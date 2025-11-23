7 ventajas de los flujos de trabajo conectados que transforman la productividad del equipo

Cuando los equipos tienen que lidiar con demasiadas herramientas, datos dispersos y un sinfín de traspasos manuales, el trabajo se ralentiza y los errores se multiplican.

Casi el 47 % de los trabajadores digitales afirman que les cuesta encontrar la información que necesitan para realizar su trabajo pendiente.

Los flujos de trabajo conectados solucionan esto al enlazar sus procesos, personas y datos entre departamentos, de modo que la información se mueve automáticamente, todos permanecen alineados y su equipo puede centrarse en el trabajo que realmente marca la diferencia.

¿Qué son los flujos de trabajo conectados?

Los flujos de trabajo conectados son sistemas integrados que sincronizan datos, tareas y decisiones entre sus herramientas y equipos. Piense en ellos como autopistas digitales que eliminan los silos: en lugar de transmitir información a través de correos electrónicos o mensajes de chat, el trabajo avanza automáticamente mediante desencadenantes, reglas y actualizaciones en tiempo real.

Esta fragmentación entre herramientas es un clásico ejemplo de dispersión laboral. El contexto se encuentra en diez lugares diferentes y los equipos pierden horas reuniéndolo todo. Un entorno de trabajo de IA convergente pone fin a esa fragmentación al unificar tareas, conversaciones, documentos y automatizaciones en un solo lugar, de modo que el flujo de información se establece de forma natural en lugar de tener que buscarlo.

Un flujo de trabajo sólido y con conexión incluye tres partes:

Desencadenantes de automatización: eventos que dan inicio al siguiente paso (por ejemplo, «formulario enviado» → crear una tarea).

Sincronización de datos: las actualizaciones realizadas en un sistema se reflejan instantáneamente en todas las herramientas con conexión (a internet).

Visibilidad interfuncional: todos ven el progreso en tiempo real sin tener que buscar actualizaciones.

Al eliminar el trabajo manual, los flujos de trabajo conectados reducen los errores, aceleran la ejecución y ayudan a los equipos a tomar decisiones basadas en una fuente de información unificada.

📮 ClickUp Insight: 1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de terminar su trabajo. ClickUp converge todo su flujo de trabajo en una plataforma unificada. Con funciones como ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs y ClickUp Brain, todo permanece conectado, sincronizado y accesible al instante. Diga adiós al «trabajo sobre el trabajo» y recupere su tiempo de productividad. 💫 Resultados reales: los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp, lo que supone más de 250 horas al año por persona, al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

🐣 Dato curioso: Los primeros «sistemas de flujo de trabajo» eran, literalmente, hojas de ruta en papel adjuntas a carpetas físicas de manila. Si alguien se tomaba un día libre por enfermedad... todo el flujo de trabajo también se tomaba un día libre.

Ventajas del flujo de trabajo en conexión para los equipos modernos

Los flujos de trabajo conectados ya no son opcionales, sino esenciales para los equipos de distribución que desean avanzar rápidamente sin sacrificar la calidad. Esto es lo que ofrecen. ✨

Elimine la entrada manual de datos y los errores humanos.

Se acabó copiar información entre herramientas o actualizar hojas de cálculo. Los flujos de trabajo conectados sincronizan sus datos al instante en todos los lugares donde sea necesario.

Ejemplo: cuando se cierra un acuerdo en su CRM, se puede crear automáticamente un proyecto en ClickUp y actualizar las previsiones de ingresos, lo que elimina la necesidad de intervención humana.

Organice este flujo con la jerarquía del entorno de trabajo de ClickUp (espacios → carpetas → listas), asegurándose de que cada actualización automatizada llegue exactamente a donde debe llegar.

Organice su trabajo en espacios, carpetas y listas para obtener una estructura clara y escalable que ofrezca compatibilidad con flujos de trabajo conectados.

💡 Consejo profesional: Empiece por el flujo de trabajo que más le molesta. No intente automatizar todo su universo desde el primer día. Elija el proceso que más obstaculiza a su equipo (aprobación de gastos, control de calidad de contenido, asignación de clientes potenciales) y conéctelo primero. Conseguirá una adopción más rápida y un éxito inmediato que podrá ampliar.

Acelera la entrega de proyectos con traspasos automatizados.

El trabajo llega a la persona adecuada en el momento adecuado, de forma automática.

