este es tu modo de referencia cuando:

Estás depurando en un entorno adyacente a la producción.

El error parece afectar a varias partes interconectadas del sistema.

Es importante comprender la causa raíz antes incluso de pensar en una solución.

Estás realizando un trabajo en una parte del código que aún no conoces bien.

En el modo Plan, Claude lee los archivos relevantes, rastrea la ruta de ejecución y explica su hipótesis sobre lo que está fallando. A continuación, puedes revisar su análisis, hacer preguntas aclaratorias y solo proceder con una corrección una vez que estés seguro del diagnóstico. Es la red de seguridad definitiva, que evita cambios prematuros que podrían introducir aún más problemas.

Los desarrolladores de Reddit también parecen estar de acuerdo:

He obtenido resultados absolutamente increíbles al alternar entre el modo plan + Opus. Y no lo uso solo durante un par de minutos. Normalmente paso entre 15 y 20 minutos en el modo plan antes de que escriba una sola línea de código... ¿Por qué nadie más hace esto? ¿Hemos perdido toda nuestra capacidad de acción como desarrolladores y solo esperamos que la IA escriba todo por nosotros desde el principio, a la perfección?El flujo de trabajo que me ha funcionado puede parecer más tedioso, pero la diferencia en la calidad del código es increíble... Cuando dejo que Claude haga lo que quiera, obtengo un código que puede funcionar o no, e incluso si funciona, está escrito técnicamente «mal» y se convierte en una pesadilla de mantenimiento. Cuando utilizo mi enfoque de planificación, obtengo un código que realmente aprobaría en una solicitud de incorporación de cambios.

Ejecute el bucle de depuración interactivo.

Depuración eficaz con Claude Code no es un comando único, sino una conversación. Piensa en ello como un bucle iterativo en el que tú y la IA colaboráis para delimitar el problema.

El proceso suele seguir estos pasos:

Uso compartido del contexto del error: Empieza con tu informe detallado del error. Deje que Claude investigue: leerá archivos, rastreará dependencias y formulará hipótesis. Revise la hipótesis: ¿Su explicación tiene sentido según su conocimiento del código? Haga preguntas de seguimiento: si algo no le cuadra, pida que se aclaren las suposiciones o investiguen una vía diferente. Solicite una corrección: una vez que ambos estén de acuerdo en la causa raíz, pídale que genere el código para corregirla. Revise los cambios propuestos: utilice el comando /diff para ver exactamente qué es lo que quiere cambiar antes de aplicarlo.

💡 Consejo profesional: si la primera respuesta de Claude no es del todo correcta, lo mejor no es reformular la misma pregunta. En su lugar, proporciónale más contexto. 📌 Por ejemplo, digamos: «Es interesante, pero es posible que hayas pasado por alto la configuración en config/production. js. ¿Puedes comprobar ese archivo y ver si cambia tu análisis?». Este enfoque conversacional es la forma más rápida de llegar a una solución.

Revise y verifique la corrección.

Una vez que Claude proponga una solución, deberá ponerse el sombrero de revisor de código. 🛠️

Las sugerencias de Claude Code son un punto de partida, no la última palabra. La verificación humana es una parte innegociable del flujo de trabajo. Aceptar ciegamente el código generado por la IA es una receta para introducir incidencias sutiles y difíciles de encontrar.

Lee atentamente las diferencias: ¿El cambio tiene sentido desde el punto de vista lógico? ¿Aborda la causa raíz o solo corrige un síntoma?

Ejecute sus pruebas: sus sus pruebas unitarias y de integración son su primera línea de defensa. Ejecútelas para asegurarse de que la corrección funciona como se espera.

Prueba la incidencia específica: sigue manualmente los pasos de reproducción para confirmar que el problema original se ha resuelto.

Comprueba si hay regresiones: ¿La corrección ha dañado inadvertidamente alguna otra cosa? Una rápida comprobación de las funciones relacionadas puede ahorrarte un gran dolor de cabeza más adelante.

💡 Consejo profesional: si una solución parece demasiado compleja, recházala. Pregunta a Claude: «¿Hay alguna forma más sencilla de resolver esto?». Una vez que hayas verificado la solución, realiza la confirmación con un mensaje claro y descriptivo. Incluso puedes pedirle a Claude que te ayude a escribirlo.

