Las 10 mejores alternativas a Olovka IA en 2026

👀 ¿Sabías que...? El uso de la IA entre los estudiantes se ha disparado hasta el 92 %, frente al 66 % de hace solo un año.

Pero a medida que la IA se convierte en la norma, el listón de la calidad se ha elevado. Ya no basta con generar un borrador rápido. Ahora necesitas producir trabajos que incluyan citas precisas y conecten bien las ideas.

Olovka IA es una herramienta muy popular para redactar ensayos rápidamente. Sin embargo, a menudo se queda corta cuando el trabajo exige profundidad académica. Para investigadores y estudiantes, un «bot de ensayos» genérico puede suponer un riesgo. No querrás pasar por alto matices o citar fuentes no verificadas.

Esta guía analiza las mejores alternativas a Olovka IA para el curso 2026.

Alternativas a Olovka IA de un vistazo

A continuación te ofrecemos una rápida comparación de las mejores alternativas a Olovka IA, para quiénes son más adecuadas, sus funciones más destacadas y sus precios.

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios* ClickUp Redacción impulsada por IA que mantiene una conexión con tareas, documentos y plazos ClickUp Brain, Brain MAX, Documentos, IA Notetaker, Super Agentes, Automatizaciones, Clips, Bloc de notas, Recordatorios Free Forever; personalización disponible para corporaciones Notion IA Redacción con IA dentro de una base de conocimientos flexible para notas e investigación Preguntas y respuestas en todo el entorno de trabajo, reescritura y resumen en línea, autocompletado de bases de datos Plan Free disponible; planes de pago a partir de 12 $ al mes The Good IA Generación estructurada de ensayos académicos con esquemas y citas rápidas Flujo de trabajo desde el esquema hasta el borrador del ensayo, tono académico, formato de citas Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5 $ al mes EduWriter IA Artículos académicos con muchas citas y soporte contra el plagio Citas automáticas en múltiples estilos, detección de plagio, exportación de documentos con formato Plan Free disponible; planes de pago a partir de 19 $ al mes Samwell. IA Redacción académica respaldada por investigaciones con referencias de fuentes Búsqueda de fuentes académicas, flujo de trabajo guiado para ensayos, selector de estilos de citas Plan Free disponible; planes de pago desde 15,32 $ al mes. Writeless Borradores rápidos de ensayos largos con una mínima aportación Borradores de formato largo, sugerencias de temas, complejidad de redacción ajustable Plan Free disponible; planes de pago desde 24,99 $ al mes. MyEssayWriter IA Crea esquemas de ensayos y borradores más extensos con ayuda básica para la revisión Creador de esquemas, generación de ensayos ampliados, sugerencias de revisión Planes de pago desde 7,99 $ al mes QuillBot IA Parafraseo, correcciones gramaticales y reescrituras rápidas Modos de parafraseo, corrector gramatical, resumidor y generador de citas Plan Free disponible; planes de pago desde 4,17 $ al mes. EssayFlow IA Redacción académica con estilo humano y herramientas de detección y citación Comprobación de detección de IA, compatibilidad para citas, herramientas antiplagio, redacción multilingüe Planes de pago desde 27,98 $ al mes Grammarly Corrección gramatical y de tono en tiempo real en todas las aplicaciones Integraciones con navegadores y aplicaciones, detección del tono, sugerencias para mejorar la claridad Plan Free disponible; planes de pago a partir de 30 $ al mes

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Por qué optar por alternativas a Olovka IA?

Olovka AI es un asistente de redacción con IA diseñado para la redacción académica y de ensayos. Es excelente para generar ensayos estructurados y gestionar citas. Pero, ¿qué ocurre cuando tus tareas de redacción van más allá del aula?

Muchos equipos se enfrentan a un amplio intervalo de tareas de redacción a diario, desde correos electrónicos a clientes e informes de proyectos hasta documentación interna y textos de marketing. Utilizar una herramienta de redacción de ensayos de un solo uso para estas tareas genera fricciones.

La necesidad constante de cambiar entre tu redactor de IA y tu entorno de trabajo real genera una dispersión del contexto. Además, empuja a los equipos a buscar mejores opciones. De hecho, solo el 23 % de los empleados está completamente satisfecho con sus aplicaciones de trabajo, debido a esta fragmentación.

Estas son las razones clave por las que los equipos buscan alternativas a Olovka IA:

Mayor compatibilidad con funciones de redacción: necesitas una herramienta capaz de gestionar correos electrónicos profesionales, informes y textos de marketing, no solo ensayos

Colaboración en equipo: tu redactor de IA debería integrarse en el entorno donde tu tu redactor de IA debería integrarse en el entorno donde tu equipo ya trabaja conjuntamente

Integración en el flujo de trabajo: Las mejores herramientas de IA se conectan directamente con tus tareas, proyectos y documentación, para que no tengas que cambiar de aplicación.

