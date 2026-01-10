ClickUp vs. Notion: ¿qué herramienta de gestión de proyectos es mejor?

Acabas de pasar 20 minutos buscando un documento que seguro está «en algún sitio» de tu entorno de trabajo.

Spoiler: no es lo que pensabas. 📄

Si eso te suena a un martes cualquiera, estás listo para el enfrentamiento entre ClickUp y Notion.

A simple vista, ambas herramientas pueden parecer similares. Ambas permiten almacenar documentos. Ambas permiten realizar el seguimiento del trabajo. Ambas pueden convertirse en «el lugar donde se guardan las cosas».

Pero están diseñadas para satisfacer necesidades diferentes:

ClickUp es un sistema operativo de trabajo. Tiene una visión muy definida sobre la ejecución: tareas, cronogramas, propietarios, dependencias e elaboración de informes.

Notion es un creador de entornos de trabajo flexible. Es excelente en cuanto a conocimiento y estructura, pero a menudo tienes que montar tu flujo de trabajo tú mismo.

¿Cuál se adapta mejor a tu equipo? Vamos a analizarlo. 🔓

ClickUp vs. Notion: resumen rápido

Criterios <2>ClickUp Notion Punto fuerte principal Ejecución integral del trabajo (proyectos + tareas + elaboración de informes + colaboración) con documentos integrados Documentos y bases de datos flexibles para el conocimiento, la planificación y flujos de trabajo ligeros Gestión de tareas y proyectos Diseñado para ello: dependencias, prioridades, sprints, diagramas de Gantt, control de tiempo, automatizaciones, carga de trabajo Es posible mediante bases de datos, pero muchas «funciones de gestión de proyectos» requieren configuración o soluciones alternativas Documentos y wikis ClickUp Docs + páginas anidadas, edición en tiempo real, permisos y vinculación estrecha de tareas La mejor de su clase para wikis estructurados, hubs internos y páginas interconectadas Bases de datos Tablas + campos personalizados + vistas + relaciones (más orientado al «sistema de trabajo») Potentes bases de datos con una interfaz de usuario excelente para crear sistemas personalizados Vistas Más de 15 vistas (lista, tablero, calendario, diagrama de Gantt, cronograma, carga de trabajo, etc.) Tablero, Calendario, Cronograma, Tabla (dependiendo de la configuración) (Elaboración de) informes y paneles Paneles de control avanzados, seguimiento del estado, carga de trabajo, elaboración de informes de tiempo, metas (ideal para equipos) La elaboración de informes básica a través de vistas de la base de datos; los paneles avanzados suelen requerir una configuración manual Colaboración Chat, comentarios, pizarras, Revisión, comentarios asignados y @menciones, todo vinculado al trabajo Comentarios, menciones, edición colaborativa (menos «nativa de la ejecución») IA ClickUp Brain + búsqueda basada en el entorno de trabajo + resúmenes + agentes de automatización Notion IA para redacción/resúmenes y asistencia en la creación de páginas (menos centrada en la ejecución/operaciones) Automatizaciones Automatizaciones de flujos de trabajo nativas + agentes (diseñadas para garantizar la coherencia operativa) Existen automatizaciones, pero suelen ser más ligeras y estar más centradas en las páginas o las bases de datos. Escalabilidad y gobernanza Ideal para operaciones con varios equipos, flujos de trabajo estandarizados y permisos por espacio/carpeta/lista Excelente para ampliar conocimientos; la gestión de operaciones complejas puede resultar más difícil a medida que los sistemas se expanden La mejor opción Equipos que necesitan documentos y fiabilidad en la entrega, visibilidad y responsabilidad Equipos que trabajan con documentos y conocimientos y buscan un entorno de trabajo flexible sobre el que construir

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

¿Qué es ClickUp?

Prueba ClickUp gratis Gestiona tu trabajo sin esfuerzo con ClickUp, la aplicación todoterreno para el trabajo

ClickUp es una plataforma de gestión del trabajo diseñada para reducir la dispersión del trabajo al reunir las tareas, los documentos y la comunicación del equipo en un solo lugar. En lugar de gestionar proyectos a través de múltiples herramientas inconexas, los equipos pueden planificar, ejecutar y colaborar dentro de un único entorno de trabajo, con un contexto compartido integrado. La IA ayuda a automatizar el trabajo rutinario, a extraer información relevante y a mantener los proyectos en marcha sin necesidad de una coordinación manual constante.

