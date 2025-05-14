Las 10 mejores herramientas y verificadores de detección de IA en 2025 (gratis y de pago)

El uso cada vez más extendido de la inteligencia artificial (IA) en la creación de contenido tiene dos caras. Por un lado, la IA es como un mago que crea contenido de calidad en un abrir y cerrar de ojos, lo que le ahorra mucho tiempo que puede invertir en otros proyectos valiosos. Pero no todo es color de rosa: generar contenido con IA tiene sus inconvenientes.

Además de ser potencialmente poco ético, el contenido generado por IA puede ser poco fiable y totalmente inexacto.

A medida que las herramientas de IA se vuelven más avanzadas, identificar el contenido creado por ellas se vuelve cada vez más difícil. Aquí es donde entran en juego las herramientas de detección de IA: analizan textos e imágenes para descubrir si fueron creados por un humano o por una IA. ?️

En este artículo, te presentaremos los 10 mejores detectores de contenido generado por IA del mercado para ayudarte a distinguir entre contenido generado por humanos y contenido generado por IA.

¿Qué es el software de detección de IA?

Una herramienta de detección de IA analiza el contenido para identificar tendencias y patrones que lo califican como generado por humanos o por IA. Al analizar textos, los detectores de contenido de IA buscan falta de profundidad y creatividad, repetición de ciertas palabras y frases, longitudes específicas de oraciones o información inexacta u obsoleta.

En el caso de imágenes o vídeos, las herramientas de IA escanean elementos como objetos, poses o caracteres escritos para determinar su origen. ?

Las herramientas utilizadas para la detección de IA están respaldadas por una potente tecnología, pero es importante hacer una mención de que no siempre son precisas. Pueden cometer errores, por lo que no debes precipitarte y confiar ciegamente en una herramienta.

Cómo elegir el mejor verificador de detección de IA para tus necesidades

Hay muchas herramientas de detección de IA en el mercado, pero ¿cómo encontrar una de calidad? Si quieres una herramienta que combine funcionalidad, facilidad de uso y fiabilidad, busca las siguientes características:

Compatibilidad con múltiples modelos de lenguaje: debe ser capaz de detectar texto generado por IA creado en GPT-3, GPT-4, Bard, Claude y otros modelos. Precisión: el detector de IA adecuado debe tener un mínimo de falsos positivos y negativos, y ofrecer resultados bastante fiables. Escalabilidad: debe ser capaz de analizar grandes elementos de datos sin comprometer la precisión. Personalización: el detector de IA debe permitirte personalizar el proceso de análisis para centrarte en criterios concretos que se ajusten a tus necesidades. Opciones de elaboración de informes: el detector de contenido generado por IA debe proporcionar una panorámica de tu historial de análisis y permitirte identificar tendencias que podrían impulsar la mejora de tu contenido. Compatibilidad multiplataforma: debería funcionar igual de bien en múltiples sistemas operativos y dispositivos.

Hemos analizado docenas de herramientas de detección de IA y hemos realizado una selección de las 10 mejores que destacan por su fiabilidad, buenas reseñas y fantásticas funciones. Échales un vistazo y descubre cuál se ajusta mejor a tus necesidades y te ofrece más ventajas.

1. Copyleaks: la mejor para uso en corporaciones

¿Buscas una solución de detección de IA para tu corporación? Copyleaks es justo lo que necesitas: la herramienta ofrece análisis a nivel de frase, cobertura completa de modelos (incluidos Bard y GPT-4) y una fiabilidad impresionante.

De hecho, este detector de IA tiene una precisión autodeclarada del 99,1 % y una tasa de falsos positivos del 0,2 % en todo el contenido generado por IA.

Copyleaks analiza los textos frase por frase y te proporciona información precisa sobre qué partes han sido escritas por humanos y cuáles son potencialmente textos escritos por IA. Incluso puedes ver las secciones parafraseadas por IA.

Copyleaks entiende 30 idiomas, por lo que es una herramienta excelente para corporaciones multinacionales. Además, puede analizar el código fuente, lo que la convierte en una opción fantástica para equipos de programación y desarrollo de software.

Las mejores funciones de Copyleaks

Análisis a nivel de frase

Cobertura completa del modelo

99,1 % de precisión (según datos proporcionados por el propio usuario).

Compatibilidad con 30 idiomas.