Sugerencias basadas en el contexto: Necesitas una inteligencia artificial que comprenda tu trabajo y pueda adaptar su tono y estilo en consecuencia.

👀 ¡Este vídeo te dará algunos consejos útiles sobre cómo preseleccionar y encontrar la mejor herramienta de redacción con IA para tus necesidades!

👀 ¿Sabías que...? La palabra «ensayo» proviene del verbo francés «essayer», que literalmente significa «probar» o «intentar». Michel de Montaigne acuñó el término en el siglo XVI porque consideraba sus escritos como «intentos» de poner orden en sus pensamientos.

Las mejores alternativas a Olovka IA

Cada una de las herramientas que se muestran a continuación aporta algo diferente: mayor personalización, una integración más sólida con la investigación o compatibilidad con una gama más amplia de tareas de redacción.

Empezando por la mejor:

1. ClickUp (la mejor opción para la redacción basada en IA integrada en todo tu flujo de trabajo)

Pruébalas tú mismo Genera ensayos con tu tono y estilo preferidos con ClickUp Brain

Olovka IA está diseñada para ayudar a los estudiantes a escribir ensayos más rápido. Pero una vez que tu trabajo va más allá de un simple borrador, empiezas a necesitar algo más que un escritor de IA. Necesitas que tus notas, investigaciones, textos y plazos estén bien organizados.

Ahí es donde ClickUp, el primer entorno de trabajo convergente con IA del mundo, se sitúa a la cabeza.

Para empezar, tienes ClickUp Brain, la IA más contextual, que resuelve los problemas de siempre relacionados con las alucinaciones y el trabajo incompleto.

Identifica y corrige los errores de la IA en cualquier texto con ClickUp Brain

Puedes utilizarlo para:

Redacta contenido original

Reescribir secciones

Mejora la claridad

Resumir material denso

Traducir texto

Y mucho más

Brain también puede generar texto a partir de una indicación directamente en ClickUp Docs u otros campos de texto. También funciona con texto seleccionado en Docs. Esto significa que, cuando un párrafo no te convence, puedes reelaborarlo sin tener que copiarlo todo a otra herramienta.

Sigue perfeccionando tu contenido con ClickUp Brain en documentos

Además, con ClickUp Docs, puedes redactar y guardar documentos, apuntes de clase y material de estudio en un editor colaborativo. Una vez terminado esto, solo tienes que darles formato con títulos, resaltados, citas destacadas, bloques de código, botones, separadores y mucho más.

Los documentos también tienen compatibilidad con incrustaciones y colaboración en tiempo real, por lo que puedes compaginar fácilmente la redacción individual, las notas compartidas y los proyectos.

Redacta borradores y toma notas con un formato flexible en ClickUp Documentos

En documentos y otras áreas de texto, los comandos de barra inclinada /IA te ofrecen ayuda de redacción con IA justo donde estás trabajando. Te ayudan a generar ideas, redactar borradores o reescribir sin interrumpir tu flujo de trabajo.

Para conferencias y clases en directo, ClickUp AI Notetaker va más allá de lo que ofrecen la mayoría de los escritores de IA. Puede unirse y grabar automáticamente reuniones en Zoom, Microsoft Teams y Google Meet.

Después, ClickUp te ofrece una panorámica, conclusiones clave, próximos pasos, temas principales, lista de asistentes y una transcripción completa. Todo ello en un documento en el que se te etiqueta.

Todo esto se almacena en el hub de documentos, e incluso puedes hacer preguntas de IA sobre ello más tarde. Se acabó volver a ver largas clases o rebuscar entre marcas de tiempo.

Recibe grabaciones de reuniones, transcripciones y elementos pendientes en tu bandeja de entrada con el tomador de notas con IA de ClickUp

Los Superagentes de ClickUp llevan las cosas un paso más allá. Son agentes autónomos que puedes configurar para que se encarguen de tareas fundamentales utilizando el contexto del entorno de trabajo. Pueden gestionar tareas, actualizar prioridades, crear contenido y gestionar flujos de trabajo de forma automática, mientras tú tienes la última palabra.

Por ejemplo, puedes utilizar:

IA Agent : recopila y estructura información sobre temas definidos. Convierte la investigación en bruto en algo a partir de lo cual puedas escribir. : recopila y estructura información sobre temas definidos. Convierte la investigación en bruto en algo a partir de lo cual puedas escribir.