En esencia, ClickUp está diseñado para la ejecución de proyectos. Funciones como los diagramas de Gantt, la planificación de sprints, el control de tiempo y las vistas de carga de trabajo están integradas desde el primer día, por lo que los equipos no tienen que montar ellos mismos un sistema de gestión de proyectos antes de poder utilizarlo.

Funciones de ClickUp

ClickUp ofrece un completo conjunto de funciones para ayudar a los equipos a gestionar tareas, documentos y flujos de trabajo en una única ubicación centralizada.

A continuación, te ofrecemos un desglose de lo que ofrece esta potente herramienta de gestión de proyectos y cómo cada parte encaja en el trabajo diario. 🪄

Función n.º 1: Gestión de proyectos

Las herramientas de proyectos suelen ser un estorbo cuando se supone que deberían ayudar. Las soluciones de gestión de proyectos de ClickUp aclaran esto y asignan un lugar específico a cada parte de tu flujo de trabajo.

Empieza con las tareas de ClickUp. Cada tarea incluye propietarios, fechas límite, subtareas, resúmenes y comentarios, para que no tengas que estar cambiando de herramienta.

Utiliza las tareas de ClickUp para asignar, informar y realizar el seguimiento del trabajo en una sola vista

Ahora añade los detalles que importan. Añade campos personalizados de ClickUp para realizar el seguimiento de aspectos como el tipo de campaña, la fuente de clientes potenciales o el formato del contenido. Conecta las tareas mediante las dependencias de ClickUp para que nadie empiece el paso tres antes de que el paso uno esté terminado.

Es más fácil hacer un seguimiento del progreso cuando los estados se ajustan realmente a la forma de trabajar de tu equipo. Utiliza los estados de tarea personalizados de ClickUp, como «Resumen listo», «Borrador en curso» y «Listo para control de calidad», en lugar de los vagos valores predeterminados.

Además, están las prioridades de tareas de ClickUp. Marca el trabajo de alto impacto para que el equipo pueda actuar ante lo urgente sin tener que preguntarlo dos veces.

A continuación, puedes visualizar estas tareas y el progreso del proyecto mediante las diferentes vistas de ClickUp. Dispones de la vista Lista para completar tareas rápidamente, la vista Tablero para flujos de trabajo al estilo Kanban y la vista Calendario para gestionar los plazos.

🔍 ¿Sabías que...? En la gestión de proyectos, el «triángulo de hierro» o «triple restricción» se refiere al equilibrio entre tiempo, coste y alcance. Ajustar un elemento afecta inevitablemente a los demás, lo que pone de relieve la necesidad de una planificación cuidadosa y de hacer concesiones para mantener la calidad del proyecto.

Función n.º 2: Funciones de IA integradas

Una de las funciones más destacadas de ClickUp es ClickUp Brain, su asistente neuronal basado en IA. Este integra la inteligencia en todo tu entorno de trabajo, desde la generación de contenido hasta el resumen de reuniones y la respuesta a preguntas contextuales.

Pide a ClickUp Brain que responda a tus preguntas o que busque archivos en tu entorno de trabajo y en las herramientas conectadas

ClickUp Brain aprovecha todo tu entorno de trabajo para ofrecer respuestas en tiempo real. Puedes hacer preguntas como: «¿Qué tareas periódicas están vencidas en la carpeta de marketing?» o «¿Quién está asignado al seminario web del tercer trimestre?». Y buscará al instante entre tareas, subtareas, comentarios, documentos (incluso adjuntos), para que no tengas que rebuscar manualmente en las carpetas.

En el escritorio, ClickUp BrainGPT tiene compatibilidad con la función «Talk to Text», lo que te permite dictar preguntas, notas o actualizaciones rápidas en lugar de escribirlas. Tu entrada de voz se convierte al instante en texto y se procesa con todo el contexto del entorno de trabajo, para que puedas buscar información, resumir el trabajo o crear tareas y seguimientos sin interrumpir tu flujo de trabajo.

