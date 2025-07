Ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC): fases y modelos

Los planes no son nada; planificar lo es todo.

Crear software sin un plan es como montar muebles de IKEA sin el manual. Es inevitable acabar confundido y perdido, y tal vez incluso tirar la toalla por frustración.

Casi la mitad de los encuestados en una encuesta de BCG afirmaron que más del 30 % de sus proyectos de desarrollo tecnológico sufren retrasos o se salen del presupuesto. Y casi uno de cada cinco afirmó que más de la mitad de sus proyectos obtienen malos resultados.

Ahí es donde entra en juego el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Es el plan que hay detrás de todas las apps y sitios web pulidos y elegantes sin los que no puedes vivir.

Hay tantas adaptaciones del SLDC que es fácil preguntarse: «¿Por dónde empiezo?»

No se preocupe, se lo explicamos todo. Desde la idea hasta el lanzamiento (y todo lo que hay entre medias), aquí tiene una guía clara y práctica sobre las fases y los modelos del SDLC.

¿Lo mejor? No necesitas una pila cara para gestionarlos. ¡Puedes hacerlo todo fácilmente con ClickUp!

Empecemos a construir.

¿Qué es el ciclo de vida del desarrollo de software?

El ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) es el proceso paso a paso que siguen los equipos para crear aplicaciones de software, desde la primera chispa de una idea hasta el producto final en manos de los usuarios.

En términos sencillos, se trata de un enfoque estructurado que guía a los ingenieros de software a través de la planificación, el diseño, la creación, las pruebas, la implementación y el mantenimiento del software, evitando posibles retos en el desarrollo del mismo.

¿Por qué molestarse con el SDLC?

Sin el SLDC, los proyectos se convierten fácilmente en plazos incumplidos, presupuestos inflados y funciones incompletas (¿recuerda los datos de BCG?).

Esto es lo que un proceso bien establecido puede hacer por las organizaciones de software:

Claridad : todo el mundo sabe lo que va a pasar a continuación

Previsibilidad : los cronogramas y los costos son más fáciles de estimar

Calidad : Las pruebas y los comentarios se integran en cada paso

Reducción de riesgos: menos sorpresas y crisis a mitad del proyecto

¿Cuándo adoptan los equipos el SDLC?

El SDLC no es solo para gigantes tecnológicos que crean apps, aplicaciones, aplicaciones móviles y aplicaciones web que generan miles de millones de dólares. Los equipos lo adoptan cuando:

El proyecto es complejo y tiene múltiples partes móviles

Es fundamental una comunicación clara entre desarrolladores, diseñadores y partes interesadas

Los presupuestos, los cronogramas y los entregables no pueden dejarse al azar

Se espera un mantenimiento y actualizaciones a largo plazo

🔑 En resumen, si el proyecto es importante, el SDLC es importante.

⭐ Plantilla destacada Capacite a sus equipos de producto, diseño, ingeniería, control de calidad y operaciones para que colaboren a la perfección desde la ideación hasta la implementación. La plantilla de desarrollo de software de ClickUp se alinea con el SDLC de su organización al integrar hojas de ruta, gestión de tareas pendientes, flujos de trabajo de sprints o Kanban y seguimiento de incidencias, todo en un espacio unificado. Obtenga una plantilla gratis La plantilla de plan de vida de ClickUp está diseñada para ayudarte a crear tu plan de vida y realizar un seguimiento de tu progreso.

Las 7 fases del ciclo de vida del desarrollo de software

Todas las grandes apps, herramientas o juegos que te encantan han pasado por estos siete pasos (o algo muy parecido). Analicemos cada fase:

1. Planificación (ajustes para un intento correcto)

Aquí es donde los equipos se sientan y determinan por qué están creando algo y qué esperan obtener de ello. Aquí se aclaran las metas de desarrollo de software, el presupuesto, el cronograma y todas las demás especificaciones de requisitos de software.

