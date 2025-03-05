Los 11 mejores programas de colaboración con seguridad para empresas

Por fin has conseguido el flujo de trabajo perfecto: los archivos se comparten, los plazos están claros y todo el mundo parece estar en racha (¡un lunes por la mañana!).

Ahora, todo lo que necesita es un software de colaboración para maximizar la sincronización y la productividad de su equipo. Pero, ¿es el software lo suficientemente seguro?

Sin los protocolos de seguridad adecuados, el arduo trabajo de su equipo está en riesgo. Es como caminar por la cuerda floja sin red de seguridad: un paso en falso y todo se viene abajo

Aquí es donde entran en juego las herramientas de colaboración segura.

En este artículo, exploraremos 10 plataformas que ayudarán a tu equipo a trabajar en conjunto sin comprometer la seguridad.

¿Qué debe buscar en un software de colaboración seguro?

Algunas de las funciones básicas que debe buscar en una plataforma de colaboración segura son:

Cifrado de extremo a extremo: Garantiza que sus datos estén protegidos en todas las fases (incluso en tránsito) y que solo puedan acceder a ellos y leerlos los usuarios autorizados

Control de acceso: Permite a los administradores definir quién puede ver, editar o compartir archivos o datos específicos, manteniendo la información confidencial a salvo de miembros no autorizados

Autenticación multifactorial (MFA): Compatibilidad con autenticación de dos factores (2FA) o MFA (por ejemplo, contraseña y verificación móvil) para evitar inicios de sesión no identificados

Entorno de trabajo privado: Permite el uso compartido de archivos y documentos confidenciales (como informes financieros de proyectos) solo con personas seleccionadas

Prevención de pérdida de datos: Almacena los datos y permite recuperarlos fácilmente en caso de pérdida inesperada

Registros de actividad: Le permite supervisar y realizar un seguimiento de los cambios, incluyendo quién los ha realizado, qué cambios se han hecho y cuándo se han terminado

Los 11 mejores programas de colaboración segura

1. ClickUp (la mejor para la gestión colaborativa de proyectos y tareas)

ClickUp, la app, aplicación, para todo el trabajo, mantiene seguros los datos, la documentación y las conversaciones de empresas de todos los tamaños. Combina mensajería segura y gestión avanzada de tareas en una plataforma integral de gestión de proyectos.

Para la mayoría de nosotros, la colaboración comienza con el chat. ClickUp Chat, una solución de mensajería integrada, conecta tus conversaciones con todos los activos relacionados, como tareas, documentos, dependencias, etc., dentro del entorno de trabajo. Se pueden crear seguimientos oficiales asignando un mensaje de chat a un miembro específico del equipo para reducir la ambigüedad y aumentar la responsabilidad dentro de los equipos.

No te pierdas nunca los elementos de acción esenciales en tus hilos de chat con FollowUps en ClickUp Chat

Como todo lo demás en ClickUp, Chat también funciona con ClickUp Brain, la red neuronal propia de ClickUp. Esto significa que puedes obtener resúmenes de chat generados por IA, respuestas basadas en el historial de chat e información relacionada con el hilo que estás viendo.

Resume hilos de chat o crea tareas a partir de mensajes con ClickUp Brain

Cuando llegue el momento de convertir un mensaje de chat importante en un elemento de acción rastreable, haz clic en «Crear tarea con IA» y ClickUp Brain creará una tarea con el hilo completo del chat añadido a la descripción de la tarea, para que no pierdas tiempo buscando el contexto.

Asegúrate de que los mensajes importantes se capturan y se realizan su seguimiento sin demora convirtiéndolos en tareas desde el chat de ClickUp

Dicho esto, la colaboración en tiempo real no se limita al chat en ClickUp.

Crea documentos detallados, wikis o estatutos de proyectos con ClickUp Docs e invita a los miembros de tu equipo a trabajar contigo. Puedes conectar los documentos a las tareas pertinentes, manteniendo toda la información en un solo lugar. Combina esto con numerosas plantillas de planes de comunicación y será más fácil que nunca mantener a tu equipo sincronizado

Edita en tiempo real con tus compañeros de trabajo con ClickUp Docs

La detección de colaboración de ClickUp agiliza aún más la colaboración entre equipos que trabajan en el mismo documento. Un cursor en vivo muestra a todos los colaboradores activos simultáneamente en esa ubicación y resalta los cambios que se realizan en tiempo real, lo que facilita la identificación de los propietarios de las ediciones y evita el acceso no autorizado a información confidencial.

