8 herramientas similares a Smartsheet para la planificación de la capacidad

Smartsheet gestiona bien los datos estructurados de los proyectos, pero se diseñó en torno a la lógica de las hojas de cálculo, no a la capacidad en tiempo real. Si tu equipo divide su tiempo entre varios proyectos y tu plan deja de ajustarse a la realidad en el momento en que alguien reasigna una tarea, es que ya lo has superado.

Esta guía abarca ocho alternativas. Veredicto rápido: las agencias que facturan el tiempo dedicado a los clientes deberían considerar Float o Productive. Los equipos de tamaño medio que realizan cálculos complejos de recursos necesitan Wrike o Runn. Los equipos que desean que su plan de capacidad se encuentre en el mismo espacio de trabajo que el trabajo real deberían considerar ClickUp. Asana y monday.com se sitúan en un término medio para los equipos que ya las utilizan. Resource Guru es la opción más sencilla si lo único que necesitas es una vista compartida de la disponibilidad.

A continuación: una tabla comparativa, los cinco aspectos que realmente importan a la hora de evaluar estas herramientas y, a continuación, reseñas individuales con una descripción sincera de las limitaciones de cada una.

¿Qué es un software de planificación de la capacidad?

El software de planificación de la capacidad te muestra cuánto trabajo puede asumir tu equipo de forma realista y, a continuación, te ayuda a asignar nuevas tareas sin que nadie supere ese límite. Recopila la disponibilidad, las vacaciones, las tareas actuales y (en las mejores herramientas) las competencias, de modo que la pregunta «¿podemos aceptar este proyecto?» se responde con datos en lugar de con una corazonada.

La razón por la que ahora es más importante que antes: los horarios híbridos, el trabajo por contrato y el hecho de que las personas repartan su tiempo entre tres y cinco proyectos han hecho que la carga de trabajo sea invisible. Una hoja de cálculo puede hacer el seguimiento de quién está en qué. Pero no puede decirte que Priya estará al 110 % la semana que viene porque dos plazos se han solapado en el mismo martes.

Dato de ClickUp: Solo el 15 % de los responsables comprueba la carga de trabajo antes de asignar nuevas tareas. Otro 24 % asigna tareas basándose únicamente en los plazos de los proyectos. El resultado son equipos sobrecargados de trabajo, miembros del equipo infrautilizados y ese tipo de agotamiento que aparece tres semanas demasiado tarde para poder solucionarlo. Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias a las automatizaciones de ClickUp, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

Alternativas a Smartsheet para la planificación de la capacidad de un vistazo

Herramienta Ideal para Función destacada Precios Limitación honesta ClickUp Equipos que desean tener la capacidad, las tareas y los documentos en un único entorno de trabajo Vista Carga de trabajo vinculada a las tareas en tiempo real; asignación y priorización mediante IA Gratis para siempre; personalización disponible para corporaciones La complejidad de las funciones supone una curva de aprendizaje para los equipos pequeños Monday.com Seguimiento visual de la capacidad para equipos sin conocimientos técnicos Widget de carga de trabajo, sobreasignación codificada por colores Free; de pago a partir de 9 $ por usuario al mes Las funciones avanzadas de gestión de la carga de trabajo se encuentran en los planes superiores Wrike Planificación de recursos empresariales con programación basada en el esfuerzo Planificador de recursos, asignación basada en porcentajes Gratis; de pago a partir de 10 $/usuario/mes Curva de aprendizaje pronunciada, interfaz de usuario recargada Asana Capacidad a nivel de cartera en múltiples proyectos Vista Carga de trabajo, carteras, cronograma Gratis; de pago a partir de 13,49 $ por usuario al mes La precisión de la carga de trabajo depende de estimaciones de esfuerzo coherentes Float Planificación de recursos específica para agencias Planificador visual, asignación que tiene en cuenta la rentabilidad Precio a partir de 8,50 $ por usuario al mes Funciones de gestión de proyectos limitadas Resource Guru Planificación sencilla de equipos con gestión de permisos Barra de disponibilidad, detección de conflictos Pago a partir de 5 $ por usuario al mes Elaboración de informes básicos, pocas integraciones Runn Previsión de capacidad en tiempo real para equipos de servicios Planificación de escenarios, proyectos provisionales Pago a partir de 9 $ por usuario al mes Comunidad de usuarios reducida, plantillas con límite Productivo Gestión de recursos de la agencia vinculada a los presupuestos Utilización vinculada al margen del proyecto Precio a partir de 10 $ por usuario al mes Excesivo para empresas que no prestan servicios

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Sabías que...? El 50 % de las organizaciones carece de indicadores clave de rendimiento (KPI) de proyectos en tiempo real y, como resultado, pierde al menos un día completo al mes en la elaboración manual de informes.

