Los 11 mejores programas de colaboración con seguridad para empresas

Por fin has conseguido el flujo de trabajo perfecto: los archivos se comparten, los plazos están claros y todo el mundo parece estar en racha (¡un lunes por la mañana!).
Ahora, todo lo que necesita es un software de colaboración para maximizar la sincronización y la productividad de su equipo. Pero, ¿es el software lo suficientemente seguro?
Sin los protocolos de seguridad adecuados, el arduo trabajo de su equipo está en riesgo. Es como caminar por la cuerda floja sin red de seguridad: un paso en falso y todo se viene abajo
Aquí es donde entran en juego las herramientas de colaboración segura.
En este artículo, exploraremos 10 plataformas que ayudarán a tu equipo a trabajar en conjunto sin comprometer la seguridad.
⏰ Resumen de 60 segundos
- ClickUp : La mejor para la gestión colaborativa de proyectos y tareas
- Microsoft Teams: ideal para videoconferencias con integración en Microsoft Suite
- Slack: ideal para centralizar la comunicación y la colaboración internas
- Basecamp: ideal para simplificar la colaboración en equipo y la gestión del trabajo
- Trello: ideal para colaborar a través de tableros Kanban y listas de control
- Notion: ideal para colaborar a través de paneles personalizables
- Google Workspace: ideal para la colaboración integral con Google Suite
- Zoom: ideal para celebrar reuniones por vídeo de alta calidad
- Asana: ideal para dependencias de tareas y automatización potente
- Toggl: La mejor para la colaboración en equipos remotos
- Wire: Ideal para la comunicación y la colaboración unificadas
¿Qué debe buscar en un software de colaboración seguro?
Algunas de las funciones básicas que debe buscar en una plataforma de colaboración segura son:
- Cifrado de extremo a extremo: Garantiza que sus datos estén protegidos en todas las fases (incluso en tránsito) y que solo puedan acceder a ellos y leerlos los usuarios autorizados
- Control de acceso: Permite a los administradores definir quién puede ver, editar o compartir archivos o datos específicos, manteniendo la información confidencial a salvo de miembros no autorizados
- Autenticación multifactorial (MFA): Compatibilidad con autenticación de dos factores (2FA) o MFA (por ejemplo, contraseña y verificación móvil) para evitar inicios de sesión no identificados
- Entorno de trabajo privado: Permite el uso compartido de archivos y documentos confidenciales (como informes financieros de proyectos) solo con personas seleccionadas
- Prevención de pérdida de datos: Almacena los datos y permite recuperarlos fácilmente en caso de pérdida inesperada
- Registros de actividad: Le permite supervisar y realizar un seguimiento de los cambios, incluyendo quién los ha realizado, qué cambios se han hecho y cuándo se han terminado
Los 11 mejores programas de colaboración segura
1. ClickUp (la mejor para la gestión colaborativa de proyectos y tareas)
ClickUp, la app, aplicación, para todo el trabajo, mantiene seguros los datos, la documentación y las conversaciones de empresas de todos los tamaños. Combina mensajería segura y gestión avanzada de tareas en una plataforma integral de gestión de proyectos.
Para la mayoría de nosotros, la colaboración comienza con el chat. ClickUp Chat, una solución de mensajería integrada, conecta tus conversaciones con todos los activos relacionados, como tareas, documentos, dependencias, etc., dentro del entorno de trabajo. Se pueden crear seguimientos oficiales asignando un mensaje de chat a un miembro específico del equipo para reducir la ambigüedad y aumentar la responsabilidad dentro de los equipos.
Como todo lo demás en ClickUp, Chat también funciona con ClickUp Brain, la red neuronal propia de ClickUp. Esto significa que puedes obtener resúmenes de chat generados por IA, respuestas basadas en el historial de chat e información relacionada con el hilo que estás viendo.
Cuando llegue el momento de convertir un mensaje de chat importante en un elemento de acción rastreable, haz clic en «Crear tarea con IA» y ClickUp Brain creará una tarea con el hilo completo del chat añadido a la descripción de la tarea, para que no pierdas tiempo buscando el contexto.
Dicho esto, la colaboración en tiempo real no se limita al chat en ClickUp.
