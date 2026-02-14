Automatización de flujos de trabajo para equipos: procesos, herramientas y buenas prácticas

Atrás quedaron los días en que configurar flujos de trabajo automatizados implicaba largos documentos de requisitos, scripts personalizados, herramientas de BPM rígidas y semanas de configuración.

Incluso los cambios más pequeños, como añadir una aprobación o redirigir una tarea, requerían intervención técnica. La automatización tardaba en adaptarse y su mantenimiento resultaba complicado.

Como resultado, la mayoría de los equipos recurrían de forma predeterminada al trabajo manual. Dependían de listas de control, hojas de cálculo y seguimientos porque cambiar el sistema les parecía más difícil que hacer el trabajo.

La automatización de flujos de trabajo con IA moderna tiene ahora un aspecto muy diferente. A continuación, compartimos todo lo que necesitas saber sobre la automatización de flujos de trabajo.

¿Qué es la automatización de flujos de trabajo?

La automatización de flujos de trabajo simplifica la ejecución de tareas repetitivas —normalmente mediante software— mediante la definición de directrices específicas que automatizan los procesos manuales. Se utiliza para reducir la introducción manual de datos y automatizar tareas, lo que permite una delegación más rápida del trabajo.

Puedes automatizar tareas o flujos de trabajo completos para mejorar el flujo de trabajo general de tu empresa. Tanto si semiautomatizas como si automatizas por completo los flujos de trabajo para ejecutar tareas específicas o manuales, este proceso agiliza la forma en que realizas tu trabajo.

Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene hacer todo el trabajo que el software puede hacer por ti? Lo único que tienes que hacer es definir las reglas y los procedimientos que automatizan los flujos de trabajo.

👀 ¿Sabías que...? El concepto de enrutamiento automatizado de tareas se remonta a 1965, cuando un periódico sensacionalista del Reino Unido implementó un sistema basado en algoritmos para realizar la distribución de las llamadas entrantes entre los agentes.

Flujos de trabajo manuales frente a flujos de trabajo automatizados

Los flujos de trabajo manuales dependen de las personas para avanzar en cada paso. Los flujos de trabajo automatizados reducen la necesidad de intervención humana mediante el uso de software para gestionar tareas rutinarias desencadenadas por reglas.

A continuación te mostramos una comparación 👇

Aspecto Flujos de trabajo manuales Flujos de trabajo automatizados Ejecución Requiere intervención humana para realizar incluso las tareas más sencillas Se ejecuta según desencadenantes y reglas predefinidos sin necesidad de intervención manual Velocidad Más lento debido a las dependencias humanas y los traspasos Ejecuta tareas al instante una vez que se cumplan las condiciones Índice de errores Propenso a errores humanos, especialmente en tareas repetitivas Consistente y preciso cuando las reglas se configuran correctamente Escalabilidad Es difícil escalar sin contratar a más personal Más fácil de escalar con las herramientas de automatización adecuadas Coste Mayores costes laborales para el trabajo rutinario Menores costes operativos tras la configuración inicial Flexibilidad Es relativamente más fácil introducir cambios Requiere la reconfiguración de los flujos de trabajo automatizados para adaptarse a los cambios Ejemplo El empleado envía el informe de gastos por correo electrónico. El responsable lo revisa y aprueba manualmente. El equipo de finanzas introduce manualmente los datos en el sistema contable. El empleado envía el informe de gastos a través del formulario. El sistema lo remite automáticamente al responsable para su aprobación. Actualiza el sistema contable automáticamente tras la aprobación.

Cómo funciona la automatización de flujos de trabajo (explicación sencilla)

En el núcleo de cualquier proceso de automatización se encuentran tres componentes esenciales: desencadenantes, condiciones y acciones.

En conjunto, crean un sistema automatizado que gestiona el traspaso de tareas y elimina los seguimientos manuales. Así es como funciona la automatización:

Configurar un desencadenante: El evento que pone en marcha la automatización. Por ejemplo, un nuevo cliente potencial envía un formulario de contacto, el estado de una tarea cambia a «En revisión» o se sube un archivo a una carpeta compartida.

Definir condiciones (opcional): Las condiciones añaden especificidad al momento en que debe ejecutarse la automatización. Por ejemplo, activa la automatización solo si el cliente potencial procede de una región específica o si la prioridad de la tarea está marcada como «Alta».

Ejecutar acciones: Son las tareas que el sistema realiza una vez que se cumplen el desencadenante y las condiciones. Las acciones pueden incluir el envío de notificaciones, la asignación de tareas, la actualización de bases de datos o la generación de informes.

En pocas palabras, la automatización se basa en la lógica «Si/Cuando ocurra esto, haz aquello».

Por ejemplo, en ClickUp, dispones de la automatización basada en IA, donde la IA rellena las condiciones por ti utilizando campos de IA. Así es como funciona en la práctica:

Automatiza los seguimientos y los recordatorios con ClickUp Automatizaciones

Por qué es importante la automatización de los flujos de trabajo

La automatización aporta eficiencia en los costes y los procesos a las operaciones de su empresa.

Piensa en una tarea sencilla pero habitual como el enrutamiento de las solicitudes entrantes. Sin automatización, alguien revisa un formulario o un correo electrónico, determina quién debe gestionarlo, asigna la tarea, actualiza el estado y hace un seguimiento si se atasca. Multiplica eso por docenas de solicitudes al día y el coste oculto se hace evidente.

La automatización libera a tu equipo de esa coordinación manual. Las ventajas de la automatización de los flujos de trabajo incluyen:

Mayor productividad: cuando los empleados no se ven abrumados por tareas administrativas agotadoras y monótonas, pueden dedicar su tiempo a trabajos que requieren creatividad y resolución de problemas, lo que a su vez aumenta su productividad.

Mejora de los tiempos de respuesta: cuando se realiza la automatización de las interacciones rutinarias y de bajo riesgo, tu equipo puede centrarse en los casos y problemas complejos que requieren la experiencia humana. De esta forma, incluso con un equipo pequeño, puedes responder a todos los clientes potenciales mientras aún están interesados.

Experiencias personalizadas y escalables: Las marcas pueden diseñar interacciones con los clientes altamente personalizadas a gran escala mediante la automatización de los puntos de contacto en función de su comportamiento, sus preferencias y su historial de interacción. Con la automatización, puedes correlacionar cuándo será más significativo interactuar con los clientes potenciales.

Elimina los errores administrativos: Las personas cometen errores cuando las tareas se vuelven aburridas, repetitivas y administrativas. Los sistemas automatizados, sin embargo, pueden realizar tareas monótonas repetidamente sin cometer errores e incluso pueden señalar inconsistencias en los datos que procesan.

Reducción de los costes operativos: La automatización de las tareas rutinarias reduce la necesidad de contratar personal adicional para gestionar el aumento de la carga de trabajo. El retorno de la inversión se refleja en una reducción del tiempo de procesamiento y en un menor gasto de recursos en tareas administrativas.

Mayor visibilidad en todos los flujos de trabajo: la automatización de flujos de trabajo mediante IA optimiza los procesos al realizar el seguimiento de cada paso, lo que le proporciona datos en tiempo real sobre los cuellos de botella, las tasas de finalización de tareas y el rendimiento del equipo sin necesidad de elaborar informes manualmente.

