Cómo evaluar los modelos de precios SaaS que se adaptan

Elegir el modelo de precios SaaS adecuado no consiste en seleccionar la opción más barata. Se trata de saber por qué está pagando. Y si ese coste seguirá teniendo sentido a medida que su empresa crezca.

En esta guía, analizaremos los modelos de precios SaaS más comunes. También le mostraremos cómo evaluar los modelos de precios SaaS según sus necesidades. ¡Siga leyendo y aprenda a evitar pagar de más a medida que su equipo crece!

¿Qué es el precio SaaS y cómo funciona?

Los precios SaaS son la forma en que las empresas de software le cobran por utilizar su producto. En lugar de comprar el software una sola vez, usted paga una cuota de suscripción recurrente, normalmente mensual o anual. Esa cuota le da acceso continuo al producto, además de actualizaciones, alojamiento y soporte.

En el centro de cada modelo de facturación SaaS se encuentra una «métrica de valor». Esto es lo que usted está pagando. Podría ser:

Número de usuarios

Cantidad de datos almacenados

Funciones desbloqueadas

Acciones realizadas (como llamadas a la API o mensajes enviados)

Comprender la métrica del valor le ayuda a predecir cómo aumentarán sus costes a medida que crezca su empresa.

Esto es lo que diferencia los precios de SaaS:

Modelo de ingresos recurrentes: pagas cuotas periódicas, en lugar de un elevado coste único.

Cadencia de suscripción: la facturación se realiza de forma periódica, por ejemplo, mensual o anualmente.

Dependencia de la métrica de valor: el coste está vinculado al uso, los usuarios o las funciones.

Servicios incluidos: el precio de la suscripción incluye actualizaciones, alojamiento y soporte al cliente.

El mayor reto para los compradores es la sobrecarga de herramientas. El uso de demasiadas herramientas SaaS inconexas crea una proliferación de trabajo, es decir, la fragmentación de las actividades laborales en múltiples herramientas inconexas que no se comunican entre sí. Esto conduce a una pérdida de tiempo, a la pérdida de contexto y a unos costes de software poco claros.

Cuando el trabajo está disperso, es difícil saber por qué herramientas está pagando o si realmente valen la pena. Un único entorno de trabajo convergente facilita mucho el seguimiento del gasto y la comprensión del valor real.

📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo basados en IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y le permite centrarse en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

Tipos de modelos de precios SaaS

Las diferentes empresas de SaaS utilizan diferentes modelos de precios.

¿Su objetivo? Responder a una pregunta: ¿Por qué estoy pagando?

Repasemos los más comunes y le ayudaremos a decidir cuál es el más adecuado para usted.

Trataremos los siguientes temas:

Precios de tarifa plana

Precios por niveles

Precios basados en el uso

Precios por usuario

Precios freemium

Precios basados en funciones

¿Cuándo tiene sentido la tarifa plana?

Los precios de tarifa plana cobran un precio fijo por todo. No hay niveles ni límites de uso.

Esto funciona bien para herramientas sencillas o productos en fase inicial, en los que todos los clientes tienen necesidades similares.

¿La desventaja? Los usuarios ocasionales pueden considerar que el precio es demasiado alto. Por otro lado, los usuarios avanzados obtienen un gran valor sin pagar más. Esto supone una pérdida de ingresos.

A continuación, le ofrecemos un resumen de las ventajas y desventajas:

✅ Ventajas

Fácil de entender

Costes predecibles

Fácil de gestionar para los proveedores.

❌ Contras

Sin ruta de actualización

No se adapta al uso

Puede ahuyentar a los equipos más pequeños.

¿Cuándo funciona mejor la tarificación por niveles?

El precio por niveles es el modelo más común. Agrupa las funciones en varios planes diferentes, normalmente tres o cuatro, con diferentes precios.

Nivel Público objetivo típico Inclusiones comunes Principiante Equipos pequeños, particulares Funciones básicas, almacenamiento con límite Profesional Equipos en crecimiento Funciones avanzadas, integraciones Enterprise Grandes organizaciones Límites personalizados, asistencia dedicada, controles de seguridad.

Este modelo funciona porque se adapta a equipos de diferentes tamaños y presupuestos. Además, le ofrece una vía clara para actualizarlo a medida que crecen sus necesidades.

🤝 Recordatorio amistoso: La clave para que los precios por niveles funcionen es la claridad. Si no resulta obvio por qué un nivel superior cuesta más, el precio está mal diseñado.

