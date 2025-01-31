Las 10 mejores aplicaciones que escriben ensayos por ti en 2025 (gratis y de pago)

Tienes que entregar pronto un importante trabajo de investigación o ensayo y estás buscando una forma de ahorrar tiempo y energía o mejorar tu forma de escribir. Estás cansado de mirar una página en blanco, esperando que por arte de magia se convierta en tu mejor trabajo hasta la fecha.

Lo que necesitas es una app que escriba ensayos por ti.

Hay muchas herramientas de redacción de ensayos disponibles para cada posible uso. Tanto si necesitas una herramienta de IA que te ayude a redactar el borrador, generar texto para diferentes secciones o mejorar tu ensayo para que suene mejor en general, estás de suerte.

En esta guía, compartimos contigo las 10 mejores aplicaciones para escribir ensayos disponibles en la actualidad. Cada una de ellas ofrece a escritores, estudiantes y otros redactores de ensayos de todo tipo una forma mejor de empezar o terminar tus tareas.

Exploremos las opciones de aplicaciones que escriben ensayos por ti y empecemos a escribir mejores ensayos juntos. ✔️

¿Qué debes buscar en las aplicaciones que escriben ensayos por ti?

Al igual que cualquier tipo de servicio o producto de redacción de ensayos, no todas estas aplicaciones están diseñadas de la misma manera. Algunas herramientas de contenido de IA están diseñadas para la investigación y la elaboración de esquemas, mientras que otras destacan por transformar tus palabras en artículos de opinión, argumentos o declaraciones convincentes.

A la hora de decidir qué aplicación para escribir ensayos es la mejor para ti, ten en cuenta lo siguiente.

Caso de uso: ¿Esta aplicación está diseñada para escribir ensayos? ¿O es una herramienta de escritura con IA más genérica?

Características: ¿La app tiene las funciones de investigación, redacción o corrección que necesitas? ¿Te ofrece aún más opciones?

Facilidad de uso: ¿Es fácil de usar la app? ¿Cómo es la experiencia del usuario?

Valoraciones y reseñas: ¿Qué opinan los usuarios reales de la app?

Idioma: ¿La aplicación solo funciona en inglés? ¿Puedo escribir en otro idioma o traducir mi ensayo?

Precio: ¿Existe una versión gratuita de la app? ¿Tiene un coste de suscripción mensual asequible o caro?

Ajusta tus resultados para obtener mejor contenido más rápido utilizando la función de repetición de preguntas en ClickUp AI.

Estas preguntas deberían acercarte a la mejor aplicación para escribir ensayos o trabajos académicos. Piensa en lo que más te importa, qué funciones puedes prescindir y cuál es tu prioridad número uno para esta aplicación, y luego utiliza nuestra lista de las 10 mejores para encontrar la que más te convenga. ?

Las 10 mejores aplicaciones que escriben ensayos para que tú los uses

Con el número cada vez mayor de herramientas de IA para escribir que están surgiendo, puede resultar abrumador decidir cuáles vale la pena probar. Por eso te ofrecemos nuestra lista con las 10 mejores aplicaciones para escribir ensayos en 2024.

Aquí hay algo para todos, tanto si buscas una herramienta dedicada a la redacción de ensayos, una herramienta de IA que te ayude con todo tipo de escritos o una aplicación todo en uno que te permita hacer mucho más que mejorar tus habilidades de redacción u optimizar tus tareas.

Utiliza ClickUp AI para generar una entrada de blog en ClickUp Docs a partir de una simple indicación para añadir detalles y otros aspectos importantes.

ClickUp puede ser conocida como una herramienta de productividad y gestión de proyectos para empresas, pero también es un lugar ideal para escritores y estudiantes de cualquier nivel. ClickUp te ofrece un lugar donde almacenar y trabajar en tus ideas, investigaciones y escritos, además de funciones para priorizar tu trabajo a lo largo del proceso.

