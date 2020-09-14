Cómo generamos confianza mediante el cumplimiento de la norma SOC 2

La seguridad y la privacidad de todos nuestros usuarios es nuestra máxima prioridad en ClickUp.

No solo tenemos como objetivo ayudarte a aumentar tu productividad, sino que también nos comprometemos a garantizar que puedas confiar en que el trabajo que realizas en nuestra plataforma está siempre protegido y seguro.

Por eso nos complace enormemente anunciar que hemos obtenido la certificación de auditoría líder en el sector relativa a los Principios de Servicios de Confianza de los Controles de Organizaciones de Servicios (SOC 2), centrada en la seguridad.

Vale, pero ¿qué significa todo eso para ti?

Esto es lo que significa el cumplimiento de la norma SOC 2, cómo lo hemos conseguido y qué estamos haciendo para generar el máximo nivel de confianza y seguridad con las personas más productivas del planeta: ¡tú!

¿Qué es SOC 2?

En esencia, se trata de uno de los reconocimientos más codiciados en materia de seguridad en el ámbito del software. Es el resultado de un esfuerzo incansable por garantizar que nuestros sistemas, servidores y productos sean líderes del sector en seguridad y cumplimiento normativo.

Los controles de organizaciones de servicios (SOC 2) son una auditoría de seguridad y una certificación diseñadas específicamente para empresas de SaaS que gestionan datos de clientes.

Las organizaciones y los usuarios finales deben saber que pueden confiar en que sus datos están en buenas manos con un proveedor de SaaS. Por eso colaboramos estrechamente con Schellman, un proveedor líder de servicios de certificación y cumplimiento normativo, para que audite y verifique de forma independiente nuestros controles organizativos y tecnológicos. La auditoría de Schellman se lleva a cabo conforme al marco de cumplimiento SOC 2 establecido por el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados ( AICPA ).

¿Cómo consiguió ClickUp la certificación SOC 2 Tipo 1?

SOC 2 es una de las principales normas en materia de seguridad de los servicios SaaS. Esta certificación solo se concede tras un riguroso y periódico proceso de auditoría que abarca los cinco principios de confianza e integridad del AICPA:

Seguridad : protección contra el acceso no autorizado

Disponibilidad : garantizar que el sistema esté disponible para su funcionamiento y uso

Integridad del procesamiento: el procesamiento del sistema es completado, preciso, oportuno y autorizado

Confidencialidad : la información designada como confidencial se protege según la confirmación o el acuerdo

Privacidad: la información personal se recopila, utiliza, conserva, divulga y destruye de conformidad con los compromisos recogidos en el aviso de privacidad de la entidad y con los criterios establecidos en los Principios de Privacidad Generalmente Aceptados publicados por el AICPA y el CICA (Instituto Canadiense de Contadores Públicos).

El marco para la auditoría y la obtención de la certificación SOC 2 es tan exhaustivo que muchas instituciones financieras, gubernamentales y médicas solo trabajan con proveedores que cuenten con dicha certificación.

SOC 2 Tipo 1 frente a SOC 2 Tipo 2

Es importante señalar que los informes SOC 2 tienen dos modalidades diferentes: Tipo 1 y Tipo 2.

Nuestra certificación SOC 2 pertenece a la primera categoría (Tipo 1), lo que significa que los informes SOC 2 pueden verificar que nuestra plataforma está diseñada adecuadamente para garantizar la seguridad de tus datos. ClickUp está trabajando actualmente para obtener la certificación SOC 2 Tipo 2 y tendrá más noticias que compartir en el nuevo año.

Esto significa que aplicamos los más altos niveles de seguridad para garantizar que su información esté protegida, sea confidencial, precisa y siempre privada, además de contar con una auditoría independiente realizada por terceros para verificar dicho nivel de seguridad.

Nuestro compromiso constante con tu seguridad

Sabemos que, al utilizar ClickUp, depositas tu confianza en nosotros. Por eso, nuestra máxima prioridad es nuestro compromiso con tu seguridad.

Seguimos cumpliendo nuestro compromiso de ganarnos su confianza mediante:

Nuestra certificación SOC 2 no es más que el último hito en el cumplimiento de nuestro compromiso. Porque, al fin y al cabo, creamos ClickUp para que puedas hacer más cosas, sin tener que preocuparte nunca de que tus datos o tu información sean objeto de un uso indebido.

Para obtener más información sobre lo que hacemos para protegerte, ¡ echa un vistazo a nuestra página de Seguridad aquí!

¡Si quieres obtener más información sobre otras herramientas de colaboración seguras, lee este blog!