Ejemplo: un redactor marca una entrada de blog como «Lista para edición». Un flujo de trabajo la asigna instantáneamente al editor, le notifica y actualiza la fecha límite.

Puede gestionar incluso los procesos de aprobación más complejos con los desencadenantes de automatización de ClickUp. Estos desencadenantes pueden utilizar lógica condicional basada en los detalles de la tarea, de modo que una solicitud de presupuesto superior a 500 dólares se envía automáticamente a un responsable para su aprobación, mientras que las solicitudes más pequeñas se aprueban al instante.

Configure desencadenantes y acciones en ClickUp Automatizaciones para eliminar los traspasos manuales y mantener el trabajo en movimiento automáticamente.

Esto es lo que un crítico de G2 dijo sobre ClickUp:

Lo mejor de ClickUp es su increíble flexibilidad y personalización. Se puede adaptar a cualquier flujo de trabajo o estilo de gestión de proyectos. La capacidad de crear vistas, paneles y campos personalizados es increíble. También me encanta el amplio intervalo de funciones que ofrece, desde la gestión de tareas y el seguimiento del tiempo hasta la colaboración en documentos y el establecimiento de metas. Es realmente un entorno de trabajo todo en uno.

Lo mejor de ClickUp es su increíble flexibilidad y personalización. Realmente se puede adaptar a cualquier flujo de trabajo o estilo de gestión de proyectos. La capacidad de crear vistas, paneles y campos personalizados es increíble. También me encanta la amplia gama de funciones que ofrece, desde la gestión de tareas y el seguimiento del tiempo hasta la colaboración en documentos y el establecimiento de metas. Es realmente un espacio de trabajo todo en uno.

Obtenga visibilidad en tiempo real en todos los departamentos.

Obtenga una visión clara de todo lo que está sucediendo sin tener que buscar actualizaciones. En lugar de depender de reuniones semanales para conocer el estado de los proyectos, puede ver el progreso de los mismos, identificar cuellos de botella y realizar un seguimiento de la carga de trabajo de los equipos de un solo vistazo. Este nivel de visibilidad de los procesos permite la colaboración en tiempo real, gracias a los paneles que recopilan datos en directo de todas sus herramientas conectadas.

Puede crear un centro de mando central para sus proyectos con los paneles de ClickUp. Estos paneles le ofrecen una visión general de alto nivel al convertir los datos de su entorno de trabajo en gráficos y gráficos fáciles de entender, que le muestran exactamente en qué punto se encuentra el trabajo en cada momento.

Paneles en tiempo real: visualice al instante el progreso del proyecto, el rendimiento del equipo y las métricas clave con datos en tiempo real extraídos de todas sus herramientas conectadas.

💡 Consejo profesional: Cree «puntos de control» en el flujo de trabajo. Antes de conectar aplicaciones o crear automatizaciones, introduzca pequeños puntos de control en su proceso (como «¿Se ha recopilado toda la información necesaria?» o «¿Se ha revisado el diseño?»). Estas microindicaciones evitan el caos posterior y hacen que su flujo de trabajo sea dos veces más fiable.

Reduzca los costes operativos gracias al aumento de la eficiencia.

Una de las mayores ventajas de la automatización es el aumento de la eficiencia operativa, lo que se traduce en un importante ahorro de costes. Al reducir el trabajo manual, se reduce el tiempo que su equipo dedica a tareas administrativas de bajo valor. Esto les permite centrarse en iniciativas estratégicas que realmente generan ingresos.

Menos errores también significa menos tiempo y dinero gastados en reelaboraciones. Además, con una mejor asignación de recursos, puede ver quién está sobrecargado de trabajo y quién tiene capacidad, lo que le permite equilibrar las cargas de trabajo y evitar el agotamiento. Esto le ayuda a optimizar su equipo actual y evitar contrataciones innecesarias.

📮 ClickUp Insight: El 30 % de los trabajadores cree que la automatización podría ahorrarles entre 1 y 2 horas a la semana, mientras que el 19 % estima que podría liberar entre 3 y 5 horas para realizar un trabajo profundo y concentrado. Incluso esos pequeños ahorros de tiempo se acumulan: solo dos horas recuperadas a la semana equivalen a más de 100 horas al año, tiempo que podría dedicarse a la creatividad, el pensamiento estratégico o el crecimiento personal. 💯Con los agentes de IA y ClickUp Brain de ClickUp, puede automatizar los flujos de trabajo, generar actualizaciones de proyectos y transformar las notas de sus reuniones en pasos prácticos, todo ello dentro de la misma plataforma. No necesita herramientas ni integraciones adicionales: ClickUp le ofrece todo lo que necesita para automatizar y optimizar su jornada laboral en un solo lugar. 💫 Resultados reales: RevPartners redujo un 50 % sus costes de SaaS al consolidar tres herramientas en ClickUp, obteniendo una plataforma unificada con más funciones, una colaboración más estrecha y una única fuente de información más fácil de gestionar y escalar.