Los equipos realizan estudios de viabilidad para evaluar si el proyecto es viable desde el punto de vista técnico, financiero y operativo

El análisis de riesgos ayuda a identificar posibles obstáculos que podrían descarrilar el proyecto, desde la escasez de recursos hasta las incertidumbres del mercado

La programación de proyectos establece un cronograma claro, definiendo hitos, entregables y responsabilidades para mantener el desarrollo en marcha

Esta fase sienta las bases para todo lo que viene después, garantizando que el equipo tenga una comprensión común del alcance y las expectativas del proyecto antes de escribir cualquier código.

📌 Por ejemplo, una startup que está creando una app, aplicación, de reparto de comida a domicilio podría planear dirigirse primero a tres ciudades, establecer un presupuesto de 150 000 $ y fijar un cronograma de seis meses, al tiempo que señala la incorporación de restaurantes como un posible cuello de botella.

2. Recopilación y análisis de requisitos (comprender lo que realmente necesitan los usuarios y las partes interesadas)

Es hora de hablar con las personas que realmente utilizarán el producto. ¿Qué necesitan? ¿Qué problemas están tratando de resolver? Anótelo todo.

Realice entrevistas a las partes interesadas para recabar información directamente de los usuarios finales, los clientes y otros actores clave. Estas conversaciones revelan las necesidades reales, los puntos débiles y las expectativas

Traduzca esta información en especificaciones detalladas de requisitos de software que sirvan como modelo para el desarrollo

Cree historias de usuario para capturar funciones específicas desde el punto de vista del usuario, lo que ayudará a los desarrolladores a comprender cómo se utilizará el software en situaciones reales

El objetivo de todas estas actividades es garantizar que el producto final resuelva realmente los problemas adecuados. Al fin y al cabo, nadie quiere pasar meses creando una función para luego descubrir que los usuarios no la necesitan, no la entienden o no pueden utilizarla de forma eficaz.

📌 El equipo de desarrollo de Mozilla Firefox recopila con frecuencia los comentarios de los usuarios a través de telemetría y estudios de usuarios para comprender la velocidad del navegador, las expectativas de seguridad y las demandas de funciones. De hecho, este proceso sirvió de base para los requisitos de funciones como la protección mejorada contra el seguimiento.

3. Diseño (traducir los requisitos en un plan técnico)

Aquí es donde las ideas comienzan a tomar forma. Los equipos esbozan esquemas para visualizar cómo interactuarán los usuarios con el producto. Crean diagramas de arquitectura del sistema para correlacionar cómo se comunicarán los diferentes componentes entre bastidores.

Los documentos de especificaciones de diseño detallan todo, desde las pilas tecnológicas hasta los flujos de trabajo, lo que proporciona a los desarrolladores un manual claro. El diseño del esquema de la base de datos garantiza que los datos fluyan de forma fluida y segura.

¿La meta? Convertir los requisitos en un plan de trabajo que los desarrolladores puedan seguir con confianza.

👀 ¿Sabías que... El sistema Material Design de Google se desarrolló para proporcionar un marco de diseño UI/UX coherente en todas las plataformas de Google y las aplicaciones Android. Google publicó una amplia documentación sobre tipografía, color, movimiento, diseño, componentes y diseño de interacción. Estos elementos dieron forma al diseño de miles de aplicaciones, tanto dentro como fuera del ecosistema de Google, gracias a su claridad, sus estándares de accesibilidad y su atractivo visual.

4. Desarrollo (creación del producto, pieza a pieza)

La codificación real tiene lugar en la fase de desarrollo. Los desarrolladores escriben el código, integran los componentes y crean las funcionalidades especificadas durante las fases anteriores. A continuación, los editores de código lo comprueban y revisan minuciosamente.

Las funciones suelen crearse en bloques modulares para facilitar las pruebas, la colaboración y el mantenimiento. La integración implica combinar diferentes componentes, como interfaces front-end y lógica back-end, para que funcionen a la perfección juntos.

Los sistemas de control de versiones (como Git) realizan un seguimiento de los cambios, gestionan la colaboración entre equipos y evitan conflictos cuando varios desarrolladores trabajan en la misma base de código. Esta fase es muy iterativa, en la que los equipos crean, prueban y perfeccionan en ciclos para garantizar que todo funciona según lo previsto.