Una de las mejores funciones para escribir ensayos es ClickUp AI. Nuestro nuevo asistente de escritura con IA, fácil de usar, se adapta a tu rol y ofrece una gran variedad de casos de uso, tareas y funciones, dependiendo de cómo quieras utilizar la aplicación. Utiliza ClickUp para ayudarte a generar ideas para ensayos o trabajos de investigación, resumir tu ensayo para escribir una conclusión impactante o reescribir párrafos para que suenen más profesionales.

Todas las ideas y palabras que generas con nuestro asistente de IA se almacenan en ClickUp Docs. Esta alternativa a Microsoft Word y Documentos de Google no solo es un lugar ideal para guardar notas e ideas, sino que también puede convertirse en tu wiki personal o repositorio para todas tus necesidades de redacción de ensayos, uno de nuestros trucos de productividad favoritos.

Almacena ideas, notas, citas, borradores de ensayos y notas de entrevistas en un solo lugar. Da formato a tus documentos, añade imágenes y colores, y personaliza la experiencia para que escribir tu ensayo sea más divertido.

Si no sabes por dónde empezar, la plantilla de directrices de redacción de ClickUp es tu mejor opción para aclarar cómo escribir el mejor contenido. La plantilla incluye consejos para mantener la coherencia en el lenguaje, el tono y el formato, de modo que puedas producir contenido sin errores, coherente y preciso en todo momento.

Con ClickUp AI, ClickUp Docs y nuestra completa biblioteca de plantillas, ClickUp tiene todo lo que necesitas para empezar a escribir tus mejores ensayos hasta la fecha. ?

Las mejores funciones de ClickUp

Almacena todas tus notas, borradores y archivos de ensayos o tareas en un solo lugar.

Invita a mentores a colaborar contigo o realiza el uso compartido de comentarios en tiempo real dentro de tus documentos.

Utiliza ClickUp AI para generar ideas de alta calidad, reformular frases y crear texto para tu ensayo.

Optimiza tu proceso y obtén inspiración con plantillas relevantes.

Ahorra tiempo y realiza el trabajo más rápido utilizando ClickUp para ayudarte con la investigación, la redacción y como aplicación de concentración mientras trabajas.

Limitaciones de ClickUp

Con tantas funciones y casos de uso, algunos usuarios pueden necesitar un tiempo para explorar todas las posibilidades de uso de ClickUp.

ClickUp AI es una nueva función, por lo que su funcionalidad crecerá y se desarrollará con el tiempo.

Precios de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 5 $ al mes por usuario

Empresa: 12 $ al mes por usuario

Business Plus: 19 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.

ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 8700 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 3800 reseñas)

2. Frase

vía Frase

Frase es una herramienta de creación de contenido con IA que combina la redacción y la investigación SEO para crear textos fáciles de leer y diseñados para posicionarse en los motores de búsqueda. Este software de redacción con IA puede extraer información de investigación y estadísticas de los resultados de búsqueda, y la herramienta de esquematización facilita la organización de tus ideas en un ensayo coherente. ?

Las mejores funciones de Frase

Obtenga estadísticas, investigaciones e información de referencia directamente de los motores de búsqueda.

Crea un esquema con títulos y secciones estructurados.

Utiliza la IA para generar introducciones, preguntas frecuentes, títulos y mucho más.

Escribe, realiza la edición y comparte documentos fácilmente con Frase.

Limitaciones de Frase

Frase está diseñada para personas y agencias que trabajan en textos SEO, por lo que algunas de sus funciones pueden no ser relevantes para la redacción de ensayos o textos académicos.

Algunos usuarios informan de que, en ocasiones, el texto generado por la aplicación para redactar ensayos puede ser repetitivo.