A la hora de elegir un nivel, los clientes deben centrarse en lo que necesitan. Pagar por funciones que no se van a utilizar es uno de los errores más comunes en el gasto en SaaS.

¿Cuándo los precios basados en el uso se ajustan al valor?

Los precios basados en el uso, también conocidos como «pago por uso», le cobran en función de cuánto utiliza el producto.

A continuación, le indicamos algunas métricas comunes por las que se le podría cobrar:

Llamadas o solicitudes API

Almacenamiento o transferencia de datos

Mensajes o notificaciones enviados

Usuarios activos o eventos de seguimiento

Tiempo de computación o créditos consumidos

Este modelo vincula el coste directamente al valor. Solo pagas más cuando utilizas más. Por eso, el 85 % de las empresas de software ya han adoptado este enfoque de alguna forma.

Es ideal para herramientas cuyo uso puede variar de un cliente a otro, como la infraestructura en la nube o las plataformas de marketing por correo electrónico. Es ideal para empresas en crecimiento, pero puede dificultar la elaboración de presupuestos. Los costes pueden variar de forma impredecible de un mes a otro.

¿Cuándo tiene sentido el precio por usuario?

Los precios por usuario le cobran por cada usuario que utiliza la herramienta.

Es fácil de entender y se adapta al crecimiento de su equipo. Por eso es habitual en las herramientas de colaboración.

¿Cuál es el problema? A veces puede desalentar su adopción. Los equipos pueden evitar añadir usuarios para ahorrar dinero. También puede llevar a la «acumulación de asientos». Al final, acabas pagando licencias de software para personas que ni siquiera lo utilizan.

👀 ¿Sabías que... Las corporaciones pierden actualmente 21 millones de dólares al año en licencias SaaS que no utilizan.

Antes de confirmar un modelo por usuario, pregúntese:

¿Pagamos por los usuarios inactivos?

¿Hay descuentos por volumen disponibles?

¿Se pueden añadir o eliminar asientos a mitad del ciclo?

¿Existen asientos más económicos solo para espectadores?

¿Cuándo ayuda el modelo de precios freemium a la adquisición?

El modelo de precios freemium ofrece un plan gratuito para siempre, con actualizaciones de pago para obtener más funciones.

Funciona bien para productos que se difunden mediante el boca a boca. Los usuarios gratuitos prueban el producto, crean un hábito en torno a él y, finalmente, algunos se pasan a la versión superior. Cuando funciona, los usuarios gratuitos se convierten en su mejor canal de marketing.

🤝 Recordatorio amistoso: El mayor riesgo es encontrar el equilibrio adecuado. Si el plan Free es demasiado generoso, nadie se pasará al siguiente nivel. Pero si es demasiado limitado, los nuevos usuarios no se quedarán el tiempo suficiente para apreciar su valor.

¿Cuándo es adecuado para una corporación el precio basado en las funciones?

Los precios basados en funciones se centran en desbloquear capacidades específicas y de alto valor, en lugar de limitarse a aumentar los límites de uso. Esto es muy común en el software que se vende a grandes empresas, donde aspectos como la seguridad avanzada, las herramientas de cumplimiento normativo y las integraciones personalizadas son innegociables y justifican un precio más alto.

Los clientes de corporación suelen necesitar:

Inicio de sesión único (SSO)

Registros de auditoría

Herramientas de cumplimiento normativo

Permisos avanzados

Integraciones personalizadas y acceso a API

Soporte dedicado y acuerdos de nivel de servicio (SLA)

Es posible que los equipos más pequeños no necesiten estas funciones, por lo que se cobran por separado.

📚 Lea también: Cómo optimizar las operaciones SaaS

Cómo evaluar los modelos de precios SaaS para su empresa

Ahora que conoce los diferentes modelos, ¿cómo los evalúa realmente para su empresa? Se trata de algo más que el precio de etiqueta. Analicémoslo. 🛠️

Defina métricas de valor que se correlacionen con los resultados.

El primer paso es analizar la métrica de valor (lo que se le cobra) y preguntarse si realmente se ajusta a las metas que desea alcanzar. Una buena métrica de valor debería crecer a medida que obtiene más valor del producto.