Agente extractor de acciones : analiza apuntes de clase, transcripciones y debates en clase para extraer acciones. Les asigna propietarios, establece fechas límite y crea tareas de ClickUp enlazadas automáticamente : analiza apuntes de clase, transcripciones y debates en clase para extraer acciones. Les asigna propietarios, establece fechas límite y crea tareas de ClickUp enlazadas automáticamente

Las mejores funciones de ClickUp

Compañero de estudio con IA : utiliza : utiliza ClickUp Brain MAX (el asistente de IA para escritorio) para ir más allá de la simple redacción. Lee los programas de estudios, las notas de clase y los ensayos anteriores que subas para escribir con contexto. También puede ajustar tu tono y ayudarte a construir argumentos más sólidos para tus trabajos.

Vídeos explicativos breves : ¿Un proyecto en grupo? Graba tu pantalla con : ¿Un proyecto en grupo? Graba tu pantalla con ClickUp Clips para explicar ideas y compartir comentarios sin necesidad de largos hilos de comentarios.

No te pierdas nunca los plazos : mantén el rumbo con : mantén el rumbo con los recordatorios de ClickUp . Configura alertas para sesiones de estudio, fechas de exámenes y seguimientos rápidos para que nunca entregues tus trabajos tarde.

Elimina el trabajo manual : configura : configura las automatizaciones de ClickUp para que se encarguen de las tareas rutinarias. Por ejemplo, la automatización puede mover una tarea a «Terminada» cuando subas tu trabajo o avisarte cuando se acerque la fecha límite.

Crea una estructura : Organiza tu vida con la : Organiza tu vida con la jerarquía de ClickUp (Espacios → Carpetas → Listas → Tareas). Puedes tener espacios separados para cada clase, carpeta y tarea. Así mantendrás tus deberes y notas en un solo lugar.

Espacio de captura rápida: utiliza : utiliza ClickUp Bloc de notas para anotar ideas, borradores o notas de clase en el momento en que te vengan a la mente. Cuando estés listo para ponerlos en práctica, conviértelos en tareas que puedas seguir.

Ventajas e inconvenientes de ClickUp

Ventajas:

El entorno de trabajo unificado elimina la proliferación de herramientas: la redacción, las tareas, los documentos y el chat se encuentran en la redacción, las tareas, los documentos y el chat se encuentran en una sola plataforma , por lo que no tendrás que copiar contenido entre aplicaciones ni perderás el contexto.

Sugerencias de IA basadas en el contexto: ClickUp Brain comprende la estructura de tu entorno de trabajo y sus sugerencias se adaptan a tu trabajo real.

Se adapta tanto a usuarios individuales como a corporaciones: Tanto si eres un usuario individual como si formas parte de un equipo grande, dispones de las mismas capacidades de redacción con IA.

Contras:

El número grande de funciones puede suponer una curva de aprendizaje para los usuarios que se inician en las plataformas todo en uno.

Para sacar el máximo partido a las funciones avanzadas de IA, te recomendamos que dediques un tiempo a explorar la documentación.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 dice:

ClickUp me ha ayudado a ser una persona mucho más organizada en lo que respecta a mi entorno de trabajo como estudiante, además de ofrecerme recordatorios diarios para mis otras aficiones. También permite una personalización exhaustiva mediante plantillas para que el espacio sea más personal.

ClickUp me ha ayudado a ser una persona mucho más organizada en lo que respecta a mi entorno de trabajo como estudiante, además de ofrecerme recordatorios diarios para mis otras aficiones. También permite una personalización exhaustiva mediante plantillas para que el espacio sea más personal.

📮 ClickUp Insight: Procrastinar es una carga. De hecho, casi la mitad de los que participaron en nuestra encuesta se sienten culpables cuando no están realizando el trabajo. Pero, a menudo, el problema no eres tú, sino tu configuración. Si tus notas son un desastre o no sabes qué hacer a continuación, es difícil empezar. ClickUp Brain MAX te ayuda a dar ese primer paso sin complicaciones. Solo tienes que preguntarle: «¿En qué debería trabajar hoy?» o «¿Qué me está frenando?». Analiza tus tareas y te da una respuesta clara al instante. Además, Talk-to-Text te ayuda a pensar en voz alta. No tienes que escribir la indicación perfecta ni enviar textos a tres amigos diferentes. Simplemente di lo que piensas y ponte al trabajo sin estrés.

2. Notion AI (la mejor opción para la redacción con IA dentro de bases de conocimiento flexibles)

vía Notion

Notion AI es un asistente integrado directamente en el entorno de trabajo de Notion. Resulta útil para estudiantes e investigadores que almacenan grandes volúmenes de notas, archivos PDF y transcripciones de clases en una única ubicación. A diferencia de las herramientas de chat independientes, utiliza datos específicos de tus páginas privadas para responder preguntas u organizar tus archivos.

