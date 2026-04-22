10 plantillas de precios de paquetes de servicios en ClickUp

Sabes que tus servicios merecen la inversión. Pero, ¿son claros los precios de tus paquetes de servicios? Si tu cliente tiene que ir recopilando la información a partir de viejos archivos PDF y hojas de cálculo confusas, estás ralentizando tu propio ciclo de ventas.

Si quieres dar una imagen profesional y cerrar acuerdos más rápido, esto es para ti. Te ofrecemos 10 plantillas de precios para paquetes de servicios, todas ellas prediseñadas en ClickUp. Estandarizan todo, desde tu lista de precios hasta tus contratos de servicio.

Plantillas de precios de paquetes de servicios de un vistazo

¿Qué son las plantillas de precios para paquetes de servicios?

Las plantillas de precios de paquetes de servicios son documentos de precios prediseñados. Estandarizan la forma en que presentas las ofertas de servicios y los niveles de precios.

Sin estas plantillas, tus equipos pierden horas creando manualmente documentos de precios para cada nuevo cliente. Esto da lugar a un trabajo desorganizado y también puede confundir a los clientes.

Peor aún, cuando la información sobre precios está dispersa en correos electrónicos y hojas de cálculo, se produce una dispersión del contexto. Esta fragmentación obliga a los equipos a perder horas buscando archivos, lo que ralentiza todo tu proceso de ventas.

El entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp soluciona esto. Reúne tus datos de precios, los flujos de trabajo de los proyectos y los insights generados por IA. Esto garantiza que tus datos siempre sean consultables y estén en contexto.

🔎 ¿Sabías que...? El 95 % de la investigación de los vendedores comienza con la IA. Esto significa que tu equipo no tendrá que rebuscar en viejas hojas de cálculo para encontrar precios, sino que utilizará la IA para obtener información sobre los clientes potenciales al instante. Si tus paquetes de servicios no están estructurados en un sistema centralizado como ClickUp, tu equipo pierde la ventaja de velocidad que ofrece la IA.

10 plantillas gratuitas de precios de paquetes de servicios para presupuestos más rápidos

Cada una de las plantillas que se muestran a continuación está creada dentro de ClickUp, por lo que puedes pasar de la navegación a la elaboración de presupuestos en cuestión de minutos.

1. Plantilla de lista de precios de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Mantén el control de tu estrategia de precios con la plantilla de lista de precios de ClickUp

¿Los detalles de precios están dispersos en hojas de cálculo, correos electrónicos y documentos aleatorios? Eso es una receta para la confusión. La plantilla de lista de precios de ClickUp te ofrece un único lugar ordenado para gestionar todos los precios de tus productos y servicios, para que nada se pierda ni quede desactualizado.

Configúralas en segundos y luego personalízalas para adaptarlas a tu empresa. Tanto si incluyes productos, servicios o ambos, esta plantilla mantiene todo organizado y fácil de actualizar a medida que cambian tus precios. Además, ahora que tus precios están centralizados, tu equipo también puede elaborar presupuestos con confianza y rapidez.

Por qué utilizar esta plantilla:

Recopila datos clave, como el tipo de oferta y el importe de la inversión, para cada elemento del catálogo utilizando los campos personalizados de ClickUp

Vistas separadas para productos y servicios para que puedas encontrar lo que necesitas rápidamente

Automatiza los ciclos de revisión de precios configurando tareas periódicas para tus equipos de compras y ventas

Comparte las tarifas actualizadas con socios externos o clientes a través de la función de uso compartido público. Esto garantiza que siempre vean la versión más reciente de tus precios.

🤑 Ideal para: propietarios de pequeñas y medianas empresas y responsables de operaciones de ventas que necesitan una forma escalable de gestionar los precios de productos y servicios.

¿Te sientes agotado por tener que cambiar constantemente de tarea? Mira este vídeo para ver cómo puedes solucionarlo.

2. Plantilla de formulario de presupuesto de servicios de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Utiliza la plantilla de formulario de presupuesto de servicios de ClickUp para recopilar y analizar múltiples opciones de presupuesto

A menudo, cerrar un trato depende de la rapidez. Pero la introducción manual de datos puede ralentizar el proceso. La plantilla de formulario de presupuesto de servicios de ClickUp recopila todos los datos del cliente desde el principio, sin idas y venidas.