📮 ClickUp Insight: 45 % de los trabajadores ha pensado en utilizar la automatización, pero aún no ha dado el paso. Factores como el límite de tiempo, la incertidumbre sobre cuáles son las mejores herramientas y la abrumadora variedad de opciones pueden disuadir a las personas de dar el primer paso hacia la automatización. ⚒️ Con sus agentes de IA fáciles de crear y sus comandos basados en lenguaje natural, ClickUp facilita el inicio en la automatización. Desde la asignación automática de tareas hasta los resúmenes de proyectos generados por IA, puedes acceder a potentes funciones de automatización e incluso crear agentes de IA personalizados en cuestión de minutos, sin necesidad de pasar por una curva de aprendizaje. A continuación te mostramos una muestra de flujo de trabajo: 💫 Resultados reales: QubicaAMF redujo el tiempo de elaboración de informes en un 40 % gracias a los paneles dinámicos y los gráficos automatizados de ClickUp, transformando horas de trabajo manual en información en tiempo real.

Componentes clave de un buen sistema de automatización de flujos de trabajo

El éxito de la automatización de flujos de trabajo depende en gran medida de la herramienta que elijas.

Algunas plataformas dan prioridad a la velocidad y la simplicidad, pero alcanzan rápidamente sus límites. Otras tienen compatibilidad con reglas por niveles, traspasos entre departamentos y una optimización continua a medida que maduran los flujos de trabajo.

Esto es lo que realmente necesita un buen sistema de automatización de flujos de trabajo:

Reglas basadas en desencadenantes

Cada regla de automatización comienza con un desencadenante. Este inicia la ejecución del flujo de trabajo en función de condiciones o eventos específicos.

En una herramienta de automatización, los desencadenantes constituyen la base de lo que se puede y no se puede automatizar. Lo ideal es que tu herramienta de automatización ofrezca flexibilidad y la posibilidad de elegir entre varios tipos de desencadenantes. Por ejemplo:

Desencadenante ¿Qué hace? Casos de uso Cambio de estado Se activa cuando una tarea o un cliente potencial pasa a un estado diferente, por ejemplo, de «En curso» a «Revisión». Traspasos de proyectos, rutas de aprobación, notificaciones a las partes interesadas, actualizaciones de las fases del proceso y controles de garantía de calidad Basado en el tiempo Se ejecuta según horarios o fechas límite, por ejemplo, 24 horas antes de que venza la tarea. Informes periódicos, recordatorios de seguimiento, alertas de plazos, renovaciones de suscripciones, evaluaciones de rendimiento, vencimientos de contratos Envío de formularios Se activa al realizar nuevas entradas a través de formularios o apps, por ejemplo, cuando un cliente potencial envía un formulario de contacto en el sitio web. Distribución de clientes potenciales, incorporación de clientes, creación de tickets de Soporte, recopilación de comentarios, inscripciones a eventos, respuestas a encuestas Actualización de campo Se desencadena cuando cambia el valor del campo específico; por ejemplo, cuando la prioridad cambia de «Baja» a «Alta». Escalaciones, reasignaciones de tareas, notificaciones a las partes interesadas, alertas presupuestarias y actualizaciones de inventario Evento de webhook/API Responde a eventos de sistemas externos, por ejemplo, un pago procesado en Stripe Gestión de pedidos, generación de facturas, actualizaciones de clientes, notificaciones de envío, sincronizaciones de CRM, integraciones con terceros

🔔 Recordatorio: Ten en cuenta tus necesidades específicas de automatización para priorizar qué desencadenantes son más importantes para tus flujos de trabajo.

Asignación y distribución de tareas

Asignar tareas manualmente en entornos de gran volumen (soporte al cliente, operaciones de TI o RevOps) es insostenible. Necesitas una herramienta de automatización que asigne automáticamente tareas, tickets o solicitudes al equipo o a la persona más adecuada en función de reglas predefinidas, lógica o condiciones en tiempo real.

Busca una herramienta que utilice uno o varios de estos métodos de enrutamiento:

Método de distribución de tareas ¿Qué es? Ejemplo Asignación basada en reglas Asigna tareas según una lógica fija y predefinida, como etiquetas, campos de formulario o tipo de cliente Los tickets de soporte etiquetados como «Problema técnico» se envían al equipo de ingeniería; los tickets etiquetados como «Facturación» se envían al departamento de finanzas. Enrutamiento basado en IA Asigna tareas de forma dinámica mediante el análisis del rendimiento histórico, los metadatos de los tickets y las pistas contextuales Los restablecimientos de contraseñas se asignan a los agentes junior, mientras que los problemas relacionados con la infraestructura se derivan a los especialistas Distribución por rotación Distribuir las tareas de manera equitativa entre los agentes disponibles, siguiendo una rotación estricta o en función de la carga de trabajo actual de cada agente Los nuevos clientes potenciales se asignan a los representantes del equipo de ventas uno por uno, en orden secuencial Enrutamiento basado en la carga de trabajo Asigna tareas en función de la capacidad y la disponibilidad actuales Los nuevos tickets de soporte se asignan al agente con menos tickets abiertos o con la cola de respuesta más corta. Enrutamiento de escalaciones Reasigna o escala automáticamente las tareas que siguen sin resolverse tras un periodo de tiempo determinado Si no se responde a un ticket en un plazo de 2 horas, se deriva al jefe del equipo.

💡 Consejo profesional: En función del volumen y la complejidad de tus flujos de trabajo, es posible que te interese ir más allá de las asignaciones basadas en reglas y pasar a la distribución basada en IA o al equilibrio de la carga de trabajo para lograr una distribución más inteligente. Así es como funciona un flujo de trabajo de asignación de tareas asistido por IA en ClickUp:

Los flujos de trabajo de aprobación son donde los procesos manuales generan más fricción.

Los flujos de aprobación automatizados eliminan las fricciones al dirigir las solicitudes a los responsables de aprobación adecuados y actualizar automáticamente el estado a medida que se toman las decisiones. Automatiza los procesos de aprobación de varios pasos, garantizando que las tareas con múltiples dependencias avancen sin traspasos manuales.

Las funciones que debes buscar son:

Aprobaciones secuenciales: Las solicitudes pasan por los responsables de aprobación una a una en un orden definido, es decir, entrada de blog → editor → responsable → publicación

Aprobaciones paralelas: envía a varios aprobadores simultáneamente para alcanzar un consenso más rápido, es decir, envía los recursos de diseño a los departamentos jurídico y de marketing a la vez.

Enrutamiento condicional: Las rutas de aprobación varían en función de los detalles de la solicitud, es decir, las solicitudes inferiores a 500 $ se aprueban automáticamente, mientras que las superiores a 500 $ se remiten al director financiero.

Actualizaciones automáticas del estado: El estado de una tarea o solicitud cambia automáticamente en función de las decisiones de aprobación; por ejemplo, el cambio de «Pendiente» a «Aprobado» es el desencadenante de la creación de la siguiente tarea.

Notificaciones de recordatorio: avisos automáticos a los responsables de la aprobación cuando las solicitudes permanecen pendientes durante demasiado tiempo, lo que evita atascos provocados por correos electrónicos olvidados.