📮ClickUp Insight: Mientras que el 34 % de los usuarios opera con total confianza en los sistemas de IA, un grupo ligeramente mayor (38 %) mantiene un enfoque de «confiar, pero verificar». Una herramienta independiente que no está familiarizada con su contexto de trabajo suele conllevar un mayor riesgo de generar respuestas inexactas o insatisfactorias. Por eso hemos creado ClickUp Brain, la IA que conecta la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y la colaboración en su entorno de trabajo y las herramientas integradas de terceros. Obtenga respuestas contextuales sin el coste adicional y experimente un aumento de 2 a 3 veces en la eficiencia del trabajo, al igual que nuestros clientes de Seequent.

Patrones comunes de depuración que Claude Código maneja mejor

Saber cuándo utilizar una herramienta de IA es tan importante como saber cómo utilizarla. Si utiliza Claude Code para un tipo de problema inadecuado, los resultados pueden ser decepcionantes, y es fácil descartarlo como «mediocre», aunque puede ser realmente útil en las situaciones adecuadas.

El truco está en utilizarlo donde mejor funciona: en problemas complejos que afectan a varios archivos y que normalmente te llevarían una eternidad rastrear manualmente. A continuación te mostramos algunos patrones en los que suele funcionar muy bien:

Errores de referencia nula y no definidos: a menudo se deben a que una variable pierde su valor en algún punto de una larga cadena de llamadas a funciones. Claude puede rastrear el flujo de una variable a través del código y ayudar a identificar dónde se vuelve nula o no definida, una tarea que resulta increíblemente tediosa de realizar manualmente.

Incompatibilidades de tipos: en en lenguajes de tipado débil como JavaScript , los errores de tipo pueden no aparecer hasta el momento de la ejecución. Claude puede analizar su código para detectar dónde está pasando una cadena cuando se espera un número, detectando estos problemas antes de que causen inconvenientes.

Errores «off-by-one»: estos errores clásicos en bucles y manipulaciones de matrices son fáciles de pasar por alto para los humanos, pero sencillos de detectar para la IA. Claude puede analizar sistemáticamente la lógica de los bucles, las condiciones límite y los índices de las matrices para encontrar el error.

Conflictos de dependencia: cuando se enfrenta a problemas de incompatibilidad de versiones o importaciones circulares, puede ser una pesadilla resolverlos. Claude puede leer su paquete .json, analizar las declaraciones de importación y ayudarle a identificar las dependencias conflictivas.

Incidencias de integración de API: si recibe respuestas inesperadas de una API externa, Claude puede ayudarle. Puede proporcionarle la documentación de la API y su código, y él rastreará el flujo de solicitudes/respuestas para encontrar discrepancias entre las cargas útiles esperadas y las reales. si recibe respuestas inesperadas de una API externa, Claude puede ayudarle. Puede proporcionarle la documentación de la API y su código, y él rastreará el flujo de solicitudes/respuestas para encontrar discrepancias entre las cargas útiles esperadas y las reales.

👀 ¿Sabías que...? En una encuesta realizada a 950 desarrolladores, se descubrió que el 38 % dedica hasta una cuarta parte de su tiempo a corregir incidencias, mientras que para el 26 %, la corrección de incidencias ocupa aproximadamente la mitad de su tiempo.

Consejos avanzados para la depuración del código con Claude

Una vez que domine el flujo de trabajo básico, es normal llegar a un punto de estancamiento. Está utilizando Claude Code, le está ayudando... pero quizá no de esa forma en la que la gente exagera en Internet, hablando de una «productividad 10 veces mayor». Eso no es un fracaso, normalmente solo significa que está listo para adoptar algunos hábitos de usuario avanzado que hacen que la herramienta sea mucho más consistente.

Aquí tienes algunos consejos avanzados para sacar más partido a tus sesiones de depuración:

Personalice su archivo CLAUDE. md: se trata de un archivo especial que puede crear en el directorio raíz de su proyecto. En él, puede dar a Claude instrucciones específicas del proyecto, como «Utilizamos React Testing Library, no Enzyme» o «Evite modificar cualquier archivo del directorio /legacy». Esto le ahorrará tener que repetir el contexto en cada sesión.

Utilice los comandos de barra inclinada de forma estratégica: familiarícese con comandos como /compact para resumir una conversación larga, /clear para restablecer el contexto de un nuevo problema y /cost para comprobar el uso de sus tokens. Estos le ayudarán a gestionar de forma eficiente sesiones de depuración largas y complejas.

Delimite el alcance de sus solicitudes: en lugar de pedirle a Claude que «depure mi aplicación», indíquele archivos o funciones específicos. Un alcance más limitado da lugar a respuestas más rápidas y precisas, ya que la IA tiene menos ruido que procesar.