Precios de Frase

Solo: 14,99 $ al mes por usuario

Básico: 44,99 $ al mes por usuario

Equipo: 114,99 $ al mes para tres usuarios

Valoraciones y reseñas de Frase

G2: 4,9/5 (más de 200 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 300 reseñas)

Bonificación: Echa un vistazo a las 7 plantillas gratuitas para escribir contenido y realizar la creación de contenido más rápido

3. Writesonic

vía Whitesonic

Writesonic es una herramienta completa de redacción y parafraseo que te ofrece funciones para escribir, editar, optimizar y mejorar tus contenidos, incluidos los ensayos. La lista de funciones de Writesonic incluye un redactor con IA, una herramienta de parafraseo, un expansor de texto, un resumidor de artículos y un generador de ideas. ?

Las mejores funciones de Writesonic

Obtén contenido factual con datos extraídos de los principales resultados de búsqueda para ayudarte a encontrar los mejores ensayos y trabajos académicos.

Sube documentos para guiar la herramienta sobre tu estilo único y conseguir un estilo de escritura más personalizado.

Parafrasea tu texto u obtén un resumen de tu ensayo con un solo clic.

Revisa tu ensayo antes de enviarlo con un corrector ortográfico, gramatical y de plagio integrado.

Limitaciones de Writesonic

Algunos usuarios pueden tener problemas con los límites de recuento de palabras, especialmente para escribir ensayos y trabajos más largos.

Es posible que tengas que dar indicaciones varias veces para obtener respuestas más largas, según sugieren algunos usuarios.

Precios de Writesonic

Ilimitado: 20 $ al mes por usuario

Empresa: Desde 19 $ al mes por usuario

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Writesonic

G2: 4,8/5 (más de 1800 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 1800 reseñas)

4. EssayAiLab

vía EssayAiLab

EssayAiLab es una aplicación gratuita de redacción de ensayos con IA que ayuda a los usuarios a encontrar ideas, redactar ensayos y realizar la edición de la gramática antes de enviarlos. Esta aplicación dedicada a redactar ensayos por ti cuenta con un intervalo de funciones especializadas, como citas de la Asociación de Lenguas Modernas (MLA) y la Asociación Americana de Psicología (APA), y un verificador de plagio hipersensible. ?

Las mejores funciones de EssayAiLab

Busca entre millones de resultados fiables para encontrar la información más relevante a la hora de escribir ensayos.

Encuentra nuevas formas de componer frases con sugerencias automáticas para acelerar el proceso de escritura.

Comprueba si hay problemas con el corrector gramatical y el detector de plagio integrados.

Genera automáticamente citas MLA y APA con un solo clic en todo el ensayo.

Limitaciones de EssayAiLab

No hay muchas opiniones de usuarios sobre EssayAiLab, por lo que es difícil hacerse una idea de lo que otros usuarios piensan sobre esta app gratuita.

Esta aplicación para redactar ensayos está diseñada específicamente para la redacción de ensayos, por lo que es posible que desees explorar otras aplicaciones para otros tipos de redacción académica.

Precios de EssayAiLab

Free

Valoraciones y reseñas de EssayAiLab

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Jasper

vía Jasper

Jasper es una de las herramientas de redacción de contenido con IA más conocidas que existen en la actualidad. Esta popular herramienta se especializa en generar textos cortos y largos que se ajustan a tu marca, lo cual es una ventaja para los usuarios que desean redactar varios ensayos que suenen como ellos.

Las funciones de Jasper incluyen un escritor con IA, un chatbot y una biblioteca de plantillas. Haz fácilmente sugerencias para el recuento de palabras o para optimizar la redacción académica en un estilo o tono específico.

Las mejores funciones de Jasper

Comparte documentos para entrenar a la IA con tus habilidades y estilo personales de redacción.

Accede a datos de búsqueda recientes para verificar datos y añadir credibilidad.

Realiza la edición y optimiza tus ensayos para que tengan un aspecto profesional.

Comprueba si hay algún problema con el verificador de plagio integrado.

Limitaciones de Jasper

Algunos usuarios, especialmente los estudiantes, pueden encontrar el modelo de precios inasequible.

A veces, los resultados no siempre parecen relevantes, según sugieren algunos usuarios.

No hay una versión gratuita real en comparación con otras aplicaciones de redacción de ensayos con IA.