📮ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su kit de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué hay de utilizar una sola plataforma? Como app, aplicación para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chat y llamadas en una única plataforma, que se completa con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

5. Pruebas (asegurarse de que todo funciona y funciona bien)

Antes de su lanzamiento, el software se somete a rigurosas pruebas para detectar errores, comprobar la calidad y la seguridad del código, confirmar su funcionalidad y garantizar su rendimiento en diferentes condiciones. Las pruebas pueden ser manuales o automatizadas.

Estos son los múltiples tipos y niveles de pruebas que realizan los equipos:

Tipo de prueba Objetivo Pruebas unitarias Verifica que los componentes o funciones individuales funcionan correctamente de forma aislada Pruebas de integración Garantiza que los diferentes módulos o servicios trabajen juntos según lo esperado Pruebas de rendimiento del sistema Comprueba cómo funciona el software bajo diversas cargas y condiciones de estrés Pruebas de aceptación del usuario (UAT) Confirma que el software cumple con los requisitos del usuario y está listo para su lanzamiento Pruebas de sistemas de seguridad Identifica vulnerabilidades y garantiza la seguridad de los datos y los sistemas

En conjunto, estas pruebas ayudan a los equipos a lanzar productos con confianza.

🧠 Dato curioso: Las revisiones de código ocupan el tercer lugar en la lista de factores que provocan el agotamiento de los desarrolladores, justo después de las horas extras y el caos de los plazos, según una encuesta de GitLab. La elección es clara: planificar de forma más inteligente o agotarse más rápido.

6. Implementación de software (lanzamiento del software a los usuarios)

Una vez completadas las pruebas y que el producto es estable, se implementa para los usuarios reales.

La implementación en producción implica llevar la versión final a entornos activos, asegurándose de que sea estable, segura y accesible para los usuarios. Dependiendo de la estrategia, puede tratarse de un lanzamiento completo, una implementación gradual o una beta limitada para probar el uso en el mundo real.

La formación de los usuarios durante esta fase ayuda a incorporar a los clientes o equipos internos, proporcionándoles documentación, tutoriales o sesiones prácticas para que puedan utilizar el software de forma eficaz.

La gestión de lanzamientos supervisa todo el proceso de lanzamiento, desde la coordinación de cronogramas hasta el seguimiento de problemas posteriores al lanzamiento, lo que garantiza que todo se desarrolle sin problemas y se minimicen las interrupciones.

La meta aquí es detectar los problemas a tiempo y solucionar los fallos rápidamente para que la implementación completa se realice sin problemas.

📌 Siga el ejemplo de Microsoft. Cuando lanzan nuevas versiones de Windows, no las distribuyen a todo el mundo a la vez. En su lugar, comienzan con su Programa Insider, en el que los probadores beta obtienen acceso anticipado. Después de resolver cualquier problema, las distribuyen gradualmente a los usuarios y corporaciones habituales.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres que tus sprints sean aún más específicos, productivos y eficientes? Aplica los principios Lean del desarrollo de software para eliminar el desperdicio y centrarte solo en lo que aporta valor.

Tras el lanzamiento, los equipos continúan corrigiendo errores, mejorando las funciones en función de los comentarios de los clientes y adaptándose a las nuevas necesidades de los usuarios o a las amenazas de seguridad. La fase de mantenimiento garantiza la usabilidad y la seguridad a largo plazo.

📌 Apache HTTP Server, uno de los servidores web más populares del mundo, se ha mantenido y actualizado durante más de 25 años con parches de seguridad periódicos y mejoras de rendimiento, todo ello guiado por las aportaciones de la comunidad.

📖 Lea también: Un día en la vida de un desarrollador de software

Modelos y metodologías comunes del SDLC

Elegir el modelo de desarrollo de software adecuado es fundamental para garantizar el intento correcto de un proyecto. El modelo que elija influirá en cómo trabaja su equipo, la velocidad de entrega y la flexibilidad del proyecto.

