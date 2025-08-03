13 plantillas de propuestas de ventas gratis para cerrar acuerdos más rápido

¿Sigue elaborando propuestas a última hora mientras los clientes esperan? Eso es de novatos.

Una propuesta apresurada, poco clara o llena de lagunas denota falta de preparación, y ningún cliente apostaría por ella.

Necesitas algo que trabaje tan duro como tú: una propuesta de ventas clara y ganadora que te ayude a conseguir al cliente sin interminables idas y venidas.

Y lo mejor de todo es que no tienes que crearlas desde cero. En esta entrada del blog, encontrarás plantillas gratuitas de propuestas de ventas que te ayudarán a presentar tus propuestas más rápido, establecer expectativas claras y cerrar acuerdos sin el pánico de última hora. ✅

¿Qué son las plantillas de propuestas de ventas?

Las plantillas de propuestas de ventas son documentos preestructurados para presentar un producto o servicio a los clientes. Incluyen secciones para las necesidades del cliente, las soluciones propuestas, los entregables, el cronograma y los costos.

Las empresas (especialmente las B2B) y los proveedores de servicios (como autónomos, agencias o consultores) utilizan estas plantillas para garantizar que las propuestas de productos sean coherentes, completas y profesionales.

Empezar con una plantilla permite a los equipos y autónomos rellenar rápidamente los datos del cliente sin tener que volver a crear cada propuesta desde cero, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.

💡 Consejo profesional: Añade una página con preguntas frecuentes para las objeciones tácitas. Piensa en todas las preguntas que pueden acabar con un acuerdo a puerta cerrada: «¿Es escalable?», «¿Y si ya utilizamos X?». Responde a ellas en tu propuesta de ventas antes de que te las hagan.

¿Qué hace que una plantilla de propuesta de ventas sea buena?

Una plantilla de propuesta de ventas bien estructurada es esencial para comunicar eficazmente su propuesta de valor y cerrar acuerdos. Debe abordar las necesidades del cliente, proporcionar información clara y facilitar la toma de decisiones.

Estos son algunos aspectos que debes tener en cuenta:

Resumen ejecutivo claro: Comienza con una panorámica concisa que describe los retos del cliente y cómo tu solución los aborda

Secciones estructuradas: Proporciona diseños listos para usar para el alcance del proyecto, los entregables, los precios y los cronogramas para acelerar la redacción

Estructura de precios transparente: Incluye un desglose de los costes, las condiciones de pago y cualquier servicio opcional o complemento

Campos fáciles de personalizar: Le permite personalizar rápidamente las propuestas con los nombres de los clientes, Le permite personalizar rápidamente las propuestas con los nombres de los clientes, las metas específicas del proyecto y los detalles únicos del servicio

Formato limpio y profesional: Destaca detalles importantes como el retorno de la inversión (ROI), la propuesta de valor y los siguientes pasos sin abrumar al lector

Funciones de colaboración: Permite a los equipos internos comentar, sugerir ediciones y adjuntar archivos de referencia directamente dentro de la plantilla

Rótulos de seguimiento del estado: Marca las propuestas como Borrador, Enviadas, Revisadas o Aprobadas para mantener a todos informados sobre el progreso

Gestión integrada de tareas: Asigna elementos de acción como tareas de revisión, solicitudes de comentarios a los clientes o recordatorios de seguimiento dentro de la propuesta

Opciones de organización visual: Compatible con tablas, listas de control, cronogramas y diagramas de flujo para facilitar la comprensión de detalles complejos

Opciones de firma electrónica y exportación: Permite aprobaciones rápidas con compatibilidad integrada con la firma electrónica o exportación sencilla a formatos PDF y documento

Seguimiento de la interacción con el cliente: Supervisa cuándo un cliente abre, ve o interactúa con la propuesta para realizar un seguimiento más inteligente

Para ganarse a los clientes potenciales, elabore un documento personalizado que aborde claramente las necesidades del cliente, destaque las métricas de rendimiento relevantes y diferencie su propuesta de la competencia.

📮ClickUp Insight: Los resultados de nuestra encuesta sobre la eficacia de las reuniones indican que los trabajadores del conocimiento podrían dedicar casi 308 horas a la semana a reuniones en una organización de 100 personas. Pero, ¿y si pudieras reducir este tiempo de reunión? El entorno de trabajo unificado de ClickUp reduce drásticamente las reuniones innecesarias 💫 Resultados reales: Clientes como Trinetix lograron una reducción del 50 % en las reuniones al centralizar la documentación de los proyectos, automatizar los flujos de trabajo y mejorar la visibilidad entre equipos utilizando nuestra app, aplicación para todo el trabajo. ¡Imagina recuperar cientos de horas productivas cada semana!