Limitaciones de Copyleaks

La visualización de los resultados puede ser lenta en comparación con algunas herramientas de detección de contenido generado por IA.

No hay opción para excluir ciertas partes de un texto.

Precios de Copyleaks

9,16 $ al mes por 1200 páginas (cada página cubre hasta 250 palabras de contenido escaneado).

*El precio indicado se refiere al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Copyleaks

G2 : 4,8/5 (menos de 5 reseñas)

Capterra: 4,5/5 (más de 80 reseñas)

2. ZeroGPT: la mejor para soporte multilingüe

Si lo que buscas es comodidad y simplicidad, ZeroGPT puede ser la mejor opción en cuanto a detectores de IA.

La plataforma ofrece numerosas ventajas que la hacen muy atractiva. Por ejemplo, ZeroGPT tiene compatibilidad con varios idiomas, entre ellos inglés, francés, indonesio, alemán e hindi. Esto la hace ideal para que educadores y equipos de contenido de todo el mundo detecten textos generados por IA y comprendan otros contenidos de IA.

Otra función interesante que obtendrás con esta plataforma es ZeroGPT API, que puedes utilizar para incorporar la herramienta en otras apps y aplicaciones y disfrutar de la detección de contenido de IA en tiempo real.

Cuando escanees un contenido con la herramienta, obtendrás los porcentajes que representan las posibilidades de que haya sido escrito por un humano o generado por IA/GPT. A medida que te desplaces hacia abajo, verás partes del texto que parecen haber sido generadas por IA resaltadas en amarillo.

Las mejores funciones de ZeroGPT

La API ZeroGPT se puede utilizar de forma similar a otras herramientas de IA para la escritura.

Compatibilidad con múltiples idiomas en contenidos generados por IA.

Sin costes ocultos ni límites en la cantidad de texto que puedes analizar.

Limitaciones de ZeroGPT

No hay opción para adjuntar archivos para su análisis en el detector de contenido.

La interfaz puede parecer obsoleta para algunos usuarios.

Precios de ZeroGPT

Free

Valoraciones y reseñas de ZeroGPT

Sin reseñas

3. Winston IA: la mejor para el reconocimiento óptico de caracteres

Winston AI es un detector de contenido de IA fácil de usar con un panel intuitivo. Analiza tu texto en profundidad y muestra la probabilidad, expresada en porcentaje, de que se trate de contenido generado por IA.

La plataforma ofrece compatibilidad con múltiples tipos de archivos: puedes copiar y pegar tu texto o subir un archivo docx, jpg o png. Winston AI cuenta con una tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de última generación que le permite leer texto a partir de imágenes e incluso manejar textos escritos a mano con facilidad.

El detector de IA tiene una tasa de precisión autodeclarada del 99,6 %. Además de mostrar la probabilidad general de que un texto sea contenido generado por IA, Winston AI ofrece una evaluación frase por frase, lo que te permite profundizar y localizar las áreas problemáticas.

Winston IA actualmente ofrece compatibilidad con los idiomas inglés, alemán, español y francés.

Las mejores funciones de Winston IA

Tiene funciones con tecnología OCR.

Procesa textos escritos a mano.

Evaluación frase por frase.

Interfaz de detección de IA fácil de usar.

Compatibilidad con varios idiomas

Una de las pocas opciones gratuitas de detección de contenido generado por IA de esta lista.

Limitaciones de Winston IA

La opción de elaboración de informes podría beneficiarse de algunas mejoras.

Ofrece relativamente menos idiomas con compatibilidad en comparación con la competencia.

Precios de Winston IA

Free

Esencial : 12 $ al mes por hasta 80 000 palabras.

Avanzado: 19 $ al mes por hasta 200 000 palabras.

*Todos los precios indicados en la lista se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Winston IA

Capterra: 4/5 (menos de cinco reseñas)

4. Crossplag: la mejor herramienta para la detección de plagios

Crossplag es una popular herramienta de detección de plagio. Una de sus funciones más recientes es el detector de contenido de IA, que utiliza algoritmos de aprendizaje automático para identificar con precisión el origen de un texto y decirte si ha sido generado por IA o por un humano.

El detector de IA está entrenado para reconocer los patrones presentes en los textos escritos por humanos. Crossplag identifica las desviaciones de estos patrones y muestra porcentajes que indican las posibilidades de que tu texto haya sido creado por IA.