Sin embargo, si eres más de planificar visualmente, ClickUp Whiteboards es justo lo que necesitas. Con una interfaz intuitiva, puedes esbozar, dibujar y hacer realidad tus conceptos. Gracias al generador de imágenes con IA integrado, puedes generar rápidamente imágenes para añadir más contexto a tus pizarras.

📌Fíjalo: ¿Quieres empezar con buen pie? Utiliza las plantillas de Pizarra de ClickUp para documentar tus ideas o crear cronogramas de proyectos, incluso cuando te pongas al día en una reunión de equipo.

Da vida a tu concepto con las pizarras de ClickUp

Participa en comunicaciones colaborativas asíncronas con los miembros del equipo a través de grabaciones de pantalla con ClickUp Clips. Puedes añadir estos clips a cualquier conversación, incrustarlos en notas de tareas, descargarlos como archivos MP4 o compartir un enlace público.

Y ni siquiera tienes que preocuparte por organizar tus clips. ClickUp almacena automáticamente todos los clips que creas en tu hub de clips personal, lo que te ofrece visibilidad en todo momento.

Comparte grabaciones de pantalla para facilitar la comunicación con ClickUp Clips

Mientras usted se centra en impulsar la productividad del equipo, los protocolos de seguridad de ClickUp garantizan la protección de los datos de los usuarios con cifrado SSL de 256 bits, centros de datos AWS con certificación SOC 2 Tipo 2 y el cumplimiento continuo de las normativas GDPR e HIPAA.

Las mejores funciones de ClickUp

Cifrado de extremo a extremo: Evite el acceso no autorizado a datos confidenciales con Amazon Web Services (AWS) y sus protocolos de seguridad

Autenticación de dos factores (2FA): Supervise su entorno de trabajo y evite el acceso no autorizado con la autenticación de dos factores (2FA)

Cumplimiento de SOC 2: Benefíciese de controles organizativos y tecnológicos que se someten a auditorías independientes al menos una vez al año

Permisos personalizados: Vaya más allá de lo predeterminado y otorgue controles adicionales a los roles de invitado, administrador o miembro

Roles personalizados: Cree y asigne roles personalizados (distintos de administrador, invitado y miembro) como superadministrador, editor y miembro con acceso limitado

Límites de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje pronunciada debido a las amplias funciones de ClickUp

Precios de ClickUp

Free

Unlimited: 7 $ al mes por usuario

Business: 12 $ al mes por usuario

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre precios

ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro

Valoraciones y opiniones sobre ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

En RecRam, ClickUp se ha convertido en una herramienta esencial para gestionar el seguimiento de errores, la comunicación del equipo y el seguimiento de tareas. Su interfaz visualmente atractiva y su simplicidad hacen que sea un placer utilizarlo, mientras que su velocidad garantiza la eficiencia en las operaciones diarias.

2. Microsoft Teams (ideal para videoconferencias con integración en Microsoft Suite)

a través de Microsoft Teams

Microsoft Teams es una herramienta de videoconferencia imprescindible para equipos multifuncionales que utilizan la suite Microsoft Office. Es una herramienta de colaboración segura para organizar reuniones en línea y mantener conversaciones en tiempo real con compañeros.

La herramienta protege contra el acceso no autorizado mediante SSO y autenticación de dos factores (2FA). También mantiene la línea de comunicación de vídeo segura frente a los atacantes mediante el protocolo de transporte seguro en tiempo real (SRTP).