Mejore la colaboración del equipo con el uso compartido del contexto.

Cuando todos trabajan con el mismo manual, la colaboración entre equipos se vuelve muy fácil. Los flujos de trabajo conectados garantizan que todos los comentarios, archivos y decisiones se adjunten al trabajo en sí, por lo que nadie tiene que buscar en el correo electrónico para encontrar la última versión de un archivo. Esto elimina la dispersión del contexto, es decir, cuando los equipos pierden horas buscando información, cambiando de una app a otra y buscando archivos en plataformas desconectadas, lo que ocurre cuando la información está dispersa en demasiadas aplicaciones.

Mantenga todo su trabajo en un solo lugar para que su equipo siempre tenga una visión completa. Gracias a que las tareas, los documentos y las conversaciones están conectados, su equipo siempre tiene una visión completa. Cuando una persona nueva se une a un proyecto, puede ponerse al día rápidamente sin tener que preguntar qué se ha decidido ya.

Colabore en tareas, documentos y cronogramas en un solo lugar, asegurándose de que todos tengan el contexto completo.

👀 ¿Sabías que... En las empresas con flujos de trabajo desconectados, el 60 % de los retrasos en los proyectos se deben a fallos en los traspasos, y no a la falta de habilidades o a una mala plan.

Amplíe las operaciones sin añadir complejidad.

A medida que su empresa crece, una estrategia de operaciones inteligente garantiza que sus procesos no se compliquen. Los flujos de trabajo conectados están diseñados para escalar, gestionando un aumento en el volumen sin necesidad de contratar más personal para gestionar el trabajo manual. Ya sea que esté procesando 10 facturas o 1000, el flujo de trabajo automatizado lo gestiona de la misma manera.

Esto le permite aumentar la producción de su empresa sin aumentar proporcionalmente sus gastos operativos. Sus sistemas se encargan del trabajo pesado, para que su equipo pueda centrarse en la innovación y el valor para el cliente.

Obtenga visibilidad sobre la capacidad del equipo y equilibre las cargas de trabajo para evitar el agotamiento y optimizar la asignación de recursos.

Mejore el cumplimiento normativo con registros de auditoría automatizados.

Esté preparado para cualquier auditoría con flujos de trabajo que documentan automáticamente cada paso de su proceso. Para sectores regulados como el financiero o el sanitario, este nivel de cumplimiento de los proyectos supone un cambio revolucionario. Cada aprobación, cambio de estado y decisión se registra con la fecha y la hora, lo que crea un registro de auditoría inmutable.

Realice un seguimiento sencillo de este historial con la función de registro de auditoría de ClickUp, que registra eventos clave como cambios de rol, eliminaciones de tareas y modificaciones de los campos personalizados de ClickUp.

Realice un seguimiento de cada automatización, cambio de estado y actualización con registros con marca de tiempo para garantizar el cumplimiento y la transparencia completos del proceso.

Casos de uso de flujos de trabajo conectados en todos los departamentos

Los flujos de trabajo conectados no son solo para un equipo, sino que pueden transformar el funcionamiento de todos los departamentos. La verdadera magia ocurre cuando haces la conexión (a internet) de los procesos entre departamentos, creando un sistema unificado para toda tu organización. Aquí tienes algunos ejemplos. 🛠️

Flujos de trabajo de operaciones y gestión de proyectos

Para los equipos que viven y respiran proyectos, los flujos de trabajo conectados son la clave para mantenerse al día y dentro del presupuesto.

Asignación de recursos: Asigne automáticamente tareas a los miembros del equipo en función de su carga de trabajo actual y sus habilidades. Puede crear un flujo de trabajo que compruebe la capacidad de todos antes de asignar nuevas tareas, lo que garantiza que nadie se vea sobrecargado. Asigne automáticamente tareas a los miembros del equipo en función de su carga de trabajo actual y sus habilidades. Puede crear un flujo de trabajo que compruebe la capacidad de todos antes de asignar nuevas tareas, lo que garantiza que nadie se vea sobrecargado.