Precios de Jasper

Creador: 39 $ al mes por usuario

Equipos: 99 $ al mes para tres usuarios.

Empresa: Ponte en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Jasper

G2: 4,7/5 (más de 1200 reseñas)

Capterra: 4,8/5 (más de 1800 reseñas)

6. Sudowrite

vía Sudowrite

Sudowrite es una herramienta de escritura con IA que se presenta como un compañero de escritura. Esta herramienta está diseñada para escritores creativos y autores que trabajan en historias y guiones, pero muchas de sus funciones, como el autocompletado y la reescritura, se adaptan bien a la escritura académica.

Este software de redacción de ensayos también te ayuda a perfeccionar tu estilo de escritura específico para lograr mayor claridad y legibilidad, de modo que puedas producir el mejor ensayo posible.

Las mejores funciones de Sudowrite

Completa automáticamente frases y párrafos en la aplicación de escritura.

Utiliza la función de reescritura para añadir variedad al lenguaje de tu ensayo y mejorar su legibilidad.

Obtén sugerencias sobre palabras sustitutivas para mejorar el impacto de tus frases.

Obtén comentarios sobre cómo mejorar tu ensayo dentro de la app.

Limitaciones de Sudowrite

Sudowrite se ha diseñado pensando en la escritura creativa, por lo que puede que no sea la mejor opción para escritores profesionales de ensayos o usuarios de empresas.

Como se trata de una herramienta relativamente nueva, aún no hay muchas reseñas de usuarios reales.

La aplicación de escritura no tiene una versión gratuita real.

Precios de Sudowrite

Aficionados y estudiantes: 10 $ al mes por 30 000 palabras.

Profesional: 25 $ al mes por 90 000 palabras.

Máximo: 100 $ al mes por 300 000 palabras.

Enterprise: Ponte en contacto para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Sudowrite

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Rytr

vía Rytr

Rytr es un redactor de contenido y asistente de escritura impulsado por IA que es ideal para una variedad de usos, incluyendo ideas de empresas, correos electrónicos, cartas de presentación y ensayos. La plataforma te pide que elijas un caso de uso y añadas contexto, y creará contenido basado en tus metas y indicaciones. ✏️

Las mejores funciones de Rytr

Elige entre más de 40 casos de uso y plantillas integrados.

Utiliza fórmulas científicas de redacción publicitaria para que tus ensayos sean más persuasivos.

Amplía, reformula y pulimenta las frases para que se lean mejor.

Envía tus ensayos sin preocupaciones gracias al verificador de plagio integrado.

Limitaciones de Rytr

Algunos usuarios informan de que los datos proporcionados pueden parecer básicos o repetitivos en comparación con otras aplicaciones que escriben ensayos.

El escritor IA puede interrumpir una frase a mitad si te quedas sin créditos, lo que puede ocurrir de forma inesperada.

Precios de Rytr

Free

Ahorro: 9 $ al mes por usuario

Ilimitado: 29 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Rytr

G2: 4,7/5 (más de 700 reseñas)

Capterra: 4,6/5 (más de 10 reseñas)

8. HyperWrite. IA

vía HyperWrite

HyperWrite. ai es una herramienta de redacción publicitaria con IA que combina investigación, redacción y asistencia personalizada con IA para crear una herramienta útil para escritores. Entre sus funciones se incluyen una herramienta para resumir, un generador de introducciones, un redactor de discursos y un traductor universal. ?

HyperWrite. Las mejores funciones de IA

Utiliza la IA para ayudarte a escribir un ensayo sobre cualquier tema.

Genera una lista de ideas para temas de ensayos antes de empezar a escribir.

Reescribe el contenido para que suene más potente y mejore tu capacidad de redacción.

Resumir el texto para crear automáticamente resúmenes y conclusiones.

Limitaciones de HyperWrite. IA

No hay un verificador de plagio integrado, por lo que tendrás que usar otra app para ello.

Al ser una herramienta relativamente nueva, hay poca evidencia social y pocas reseñas sobre HyperWrite.