Crea documentos detallados, wikis o estatutos de proyectos con ClickUp Docs e invita a los miembros de tu equipo a trabajar contigo. Puedes conectar los documentos a las tareas pertinentes, manteniendo toda la información en un solo lugar. Combina esto con numerosas plantillas de planes de comunicación y será más fácil que nunca mantener a tu equipo sincronizado
La detección de colaboración de ClickUp agiliza aún más la colaboración entre equipos que trabajan en el mismo documento. Un cursor en vivo muestra a todos los colaboradores activos simultáneamente en esa ubicación y resalta los cambios que se realizan en tiempo real, lo que facilita la identificación de los propietarios de las ediciones y evita el acceso no autorizado a información confidencial.
Sin embargo, si eres más de planificar visualmente, ClickUp Whiteboards es justo lo que necesitas. Con una interfaz intuitiva, puedes esbozar, dibujar y hacer realidad tus conceptos. Gracias al generador de imágenes con IA integrado, puedes generar rápidamente imágenes para añadir más contexto a tus pizarras.
📌Fíjalo: ¿Quieres empezar con buen pie? Utiliza las plantillas de Pizarra de ClickUp para documentar tus ideas o crear cronogramas de proyectos, incluso cuando te pongas al día en una reunión de equipo.
Participa en comunicaciones colaborativas asíncronas con los miembros del equipo a través de grabaciones de pantalla con ClickUp Clips. Puedes añadir estos clips a cualquier conversación, incrustarlos en notas de tareas, descargarlos como archivos MP4 o compartir un enlace público.
Y ni siquiera tienes que preocuparte por organizar tus clips. ClickUp almacena automáticamente todos los clips que creas en tu hub de clips personal, lo que te ofrece visibilidad en todo momento.
Mientras usted se centra en impulsar la productividad del equipo, los protocolos de seguridad de ClickUp garantizan la protección de los datos de los usuarios con cifrado SSL de 256 bits, centros de datos AWS con certificación SOC 2 Tipo 2 y el cumplimiento continuo de las normativas GDPR e HIPAA.
Las mejores funciones de ClickUp
- Cifrado de extremo a extremo: Evite el acceso no autorizado a datos confidenciales con Amazon Web Services (AWS) y sus protocolos de seguridad
- Autenticación de dos factores (2FA): Supervise su entorno de trabajo y evite el acceso no autorizado con la autenticación de dos factores (2FA)
- Cumplimiento de SOC 2: Benefíciese de controles organizativos y tecnológicos que se someten a auditorías independientes al menos una vez al año
- Permisos personalizados: Vaya más allá de lo predeterminado y otorgue controles adicionales a los roles de invitado, administrador o miembro
- Roles personalizados: Cree y asigne roles personalizados (distintos de administrador, invitado y miembro) como superadministrador, editor y miembro con acceso limitado
Límites de ClickUp
- Los nuevos usuarios pueden experimentar una curva de aprendizaje pronunciada debido a las amplias funciones de ClickUp
Precios de ClickUp
- Free
- Unlimited: 7 $ al mes por usuario
- Business: 12 $ al mes por usuario
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para obtener información sobre precios
- ClickUp Brain: Añádalo a cualquier plan de pago por 7 $ al mes por miembro
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)
En RecRam, ClickUp se ha convertido en una herramienta esencial para gestionar el seguimiento de errores, la comunicación del equipo y el seguimiento de tareas. Su interfaz visualmente atractiva y su simplicidad hacen que sea un placer utilizarlo, mientras que su velocidad garantiza la eficiencia en las operaciones diarias.
2. Microsoft Teams (ideal para videoconferencias con integración en Microsoft Suite)
Microsoft Teams es una herramienta de videoconferencia imprescindible para equipos multifuncionales que utilizan la suite Microsoft Office. Es una herramienta de colaboración segura para organizar reuniones en línea y mantener conversaciones en tiempo real con compañeros.
La herramienta protege contra el acceso no autorizado mediante SSO y autenticación de dos factores (2FA). También mantiene la línea de comunicación de vídeo segura frente a los atacantes mediante el protocolo de transporte seguro en tiempo real (SRTP).