13 plantillas de propuestas de ventas listas para usar y cerrar más acuerdos

Las propuestas de ventas deben ser claras, convincentes y rápidas de entregar.

ClickUp es la app, aplicación, todo lo que necesitas para trabajar, que ayuda a los equipos a gestionar tareas, documentos y flujos de trabajo de clientes en un solo lugar. También incluye plantillas listas para usar que mantienen tus propuestas coherentes y profesionales.

A continuación, te mostramos 13 plantillas de propuestas de ventas que ofrece este software de gestión de propuestas.

1. Plantilla de propuesta de servicios de ClickUp

Obtener plantilla gratis Cree, envíe y realice el seguimiento de propuestas sin esfuerzo con la plantilla de propuesta de servicios de ClickUp

La plantilla de propuesta de servicios de ClickUp te ayuda a crear propuestas pulidas y detalladas que establecen expectativas claras, muestran tu valor y aceleran las aprobaciones de los clientes. Está diseñada para eliminar las molestias del formato y los detalles que faltan, para que puedas centrarte en presentar y cerrar la venta.

Obtendrá más que una plantilla: un entorno de trabajo estructurado y personalizable que simplifica todas las fases del proceso de propuesta, desde el esbozo de los servicios hasta el seguimiento de las aprobaciones.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Desglose los paquetes de servicios, los modelos de precios y los cronogramas en un formato claro y fácil de usar para los clientes

Nivel de servicio , Duración del contrato y Ciclo de facturación para personalizar cada propuesta Utilice campos personalizados comopara personalizar cada propuesta

Realice un seguimiento de las propuestas por fases con vistas como Nuevas propuestas, Negociaciones y Listas para firmar

📌 Ideal para: Equipos que necesitan presentar soluciones de ventas personalizadas con entregables detallados, precios y cronogramas para ganar nuevos negocios rápidamente.

💡 Consejo profesional: ¿Quieres potenciar tus propuestas de ventas? Echa un vistazo a este vídeo sobre cómo utilizar la IA para las ventas. Descubre formas prácticas en las que la IA puede ayudarte a personalizar propuestas, automatizar seguimientos y analizar las necesidades de los clientes, para que puedas presentar propuestas más inteligentes, responder más rápido y cerrar más acuerdos con menos esfuerzo.

2. Plantilla de propuesta de proyecto de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Visualice el progreso de las propuestas con la plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp

La plantilla de pizarra para propuestas de proyectos de ClickUp te ayuda a evitar las idas y venidas y a crear propuestas claras y visuales que se aprueban más rápido. Es perfecta para convertir ideas aproximadas en planes estructurados, todo en un entorno de trabajo de arrastrar y soltar.

Esta plantilla te permite hacer una lluvia de ideas libremente con notas adhesivas, figuras, texto y tareas, y luego pasar sin problemas de la planificación a la ejecución sin perder el impulso.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Correlacione visualmente las ideas de proyectos utilizando herramientas de Pizarra, como notas adhesivas y figuras

panorámica del proyecto colaborativa que alinee a tu equipo desde el principio Crea unacolaborativa que alinee a tu equipo desde el principio

Convierta los elementos surgidos en una lluvia de ideas en tareas viables con un solo clic, sin necesidad de transferencias manuales

📌 Ideal para: Profesionales que describen claramente el alcance de los proyectos, los hitos y las necesidades de recursos para alinear a las partes interesadas antes de comenzar el trabajo.

🧠 Dato curioso: En 1960, Rosser Reeves, de Ted Bates & Co., introdujo la propuesta única de venta (USP, por sus siglas en inglés), una idea sencilla que cambió la publicidad para siempre. Las propuestas de ventas siguen utilizando el mismo principio básico: mostrar lo que te diferencia.

3. Plantilla de propuesta comercial de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Aproveche la plantilla de propuesta comercial de ClickUp para crear propuestas convincentes y correctas para clientes potenciales

La plantilla de propuesta comercial de ClickUp Business proporciona un sistema visual para correlacionar ideas, estructurar entregables y presentar propuestas pulidas y centradas en el cliente sin tener que empezar desde cero cada vez.