La herramienta utiliza una lógica de búsqueda «en todo el entorno de trabajo». Imagina que le pides a la IA que encuentre una teoría específica escondida entre las notas de todo un semestre. El asistente escanea toda tu base de datos para extraer la respuesta exacta con enlaces enlazados a la fuente.

También puede transformar una lista desordenada de viñetas en una tabla estructurada. Además, verás que datos como «Fecha» o «Concepto clave» se rellenan automáticamente en función del contenido de la página.

Las mejores funciones de Notion IA

Preguntas y respuestas contextuales en todo el entorno de trabajo: haz preguntas a Notion IA y esta buscará en todo tu entorno de trabajo para ofrecerte respuestas

Redacta y mejora el contenido sobre la marcha: resalta cualquier texto en un documento y pide a la IA que lo reescriba, amplíe o resuma directamente

Autocompletar propiedades de la base de datos: Notion IA puede rellenar automáticamente los campos de la base de datos basándose en el contenido de la página, lo que reduce la introducción manual de datos

Ventajas e inconvenientes de Notion IA

Ventajas:

La estructura flexible del entorno de trabajo se adapta a casi cualquier caso de uso

La IA comprende el contexto de tu entorno de trabajo, lo que hace que las sugerencias sean más relevantes

Una amplia galería de plantillas te ayuda a ponerte en marcha más rápido

Contras:

Las funciones de IA requieren una suscripción adicional al plan básico de Notion.

El rendimiento puede ralentizarse con entornos de trabajo muy grandes

Precios de Notion IA

Gratis : (Versión de prueba limitada de Notion IA)

Además : 12 $ al mes por usuario (versión de prueba de Notion IA)

Empresas : 24 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion IA

G2: 4,7/5 (más de 11 000 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 2000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion IA?

Un usuario de G2 dice:

Me encanta el sistema de bloques, la capacidad de convertir una simple nota en una compleja base de datos relacional. Me encantan los resúmenes de hilos impulsados por IA, Slack Huddles, el Workflow Builder y las nuevas funciones de Listas y Canvas.

Me encanta el sistema de bloques, la capacidad de convertir una simple nota en una compleja base de datos relacional. Me encantan los resúmenes de hilos impulsados por IA, Slack Huddles, el flujo de trabajo Builder y las nuevas funciones de Listas y Canvas.

📚 Más información: Las mejores herramientas de IA para estudiantes

3. The Good IA (La mejor para la generación de ensayos académicos estructurados)

vía The Good IA

The Good IA es un asistente de redacción diseñado específicamente para los ensayos de los estudiantes. Ayuda a quienes se enfrentan al problema de la «página en blanco».

Puedes utilizar esta herramienta para generar borradores con todas las referencias en cuestión de minutos. A diferencia de los chatbots genéricos, mantiene un tono académico y cita correctamente desde la primera indicación.

Escribe la indicación de tu ensayo y elige la extensión que quieres que tenga el trabajo. La IA crea un esquema completo para ti: piensa en la introducción, el cuerpo y la conclusión.

Una vez que tengas el borrador, resalta cualquier frase para que la IA escriba la siguiente parte por ti. También puedes utilizar las herramientas integradas para corregir la gramática y revisar el texto generado por la IA. Esto te ayuda a pulir tu trabajo antes de entregarlo.

Las mejores funciones de Good IA

Ensayos estructurados: Genera un ensayo completo con introducción, párrafos de desarrollo y conclusión para el tema que elijas.

Compatibilidad con múltiples tipos de ensayos: Genera ensayos argumentativos, expositivos, descriptivos o narrativos según tus necesidades

Citas automáticas: La herramienta puede incluir citas en formatos como APA, MLA o Chicago.

Ventajas y desventajas de Good IA

Ventajas:

Genera rápidamente ensayos estructurados, lo que te ahorra tiempo en los borradores iniciales.

La función de soporte con las citas te permite cumplir con los requisitos de formato académico.

Su interfaz sencilla requiere un aprendizaje mínimo.

Contras:

Se limita a ensayos académicos y no es adecuado para la redacción profesional.

Es posible que el contenido generado requiera una edición considerable para que se adapte a tu estilo personal.

No cuenta con funciones de colaboración para proyectos de redacción en equipo.