Por qué los equipos buscan alternativas a Smartsheet para la planificación de la capacidad

Los equipos suelen dejar de lado Smartsheet para la planificación de la capacidad cuando los datos de recursos se vuelven demasiado dinámicos para las filas y columnas. La planificación de la capacidad requiere actualizaciones de tareas en tiempo real, visibilidad de las ausencias, previsión de la carga de trabajo, planificación de escenarios y cambios en las asignaciones que actualicen el plan automáticamente.

Smartsheet puede realizar un buen seguimiento de los datos estructurados de los proyectos, pero los equipos suelen necesitar un sistema más conectado cuando las cargas de trabajo cambian a diario, las personas reparten su tiempo entre varios proyectos o los responsables necesitan comparar la capacidad planificada con el trabajo real.

Todas las herramientas afirman ser la solución que necesitas, lo que hace que elegir una sea más difícil de lo que debería ser. Estas son las características imprescindibles que debes tener en cuenta:

Visibilidad de la carga de trabajo en tiempo real: necesitas una herramienta que se actualice automáticamente a medida que cambian los cronogramas, mostrando quién tiene exceso de trabajo y quién dispone de capacidad en este momento

Planificación de escenarios: una buena herramienta te permite simular escenarios hipotéticos antes de realizar la confirmación, para que puedas ver exactamente cómo afectaría un nuevo proyecto a la carga de trabajo de tu equipo.

Seguimiento de la utilización: Supervisa el tiempo facturable frente al no facturable para detectar la sobreasignación antes de que se convierta en un problema

Asignación basada en habilidades: Las mejores herramientas pueden recomendar quién debe asumir una tarea basándose en el trabajo anterior, el rol y la disponibilidad. La mayoría de los responsables recurren de forma predeterminada a «quien esté más cerca», ya que no tienen estos datos a su alcance.

Integración con las herramientas existentes: La precisión de los datos de capacidad depende de la precisión de los datos de trabajo que los alimentan. Busca una herramienta que se integre con tus calendarios, sistemas de control de tiempo y sistemas de gestión de proyectos.

1. ClickUp

Cómo utiliza ClickUp las vistas Carga de trabajo para equilibrar la capacidad del equipo

La ventaja de ClickUp en materia de planificación de la capacidad es estructural: la vista Carga de trabajo utiliza datos de tareas en tiempo real, por lo que la capacidad cambia cuando se mueven las tareas. Esto elimina el paso de sincronización manual que suele fallar en la mayoría de las planificaciones basadas en hojas de cálculo.

La vista Carga de trabajo correlaciona las asignaciones de cada persona con una capacidad definida, establecida en horas, número de tareas o campos de esfuerzo personalizados, como los puntos de historia. Puedes arrastrar tareas entre personas o franjas horarias directamente desde la vista, y las barras de carga de trabajo se recalculan a medida que las mueves. Funciona como una superficie de planificación, no solo como un informe.

Los paneles se alimentan del seguimiento del tiempo, el progreso de las tareas y los campos personalizados que ya se encuentran en el entorno de trabajo. Puedes comparar la capacidad planificada con el esfuerzo registrado, ver la distribución entre los equipos y compartir una vista en tiempo real con las partes interesadas sin necesidad de exportar nada.

ClickUp Brain abarca tareas, documentos y paneles de control. Puede resumir el progreso de los proyectos, revelar patrones de carga de trabajo y sugerir asignaciones basadas en el historial de trabajo y la carga actual.

Deja que ClickUp Brain supervise la carga de trabajo de tu equipo y te avise de las tendencias clave

Para la planificación de la capacidad, AI Assign recomienda propietarios de tareas en función de la disponibilidad, la carga de trabajo y el contexto de la tarea.

Opinión sincera: ClickUp ofrece muchas funciones, pero esa amplitud tiene un coste. Los equipos que solo necesitan el uso compartido de la disponibilidad y no quieren familiarizarse con el entorno de trabajo más amplio encontrarán que herramientas más ligeras, como Resource Guru o Float, son más rápidas de configurar. La vista Carga de trabajo en el móvil también es más limitada que la versión de escritorio.

Las mejores funciones de ClickUp

Establece metas con ClickUp Goals y vincúlalas a tareas para realizar el seguimiento de cómo la capacidad planificada se traduce en resultados reales

Identifica las dependencias entre tareas y utiliza la vista Gantt de ClickUp para comprender cómo los retrasos afectan a los cronogramas y a la carga de trabajo del equipo

Define el esfuerzo utilizando campos personalizados que se adapten a la forma en que tu equipo planifica el trabajo

La función integrada de control de tiempo de los proyectos de ClickUp te permite comparar las duraciones estimadas con el tiempo registrado para mejorar la planificación de la capacidad futura.