Usar la herramienta es muy fácil: solo tienes que copiar y pegar tu texto, pulsar «Comprobar» y dejar que Crossplag haga su magia. ?

Las mejores funciones de Crossplag

Fáciles de usar.

Rápido

Entrenadas con más de 1500 millones de parámetros para una precisión máxima.

Limitaciones de Crossplag

Falta de gráficos en la interfaz.

El inglés es el único idioma con compatibilidad.

Precios de Crossplag

Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Crossplag

G2: 4,6/5 (menos de 5 reseñas)

5. GLTR: la mejor para usuarios expertos en tecnología:

GLTR (abreviatura de Giant Language Model Test Room) es una herramienta de detección de IA desarrollada por el MIT-IBM Watson AI Lab y HarvardNLP. Te permite realizar un análisis forense de un texto para determinar si ha sido creado por IA.

Basada en la tecnología GPT-2, la herramienta analiza cada palabra para identificar la probabilidad de que la IA la predijera. Para ello, se centra en el contexto anterior a la palabra en cuestión y en la probabilidad de que la IA generara una secuencia específica de palabras.

Así, si GLTR estima que las herramientas de IA suelen generar la palabra que te interesa y la palabra anterior a ella juntas, lo marcará.

Si la palabra que estás analizando se encuentra entre las 10 predicciones principales de IA, GLTR la coloreará de verde. Para las 100 predicciones principales, verás el color amarillo, y para las 1000 predicciones principales, la palabra será roja. Todo lo que esté por encima de 1000 será violeta.

En pocas palabras, si un texto es mayoritariamente verde, hay muchas posibilidades de que lo haya generado una IA.

Las mejores funciones de GLTR

Ofrece un análisis del texto en profundidad en sus herramientas de IA de escritura

Codifica el texto con colores para facilitar la navegación.

Evalúa la posición de las palabras para determinar si se ha utilizado IA.

Limitaciones de GLTR

Creada en 2019, por lo que puede que no sea eficaz para tecnologías más recientes.

Interpretar los resultados puede resultar complicado para los usuarios novatos.

Precios de GLTR

Free

Valoraciones y reseñas de GLTR

Sin reseñas

6. Contenido a gran escala: ideal para los especialistas en marketing de contenidos

El detector de IA de Content at Scale ofrece una forma sencilla y sin complicaciones de evaluar un texto y determinar si ha sido creado por humanos, por IA o por una combinación de ambos.

La herramienta ha sido entrenada con entradas de blog, ensayos, entradas de Wikipedia y miles de artículos para mostrar resultados fiables y precisos. Puede identificar si un texto ha sido generado por ChatGPT, Bard, Claude y otras herramientas.

Cuando ejecutas el análisis, la herramienta codifica por colores tu texto para indicar qué partes son más probables que hayan sido generadas por IA y cuáles han sido escritas por humanos. El color verde significa que tu texto es de origen humano, mientras que el rojo es alarmante y sugiere que la IA ha sido la encargada de «escribirlo». El amarillo y el naranja indican que tu texto puede necesitar una reescritura para evitar que suene robótico y estar en el lado seguro.

Las mejores funciones de Content at Scale

Resultados fáciles de interpretar.

Ofrece la opción de reescribir el texto generado por IA para que suene más humano.

Analiza cada frase.

Limitaciones del contenido a gran escala

Las reescrituras de IA no siempre son fiables.

Los resultados pueden ser poco claros.

Precios de Contenido at Scale

Free

Versión Pro: 49 $ al mes.

Valoraciones y reseñas de contenido at Scale

Sin reseñas

7. Originality. /IA: la mejor solución dos en uno.

Originality.ai es una solución dos en uno: cuenta con dos funciones: un detector de IA Y un verificador de plagio. Puede detectar textos creados por ChatGPT, Bard y otras herramientas de IA conocidas con una precisión notable.

Originality.ai es ideal para equipos, gracias a sus innovadoras opciones, como añadir compañeros de trabajo a la plataforma, ver el historial de análisis y compartir resultados. Está dirigido principalmente a agencias de marketing de contenidos y SEO, pero cualquiera que quiera asegurarse de que su contenido no contiene IA puede utilizarlo.

Además del detector de IA y el verificador de plagio, Originality.ai ofrece pruebas de legibilidad gratuitas para ayudarte a crear contenido fácil de digerir y atractivo.