Los precios de Good IA

Free

Premium: 5 $ al mes

Valoraciones y reseñas de The Good IA

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

💟 Independientemente de lo que estés creando —ensayos, trabajos de investigación o cualquier otro contenido—, los Superagentes de ClickUp te facilitan la vida. Así es como los utilizamos en ClickUp para gestionar todo nuestro proceso de contenido. Si nos funciona a nosotros, también te funcionará a ti:

4. EduWriter IA (ideal para trabajos académicos con muchas citas)

a través de EduWriter IA

EduWriter AI es un asistente de IA para estudiantes e investigadores con plazos de entrega ajustados. Genera trabajos académicos completamente formateados en menos de 20 segundos.

A diferencia de la IA general, esta herramienta está diseñada para cumplir con las normas académicas. Incluye un corrector de ensayos y una herramienta que genera citas en el formato APA 7.ª edición.

Para empezar, solo tienes que escribir tu tema. A continuación, elige tu nivel, desde secundaria hasta doctorado. La herramienta creará un borrador claro con una introducción, una tesis y un resumen final.

Puedes descargar el contenido como un archivo de Word. Ya tendrá un título, una lista de referencias y el espacio adecuado. Además, todas las fuentes utilizadas están enlazadas a tu texto.

Las mejores funciones de EduWriter IA

Citas automáticas en múltiples formatos: Genera citas en los formatos APA, MLA, Chicago, Harvard y otros.

Detección de plagio integrada: comprueba la originalidad de tu contenido antes del envío

Integración de la investigación: La IA puede extraer información relevante de fuentes académicas para respaldar tus argumentos.

Ventajas e inconvenientes de EduWriter IA

Ventajas:

La sólida función de citas reduce el trabajo de formateo manual

La comprobación de plagio te da tranquilidad antes del envío del trabajo

La integración de la investigación te ayuda a encontrar pruebas de apoyo rápidamente

Contras:

Se centra exclusivamente en la redacción académica y no es adecuada para otros tipos de contenido.

La calidad del resultado puede variar en función de la complejidad del tema.

No puedes personalizar el estilo ni el tono de la redacción

Precios de EduWriter IA

Free

Premium: 19 $ al mes

Valoraciones y reseñas de EduWriter IA

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre EduWriter IA?

Un usuario de Capterra dice:

Mi experiencia general con EduWriter.ai ha sido positiva. Es fácil de usar, ahorra mucho tiempo y genera contenido académico bien estructurado. Aunque sigue siendo necesario realizar algunas ediciones ocasionales, es una herramienta fiable que favorece la productividad y satisface la mayoría de las necesidades de redacción de forma eficaz.

Mi experiencia general con EduWriter.ai ha sido positiva. Es fácil de usar, ahorra mucho tiempo y genera contenido académico bien estructurado. Aunque sigue siendo necesario realizar algunas ediciones ocasionales, es una herramienta fiable que favorece la productividad y satisface la mayoría de las necesidades de redacción de forma eficaz.

5. Samwell.ia (La mejor para la redacción académica basada en la investigación)

Encontrar fuentes fiables para un trabajo de investigación puede llevar horas de búsqueda manual. Esto es demasiado ineficiente y dificulta la construcción de un argumento sólido basado en pruebas.

Samwell.ai es un asistente de investigación con IA que te ayuda con esto. Busca fuentes académicas para añadir a tu texto. Puede encontrar fuentes, resumir su contenido e incluir citas directamente en tu borrador.

La herramienta utiliza una amplia red de más de 20 bibliotecas académicas. Esto garantiza que tus referencias sean reales y estén revisadas por pares. Y una vez que el borrador esté listo, utiliza el «Power Editor» para insertar tablas, gráficos y referencias de vídeo personalizadas.

Las mejores funciones de Samwell.ai

Asistente de investigación con IA: La herramienta busca fuentes académicas relevantes en función de tu tema. También sugiere cómo incorporarlas.

Flujo de trabajo guiado para ensayos: el asistente lógico paso a paso te ayuda a perfeccionar tu tesis y a crear una hoja de ruta estructurada

Selector de formatos de citas: Cambia entre los estilos MLA, APA, Chicago, IEEE y otros con un solo clic para adaptarte a tus necesidades.

Ventajas y desventajas de Samwell.ia

Ventajas:

El enfoque centrado en la investigación garantiza que tu contenido esté respaldado por fuentes fiables.

El formato automático de citas te ahorra tiempo a la hora de crear una bibliografía

Es útil para estudiantes que se inician en la investigación académica

Contras:

Se limita a la redacción académica y no es adecuada para contenidos empresariales o creativos.

La calidad de la fuente depende de las bases de datos disponibles y es posible que no abarque todos los temas.

Es posible que el contenido generado necesite revisión para ajustarse a tus necesidades.

Precios de Samwell.ai

Free

Académico: 15,32 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Samwell.ai

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Samwell. IA?