Planifica el trabajo a lo largo de diferentes cronogramas con más de 15 vistas flexibles de ClickUp que muestran cómo cambia la capacidad con el tiempo

Utiliza automatizaciones para gestionar la asignación de tareas y las actualizaciones del flujo de trabajo a medida que avanza el trabajo

Ventajas y desventajas de ClickUp

Ventajas:

El entorno de trabajo unificado elimina la dispersión de contextos. Al reunir los datos de capacidad, las tareas y la comunicación en un solo lugar, la visibilidad de tu carga de trabajo refleja la realidad sin necesidad de sincronización manual.

Los insights basados en IA revelan patrones ocultos. ClickUp Brain te ayuda a pasar de una gestión reactiva a una optimización proactiva, recomendando tareas y señalando riesgos.

Las unidades de capacidad flexibles se adaptan a cualquier flujo de trabajo. Tanto si utilizas horas, puntos de historia o recuentos de tareas, la vista Carga de trabajo se adapta a la forma de trabajar de tu equipo

Contras:

La complejidad de las funciones supone una verdadera curva de aprendizaje para los equipos que se inician en las plataformas todo en uno

La vista Carga de trabajo móvil tiene menos interacciones que la de escritorio

La configuración inicial lleva más tiempo que en planificadores especializados como Float

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 comenta:

Me gusta poder tenerlo todo integrado en ClickUp, lo que me ayuda a entender cómo se realiza el trabajo y en qué está trabajando cada uno cada semana. Tener visibilidad sobre la capacidad y los documentos es realmente clave, especialmente para la gestión de proyectos en una agencia como la nuestra. Valoro mucho que no se nos escape nada al tenerlo todo en ClickUp. Además, la configuración inicial me resultó muy fácil.

Me gusta poder tenerlo todo integrado en ClickUp, lo que me ayuda a entender cómo se realiza el trabajo y en qué está trabajando cada uno cada semana. Tener visibilidad sobre la capacidad y los documentos es realmente clave, especialmente para la gestión de proyectos en una agencia como la nuestra. Valoro mucho que no se nos escape nada al tenerlo todo en ClickUp. Además, la configuración inicial me resultó muy fácil.

Otro usuario de TrustRadius comparte:

He utilizado Trello, Jira, Smartsheet, monday.com y Basecamp, y he echado un vistazo a varias otras, pero solo ClickUp ofrece la combinación de flexibilidad y estructura que me permite gestionar mi propio trabajo en la misma herramienta que varios equipos que comparten algunas tareas, pero no todas.

He utilizado Trello, Jira, Smartsheet, monday.com y Basecamp, y he echado un vistazo a varias otras, pero solo ClickUp ofrece la combinación de flexibilidad y estructura que me permite gestionar mi propio trabajo en la misma herramienta que varios equipos que tienen un uso compartido de algunas tareas, pero no de todas.

Monday.com es una sólida alternativa a Smartsheet para equipos que desean un seguimiento visual de la carga de trabajo sin una interfaz basada en hojas de cálculo. Sus tableros visuales facilitan la comprensión de la distribución de la carga de trabajo de un solo vistazo, con barras codificadas por colores que muestran quién está al límite, por debajo o por encima de su capacidad a lo largo de los cronogramas.

Redistribuir el trabajo también es muy sencillo. Los responsables pueden arrastrar y soltar tareas directamente desde el widget de Carga de trabajo.

También puedes utilizar las recetas de automatización de monday.com para abordar los problemas de forma proactiva. Por ejemplo, puedes configurar una automatización para que se active una notificación cuando la carga de trabajo de un miembro del equipo supere un umbral, de modo que puedas intervenir antes de que se sienta desbordado.

Opinión sincera: Los precios de Monday.com se estructuran en «paquetes» de usuarios (3, 5, 10), lo que se vuelve caro rápidamente para los equipos que no encajan perfectamente en esos niveles. Las funciones de gestión de la carga de trabajo más útiles solo están disponibles en el plan Pro.

Las mejores funciones de Monday.com

Widget de carga de trabajo: muestra la capacidad del equipo mediante barras visuales, utilizando un código de colores para resaltar al instante a los miembros del equipo con exceso de asignaciones.

Vistas de cronograma y de Gantt: te ayudan a planificar los calendarios de los proyectos en función de la disponibilidad del equipo para identificar posibles conflictos de recursos antes de que se produzcan

Integraciones: Tiene conexiones con herramientas como Slack, Google Calendar y Zoom

Ventajas y desventajas de Monday.com

Ventajas:

Interfaz muy visual, fácil de aprender

Las estructuras flexibles de los tableros se adaptan a muchos flujos de trabajo

Potente automatización de las alertas de capacidad

Contras:

Los precios por usuario penalizan a los equipos que se encuentran entre dos niveles

Las funciones avanzadas de capacidad están restringidas a los planes de mayor nivel

Los flujos de trabajo de seguimiento complejos requieren una personalización inicial real personalizada

Precios de Monday.com

Free

Básico: 9 $/usuario/mes

Estándar: 12 $/usuario/mes

Pro: 19 $/usuario/mes

Corporación: Póngase en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Monday.com

G2: 4,7/5 (más de 15 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 5000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Monday.com?