Las mejores funciones de Microsoft Teams
- Microsoft Defender: le permite determinar cualquier contenido malicioso en Teams y bloquear el acceso de los usuarios
- Adjuntos seguros: Protege contra las amenazas cibernéticas mediante la comprobación y detección de cualquier adjunto malicioso
- Puntuación de seguridad: Mide la seguridad de los datos de su organización y recomienda medidas para mejorar la seguridad de su cuenta, app y dispositivos
Limitaciones de Microsoft Teams
- Las notificaciones pueden llegar a ser abrumadoras, especialmente cuando formas parte de varios grupos o clubes
- La colaboración con personas ajenas a su organización requiere una configuración adicional
Precios de Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: 4 $ al mes por usuario (facturado anualmente)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $ por usuario/mes (facturado anualmente)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $ por usuario/mes (facturado anualmente)
- Microsoft 365 Business Premium: 22 $ por usuario/mes (facturado anualmente)
Revisión y valoraciones de Microsoft Teams
- G2: 4,3/5 (más de 15 000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 9700 opiniones)
¿No estás seguro de que Microsoft Teams sea la mejor opción? Echa un vistazo a nuestra selección de las mejores alternativas a Microsoft Teams para encontrar tu herramienta de colaboración perfecta
3. Slack (la mejor para centralizar la comunicación y la colaboración internas)
Slack es un software de comunicación y colaboración para equipos que ofrece mensajería instantánea, uso compartido de archivos y funciones de búsqueda avanzada.
También obtienes Enterprise Key Management (EKM), que te brinda control completo sobre tus claves de cifrado. Esto significa que nadie, ni siquiera Slack, puede acceder a los datos excepto tú. Además, es ligero y consume menos recursos del sistema para que las sesiones de colaboración sean fluidas y sin retrasos.
Las mejores funciones de Slack
- Inicio de sesión único (SSO): Añade una capa de seguridad para evitar el acceso no autorizado mediante la asociación con ADFS, Google Workspace (SAML) y Okta
- Registros de auditoría: registran la actividad de los usuarios, lo que le ayuda a detectar inicios de sesión no reconocidos o cambios
- Control de acceso basado en roles (RBAC): le permite gestionar el acceso de todo su equipo en función de los roles y responsabilidades de cada persona
Limitaciones de Slack
- Las limitaciones de almacenamiento de archivos no le permiten compartir archivos de gran tamaño
- El plan Free no almacena las conversaciones durante más de 30 días
Precios de Slack
- Free
- Pro: 8,75 $ por usuario/mes
- Business+: 15 $ por usuario/mes
- Enterprise Grid: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Slack
- G2: 4,5/5 (más de 33 000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 23 000 opiniones)
Slack realmente facilita la comunicación con las partes interesadas, tanto internas como externas. Ahora tengo todos mis mensajes bajo control en Slack y puedo mantenerme organizado guardando tareas para más tarde o fijando mensajes en canales para que nunca se olviden.
Echa un vistazo a estas prácticas alternativas a Slack si necesitas mejores capacidades de almacenamiento de archivos en tu herramienta de colaboración.
4. Basecamp (la mejor para simplificar la colaboración en equipo y la gestión del trabajo)
Basecamp es un software de colaboración basado en proyectos que te ayuda a colaborar en entornos asíncronos y remotos con trabajo, mensajes, calendarios, archivos y mucho más.
Su herramienta de documentos integrada te ayuda a intercambiar ideas o escribir planes detallados y compartirlos con tu equipo. Todo lo que hagas permanecerá cifrado y se enviará a través de una conexión (a internet) HTTPS, lo que garantiza que no haya fugas.
Las mejores funciones de Basecamp
- Cifrado de archivos y datos: Almacena tus archivos de forma segura mediante AES-256, que codifica los datos para que solo los sistemas autorizados puedan leerlos y acceder a ellos
- Cumplimiento de la normativa PCI (Payment Card Industry): Realiza auditorías periódicas mediante la presentación de un informe de autoevaluación (SAQ A 3. 2), lo que garantiza la seguridad de su información de pago
- Supervisión de actividades sospechosas: Ofrece un sistema integrado para supervisar y alertarle sobre cualquier comportamiento inusual, como intentos fallidos repetidos de inicio de sesión
Limitaciones de Basecamp
- Subir archivos grandes en el chat lleva demasiado tiempo
- Las conversaciones en hilos son difíciles de seguir tras largas sesiones de colaboración
Precios de Basecamp
- Gratis: 0 $ por usuario/mes
- Más: 15 $ por usuario/mes
- Pro Unlimited: 299 $ por usuario/mes (facturado anualmente)
Valoraciones y opiniones sobre Basecamp
- G2: 4,1/5 (más de 5300 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 14 000 opiniones)
➡️ Bonus: Las mejores alternativas a Basecamp
📮ClickUp Insight: Alrededor del 41 % de los profesionales prefieren la mensajería instantánea para la comunicación en equipo.
Aunque ofrece intercambios rápidos y eficientes, los mensajes suelen distribuirse en múltiples canales, hilos o mensajes directos, lo que dificulta la recuperación posterior de la información. Con una solución integrada como ClickUp Chat, los hilos de chat se correlacionan con proyectos y tareas específicos, lo que mantiene las conversaciones en su contexto y fácilmente disponibles.