Un usuario de Reddit dice:

Personalmente, me ha resultado muy útil a la hora de redactar artículos de investigación científica.

Personalmente, me ha resultado muy útil a la hora de redactar artículos de investigación científica.

🧠 Dato curioso: La primera asistente de enseñanza con IA de la historia, Jill Watson, era muy buena en su trabajo. Tan buena, que sus alumnos de Georgia Tech no tenían ni idea de que no era humana. Durante meses en 2016, gestionó las publicaciones del foro y atendió las consultas de los alumnos a la perfección. La gran «revelación» no se produjo hasta el final del semestre. Es un ejemplo clásico de lo potente que puede ser la IA cuando se le proporciona el «contexto» adecuado.

6. Writeless (Ideal para borradores rápidos de ensayos con un mínimo de información)

A veces, lo más difícil de escribir es simplemente empezar. El bloqueo del escritor puede dejarte mirando una página en blanco sin ideas. Esto resulta estresante cuando tienes un plazo ajustado.

Writeless se centra en la rapidez, redactando ensayos rápidamente con una mínima intervención del usuario. Está pensada para estudiantes que necesitan empezar rápido y tienen planificado terminar el trabajo por sí mismos. Solo tienes que introducir un tema y obtendrás un borrador en segundos, sin ajustes complejos que gestionar.

Las mejores funciones de Writeless

Documentos extensos: Elabora trabajos de investigación de hasta 20 000 palabras (aproximadamente 40 páginas) de una sola vez.

Sugerencias de temas: Si te quedas atascado, Writeless puede sugerirte temas o enfoques que explorar.

Personalizable: Ajusta la formalidad, el tono y el nivel de lectura a tu estilo o necesidades.

Ventajas e inconvenientes de Writeless

Ventajas:

Ofrece resultados extremadamente rápidos para los usuarios que necesitan borradores con urgencia

Su sencilla interfaz no requiere ningún periodo de aprendizaje.

Es útil para generar ideas y superar el bloqueo del escritor.

Contras:

El límite del control sobre la estructura, el tono o la profundidad del resultado es limitado

El contenido generado suele requerir una edición considerable

Sin soporte para citas ni verificación de plagio

Precios de Writeless

Free

Mensual: 30 $ al mes

Valoraciones y reseñas de Writeless

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🎥 Ya estás utilizando la IA para tus ensayos y otros contenidos. Pero va más allá de eso. Hoy en día, puedes utilizar la IA para aprender de verdad. Mira este vídeo para descubrir las formas más inteligentes en que los estudiantes pueden utilizar la IA para un aprendizaje real:

7. MyEssayWriter IA (la mejor para crear esquemas lógicos de ensayos)

vía MyEssayWriter IA

MyEssayWriter IA ayuda a los estudiantes de secundaria y universitarios que no saben por dónde empezar. No es una herramienta de investigación compleja. Por el contrario, es fácil de usar y permite crear un borrador claro rápidamente.

Para empezar, solo tienes que escribir tu tema. A continuación, elige un estilo, como un ensayo «argumentativo» o «descriptivo». La IA crea una tesis y un esquema completo. Después, puedes utilizar la herramienta «Humanizer» para adaptar el resultado a tu estilo de redacción.

Las mejores funciones de MyEssayWriter IA

Ensayos extensos: Genera ensayos largos para trabajos de investigación o tareas extensas

Generador de esquemas: Empieza con un esquema personalizado para asegurarte de que el contenido cubra todos los puntos necesarios

Sugerencias de revisión: La herramienta ofrece sugerencias para mejorar el contenido.

Ventajas e inconvenientes de MyEssayWriter IA

Ventajas:

Se adapta bien a los requisitos de contenido más extenso

El proveedor de esquemas permite controlar la estructura antes de la generación

Las sugerencias de revisión ayudan a mejorar los borradores iniciales

Contras:

Los textos más largos pueden contener repeticiones o incoherencias.

Aún así, requiere una edición considerable para que los envíos tengan calidad académica.

Se limita a formatos de ensayo

Precios de MyEssayWriter IA

Básico : 7,99 $ al mes

Pro : 14,99 $ al mes

Premium: 19,99 $ al mes

Valoraciones y reseñas de MyEssayWriter IA

G2 : 4,6/5 (más de 10 reseñas)

Capterra: No hay suficientes reseñas

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MyEssayWriter IA?

Un usuario de G2 dice:

Su función de búsqueda y citas ahorra mucho tiempo, y la IA genera textos bien estructurados y con un tono natural que parecen mi trabajo.

Su función de búsqueda y citas ahorra mucho tiempo, y la IA genera textos bien estructurados y con un tono natural que parecen mi trabajo.