Con la incorporación de agentes, puedes llevar esto a un nivel aún mayor. Por ejemplo, ¡este Superagente de nuestro equipo, Libby, puede revisar textos y ofrecer comentarios en su lugar!

¡Te presentamos a la Superagente de Libby en ClickUp, que revisa el contenido en su lugar!

⚡ Archivo de plantillas: Las mejores plantillas gratuitas de flujos de trabajo en Excel y ClickUp

Comprueba si la herramienta de automatización que elijas se integra con tus herramientas y programas actuales.

Esto es fundamental porque, sin integraciones, te ves obligado a transferir información manualmente entre herramientas, lo que va en contra del objetivo de la automatización.

Algunas capacidades de integración que debes buscar son:

Conectores preconfigurados: Integraciones nativas con herramientas de uso común como Slack, Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, HubSpot y Zoom

Acceso a la API: Capacidad para crear integraciones personalizadas para herramientas especializadas o sistemas internos que no estén cubiertos por las opciones predefinidas

Sincronización de datos: Actualizaciones automáticas entre plataformas, de modo que los cambios realizados en una herramienta se reflejen en las demás sin necesidad de realizar entradas manuales.

Desencadenantes multiplataforma: Capacidad para activar automatizaciones basadas en eventos de otras herramientas, como crear una tarea cuando se cierra un acuerdo en tu CRM

Compatibilidad con webhooks: notificaciones de eventos en tiempo real procedentes de sistemas externos para mantener la capacidad de respuesta de los flujos de trabajo

Opciones de importación/exportación: Cargas masivas de archivos CSV y exportaciones mediante API para migrar datos entre sistemas

🚀 Ventaja de ClickUp: Accede a integraciones con más de 1000 aplicaciones, entre las que se incluyen Zapier, Zendesk, Slack, HubSpot, GitHub, Figma y muchas más con ClickUp Integrations. Sincroniza tareas, realiza automatizaciones de notificaciones, actúa como desencadenante de actualizaciones y optimiza los flujos de datos: automatiza los flujos de trabajo en todo tu entorno tecnológico con ClickUp. ClickUp se integra con más de 1000 aplicaciones externas

Plantillas personalizables

Recuerda que, si la configuración de las automatizaciones requiere conocimientos técnicos o una configuración compleja, la adopción será baja.

Busca herramientas que te permitan crear flujos de trabajo personalizados con editores intuitivos de arrastrar y soltar. Cualquiera debería poder establecer condiciones, combinar varios desencadenantes y distribuir tareas sin necesidad de escribir código ni crear árboles lógicos complejos.

La forma más sencilla de empezar es utilizar flujos de trabajo predefinidos para casos de uso habituales. Solo tienes que introducir tu información y empezar a trabajar.

📌 Ejemplo: En una agencia de marketing, una plantilla de incorporación de clientes puede desencadenarse en el momento en que se firma un contrato. Crea automáticamente tareas para las llamadas iniciales, la recopilación de recursos, la configuración de la estrategia y la ejecución de la campaña, asigna propietarios en los distintos equipos y establece cronogramas.

🚀 Ventaja de ClickUp: ¿Quieres optimizar y estandarizar los procesos de tu empresa? ClickUp ofrece más de 1000 plantillas personalizables y prediseñadas adecuadas para cada caso de uso. Estas plantillas son totalmente adaptables, lo que permite a los equipos ajustar los flujos de trabajo a medida que evolucionan sus procesos, en lugar de tener que volver a crear las automatizaciones desde cero. Dado que las plantillas se integran con las tareas, los documentos y las automatizaciones, las actualizaciones se mantienen vinculadas al trabajo real y son fáciles de adoptar por parte de los equipos.

Cómo realizar la automatización de un flujo de trabajo (paso a paso)

Por muy tentador que resulte, evita la automatización de todo de una vez.

Elige un proceso en el que la automatización pueda dar resultados inmediatos. Podría ser el flujo de trabajo más repetitivo, que más tiempo consume o más propenso a errores que tu equipo gestiona actualmente.

A continuación, utilice las conclusiones extraídas de la prueba piloto para elaborar su argumento a favor de la automatización en toda la corporación.

Te mostraremos cómo automatizar los flujos de trabajo y los procesos de tu empresa con la ayuda de ClickUp.

Paso 1: Analice su proceso actual

Documenta visualmente tu flujo de trabajo actual de principio a fin. Pero no lo hagas de forma aislada. Involucra a las partes interesadas y a los miembros del equipo que forman parte de este proceso (el que estás automatizando), e incluso a equipos multifuncionales que interactúan con él en cualquier fase.

Este mapeo colaborativo te permitirá capturar detalles intrínsecos como:

Cómo fluyen las tareas entre los miembros del equipo y los departamentos

Roles y responsabilidades actuales de las personas que realizan cada paso

Cómo se inicia el proyecto, el alcance del trabajo y los criterios para dar por completadas las tareas

Si se utilizan otras herramientas para completar el proceso y cómo se transfieren los datos entre ellas

Las ineficiencias en los flujos de trabajo del proceso actual: tareas atrasadas, fallos de comunicación o retrasos en los traspasos

Prácticas ineficaces que no aportan ningún valor, pero consumen tiempo

Cómo ayuda ClickUp

Utiliza ClickUp Whiteboards para crear este mapa visual de procesos con tu equipo.

O bien, puedes utilizar una de sus plantillas prediseñadas para esbozar una hoja de ruta clara y ordenada de tu proceso.

Utiliza ClickUp Pizarras para acceder a las herramientas creativas y de colaboración necesarias para crear tu flujo de trabajo

En Pizarras, también puedes:

Incorpora documentos, enlaces o imágenes para añadir contexto y referencias: todo queda en un solo lugar sin tener que pasar por cuatro herramientas diferentes

Etiqueta a los miembros del equipo para obtener aclaraciones o aportaciones sobre determinados pasos

Utiliza el dibujo a mano alzada para señalar los puntos débiles o las alternativas que sugieran los miembros del equipo

Convierte tus ideas iniciales en proyectos completos con la IA integrada que transforma las ideas en tareas

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas de mapas de procesos para ClickUp, Excel y Word

Paso 2: Identificar las áreas repetitivas y manuales

Una vez que hayas correlacionado tu flujo de trabajo, busca patrones en los que se repitan las mismas acciones sin que sea necesario el criterio humano. Esos son tus objetivos de automatización.

Aquí tienes una tabla que te ayudará a identificar oportunidades de automatización

Tipo de trabajo repetitivo Ejemplo común Potencial de automatización Introducción y transferencia de entradas Copiar la información de los clientes potenciales de los formularios a tu CRM, actualizar hojas de cálculo con el estado de las tareas Alta; los sistemas pueden sincronizar datos automáticamente sin intervención humana Asignación de tareas Desviación de tickets de soporte en función de palabras clave, asignación de incidencias a los desarrolladores según el nivel de gravedad Alta; la lógica basada en reglas gestiona esto más rápido que la revisión manual Actualizaciones de estado y notificaciones Enviar recordatorios cuando se acercan los plazos, avisar a las partes interesadas cuando las tareas pasan a revisión Alto; los desencadenantes basados en el tiempo o en cambios de estado eliminan los seguimientos manuales Ruta de aprobación Reenviar informes de gastos a los responsables, elevar a los ejecutivos las solicitudes que superen determinados importes De media a alta; depende de la complejidad de la aprobación y de las excepciones Generación de informes Recopilar métricas semanales de múltiples herramientas y compilar el estado de los proyectos para la dirección Medio; los informes recurrentes con formatos estándar se automatizan bien Organización de archivos Trasladar las facturas completadas a carpetas de archivo, etiquetar documentos por proyecto o cliente Nivel medio; las reglas sencillas funcionan, pero los casos extremos pueden requerir supervisión humana

Cómo ayuda ClickUp

Utiliza ClickUp Docs para documentar y validar las oportunidades de automatización antes de implementarlas.