En el escritorio, ClickUp BrainGPT tiene compatibilidad con la función «Talk to Text», lo que te permite dictar preguntas, notas o actualizaciones rápidas en lugar de escribirlas. Tu entrada de voz se convierte al instante en texto y se procesa con todo el contexto del entorno de trabajo, para que puedas buscar información, resumir el trabajo o crear tareas y seguimientos sin interrumpir tu flujo de trabajo.

En combinación con ClickUp Enterprise Search, obtienes una capa de inteligencia unificada que extrae respuestas de todos los entornos de trabajo al instante.

¿Te cuesta redactar informes?

Da una indicación a ClickUp Brain para que escriba por ti

Su IA Writer te ayuda a escribir mejor en las tareas, los documentos y los comentarios. Puedes utilizarlo para generar historias de usuario al instante, reescribir resúmenes de proyectos o resumir actualizaciones densas.

Por ejemplo, al redactar las especificaciones de un producto, basta con utilizar una plantilla de IA para crear una lista de ventajas para los diferentes segmentos de usuarios. O si has dejado un montón de actualizaciones en un comentario, pide a la IA que lo resuma.

Transcribe las reuniones con elementos a realizar al instante utilizando el tomador de notas de reuniones con IA de ClickUp

Y, por último, el tomador de notas de reuniones con IA de ClickUp captura las conversaciones de las reuniones, resume los puntos clave e identifica los elementos a realizar, integrándolos en tus tareas y documentos. Esto garantiza que la información importante de las reuniones quede documentada y sea accesible.

Amplía la supervisión con agentes preconfigurados a medida que aumenta el volumen de trabajo

Los asistentes personales de IA ayudan a las personas a trabajar más rápido. Pero a medida que los equipos crecen y los proyectos se multiplican, la velocidad individual deja de ser el problema. El problema es la supervisión.

Aquí es donde entran en juego los agentes preconfigurados de ClickUp.

Automatiza tus tareas rutinarias mediante entradas de desencadenantes con los agentes de ClickUp AI

Los agentes preconfigurados están diseñados para supervisar continuamente lo que ocurre en tu entorno de trabajo y actuar en función de condiciones definidas. En lugar de depender de comprobaciones manuales, reuniones de estado o de que alguien se acuerde de hacer un seguimiento, estos agentes se encargan discretamente de mantener todo bajo control en segundo plano.

Los equipos suelen utilizar los agentes preconfigurados para:

Genera actualizaciones periódicas, como informes semanales o resúmenes del estado de los proyectos

Detecta las tareas estancadas, el trabajo atrasado o las actualizaciones pendientes antes de que se conviertan en obstáculos

Responde a preguntas recurrentes al chatear utilizando el contexto del entorno de trabajo en tiempo real

Identifica riesgos, retrasos o patrones inusuales en los proyectos activos

El valor aquí es la coherencia. La supervisión se integra en el sistema en lugar de depender de la vigilancia individual. A medida que el trabajo crece, este tipo de supervisión ambiental es lo que evita que los pequeños problemas se acumulen y provoquen incumplimientos de plazos o situaciones de emergencia.

Los agentes preconfigurados son ideales cuando los equipos desean una mayor visibilidad y control sin tener que rediseñar su forma de trabajar actual.

Ve más allá de la supervisión con Super Agents que actúan como compañeros de equipo

A medida que las organizaciones maduran, incluso la supervisión empieza a llegar a sus límites. El seguimiento y las alertas son útiles, pero siguen dependiendo de que las personas intervengan y hagan el trabajo.

Ahí es donde entran en juego los Superagentes.

Un «superagente» basado en IA que analiza las nuevas tareas de alto nivel, establece prioridades y orienta sobre los siguientes pasos para una gestión eficiente de las tareas

Los Super Agents son compañeros de equipo de IA que operan dentro de tu entorno de trabajo de ClickUp con contexto, memoria y autonomía. No se limitan a observar lo que ocurre. Actúan en todos los flujos de trabajo de principio a fin.