Esta plantilla flexible de propuesta de consultoría te ayuda a conectar las necesidades de tus clientes, tu propuesta de valor y tu solución en un flujo claro y lógico. Dedicarás menos tiempo a dar formato y más tiempo a cerrar acuerdos.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Crea propuestas flexibles y profesionales sin tener que escribirlas desde cero

Alinee visualmente elementos clave como hitos, precios y cronogramas para obtener aprobaciones más rápidas

Adapta fácilmente la estructura en función del tamaño, la complejidad o el sector del proyecto

📌 Ideal para: Empresas que presentan ofertas de servicios, planes estratégicos y oportunidades de inversión para conseguir socios y financiación.

💡 Consejo profesional: Añade una auditoría o un análisis de cinco minutos en tu próxima propuesta de ventas. Incluye una mini revisión de su configuración actual (sitio web, estrategia, flujo de trabajo, etc.) para demostrar que has invertido tiempo. Esto demuestra iniciativa y te da autoridad. 🎯

4. Plantilla de propuesta comercial de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Personaliza las ofertas para cada cliente con la plantilla de propuesta comercial de ClickUp

Preparar una propuesta comercial detallada cuando un cliente solicita precios comparativos, alcance y condiciones de entrega en un plazo de un día es una auténtica prueba de presión. La plantilla de propuesta comercial de ClickUp está diseñada para organizar tu oferta, acelerar la redacción y eliminar errores que pueden costarte el acuerdo.

Esta plantilla le ofrece una estructura clara para desglosar servicios o productos complejos en secciones ordenadas (términos, entregables, niveles de precios, exclusiones y cronogramas) sin tener que preocuparse por el formato.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Agrupa rápidamente servicios opcionales o paquetes de ventas adicionales en bloques separados para mayor claridad y una mejor conversión

Incrusta fechas clave, plazos y pasos de aprobación directamente en la propuesta con widgets visuales

plan de proyecto completo desde el primer día, para que los clientes vean exactamente qué va a suceder y cuándo Presente uncompleto desde el primer día, para que los clientes vean exactamente qué va a suceder y cuándo

📌 Ideal para: Empresas que presentan acuerdos comerciales estructurados, con detalles de los productos, desgloses de costes y condiciones para cerrar transacciones más rápidamente.

🔍 ¿Sabías que...? Las propuestas de ventas pueden tener un intervalo que va desde una sola página hasta documentos enormes de varios volúmenes, dependiendo de lo que esté en juego. Por ejemplo, cuando Boeing compitió por un contrato multimillonario con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en 2010, su propuesta para el programa de aviones cisterna KC-X tenía más de 8000 páginas. Incluía especificaciones técnicas exhaustivas, documentación de cumplimiento y desgloses detallados de los costos. Aunque la mayoría de las propuestas comerciales no tienen por qué ser tan largas, esto pone de relieve cómo adaptar la profundidad y el detalle de su propuesta a las necesidades de su cliente, y al tamaño de la oportunidad, puede marcar la diferencia a la hora de conseguir grandes contratos. 🏆

5. Plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Realice ajustes rápidos y realice un seguimiento de las aprobaciones presupuestarias con la plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp

Cuando los clientes necesitan un desglose del presupuesto claro y bien estructurado, cualquier confusión en tu propuesta puede perjudicar tus posibilidades. La plantilla de propuesta presupuestaria de ClickUp ofrece a los profesionales de ventas todo lo que necesitan para presentar los costes, los cronogramas y los resultados de forma segura y precisa, desde el primer momento.

Este documento listo para usar correlaciona rápidamente todos los gastos del proyecto con campos integrados para desgloses de costes, condiciones de pago y planes de implementación. Es fácil de personalizar, por lo que cada propuesta se adapta a las necesidades del cliente y ofrece un formato profesional y coherente en todo momento.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Presente presupuestos de forma clara con campos editables para costes, cronogramas y condiciones de pago

Utilice elementos visuales prediseñados, como gráficos y tablas, para simplificar cifras complejas

Entregue propuestas profesionales y fáciles de aprobar sin tener que empezar desde cero

📌 Ideal para: Equipos que planifican proyectos o presupuestos operativos y necesitan un formato claro y detallado para presentar los costes y justificar los requisitos financieros.