Las mejores funciones de Microsoft Teams

Microsoft Defender: le permite determinar cualquier contenido malicioso en Teams y bloquear el acceso de los usuarios

Adjuntos seguros: Protege contra las amenazas cibernéticas mediante la comprobación y detección de cualquier adjunto malicioso

Puntuación de seguridad: Mide la seguridad de los datos de su organización y recomienda medidas para mejorar la seguridad de su cuenta, app y dispositivos

Limitaciones de Microsoft Teams

Las notificaciones pueden llegar a ser abrumadoras, especialmente cuando formas parte de varios grupos o clubes

La colaboración con personas ajenas a su organización requiere una configuración adicional

Precios de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: 4 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Microsoft 365 Business Basic: 6 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Microsoft 365 Business Premium: 22 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Revisión y valoraciones de Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (más de 15 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 9700 opiniones)

3. Slack (la mejor para centralizar la comunicación y la colaboración internas)

a través de Slack

Slack es un software de comunicación y colaboración para equipos que ofrece mensajería instantánea, uso compartido de archivos y funciones de búsqueda avanzada.

También obtienes Enterprise Key Management (EKM), que te brinda control completo sobre tus claves de cifrado. Esto significa que nadie, ni siquiera Slack, puede acceder a los datos excepto tú. Además, es ligero y consume menos recursos del sistema para que las sesiones de colaboración sean fluidas y sin retrasos.

Las mejores funciones de Slack

Inicio de sesión único (SSO): Añade una capa de seguridad para evitar el acceso no autorizado mediante la asociación con ADFS, Google Workspace (SAML) y Okta

Registros de auditoría : registran la actividad de los usuarios, lo que le ayuda a detectar inicios de sesión no reconocidos o cambios

Control de acceso basado en roles (RBAC): le permite gestionar el acceso de todo su equipo en función de los roles y responsabilidades de cada persona

Limitaciones de Slack

Las limitaciones de almacenamiento de archivos no le permiten compartir archivos de gran tamaño

El plan Free no almacena las conversaciones durante más de 30 días

Precios de Slack

Free

Pro: 8,75 $ por usuario/mes

Business+: 15 $ por usuario/mes

Enterprise Grid: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Slack

G2: 4,5/5 (más de 33 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 23 000 opiniones)

Slack realmente facilita la comunicación con las partes interesadas, tanto internas como externas. Ahora tengo todos mis mensajes bajo control en Slack y puedo mantenerme organizado guardando tareas para más tarde o fijando mensajes en canales para que nunca se olviden.

4. Basecamp (la mejor para simplificar la colaboración en equipo y la gestión del trabajo)

a través de Basecamp

Basecamp es un software de colaboración basado en proyectos que te ayuda a colaborar en entornos asíncronos y remotos con trabajo, mensajes, calendarios, archivos y mucho más.

Su herramienta de documentos integrada te ayuda a intercambiar ideas o escribir planes detallados y compartirlos con tu equipo. Todo lo que hagas permanecerá cifrado y se enviará a través de una conexión (a internet) HTTPS, lo que garantiza que no haya fugas.

Las mejores funciones de Basecamp

Cifrado de archivos y datos: Almacena tus archivos de forma segura mediante AES-256, que codifica los datos para que solo los sistemas autorizados puedan leerlos y acceder a ellos

Cumplimiento de la normativa PCI (Payment Card Industry): Realiza auditorías periódicas mediante la presentación de un informe de autoevaluación (SAQ A 3. 2), lo que garantiza la seguridad de su información de pago

Supervisión de actividades sospechosas: Ofrece un sistema integrado para supervisar y alertarle sobre cualquier comportamiento inusual, como intentos fallidos repetidos de inicio de sesión

Limitaciones de Basecamp

Subir archivos grandes en el chat lleva demasiado tiempo

Las conversaciones en hilos son difíciles de seguir tras largas sesiones de colaboración

Precios de Basecamp

Gratis: 0 $ por usuario/mes

Más: 15 $ por usuario/mes

Pro Unlimited: 299 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y opiniones sobre Basecamp

G2: 4,1/5 (más de 5300 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 14 000 opiniones)

📮ClickUp Insight: Alrededor del 41 % de los profesionales prefieren la mensajería instantánea para la comunicación en equipo. Aunque ofrece intercambios rápidos y eficientes, los mensajes suelen distribuirse en múltiples canales, hilos o mensajes directos, lo que dificulta la recuperación posterior de la información. Con una solución integrada como ClickUp Chat, los hilos de chat se correlacionan con proyectos y tareas específicos, lo que mantiene las conversaciones en su contexto y fácilmente disponibles.