Puedes tratar a un Super Agent como a un compañero de equipo de verdad:

Asignarlo a tareas

Haz una mención en los comentarios o en el chat

Desencadenante: eventos, programaciones o condiciones

Dale acceso a las herramientas, los documentos y las integraciones que necesita

A diferencia de los agentes preconfigurados, los superagentes se pueden configurar a un nivel más profundo. Tú defines lo que saben, cómo se comportan y qué herramientas pueden utilizar. Eso les permite asumir responsabilidades más complejas, como coordinar flujos de trabajo, escalar problemas o ejecutar procesos recurrentes sin necesidad de intervención humana constante.

Compréndelas mejor con este vídeo:

Los agentes preconfigurados ayudan a los equipos a detectar y adelantarse a los problemas. Los superagentes ayudan a los equipos a delegar el trabajo por completo. Juntas, representan un cambio hacia una forma de trabajo más convergente, en la que la inteligencia, la acción y la coordinación conviven dentro del mismo sistema, en lugar de estar dispersas entre herramientas y personas.

Cuando trabajas en equipo, necesitas herramientas que unan a todo el mundo en lugar de generar más caos. Las funciones de colaboración de ClickUp hacen precisamente eso. 📣

Crea documentos de ClickUp desde cualquier lugar de tu entorno de trabajo y resúmiles con ClickUp Brain

Empezando por la documentación, ClickUp Docs te ofrece un control real sobre el aspecto y la presentación de tu contenido. Dispones de todas las opciones de formato que cabría esperar: títulos, listas de control, tablas, bloques de código, todo lo necesario.

Imaginemos que tu equipo de producto está redactando una guía sobre una nueva función. Pueden estructurarla adecuadamente, añadir elementos pendientes y todos pueden participar en la edición al mismo tiempo sin pisarse unos a otros.

El uso compartido de los controles también es muy sencillo. Tú decides quién puede ver qué y quién puede realizar cambios, para que nada se borre o se estropee por accidente.

Por supuesto, no todo se desarrolla en documentos formales. A veces solo necesitas conversaciones rápidas de ida y vuelta, y ahí es donde entra en juego ClickUp Chat.

ClickUp Chat está integrado directamente en tu espacio de trabajo, por lo que puedes etiquetar a compañeros de equipo, compartir archivos y vincular tareas sin tener que cambiar de aplicación.

Comunícate con tu equipo y crea tareas directamente en la ventana de chat con ClickUp Chat

Y lo que hace que esto se sienta con conexión (en lugar de «otra herramienta de chat más») es ClickUp Brain, integrado directamente en Chat. En el ejemplo anterior, Joey publica una solicitud de un cliente en el canal. En lugar de que ese mensaje se convierta en un artefacto olvidado al desplazarse por el hilo, ClickUp Brain te permite pulsar «Crear tarea con IA» y convierte al instante el mensaje en una tarea real y rastreable (con una confirmación y un enlace justo ahí, en el hilo).

A partir de ahí, puedes usar Catch Me Up para resumir conversaciones largas, extraer la decisión y asegurarte de que se registren los siguientes pasos.

Función «Ponte al día» con ClickUp Brain y Chat

Así, los chats siguen siendo ligeros, pero el trabajo no desaparece.

¿Y para la colaboración visual? Tienes las pizarras de ClickUp.

Visualiza con las pizarras de ClickUp para esbozar ideas y planear proyectos

Tu equipo de marketing podría correlacionar todo el flujo de una campaña utilizando notas adhesivas y flechas, y todos podrían aportar sus ideas en tiempo real en las pizarras. ClickUp Brain también funciona aquí. Pídele que genere imágenes basadas en lo que estéis debatiendo y vuestras sesiones de brainstorming serán mucho más dinámicas.

📮 ClickUp Insight: El cambio de contexto está mermando silenciosamente la productividad de tu equipo. Nuestra investigación muestra que el 42 % de las interrupciones en el trabajo provienen de tener que hacer malabarismos con las plataformas, gestionar correos electrónicos y saltar de una reunión a otra. ¿Y si pudieras eliminar estas costosas interrupciones? ClickUp unifica tus flujos de trabajo (y el chat) en una única plataforma optimizada. Inicia y gestiona tus tareas desde el chat, los documentos, las pizarras y mucho más, mientras que las funciones basadas en IA mantienen el contexto conectado, localizable y gestionable.

Precios de ClickUp

🎥 Este vídeo analiza las mejores herramientas para organizar ideas, como Notion y ClickUp, y muestra cómo plasmar ideas rápidamente, evitar darle demasiadas vueltas a las cosas y convertir pensamientos dispersos en pasos claros a seguir.