💡 Consejo profesional: crea una visualización de «Primeros 30 días» con ClickUp Una de las mejores maneras de preparar a tus clientes para que tengan intentos correctos, y reducir la ansiedad por la incorporación, es mostrarles exactamente qué esperar después de firmar. Crea una imagen clara de los «Primeros 30 días» que describa los hitos clave, los entregables y los siguientes pasos. Esto podría ser un cronograma simple, una lista de control o incluso una hoja de ruta paso a paso. Cómo hacerlo en ClickUp: Utilice la vista Cronograma o Gantt de ClickUp para correlacionar cada fase de incorporación, desde el inicio hasta los primeros resultados.

Cree una lista de control o una lista de tareas para cada elemento de acción, de modo que los clientes sepan qué va a suceder y quién es el responsable. para cada elemento de acción, de modo que los clientes sepan qué va a suceder y quién es el responsable.

Comparte el plan de incorporación directamente con tu cliente : podrá comentar, hacer preguntas y realizar un seguimiento del progreso en tiempo real.

Establezca recordatorios automáticos y fechas límite para que todos cumplan con los plazos y rindan cuentas. para que todos cumplan con los plazos y rindan cuentas. Al visualizar el proceso de incorporación en ClickUp, no solo estableces expectativas claras, sino que también generas confianza y transparencia desde el primer día. Los clientes se sentirán seguros, informados y listos para seguir adelante, lo que hará que tus propuestas sean aún más convincentes. 🚀

6. Plantilla de gestión de contratos de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Gestiona todos los aspectos de tu contrato en un solo lugar con la plantilla de gestión de contratos de ClickUp

Los representantes de ventas y las agencias suelen tener que hacer malabarismos con muchos contratos de clientes a la vez: hacer un seguimiento de quién debe firmar, qué plazos se acercan y qué renovaciones vencen. La plantilla de gestión de contratos de ClickUp resuelve ese problema.

Ofrece un sistema de contratos pulido y profesional con estados y campos personalizados ya configurados para que puedas empezar a trabajar de inmediato. En lugar de crear tu rastreador desde cero, puedes ver la fase y las partes interesadas de cada acuerdo de un vistazo.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Utilice recordatorios y plazos integrados para adelantarse a las renovaciones y aprobaciones

Realice un seguimiento de la fase, las partes interesadas y el estado de cada contrato en una vista organizada

Controle los presupuestos, las tarifas y los límites de responsabilidad junto con los hitos legales desde el primer día

📌 Ideal para: Empresas que necesitan organizar los ciclos de vida de los contratos, supervisar las obligaciones y gestionar las renovaciones o modificaciones en un único lugar centralizado.

💡 Consejo profesional: Añade una sección titulada «Instantánea del futuro». Describe de forma breve y vívida cómo podría ser el mundo de tu cliente después de trabajar contigo. Redacta el ejemplo de propuesta de ventas como una historia de antes y después para ayudarles a visualizar la transformación y el valor que les aportas. ¿Quieres que tu «instantánea del futuro» sea aún más convincente? ✨ Utiliza la función ClickUp Docs para añadir imágenes, tablas y listas de control directamente a tu propuesta. Incluso puedes colaborar con tu equipo en tiempo real para crear una narrativa impactante que resulte convincente para tu cliente.

7. Plantilla de plan de ventas y marketing de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Gestiona los flujos de trabajo de ventas y marketing con la plantilla de plan de ventas y marketing de ClickUp

Cuando los equipos de ventas y marketing trabajan en plataformas separadas, la alineación se desmorona rápidamente. La plantilla de plan de ventas y marketing de ClickUp soluciona esto con un único entorno de trabajo estructurado en el que se conectan las metas de ventas, las estrategias de marketing, los cronogramas de las campañas y los KPI.

Puede correlacionar campañas, asignar recursos y tomar decisiones basadas en sus estrategias de ventas y marketing, sin tener que cambiar de herramienta.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Establezca objetivos de ingresos, metas de marketing y tareas de campaña en secciones listas para usar

Asigne la propiedad, realice un seguimiento del progreso y mantenga la coordinación entre departamentos

Utilice actualizaciones de estado y alertas para detectar retrasos con antelación y cumplir todos los plazos con confianza

📌 Ideal para: Equipos que desarrollan estrategias de ventas y marketing detalladas y viables que alinean los objetivos, las campañas y los KPI de todos los departamentos.

🧠 Dato curioso: Los arqueólogos han encontrado rollos de papiro del año 2000 a. C. en los que los comerciantes proponían acuerdos comerciales por escrito, lo que básicamente era la forma antigua de las propuestas de ventas.