Repasemos algunas de las metodologías SDLC más populares.

Modelo en cascada

El modelo Waterfall es una de las metodologías de desarrollo de software más antiguas y tradicionales. Se trata de un proceso lineal y secuencial en el que cada fase se completa antes de pasar a la siguiente.

Se denomina modelo «en cascada» porque el progreso avanza hacia abajo en pasos claros y secuenciales: cada fase comienza solo después de que la anterior se ha completado por completo, de forma muy similar al agua que cae en cascada de un nivel al siguiente.

Una vez finalizada una fase, no se puede volver atrás. Este modelo funciona bien para proyectos con requisitos bien definidos que probablemente no cambiarán durante el desarrollo.

📌 Las políticas y guías de la NASA se basan en el modelo en cascada. Si un programa elige un enfoque diferente, debe ajustar sus procesos técnicos, de verificación y revisión para que se adapten a él. Estos cambios garantizan un seguimiento preciso del progreso del sistema y deben documentarse en todos los planes clave.

Modelo iterativo

El modelo iterativo consiste en construir por pasos, realizar pruebas incrementales y mejorar sobre la marcha. En lugar de esperar a lanzar un producto totalmente acabado, se crea primero una versión básica y luego se perfecciona a través de ciclos de comentarios y actualizaciones.

Este modelo SDLC es perfecto cuando los requisitos no están 100 % claros desde el principio o cuando sabes que las cosas evolucionarán.

Metodología ágil

El modelo ágil se centra en el desarrollo iterativo, en el que el proyecto se divide en unidades más pequeñas y manejables llamadas sprints. Cada sprint entrega una parte funcional del software y se incorpora continuamente la información recibida.

Este modelo permite flexibilidad y es ideal para proyectos en los que se espera que los requisitos cambien con frecuencia.



📜 Caso práctico: la transformación ágil de PayPal En 2012, la innovación de PayPal se estaba estancando. Los largos PRD, los ciclos de planificación trimestrales, los cuellos de botella en los dominios, los cambios de contexto, los métodos en cascada y los largos ciclos de pruebas alargaban la entrega de semanas a meses. En mayo de 2013, PayPal lanzó una ambiciosa transformación denominada «Big Bang» para convertirse en una organización totalmente ágil a escala corporativa. Esta transformación se basaba en cuatro pilares: Acerque los equipos a los clientes

Aclaración de la propiedad del producto

Organización de equipos Scrum y

Seguimiento del progreso con KPI Más de 300 equipos Scrum multifuncionales en 11 centros globales comenzaron el mismo ciclo de sprints de dos semanas para guiar la mejora continua. Los equipos estructurados, los lanzamientos frecuentes, la responsabilidad clara y los bucles de retroalimentación real de los clientes sustituyeron a los lentos ciclos en cascada. ¿Los resultados? Antes de Agile: solo se lanzaron 3 productos en 18 meses

Después de Agile: 58 nuevos productos/funciones en 6 meses tras la transformación La trayectoria de PayPal demuestra cómo Agile puede ayudar incluso a una gran empresa a reinventarse a sí misma a través de la claridad, la coordinación y la confirmación de formas modernas de trabajo.

Modelo en espiral

El modelo en espiral combina los modelos en cascada y ágil, y se centra en la evaluación de riesgos. El desarrollo progresa en ciclos repetidos (o espirales), cada uno de los cuales aborda los riesgos, el diseño y el desarrollo.



Es especialmente útil para proyectos grandes y complejos que requieren una evaluación continua.

Modelo V

El modelo V es una extensión del modelo Waterfall, pero centrado en las pruebas. Para cada fase del desarrollo, hay una fase de pruebas correspondiente. Este modelo en forma de V garantiza que las pruebas y el control de calidad se integren en el proceso desde el principio.

a través de BrowserStack

📌 El software para dispositivos médicos suele seguir el modelo V (y sus variaciones) debido a los estrictos requisitos normativos. Por ejemplo, el software utilizado en dispositivos de imagen médica se somete a pruebas paralelas en cada fase del desarrollo para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.