Una vez que hayas identificado las áreas repetitivas y manuales de tu flujo de trabajo, Docs se convierte en el espacio donde los equipos se ponen de acuerdo sobre qué se debe automatizar y por qué.

Puedes crear una lista de procesos candidatos a la automatización, definir reglas, anotar excepciones y registrar los casos extremos que aún puedan requerir el criterio humano.

Funcionalidades de automatización de documentos en ClickUp Docs

Dentro de ClickUp Docs, puedes utilizar la IA para condensar flujos de trabajo largos, aclarar pasos ambiguos y destacar acciones repetitivas que son buenas candidatas para la automatización.

Paso 3: Identificar oportunidades de integración

La mayoría de los flujos de trabajo no comienzan y terminan en una sola herramienta. Los datos que alimentan un flujo de trabajo suelen proceder de múltiples fuentes, tales como:

Un formulario en línea en tu sitio web

Solicitudes por correo electrónico o envíos a la bandeja de entrada

Herramientas para chatear o chatbots

Documentos compartidos o firmados

Bases de datos u hojas de cálculo

Aplicaciones de terceros, como CRM, herramientas de compatibilidad o plataformas de marketing

Al revisar el borrador de tu flujo de trabajo, señala los pasos que dependen de datos procedentes de fuera de tu entorno de trabajo principal. Estos son puntos de integración naturales y, a menudo, las mayores fuentes de trabajo manual.

A continuación, comprueba la compatibilidad de tu herramienta de automatización de flujos de trabajo con las integraciones y cómo fluyen los datos entre los sistemas.

Cómo ayuda ClickUp

Además de las integraciones nativas, ClickUp también ofrece compatibilidad con:

Acceso a la API para conexiones personalizadas cuando no hay disponible una integración preconfigurada

Webhooks para enviar o recibir eventos en tiempo real entre ClickUp y plataformas externas

Sincronización bidireccional a través de conectores de socios, de modo que las actualizaciones en ClickUp se reflejen en sistemas como CRM o herramientas de soporte.

Activa fácilmente los webhooks en tu entorno de trabajo de ClickUp para una sincronización perfecta entre herramientas

⭐ Extra: Si acabas de empezar, aquí tienes los agentes de IA que pueden realizar la automatización de tus flujos de trabajo rápidamente.

Paso 4: Abordar también las ineficiencias

Céntrate en los puntos de fricción donde el trabajo tiende a estancarse o a perder calidad. Estos pueden ser: traspasos innecesarios, entradas duplicadas de datos o pasos que existen únicamente debido a procesos heredados.

Busca oportunidades para simplificar antes de la automatización. No todos los pasos necesitan un desencadenante o una regla. A veces, eliminar o combinar pasos hará que el flujo de trabajo sea más rápido y fácil de mantener.

Paso 5: Elige la herramienta de automatización adecuada

En esta fase, cuando esté evaluando diferentes herramientas de automatización de flujos de trabajo, debe comprender:

¿Crea una conexión con las herramientas que tu equipo ya utiliza a diario, o crea otro silo?

¿Pueden los miembros del equipo sin conocimientos técnicos crear y modificar automatizaciones sin tener que esperar a que intervenga el departamento de TI?

¿Será capaz de gestionar la creciente complejidad a medida que pases de la asignación de tareas básicas a flujos de aprobación de varios pasos?

¿Ofrece visibilidad sobre lo que está automatizado, lo que falla y dónde siguen existiendo cuellos de botella?

No te conviene una herramienta que funcione de forma aislada de tu CRM, tus aplicaciones de comunicación o tus sistemas de gestión de proyectos. Eso desarticularía tus flujos de trabajo de automatización, creando más silos.

ClickUp evita esto al funcionar como un espacio de trabajo integrado donde tu trabajo, el chat, los conocimientos y las tareas permanecen conectados. Su generador visual de automatización permite a cualquier miembro de tu equipo configurar flujos de trabajo sin necesidad de conocimientos técnicos.

El generador de automatizaciones de ClickUp hace que tus procesos de automatización sean sencillos y fáciles de seguir.

Puedes empezar con automatizaciones sencillas basadas en reglas y ampliar a procesos complejos de varios pasos a medida que crezcan tus necesidades, todo ello dentro de la misma plataforma.

Paso 6: Configura los desencadenantes, las acciones y las reglas al crear la automatización

Empieza con automatizaciones sencillas del tipo «si esto, entonces aquello». A continuación, añade condiciones y lógica de enrutamiento a medida que te enfrentes a escenarios más complejos.

Así es como un proceso manual se traduce en la automatización de procesos empresariales:

Proceso manual Flujo de trabajo automatizado Llega un nuevo ticket de soporte por correo electrónico El ticket se crea automáticamente como una tarea en ClickUp con una prioridad basada en palabras clave El responsable revisa y asigna la tarea a un agente disponible El sistema asigna la tarea al agente con el menor número de tickets activos El agente resuelve el ticket y actualiza el estado Un cambio de estado es el desencadenante del envío de un correo electrónico de notificación al cliente Los datos de los tickets se registran para la elaboración de informes Las métricas se actualizan en el panel sin necesidad de realizar entradas manuales

Cómo ayuda ClickUp

En lugar de crear desde cero, basta con activar automatizaciones predefinidas para desencadenar acciones en tareas y subtareas. Las automatizaciones también pueden vincularse a fechas límite próximas, cambios en la persona asignada o incluso eventos de control de tiempo, lo que garantiza que las tareas se etiqueten de forma coherente.

Utiliza automatizaciones predefinidas para la automatización de flujos de trabajo

✏️ Nota: El motor de automatización de ClickUp abarca tareas, proyectos, cronogramas, metas y la colaboración del equipo de una forma que resulta natural, en lugar de parecer una solución añadida a posteriori.

Paso 7: Prueba, supervisa y optimiza tu flujo de trabajo de forma constante

Una vez que el flujo de trabajo funcione correctamente, impleméntalo en todo el equipo y empieza a supervisarlo de cerca. La automatización aporta valor cuando sigue funcionando con cargas de trabajo reales, prioridades cambiantes y un volumen creciente.

Mientras supervisa el flujo de trabajo, esté atento a las señales que indiquen que es necesaria una optimización. Entre ellas se incluyen tiempos de finalización más lentos, una distribución desigual de la carga de trabajo, incumplimientos de los SLA o resultados que no cumplen con las expectativas de calidad. Detectar estos problemas a tiempo evita que se conviertan en problemas operativos de mayor envergadura.