8. Plantilla de plan de ventas de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Automatice sus iniciativas de ventas con facilidad utilizando la plantilla de plan de ventas de ClickUp

La plantilla de plan de ventas de ClickUp te ofrece una estructura lista para usar que te permite organizar toda tu estrategia de ventas en un solo lugar, desde el establecimiento de metas hasta la ejecución, sin tener que armarla manualmente.

A diferencia de la plantilla anterior, que combina campañas de marketing y actividades de ventas en un solo flujo de trabajo, esta está diseñada exclusivamente para la ejecución de ventas. Se centra por completo en establecer metas SMART, esbozar estrategias específicas y gestionar cada paso del proceso de ventas mediante un seguimiento detallado de las tareas.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Estructura todo el proceso de ventas, desde la planificación hasta la ejecución , en un entorno de trabajo específico

Utilice vistas dinámicas como Cronograma y Gantt para visualizar dependencias y prioridades

Establezca metas SMART, asigne tareas y supervise el progreso en todas las actividades de ventas

📌 Ideal para: Representantes y gerentes que correlacionan metas de ingresos, tácticas de prospección y calendarios de divulgación para impulsar un crecimiento predecible de las ventas.

📖 Lea también: Plantillas de informes de ventas

9. Plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp

Obtener plantilla gratis Organice todas las ofertas que reciba en un solo lugar con la plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp

La plantilla de solicitud de presupuesto de ClickUp organiza todos los requisitos, plazos y puntos de evaluación en un solo lugar, para que nada se pase por alto.

A diferencia de los formularios básicos, esta plantilla está diseñada para ofrecer flexibilidad. Puede personalizar cada sección, desde los detalles del proyecto hasta las expectativas del proveedor, y realizar un seguimiento de cada solicitud de presupuesto utilizando estados personalizados como Enviada, Revisada, Aprobada o Rechazada para una visibilidad completa.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Personalice las secciones de solicitud de presupuesto para adaptarlas a su proyecto específico y a los criterios de los proveedores

Automatice la distribución de solicitudes de presupuesto para poder enviar solicitudes de presupuesto específicas para cada proyecto a varios proveedores, sin necesidad de realizar trabajos repetitivos

Colabora en tiempo real con comentarios y edición dentro de las tareas para tomar decisiones más rápidas

📌 Ideal para: Equipos de ventas, contratistas independientes y agencias que trabajan con clientes y necesitan una forma flexible y profesional de enviar documentos de solicitud de presupuesto y comparar las respuestas de los proveedores.

10. Plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Crea una experiencia acogedora para los nuevos clientes con la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp

Ofrecer una experiencia de incorporación de clientes impecable es fundamental para generar confianza y sentar las bases para el éxito a largo plazo. La plantilla de incorporación de clientes de ClickUp te acompaña desde la bienvenida inicial hasta la configuración del servicio, para que puedas ofrecer una experiencia coherente y pulida sin perder ningún detalle.

Esta plantilla es totalmente personalizable. Puede realizar el seguimiento y gestionar tareas como enviar regalos de bienvenida, programar llamadas de incorporación, asignar miembros del equipo interno y recopilar cuestionarios de incorporación, todo en un solo lugar.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Personalice la incorporación con campos personalizados como Tipo de cliente , Paquete de servicios y Fecha de llamada de incorporación

Utilice vistas como Formularios de admisión de clientes y Desgloses de paquetes de servicios para organizar los pasos clave

Adapta la plantilla a tu flujo de incorporación con la flexibilidad de arrastrar y soltar y las actualizaciones en tiempo real

📌 Ideal para: Agencias que optimizan los procesos de incorporación de clientes, realizan el seguimiento de hitos y garantizan una transición fluida entre el equipo de ventas y el de servicio.

🔍 ¿Sabías que...? Se sabe que algunas agencias de alto nivel perfuman ligeramente sus propuestas impresas, con aromas sutiles como sándalo o cítricos, para que el documento físico destaque y cree un recuerdo sensorial.

11. Plantilla de contrato de servicios de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Correlacione los servicios y defina las condiciones de pago con la plantilla de acuerdo de servicios de ClickUp

La plantilla del acuerdo de servicios de ClickUp te ayuda a crear contratos claros y personalizables que describen exactamente lo que se espera. Esto garantiza que los proyectos se inicien sobre una base sólida y que todos estén alineados.

