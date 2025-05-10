10 consejos para trabajar más rápido y terminar más tareas

Si estás haciendo malabarismos con mil tareas y tu lista de cosas pendientes parece interminable, pero te sientes eternamente ocupado, ¿estás siendo realmente productivo? 🤔

¡No es una pregunta con trampa! De hecho, muchas personas en el mundo de las empresas describen la productividad de manera diferente.

Si te ves constantemente atrapado en esta situación y persigues la «próxima tarea», es hora de mejorar tu productividad (sin tomar atajos). Hay formas de trabajar más rápido sin agotarte.

Empieza ahora mismo incorporando las siguientes estrategias a tu rutina diaria para optimizar tu flujo de trabajo y ser más productivo. Te daremos consejos para mejorar la calidad del trabajo, establecer un horario de trabajo eficiente, reducir el tiempo dedicado a las tareas y aumentar la velocidad de trabajo en general. ¡Allá vamos! 🎢

10 maneras de trabajar más rápido y de forma más inteligente para ser más productivo

Trabajar más rápido consiste en encontrar atajos sencillos o utilizar pequeños trucos para hacer más en menos tiempo. Lo más importante es que adoptes los consejos que mejor se adapten a tu flujo de trabajo y proceso.

¿La única regla? No existe un enfoque único que sirva para todos. En cambio, se trata de practicar buenos hábitos de trabajo y aprender dónde puede estar perdiendo tiempo o incluso realizando tareas repetitivas.

Por eso hemos recopilado 10 consejos sobre cómo trabajar más rápido, para que ahorres parte de tu capacidad mental y consigas hacer más con menos.

1. Automatiza tus flujos de trabajo

¿Sabes qué es lo mejor? La automatización de tus flujos de trabajo personales. Créenos, es un cambio revolucionario y una habilidad muy valiosa saber cómo poner el trabajo en piloto automático. Imagina todo el tiempo y la energía que ahorrarías en tareas repetitivas. En su lugar, podrías centrarte en las tareas que realmente importan: el trabajo creativo y estratégico que realmente muestra tu talento.

El uso de herramientas de automatización también significa menos errores, ya que estandariza el proceso y los pasos para completar el proyecto, por lo que disfrutará de consistencia, precisión y un trabajo de primera calidad. ¿Quién no querría tener esa tranquilidad?

Cuando completas tareas con herramientas de automatización, no solo ahorras tiempo, sino que también te aseguras de que tus proyectos sigan su curso al eliminar todo el trabajo tedioso que puede retrasarlos más adelante.

🌈 Destacado: La función de automatizaciones de ClickUp te permite configurar flujos de trabajo automatizados para eliminar el trabajo repetitivo en una sola tarea. Por ejemplo, puedes crear una automatización que asigne tareas a los miembros del equipo en función de sus roles o que cambie el estado de una tarea cuando se marque como completada. ¡Y eso no es todo! Los agentes Autopilot de ClickUp son tus compañeros de equipo impulsados por IA que pueden realizar la automatización del trabajo complejo o repetitivo por ti. ¡No vuelva a perder tiempo recopilando informes y resúmenes! ¡Deje que los agentes de IA lo hagan por usted! Utiliza agentes predefinidos o personalizados para gestionar tareas como crear elementos de acción a partir de notas de reuniones, resumir documentos o evaluar envíos de formularios, lo que resulta perfecto para flujos de trabajo que requieren inteligencia y supervisión continua, y no solo simples desencadenantes.

2. Crea plantillas para partes de tu trabajo para garantizar la coherencia y la eficiencia.

Cuando se trata del trabajo, ¡utilice plantillas!

¿A quién no le gusta la idea de empezar con buen pie? Con la ayuda de las plantillas, tendrás un punto de partida sólido para poder sumergirte de lleno en tu proyecto. No pierdas el tiempo preguntándote por dónde empezar. En su lugar, elige una plantilla prediseñada, adáptala a tus necesidades y ponte manos a la obra.