Originalidad. Las mejores funciones de IA.

Detector de IA y verificador de plagio combinados.

Informes compartibles

Opciones colaborativas

Pruebas de legibilidad

Originalidad. Limitaciones de la IA.

Opciones limitadas en el modelo de precios de pago por uso.

Numerosos usuarios informaron de resultados inexactos.

Originalidad. Precios de IA

Pago por uso : pago único de 30 $ por 3000 créditos (un crédito escanea 100 palabras).

Suscripción básica: 14,95 $ al mes por 2000 créditos (cada crédito adicional cuesta 0,01 $).

Originalidad. Valoraciones y reseñas de IA.

Product Hunt: 2,9/5 (más de 20 reseñas)

8. Undetectable. ai: la mejor para humanizar el contenido de IA.

Undetectable.ai es una herramienta única con dos funciones importantes. Te permite escanear tu texto e identificar el contenido generado por IA, pero también te permite «humanizar» las partes generadas por IA y evitar que tu contenido sea marcado. ?

Usar la plataforma es muy fácil: pega el texto en el cuadro de texto que se proporciona y pulsa el botón Comprobar IA. Puedes personalizar la legibilidad y el objetivo deseados para asegurarte de que la herramienta entiende tu intención.

Si los resultados indican que algunas partes de tu texto han sido generadas por IA, pulsa Humanizar para convertirlas en contenido que pueda eludir otros detectores de IA.

Indetectable. Las mejores funciones de IA

Detector de contenido de IA y humanizador de texto

Tiene compatibilidad con hasta 10 000 caracteres a la vez.

Fáciles de usar.

Reconoce texto de GPT-3, GPT-4, Bard, Claude, etc.

Indetectable. Limitaciones de la IA.

Algunos usuarios consideran que el precio es demasiado elevado.

La interfaz puede parecer anticuada.

Indetectable. Precios de IA

Gratis (opciones limitadas, sin humanizador de texto)

Anual : 5 $ al mes por 10 000 palabras, personalizado.

Para empresas: ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

Undetectable. IA: valoraciones y reseñas

Product Hunt : 5/5 (menos de 10 reseñas)

G2: 5/5 (menos de 5 reseñas)

9. Writer: la mejor por su simplicidad y facilidad de uso

¿Buscas un detector de contenido de IA gratis, sencillo y sin florituras? Writer cumple todos los requisitos y combina una interfaz sencilla con una potente funcionalidad.

Lo único que tienes que hacer es copiar y pegar el texto que deseas analizar y seleccionar «Analizar texto». Writer evaluará el contenido y mostrará un porcentaje que indica si tu texto ha sido generado por un humano o por una IA.

También existe la opción de añadir una URL y analizar el origen de su contenido.

Ten en cuenta que el número máximo de caracteres que admite esta práctica herramienta es de 1500, por lo que es posible que tengas que realizar varios análisis consecutivos para comprobar un texto extenso.

Las mejores funciones de Writer

Fáciles de usar.

Puede analizar contenido a través de URL.

Ofrece un corrector gramatical gratuito.

Limitaciones del escritor

¿No codifica por colores las frases generadas por IA y las generadas por humanos?

No hay opción para cargar archivos de texto o imágenes para su análisis.

Precios de los escritores

Free

Valoraciones y reseñas de escritores

Sin reseñas

10. Hugging Face: la mejor para el soporte de la comunidad

Hugging Face es una comunidad de IA en la que los usuarios unen sus fuerzas para trabajar y debatir sobre modelos, conjuntos de datos y aplicaciones. No es de extrañar que la plataforma ofrezca un detector de contenido de IA de calidad que te permite escanear tus textos y comprobar su originalidad.

El detector clasifica el contenido como real (generado por humanos) o falso (generado por IA) y muestra los resultados en puntos decimales, lo que resulta divertido y refrescante para los usuarios expertos en tecnología.

Si no te gusta este formato, desplázate hasta la parte inferior de la página del detector de contenido IA Hugging Face y haz clic en la recomendación para disfrutar de una mejor experiencia de usuario.

Las mejores funciones de Hugging Face

Excelente para usuarios con conocimientos tecnológicos.

Apoyo de la comunidad

Código abierto

Limitaciones de Hugging Face

Es posible que los usuarios sin conocimientos técnicos no lo encuentren útil.