5. Trello (la mejor para colaborar utilizando tableros Kanban)
Trello es un software de colaboración centrado en Kanban que organiza tu trabajo en un bonito sistema de tarjetas que se pueden arrastrar y soltar. De un vistazo, puedes ver qué proyectos están en curso, cuáles deben revisarse y cuáles están listos para ponerse en marcha.
Todos sus datos permanecerán seguros bajo un sistema certificado por FedRAMP y aprobado por el gobierno. Aunque la herramienta es sencilla y ligera, su seguridad es mucho más sólida.
Las mejores funciones de Trello
- Inicio de sesión seguro: Añade una capa de seguridad mediante la autenticación nativa de dos factores o Google Authenticator
- Escaneos automatizados: Le permite realizar comprobaciones automatizadas semanales y pruebas anuales de violación de datos, detectando y resolviendo cualquier vulnerabilidad potencial en el sistema
- Programa Bug Bounty: Invita a hackers éticos a través de Bugcrowd a encontrar y notificar fallos de seguridad, lo que garantiza que sus datos reciban un tratamiento de primera clase
Limitaciones de Trello
- Los elementos privados o las notas personales no se pueden distinguir fácilmente de los tableros compartidos del equipo
- Propenso a saturarse con proyectos muy grandes
Precios de Trello
- Gratis: 0 $ por usuario/mes
- Estándar: 5 $ por usuario/mes
- Premium: 10 $ por usuario/mes
- Enterprise: 17,50 $ por usuario/mes (facturado anualmente)
Valoraciones y opiniones sobre Trello
- G2: 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 23 000 opiniones)
¿Necesitas una experiencia sin complicaciones? ¡Hemos seleccionado algunas alternativas excelentes a Trello!
6. Notion (la mejor para colaborar a través de paneles personalizables)
Notion es una herramienta de colaboración segura que pone en primer plano la creatividad y la personalización. Te permite diseñar flujos de trabajo, compartir ideas y gestionar tareas, al tiempo que garantiza la seguridad de los datos.
Puede realizar un seguimiento de la seguridad y el cumplimiento normativo de la herramienta a través de auditorías de seguridad internas anuales. Yendo aún más allá, Notion almacena sus datos en AWS, utilizando una combinación de bases de datos, manteniéndolos sanos y salvos.
Las mejores funciones de Notion
- Autenticación multifactorial: Permite que el inicio de sesión sea más seguro añadiendo varias capas de autenticación
- Soberanía de los datos: Cumple con normativas como el RGPD, lo que garantiza un alojamiento y una gestión seguros de los datos
- Gestión de claves: Ofrece bloqueos digitales al tiempo que mantiene el control total de los datos a través de un servicio externo de confianza
Limitaciones de Notion
- Problemas ocasionales de rendimiento al trabajar con bases de datos extensas o grandes volúmenes de datos
- La aplicación móvil no es tan robusta como su versión de escritorio, ya que ofrece una funcionalidad limitada para los trabajadores que se desplazan, en comparación con las alternativas de Notion
Precios de Notion
- Gratis: 0 $ por asiento/mes
- Además: 10 $ al mes por asiento
- Business: 15 $ por asiento/mes
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Notion
- G2: 4,7/5 (más de 5900 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 2400 opiniones)
Notion te permite colaborar con otras personas en tiempo real, para que puedas trabajar con tu equipo sin importar dónde te encuentres. Tanto si eres estudiante, autónomo o formas parte de una empresa, Notion es una herramienta ideal para optimizar tus flujos de trabajo y sacar el trabajo adelante.
7. Google Workspace (ideal para la colaboración integral con Google Suite)
Documentos de Google (y Google Workspace) es líder en entornos de trabajo colaborativos. De hecho, la suite ofimística de Google tenía más del 44 % de cuota de mercado de la tecnología de suites ofimísticas, mientras que Microsoft Office 365 tenía el 30 %.
Ahora, Google Workspace es una herramienta de colaboración sólida gracias a su amplio intervalo de apps y funciones de seguridad de primera categoría. Mediante defensas basadas en IA, Google protege tu bandeja de entrada contra el spam, el phishing y los ataques de malware, lo que te permite navegar de forma eficiente.