Un usuario de G2 comparte:

Lo que más me gusta de Monday Work Management es lo fácil que resulta organizar proyectos y realizar el seguimiento de las tareas, todo en un mismo lugar. La interfaz es muy visual e intuitiva, por lo que todo el equipo puede ver de un vistazo el progreso, los plazos y las responsabilidades. También valoro las funciones de automatización y las integraciones, ya que reducen el trabajo manual y ayudan a que todos estén en sintonía. En general, hace que la colaboración sea más fluida y el seguimiento de los proyectos mucho más eficiente.

Lo que más me gusta de Monday Work Management es lo fácil que resulta organizar proyectos y realizar el seguimiento de las tareas, todo en un mismo lugar. La interfaz es muy visual e intuitiva, por lo que todo el equipo puede ver de un vistazo el progreso, los plazos y las responsabilidades. También valoro las funciones de automatización y las integraciones, ya que reducen el trabajo manual y ayudan a que todos estén en sintonía. En general, hace que la colaboración sea más fluida y el seguimiento de los proyectos mucho más eficiente.

Lee también: El trabajo no debería parecer un Monday

3. Wrike

vía Wrike

Wrike está diseñado para grandes organizaciones en las que la asignación de recursos es realmente compleja. Su característica diferenciadora es la programación basada en el esfuerzo: los responsables asignan a los miembros del equipo por porcentaje de tiempo en lugar de por número de tareas, lo que ofrece una visión más realista de la capacidad cuando el personal se distribuye entre varios proyectos.

El control de tiempo integrado te permite comparar el esfuerzo planificado con el tiempo real dedicado, de modo que las estimaciones de capacidad futuras se vuelven más precisas con cada ciclo.

Opinión sincera: La plataforma tiene una curva de aprendizaje pronunciada. El paquete completo de gestión de recursos solo está disponible a partir del plan Business. A algunos usuarios les parece que la interfaz está recargada.

Las mejores funciones de Wrike

Módulo de gestión de recursos: Tiene compatibilidad con controles de acceso basados en roles para que las personas adecuadas gestionen los recursos adecuados en todos los equipos

Gráficos de carga de trabajo: Filtra las vistas de asignación por proyecto, equipo o persona para identificar exactamente dónde se están formando los cuellos de botella antes de que afecten a la entrega

Informes y análisis: La elaboración de informes detallados sobre la utilización en todos los departamentos ayuda a la dirección a detectar ineficiencias y a tomar decisiones de dotación de personal basadas en datos.

Ventajas y desventajas de Wrike

Ventajas:

Los cronómetros automáticos de tareas registran las horas sin necesidad de introducir datos manualmente

Resource Planner permite a los responsables probar diferentes escenarios de planificación antes de asignar el trabajo

Las solicitudes de recursos se tramitan a través de flujos de trabajo de aprobación estructurados

Contras:

Curva de aprendizaje pronunciada para equipos sin experiencia previa en la gestión del trabajo empresarial

Funciones completas de recursos solo en el plan Business y superiores

La interfaz puede parecer un poco recargada

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $/usuario/mes

Empresa: 25 $/usuario/mes

Corporación: Póngase en contacto con el equipo de ventas

Pinnacle: Ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2: 4,2/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 2000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Un usuario de G2 comparte:

No es necesario utilizar todas las funciones avanzadas para sacar mucho partido a Wrike. Puedes utilizarlo de forma básica como herramienta de seguimiento de plazos y personas asignadas, e ir añadiendo poco a poco más funcionalidades de seguimiento a medida que aprendes a usar el software. Está realmente muy bien diseñado para que puedas utilizarlo por capas y evolucionar sobre la marcha.

No es necesario utilizar todas las funciones avanzadas para sacar mucho partido a Wrike. Puedes utilizarlo de forma básica como herramienta de seguimiento de plazos y personas asignadas, e ir añadiendo poco a poco más funcionalidades de seguimiento a medida que aprendes a usar el software. Está realmente muy bien diseñado para que puedas utilizarlo por capas y evolucionar sobre la marcha.