Los resultados no son tan claros como con otros detectores de contenido de IA.

Precios de Hugging Face

Free

Valoraciones y reseñas de Hugging Face

Sin reseñas

Las herramientas de IA que hemos presentado funcionan evitando el uso indebido de la IA, mientras que otras se esfuerzan por aprovechar todo su potencial para que seas más productivo. Un ejemplo perfecto de este último grupo es ClickUp, que te permite optimizar los flujos de trabajo, gestionar documentos, impulsar la colaboración y despertar tu lado creativo. ¡Veamos cómo! ?️

Escribe mejor con ClickUp Brain. Usa ClickUp AI para generar una entrada de blog en ClickUp Docs a partir de una simple indicación para añadir detalles y otros aspectos importantes.

ClickUp es una popular plataforma de gestión de proyectos y tareas con docenas de opciones para una colaboración fluida entre equipos, supervisión del progreso, gestión de documentos y organización de la carga de trabajo. Pero dejemos eso a un lado y centrémonos en el asistente de redacción de primera clase de la plataforma: ClickUp AI.

ClickUp AI es el poderoso aliado que necesitas cuando te falta inspiración (o tiempo) para redactar un correo electrónico, una entrada de blog, un contrato, una oferta, un artículo de periódico o cualquier tipo de texto. ¡Es tu pasaporte al mundo del contenido perfectamente elaborado!

Para comprender las impresionantes funcionalidades del asistente de escritura, debemos hacer una mención a otra de las funciones más destacadas de ClickUp: ClickUp Docs. Úsalo para crear, editar, realizar el uso compartido y gestionar tus documentos en un solo lugar. Piensa en él como un archivador virtual donde todo está meticulosamente organizado y es fácil de encontrar. ?️

ClickUp AI y ClickUp Docs en acción

Utiliza ClickUp AI para escribir más rápido y pulir tus textos, respuestas por correo electrónico y mucho más.

ClickUp AI y ClickUp Docs trabajan juntos para ofrecerte la mejor experiencia de usuario imaginable. Supongamos que necesita escribir un correo electrónico a un cliente. Abra un documento de ClickUp y escriba «/IA». A continuación, pulse «Herramientas de IA» y seleccione la primera indicación: Escribir un correo electrónico. Solo tiene que introducir el nombre del cliente, el motivo, los puntos a tratar y el Tono de voz deseado, y ClickUp generará el correo electrónico perfecto en cuestión de segundos.

ClickUp AI no es solo un generador de contenido, sino que también puede ayudarte a:

¿No sabes cómo sacar partido a esta herramienta de escritura con IA? ¡Las plantillas de ClickUp vienen al rescate! ?

La plataforma ofrece más de 1000 plantillas para diferentes fines, desde la gestión de flujos de trabajo hasta el seguimiento del tiempo. Te encantarán especialmente las plantillas con indicaciones de IA específicas para cada rol, que incluyen instrucciones ya preparadas que puedes pegar en herramientas como ChatGPT para generar las respuestas deseadas.

Las mejores funciones de ClickUp

Asistente de escritura con IA

Facilita la lluvia de ideas, la generación de contenido, el resumen y la edición.

ClickUp Docs: un hub de gestión de documentos centralizado y el lugar perfecto para explorar las funciones de ClickUp AI.

Alta personalización: proporciona las directrices que hacen que ClickUp AI sea más eficiente y precisa.

Ofrece una amplia biblioteca de plantillas.

Limitaciones de ClickUp

Las numerosas opciones de la plataforma pueden resultar abrumadoras al principio.

La compatibilidad con IA para la aplicación móvil no está disponible (todavía).

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 8900 reseñas)

Capterra: 4,7/5 (más de 3700 reseñas)

Toma el control de tu contenido con los detectores de escritura de IA.

Tanto si utilizas herramientas de detección de contenido generado por IA como una plataforma que ofrezca un asistente de redacción con IA robusto, tú tienes el control y te aseguras de que tu contenido sea original, relevante, atractivo y fácil de leer.

Con ClickUp, obtienes mucho más que una herramienta de escritura: obtienes una plataforma de gestión de proyectos y tareas y fantásticas opciones de control de tiempo, colaboración en equipo, organización y gestión de documentos, por nombrar algunas. ¡Regístrate en ClickUp y explora todo lo que tiene para ofrecer!