Convierte las solicitudes en tareas organizadas de inmediato. Lleva un seguimiento de los detalles clave, como el alcance, los cronogramas y los requisitos, en un solo lugar. Esto te ayuda a responder más rápido y a dar una imagen más profesional. Además, ofrece una experiencia fluida a los clientes.

Por qué utilizar esta plantilla:

Captura las solicitudes de los clientes al instante con una vista de formulario que convierte las respuestas en tareas

Realiza un seguimiento de los detalles clave del proyecto utilizando Campos personalizados, como el alcance y las fechas de inicio.

Planifica los cronogramas con la vista de diagrama de Gantt para adaptarlos a la capacidad del equipo

Actualiza el estado de los presupuestos para mantener sincronizadas las ventas y las operaciones

🤑 Ideal para: consultores, agencias y proveedores de servicios que buscan una forma más rápida y organizada de gestionar los presupuestos para sus clientes.

📖 Lee también: Plantillas gratuitas de formularios de admisión de clientes en Word y ClickUp

3. Plantilla de propuesta de servicios de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Presenta una oferta de servicios completa con todo el contexto necesario utilizando la plantilla de propuesta de servicios de ClickUp.

Una buena propuesta es mucho más que una simple lista de precios. Muestra a los clientes cómo vas a resolver sus problemas. La plantilla de propuesta de servicios de ClickUp lo hace de una manera clara y estructurada.

Úsalas para definir el alcance, el enfoque y los resultados esperados en un solo lugar. Con todo alineado, desde la presentación hasta la ejecución, no habrá sorpresas más adelante. Además, te ahorra tiempo al ofrecerte un formato repetible para cada propuesta de venta. ¿El resultado? Borradores más rápidos y propuestas pulidas que generan confianza en los clientes.

Por qué utilizar esta plantilla:

Define el alcance, las metas y los resultados esperados en ClickUp Docs para evitar que el alcance se desvíe

Redacta introducciones convincentes que destaquen tu valor y tu experiencia

Divide los servicios en tareas con cronogramas y costes para una mayor claridad

Realiza un seguimiento del progreso de las propuestas con los estados de tareas personalizados , desde el borrador hasta la aprobación.

🤑 Ideal para: responsables de agencias y consultores que buscan una forma profesional de conseguir proyectos de clientes.

🔎¿Sabías que...? Hemos entrado en la era de la IA agentiva. De hecho, Gartner identifica los sistemas multiagente como una de las principales tendencias. Se trata de un cambio de una IA que solo escribe a una IA que actúa (como un agente que señala automáticamente una discrepancia en los precios de tu contrato).

4. Plantilla de contrato de servicios de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Evita que el alcance del proyecto se desvíe definiendo el alcance con la plantilla de contrato de servicios de ClickUp.

Empezar el trabajo sin un acuerdo puede generar confusión. El alcance, los precios y los cronogramas pueden volverse confusos fácilmente. La plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp resume todos los detalles del proyecto antes de empezar.

Esta plantilla pone fin a las temidas conversaciones del tipo «Pensaba que eso estaba incluido». Te permite definir condiciones, detalles de pago y límites en un solo lugar.

Esto os permite a ti y a tu cliente estar en sintonía. Además, reduce las disputas posteriores. Cuando todos saben qué esperar, no hay sorpresas desagradables.

Por qué utilizar esta plantilla:

Describe tus servicios específicos, su duración y cualquier detalle técnico en ClickUp Documentos

Realiza un seguimiento de la información de contacto, las entidades jurídicas y los firmantes autorizados con los campos personalizados

Estandariza los calendarios de pago creando dependencias de tareas específicas en ClickUp para cada hito de facturación.

Convierte la firma final en un hito de ClickUp para dar inicio al ciclo de vida del proyecto

🤑 Ideal para: Directores de operaciones y propietarios de empresas que buscan una forma fiable de gestionar los acuerdos con los clientes.

💡Consejo profesional: Un contrato de servicios solo es eficaz si es preciso. Antes de enviar un contrato a un cliente, utiliza ClickUp Brain como tu verificador de calidad interno. Esta herramienta analiza el documento en busca de incoherencias y errores. Por ejemplo, pídele que «Compare este borrador con nuestra lista de precios estándar y señale cualquier discrepancia en nuestra política de revisión o en las condiciones de pago». Utiliza ClickUp Brain para redactar, perfeccionar y realizar la edición de tus contratos de servicios antes de cerrar el trato Además, Brain dispone de todo el contexto de tu entorno de trabajo. Convierte automáticamente los hitos y pasos de tu acuerdo en tareas o hitos de ClickUp con seguimiento. De esta forma, tu trabajo avanza de forma automática. La IA se encarga de las tareas administrativas de configuración del proyecto en el momento en que se cierra el acuerdo.