¿Tu equipo está sufriendo agotamiento? Mira este vídeo sobre estrategias de planificación de la capacidad y optimiza la carga de trabajo de tu equipo para crear un entorno de trabajo saludable:

4. Asana

vía Asana

Cuando gestionas varios proyectos, es fácil perder la visión global y acabar sobrecargando a tu equipo. La vista Carga de trabajo de Asana te ayuda a equilibrar las tareas en todas las carteras, lo que facilita evitar el agotamiento y garantizar que tus iniciativas más importantes cuenten con los recursos adecuados.

Obtienes una visión general visual de la capacidad basada en las estimaciones de esfuerzo que has establecido para las tareas. Ahí está el problema: si tu equipo no es riguroso con las estimaciones de esfuerzo, la vista Carga de trabajo te muestra datos ficticios.

Opinión sincera: Las funciones a nivel de cartera de Asana solo están disponibles en el plan Business y superiores, que es donde el precio se vuelve poco asequible. Las unidades de capacidad se limitan a horas o puntos, con poca flexibilidad más allá de eso.

Las mejores funciones de Asana

Paneles de elaboración de informes: muestra métricas en tiempo real, como el uso de la capacidad, las horas registradas y las tendencias de la carga de trabajo, para orientar las decisiones basadas en datos

Portfolios: Supervisa la capacidad de varios proyectos a la vez, lo que te ayudará a tomar decisiones estratégicas sobre los recursos.

Vista de cronograma: compara los calendarios de los proyectos con la disponibilidad del equipo para detectar conflictos de recursos antes de que provoquen retrasos

Ventajas y desventajas de Asana

Ventajas:

La planificación de la capacidad permite visualizar simultáneamente tanto la vista departamental como la vista de equipo

Se integra con más de 200 herramientas

Los planes de capacidad se sincronizan automáticamente con las cargas de trabajo y las carteras

Contras:

La planificación de la capacidad depende de estimaciones de esfuerzo coherentes

Las funciones avanzadas de carga de trabajo y cartera requieren planes de nivel superior

Menos flexible para la previsión detallada de recursos que herramientas especializadas como Runn o Float

Precios de Asana

Personal: Gratis, gratuito/a

Starter: 13,49 $/usuario/mes

Avanzado: 30,49 $/usuario/mes

Corporación: Ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Asana

G2: 4,4/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 13 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?

Un usuario de G2 comenta:

Las funciones de IA añadidas a nivel de cartera ofrecen información interesante sobre proyectos de gran envergadura. Las pruebas iniciales parecen prometedoras como forma de estandarizar la elaboración de informes de cartera.

Las funciones de IA añadidas a nivel de cartera ofrecen información interesante sobre proyectos de gran envergadura. Las pruebas iniciales parecen prometedoras como forma de estandarizar la elaboración de informes de cartera.

Dato curioso: Las colmenas mantienen una reserva de abejas que parecen estar inactivas. Las investigaciones han demostrado que estas abejas son, en realidad, un colchón de capacidad bajo demanda, que se activa cuando la demanda de recolección aumenta repentinamente o cuando un grupo de trabajo sufre pérdidas. ¡La naturaleza inventó de forma independiente el concepto de reservas de recursos en espera!

5. Float

vía Float

Si tu principal frustración es simplemente averiguar quién está disponible para realizar el trabajo en qué, una plataforma de gestión de proyectos completa puede parecerte excesiva.

Float se ha diseñado principalmente como una herramienta de programación de recursos, y ese enfoque se nota. El programador visual muestra la disponibilidad y las asignaciones en un cronograma claro. La función de arrastrar y soltar asigna a las personas a los proyectos y muestra inmediatamente el impacto en la carga de trabajo de todos. Los informes de capacidad incluyen tasas de utilización, previsiones de recursos y distribución de la carga de trabajo. El seguimiento integrado de las ausencias tiene en cuenta automáticamente las vacaciones y los días festivos a la hora de calcular la capacidad, para que no programes accidentalmente trabajo para alguien que está ausente.

Opinión sincera: Las funciones de gestión de proyectos son escasas. Probablemente acabarás combinando Float con otra herramienta de tareas. La elaboración de informes también es menos completa que la que ofrecen las plataformas todo en uno, y la experiencia móvil va por detrás de la aplicación web.

Las mejores funciones de Float

Filtrado por habilidades y roles: Estandariza los roles con tarifas de coste y facturación predeterminadas, y añade etiquetas personalizadas para la ubicación, las habilidades, la antigüedad y mucho más, de modo que la persona adecuada para el trabajo esté a solo un filtro de distancia.

Planificador visual de recursos: Una interfaz con un cronograma claro que facilita ver la disponibilidad del equipo y asignar personas a los proyectos

Informes de capacidad: Genera informes sobre tasas de utilización y previsiones de disponibilidad que te ayudarán a planificar la demanda futura.