Dispone de campos personalizados integrados para clasificar los acuerdos por tipo de servicio, valor del contrato o información del cliente, lo que facilita la organización a medida que progresan los acuerdos. Esta plantilla le ayuda a establecer expectativas, definir el alcance y ponerse en marcha sin pensar demasiado en la configuración.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Utilice campos personalizados para realizar un seguimiento del tipo de servicio, el valor del contrato y los detalles clave de los clientes

Establezca expectativas claras desde el primer día con un diseño de contrato personalizable y profesional

Divida los acuerdos en tareas viables y asigne propietarios para garantizar una ejecución fluida

📌 Ideal para: Proveedores de servicios que redactan acuerdos profesionales y personalizables que definen claramente los entregables, las condiciones de pago y las expectativas del proyecto.

12. Plantilla de CRM de ClickUp

Obtener plantilla gratis Convierta la información dispersa de los clientes en un sistema claro y práctico con la plantilla CRM de ClickUp

La plantilla CRM de ClickUp te ayuda a mantener el control de todas las conversaciones, acuerdos e interacciones con los clientes, sin perder de vista los detalles.

Realiza un seguimiento de cada cliente potencial a través de estados personalizados como Cualificado, Necesita aprobación o Cerrada, y organiza los contactos con campos como Tipo de elemento CRM, Sector y Cargo, para que puedas priorizar la divulgación y los siguientes pasos sin esfuerzo.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Realice un seguimiento de los clientes potenciales a través de estados personalizados para supervisar el progreso de las transacciones de un vistazo

Ordene y filtre los contactos con campos personalizados para realizar seguimientos más inteligentes

Cambie entre vistas como Vista del proceso de ventas y Vista de mis asignaciones para gestionar el proceso y las tareas diarias

📌 Ideal para: Equipos de ventas que gestionan clientes potenciales, realizan el seguimiento de los puntos de contacto con los clientes y organizan los datos de las cuentas para avanzar en el proceso de ventas con menos fricciones.

💡 Consejo profesional: Crea un diseño «elige tu propia aventura» en la propuesta. Utiliza secciones en las que se pueda hacer clic o una tabla de contenidos interactiva. Deja que los responsables de la toma de decisiones vayan directamente a los precios, mientras que los técnicos se sumergen en las especificaciones. Todos contentos, sin tener que desplazarse por la pantalla.

13. Plantilla de memorándum de acuerdo de ClickUp

Obtenga plantillas gratis Convierta negociaciones complejas en acuerdos firmados con la plantilla de memorándum de acuerdo de ClickUp

Un memorándum de acuerdo inicia el proceso de creación antes de que entren en juego los contratos. Es tu argumento de venta rápido: alinea a ambas partes sin perder impulso. La plantilla de memorándum de acuerdo de ClickUp facilita la organización temprana de todos los detalles clave, para que los acuerdos avancen más rápido.

Dispondrá de un espacio específico para personalizar los documentos de cada negociación. Fije los términos, las fechas clave y las condiciones sin tener que buscar en documentos iniciales dispersos o largos hilos de correo electrónico.

⭐ Por qué te gustará esta plantilla:

Captura los términos esenciales del acuerdo desde el principio para acelerar la alineación y la ejecución

Etiqueta a las partes interesadas y añade comentarios directamente en el memorándum para colaborar rápidamente

Manténgase al tanto de las fechas y acciones clave con recordatorios y notificaciones integrados

📌 Ideal para: Profesionales que capturan puntos clave de la negociación, realizan el seguimiento de los términos del acuerdo y alinean a los equipos antes de firmar los contratos formales.

Consigue clientes más rápido con las plantillas de propuestas de ventas de ClickUp

La mayoría de las plantillas de propuestas de ventas parecen un traje de fuerza: la misma estructura aburrida, el mismo lenguaje incómodo con el que tienes que luchar para conseguir algo decente.

ClickUp se salta todo eso. Sus plantillas te dan un control completo: puedes personalizar los documentos como quieras, añadir tu marca, modificar las secciones y hacer que suenen como tú.

Puedes gestionar cada paso del proceso de creación dentro de ClickUp. Asigna tareas, establece plazos y mantén todas las propuestas en movimiento sin tener que cambiar de herramienta. Todo queda limpio, sencillo y listo para cuando lo necesites.

🚀 Regístrese hoy mismo en ClickUp y cree propuestas que impresionen, de forma más rápida, sencilla y en un solo lugar. ✅