📖 Lea también: KPI de desarrollo de software con ejemplos

SDLC frente a Agile: ¿cuál es la diferencia?

A primera vista, el SDLC y Agile pueden parecer competidores, pero no lo son. El SDLC (ciclo de vida del desarrollo de software) es el marco general que define las fases por las que pasa un proyecto de software, desde la planificación hasta el mantenimiento.

Agile, por otro lado, es una metodología (o un enfoque) que se puede aplicar dentro del marco SDLC para gestionar cómo se ejecutan esas fases.

Piense en el SDLC como lo que ocurre durante el desarrollo de software, y en Agile como cómo los equipos eligen llevarlo a cabo.

Aquí tiene una tabla con un resumen comparativo:

Aspecto SDLC Ágil Qué es Un marco que describe todas las fases del desarrollo de software Una metodología para ejecutar las fases del SDLC de forma iterativa y flexible Objetivo Define qué debe suceder en un proyecto de software Define cómo debe suceder Ámbito de aplicación Abarca todo el ciclo de vida: desde la planificación hasta el mantenimiento Se centra en el proceso dentro de cada fase Uso Se puede utilizar con diferentes metodologías (ágil, en cascada, etc.) Uno de los muchos enfoques que se pueden aplicar dentro del SDLC

En los modelos SDLC tradicionales, como Waterfall, las fases son rígidas y secuenciales: los equipos no pasan a la siguiente fase hasta que se completa la actual. Esto funciona para proyectos con requisitos fijos, pero plantea dificultades cuando las necesidades cambian.

Agile le da la vuelta a todo esto. Fomenta la iteración y la retroalimentación continua. Los equipos trabajan en sprints cortos, lanzando pequeñas partes del producto y ajustándolo en función de los comentarios recibidos. Es ideal cuando los requisitos evolucionan o cuando la opinión de los primeros usuarios es valiosa.

📌 Entendámoslo con un ejemplo: Un sistema de declaración de impuestos del gobierno podría utilizar el modelo Waterfall para cumplir con estrictos requisitos legales. Por el contrario, una startup que esté creando una app móvil se beneficiaría de Agile, ya que le permitiría lanzar funciones rápidamente y realizar ajustes en función de los comentarios de los usuarios.

Ambos no son mutuamente excluyentes: Agile es un modelo SDLC, solo una de las muchas formas de estructurar el desarrollo.

🧠 Dato curioso: El ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) no es solo una palabra de moda, ¡existe desde la década de 1960! Es la columna vertebral de la creación de software, que guía todo, desde la planificación y el diseño hasta las pruebas y la implementación.

Buenas prácticas para optimizar su SDLC

Un SDLC bien estructurado puede marcar la diferencia entre un lanzamiento sin problemas y un proyecto estancado. A continuación, se explica cómo los equipos pueden ajustar su proceso de desarrollo de software para obtener mejores resultados:

Alinee equipos multifuncionales

Cuando los desarrolladores de software, los probadores, los diseñadores y las partes interesadas trabajan de forma aislada, la falta de comunicación es inevitable. Asegurarse de que todos estén en la misma página desde el primer día reduce los costosos retrasos y el trabajo adicional.

💡 Consejo profesional: Herramientas como ClickUp, la app para todo el trabajo, funcionan como herramientas de desarrollo de software colaborativo y ayudan a los equipos a intercambiar ideas, compartir actualizaciones y centralizar los comentarios sin reuniones interminables. Con la asignación de tareas, los comentarios en tiempo real y el uso compartido de archivos en un solo lugar, los equipos multifuncionales pueden avanzar más rápido juntos.

Automatice las pruebas y la implementación

Las pruebas y las implementaciones manuales ralentizan a los equipos y aumentan el riesgo de errores humanos. La automatización de estas tareas acelera los lanzamientos y mejora la coherencia.