Dependencias de tareas: mantenga la precisión de los cronogramas de sus proyectos sin necesidad de ajustes manuales. Con mantenga la precisión de los cronogramas de sus proyectos sin necesidad de ajustes manuales. Con las dependencias de tareas de ClickUp , completar una tarea puede actuar como desencadenante automático del inicio de la siguiente, y cualquier retraso en una tarea crítica puede reprogramar todo el trabajo dependiente.

Informes de estado: Deje de dedicar horas a recopilar manualmente informes de progreso. Puede configurar flujos de trabajo automatizados que generen y envíen actualizaciones de informes de estado a las partes interesadas cada semana, extrayendo datos en tiempo real directamente de sus proyectos.

Asigne tareas automáticamente en función de la carga de trabajo, las habilidades y la fase del proyecto *.

Procesos empresariales interfuncionales

Algunos de los flujos de trabajo más impactantes son aquellos que traspasan las fronteras departamentales.

Enrutamiento de clientes potenciales: cuando llega un nuevo cliente potencial desde su sitio web, un flujo de trabajo puede analizarlo al instante. En función de la ubicación, el tamaño de la empresa y los intereses del cliente potencial, se puede asignar automáticamente al comercial adecuado para que le haga un seguimiento.

Incorporación de empleados: en el momento en que un nuevo empleado firma su carta de oferta, puede actuar como desencadenante de un flujo de trabajo integral para su incorporación. Esto puede crear tareas para que el departamento de TI realice el ajuste de su equipo, para que RR. HH. envíe la documentación y para que su gerente programe su primera semana de reuniones, solo uno de en el momento en que un nuevo empleado firma su carta de oferta, puede actuar como desencadenante de un flujo de trabajo integral para su incorporación. Esto puede crear tareas para que el departamento de TI realice el ajuste de su equipo, para que RR. HH. envíe la documentación y para que su gerente programe su primera semana de reuniones, solo uno de los muchos ejemplos de flujo de trabajo que puede crear.

Aprobaciones de compras: optimice la forma en que su empresa gasta el dinero. Un empleado puede enviar una solicitud de compra a través de un formulario, y un flujo de trabajo puede enviarla automáticamente para su aprobación en función del importe y el departamento, lo que garantiza que llegue a las personas adecuadas sin demora.

Colabore dentro de los equipos y con otras partes interesadas en una única plataforma.

Cómo implementar flujos de trabajo conectados paso a paso

Poner en práctica los flujos de trabajo conectados tiene más que ver con el plan que con la tecnología. Antes incluso de pensar en las herramientas, es necesario comprender cómo funciona su equipo en la actualidad. Una buena forma de empezar es estructurar el trabajo de forma lógica. Por ejemplo, la jerarquía del entorno de trabajo de ClickUp le permite organizar el trabajo en espacios, carpetas y listas, lo que proporciona una base natural para crear sus sistemas de flujo de trabajo automatizados.

Correlacionar sus procesos actuales y identifique los cuellos de botella.

El primer paso es identificar dónde se atasca su trabajo. Una técnica denominada «mapeo de la cadena de valor» puede ayudarle a visualizar sus procesos actuales y encontrar retrasos ocultos.

Documente el estado actual: anote cada uno de los pasos de un proceso clave, de principio a fin. Nota quién es responsable de cada paso y qué herramientas utiliza.

Identifique los tiempos de espera: Determine dónde se paraliza el trabajo. Esto suele ocurrir cuando una tarea está pendiente de aprobación o de traspaso a otro equipo.

Busque traspasos manuales: busque cualquier punto en el que la información se transmita de una persona a otra por correo electrónico, chat o en una reunión. Estas son oportunidades excelentes para la automatización.

Mida la duración del ciclo : calcule cuánto tiempo tarda en completarse un proceso, desde la solicitud inicial hasta la entrega final. Esto le proporcionará una referencia para medir sus mejoras.

Diseñe su arquitectura de flujo de trabajo conectados.

Una vez que sepa qué hay que corregir, puede empezar a diseñar su nuevo proceso conectado. Esto implica planear los detalles técnicos para asegurarse de que todo funcione correctamente.

Envíe tareas urgentes al instante, mueva elementos entre listas y asigne propietarios mediante flujos de trabajo inteligentes basados en reglas.