Combine Claude con sus herramientas actuales: no descarte su depurador tradicional. Úselo para establecer puntos de interrupción y capturar el estado de la aplicación en un momento específico, luego introduzca esa información de estado en Claude y pídale que interprete lo que está sucediendo.

💡 Consejo profesional: algo que ayuda (especialmente en los equipos): no guardes los mejores consejos en tu cabeza. Comparte los patrones que han funcionado, las indicaciones que han ahorrado tiempo y los trucos que has aprendido, para que todo el equipo mejore juntos. Puede hacerlo fácilmente con una herramienta de comunicación para equipos como ClickUp Chat. Y con ClickUp Brain, la IA nativa y sensible al contexto de ClickUp, esas conversaciones del canal se convierten en una base de conocimientos en la que se pueden realizar búsquedas, de modo que no se pierdan las mismas correcciones y aprendizajes. Puede mostrar mensajes, decisiones y notas de resolución de problemas anteriores cuando alguien hace una pregunta más tarde, sin que nadie tenga que buscar en hilos antiguos. Descubra las correcciones de errores anteriores y los aprendizajes de su entorno de trabajo utilizando ClickUp Brain.

Buenas prácticas y limitaciones de la depuración del código con Claude

Depender excesivamente de cualquier herramienta de IA sin comprender sus limitaciones es arriesgado. Un desarrollador que confía ciegamente en una sugerencia podría introducir un error sutil que sea aún más difícil de corregir que el original. Esto erosiona la confianza y crea una falsa sensación de seguridad, lo que puede ser más peligroso que no utilizar la herramienta en absoluto.

La clave es sencilla: deja que Claude acelere tu investigación, pero mantén a un humano en el bucle para la decisión final. Incluso puedes crear una lista de control de revisión de código en la plantilla de tareas de ClickUp que incluya un paso obligatorio: «Verificar cualquier código generado por IA con respecto a nuestras buenas prácticas».

Algunas buenas prácticas a seguir

Verifique siempre las sugerencias: la IA puede «alucinar» soluciones que parecen plausibles pero que son incorrectas. Pruebe cada cambio.

Proporcione contexto generosamente: no dé por sentado que Claude puede deducir detalles sobre su proyecto. Cuanto más sepa, mejor será su análisis.

Utilice el modo Plan para cambios arriesgados: cuando realice el trabajo en áreas sensibles como la autenticación o los pagos, deje siempre que Claude analice el problema antes de modificar cualquier código.

Mantenga las sesiones centradas: las conversaciones largas y sin rumbo fijo pueden degradar la calidad de las respuestas de la IA. Si está abordando una nueva incidencia, a menudo es mejor iniciar una nueva sesión.

Limitaciones y soluciones alternativas

Limitación Solución alternativa Sin reconocimiento de tiempo de ejecución integrado Claude Code puede analizar su código, pero no «ve» automáticamente el estado de tiempo de ejecución en vivo como lo hace un depurador. Combínelo con puntos de interrupción, registros, trazas de pila y resultados de pruebas, y realice el uso compartido de esa información con Claude cuando sea necesario. Restricciones de la ventana de contexto En el caso de bases de código muy grandes, reduzca el alcance a los directorios, archivos o funciones más importantes. Cuanto más pequeñas sean las secciones, más rápidas y precisas serán las respuestas. Resultados no deterministas La misma indicación no siempre producirá exactamente la misma respuesta. Concéntrese en validar la corrección mediante diferencias y pruebas, en lugar de esperar una repetibilidad perfecta. Errores arquitectónicos complejos Si el problema depende de un profundo conocimiento del dominio, de sistemas externos o de una lógica empresarial compleja, utilice Claude como un asistente eficaz, no como la autoridad definitiva. La decisión humana sigue siendo importante en este caso.

¿Qué más puede hacer Claude Code además de depurar?

¿Te centras solo en utilizar Claude Code para depurar? ¡Estás dejando pasar un gran valor!

La misma herramienta que le ayuda a localizar errores también puede eliminar el trabajo «poco agradable pero necesario», como escribir pruebas, limpiar código o redactar documentación. Una vez que empiece a utilizarlo también para esas tareas cotidianas, notará un aumento real de la productividad en todo su flujo de trabajo de desarrollo.

Aquí tienes otras formas de utilizar Claude Code para acelerar tu trabajo:

Refactorización : pídale que mejore la legibilidad del código, extraiga una parte compleja de la lógica y la convierta en su propia función, o modernice la sintaxis antigua.

Generación de pruebas: asígnale una función y pídele que escriba pruebas unitarias. Esto te ahorrará mucho tiempo a la hora de crear tu conjunto de pruebas y enviar código con más confianza.