Por último, establece unos indicadores clave de rendimiento (KPI) claros para tu flujo de trabajo automatizado. Métricas como la duración del ciclo, las tasas de finalización de tareas, la frecuencia de errores y los tiempos de respuesta te ayudan a perfeccionar el flujo de trabajo con el tiempo. Además, proporcionan a la dirección pruebas tangibles de que la automatización del flujo de trabajo está generando las mejoras en eficiencia y rendimiento que te habías propuesto alcanzar.

Cómo ayuda ClickUp

En ClickUp, puedes visualizar el rendimiento de tus automatizaciones mediante los paneles de control de ClickUp. Supervisa los cambios en los datos, los movimientos de las tareas y los registros de actividad que resultan de tus automatizaciones.

Realiza un seguimiento del éxito de tus actividades de automatización de flujos de trabajo con los paneles de ClickUp

Puedes añadir estas tarjetas y widgets de IA a tu panel para visualizar los resultados de la automatización:

Gráficos de barras/circulares : Visualiza el recuento de tareas por estado para comprobar si las automatizaciones están avanzando correctamente las tareas a lo largo del proceso.

Tarjetas de cálculo : Mide indicadores clave de rendimiento (KPI), como el tiempo total en un estado, para comprobar si la automatización reduce los cuellos de botella.

IA Brain : Haz preguntas como «¿Qué tareas llevan más tiempo en revisión?» y obtén respuestas al instante sin tener que filtrar los datos manualmente.

StandUp por IA: Resumir la actividad de tu flujo de trabajo durante un periodo de tiempo seleccionado para revisar rápidamente lo que está funcionando

Paso 8: Forma a tu equipo

Este paso es especialmente relevante si tu empresa o equipo ha adoptado recientemente un software de automatización de flujos de trabajo. Enséñales a utilizar el software para que puedan ponerse manos a la obra desde el primer momento cuando empiecen a seguir tus flujos de trabajo automatizados.

Además, cuando se mejora un flujo de trabajo, hay que preparar al equipo para los cambios. Es posible que incluso se necesite un programa de gestión del cambio si los cambios son demasiado amplios y tu equipo no tiene experiencia previa en la automatización de flujos de trabajo.

Ejemplos de automatización de flujos de trabajo

Veamos algunos casos concretos de automatización que puedes poner en práctica de inmediato.

1. Automatización de la asignación de tareas en función del estado

Los equipos de soporte se enfrentan a un volumen de tickets que hace que la asignación manual sea insostenible. Los equipos de ventas se enfrentan al mismo problema: los clientes potenciales entrantes se acumulan mientras los comerciales esperan a que se les realice la distribución.

Al configurar la automatización basada en el estado, las solicitudes se dirigen a la persona adecuada y las tareas se automatizan.

A continuación se muestran algunos ejemplos de automatización:

Las solicitudes de soporte marcadas como «español» se envían automáticamente al jefe del equipo de habla hispana.

El sistema analiza la naturaleza de la consulta basándose en palabras clave y deriva las preguntas sobre facturación al departamento financiero, los problemas técnicos al departamento de ingeniería y los comentarios sobre los productos al equipo de producto.

Las solicitudes de restablecimiento de contraseña se envían a los agentes de soporte junior, mientras que las interrupciones de la infraestructura se escalan directamente a los ingenieros senior

Mira cómo funciona un flujo de trabajo. 👇🏼

👀 ¿Sabías que...? Los agentes de IA no solo siguen instrucciones, sino que toman decisiones autónomas para alcanzar objetivos. Los expertos predicen que el 33 % de las aplicaciones de corporación utilizarán IA agentiva para gestionar el 15 % de las decisiones de trabajo cotidianas sin intervención humana.

2. Generación automática de tareas periódicas

Muchos flujos de trabajo críticos se repiten según un calendario fijo: informes semanales, auditorías mensuales, listas de control para la incorporación de nuevos empleados o tareas de mantenimiento rutinarias. Crearlos y hacer el seguimiento de ellos manualmente aumenta el riesgo de que se omitan pasos o de que la ejecución sea inconsistente.

Las tareas periódicas automatizadas garantizan que estos flujos de trabajo se ejecuten a tiempo, siempre, sin depender de la memoria o de una configuración manual. A continuación se muestran algunos ejemplos de automatización:

Tarea de informe mensual sobre el rendimiento de las campañas creada el día 1 de cada mes, asignada al director de marketing, con fuentes de datos enlazadas

Tarea de preparación de la reunión semanal generada todos los jueves a las 17:00, asignada a los jefes de equipo con la indicación de resumir el progreso

Lista de control del cierre financiero mensual generada el día 25, enviada al equipo de contabilidad con subtareas paso a paso ya rellenadas

Los recordatorios de las evaluaciones trimestrales de rendimiento se generan dos semanas antes de que finalice el periodo de evaluación y se envían a los responsables, junto con las listas de empleados y las plantillas de evaluación adjuntas.

📚 Lee también: Los mejores programas de automatización de tareas para aumentar la productividad

3. Aprobaciones automáticas de solicitudes

Algunos de los casos más habituales en las organizaciones:

Un diseñador está esperando la aprobación de los recursos

Un representante de ventas necesita que se apruebe el precio antes de cerrar un trato

Un empleado que ha presentado una solicitud de reembolso lleva una semana sin recibir respuesta.

Cuando las solicitudes de aprobación se acumulan en las bandejas de entrada, paralizan el trabajo de todos los equipos. Los flujos de aprobación automatizados dirigen las solicitudes a los responsables adecuados según criterios predefinidos. En el caso de solicitudes de bajo riesgo o estándar, el sistema puede aprobarlas automáticamente sin intervención humana.

A continuación se muestran algunos ejemplos de automatización:

Los informes de gastos inferiores a 200 $ se aprueban automáticamente y se sincronizan con el sistema de contabilidad; las solicitudes superiores a 200 $ se envían al director financiero para su revisión.

Los recursos de diseño enviados para su aprobación se remiten primero al responsable de marca y, solo si este señala algún problema, pasan al director de marketing.

Las solicitudes de días libres se aprueban automáticamente si el empleado tiene días disponibles y no hay conflictos en el equipo; de lo contrario, se remiten al responsable.

Las solicitudes presupuestarias inferiores a 5.000 dólares se remiten a los jefes de departamento; las que superen esa cantidad se envían directamente al director financiero, junto con el contexto de las aprobaciones anteriores.

Los gestores de proyectos dedican horas cada semana a extraer datos de diferentes herramientas, recopilar actualizaciones de estado y enviar informes a las partes interesadas. Estas tareas, aparentemente inofensivas, consumen un tiempo que podrías dedicar a resolver problemas reales o a desbloquear a tu equipo.

Así es como la automatización de la gestión de proyectos agiliza la elaboración de informes:

Informe semanal sobre el estado del proyecto generado todos los viernes a las 16:00, en el que se resumen las tareas completadas, los próximos plazos y los obstáculos, y que luego se envía a las partes interesadas por correo electrónico o Slack.

Resumen diario del StandUp matutino creado cada mañana, con información extraída de los comentarios de las tareas y los cambios de estado, publicado directamente en el canal del equipo

Las alertas de riesgo se desencadenan cuando un proyecto se retrasa más de tres días, notificando al gestor de proyectos y al patrocinador las tareas específicas que están causando los retrasos.