Ventajas e inconvenientes de Float

Ventajas:

Realiza estimaciones de proyectos con costes reales y tarifas de facturación, y luego realiza un seguimiento de la rentabilidad en tiempo real a medida que cambian los planes

La vista de utilización en tiempo real muestra los riesgos de exceso de capacidad y de margen de forma conjunta

Se integra con ClickUp, NetSuite, Jira, Asana, monday.com, Wrike, Slack, Google Calendar y Outlook

Contras:

Funciones de gestión de proyectos limitadas

La elaboración de informes es menos extensa que la de las plataformas todo en uno

Experiencia de usuario móvil detrás de la versión web

Precios de Float

Starter: 8,50 $/usuario/mes

Pro: 14 $/usuario/mes

Corporación: Póngase en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Float

G2: 4,3/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Float?

Un usuario de G2 comenta:

Me encanta esta plataforma por su capacidad para planificar y programar el cronograma del proyecto. Esta plataforma mejora la eficiencia y permite a los equipos colaborar mejor para completar el proyecto dentro del plazo establecido. Lo que más me gusta de esta plataforma son los informes, que permiten una toma de decisiones mejor y más informada, algo fundamental para la organización. Esta plataforma tiene una interfaz de usuario menos compleja, lo que resulta cómodo para los usuarios. Además, con esta plataforma se puede realizar un seguimiento y gestionar de forma muy eficiente el ciclo de vida del proyecto.

Me encanta esta plataforma por su capacidad para planificar y programar el cronograma del proyecto. Esta plataforma mejora la eficiencia y permite a los equipos colaborar mejor para completar el proyecto dentro del plazo establecido. Lo que más me gusta de esta plataforma son los informes, que permiten una toma de decisiones mejor y más informada, algo fundamental para la organización. Esta plataforma tiene una interfaz de usuario menos compleja, lo que resulta cómodo para los usuarios. Además, con esta plataforma se puede realizar un seguimiento y gestionar de forma muy eficiente el ciclo de vida del proyecto.

6. Resource Guru

vía Resource Guru

Resource Guru simplifica la programación de equipos con una interfaz centrada en la disponibilidad. La función más destacada es la barra de disponibilidad, que muestra de un vistazo el tiempo reservado frente al disponible de cada miembro del equipo. La gestión de conflictos señala automáticamente las reservas duplicadas antes de la confirmación.

La gestión de permisos se encuentra dentro de la misma vista de planificación, por lo que las vacaciones, las bajas por enfermedad y las ausencias aparecen junto a las asignaciones de proyectos.

Opinión sincera: Resource Guru es un planificador, no una plataforma de gestión de proyectos. La elaboración de informes es básica, la lista de integraciones es más reducida que la de sus competidores más grandes y necesitarás una herramienta independiente para el trabajo real de las tareas.

Las mejores funciones de Resource Guru

Reservas provisionales: Los equipos pueden añadir reservas provisionales para trabajos sin confirmar al calendario, lo que permite planificar con antelación antes de realizar la confirmación formal del trabajo.

Control de tiempo: Los equipos pueden realizar el control de tiempo mediante hojas de horas fáciles de completar, comparar las horas de previsión con las reales y exportar los datos de las hojas de horas para un análisis más detallado.

Reserva de equipos y salas de reuniones: Resource Guru te permite gestionar no solo a las personas, sino también los equipos y las salas de reuniones desde la misma interfaz de programación

Ventajas y desventajas de Resource Guru

Ventajas:

Utilizado en agencias, consultoría, construcción, ingeniería y TI

Tiene compatibilidad con jerarquías organizativas con reservas basadas en aprobadores

Incorporación rápida

Contras:

Funciones de gestión de proyectos limitadas

Elaboración de informes básicos

Menos integraciones que los competidores más grandes

Precios de Resource Guru

Grasshopper: 5 $ por usuario al mes

Blackbelt: 8 $/usuario/mes

Master: 12 $/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Resource Guru

G2: 4,6/5 (más de 400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 500 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Resource Guru?

Un usuario de G2 comparte:

Me gusta poder iniciar sesión fácilmente en Resource Guru para comprobar dónde estaré, lo que me ayuda a planificar mi agenda y mi calendario anual con antelación. Para nuestra organización es beneficioso estructurar y saber dónde estar en un momento determinado. Además, me parece muy fácil de configurar y usar. El vídeo que se proporcionaba era muy claro, lo que me facilitó mucho dar los primeros pasos.

Me gusta poder iniciar sesión fácilmente en Resource Guru para comprobar dónde estaré, lo que me ayuda a planificar mi agenda y mi Calendario anual con antelación. Para nuestra organización es beneficioso estructurar y saber dónde estar en un momento determinado. Además, me parece muy fácil de configurar y usar. El vídeo que se proporcionaba era muy claro, lo que me facilitó mucho dar los primeros pasos.