📌 Por ejemplo, pagar por usuario tiene sentido para una herramienta de colaboración, ya que cuantas más personas la utilicen, más valiosa será. Si solo la mitad de su equipo inicia sesión con regularidad, está pagando de más. Realice el seguimiento del uso real y compárelo con lo que se le factura.

Los informes visuales personalizables en herramientas como ClickUp Paneles lo hacen muy fácil.

Puede realizar el seguimiento de los usuarios activos, la adopción de funciones y las tendencias de uso en todos los equipos en una sola vista. Esto facilita la detección de licencias no utilizadas, costes crecientes o herramientas que no aportan valor. ¿El resultado? Elimina el desperdicio y realiza la previsión de gastos con confianza.

Realice el seguimiento de los KPI de adopción y uso de SaaS en un solo lugar a través de los paneles de ClickUp.

Segmente a los clientes según sus necesidades y su disposición a pagar.

No todos los clientes son iguales. Una pequeña empresa emergente tiene necesidades muy diferentes y un presupuesto mucho menor que una corporación global. Una buena fijación de precios refleja esto al ofrecer diferentes paquetes para diferentes segmentos de clientes.

Como comprador, pregúntese:

¿Nos están empujando a contratar un plan superior por una sola función?

¿El nivel medio es casi perfecto, pero le falta una herramienta clave?

Comprender su segmento le ayuda a detectar diferencias de precios y planes con exceso de prestaciones.

💡 Consejo profesional: recopile opiniones claras de las personas que realmente utilizan las herramientas. Puede preguntar a los equipos qué funciones necesitan, cuáles nunca utilizan y en qué aspectos consideran que los precios no se ajustan a la realidad, todo ello utilizando los formularios de ClickUp. Recopile y automatice los comentarios con ClickUp Forms: convierta cada respuesta en una tarea procesable. Todas las respuestas fluyen automáticamente a ClickUp, lo que facilita ver patrones, identificar diferencias entre planes y decidir si realmente vale la pena pagar por un nivel superior.

Modele la economía unitaria con la amortización y los márgenes.

Ahora es el momento de hacer números. Debe calcular el coste total de propiedad (TCO), que va mucho más allá de la cuota mensual de suscripción.

También debe tener en cuenta estos componentes:

Componente de coste Único Recurrente Notas Cuotas de suscripción de suscripción — Mensual/Anual El coste base del software Implementación/incorporación Sí — A menudo, un coste inicial oculto. Formación Sí En curso El tiempo que dedica su equipo a aprender Integraciones A veces A veces Tarifas por la conexión a otras herramientas Excedentes — Variable Cargos adicionales por exceder los límites de los límites

Cuando los datos relacionados con el trabajo y los financieros se encuentran en un solo lugar, es más fácil calcular los costes reales. El entorno de trabajo de ClickUp con IA convergente ayuda a eliminar la dispersión de contextos y a mejorar la precisión.

ClickUp reúne tareas, control de tiempo, documentos y paneles en un único entorno de trabajo, de modo que los datos de costes permanecen vinculados al trabajo real.

📌 Por ejemplo, un equipo que evalúa una herramienta de gestión de proyectos puede realizar el seguimiento del tiempo dedicado a cada tarea, vincular los contratos de los proveedores en ClickUp Docs y ver las tendencias de uso en los paneles.

ClickUp Brain, el asistente de IA contextual, resume la actividad y destaca las diferencias de costes, lo que ayuda a los equipos a detectar funciones que no se utilizan, estimar el ROI real y decidir si una herramienta debe reducirse, sustituirse o ampliarse.

Utilice ClickUp Brain para responder preguntas sobre el uso de herramientas SaaS, los costes y las oportunidades de optimización.

Esta potente combinación de funciones y capacidades es también la razón por la que a los usuarios les encanta ClickUp:

Me encanta tener todo al alcance de la mano: tareas, documentos, paneles personalizados, enlaces a proyectos o debates, búsquedas y una IA que funciona bien... En resumen, es un entorno que te hace productivo y, sobre todo, permite que los equipos grandes estén siempre alineados en todos los proyectos. La posibilidad de crear grupos cerrados/privados también permite a los clientes unirse a canales de debate operativos sin tener que utilizar software de mensajería externo. Solo necesito tener abierta una ventana de ClickUp para poder trabajar. ¡GENIAL!