¿Qué es Notion?

vía Notion

Notion es una herramienta de productividad basada en bloques de construcción digitales, como páginas, bases de datos y elementos de contenido enriquecido. Puedes organizar, personalizar e interconectar estos componentes para crear flujos de trabajo personalizados, hubs de documentación y sistemas de conocimiento.

Está diseñada para ayudar a personas y equipos pequeños a organizar su trabajo, gestionar proyectos, tomar notas y colaborar sin problemas.

Con funciones como medios incrustados, seguimiento de tareas, wikis, calendarios y automatización, Notion facilita tanto la planificación diaria como las operaciones complejas de equipo. Cuenta con una intuitiva funcionalidad de arrastrar y soltar y plantillas de flujo de trabajo de proyectos, lo que permite a los usuarios personalizarlo sin necesidad de tener conocimientos sobre la plataforma.

🔍 ¿Sabías que...? Los fundadores, Ivan Zhao y Simon Last, crearon Notion Labs en 2013 con la visión de crear un entorno de trabajo flexible que combinara la toma de notas, la gestión de tareas y las bases de datos en una única plataforma personalizable.

Funciones de Notion

A continuación, analizamos más de cerca algunas de las funciones clave de Notion. 👀

Función n.º 1: Documentos, wikis y proyectos

Conecta documentos, wikis y tareas en el entorno de trabajo compartido de Notion

Notion te permite crear y editar documentos mediante un sistema de bloques de arrastrar y soltar: texto, imágenes, código, tablas y elementos incrustados conviven en la misma página. Estas páginas se pueden utilizar de forma compartida y organizadas como un wiki, lo que facilita el mantenimiento del conocimiento del equipo, la incorporación de nuevos miembros o la documentación de procesos recurrentes.

Para el seguimiento de proyectos, incluye tableros Kanban, calendarios y cronogramas. Puedes asignar tareas, establecer plazos y vincularlas a páginas o recursos relacionados.

Función n.º 2: Búsqueda y formularios para corporaciones

Recopila información estructurada con formularios en Notion

La búsqueda empresarial de Notion ayuda a los equipos a encontrar contenido en páginas, bases de datos y wikis utilizando filtros como el creador, la fecha de la última edición o el tipo de página. Muestra resultados de todo el contenido del entorno de trabajo, incluidos documentos, tareas y bases de datos.

Su función Formularios te permite recopilar información a través de formularios de encuesta personalizados vinculados directamente a las bases de datos de gestión de proyectos de Notion. Puedes elegir los tipos de campos y las respuestas obligatorias, permitir envíos anónimos y desencadenar acciones de seguimiento, como asignar tareas o enviar notificaciones.

Función n.º 3: Asistencia mediante IA

Automatiza los resúmenes de reuniones con la IA de Notion

La IA de Notion ofrece soporte para las tareas de redacción cotidianas, como resumir notas, redactar borradores y traducir textos. Incluso puede consultar otras páginas para ofrecer resultados más personalizados.

Por su parte, la función de notas de reuniones con IA de Notion transcribe las reuniones con marcas de tiempo, resaltados y elementos pendientes. Puedes activarla escribiendo /meet o enlazándola al Calendario de Notion.

Agentes personalizados en Notion

Notion también ofrece «Custom Agents», que permiten a los equipos crear asistentes de IA personalizados dentro de su entorno de trabajo.

Estos agentes funcionan en el contexto de páginas y bases de datos seleccionadas de Notion y están diseñados para ayudar con tareas comunes relacionadas con el conocimiento y el contenido.

Agente personalizado de Notion para la delegación

Con los agentes personalizados de Notion, los equipos pueden:

Resumir páginas largas o entradas de bases de datos

Redacta contenido utilizando la información existente en el entorno de trabajo

Responde a preguntas basadas en páginas específicas de Notion

Extraer registros relevantes de las bases de datos bajo demanda

Los agentes personalizados se configuran directamente en Notion y operan únicamente dentro del contenido al que se les da acceso. Esto los hace útiles para flujos de trabajo con gran volumen de documentación, wikis internos y equipos orientados a la investigación que dependen del conocimiento estructurado almacenado en Notion.