5. Plantilla de contrato marco de servicios de ClickUp

Consigue la plantilla gratis La plantilla del Acuerdo Marco de Servicios (MSA) de ClickUp crea un marco básico para todo tu trabajo con un cliente habitual

¿Vas a empezar otro proyecto con el mismo cliente? No querrás renegociar las condiciones cada vez. Con la plantilla de contrato marco de servicios de ClickUp, no tendrás que hacerlo.

Define una vez términos clave como alcance, propiedad y confidencialidad. Luego, reutilízalos en todos los proyectos. Esto ahorra tiempo y mantiene la coherencia a medida que la relación se fortalece.

Al tratarse de una plantilla de ClickUp, también organiza estos detalles en tu entorno de trabajo. Puedes conectar proyectos, asignar trabajo y mantener todo enlazado en un solo lugar.

Por qué utilizar esta plantilla:

Asigna los elementos del servicio como tareas para que cada uno tenga un propietario y un cronograma

Revisa y ultima los términos con comentarios y colaboración en tiempo real

Utiliza las tareas enlazadas de ClickUp y ClickUp Docs para registrar toda tu relación con el cliente en un solo lugar

Realiza un seguimiento de términos clave como propiedad intelectual, responsabilidad y confidencialidad mediante los campos personalizados

🤑 Ideal para: equipos jurídicos y de compras o propietarios de empresas que necesitan gestionar acuerdos a largo plazo con clientes.

🧠Dato curioso: El grupo de compra B2B medio incluye ahora más de 10 funciones de toma de decisiones distintas. Por eso tu plantilla de propuesta de servicios debe ser modular; tiene que dirigirse al director financiero (presupuesto), al responsable de TI (seguridad) y al usuario final (utilidad), todo en un solo documento.

6. Plantilla de documento de análisis de servicios de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Evita sorpresas a mitad del proyecto optimizando los requisitos desde el principio con la plantilla de documento de análisis de servicios de ClickUp.

Un análisis detallado sienta las bases para el éxito de tu proyecto. Con la plantilla de documento de análisis de servicios de ClickUp, puedes hacerlo desde el principio. Ayuda a crear una visión compartida de lo que supone el éxito.

Analiza las necesidades de los clientes, identifica los riesgos y correlaciona los recursos disponibles. Esto te permite mantener un alcance preciso y a las partes interesadas alineadas a lo largo del proyecto.

Por qué utilizar esta plantilla:

Organiza los servicios y los detalles en la vista Tabla de ClickUp para obtener una visión general clara

Realiza un seguimiento de las métricas y los datos clave con los paneles de control de ClickUp

Asigna tareas de investigación y análisis con propietarios claros

Planifica cronogramas y dependencias utilizando la vista de diagrama de Gantt

🤑 Ideal para: equipos de TI, gestores de producto y analistas que buscan una forma estructurada de definir los requisitos antes de iniciar un proyecto.

7. Plantilla de servicios de paquetes de trabajo de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Utiliza la plantilla de servicios de paquetes de trabajo de ClickUp para dividir los proyectos grandes en partes más manejables y con precios definidos

Los proyectos grandes pueden resultar abrumadores si carecen de estructura. La plantilla de paquetes de servicios de ClickUp te ayuda a dividir el trabajo en paquetes más pequeños y bien definidos.

Cada paquete tiene un propietario, un cronograma y un alcance claros. De esta forma, tu equipo sabe exactamente qué hacer y cuándo. Esto facilita la ejecución y reduce la confusión.

La plantilla también ayuda a mejorar la planificación. Podrás calcular mejor los costes y mostrar a las partes interesadas cómo cada elemento contribuye al resultado.

Por qué utilizar esta plantilla:

Asigna propietarios claros para la entrega, los controles de calidad y la aprobación final

Visualiza los cronogramas de los proyectos con la vista Gantt para cumplir con los plazos

Supervisa las tareas a lo largo de las distintas fases con la vista Tablero de ClickUp

Mantén todos los archivos y conversaciones enlazados dentro de cada paquete de trabajo

🤑 Ideal para: Gestores de proyectos y responsables de operaciones que buscan una forma estructurada de gestionar proyectos complejos.