Así es como Cass, de nuestro equipo, realiza la automatización de la elaboración de informes con IA y indicaciones guardadas:

📚 Más información: Cómo utilizar la IA para automatizar tareas

Cómo elegir la mejor herramienta de automatización de flujos de trabajo

A continuación se enumeran las funciones clave que debe buscar en una herramienta de automatización de flujos de trabajo:

Función Cómo es realmente lo «bueno» Por qué es importante en el trabajo real Facilidad de uso Generador visual, desencadenantes en lenguaje sencillo, lógica de arrastrar y soltar, sugerencias de IA para reglas y pruebas seguras antes de la puesta en marcha Si solo los desarrolladores pueden modificar las automatizaciones, estas se convierten en cuellos de botella. Las mejores herramientas permiten que los equipos de operaciones, marketing y gestión de proyectos creen y perfeccionen los flujos por sí mismos sin necesidad de abrir tickets. Nivel de integración Integraciones nativas bidireccionales con sincronización a nivel de campo, no solo desencadenantes básicos; soporte para webhooks y API cuando sea necesario Las integraciones superficiales generan «trabajo en la sombra». Las integraciones profundas garantizan que las actualizaciones de estado, los comentarios, los archivos y los campos personalizados se mantengan sincronizados entre todos los sistemas. Escalabilidad Gestiona reglas sencillas y flujos de trabajo complejos de varios pasos con lógica de ramificación, dependencias, permisos basados en roles y registros de auditoría. Las automatizaciones suelen empezar siendo sencillas. Pero se complican rápidamente. No querrás tener que reconstruir tu sistema cuando los desencadenantes básicos se te queden pequeños. Opciones de personalización Campos personalizados, estados personalizados, lógica condicional, plantillas reutilizables y clasificación basada en IA Cada equipo trabaja de forma diferente. Las plantillas de automatización rígidas te obligan a cambiar tu proceso en lugar de facilitarlo. Estructura de costes Precios transparentes vinculados al valor, sin límites arbitrarios en las automatizaciones o los desencadenantes Algunas plataformas parecen asequibles hasta que se supera un umbral de uso y, de repente, se necesita un plan Enterprise solo para mantener los flujos de trabajo en funcionamiento Capacidades de RPA Capacidad para interactuar con sistemas heredados, aplicaciones de escritorio o herramientas sin API; o integración perfecta con plataformas de RPA Muchas corporaciones siguen dependiendo de sistemas que no «se comunican» entre sí. Sin la compatibilidad con la RPA, la automatización se detiene en el límite de la API. Ampliación mediante IA /IA capaz de clasificar, asignar, priorizar, resumir o generar flujos de trabajo de forma dinámica La automatización se basa en reglas. La IA la hace adaptativa. La diferencia está entre «si X, entonces Y» y «comprender el contexto y decidir de forma inteligente». Gobernanza y visibilidad Panel central de automatizaciones, registros de uso, controles de permisos e informes de impacto A medida que crece la automatización, también lo hace el riesgo. Necesitas medidas de seguridad y capacidad de observación, no una caja negra que gestione tus operaciones. Coordinación entre equipos Capacidad para coordinar flujos de trabajo entre departamentos, no solo dentro de un único proyecto El trabajo real abarca varias funciones. Una solicitud de marketing puede ser el desencadenante de una revisión financiera y una aprobación legal. Tu herramienta debería gestionar eso sin necesidad de apaños.

Comparemos los principales programas de automatización de flujos de trabajo para ver cómo se comportan en criterios clave:

Pipedream (Ideal para la automatización de flujos de trabajo a nivel de código, centrada en los desarrolladores)

vía Pipedream

Pipedream es una plataforma de integración sin servidor diseñada para desarrolladores que necesitan control a nivel de código sobre sus automatizaciones. A diferencia de las herramientas de arrastrar y soltar, te permite escribir código personalizado en Node.js, Python, Go o Bash directamente dentro de los flujos de trabajo cuando las acciones predefinidas no son suficientes.

La plataforma funciona con un sistema basado en créditos en el que se paga por tiempo de computación en lugar de por cada paso de ejecución, y los flujos de trabajo se implementan al instante en una infraestructura sin servidores, sin necesidad de gestionar ningún servidor.

Las mejores funciones de Pipedream

Escribe y ejecuta código personalizado en Node.js, Python, Go o Bash dentro de los flujos de trabajo sin salir de la plataforma ni gestionar las dependencias de los paquetes

Conéctate a más de 2700 aplicaciones con acciones predefinidas y compatibilidad con OAuth, que gestiona la autenticación automáticamente

Implemente flujos de trabajo al instante en una infraestructura sin servidores, sin preocupaciones por la gestión o el escalado de los servidores.

Accede a registros en tiempo real, al historial de eventos y a herramientas de depuración para reproducir eventos fallidos y solucionar errores rápidamente

Crea flujos de trabajo mediante la función visual de arrastrar y soltar para automatizaciones sencillas o pasa al código cuando necesites lógica personalizada

Limitaciones de Pipedream

Una curva de aprendizaje más pronunciada para quienes no son desarrolladores

Los precios basados en créditos pueden resultar costosos a gran escala para flujos de trabajo con tiempos de ejecución prolongados o un elevado consumo de memoria.

Precios de Pipedream

Free

Básico : 45 $ al mes

Avanzado : 74 $ al mes

Connect: 150 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Pipedream

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Pipedream?

Esto es lo que dice un reseñista de G2:

Pipedream hace que la integración de API resulte muy sencilla. Puedo crear flujos de trabajo sin servidor sin necesidad de configurar infraestructura, lo cual es una gran ventaja. Me encantan las acciones y los desencadenantes predefinidos: ahorran muchísimo tiempo a la hora de conectar herramientas como Slack, Notion, etc. La posibilidad de escribir código personalizado en cada paso me ofrece total flexibilidad sin necesidad de una implementación completa del backend.

Pipedream hace que la integración de API resulte muy sencilla. Puedo crear flujos de trabajo sin servidor sin necesidad de configurar infraestructura, lo cual es una gran ventaja. Me encantan las acciones y los desencadenantes predefinidos: ahorran muchísimo tiempo a la hora de realizar la conexión de herramientas como Slack, Notion, etc. La posibilidad de escribir código personalizado en cada paso me ofrece total flexibilidad sin necesidad de una implementación completa del backend.

⭐ Extra: Tanto si eres principiante como profesional, descubre lo fácil y potente que es crear una automatización de flujos de trabajo que ahorra más de 5 horas a la semana, ¡tanto a ti como a todos los miembros de tu equipo! ⏰

Zapier (la mejor opción para la automatización sin código en miles de aplicaciones)

a través de Zapier

Zapier es una plataforma de automatización sin código que conecta más de 8.000 aplicaciones sin necesidad de conocimientos de programación. Funciona con un modelo de precios basado en tareas, en el que cada acción que realiza tu flujo de trabajo cuenta como una tarea, lo que hace que los costes estén directamente vinculados a la frecuencia con la que se ejecutan tus automatizaciones. La plataforma está diseñada para usuarios sin conocimientos técnicos que necesitan conectar herramientas rápidamente.

Las mejores funciones de Zapier

Crea flujos de trabajo de varios pasos con lógica condicional utilizando filtros, rutas y formateadores que no cuentan para tu límite de tareas

Accede a funciones basadas en IA, como Copilot para crear automatizaciones mediante lenguaje natural y agentes de IA capaces de razonar y realizar tareas de forma autónoma

Implemente flujos de trabajo al instante sin necesidad de gestionar servidores ni realizar configuraciones técnicas, con una ejecución fiable y un tiempo de inactividad mínimo.