Me encanta tener todo al alcance de la mano: tareas, documentos, paneles personalizados, enlaces a proyectos o debates, búsquedas y una IA que funciona bien... En resumen, es un entorno que te hace productivo y, sobre todo, permite que los equipos grandes estén siempre alineados en todos los proyectos. La posibilidad de crear grupos cerrados/privados también permite a los clientes unirse a canales de debate operativos sin tener que utilizar software de mensajería externo. Solo necesito tener abierta una ventana de ClickUp para poder trabajar. ¡GENIAL!

Ponga a prueba los contratos y los escenarios de uso.

El último paso es someter los precios a una prueba de estrés frente a posibles situaciones futuras.

¿Qué pasará con su factura si su equipo duplica su tamaño el año que viene?

¿Qué pasa si su uso se dispara durante la temporada alta?

Modele los mejores escenarios posibles, los esperados y los peores. Y, por favor, siga un proceso de adquisición de SaaS adecuado. Busque cláusulas sobre renovaciones automáticas, aumentos de precios y qué sucede si necesita cancelar o bajar de categoría su plan.

Visualice las tendencias de uso a lo largo del tiempo para hacer proyecciones realistas y evitar quedar atrapado en un contrato inadecuado, todo ello con los paneles de ClickUp.

Estrategias de precios SaaS para respaldar su modelo

Un modelo de precios es la estructura de los precios de SaaS, mientras que una estrategia de precios es el enfoque para establecer los precios reales. Comprender la estrategia que hay detrás de los precios de un proveedor puede darle una ventaja en la negociación y la evaluación. 👀

Casos de uso de precios de penetración

Una empresa entra en un mercado con un precio muy bajo para atraer rápidamente a muchos clientes. Una vez que se han afianzado, comienzan a subir el precio. Esta es una estrategia común para las nuevas empresas que intentan entrar en un mercado saturado.

El riesgo para la empresa es que atraiga a clientes que solo están interesados en el bajo precio y que se marcharán en cuanto este suba. Como comprador, esto significa que inicialmente puede obtener una gran oferta. Pero prepárese para que los precios aumenten con el tiempo.

Casos de uso de la estrategia de precios de skimming

El skimming de precios es lo contrario al precio de penetración. Una empresa lanza un producto nuevo e innovador a un precio muy alto para obtener el máximo valor de los primeros usuarios que están dispuestos a pagar un sobreprecio. Con el tiempo, bajan el precio para atraer a un mercado más amplio.

Esto se observa en tecnologías punteras que tienen poca competencia en el momento de su lanzamiento. Permite a la empresa recuperar rápidamente sus costes de investigación y desarrollo.

Métodos de investigación de precios basados en el valor

Los precios basados en el valor establecen el precio en función del valor percibido que ofrece al cliente, no en función de los costes o la competencia. Las empresas deben comprender realmente los problemas que resuelven y el valor que esa solución tiene para sus clientes.

Esta investigación suele implicar:

Entrevistas con clientes: hablar directamente con los usuarios para comprender sus puntos débiles y cómo les ayuda el producto.

Encuestas: Utilizar métodos como el medidor de sensibilidad al precio de Van Westendorp para evaluar cuánto están dispuestos a pagar los usuarios.

Análisis de datos de uso: observar qué funciones son las más utilizadas por los clientes más satisfechos y exitosos.

🧠 Dato curioso: Muchos productos SaaS globales (por ejemplo, Netflix, Spotify, Adobe) ajustan los precios por región en función del poder adquisitivo ( discriminación de precios ). Por eso, los usuarios de la India suelen pagar menos que los de Estados Unidos: esta estrategia equilibra la demanda del mercado y la asequibilidad.

Riesgos de los precios basados en la competencia

En este caso, una empresa fija sus precios en función de lo que cobra la competencia. Pueden ser ligeramente inferiores, ligeramente superiores o exactamente iguales.

Este enfoque da por sentado que sus competidores han hecho los deberes y han fijado el precio perfecto para su producto, lo que puede no ser el caso. Además, ignora su valor único y puede conducir a una «carrera a la baja» en la que las empresas se socavan mutuamente hasta que ninguna obtiene beneficios.

📚 Lea también: Ejemplos de análisis de la competencia

Buenas prácticas de precios de SaaS y errores comunes que se deben evitar

Incluso con el modelo y la estrategia adecuados, la fijación de precios puede salir mal. A continuación, le ofrecemos algunas buenas prácticas que debe tener en cuenta, tanto si vende software como si lo compra. ✨

Mantenga las páginas de precios sencillas y transparentes.