8. Plantilla de análisis competitivo de precios de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Documenta tu propuesta de valor con la plantilla de análisis competitivo de precios de ClickUp

Fijar precios sin conocer a la competencia es una lotería. Por eso necesitas la plantilla de análisis competitivo de precios de ClickUp. Te ayuda a ver cuál es tu posición y en qué aspectos puedes mejorar.

Compara tus precios, funciones y posición con las de la competencia en un solo lugar. Detecta carencias, encuentra oportunidades y ajusta tu estrategia con confianza.

Además, facilita la comprensión de datos complejos. Puedes convertir los análisis de la competencia en imágenes claras y tomar medidas más rápidamente.

Por qué utilizar esta plantilla:

Correlaciona tu posición frente a la competencia en una pizarra de ClickUp

Compara la oferta de productos de la competencia con la tuya para identificar áreas de oportunidad

Entiende cómo la competencia aplica descuentos o agrupa servicios

Ponte manos a la obra convirtiendo las ideas de la pizarra en tareas de ClickUp

🤑 Ideal para: profesionales del marketing de productos y equipos de crecimiento que necesitan una forma visual y colaborativa de comparar a la competencia y perfeccionar su propia estrategia de precios.

9. Plantilla de oferta comercial de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Lanza ofertas especiales de forma rápida y coherente con la plantilla de ofertas empresariales de ClickUp

Crear ofertas desde cero cada vez puede ralentizar tu trabajo. Utiliza en su lugar la plantilla de ofertas de ClickUp Business. Te ofrece una forma sencilla y repetible de crear y compartir ofertas rápidamente.

La plantilla reúne toda tu información en un solo lugar. Planifica tu oferta, define las condiciones y realiza el seguimiento del progreso sin tener que cambiar de contexto. Además, ayuda a tu equipo a mantener las ofertas coherentes y profesionales. Con el tiempo, te ayuda a gestionar tu cartera de proyectos y a centrarte en cerrar acuerdos.

Por qué utilizar esta plantilla:

Intercambia ideas sobre los detalles de la oferta con tu equipo en un documento compartido de ClickUp

Organiza los detalles y las condiciones de la oferta utilizando la vista Tabla

Automatiza el envío de correos electrónicos a clientes potenciales y actuales con ClickUp Automatizaciones

los recordatorios de ClickUp. Mantén visibles las fechas de caducidad de las ofertas con las fechas límite

🤑 Ideal para: Profesionales del equipo de ventas y responsables de desarrollo empresarial que buscan una forma más rápida y organizada de crear y gestionar ofertas.

📮 Dato de ClickUp: El 21 % de las personas afirma que dedica más del 80 % de su jornada laboral a tareas repetitivas. Y otro 20 % afirma que dichas tareas le consumen al menos el 40 % de su jornada. Eso supone casi la mitad de la semana laboral (41 %) dedicada a tareas que no requieren pensamiento estratégico ni creatividad (como los correos electrónicos de seguimiento 👀). Los agentes de IA de ClickUp te ayudan a eliminar esta rutina. Piensa en la creación de tareas, recordatorios, actualizaciones, notas de reuniones, redacción de correos electrónicos e incluso la creación de flujos de trabajo de principio a fin. Todo eso (y mucho más) se puede automatizar en un santiamén con ClickUp, tu aplicación todo en uno para el trabajo. 💫 Resultados reales: Lulu Press ahorra 1 hora al día por empleado gracias a las automatizaciones de ClickUp, lo que se traduce en un aumento del 12 % en la eficiencia del trabajo.

10. Plantilla de precios de productos de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Utiliza la plantilla de precios de productos de ClickUp tratando tus servicios como si fueran productos, con precios claros y coherentes.

La plantilla de precios de productos de ClickUp aporta estructura a tus decisiones de fijación de precios.

Te ayuda a realizar el seguimiento de los costes, comparar a la competencia y realizar el ajuste de tus márgenes en un solo lugar. Puedes probar diferentes estrategias de precios y ver su impacto.

La plantilla sustituye a las hojas de cálculo estáticas, por lo que tu equipo siempre trabaja con precios actualizados y datos coherentes.