HyperWrite. Precios de IA

Free

Premium: 19,99 $ al mes por usuario

Ultra: 44,99 $ al mes por usuario

HyperWrite. IA valoraciones y reseñas

G2: 5/5 (2 reseñas)

Capterra: N/A

9. IA-Writer

a través de AI-Writer

AI-Writer es una nueva herramienta de escritura con IA que se autodenomina «el único generador de texto con IA creado para ser fiable». Esta app se centra principalmente en las citas y la transparencia, lo que supone una ventaja para quienes escriben ensayos o trabajos. Las funciones de AI-Writer incluyen investigación, escritura con IA, citas verificables y reformulación de textos. ?

Las mejores funciones de AI-Writer

Genera automáticamente un borrador completo de un artículo o un ensayo en cuestión de minutos.

Obtén citas para cada fuente de la que AI-Writer extrae datos o hechos.

Reformula tu texto para que suene más profesional o persuasivo.

Genera automáticamente una lista de referencias que puedes incluir cuando envíes tu ensayo.

Limitaciones de AI-Writer

Al igual que muchas aplicaciones de redacción de ensayos con IA, esta está diseñada teniendo en cuenta el SEO, por lo que el flujo de trabajo puede no parecer relevante para los redactores de ensayos.

Aquellos con tareas más largas pueden encontrar que el límite de palabras por artículo es demasiado pequeño (especialmente para aquellos que escriben ensayos con regularidad).

Precios de AI-Writer

Básico: 29 $ al mes por usuario

Estándar: 49 $ al mes para tres usuarios.

Potencia: 375 $ al mes para 10 usuarios

Valoraciones y reseñas de AI-Writer

G2: N/A

Capterra: 5/5 (1 reseña)

10. StoryLab. IA

StoryLab. ai es un completo kit de herramientas de marketing de contenidos con IA diseñado para equipos y agencias de marketing que desean impulsar el compromiso y los ingresos mediante la creación de contenidos en gran volumen para su calendario de contenidos. Como parte de ello, la plataforma cuenta con una serie de generadores de textos que pueden ayudarte a crear un título de ensayo impactante, el texto del ensayo y mucho más. ?

Las mejores funciones de StoryLab. ai

Genera introducciones, títulos, ideas de contenido y mucho más.

Obtén resultados únicos cada vez que ejecutes el generador.

Experimenta con 13 estilos de escritura diferentes.

Disponible en más de 17 idiomas.

Limitaciones de StoryLab. IA

StoryLab. IA está diseñada para equipos de marketing, por lo que los redactores de ensayos y trabajos académicos pueden encontrar el intervalo de funciones distractoras o innecesarias.

El producto no se explica con tanto detalle como otros escritores de IA, pero hay un plan Free con el que puedes experimentar.

Precios de StoryLab. IA

Free

Ventaja: 15 $ al mes por usuario

Ilimitado: 19 $ al mes por usuario

StoryLab. ai valoraciones y reseñas

G2: N/A

Capterra: N/A

Saca la máxima nota en tu próximo trabajo con las mejores aplicaciones para escribir ensayos.

Hay muchas aplicaciones para escribir ensayos que afirman ser las mejores, pero creemos que las que figuran en nuestra lista están a la altura del título. Explora estas aplicaciones que escriben ensayos por ti, prueba algunas y descubre una nueva forma de facilitar el proceso de redacción de ensayos.

A medida que explores las aplicaciones anteriores, te recomendamos que le des prioridad a ClickUp. Nuestra aplicación todo en uno no solo incluye una herramienta de escritura con IA, sino que es un destino para todas tus notas, borradores, tareas, entrevistas y archivos a lo largo del proceso de redacción de ensayos.

Reúne tus ideas, escribe tu ensayo, haz mejoras y mucho más, todo en una sola aplicación.

Prueba ClickUp gratis hoy mismo para comprender por qué es tan apreciada por tantos escritores y estudiantes. ✨