🧠 Dato curioso: La palabra «Notion» proviene del latín «notionem», que significa «concepto» o «idea», lo cual encaja perfectamente con una herramienta que te ayuda a organizar todas tus ideas brillantes. La palabra se utiliza desde el siglo XIV.

Precios de Notion

Gratis (incluye una versión de prueba de Notion IA)

Además: 12 $ al mes por usuario (incluye una versión de prueba de Notion IA)

Plan Business: 24 $ al mes por usuario (incluye Notion IA)

Plan Enterprise: Precios personalizados

ClickUp vs. Notion: comparación de funciones

Ahora que ya hemos visto cómo funciona cada herramienta por separado, veamos cómo se comparan sus funciones una al lado de la otra.

Notion y ClickUp suelen agruparse porque parecen resolver problemas similares. Sin embargo, una vez que se analizan los detalles, las diferencias son fáciles de detectar.

Función n.º 1: Gestión de tareas

Así es como ambos espacios de gestión de proyectos respaldan tu flujo de trabajo de gestión de tareas:

ClickUp

ClickUp se ha diseñado desde cero como una herramienta de gestión de proyectos. Dispones de diagramas de Gantt, planificación de sprints, estados de tareas personalizados, dependencias y control de tiempo desde el primer momento. Es flexible sin ser complejo. Puedes utilizar más de 15 vistas de proyecto diferentes para optimizar tu flujo de trabajo.

Notion

Notion ofrece una gestión básica de tareas, gestionando el trabajo a través de su sistema de base de datos. Puedes crear tableros Kanban, añadir fechas límite y asignar miembros del equipo.

Funciona, pero básicamente estás creando un sistema de gestión de proyectos desde cero utilizando sus bloques básicos. El software de productividad no ofrece funciones como diagramas de Gantt, control de tiempo integrado, dependencias ni estados personalizados.

🏆 Ganador: ClickUp se lleva esta comparativa sin lugar a dudas gracias a su completo sistema de gestión de proyectos y tareas.

💡 Consejo profesional: Prueba la estrategia de toma de notas Zettelkasten Lite. En lugar de guardar notas largas y desordenadas, divídelas en ideas de tamaño pequeño, enlazadas entre sí: Revisa y actualiza semanalmente: Con el tiempo, convierte las notas dispersas en un sistema de conocimiento personal.

Una idea por nota: Centra cada nota en una sola idea o concepto.

Usa etiquetas o carpetas: Organízate por temas para poder encontrar y agrupar ideas fácilmente

Notas enlazadas: Añade contexto conectando notas

Función n.º 2: Documentación y toma de notas

ClickUp y Notion gestionan la documentación, pero lo hacen de forma muy diferente.

ClickUp

ClickUp Docs se integra a la perfección en el flujo de trabajo de tu proyecto. Puedes crear documentos formateados, colaborar en tiempo real y, lo más importante, enlazar todo directamente con tareas y proyectos. Cuando redactas un resumen de proyecto, puedes asignar partes del documento a miembros del equipo o convertir texto en tareas ejecutables sin salir del documento.

Notion

El lienzo en blanco de Notion y sus sencillas funciones de interconexión la hacen más fácil de usar para cualquier contenido con mucho texto. El sistema basado en bloques de esta aplicación para tomar notas la hace flexible a la hora de crear bases de conocimiento complejas, wikis y documentación interconectada.

🏆 Ganador: ¡Empate! ClickUp destaca por convertir los documentos en acciones, mientras que Notion funciona bien gracias a su flexibilidad y fluidez con contenidos con mucho texto.

Función n.º 3: Capacidades de IA

Comparemos aquí las herramientas basadas en IA de ClickUp y Notion:

ClickUp

ClickUp ofrece un completo conjunto de herramientas de IA basadas en ClickUp Brain. Dispones de asistencia de redacción con IA, búsqueda conectada que encuentra información en todas tus herramientas conectadas, transcripción de reuniones con acciones automáticas y agentes Autopilot personalizados o predefinidos que pueden encargarse de tareas rutinarias como los informes semanales.