Por qué utilizar esta plantilla:

Documenta los materiales, la mano de obra y los gastos generales de cada SKU para establecer un punto de equilibrio claro.

Configura tareas periódicas en ClickUp para revisar y actualizar tu catálogo cada trimestre

Compara precios entre categorías de productos y marcas

Realiza un seguimiento de variables como el precio unitario estándar y las cantidades mínimas de pedido en los Campos personalizados

🤑 Ideal para: Gestores de producto y equipos de comercio electrónico que necesitan un sistema repetible para gestionar los costes y fijar precios rentables en un amplio catálogo de productos.

¿Cómo puedes crear una lista de precios de paquetes de servicios eficaz?

Utiliza estos consejos para crear hojas de precios que atraigan a los clientes y eviten la desviación del alcance:

Prioriza los resultados frente a las horas facturables: Enmarca tu Enmarca tu modelo de precios como una inversión estratégica en torno al valor que recibirán.

Define diferencias claras de valor entre los distintos niveles: Justifica el salto de un paquete «Estándar» a uno «Premium» para que la diferencia en el retorno de la inversión sea evidente.

Muestra todas las variables de coste: Mantén la transparencia en todos los elementos de tus precios. Esto evita el malestar que generan las tarifas ocultas.

Adopta convenciones de nomenclatura intuitivas: Mantén la terminología coherente en todos tus documentos y paneles. Esto hace que tus ofertas sean más fáciles de entender y comparar.

Ofrece flexibilidad modular: Deja que los clientes personalicen algunos aspectos de tu oferta. Esto les da flexibilidad sin generarte más trabajo administrativo.

Revisa tus márgenes trimestralmente: supervisa tus ingresos con regularidad para asegurarte de que tus tarifas reflejan tu experiencia y tus metas.

Jessie Whitman, directora sénior de Eventos en Convene, valora las plantillas de ClickUp:

«Para mí, lo que más ha cambiado las reglas del juego con ClickUp han sido las plantillas personalizables y la posibilidad de aplicar esa coherencia en todas nuestras propiedades de cualquier región, de modo que la experiencia del cliente sea la misma independientemente de la ubicación de Convene a la que acuda.»

«Para mí, lo que más ha cambiado las reglas del juego con ClickUp han sido las plantillas personalizables y la posibilidad de aplicar esa coherencia en todas nuestras propiedades de cualquier región, de modo que la experiencia del cliente sea la misma independientemente de la ubicación de Convene a la que acuda.»

Convierte los clientes potenciales en ventas más rápido con ClickUp

La documentación dispersa y la falta de contexto no solo te ralentizan. Reducen tus márgenes y crean una experiencia del cliente inconexa. Esto es especialmente cierto cuando tus listas de precios, propuestas y flujos de trabajo de proyectos están aislados en diferentes aplicaciones.

Evita ofertas poco claras, errores en los presupuestos y el agotamiento administrativo con ClickUp. Con tus ofertas, precios, tareas de proyectos, documentos y chat de equipo en un solo lugar, nunca perderás el contexto. Además, la IA integrada se encarga de gran parte del trabajo pesado. Puedes pasar de un cliente potencial a un acuerdo en cuestión de minutos, no de días.

¿Listo para acabar con el caos de los precios? Empieza a usar ClickUp gratis y reúne todo tu proceso de prestación de servicios en un único entorno de trabajo conectado.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué información debe incluir toda lista de precios de paquetes de servicios?

Toda lista de precios de paquetes de servicios debe incluir los nombres de los servicios con descripciones claras, los precios (por unidad, por proyecto o por contrato), lo que está incluido y lo que no, las condiciones de pago y las fechas de validez. Además, es útil incluir los límites de revisiones y la información de contacto para cualquier consulta.

¿Cuál es la diferencia entre una plantilla de lista de precios y una plantilla de propuesta de servicios?

Una plantilla de lista de precios es un catálogo general de todos tus servicios y sus costes estándar, como un menú. Una plantilla de propuesta de servicios es un documento personalizado. Presenta una solución específica al problema concreto de un cliente, combinando el alcance, el cronograma y los precios adaptados a sus necesidades.

Deberías revisar tus plantillas de precios al menos una vez al trimestre. O siempre que tus costes internos, las condiciones del mercado o tu oferta de servicios cambien de forma significativa. El uso de plantillas obsoletas es una forma habitual en que las empresas cobran de menos y dejan de ganar dinero.