Las plantillas también promueven la coherencia. Ya no tendrás que preocuparte por si tus documentos o presentaciones coinciden con el estilo de tus trabajos anteriores. Con una plantilla personalizable, tendrás un aspecto uniforme en todos los ámbitos, lo que no solo te ahorrará tiempo, sino que también te dará un aspecto muy profesional.

Ya sea una plantilla de estructura de desglose del trabajo o una plantilla de lista de tareas pendientes, hay algo que puedes usar para que todos estén en sintonía. Trabajas con el mismo formato y utilizas las mismas pautas. Elige entre la biblioteca de plantillas prediseñadas de ClickUp para personalizar, formatear y realizar ediciones según tus necesidades.

Si estás listo para anotarlo todo, utiliza esta plantilla de calendario con lista de tareas pendientes de ClickUp para organizar tu lista de tareas. 👇🏼

Obtenga una plantilla gratuita Utiliza la plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario de ClickUp para realizar el seguimiento de tu rutina diaria.

3. Establece metas SMART y realiza un seguimiento periódico del progreso.

En una encuesta de ClickUp realizada a más de 1000 trabajadores estadounidenses en la que se les preguntaba cómo definían la productividad en el entorno de trabajo, destacaron tres respuestas:

Ya se trate de proyectos grandes, problemas con la gestión del tiempo o demasiadas tareas administrativas, hay muchas cosas que pueden impedirnos sentirnos realmente productivos. Por eso necesitamos metas en lugar de una lista de tareas.

En lugar de tachar elementos de una lista, una meta nos ayuda a centrarnos en los resultados, de modo que damos prioridad al trabajo de alto valor frente al trabajo que nos mantiene ocupados.

Si necesita ayuda para delimitar las tareas importantes de las que no lo son, y así saber cuáles deben priorizarse, considere seguir el formato de metas SMART. Es un acrónimo que significa específico, medible, alcanzable, relevante y con un plazo determinado.

En lugar de fijarte metas vagas como «quiero ahorrar tiempo en el trabajo» o «quiero ser más productiva», las chicas SMART te ofrecen una hoja de ruta clara hacia el éxito, para que sepas exactamente lo que quieres conseguir:

Específico : la meta debe estar bien definida y ser clara, para que no haya ambigüedad sobre lo que quieres conseguir.

Medible : realice el seguimiento de su progreso y sepa cuándo ha alcanzado su meta.

Alcanzable : establece objetivos realistas que realmente puedas alcanzar y alinea las metas relevantes con tus valores generales y objetivos a largo plazo.

Plazo determinado: establece una fecha límite para tu meta y dale un sentido de urgencia y motivación para lograrla.

La vista Equipo te permite ver en qué está trabajando tu equipo, qué han logrado y cuál es su capacidad.

Con la función Metas de ClickUp, puedes crear objetivos SMART y dividirlos en metas más pequeñas y manejables, y organizarlas para acceder a ellas fácilmente. Al realizar un seguimiento y organizar tu progreso dentro de la plataforma, te mantendrás centrado y motivado al ver que te acercas a tus objetivos mucho más rápido.

Un usuario de Reddit afirma que preparar tu entorno es igual de importante.

Tu rendimiento depende de lo que te rodea. Por lo tanto, elimina tantas distracciones potenciales como sea posible. Deja tu teléfono en otra habitación: una sola notificación puede hacerte perder el hilo de tus pensamientos durante hasta 15 minutos. Prepara y sírvete un café antes de sentarte a trabajar. Asegúrate de estar lo suficientemente abrigado: pasar demasiado frío puede distraerte y hacer que pienses en el hecho de que tienes frío. Utiliza auriculares con cancelación de ruido.

Tu rendimiento depende de lo que te rodea. Por lo tanto, elimina tantas distracciones potenciales como sea posible. Deja tu teléfono en otra habitación: una sola notificación puede hacerte perder el hilo de tus pensamientos durante hasta 15 minutos. Prepara y sírvete un café antes de sentarte a trabajar. Asegúrate de estar lo suficientemente abrigado: tener demasiado frío puede distraerte y hacerte pensar en el hecho de que tienes frío. Utiliza auriculares con cancelación de ruido.