5. Trello (la mejor para colaborar utilizando tableros Kanban)

a través de Trello

Trello es un software de colaboración centrado en Kanban que organiza tu trabajo en un bonito sistema de tarjetas que se pueden arrastrar y soltar. De un vistazo, puedes ver qué proyectos están en curso, cuáles deben revisarse y cuáles están listos para ponerse en marcha.

Todos sus datos permanecerán seguros bajo un sistema certificado por FedRAMP y aprobado por el gobierno. Aunque la herramienta es sencilla y ligera, su seguridad es mucho más sólida.

Las mejores funciones de Trello

Inicio de sesión seguro: Añade una capa de seguridad mediante la autenticación nativa de dos factores o Google Authenticator

Escaneos automatizados: Le permite realizar comprobaciones automatizadas semanales y pruebas anuales de violación de datos, detectando y resolviendo cualquier vulnerabilidad potencial en el sistema

Programa Bug Bounty: Invita a hackers éticos a través de Bugcrowd a encontrar y notificar fallos de seguridad, lo que garantiza que sus datos reciban un tratamiento de primera clase

Limitaciones de Trello

Los elementos privados o las notas personales no se pueden distinguir fácilmente de los tableros compartidos del equipo

Propenso a saturarse con proyectos muy grandes

Precios de Trello

Gratis: 0 $ por usuario/mes

Estándar : 5 $ por usuario/mes

Premium: 10 $ por usuario/mes

Enterprise: 17,50 $ por usuario/mes (facturado anualmente)

Valoraciones y opiniones sobre Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 opiniones)

6. Notion (la mejor para colaborar a través de paneles personalizables)

a través de Notion

Notion es una herramienta de colaboración segura que pone en primer plano la creatividad y la personalización. Te permite diseñar flujos de trabajo, compartir ideas y gestionar tareas, al tiempo que garantiza la seguridad de los datos.

Puede realizar un seguimiento de la seguridad y el cumplimiento normativo de la herramienta a través de auditorías de seguridad internas anuales. Yendo aún más allá, Notion almacena sus datos en AWS, utilizando una combinación de bases de datos, manteniéndolos sanos y salvos.

Las mejores funciones de Notion

Autenticación multifactorial: Permite que el inicio de sesión sea más seguro añadiendo varias capas de autenticación

Soberanía de los datos: Cumple con normativas como el RGPD, lo que garantiza un alojamiento y una gestión seguros de los datos

Gestión de claves: Ofrece bloqueos digitales al tiempo que mantiene el control total de los datos a través de un servicio externo de confianza

Limitaciones de Notion

Problemas ocasionales de rendimiento al trabajar con bases de datos extensas o grandes volúmenes de datos

La aplicación móvil no es tan robusta como su versión de escritorio, ya que ofrece una funcionalidad limitada para los trabajadores que se desplazan, en comparación con las alternativas de Notion

Precios de Notion

Gratis: 0 $ por asiento/mes

Además: 10 $ al mes por asiento

Business: 15 $ por asiento/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Notion

G2: 4,7/5 (más de 5900 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2400 opiniones)

Notion te permite colaborar con otras personas en tiempo real, para que puedas trabajar con tu equipo sin importar dónde te encuentres. Tanto si eres estudiante, autónomo o formas parte de una empresa, Notion es una herramienta ideal para optimizar tus flujos de trabajo y sacar el trabajo adelante.

7. Google Workspace (ideal para la colaboración integral con Google Suite)

a través de Google Workspace

Documentos de Google (y Google Workspace) es líder en entornos de trabajo colaborativos. De hecho, la suite ofimística de Google tenía más del 44 % de cuota de mercado de la tecnología de suites ofimísticas, mientras que Microsoft Office 365 tenía el 30 %.

Ahora, Google Workspace es una herramienta de colaboración sólida gracias a su amplio intervalo de apps y funciones de seguridad de primera categoría. Mediante defensas basadas en IA, Google protege tu bandeja de entrada contra el spam, el phishing y los ataques de malware, lo que te permite navegar de forma eficiente.