Empieza con plantillas prediseñadas para flujos de trabajo habituales, como el enrutamiento de clientes potenciales, la generación de facturas o la gestión de tickets de soporte.

Limitaciones de Zapier

La tarificación por tareas puede resultar cara rápidamente en el caso de flujos de trabajo de gran volumen o que se ejecutan con frecuencia, ya que los costes aumentan a medida que crece el uso

El nivel de integración varía según las aplicaciones; algunas solo ofrecen desencadenantes y acciones básicas que requieren soluciones alternativas o webhooks personalizados para acceder a funciones avanzadas.

Precios de Zapier

Free

Profesional: 29,99 $ al mes

Equipo : 103,5 $ al mes

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zapier

G2 : 4,5/5 (más de 1700 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zapier?

Esto es lo que dice un reseñista de G2:

Zapier simplifica las automatizaciones, incluso para quienes no tienen conocimientos técnicos. Me permitió conectar varias plataformas (como TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms y Hojas de cálculo de Google), por lo que nuestra gestión de clientes potenciales se volvió mucho más rápida y organizada. Una vez configurados los Zaps, funcionan de forma fiable en segundo plano y nos ahorran mucho trabajo manual.

Zapier simplifica las automatizaciones, incluso para quienes no tienen conocimientos técnicos. Me permitió establecer conexiones entre varias plataformas (como TikTok Lead Ads, Meta Lead Forms y Hojas de cálculo de Google), por lo que nuestra gestión de clientes potenciales se volvió mucho más rápida y organizada. Una vez configurados los Zaps, funcionan de forma fiable en segundo plano y nos ahorran mucho trabajo manual.

Make (Ideal para flujos de trabajo visuales complejos y con múltiples ramas, así como para transformaciones de datos)

vía Make

Make (antes Integromat) es una plataforma de automatización visual diseñada para equipos que necesitan lógica de ramificación, transformaciones de datos y flujos de trabajo complejos de varios pasos. Utiliza un lienzo de arrastrar y soltar en el que se ve todo el flujo de trabajo de una sola vez, lo que facilita la comprensión de cómo fluyen los datos entre aplicaciones en comparación con los generadores lineales paso a paso.

La plataforma funciona con un modelo de precios basado en operaciones, en el que cada acción de un módulo cuenta como una operación, lo que puede resultar más rentable que las herramientas basadas en tareas para flujos de trabajo con muchos pasos.

Las mejores funciones de Make

Diseña flujos de trabajo con enrutadores, iteradores y agregadores que te permiten dividir los datos en múltiples rutas, recorrer matrices y combinar los resultados de operaciones paralelas

Transforma los datos en tiempo real utilizando funciones integradas para reformatear fechas, analizar JSON, convertir monedas o manipular texto sin necesidad de herramientas externas.

Conéctate a cualquier API REST utilizando el módulo HTTP cuando no existan integraciones predefinidas, lo que te ofrece una flexibilidad que va más allá de los más de 2.800 conectores de aplicaciones nativas.

Depura los flujos de trabajo de forma visual con registros de ejecución detallados que muestran exactamente lo que ocurrió en cada paso, incluidos los datos intercambiados entre módulos

Establecer límites

Curva de aprendizaje pronunciada para los usuarios sin conocimientos técnicos, ya que la interfaz basada en lienzos requiere tiempo para dominarla en comparación con los constructores lineales más sencillos

Los precios basados en las operaciones pueden aumentar rápidamente en el caso de flujos de trabajo de alta frecuencia o aquellos con desencadenantes de sondeo que comprueban si hay actualizaciones cada pocos minutos

Establecer precios

Free

Plan Make : 10,59 $ al mes

Empresa (Enterprise): Precios personalizados

Deja valoraciones y reseñas

G2 : 4,6/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Make?

Esto es lo que dice un reseñista de G2:

Lo que más me gusta de Make es lo sencillo e intuitivo que resulta crear automatizaciones. Valoro especialmente lo fácil que es establecer la conexión con herramientas como Webflow y muchas otras, lo que permite automatizar procesos sin necesidad de código complejo.

Lo que más me gusta de Make es lo sencillo e intuitivo que resulta crear automatizaciones. Valoro especialmente lo fácil que es establecer la conexión con herramientas como Webflow y muchas otras, lo que permite automatizar procesos sin necesidad de código complejo.

Por qué ClickUp es una excelente opción para la automatización

La mayoría de las herramientas de automatización se encuentran fuera de tu entorno de trabajo. ClickUp, por el contrario, integra la automatización directamente en tu espacio de trabajo, donde ya se encuentran las tareas, los documentos y la comunicación.

Generador de automatización basado en IA

Con ClickUp Automatizaciones, puedes establecer reglas basadas en desencadenantes que se aplican a tus listas, carpetas y espacios. La plataforma opera a nivel de tarea, pero aplica la lógica donde sea necesario: cuando una tarea cambia de estado, se le asigna una persona asignada nueva, llega a su fecha límite o cuando se actualiza un campo personalizado específico.

📌 Ejemplo: Cuando un contenido se marca como «Listo para revisión», el sistema lo envía al editor y actualiza el estado del calendario de contenidos.

Además, cada automatización deja un rastro. Puedes dirigirte a la pestaña Actividad para filtrar las automatizaciones por éxito, fallo o tipo de regla. La información te muestra qué tarea fue el desencadenante de la automatización, qué regla siguió y dónde falló, para que puedas resolver los problemas sin necesidad de una consola de administración ni del soporte técnico.

Utiliza las automatizaciones de ClickUp para rastrear problemas en el flujo de trabajo con registros de actividad claros

IA que entiende tu trabajo

ClickUp Brain es una capa de IA contextual que opera directamente dentro de tu entorno de trabajo, con conocimiento de cómo están estructurados tus flujos de trabajo. Puede hacer referencia a:

Tareas, subtareas y jerarquías de tareas dentro de los flujos de trabajo automatizados

Estados, prioridades, fechas límite y dependencias que son desencadenantes de las automatizaciones

Documentos que definen las reglas de automatización, las excepciones y la lógica de los procesos

Comentarios e historial de actividades que explican por qué se tomaron las decisiones

Propiedad, carga de trabajo y responsabilidades entre equipos

Utiliza ClickUp Brain para obtener sugerencias de automatización

Con esta información, la IA contextual puede:

Recomendar reglas de automatización basadas en patrones de tareas repetidas y cambios de estado

Ayuda a generar desencadenantes, condiciones y acciones que se ajusten al comportamiento real del flujo de trabajo

Identifica dónde fallan las automatizaciones o se crean cuellos de botella con el tiempo

Adapta la lógica de automatización a medida que evolucionan los flujos de trabajo, sin tener que reconstruirlo todo desde cero

Los Superagentes se encargan del trabajo pesado de tu pendiente

Los Superagentes de ClickUp optimizan aún más los flujos de trabajo completos sin necesidad de reglas paso a paso. Interpretan el contexto y actúan de forma autónoma para impulsar flujos de trabajo agentivos que se adaptan a las condiciones cambiantes y aprenden de los patrones de tu entorno de trabajo.