Dato curioso: Los ingenieros de Netflix popularizaron la «ingeniería del caos» en parte como una prueba de estrés de la capacidad: provocar deliberadamente fallos en los sistemas en producción para detectar límites de capacidad ocultos antes de que lo hiciera el tráfico real.

7. Runn

vía Runn

Confirmar nuevos proyectos sin conocer el impacto que tendrán en tu equipo es la causa de que las fechas de entrega se retrasen tres meses. Runn aborda este problema con previsiones de capacidad en tiempo real y planificación de escenarios, para que puedas modelar las necesidades de recursos antes de firmar nada.

Los gráficos de capacidad de Runn muestran la utilización y la disponibilidad del equipo a lo largo del tiempo, actualizándose en tiempo real a medida que cambian los planes del proyecto. La función más potente es la planificación de escenarios, que te permite simular «qué pasaría si aceptáramos este proyecto además de los que ya tenemos».

Por ejemplo, un equipo de servicios puede simular si un nuevo proyecto de un cliente sobrecargaría a los diseñadores en junio, infrautilizaría a los ingenieros en julio o requeriría contratar a un proveedor externo antes de firmar el acuerdo.

Opinión sincera: La comunidad de usuarios de Runn es pequeña, lo que significa que hay menos plantillas y flujos de trabajo con uso compartido. Al igual que Float y Resource Guru, las funciones de gestión de proyectos son limitadas, por lo que probablemente lo combinarás con otra herramienta. Las integraciones también son más limitadas que las de las plataformas consolidadas.

Las mejores funciones de Runn

Previsión de capacidad en tiempo real: Runn ofrece previsiones de capacidad en tiempo real que orientan las decisiones de contratación, reasignación y cartera de proyectos para mantener un equilibrio en la utilización.

Proyectos provisionales: Los equipos pueden modelar proyectos provisionales para comprender cómo el trabajo futuro afectará a la capacidad, los cronogramas y el riesgo de entrega.

Fases del proyecto y hitos: Los planes se pueden crear utilizando tareas, fases del proyecto, hitos y tiempo libre, con la posibilidad de cambiar entre diferentes horizontes temporales

Ventajas y desventajas de Runn

Ventajas:

Asigna a los empleados a las tareas según porcentajes de asignación

Fácil de ajustar e implementar en todos los equipos

Las etiquetas personalizadas permiten filtrar a las personas por habilidades, roles o ubicaciones

Contras:

Funciones de gestión de proyectos limitadas

Comunidad de usuarios más pequeña, menos plantillas

Menos integraciones que los competidores consolidados

Precios de Runn

Lite: 9 $/usuario/mes

Estándar: 13 $/usuario/mes

Avanzado: Ponte en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Runn

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: 4,8/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Runn?

Un usuario de Capterra hace una mención:

Una experiencia positiva en todos los aspectos: el uso del producto, la facilidad de uso, la interacción con el personal, el servicio de ayuda y el bot, así como la disposición a apoyar a una organización sin ánimo de lucro en nuestra planificación. Muy satisfechos.

Una experiencia positiva en todos los aspectos: el uso del producto, la facilidad de uso, la interacción con el personal, el servicio de ayuda y el bot, así como la disposición a apoyar a una organización sin ánimo de lucro en nuestra planificación. Muy satisfechos.

¿Sabías que...? Henry Gantt inventó el diagrama de Gantt entre 1910 y 1915 como herramienta visual para programar las cargas de trabajo de producción a lo largo del tiempo, haciendo coincidir las secuencias de tareas con la capacidad disponible de maquinaria y mano de obra. Sigue siendo una de las herramientas de planificación más utilizadas en el mundo, sin que su concepto haya cambiado prácticamente en nada.

8. Productiva

vía Productive

Productive combina la programación de recursos con la elaboración de presupuestos y el seguimiento de la rentabilidad, lo que te ofrece una vista financiera y operativa en un mismo lugar. Las herramientas de programación muestran la disponibilidad del equipo junto con los presupuestos de los proyectos, para que puedas asignar a tus empleados más valiosos a las tareas más rentables.

Productive está diseñado para agencias en las que el personal divide su tiempo entre múltiples proyectos de clientes y los márgenes dependen de la precisión en la utilización. Los informes de utilización registran el tiempo facturable frente al no facturable, y las funciones específicas para agencias gestionan los anticipos y los márgenes de los proyectos.

Opinión sincera: El enfoque en las agencias es tanto su punto fuerte como su limitación. Si no diriges una empresa de servicios, gran parte de lo que ofrece Productive supone un gasto superfluo. Además, la elaboración de informes avanzados solo está disponible en los planes más caros.