Las mejores funciones de Google Workspace

Estándar de cifrado avanzado (AES): Cifra los datos utilizando un protocolo de 128 bits o AES con claves distintas

Controles de acceso: le permiten definir quién puede ver, editar o compartir archivos específicos, lo que garantiza que la información confidencial solo sea accesible para las personas autorizadas

Gestión de dispositivos móviles: Permite a los administradores gestionar y proteger los dispositivos móviles para el acceso a Google Workspace

Límites de Google Workspace

La función de búsqueda de Google Drive puede resultar frustrante, ya que a veces tiene dificultades para localizar archivos antiguos o documentos con nombres genéricos

Complejidad en la navegación y la gestión de permisos en diversas apps y archivos, especialmente en ajustes de equipos más grandes

Precios de Google Workspace

Business Starter: 7 $ por usuario/mes

Business Standard: 14 $ al mes por usuario

Business Plus: 22 $ al mes por usuario

Enterprise: Presupuesto personalizado

Valoraciones y reseñas de Google Workspace

G2: 4,6/5 (más de 42 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 16 000 opiniones)

8. Zoom (la mejor para celebrar reuniones por vídeo de alta calidad)

a través de Zoom

Desde el uso compartido de actualizaciones trimestrales de proyectos hasta la organización de divertidas reuniones mensuales, Zoom facilita la colaboración en equipos grandes. Su facilidad de uso y su conectividad en tiempo real lo convierten en una herramienta eficaz para la colaboración en equipo.

La plataforma utiliza cifrado para proteger todos los vídeos, audios y uso compartido de pantalla durante las reuniones, con claves criptográficas que solo conocen los participantes.

Las mejores funciones de Zoom

Salas de espera: los asistentes a la reunión solo pueden unirse después de que el anfitrión se haya unido a la llamada

Reuniones con contraseña: Proporciona acceso a las reuniones solo mediante contraseñas compartidas

Integraciones de autenticación: Se conecta con potentes plataformas de gestión de identidades como Centrify, Microsoft Active Directory y OneLogin para proteger la llamada de personal no autorizado

Límites de Zoom

A veces, el audio se vuelve irregular o la calidad del vídeo disminuye, lo que hace que las reuniones sean menos eficientes

El límite de 40 minutos para las reuniones de grupo en el plan Free puede resultar restrictivo

Precios de Zoom

Básico: 0 $ para un solo usuario

Pro: 13,33 $ al mes por usuario

Business: 18,32 $ por usuario/mes

Valoraciones y opiniones sobre Zoom

G2: 4,5/5 (más de 56 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 13 000 opiniones)

La interfaz de Zoom es limpia, intuitiva y fácil de usar, lo que facilita su uso tanto a usuarios expertos en tecnología como a aquellos con menos experiencia. Unirse a una reunión es tan sencillo como hacer clic en un enlace, y configurar tu propia reunión solo requiere unos pocos clics.

9. Asana (la mejor para dependencias de tareas y automatización potente)

a través de Asana

Asana es un software intuitivo y colaborativo que admite dependencias entre tareas, lo que te ayuda a optimizar tus tareas y proyectos de manera más eficiente. Puedes almacenar archivos, ejecutar flujos de trabajo automatizados y mantenerte conectado con tu equipo a través de funciones nativas de comentarios y @menciones.

Si utilizas la app móvil de Asana, tendrás control sobre lo que los miembros de tu equipo pueden descargar, capturar en pantalla y copiar y pegar en la app móvil, protegiendo así tus datos.

Las mejores funciones de Asana

Límites de duración de la sesión: Establece la duración de la sesión para gestionar el tiempo de conexión de cada usuario y solicitar el inicio de sesión una vez que haya expirado

Residencia de datos: Almacena tus datos en cuatro países (EE. UU., Alemania, Japón y Australia) para garantizar una mayor fiabilidad y rendimiento

Control de invitaciones de invitados: permite a las personas con acceso invitar a más invitados solo desde una lista aprobada de dominios de correo electrónico

Limitaciones de Asana

No es compatible con la asignación de varias personas a la misma tarea

Se necesita mucha reflexión y la adopción por parte de todo el equipo para que funcione

Precios de Asana

Personal 0 $ por usuario/mes

Starter: 10,99 $ por usuario/mes

Avanzado: 24,99 $ por usuario/mes

Enterprise: Precios personalizados

Enterprise+: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Asana

G2: 4,4/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 000 opiniones)

La interfaz de Asana es fácil de usar e intuitiva, lo que facilita la navegación por la plataforma y la realización de tareas específicas. Puedes crear y asignar tareas, supervisar el progreso de las mismas, colaborar en equipos y comunicarte con los miembros del equipo, entre otras cosas.