🧠 Dato curioso: Desde que automatizaron las pruebas, las organizaciones informan de importantes beneficios, como pruebas más precisas (43 %), mayor agilidad (42 %) y una cobertura de pruebas más amplia (40 %).

Las herramientas populares de CI/CD, como Jenkins, GitHub Actions o Bitbucket Pipelines, se integran bien con tu base de código para automatizar compilaciones, pruebas e implementaciones, de modo que los equipos puedan centrarse más en desarrollar funciones y menos en tareas repetitivas.

Realice un seguimiento de los KPI en cada fase

Medir lo que importa garantiza que los proyectos sigan su curso. El seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPI), como las tasas de defectos, la velocidad de los sprints y la frecuencia de implementación, ayuda a los equipos a identificar los cuellos de botella de forma temprana.

Obtenga una plantilla gratis Registre, mida e implemente estrategias de mejora para los KPI críticos del desarrollo con la plantilla de seguimiento de KPI de ClickUp

La plantilla de seguimiento de KPI de ClickUp facilita la supervisión de estas métricas críticas en tiempo real. Ofrece paneles integrados que se actualizan automáticamente y visualizan el progreso, además de ayudarte a detectar áreas que requieren atención mediante estados personalizados, como «Fuera de curso», «En riesgo» y «En curso».

La documentación centralizada y el seguimiento de los proyectos mantienen a todos alineados, especialmente en proyectos complejos. Herramientas como ClickUp Docs, Notion o Confluence permiten a los equipos documentar los requisitos, compartir historias de usuarios y mantener bases de conocimientos a las que todos pueden acceder.

Junto con la gestión de tareas, los equipos pueden garantizar que las decisiones, las actualizaciones y los procesos se documenten y sean accesibles cuando sea necesario.

Ahora, veamos más de cerca cómo sacar el máximo partido a las herramientas de gestión de proyectos y documentación para optimizar su proceso SDLC.

¿Sabías que la IA puede aumentar la productividad hasta en un 40 %? Impresionante, ¿verdad?

Gestión de proyectos más inteligente con ClickUp

Pues bien, ClickUp aporta ese poder a su proceso SDLC, desde la planificación hasta la implementación.

Piense, escriba y cree más rápido con IA

La gestión de proyectos de software con IA de ClickUp hace que gestionar tu SDLC sea muy sencillo. En el centro de todo se encuentra ClickUp Brain, tu copiloto inteligente para proyectos que aporta automatización, información y claridad a los flujos de trabajo complejos.

Durante las fases de planificación y recopilación de requisitos, ClickUp Brain ayuda a los equipos a:

Genere resúmenes de proyectos

Resuma automáticamente las notas de las reuniones y

Cree historias de usuarios directamente a partir de conversaciones o hilos de tareas

Crea historias de usuario, resúmenes de proyectos y PRD más rápido con IA utilizando ClickUp Brain

A medida que los equipos avanzan hacia el diseño y el desarrollo, Brain puede:

Redacta documentación técnica

Sugiera mejoras en los procesos y

Divida grandes epics en tareas estructuradas y viables

Para el control de calidad y las pruebas, puedes automatizar la asignación de tareas y realizar un seguimiento de los casos de prueba mediante estados personalizados y automatizaciones de ClickUp, mientras que Brain te ayuda a redactar informes de errores, resumir los resultados de los sprints o interpretar los registros y los comentarios de los usuarios.

Potencia tu flujo de trabajo con la gestión de software basada en IA para optimizar, automatizar y elevar tu productividad hoy mismo

Esto es lo que te ofrece la suite de gestión de proyectos de software de ClickUp:

Así, en lugar de perder tiempo en detalles mundanos de la gestión de proyectos, su equipo podrá centrarse en lo que mejor sabe hacer: codificar y entregar productos increíbles.

Manténgase al día con ClickUp Sprints

Para los equipos que siguen la metodología Agile, la función Sprints de ClickUp es revolucionaria. Divida su proyecto en partes más pequeñas y manejables y planifique sprints totalmente personalizables para optimizar los cronogramas de entrega.