Documentación: Puede generar cadenas de documentación para sus funciones, escribir secciones de su README o añadir comentarios en línea para explicar código complejo.

Preguntas y respuestas sobre el código base: si es nuevo en un repositorio, puede pedirle a Claude que le explique cómo funciona una función específica o que rastree el flujo de datos a través del sistema.

Asistencia en la revisión de código: antes de combinar una solicitud de validación, puede pegar la diferencia y pedirle a Claude que detecte posibles problemas, sugiera mejoras o compruebe si se han infringido las normas de estilo.

Uso de ClickUp Super Agents como alternativa de depuración (cuando su trabajo se desarrolla en ClickUp)

Los superagentes de ClickUp son compañeros de equipo impulsados por IA que puedes configurar para que actúen en tu entorno de trabajo, leyendo tareas, documentos y actualizaciones para ayudarte a avanzar en el trabajo de forma automática.

Optimice la clasificación de incidencias y cree tareas asignadas para las correcciones con ClickUp Super Agents.

Si sus informes de errores, registros y enlaces de relaciones públicas ya se encuentran en ClickUp, no siempre es necesario comenzar con una herramienta que requiera un terminal. Un Super Agent puede escanear el hilo de tareas, resumir qué falló y cuándo, y extraer incidencias relacionadas o correcciones anteriores de su entorno de trabajo de ClickUp. A partir de ahí, puede generar una tarea de ClickUp lista para asignar con pasos de reproducción claros, la causa raíz sospechada, los criterios de aceptación y las subtareas para las pruebas y el control de calidad.

✅ No sustituirá el rastreo profundo del código en un repositorio, pero sí sustituirá la confusión de «¿dónde está el contexto?» que ralentiza a los equipos justo después de encontrar un error.

Avance más rápido desde la causa raíz hasta el lanzamiento con Claude Código + ClickUp.

Claude Code puede ayudarte a depurar más rápido, pero la verdadera ventaja es convertir esos momentos de «¡Ajá, lo encontré!» en correcciones que realmente se implementan (y no vuelven a aparecer dos sprints más tarde).

Estas son las principales conclusiones:

Empiece con fuerza: un buen informe de incidencias (pasos de reproducción + esperado frente a real + registros) le proporcionará mejores respuestas en menos rondas. Primero planifica, luego corrige: solicita un análisis antes de realizar ediciones, revisa las diferencias como lo harías con la solicitud de incorporación de cambios de un compañero de equipo y verifica siempre con pruebas. Haz que cada hallazgo sea rastreable: si vale la pena encontrarlo, vale la pena asignarlo, priorizarlo y cerrarlo adecuadamente.

ClickUp te ayuda proporcionándote un lugar donde capturar lo que Claude ha encontrado y llevarlo hasta el final. Crea una tarea de error con pasos de reproducción + registros, adjunta la salida /diff, asigna un propietario, establece la prioridad y haz un seguimiento a través de estados personalizados como Triaje → En curso → En revisión → Terminada. Añada subtareas para pruebas y comprobaciones de regresión, y obtendrá una ruta clara y repetible desde el descubrimiento del error hasta la implementación, sin perder el contexto en los hilos de chat.

¿Quiere empezar ahora mismo? Instale Claude Code y combínelo con una cuenta gratuita de ClickUp para gestionar la documentación y la calidad del código en un solo lugar.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Claude Code opera directamente en su terminal con acceso a su base de código, mientras que Claude Chat requiere que copie y pegue manualmente fragmentos de código. Esto significa que Claude Code puede mantener un contexto persistente y ejecutar comandos, algo que Chat no puede hacer.

Comparte tu archivo de configuración CLAUDE. md con el equipo para garantizar la coherencia de las convenciones. Para las sesiones colaborativas, un desarrollador puede ejecutar Claude Code mientras realiza el uso compartido de la pantalla, o bien puedes documentar los hallazgos en un documento compartido de ClickUp para su revisión asincrónica.

Tienen diferentes propósitos. Copilot destaca en la finalización de código en línea mientras escribes, mientras que Claude Code es uno de los varios agentes de IA para codificación diseñados para sesiones de depuración más profundas y de conversación en las que necesitas investigar problemas en varios archivos.

Claude Code no funciona como un depurador tradicional que «ve» automáticamente el estado de tiempo de ejecución en vivo. Su mayor fortaleza es el razonamiento a partir de su código base y la información que usted proporciona. En ocasiones, también puede sugerir correcciones que parecen correctas, pero que en realidad no funcionan en su entorno. Por lo tanto, la revisión y verificación humanas siguen siendo imprescindibles.