Las mejores funciones de Google Workspace
- Estándar de cifrado avanzado (AES): Cifra los datos utilizando un protocolo de 128 bits o AES con claves distintas
- Controles de acceso: le permiten definir quién puede ver, editar o compartir archivos específicos, lo que garantiza que la información confidencial solo sea accesible para las personas autorizadas
- Gestión de dispositivos móviles: Permite a los administradores gestionar y proteger los dispositivos móviles para el acceso a Google Workspace
Límites de Google Workspace
- La función de búsqueda de Google Drive puede resultar frustrante, ya que a veces tiene dificultades para localizar archivos antiguos o documentos con nombres genéricos
- Complejidad en la navegación y la gestión de permisos en diversas apps y archivos, especialmente en ajustes de equipos más grandes
Precios de Google Workspace
- Business Starter: 7 $ por usuario/mes
- Business Standard: 14 $ al mes por usuario
- Business Plus: 22 $ al mes por usuario
- Enterprise: Presupuesto personalizado
Valoraciones y reseñas de Google Workspace
- G2: 4,6/5 (más de 42 000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 16 000 opiniones)
8. Zoom (la mejor para celebrar reuniones por vídeo de alta calidad)
Desde el uso compartido de actualizaciones trimestrales de proyectos hasta la organización de divertidas reuniones mensuales, Zoom facilita la colaboración en equipos grandes. Su facilidad de uso y su conectividad en tiempo real lo convierten en una herramienta eficaz para la colaboración en equipo.
La plataforma utiliza cifrado para proteger todos los vídeos, audios y uso compartido de pantalla durante las reuniones, con claves criptográficas que solo conocen los participantes.
Las mejores funciones de Zoom
- Salas de espera: los asistentes a la reunión solo pueden unirse después de que el anfitrión se haya unido a la llamada
- Reuniones con contraseña: Proporciona acceso a las reuniones solo mediante contraseñas compartidas
- Integraciones de autenticación: Se conecta con potentes plataformas de gestión de identidades como Centrify, Microsoft Active Directory y OneLogin para proteger la llamada de personal no autorizado
Límites de Zoom
- A veces, el audio se vuelve irregular o la calidad del vídeo disminuye, lo que hace que las reuniones sean menos eficientes
- El límite de 40 minutos para las reuniones de grupo en el plan Free puede resultar restrictivo
Precios de Zoom
- Básico: 0 $ para un solo usuario
- Pro: 13,33 $ al mes por usuario
- Business: 18,32 $ por usuario/mes
Valoraciones y opiniones sobre Zoom
- G2: 4,5/5 (más de 56 000 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 13 000 opiniones)
La interfaz de Zoom es limpia, intuitiva y fácil de usar, lo que facilita su uso tanto a usuarios expertos en tecnología como a aquellos con menos experiencia. Unirse a una reunión es tan sencillo como hacer clic en un enlace, y configurar tu propia reunión solo requiere unos pocos clics.
➡️ Más información: Las mejores alternativas a Zoom
9. Asana (la mejor para dependencias de tareas y automatización potente)
Asana es un software intuitivo y colaborativo que admite dependencias entre tareas, lo que te ayuda a optimizar tus tareas y proyectos de manera más eficiente. Puedes almacenar archivos, ejecutar flujos de trabajo automatizados y mantenerte conectado con tu equipo a través de funciones nativas de comentarios y @menciones.
Si utilizas la app móvil de Asana, tendrás control sobre lo que los miembros de tu equipo pueden descargar, capturar en pantalla y copiar y pegar en la app móvil, protegiendo así tus datos.
Las mejores funciones de Asana
- Límites de duración de la sesión: Establece la duración de la sesión para gestionar el tiempo de conexión de cada usuario y solicitar el inicio de sesión una vez que haya expirado
- Residencia de datos: Almacena tus datos en cuatro países (EE. UU., Alemania, Japón y Australia) para garantizar una mayor fiabilidad y rendimiento
- Control de invitaciones de invitados: permite a las personas con acceso invitar a más invitados solo desde una lista aprobada de dominios de correo electrónico
Limitaciones de Asana
- No es compatible con la asignación de varias personas a la misma tarea
- Se necesita mucha reflexión y la adopción por parte de todo el equipo para que funcione
Precios de Asana
- Personal 0 $ por usuario/mes
- Starter: 10,99 $ por usuario/mes
- Avanzado: 24,99 $ por usuario/mes
- Enterprise: Precios personalizados
- Enterprise+: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Asana
- G2: 4,4/5 (más de 10 000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 13 000 opiniones)
La interfaz de Asana es fácil de usar e intuitiva, lo que facilita la navegación por la plataforma y la realización de tareas específicas. Puedes crear y asignar tareas, supervisar el progreso de las mismas, colaborar en equipos y comunicarte con los miembros del equipo, entre otras cosas.