4. Utiliza las funciones de bloqueo de tiempo de tu Calendario.

El bloqueo de tiempo es una técnica básica pero poderosa que puede hacer maravillas con el tiempo que dedicas a proyectos o tareas específicos. Este hábito que aumenta la productividad consiste en programar períodos de tiempo dedicados, ya sea en incrementos de una hora o media hora, para tareas específicas.

He aquí por qué es tan fantástico. En primer lugar, bloquear el tiempo te ayuda a mantener una concentración máxima. Al dedicar bloques de tiempo específicos a las tareas, es menos probable que tengas problemas para concentrarte en correos electrónicos, llamadas telefónicas o esas tentadoras alertas de redes sociales en tu teléfono móvil que te distraen.

Además, con un plazo determinado, trabajarás de forma más eficiente para completar la tarea dentro del tiempo asignado. Es como fijarte una mini fecha límite para cada tarea, y todos sabemos cómo las fechas límite pueden motivarnos, sin importar si se trata de una tarea sencilla o de un gran proyecto.

El bloqueo de tiempo también es fantástico para reducir la fatiga de tomar decisiones. Todo lo que necesitas es una herramienta que te ayude a implementarlo sin problemas, ¡y ClickUp Calendario hace precisamente eso! Puede:

✅ Reúne tus reuniones, tareas asignadas, bloques de concentración (básicamente cualquier evento programado) en una única vista integrada✅ Te ayuda a clasificar las tareas en prioridades, atrasos y vencidas, lo que aporta más claridad a lo que debes priorizar en cada momento✅ Programa automáticamente bloques de tiempo en función de tu flujo de trabajo ✅ Aprende de tu estilo de trabajo a lo largo del tiempo y haz sugerencias de programación más inteligentes.✅ Unifica la disponibilidad del equipo en una sola vista para que sepas quién está trabajando en qué y quién está disponible.

Por eso los equipos confían en el calendario de ClickUp para implementar el bloqueo de tiempo y programar bloques dedicados a tareas específicas. Además, las plantillas de bloqueo de tiempo de ClickUp pueden integrar tu calendario con otras herramientas como Google Calendar o Outlook. Estas plantillas te ayudan a mantener la concentración, minimizar las distracciones y garantizar que asignas suficiente tiempo a cada tarea.

➡️ Más información: 15 técnicas de gestión del tiempo para aumentar la productividad de tu equipo

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento utilizan estrategias personalizadas de gestión del tiempo. Sin embargo, la mayoría de las herramientas de flujo de trabajo aún no ofrecen funciones integradas sólidas de gestión del tiempo o priorización, lo que puede dificultar una priorización eficaz. Las funciones de programación y control de tiempo basadas en IA de ClickUp pueden ayudarte a transformar estas conjeturas en decisiones basadas en datos. Incluso puede sugerir ventanas de concentración óptimas para las tareas. ¡Crea un sistema de gestión del tiempo personalizado que se adapte a tu forma de trabajar!

5. Aprovecha el poder de la IA

La IA no es solo una herramienta, es un cambio en nuestra forma de pensar sobre la productividad. Al descargar tareas cognitivas como clasificar información, reconocer patrones, compilar informes o generar texto e imágenes, la IA te permite trabajar más rápido y de forma más inteligente.

¿El único problema? No está realmente integrado en tus flujos de trabajo diarios, lo que puede hacer que sigas copiando y pegando cosas de una pestaña a otra. ¡A menos que utilices la IA de ClickUp! ClickUp Brain está integrado en tu entorno de trabajo y puede ayudarte a conseguir:

Respuestas instantáneas: haz preguntas a ClickUp Brain sobre tu entorno de trabajo, tareas, documentos y proyectos para obtener respuestas inmediatas y precisas.