8. QuillBot IA (Ideal para parafrasear y mejorar la gramática)

a través de QuillBot IA

Has terminado tu primer borrador, pero te parece desordenado. Te preocupa que tenga errores o que el tono no sea el adecuado. La verdad es que pulir un borrador puede ser tan difícil como escribirlo.

QuillBot te ayuda a reescribir tu borrador para corregir la gramática y mejorar la claridad. El parafrasador ofrece varios modos, como «fluidez» o «formal». Esto te permite ajustar el tono y el estilo según sea necesario.

Las mejores funciones de QuillBot IA

Cambia entre más de 10 modos de parafraseo: elige entre estilos como Estándar, Fluidez, Formal o Académico para adaptar tu redacción a tus necesidades.

Corrector gramatical: Detecta errores gramaticales, problemas de puntuación y expresiones poco naturales

Resumidor y generador de citas: Resume textos largos en puntos clave o genera citas en formatos habituales

Ventajas y desventajas de QuillBot IA

Ventajas:

Parafrasea muy bien, con múltiples modos de estilo

El corrector gramatical explica las correcciones para que también aprendas

Su extensión para el navegador funciona en muchos sitios web y aplicaciones

Contras:

No está diseñada para generar contenido desde cero

La versión gratuita tiene límites de palabras que pueden resultar frustrantes para los usuarios habituales.

Es posible que el contenido parafraseado aún requiera revisión para garantizar su precisión y tono.

Precios de QuillBot IA

Free

Premium : 4,17 $ al mes, facturado anualmente

Plan para equipos: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de QuillBot IA

G2 : 4,4/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 100 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre QuillBot IA?

Un usuario de G2 dice:

Se trata de un software excelente y fácil de usar, repleto de funciones como la paráfrasis y un corrector de IA. Las extensiones y la integración de la aplicación también son útiles, y hay opciones premium. Prácticamente no requiere formación.

Se trata de un software excelente y fácil de usar, repleto de funciones como la paráfrasis y un corrector de IA. Las extensiones y la integración de la aplicación también son útiles, y hay opciones premium. Prácticamente no requiere formación.

💡 Consejo profesional: El equipo de agentes de IA especializado de ClickUp se encarga de todo tu proceso de creación de contenido, desde la redacción de borradores hasta el pulido del trabajo final. Tanto si necesitas un simple ajuste de tono como asistencia integral en la redacción, hay un agente para ayudarte. Gestiona las revisiones gramaticales y los flujos de trabajo completos de contenido con los Superagentes de ClickUp

9. EssayFlow AI (la mejor opción para la redacción académica asistida por IA con un estilo similar al humano)

a través de EssayFlow IA

A los estudiantes les suele preocupar que los textos generados por IA suenen robóticos o sean detectados por las herramientas de detección de IA. Este temor puede dificultar el uso de la IA, incluso cuando realmente necesitas ayuda para empezar.

EssayFlow AI se centra en crear contenido que se lea con naturalidad y supere los controles de detección de IA. Esto ayuda a los estudiantes preocupados por que su trabajo sea marcado como contenido generado por IA. La herramienta tiene como objetivo combinar la escritura de estilo humano con la velocidad de la IA.

Las mejores funciones de EssayFlow IA

Traduce a más de 50 idiomas: escribe en docenas de idiomas sin perder el tono «humano».

Detección de IA integrada: revisa tu contenido con herramientas de detección de IA antes del envío

Soporte con citas y plagio: Genera citas y comprueba si hay plagio para que tu contenido cumpla con los estándares de integridad académica.

EssayFlow IA y sus desventajas

Ventajas:

El énfasis en que el texto suene natural puede dar lugar a ensayos más legibles

La detección de IA integrada ofrece transparencia

La función de citas te ayuda a cumplir los requisitos académicos

Contras:

El énfasis en evitar la detección puede no estar en consonancia con todas las políticas institucionales.

La calidad del resultado varía considerablemente y requiere una revisión minuciosa

Se limita a formatos de ensayos académicos

Precios de EssayFlow IA

Básico : 27,98 $ al mes

Pro : 34,98 $ al mes

Ilimitado: 84,98 $ al mes

Valoraciones y reseñas de EssayFlow IA

G2 : No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

10. Grammarly (la mejor para la corrección gramatical y de tono en tiempo real en todas las plataformas)

vía Grammarly

Escribir en diferentes plataformas —correo electrónico, redes sociales, documentos— puede ser todo un reto. Es fácil que se cuelen pequeños errores gramaticales o que el tono resulte inconsistente, lo que puede socavar tu profesionalidad.