Notion

La IA de Notion maneja bien los aspectos básicos, como la asistencia en la redacción, el resumen de contenidos y las notas de reuniones. Puede hacer referencia a otras páginas de tu entorno de trabajo y ayudarte con las traducciones. Sin embargo, su alcance es más limitado, lo que te lleva a considerar alternativas a Notion.

🏆 Ganador: Las capacidades de IA de ClickUp son más completas y están mejor integradas en los procesos de trabajo reales.

Función n.º 4: Colaboración

La colaboración es otro aspecto en el que las herramientas se perciben de forma muy diferente en el uso diario.

ClickUp

La IA de ClickUp está diseñada para la ejecución a gran escala, no solo para la asistencia individual.

En el centro se encuentra ClickUp Brain, que conecta la IA entre tareas, documentos, chat, paneles y herramientas conectadas. Responde a preguntas utilizando el contexto del espacio de trabajo en tiempo real, resume el trabajo en curso y convierte las conversaciones en acciones automáticamente.

Donde ClickUp destaca es en los agentes.

Los agentes preconfigurados ayudan a los equipos a gestionar el creciente volumen de trabajo supervisando los entornos de trabajo y actuando según condiciones definidas. Estos se encargan de tareas como detectar trabajos estancados, generar actualizaciones semanales, responder a preguntas recurrentes en el chat y señalar tareas vencidas antes de que se conviertan en obstáculos.

Los Superagentes van un paso más allá. Actúan como compañeros de equipo de IA dentro del entorno de trabajo, con contexto, memoria y permisos. A los Superagentes se les puede asignar trabajo, mencionarlos en tareas o comentarios, y activarlos como desencadenantes para que ejecuten flujos de trabajo completos de principio a fin en proyectos, documentos y chat. van un paso más allá. Actúan como compañeros de equipo de IA dentro del entorno de trabajo, con contexto, memoria y permisos. A los Superagentes se les puede asignar trabajo, mencionarlos en tareas o comentarios, y activarlos como desencadenantes para que ejecuten flujos de trabajo completos de principio a fin en proyectos, documentos y chat.

Este enfoque respalda la idea más amplia de Convergencia de ClickUp: reunir el trabajo, el conocimiento, la comunicación y la IA en un único sistema para que los equipos puedan trabajar con un contexto compartido en lugar de tener que hacer malabarismos con varias herramientas.

Notion

La IA de Notion se centra en la asistencia en materia de contenido y conocimientos.

La IA de Notion ayuda a redactar, resumir páginas, responder preguntas basadas en documentos de selección y generar contenido estructurado dentro de páginas y bases de datos. Los agentes de IA personalizados amplían estas funciones al permitir que los equipos creen asistentes que operan dentro de partes definidas del entorno de trabajo.

Estas herramientas son eficaces para la documentación, la investigación y la recuperación de conocimientos, pero su ámbito de aplicación se limita al contenido, en lugar de a la propiedad continua o la gestión del flujo de trabajo.

🏆 Ganador: ClickUp se lleva la palma gracias a sus funciones de colaboración integradas, que permiten tener todo, desde tareas hasta debates, en un solo lugar.

ClickUp frente a Notion en Reddit

Hay muchos hilos en Reddit que comparan estas dos herramientas de gestión de tareas. Veamos algunas reseñas para ayudarte a decidir. ⚒️

Los hilos de Reddit ponen de manifiesto las frustraciones y preferencias reales de los usuarios, por lo que resultan útiles para detectar patrones más allá de las listas de funciones.

Un usuario comparó claramente las dos plataformas:

Precios: ClickUp ofrece más por tu dinero con una amplia gama de funciones. Notion es ideal para particulares, con un generoso plan Free. Experiencia de usuario: ClickUp: rico en funciones, ideal para la gestión detallada de proyectos. Notion: más sencillo e intuitivo, ideal para tareas básicas y uso personal. Funciones: ClickUp: ideal para proyectos complejos gracias a su configuración estructurada. Notion: altamente personalizable, perfecto para una organización flexible del contenido.

Precios: ClickUp ofrece más por tu dinero con una amplia gama de funciones. Notion es ideal para particulares, con un generoso plan gratuito. Experiencia de usuario: ClickUp: rico en funciones, ideal para la gestión detallada de proyectos. Notion: más sencillo e intuitivo, ideal para tareas básicas y uso personal. Funciones: ClickUp: ideal para proyectos complejos gracias a su configuración estructurada. Notion: altamente personalizable, perfecto para una organización flexible del contenido.