Resúmenes de tareas: resume rápidamente tareas o hilos largos para comprender los puntos clave sin tener que leerlo todo.

Resúmenes de documentos: resume documentos extensos o notas de reuniones para extraer los elementos que se deben tomar y las ideas principales.

Asistencia para la redacción basada en IA: redacta borradores de correos electrónicos, comentarios, descripciones de tareas y mucho más con sugerencias basadas en IA, y úsalo también como redacta borradores de correos electrónicos, comentarios, descripciones de tareas y mucho más con sugerencias basadas en IA, y úsalo también como herramienta de marketing basada en IA para la generación de contenido.

Acciones pendientes: extrae automáticamente las acciones pendientes y los siguientes pasos de las notas de reuniones, documentos o hilos de chat.

Búsqueda unificada: Encuentre información, tareas o documentos en todo su entorno de trabajo mediante consultas en lenguaje natural.

Automatización de tareas: crea tareas, recordatorios y eventos de calendario directamente desde conversaciones o notas con sencillas indicaciones.

Actualizaciones de proyectos: genere informes de puesta al día o actualizaciones de proyectos basados en la actividad reciente, lo que le permitirá ahorrar tiempo en la elaboración manual de informes.

Sugerencias para establecer prioridades: Obtén recomendaciones basadas en IA sobre en qué trabajar a continuación en función de los plazos y las prioridades.

Recuperación de conocimientos: acceda al instante a documentación interna, POE o políticas.

No pierdas más tiempo buscando actualizaciones. Obtén actualizaciones automáticas de la actividad de las tareas y resúmenes de períodos de tiempo específicos con ClickUp Brain.

➡️ Más información: Las mejores herramientas de IA para la gestión de proyectos

6. Divida las tareas en partes más pequeñas con subtareas y listas de control.

Cuando se aborda un proyecto grande o una meta ambiciosa, uno de los mayores retos es saber por dónde empezar. El trabajo puede parecer abrumador, no porque sea demasiado difícil, sino porque no está claramente estructurado.

Una de las formas más eficaces de superar esto es dividir el proyecto en partes más pequeñas y manejables utilizando un método llamado Action Layering . Este enfoque te ayuda a pasar de intenciones vagas a tareas concretas y más manejables, lo que facilita la acción y la medición del progreso.

🎯 Empieza por definir la meta final: ¿cómo sería el éxito? Sé específico sobre lo que intentas conseguir. 🎯 Divide esa meta en entre 3 y 5 partes más grandes o hitos que representen las fases principales del trabajo. Estos hitos te servirán como hoja de ruta de alto nivel🎯. Sumérgete en cada fase y enumera las subtareas que hay que completar. Cada subtarea debe ser un paso claramente definido y factible que se pueda realizar en 30 a 60 minutos🎯 Una vez que tenga su lista, priorice y ordene las tareas: determine cuáles tienen dependencia de otras, cuáles se pueden realizar en paralelo y cuáles deben realizarse primero🎯 Por último, asigne tareas y establezca plazos para que el plan sea factible y tenga un límite de tiempo.

Con las tareas de ClickUp, desglosar el trabajo es muy sencillo. Empieza creando una tarea para cada hito importante de tu proyecto y, a continuación, añade subtareas para capturar los pasos más pequeños y factibles necesarios para completar cada uno de ellos. Puedes anidar subtareas aún más si es necesario para flujos de trabajo complejos.

Captura los detalles clave de tu tarea y mantente al día con subtareas, listas de control y comentarios sobre las tareas.

💟 Consejo adicional: Utiliza las dependencias de tareas para gestionar la secuencia y evitar obstáculos, asigna propietarios y fechas límite para mantener clara la responsabilidad, y añade campos personalizados o etiquetas para categorizar el trabajo. Y así, tus grandes metas se convierten en una serie de acciones específicas y gestionables, lo que mantiene el progreso visible y a tu equipo alineado.