Defina los desencadenantes: decida qué evento iniciará su flujo de trabajo. ¿Será cuando cambie el estado de una tarea, se envíe un formulario o llegue una fecha de vencimiento? ClickUp ofrece una amplia gama de desencadenantes de automatización para iniciar sus flujos de trabajo.

Establezca condiciones: cree reglas que guíen el flujo de trabajo. Por ejemplo, «Si la condición es que el presupuesto supera los 1000 $, envíelo al director financiero para su aprobación».

Establezca integraciones: averigüe cuáles de sus herramientas actuales necesitan comunicarse entre sí. Puede utilizar desencadenantes webhook o integraciones nativas para conectar sus apps y garantizar que el flujo de datos sea sin problemas.

Asigne propietarios de procesos: designe a una persona que se encargue de mantener cada flujo de trabajo. Esta persona será la encargada de realizar actualizaciones y resolver cualquier problema.

¿Listo para ver la automatización de flujo de trabajo en acción? Vea este breve tutorial que muestra exactamente cómo configurar automatizaciones basadas en IA en ClickUp en menos de 5 minutos, sin necesidad de código.

A continuación, le ofrecemos un breve resumen de cómo cambian las cosas cuando se pasa a un sistema conectado.

Flujos de trabajo desconectados Flujos de trabajo conectados Actualizaciones manuales del estado por correo electrónico Seguimiento automático del progreso en tiempo real Seguimiento de aprobaciones basado en hojas de cálculo Enrutamiento de aprobaciones dentro del sistema con notificaciones Reuniones semanales para informar sobre el estado de los proyectos. Paneles en tiempo real con datos en directo. Herramientas independientes para cada departamento Entorno de trabajo unificado con datos integrados

Cómo medir el retorno de la inversión de los flujos de trabajo conectados

El retorno de la inversión (ROI) del flujo de trabajo conectado se manifiesta de dos maneras: ahorro de tiempo inmediato y mejoras a largo plazo en la calidad. Para demostrar el impacto, es esencial realizar un seguimiento de su rendimiento antes de realizar cualquier cambio. Esto le proporcionará una imagen clara del «antes y el después».

Métricas clave para realizar un seguimiento del rendimiento del flujo de trabajo

Para comprobar el rendimiento de sus nuevos flujos de trabajo, preste atención a estas métricas clave de productividad.

Tiempo hasta la completada: mide el tiempo total desde que se inicia una tarea hasta que está completada. Un tiempo de finalización más corto significa que estás aportando valor más rápidamente.

Índices de error: realice un seguimiento de la frecuencia con la que se producen errores que requieren reelaboración. Un índice de error más bajo es un indicio directo de una mejora en la calidad y una reducción de los residuos.

Rendimiento: se refiere a la cantidad de trabajo que su equipo termina en un período determinado. Un mayor rendimiento significa que su equipo está haciendo más sin trabajar más horas.

Utilización de recursos: esta métrica indica la proporción del tiempo que dedica su equipo al trabajo valioso frente a las tareas administrativas. La meta es maximizar el tiempo dedicado a las actividades que realmente importan.

Calcule el ahorro de tiempo y dinero.

Puede calcular su ROI con una fórmula sencilla: (horas ahorradas por semana × tarifa media por hora × 52) – coste inicial = ROI anual.

Por ejemplo, si le ahorras a tu equipo 10 horas a la semana y la tarifa media por hora es de 40 dólares, eso supone un ahorro de 20 800 dólares al año. No olvides contar tanto los ahorros tangibles (como no tener que contratar a otra persona) como los intangibles (como que tu equipo tenga más tiempo para el trabajo creativo y estratégico).

Cómo la IA potencia las ventajas de los flujos de trabajo conectados

La automatización basada en IA está llevando los flujos de trabajo conectados al siguiente nivel. Los estudios demuestran que la productividad aumenta un 14 % cuando los equipos utilizan asistentes de IA en sus flujos de trabajo. En lugar de limitarse a seguir reglas preestablecidas, la IA puede aprender, adaptarse y hacer que sus procesos automatizados sean aún más inteligentes. Actúa como una capa inteligente sobre sus flujos de trabajo, comprendiendo el contexto y haciendo sugerencias para mejorar la eficiencia. 🤩

Haga preguntas sobre su trabajo en un lenguaje sencillo y obtenga respuestas instantáneas con ClickUp Brain. Y con ClickUp Brain MAX, nuestro compañero de IA para escritorio, puede ampliar estas capacidades a todas sus aplicaciones mientras permanece con conexión a su entorno de trabajo de ClickUp.