Por otro lado, un usuario consideró que ClickUp era el claro ganador en cuanto a funciones básicas de productividad, como la gestión de tareas y proyectos:

He usado ambas, y ClickUp es sin duda mucho mejor para la gestión de proyectos y tareas. En mi opinión, los documentos también han mejorado mucho y ahora están a la altura de Notion.

He usado ambas, y ClickUp es sin duda mucho mejor para la gestión de proyectos y tareas. En mi opinión, los documentos también han mejorado mucho y ahora están a la altura de Notion.

Alguien que se pasó de Notion a ClickUp explicó con detalle por qué no se ha arrepentido:

Hace un par de meses migré de Notion a ClickUp. Hasta ahora, ClickUp parece adaptarse mejor a mis necesidades (base de datos de conocimientos, listas de tareas pendientes, gestión de mis proyectos personales, planificación de vacaciones, etc.). La función que más me llama la atención es la integración perfecta y lista para usar de ClickUp con Google Calendar. Encontré algunas formas de conseguirlo con Notion, pero eran poco prácticas (intenté realizar la automatización con N8N, pero el resultado no fue satisfactorio). Además, prefiero la interfaz de usuario de ClickUp; se puede personalizar para que sea muy recargada o muy minimalista, algo que valoro mucho…

Hace un par de meses migré de Notion a ClickUp. Hasta ahora, ClickUp parece adaptarse mejor a mis necesidades (base de datos de conocimientos, listas de tareas pendientes, gestión de mis proyectos personales, planificación de vacaciones, etc.). La función que más me llama la atención es la integración perfecta y lista para usar de ClickUp con Google Calendar. Encontré algunas formas de conseguirlo con Notion, pero eran poco prácticas (intenté realizar la automatización con N8N, pero el resultado no fue satisfactorio). Además, prefiero la interfaz de usuario de ClickUp; se puede personalizar para que sea muy recargada o muy minimalista, algo que valoro mucho…

Otro usuario señaló las carencias de Notion que ClickUp resuelve de forma nativa:

ClickUp es mucho más potente. Notion no cuenta con control de tiempo ni gestión de tareas (al menos no como debería funcionar).

ClickUp es mucho más potente. Notion no cuenta con control de tiempo ni gestión de tareas (al menos no como debería funcionar).

📮 ClickUp Insight: Cuando los sistemas fallan, los empleados se vuelven creativos, pero eso no siempre es bueno. El 17 % de los empleados recurre a soluciones personales, como guardar correos electrónicos, hacer capturas de pantalla o tomar minuciosamente sus propias notas para realizar el seguimiento del trabajo. Por su parte, el 20 % de los empleados no encuentra lo que necesita y recurre a preguntar a sus compañeros, lo que interrumpe el tiempo de concentración de ambas partes. Con ClickUp, puedes convertir los correos electrónicos en tareas con seguimiento, vincular chats a tareas, obtener respuestas de la IA y mucho más, ¡todo ello en un único entorno de trabajo! 💫 Resultados reales: Equipos como QubicaAMF recuperaron más de 5 horas a la semana con ClickUp —eso supone más de 250 horas al año por persona— al eliminar procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

El claro ganador para equipos que necesitan ejecutar

La conclusión depende de lo que los equipos realmente necesiten. Si tu trabajo depende de proyectos estructurados, una propiedad clara, la automatización y la coordinación entre varios equipos, ClickUp gana con facilidad.

¡Es ClickUp! 🥇

Notion funciona bien para la documentación y la gestión del conocimiento, pero no fue diseñada para gestionar las complejidades de la gestión de proyectos. Cuando necesitas hacer un seguimiento de los plazos, gestionar las cargas de trabajo del equipo y mantener los proyectos en marcha, necesitas herramientas específicas para ello.

ClickUp te ofrece todo lo que necesitas para gestionar el trabajo de forma eficaz. Sus funciones de IA te ayudan a hacer las cosas más rápido, las vistas de proyectos mantienen a todo el mundo al tanto y las herramientas de colaboración garantizan que no se pase nada por alto.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita! ✅