7. Prioriza tu carga de trabajo

¿Establecer prioridades? Eso es lo contrario a estar ocupado sin hacer nada. Y eso es exactamente lo que necesitas para conseguir esa pequeña ventaja. ¿Tu aliado en este proceso? ¡El marco de Eisenhower!

Te ayudará a priorizar las tareas dividiéndolas en:

Las tareas urgentes e importantes deben estar pendientes de forma inmediata.

Las tareas importantes pero no urgentes deben programarse para más adelante.

Las tareas urgentes pero no importantes se pueden delegar.

Las tareas que no son urgentes ni importantes deben eliminarse o minimizarse.

Con un enfoque centrado como este, te asegurarás de no limitarte a reaccionar ante las tareas más urgentes, sino de dedicar tiempo a actividades que se ajusten a tus metas a largo plazo, tu productividad y tu bienestar.

💡Consejo profesional: Utiliza la plantilla de la matriz de Eisenhower de ClickUp para implementar este marco en tu flujo de trabajo más rápidamente. 👇🏼

Obtenga una plantilla gratuita Planifica las tareas según su prioridad e importancia utilizando la plantilla de la matriz de Eisenhower de ClickUp.

🤝 Recordatorio amistoso: Deja de responder correos electrónicos durante tu tiempo libre, ese es el momento para recargar energías y eliminar distracciones. En su lugar, concéntrate en las tareas que requieren toda tu atención y recuerda tomar descansos regulares para mantener tu salud mental bajo control.

8. Establece un límite para las distracciones con tiempo de concentración

De media, los empleados se distraen cada 11 minutos y pueden tardar hasta 25 minutos en recuperar la concentración tras una interrupción.

Estas distracciones constantes se acumulan rápidamente, afectando a la productividad y ralentizando el progreso. El coste real no es solo el tiempo, sino también la energía mental que se pierde durante cada distracción. Entonces, ¿cómo puedes mantener la concentración y evitar la multitarea?

Intenta establecer bloques de tiempo específicos para el trabajo profundo: mantén los dispositivos en modo silencioso o en modo de concentración.

Prueba a realizar una sola tarea a la vez, también conocido como «monotasking», si te cuesta concentrarte.

Minimiza las interrupciones externas silenciando las notificaciones.

Utiliza estrategias como la técnica Pomodoro para fomentar la concentración estructurada.

Invierte en un software de control de tiempo para medir tu productividad

9. Delegue tareas de forma eficaz

Todos sabemos que delegar es clave para hacer las cosas, pero no siempre es fácil. El truco está en delegar tareas que se ajusten a los puntos fuertes de tu equipo.

En lugar de limitarte a pasar las cosas, sé claro sobre lo que quieres, establece expectativas realistas y asegúrate de que tienen todo lo necesario para tener éxito. Herramientas como las aplicaciones de gestión de tareas pueden ayudarte a mantenerte al tanto sin estar encima de ellos, y las comprobaciones rápidas pueden mantener las cosas bajo control.

Cuando delegas de la manera correcta, liberas tiempo para tareas más importantes y ayudas a tu equipo a sentirse más seguro y capaz. Esto es lo que dice el director de operaciones de ClickUp, Gaurav Agarwal, sobre la delegación.

La pregunta es: «¿Es este el uso más valioso que puedo darle a mi tiempo limitado?». Dejar ir es difícil. Ver cómo alguien tarda más en hacer algo que tú podrías hacer rápidamente resulta doloroso. Pero es el único camino hacia el verdadero crecimiento. He aquí un ejemplo. Recientemente cambié la forma en que preparaba el contenido de mi revisión trimestral de la empresa: Antes: dedicaba 20 horas a recopilar datos, redactar un informe y crear diapositivas. Ahora: mi equipo dedica 30 horas y yo 5. Eso supone un total de 35 horas ahora frente a las 20 de antes. Parece ineficaz, ¿verdad? Sin embargo, este enfoque: Me da 15 horas gratis de tiempo para dedicarlas a trabajos de mayor valor. Produce un resultado final mejor que el que podría crear yo solo. Permite a mi equipo desarrollar una comprensión más profunda de la empresa. La próxima vez que hagamos esto, las 35 horas totales se convertirán en 25 horas. Esta es la paradoja de la productividad del escalado: lo que parece una reducción de la eficiencia a nivel unitario, en realidad genera ganancias exponenciales a nivel del sistema.