💡 Consejo profesional: Añada resúmenes de IA en cada traspaso. Utilice ClickUp Brain/Agents para resumir automáticamente el progreso, los obstáculos y los siguientes pasos cada vez que una tarea pasa a una nueva fase. Esto evita la clásica búsqueda del tesoro de «¿Cuáles son las últimas novedades?».

Automatización inteligente que se adapta a los patrones

Los flujos de trabajo basados en IA mejoran con el tiempo al aprender de las actividades de su equipo.

Enrutamiento inteligente: en lugar de asignar tareas por turnos, la IA puede determinar quién es la persona más adecuada para cada tarea en función de su carga de trabajo actual, sus habilidades y su rendimiento anterior en tareas similares.

Retrasos predictivos: la IA puede analizar los datos de su proyecto para identificar las tareas que corren el riesgo de no cumplir sus plazos, avisándole para que pueda tomar medidas antes de que sea demasiado tarde.

Detección de anomalías: la IA puede señalar actividades inusuales que podrían requerir la intervención humana, como una solicitud de compra mucho más elevada de lo normal o una tarea que lleva demasiado tiempo estancada en el mismo estado.

Creación de flujo de trabajo en lenguaje natural

Olvídese de los complicados menús de configuración. Con la IA, puede crear potentes sistemas de flujo de trabajo automatizados con solo describir lo que desea que suceda. Por ejemplo, simplemente puede decirle a ClickUp Brain: «Cuando una tarea se marque como urgente, notifique al director del proyecto y añádala al principio de su lista de pendientes». La IA comprenderá su intención y creará todo el flujo de trabajo por usted, con los desencadenantes y las acciones adecuados para completar.

Utilice ClickUp Brain para descubrir los cuellos de botella en los recursos revisando las tareas, los documentos y las actualizaciones en su entorno de trabajo.

Deje que los agentes de ClickUp ejecuten sus flujos de trabajo conectados automáticamente.

Obtenga información y recomendaciones instantáneas basadas en IA para equilibrar la carga de trabajo, priorizar tareas y optimizar la programación.

Los agentes de ClickUp actúan como compañeros de equipo siempre activos, manteniendo sus flujos de trabajo en movimiento. Supervisan los cambios de estado, las tareas vencidas, los proyectos estancados, los traspasos pendientes o los pasos incompletos, y luego dirigen el trabajo, notifican a los propietarios o generan actualizaciones automáticamente. Los agentes se aseguran de que los flujos de trabajo conectados permanezcan conectados, incluso cuando su equipo está ocupado o desconectado.

Transforme la productividad de su equipo con flujos de trabajo conectados.

Los flujos de trabajo conectados son más que un simple truco para aumentar la productividad: representan un cambio fundamental en la forma en que los equipos modernos realizan su trabajo. Al alejarse de las herramientas fragmentadas y los procesos manuales, permite a su equipo centrarse en lo que mejor sabe hacer: resolver problemas, ser creativo y ofrecer valor a sus clientes. El resultado no es solo una empresa más eficiente, sino un equipo más feliz y comprometido.

No es necesario hacer lo imposible para empezar. Elija un proceso que le cause más problemas a su equipo, como la elaboración de informes de gastos o las aprobaciones de contenido, y haga la conexión. Una vez que vea los beneficios, puede ampliarlo a partir de ahí. Con el tiempo, estas pequeñas victorias se acumulan y transforman toda su organización.

¿Está listo para eliminar la dispersión del trabajo, es decir, la fragmentación del trabajo entre herramientas desconectadas que merma la productividad del equipo, y ver de lo que realmente es capaz su equipo? Empiece hoy mismo de forma gratuita con ClickUp.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre la automatización de flujos de trabajo y los flujos de trabajo conectados?

La automatización del flujo de trabajo se centra en un único proceso dentro de una herramienta, mientras que los flujos de trabajo conectados enlazan múltiples procesos automatizados entre diferentes departamentos y sistemas. Esto crea un flujo de información y trabajo continuo y sin fisuras.

¿Cuánto tiempo se tarda en ver el retorno de la inversión de los flujos de trabajo conectados?

La mayoría de los equipos comienzan a ver un ahorro de tiempo cuantificable en los primeros 30 días. Dependiendo de la complejidad del flujo de trabajo que cree, normalmente puede esperar obtener un retorno completo de la inversión en un plazo de tres a seis meses.