Grammarly es un asistente de redacción muy utilizado que ofrece corrección gramatical, ortográfica y de puntuación en tiempo real allá donde escribas. Su punto fuerte es su ubicuidad. En resumen, la extensión para el navegador y las integraciones garantizan una compatibilidad coherente en todas tus aplicaciones. Su función de detección del tono también te ayuda a adaptar tu redacción a diferentes contextos, desde el informal hasta el formal.

Las mejores funciones de Grammarly

Extensiones para el navegador e integraciones: Grammarly funciona en todos los navegadores, aplicaciones de escritorio y dispositivos móviles para ofrecerte una ayuda a la redacción constante.

Detección y ajuste del tono: La herramienta analiza el tono de tu texto y sugiere ajustes para adaptarlo a tu público objetivo.

Sugerencias para mejorar la claridad y el interés: Más allá de la gramática, Grammarly sugiere formas de hacer que tu escritura sea más clara y atractiva.

Ventajas e inconvenientes de Grammarly

Ventajas:

Funciona en cualquier lugar donde escribas, ofreciendo un soporte uniforme en todas las plataformas

La detección del tono te ayuda a adaptar tu escritura a diferentes contextos y públicos

Las explicaciones claras te ayudan a aprender y a mejorar tu escritura con el tiempo

Contras:

Se trata principalmente de una herramienta de edición con capacidades limitadas de generación de contenido.

Es posible que algunas sugerencias no se ajusten a guías de estilo o preferencias específicas.

Algunas funciones básicas requieren una suscripción para tener acceso completo

Precios de Grammarly

Free

Mensual: 30 $ USD por miembro al mes

Valoraciones y reseñas de Grammarly

G2 : 4,7/5 (más de 13 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 7000 reseñas)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Grammarly?

Un usuario de G2 dice:

Grammarly es muy fácil de usar y se integra a la perfección con los navegadores y herramientas que utilizo a diario. Ofrece sugerencias en tiempo real sobre gramática, claridad y tono, lo que me ayuda a escribir de forma más profesional y con mayor seguridad. La interfaz es limpia y su implementación requiere una configuración mínima. Me gustan especialmente la detección del tono y las sugerencias de reformulación, que mejoran significativamente la calidad de la comunicación.

Grammarly es muy fácil de usar y se integra a la perfección con los navegadores y herramientas que utilizo a diario. Ofrece sugerencias en tiempo real sobre gramática, claridad y tono, lo que me ayuda a escribir de forma más profesional y con mayor seguridad. La interfaz es limpia y su implementación requiere una configuración mínima. Me gustan especialmente la detección del tono y las sugerencias de reformulación, que mejoran significativamente la calidad de la comunicación.

Deja de saltar de una aplicación a otra. Empieza a escribir con contexto.

Encontrar una buena alternativa a Olovka IA no consiste solo en encontrar un mejor generador de texto. Se trata más bien de encontrar una mejor forma de trabajar.

La IA es potente cuando tiene una visión completa de tu trabajo. Con un entorno de trabajo convergente como ClickUp, eso es precisamente lo que tienes. Como tu IA se encuentra donde están tus investigaciones y tus tareas, puede escribir mejor. Mantiene tu trabajo más alineado con tus metas.

Deja de escribir en el vacío. Empieza a utilizar un sistema que capte toda tu historia.

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Preguntas frecuentes

Sí, algunas herramientas de redacción con IA funcionan directamente dentro de las plataformas de gestión de proyectos. Por ejemplo, puedes obtener ayuda de redacción con IA justo donde trabajas con tu equipo. ClickUp Brain funciona en cualquier lugar dentro de tu entorno de trabajo de ClickUp. Está enlazado con ClickUp Tasks, Docs y ClickUp Chat, por lo que la redacción y la ejecución permanecen conectadas.

¿Qué hace que una herramienta de redacción con IA sea segura y fiable para uso profesional?

Elige herramientas que cuenten con normas de privacidad claras. Busca insignias de seguridad de primer nivel, como SOC 2 o ISO. También es importante fijarse en cómo se entrena la IA. Las herramientas integradas en grandes plataformas como ClickUp son más seguras que las aplicaciones pequeñas e independientes. ClickUp utiliza un alto nivel de seguridad para mantener tu trabajo seguro y privado.

¿Cómo pueden los equipos utilizar la IA para mejorar la redacción y la comunicación profesionales?

Los equipos pueden utilizar la IA para redactar actualizaciones de estado, resumir notas de reuniones, ajustar el tono y mantener la coherencia en los documentos. La mejor forma de utilizar la IA es integrarla directamente en el trabajo que ya realizas. No deberías tener que añadir una nueva herramienta solo para gestionar tu redacción.