La pregunta es: «¿Es este el uso más valioso que puedo darle a mi tiempo limitado?». Dejar ir es difícil. Ver cómo alguien tarda más en hacer algo que tú podrías hacer rápidamente resulta doloroso. Pero es el único camino hacia la verdadera escala.

He aquí un ejemplo. Recientemente cambié la forma en que preparaba el contenido de mi revisión trimestral de la empresa: Antes: dedicaba 20 horas a recopilar datos, redactar un informe y crear diapositivas. Ahora: mi equipo dedica 30 horas y yo 5. Eso supone un total de 35 horas ahora frente a las 20 de antes. Parece ineficaz, ¿verdad?

Sin embargo, este enfoque:

Me ahorra 15 horas de tiempo para dedicarlas a trabajos de mayor valor.

Produce un resultado final mejor que el que podría crear yo solo.

Permite a mi equipo desarrollar una comprensión más profunda de la empresa.

La próxima vez que hagamos esto, las 35 horas totales se convertirán en 25 horas. Esta es la paradoja de la productividad del escalado: lo que parece una reducción de la eficiencia a nivel unitario, en realidad genera ganancias exponenciales a nivel del sistema.

➡️ Más información: Las mejores herramientas y aplicaciones de software para la productividad

10. Revisa tus hábitos de trabajo con las funciones de elaboración de informes.

¿Alguna vez ha notado cómo una tarea que cree que solo le llevará una hora se alarga de alguna manera hasta toda una tarde? Eso es la ley de Parkinson en acción. El marco establece que «el trabajo se expande para llenar el tiempo disponible para su completación», y es algo que muchos de nosotros experimentamos de primera mano.

La conclusión clave aquí es que cuanto más tiempo te des para completar algo, más tiempo te llevará, independientemente de si realmente requiere tanto tiempo o no.

¿La solución? Dar un paso atrás para examinar cómo empleas tu tiempo puede ayudarte a detectar tendencias, reconocer cuándo te distraes y descubrir qué funciona (y qué no). Se trata de comprender en qué aspectos puedes mejorar para no estar simplemente ocupado, sino realmente productivo.

Lo mejor es que no tienes que hacer nada demasiado complicado. Empieza simplemente prestando atención al tiempo que dedicas a las tareas, revisando tus metas o incluso reflexionando al final de la semana. Las herramientas de productividad de ClickUp permiten la elaboración de informes detallados que te proporcionarán información valiosa sobre tus hábitos de trabajo. Utiliza los paneles de control sin código de ClickUp para crear fácilmente un espacio personalizado en el que puedas realizar el seguimiento de todas tus métricas clave y el control de tiempo.

💡Consejo profesional: Tanto si eres madrugador como si eres noctámbulo, tener un plan semanal puede marcar la diferencia. Por ejemplo, reservar los lunes por la mañana para el trabajo intensivo, los miércoles por la tarde para las reuniones y los viernes para la reflexión y la planificación puede aumentar significativamente la productividad.

Cómo hacer más trabajo y superar tus límites de tiempo

Si integra estos 10 consejos en su rutina diaria, estará en el buen camino para trabajar más rápido y terminar más trabajo.

La clave es ser disciplinado y adaptar continuamente tus estrategias para optimizar tu flujo de trabajo. Agrupa tareas similares para trabajar por lotes o programa bloques en tu Calendario para evitar perder tiempo en tareas sin importancia.

Con las herramientas y la mentalidad adecuadas, notarás mejoras significativas en tu eficiencia, lo que te llevará a alcanzar un mayor éxito en tu vida personal y profesional. Entonces, ¿estás listo para potenciar tu productividad?