La interfaz de Asana es fácil de usar e intuitiva, lo que facilita la navegación por la plataforma y la realización de tareas específicas. Puedes crear y asignar tareas, supervisar el progreso de las mismas, colaborar en equipos y comunicarte con los miembros del equipo, entre otras cosas.
10. Toggl (la mejor para la colaboración en equipos remotos)
Toggl tiene una interfaz visualmente atractiva en tableros Kanban y vista Cronograma. Se destaca como una buena alternativa a Asana, ya que te permite agregar varias personas asignadas a una sola tarea, lo cual es útil para tareas de varios pasos.
Y no tendrás que perder el sueño por la pérdida de datos, ya que Toggl los respalda cada 24 horas.
Las mejores funciones de Toggl
- Cifrado de datos: Transmite datos a través de una red pública utilizando TLS 1. 2, cifrado AES-256 y firmas SHA2 para mantener la privacidad y colaborar de forma segura
- Múltiples tecnologías de almacenamiento: almacena sus datos en varios sistemas para protegerlos contra fallos inesperados del hardware
- Inicio de sesión único avanzado: Ayuda a minimizar el riesgo de robo de credenciales mediante la gestión de los controles de inicio de sesión a través del proveedor de identidad (Google Authenticator, Okta, etc.)
Limitaciones de Toggl
- No tiene una herramienta de comunicación integrada como algunas alternativas a Toggl con chat integrado en el entorno de trabajo
- Tiempos de carga lentos o retrasos, especialmente cuando se trata de un gran volumen de tareas y proyectos
Precios de Toggl
- Gratis: 0 $ al mes por asiento para un máximo de 5 usuarios
- Capacidad: 5 $ por asiento/mes
- Starter: 8 $ por asiento/mes
- Premium: 13,5 $ por asiento/mes
Valoraciones y opiniones sobre Toggl
- G2: 4,3/5 (más de 40 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)
11. Wire (la mejor para la comunicación y colaboración unificadas)
Wire es una plataforma integral de colaboración en el lugar de trabajo que reúne en un solo lugar la mensajería, el uso compartido de archivos, la colaboración en documentos y la comunicación en equipo.
Lo que es aún más interesante es que el código de Wire es completamente de código abierto y está disponible en GitHub, lo que te ofrece la máxima transparencia sobre cómo el equipo de Wire almacena y gestiona tus datos.
Las mejores funciones de Wire
- ID-Shield: Realiza comprobaciones de identidad en segundo plano y te da luz verde si estás hablando con la persona adecuada
- Wire Secure: Mantiene seguras las comunicaciones anteriores en caso de violación (Forward Secrecy) y sustituye las claves comprometidas para mantener seguras las futuras (Post-Compromise Security (PCS))
- Mensajes que se borran automáticamente: Te permite establecer un cronómetro, tras el cual los mensajes desaparecerán para ambos participantes
Límites de Wire
- Cuando surgen problemas durante la sincronización de dispositivos, puede ser necesario realizar una nueva sincronización utilizando una nueva clave de cifrado
- Carece de autenticación de dos factores (2FA), que es un requisito previo en cualquier herramienta de colaboración segura
Precios de Wire
- Free
- Wire para Enterprise: 7,45 € (aprox. 7,73 $) por persona/mes
- Cableado in situ: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Wire
- G2: No hay suficientes opiniones
- Capterra: 4,5/5 (más de 60 opiniones)
➡️ Más información: La guía definitiva para la colaboración práctica en proyectos [con consejos y plantillas gratuitas]
Proteja los datos y las conversaciones de su empresa con ClickUp
Cuando se trata de información confidencial (informes financieros, detalles de proyectos de clientes y conversaciones diarias relacionadas con el trabajo), la seguridad no es opcional.
Por eso necesita una herramienta de colaboración segura como ClickUp, donde la seguridad no es una cuestión secundaria, sino que está integrada.
ClickUp mantiene un alto nivel de seguridad de los datos mediante claves cifradas, cumplimiento normativo y permisos personalizados. Por supuesto, también obtienes excelentes funciones de colaboración, como pizarras, documentos, chat y clips, para mejorar la productividad y mantener a los miembros sincronizados.
¡Regístrese hoy mismo en ClickUp y disfrute de una colaboración fluida sin preocuparse por la seguridad!