Realice un seguimiento del progreso de cada sprint, establezca metas claras y ajuste los cronogramas según sea necesario, todo sin salir de la plataforma con ClickUp Sprints

¿Lo mejor? Puedes ver fácilmente lo que está por venir, lo que se ha completado y dónde podría necesitar pivotar el equipo de desarrollo. Las automatizaciones de Sprint ayudan a refinar tu proceso, haciendo que las tareas repetitivas sean cosa del pasado.

Con los puntos de sprint, puede estimar fácilmente el esfuerzo y alinear al equipo para que se centre en lo que más importa. Además, puede gestionar cronogramas, revisiones de código e iteraciones en una sola plataforma. Los gráficos integrados, como los gráficos de burnup, burndown, flujo acumulativo y velocidad, facilitan el seguimiento del progreso y el ajuste de las estrategias.

Empiece rápidamente con plantillas listas para usar

Empezar a utilizar ClickUp es muy sencillo gracias a sus plantillas listas para usar. En lugar de configurar todo desde cero, puede empezar con una plantilla creada específicamente para el desarrollo de software.

Por ejemplo, la plantilla de desarrollo de software de ClickUp tiene estructuras predefinidas para registrar tareas, establecer hitos y fijar plazos, de modo que puedas empezar a planificar de inmediato.

Obtenga una plantilla gratis Empiece hoy mismo con la plantilla de desarrollo de software de ClickUp y mantenga sus proyectos en marcha de principio a fin

Esta plantilla cubre todas las fases y le ayuda a gestionar múltiples carteras y programas.

Realice un seguimiento del progreso en varios sprints simultáneamente, con más de 30 estados, incluidos en desarrollo, en revisión y listo para la implementación. Organice las tareas utilizando campos personalizados como MoSCoW, Trimestre y Escuadrón.

Elija entre vistas como Tablero, Pizarra, Lista y Documento para adaptarse a sus necesidades, al tiempo que reduce las interrupciones del sistema y cumple con los plazos, todo en un solo lugar.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de planes de desarrollo de software

ClickUp es sin duda una gran opción, pero hay otras herramientas de implementación continua que pueden ayudarle a gestionar el proceso de desarrollo de software de alta calidad. Veamos algunas de ellas.

Jenkins: el automatizador

Jenkins es su aliado de automatización para la integración continua (CI). Es un robot que trabaja las 24 horas del día para garantizar que sus compilaciones, pruebas e implementaciones se realicen automáticamente.

a través de Jenkins

Cada vez que envías código, Jenkins actúa como una herramienta de pruebas de control de calidad, desencadenando tareas automatizadas y ejecutando pruebas como JUnit y Selenium, detectando errores antes de que se conviertan en un dolor de cabeza. Se integra perfectamente con sistemas de control de versiones como Git y tiene un complemento para casi cualquier cosa.

CircleCI: rápido, flexible y listo para la nube

CircleCI es una herramienta de CI/CD de alta velocidad y compatible con la nube. Es perfecta para trabajar con contenedores o servicios en la nube como AWS o Google Cloud.

a través de CircleCI

Una de sus mejores funciones es la compatibilidad nativa con Docker, lo que significa que puedes probar tu código en entornos aislados para garantizar que funcione perfectamente en todas partes. CircleCI se encarga de todo, desde la ejecución de pruebas hasta la implementación de tu app, aplicación, mientras tú te centras en el desarrollo.

Optimice su proceso SDLC con ClickUp

La gestión del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) puede parecer abrumadora, pero con las herramientas adecuadas se convierte en un camino bien definido hacia el éxito. Sin un proceso sólido, los proyectos corren el riesgo de sufrir retrasos, desviaciones del alcance y incumplimiento de los plazos.

¡Ahí es donde entra en juego ClickUp!

Con las completas funciones de ClickUp, como la gestión de tareas, los sprints, las plantillas y los flujos de trabajo automatizados, su entorno de producción será más eficiente y predecible. Desde la planificación hasta la implementación, ClickUp le ayuda a controlar cada fase con facilidad y claridad.