10. Toggl (la mejor para la colaboración en equipos remotos)

a través de Toggl

Toggl tiene una interfaz visualmente atractiva en tableros Kanban y vista Cronograma. Se destaca como una buena alternativa a Asana, ya que te permite agregar varias personas asignadas a una sola tarea, lo cual es útil para tareas de varios pasos.

Y no tendrás que perder el sueño por la pérdida de datos, ya que Toggl los respalda cada 24 horas.

Las mejores funciones de Toggl

Cifrado de datos: Transmite datos a través de una red pública utilizando TLS 1. 2, cifrado AES-256 y firmas SHA2 para mantener la privacidad y colaborar de forma segura

Múltiples tecnologías de almacenamiento: almacena sus datos en varios sistemas para protegerlos contra fallos inesperados del hardware

Inicio de sesión único avanzado: Ayuda a minimizar el riesgo de robo de credenciales mediante la gestión de los controles de inicio de sesión a través del proveedor de identidad (Google Authenticator, Okta, etc.)

Limitaciones de Toggl

No tiene una herramienta de comunicación integrada como algunas alternativas a Toggl con chat integrado en el entorno de trabajo

Tiempos de carga lentos o retrasos, especialmente cuando se trata de un gran volumen de tareas y proyectos

Precios de Toggl

Gratis: 0 $ al mes por asiento para un máximo de 5 usuarios

Capacidad: 5 $ por asiento/mes

Starter: 8 $ por asiento/mes

Premium: 13,5 $ por asiento/mes

Valoraciones y opiniones sobre Toggl

G2: 4,3/5 (más de 40 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

11. Wire (la mejor para la comunicación y colaboración unificadas)

a través de Wire

Wire es una plataforma integral de colaboración en el lugar de trabajo que reúne en un solo lugar la mensajería, el uso compartido de archivos, la colaboración en documentos y la comunicación en equipo.

Lo que es aún más interesante es que el código de Wire es completamente de código abierto y está disponible en GitHub, lo que te ofrece la máxima transparencia sobre cómo el equipo de Wire almacena y gestiona tus datos.

Las mejores funciones de Wire

ID-Shield: Realiza comprobaciones de identidad en segundo plano y te da luz verde si estás hablando con la persona adecuada

Wire Secure: Mantiene seguras las comunicaciones anteriores en caso de violación (Forward Secrecy) y sustituye las claves comprometidas para mantener seguras las futuras (Post-Compromise Security (PCS))

Mensajes que se borran automáticamente: Te permite establecer un cronómetro, tras el cual los mensajes desaparecerán para ambos participantes

Límites de Wire

Cuando surgen problemas durante la sincronización de dispositivos, puede ser necesario realizar una nueva sincronización utilizando una nueva clave de cifrado

Carece de autenticación de dos factores (2FA), que es un requisito previo en cualquier herramienta de colaboración segura

Precios de Wire

Free

Wire para Enterprise: 7,45 € (aprox. 7,73 $) por persona/mes

Cableado in situ: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Wire

G2: No hay suficientes opiniones

Capterra: 4,5/5 (más de 60 opiniones)

Proteja los datos y las conversaciones de su empresa con ClickUp

Cuando se trata de información confidencial (informes financieros, detalles de proyectos de clientes y conversaciones diarias relacionadas con el trabajo), la seguridad no es opcional.

Por eso necesita una herramienta de colaboración segura como ClickUp, donde la seguridad no es una cuestión secundaria, sino que está integrada.

ClickUp mantiene un alto nivel de seguridad de los datos mediante claves cifradas, cumplimiento normativo y permisos personalizados. Por supuesto, también obtienes excelentes funciones de colaboración, como pizarras, documentos, chat y clips, para mejorar la productividad y mantener a los miembros sincronizados.