Configura compañeros de equipo basados en IA para gestionar flujos de trabajo adaptativos y de varios pasos con todo el contexto utilizando ClickUp Super Agents

Derivar las solicitudes de aprobación a las personas adecuadas en función del tipo de proyecto, los límites presupuestarios o la experiencia del departamento

Actualizar el estado de las tareas cuando las dependencias están completas o cuando se cumplen condiciones específicas en varios flujos de trabajo

Asigna tareas de forma dinámica en función de la carga de trabajo, las competencias o la disponibilidad de los miembros del equipo sin intervención manual

Señala los cuellos de botella o los elementos vencidos y activa flujos de trabajo de escalado cuando se incumplan los cronogramas

A diferencia de las automatizaciones rígidas, los agentes de automatización se adaptan a tu flujo de trabajo y aprenden de tu forma de trabajar.

Mira este vídeo para saber más sobre los Super Agents y cómo funcionan 👇

Funciones principales de ClickUp

Agentes personalizados : Crea agentes de IA personalizados para realizar acciones de varios pasos basadas en desencadenantes, instrucciones y el conocimiento del entorno de trabajo.

Integraciones con herramientas externas : integra ClickUp con más de 1000 herramientas, entre las que se incluyen Slack, GitHub, HubSpot, Notion, Hojas de cálculo de Google y Salesforce.

Entorno de trabajo de IA convergente : reduce la dispersión de la IA al consolidar la automatización, la búsqueda, la creación de tareas y el análisis de datos en un único motor de IA, en lugar de gestionar múltiples herramientas

Generador visual de flujos de trabajo : Diseña automatizaciones con una lógica de arrastrar y soltar que muestra los desencadenantes, las condiciones y las acciones en una vista de lienzo antes de activarlas.

Seguimiento detallado de actividades : Filtra los registros de automatización por intento correcto, fallo o tipo de regla para solucionar problemas sin necesidad de acceso de administrador ni asistencia de desarrolladores.

Creación de automatizaciones en lenguaje natural: crea flujos de trabajo complejos describiendo lo que quieres en lenguaje sencillo, y ClickUp Brain genera la automatización al instante

Limitaciones de ClickUp

Curva de aprendizaje debido a la personalización y configuración extensas

Precios de ClickUp

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Escucha la opinión de un usuario que comparte su experiencia positiva en G2:

La flexibilidad de ClickUp es nuestra mayor ventaja. Hemos personalizado todo el entorno de trabajo en función de nuestros flujos de trabajo empresariales, en lugar de adaptar nuestros procesos a la herramienta. Lo utilizamos en los departamentos de Éxito del Cliente, Crecimiento, Operaciones, Cumplimiento Normativo, Finanzas y Tecnología, y tener todo en un solo lugar nos ha aportado una estructura sólida y una gran visibilidad. Los estados personalizados, los campos, las automatizaciones y los paneles nos ayudan a gestionar la incorporación de nuevos empleados, el cumplimiento normativo, las integraciones y el seguimiento interno sin problemas, con una dependencia mucho menor de los correos electrónicos y los seguimientos.

La flexibilidad de ClickUp es nuestra mayor ventaja. Hemos personalizado todo el entorno de trabajo en función de nuestros flujos de trabajo empresariales, en lugar de adaptar nuestros procesos a la herramienta. Lo utilizamos en los departamentos de Éxito del Cliente, Crecimiento, Operaciones, Cumplimiento Normativo, Finanzas y Tecnología, y tener todo en un solo lugar nos ha aportado una estructura sólida y una gran visibilidad. Los estados personalizados, los campos, las automatizaciones y los paneles nos ayudan a gestionar la incorporación de nuevos empleados, el cumplimiento normativo, las integraciones y el seguimiento interno sin problemas, con una dependencia mucho menor de los correos electrónicos y los seguimientos.

Buenas prácticas en la automatización de flujos de trabajo

¿Quieres sacar el máximo partido a tu automatización? Sigue estas buenas prácticas para que los flujos de trabajo funcionen sin problemas y sin crear nuevos cuellos de botella.

Empieza por lo sencillo: No crees flujos de trabajo elaborados con múltiples ramas y condiciones que puedan llevar una eternidad entender; empieza con automatizaciones sencillas y directas antes de añadir complejidad.

Empiece poco a poco: automatice un proceso sencillo, una tarea sencilla cada vez. Automatizar flujos de trabajo de varios departamentos a la vez sin unos procesos claramente correlacionados solo aumentará las ineficiencias.

Mantenga informados a los usuarios reales del proceso: Involucre a los diseñadores y planificadores de flujos de trabajo en la planificación, pero no deje de lado a los usuarios que realmente implementarán estos flujos de trabajo o cuyas responsabilidades cambiarán como consecuencia de ello.

Documenta todo: Explica las reglas de automatización y cómo afectan a los miembros del equipo con todo detalle, y mantén esta información en un documento claro y estructurado para que cualquiera pueda consultarlo a la hora de resolver problemas o realizar actualizaciones.

Revisar, adaptar y repetir: Revisar los intentos correctos y los fracasos de las automatizaciones, recabar comentarios de los usuarios, identificar ineficiencias, realizar cambios y repetir el ciclo para mantener los flujos de trabajo alineados con las necesidades cambiantes.

Evita automatizar en exceso los casos extremos: No todos los escenarios necesitan automatización; algunas tareas poco frecuentes requieren más tiempo para automatizarlas del que ahorran.

Prueba antes de implementar en producción: ejecuta primero las automatizaciones en un entorno de prueba o en un ámbito limitado para detectar los errores antes de que afecten a todo tu equipo.

Esté atento al agotamiento por automatización: un exceso de notificaciones o cambios de estado puede abrumar a los usuarios; asegúrese de que las automatizaciones no se conviertan en una carga para sus empleados.

Maximiza la eficiencia mediante la automatización de los flujos de trabajo en ClickUp

La automatización de los flujos de trabajo debe percibirse como un impulso, no como una carga.

Los mejores sistemas no se limitan a trasladar tareas del punto A al punto B. Eliminan la fricción invisible: las comprobaciones de estado, los mensajes de «solo para hacer un seguimiento», el enrutamiento manual, los traspasos olvidados. Cuando la automatización se integra directamente en tu entorno de trabajo, los flujos de trabajo avanzan sin que nadie tenga que impulsarlos constantemente.

Ahí es donde ClickUp marca la diferencia. Las automatizaciones no se encuentran en una herramienta independiente. Funcionan dentro de tus tareas, junto con tus campos personalizados, impulsadas por IA que puede clasificar, asignar, priorizar y activar los siguientes pasos automáticamente. Los paneles se actualizan en tiempo real. Los equipos detectan los cuellos de botella antes de que se conviertan en retrasos. Y a medida que tus procesos evolucionan, tus flujos de trabajo evolucionan con ellos.

En lugar de unir soluciones puntuales, se crea un único sistema conectado que se encarga del trabajo rutinario y pone de relieve lo que realmente requiere el criterio humano.

Si estás listo para reducir la carga de trabajo manual, acelerar la ejecución y dar a tu equipo más tiempo para dedicarse a trabajos importantes, empieza a automatizar los flujos de trabajo en ClickUp.