Las mejores funciones para la productividad

Previsión de la utilización: Productive permite a los equipos visualizar y prever las tasas de utilización, y les ayuda a decidir si deben aceptar nuevos proyectos.

Control de tiempo y datos reales: Cuando alguien registra el tiempo en Productive, se actualizan automáticamente el consumo del presupuesto, la utilización y los márgenes de previsión.

Gestión de proyectos y tareas: Productive combina la gestión de tareas, la asignación de recursos, el control de tiempo, la gestión de solicitudes de permisos, la elaboración de presupuestos y el CRM

Ventajas y desventajas de Productive en materia de productividad

Ventajas:

Reservas provisionales para proyectos sin confirmar, convertibles en confirmadas

La programación se integra con las solicitudes de permisos y vacaciones

Se integra con Slack, Google Calendar, Outlook, Xero, QuickBooks, BambooHR y Breathe

Contras:

El enfoque de agencia es excesivo para las empresas que no prestan servicios

Curva de aprendizaje para equipos sin experiencia previa en la gestión integrada de recursos y finanzas

La elaboración de informes avanzados está restringida a los planes de mayor precio

Precios de productividad

Essential: 10 $/usuario/mes

Professional: 25 $/usuario/mes

Ultimate: Póngase en contacto con el equipo de ventas

Valoraciones y reseñas de Productive

G2: 4,7/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Productive?

Un usuario de G2 hace una mención:

Me encanta lo intuitiva y fácil de usar que es la interfaz: hizo que la incorporación fuera rápida y sin esfuerzo. Además, las herramientas de colaboración son fantásticas, ya que mantienen a mi equipo conectado y coordinado, incluso a pesar de las diferentes zonas horarias.

Me encanta lo intuitiva y fácil de usar que es la interfaz: hizo que la incorporación fuera rápida y sin esfuerzo. Además, las herramientas de colaboración son fantásticas, ya que mantienen a mi equipo conectado y coordinado, incluso a pesar de las diferentes zonas horarias.

¿Cuál deberías elegir realmente?

Planificador puro, sin las complicaciones de la gestión de proyectos: Float o Resource Guru. Más rápido de implementar, más barato por usuario y podrás seguir utilizando tu herramienta de tareas actual.

Agencia o empresa de servicios: Productiva si facturas por horas y te preocupan los márgenes por proyecto. Float si prefieres una opción más sencilla.

Empresas medianas con cálculos de recursos complejos: Wrike para la asignación basada en porcentajes en todas las carteras. Runn si la planificación de escenarios es el principal problema.

Si ya utilizas Asana o monday.com: Sigue utilizando lo que ya tienes. Ambas herramientas gestionan la capacidad lo suficientemente bien como para que, solo por este motivo, no merezca la pena realizar la migración.

Si quieres que la planificación de la capacidad vaya de la mano del trabajo real: ClickUp. La ventaja es estructural —la vista Carga de trabajo se recalcula a medida que se mueven las tareas, ya que se trata de los mismos datos— y la contrapartida es una curva de aprendizaje más pronunciada.

La tónica común en las ocho: los planificadores como Float y Resource Guru son fáciles de usar cuando lo único que necesitas es disponibilidad, pero el plan queda al margen del trabajo. El plan y el trabajo se van desalineando a menos que alguien los mantenga sincronizados manualmente. Esa es la brecha que un entorno de trabajo integrado como ClickUp cierra por diseño.

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Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuál es la diferencia entre la planificación de la capacidad y la planificación de recursos?

La planificación de la capacidad consiste en comprender la cantidad total de trabajo que tu equipo puede gestionar, mientras que la planificación de recursos consiste en asignar a personas concretas a tareas específicas. La planificación de la capacidad responde a la pregunta «¿Tenemos suficiente capacidad?», y la planificación de recursos responde a la pregunta «¿Quién debe realizar este trabajo?».

Sí, hay herramientas para equipos de cualquier tamaño. Los equipos más pequeños pueden empezar con un simple planificador, mientras que las organizaciones más grandes suelen necesitar una plataforma integral que combine la planificación de la capacidad con la gestión de proyectos y la elaboración de informes.

Las herramientas de planificación de la capacidad basadas en IA analizan datos de la carga de trabajo en tiempo real, recomiendan responsables de tareas, señalan cuellos de botella y resumen los riesgos de capacidad. La planificación basada en hojas de cálculo depende de actualizaciones manuales, por lo que queda desactualizada cuando cambian los plazos, las asignaciones o la disponibilidad.

Muchas herramientas específicas de planificación de la capacidad ofrecen integraciones. Sin embargo, una solución todo en uno como ClickUp, que combina la planificación de la capacidad con la gestión de tareas, elimina la necesidad de integraciones. Además, evita los problemas de sincronización de datos que pueden surgir al utilizar herramientas independientes.