Las buenas páginas de precios son fáciles de leer. Deberías entender los planes en segundos.

🚩 Las señales de alerta incluyen:

Tarifas ocultas

Funciones vagas

Precios no visibles

✅ Las mejores páginas de precios se limitan a tres o cuatro niveles, utilizan una tabla comparativa clara y destacan la opción más popular.

💡 Consejo profesional: El mismo principio se aplica a su propia documentación interna. Mantenga su investigación sobre los precios de los proveedores organizada y accesible para todo su equipo almacenándola en ClickUp Docs.

Vincule los paquetes a métricas de valor claras.

El empaquetado es la forma en que se agrupan las funciones en diferentes planes. Esto no debe ser aleatorio. Cada nivel debe ofrecer un conjunto lógico de herramientas para un tipo específico de cliente.

🚩 Errores comunes:

Planes gratuitos demasiado potentes

Funciones básicas bloqueadas tras niveles costosos

✅ Vea qué funciones utiliza realmente su equipo para elegir el nivel adecuado y evitar pagar de más, utilizando los paneles de control de ClickUp.

🧠 Dato curioso: Las empresas SaaS suelen utilizar el anclaje de precios en sus páginas de precios: al mostrar primero los planes más caros, los más baratos parecen mejores ofertas desde el punto de vista psicológico.

Supervise el rendimiento de los precios con métricas básicas.

La fijación de precios no es una actividad que se pueda «establecer y olvidar». Requiere revisiones y ajustes periódicos.

Debe realizar el seguimiento de las métricas SaaS, tales como:

Tasas de conversión para cada nivel

Con qué frecuencia los clientes cambian a un plan superior o inferior, y

Cómo afectan los cambios en los precios a la pérdida de clientes

✅ Centralice sus datos en los paneles de control de ClickUp para crear una única fuente de información veraz sobre el rendimiento de los precios y detectar problemas más rápidamente.

Utilice la IA para comprender los comentarios a gran escala.

Para tomar decisiones inteligentes en materia de precios, es necesario escuchar a los clientes. Sin embargo, revisar manualmente miles de tickets de soporte técnico, notas de llamadas de ventas y respuestas a encuestas es casi imposible. Aquí es donde la IA se convierte en un superpoder para los equipos modernos. 🤩

ClickUp Brain resume temas, señala objeciones y ofrece información rápidamente, sin añadir AI Sprawl (o demasiadas herramientas de IA) a su pila.

Analice los datos de los clientes en tiempo real y obtenga información de IA con ClickUp.

Vea este vídeo para obtener más información sobre la expansión de la IA y cómo evitarla:

Fijá el precio adecuado con ClickUp.

El precio del SaaS no es solo una decisión financiera, sino que determina cómo trabaja y crece su equipo. El modelo adecuado crece con usted, se mantiene claro a medida que cambia el uso y refleja el valor real a lo largo del tiempo.

Pero eso solo funciona si puede ver el panorama completo. Cuando los datos de precios, el uso y el trabajo se encuentran en diferentes herramientas, los costos se vuelven confusos rápidamente.

ClickUp reúne todo —proyectos, señales de uso, comentarios y conocimientos de IA— para que las decisiones sobre precios se basen en hechos, no en suposiciones.

¿Quiere ver cómo la consolidación de sus herramientas puede ayudarle a tomar decisiones de precios más inteligentes? ¿Y reducir su gasto total en SaaS mientras lo hace?

Preguntas frecuentes (FAQ)

Los precios por niveles son el modelo de precios SaaS más común. Tiene compatibilidad con muchos tipos de clientes y ofrece vías de actualización claras.

Para elegir su modelo de precios SaaS, comience por comprender a sus clientes y el valor que les ofrece. Si sus clientes tienen necesidades muy diferentes, los precios por niveles o basados en funciones pueden funcionar bien. Si el valor está directamente relacionado con el consumo, considere los precios basados en el uso.

Un modelo de precios es la estructura de cómo se cobra (por ejemplo, por usuario, por niveles). Una estrategia de precios es la lógica detrás del precio en sí (por ejemplo, precios basados en la competencia, el valor o el coste).

Para la mayoría de las empresas SaaS, sí. Los precios transparentes generan confianza y reducen las fricciones. La principal excepción son los acuerdos de corporación muy complejos que requieren soluciones personalizadas y negociación.